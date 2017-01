Nasce il 19 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce il 19 gennaio La lista contiene circa 740 persone Hiroyuki Etō, fumettista giapponese 399 - Elia Pulcheria, imperatrice bizantina 840 - Michele III, imperatore bizantino 1225 - Bianca di Navarra 1485 - Astorre III Manfredi, nobile 1544 - Francesco II di Francia 1585 - Giulio Cesare Vanini, filosofo italiano 1601 - Guido Cagnacci, pittore italiano 1603 - Mario de' Fiori, pittore italiano 1608 - Esprit de Raymond de Mormoiron, militare francese 1611 - Francesco Guarini, pittore italiano 1617 - Lucas Faydherbe, architetto fiammingo 1619 - Johann Caspar von Ampringen 1628 - Charles Stanley, VIII conte di Derby, politico inglese 1639 - Noël Alexandre, teologo francese 1673 - Christoph Franz von Hutten, vescovo tedesco 1679 - Girolamo Chiti, compositore italiano 1708 - Giovanni Girolamo Gradenigo, arcivescovo italiano 1736 - James Watt, matematico e ingegnere britannico 1737 - Giuseppe Millico, cantante e compositore italiano 1737 - Jacques-Henri de Saint-Pierre, scrittore francese 1739 - Joseph Bonomi il Vecchio, architetto italiano 1740 - Scipione de' Ricci, vescovo cattolico italiano 1741 - Giovanni Antonio Ranza, patriota italiano 1747 - Johann Elert Bode, astronomo tedesco 1749 - Casimira di Anhalt-Dessau 1756 - Francesco Dondi dall'Orologio, vescovo italiano 1756 - Guillaume-Antoine Olivier, botanico francese 1757 - Augusta di Reuss-Ebersdorf 1757 - John Townshend, politico inglese 1757 - Louise-Félicité de Kéralio, scrittrice francese 1758 - Andrea Amoretti, incisore e tipografo italiano 1760 - Patrick Cotter O'Brien 1763 - Miguel de la Sierra, militare spagnolo 1765 - Antonio Luigi Del Buttero, pittore italiano 1766 - Carlo Villa, nobile e politico italiano 1769 - Michele Obino, accademico italiano 1781 - Giorgio Bidone, ingegnere italiano 1785 - Paolo Federico di Württemberg 1788 - Pavel Dmtrievič Kiselëv, generale russo 1790 - Per Daniel Amadeus Atterbom, scrittore svedese 1796 - Gaspare Grassellini, cardinale italiano 1798 - Auguste Comte, filosofo francese 1800 - Salvatore De Renzi, scrittore italiano 1802 - Giuseppe Ferrario, statistico italiano 1802 - Sylvain Van de Weyer, politico belga 1805 - Luigi Bolmida, politico italiano 1807 - Robert Edward Lee, generale statunitense 1808 - Lysander Spooner, filosofo statunitense 1809 - Edgar Allan Poe, scrittore statunitense 1813 - Caterina Troiani, religiosa italiana 1813 - Christian Friedrich Peters, astronomo tedesco 1813 - Henry Bessemer, inventore inglese 1814 - Giovanni Dossena, avvocato e patriota italiano 1817 - Caterina di Schillingsfürst, principessa 1819 – William Powell Ftith, pittore britannico 1821 - Ferdinand Gregorovius, storico tedesco 1823 - Lothian Nicholson, militare britannico 1827 - Carlos Guido y Spano, poeta argentino 1830 - Francesco Mancini, pittore italiano 1833 - Alfred Clebsch, matematico tedesco 1835 - Jayajirao Scindia 1836 - Guglielmo Castellani, ceramista italiano 1839 - Giovan Battista Asperti, patriota italiano 1839 - Paul Cézanne, pittore francese 1842 - Achille Afan de Rivera, politico italiano 1842 - Konrad Eubel, storico tedesco 1843 - Giuseppe Salvatore Scatti, vescovo italiano 1844 - Salvatore de Martiis, economista italiano 1846 - Gideon S. Ives, politico statunitense 1848 - Arturo Graf, poeta italiano 1848 - Matthew Webb 1848 - Minor C. Keith, imprenditore statunitense 1850 - Augustine Birrell, politico inglese 1851 - David Starr Jordan, naturalista statunitense 1851 - Jacobus C. Kapteyn, astronomo olandese 1853 - Nicola Daspuro, giornalista italiano 1856 - Clemens von Delbrück, politico tedesco 1857 - Pietro Delogu, giurista italiano 1857 - Heinrich Dietzel, economista tedesco 1858 - Eugène Brieux, scrittore francese 1863 - Tommaso Pio Boggiani, cardinale italiano 1863 - Werner Sombart, economista tedesco 1865 - Alfred Barton Rendle, botanico inglese 1865 - Valentin Aleksandrovič Serov, pittore russo 1866 - Antonio Beni, architetto italiano 1866 - Carl Theodor Zahle, politico danese 1866 - Carlo Fabri, politico italiano 1866 - Harry Allen, calciatore inglese 1866 - Harry Davenport, attore statunitense 1868 - Gustav Meyrink, scrittore austriaco 1869 - Henri van Dievoet, architetto belga 1870 - Aniello Califano, poeta italiano 1870 - Paolo D'Ancora, politico italiano 1871 - Georgij Jacobson, entomologo russo 1872 - Rosina Storchio, soprano italiano 1872 - Hidesaburō Ueno, agronomo giapponese 1873 - Minnie Dupree, attrice teatrale statunitense 1873 - Desiderius Wein, ginnasta ungherese 1874 - Bruno Paul, architetto e disegnatore tedesco 1874 - Hitachiyama Taniemon, lottatore di sumo giapponese 1876 - Domizio Torrigiani, avvocato italiano 1876 - Giuseppe Aprea, pittore italiano 1876 - Rosina Storchio, soprano italiano 1876 - Sydney Gibbes, docente inglese 1876 - Virgilio Brocchi, scrittore italiano 1877 - Attilio Vergerio, matematico italiano 1878 - Herbert Chapman, calciatore inglese 1879 - Guido Fubini, matematico italiano 1880 - William Bertram, attore canadese 1880 - Fritz Schade, attore statunitense 1882 - Pierre Allemane, calciatore francese 1883 - Hermann Abendroth, musicista tedesco 1884 - Georgi Kjoseivanov, politico bulgaro 1884 - Albert Wolff, compositore francese *1885 - Axel Graatkjær, fotografo danese 1886 - Giuseppe Santhià, ciclista italiano 1887 - Alexander Woollcott, giornalista statunitense 1888 - Enrico Avanzi, genetista e agronomo italiano 1888 - Millard Harmon, generale statunitense 1888 - Henry Harwood, ammiraglio inglese 1888 - Ernesto Ruffini, cardinale cattolico italiano 1889 - Jean Babelon, storico francese 1889 - Mickey Hamill, calciatore irlandese 1889 - Edward Hanney, calciatore inglese 1889 - Sophie Taeuber-Arp, scultrice e pittrice svizzera 1890 - Elmer Niklander, atleta finlandese 1890 - Ferruccio Parri, politico italiano 1890 - Phetsarath Rattanavongsa, politico laotiano 1890 - Fawzi al-Qawuqji, militare arabo 1891 - Joseph De Craecker, schermidore belga 1891 - Bobby McNeal, calciatore inglese 1891 - Albertina Rasch, attrice austriaca 1892 - Isaac Don Levine, giornalista statunitense 1893 - Francesco Bonfiglio, psichiatra italiano 1893 - Johannes Dieckmann, politico tedesco 1893 - Bernardo Melacci, anarchico italiano 1894 - Pascal D'Angelo, poeta italiano 1894 - Jean Debucourt, attore francese 1894 - Hans von Manteuffel-Szoege, militare tedesco 1894 - Giuliano Donati Petténi, scrittore italiano 1894 - Gianni Remuzzi, scultore italiano 1895 - Isamu Chō, generale giapponese 1895 - Károly Fogl, calciatore ungherese 1895 - Vincenzo Pacifici, storico italiano 1896 - Volger Andersson, fondista svedese 1896 - Giustino Arpesani, politico italiano 1896 - Giovanni Ponti, politico italiano 1896 - Aldo Pontremoli, fisico italiano 1897 - Károly Kerényi, storico delle religioni ungherese 1897 - Emil Maurice, politico tedesco 1897 - Natacha Rambova, danzatrice statunitense 1898 - Václav Vích, fotografo ceco 1899 - Carlo Margottini, militare italiano 1899 - Ernesta Oltremonti, pittrice italiana 1900 - Vadim Borisovskij, violista sovietico 1900 - Giovanni Colacicchi, pittore italiano 1900 - Leslie White, antropologo statunitense 1901 - Charles Berthelot, calciatore francese 1901 - Daniel-Rops, romanziere francese 1901 - Fred Uhlman, scrittore tedesco 1902 - Marjorie Daw, attrice statunitense 1902 - Gene Milford, montatore statunitense 1902 - Georg Aleksandrovič Ostrogorsky, storico russo 1903 - Boris Blacher, compositore tedesco 1903 - Dario Martin, calciatore italiano 1903 - Gino Pollini, architetto italiano 1904 - Francesco Cacciatore, politico italiano 1905 - Max Amann, pallanuotista tedesco 1905 - Nino Bertolaia, schermidore italiano 1905 - Mimì Maria Lazzaro, scrittore italiano 1905 - Lily Stargh, scrittrice irlandese 1906 - Raffaele Giraud, calciatore italiano 1906 - Lilian Harvey, attrice e cantante britannica 1907 - James William Barrett, calciatore inglese 1907 - Hjalmar Bergström, fondista svedese 1907 - Nico Pepe, attore italiano 1908 - Domenico Rolla, politico italiano 1909 - Hans Hotter, baritono tedesco 1911 - César Bertolo, calciatore argentino 1911 - Gino Birindelli, politico italiano 1911 - Garrett Birkhoff, matematico statunitense 1911 - Giuseppe Grillo, calciatore italiano 1911 - Lina Marengo, attrice italiana 1911 - Rose Parenti, attrice statunitense 1912 - Gualtiero Isnenghi, attore italiano 1912 - Leonid Vital'evič Kantorovič, economista sovietico 1912 - Roberto Murolo, cantautore italiano 1913 - Abele Conigli, vescovo cattolico italiano 1914 - Bertus Caldenhove, calciatore olandese 1914 - Erwin Deyhle, calciatore tedesco 1914 - Bob Gerard, pilota automobilistico britannico 1914 - Corrado Tamietti, calciatore italiano 1915 - Steno, regista e sceneggiatore italiano 1915 - Visvaldis Melderis, cestista lettone 1915 - Ennio Tarantola, aviatore italiano 1916 - Brion Gysin, scrittore inglese 1917 - Luigi Agosti, partigiano italiano 1917 - Franc Frakelj, militare sloveno 1917 - Graham Higman, matematico britannico 1917 - Kelly Thordsen, attore statunitense 1917 - Michael Tor, baritono statunitense 1917 - Antonio Zama, arcivescovo italiano 1918 - Joseph Cordeiro, cardinale indiano 1918 - Luciano Emmer, regista italiano 1918 - Leonardo Ferrulli, aviatore italiano 1918 - Tadeusz Góra, aviatore polacco 1919 - Ciccio Barbi, attore italiano 1919 - Joan Brossa, poeta spagnolo 1919 - Antonio Pietrangeli, regista italiano 1920 - Luciano Chailly, compositore italiano 1920 - Roberto Marcelo Levingston, militare argentino 1920 - Buddy O'Grady, cestista statunitense 1920 - Javier Pérez de Cuéllar Guerra, politico peruviano 1921 - Gunther Baumann, calciatore tedesco 1921 - William Devino, criminale statunitense 1921 - Luigi Galliani, calciatore italiano 1921 - Patricia Highsmith, scrittrice statunitense 1921 - Remigio Ragonesi, arcivescovo italiano 1922 - António Feliciano, calciatore portoghese 1922 - Ken Hughes, scrittore inglese 1922 - Jerzy Kawalerowicz, regista polacco 1922 - Albino Lorenzo, pittore italiano 1922 - Guy Madison, attore statunitense 1922 - Miguel Muñoz, calciatore spagnolo 1922 - Emiliano Rinaldini, partigiano italiano 1923 - Eugénio de Andrade, scrittore portoghese 1923 - Zeffiro Furiassi, calciatore italiano 1923 - Jean Stapleton, attrice statunitense 1923 - Markus Wolf, agente segreto tedesco 1924 - Henry Herbert, nobile inglese 1924 - Silvio Arrighini, calciatore italiano 1924 - Nicholas Colasanto, attore statunitense 1924 - Lino Procacci, regista italiano 1924 - Jean-François Revel, giornalista francese 1925 - Nina Bawden, scrittrice inglese 1925 - Remo Berselli, illustratore italiano 1925 - Fabio Carpi, scrittore italiano 1925 - Rocco Chinnici, magistrato italiano 1925 - Dillard Crocker, cestista statunitense 1925 - Armando Dellantonio, schermidore italiano 1926 - Fernando Cerulli, attore italiano 1926 - José Alfredo Jiménez, cantautore messicano 1927 - Franco Di Bella, giornalista italiano 1927 - Lisa Lu, attrice cinese 1927 - Valentino Orsini, regista italiano 1927 - Carlos Oviedo Cavada, cardinale cileno 1928 - Tomislavo Karađorđević 1929 - Red Amick, pilota automobilistico statunitense 1929 - Micaela Giustiniani, attrice italiana 1930 - Tippi Hedren, attrice statunitense 1930 - Riccardo Mantani, attore italiano 1930 - Giuseppe Martinelli, pittore italiano 1930 - Pellegrino Tomaso Ronchi, vescovo italiano 1930 - Rinaldo Ruatti, bobbista italiano 1930 - Libero Traversa, giornalista italiano 1931 - Carl Brashear, marinaio statunitense 1931 - Guido Canella, architetto e italiano 1931 - Vittorio Ghidella, manager italiano 1931 - Bill Mlkvy, cestista statunitense 1932 - Dino Ferrari, ingegnere e progettista italiano 1932 - Piero Giorgetti, cantante italiano 1932 - Richard Lester, regista statunitense 1932 - George MacBeth, romanziere scozzese 1932 - Emmanuelle Arsan, scrittrice thailandese 1932 - Joe Schmidt, giocatore di football statunitense 1933 - George Coyne, astronomo statunitense 1934 - John Richardson, attore britannico 1934 - Phil Rollins, cestista statunitense 1935 - Giampiero Bandini, calciatore italiano 1935 - Assunta Maresca, criminale italiana 1935 - Bryan Pringle, attore britannico 1936 - Giuseppe Dallara, politico italiano 1936 - Ron Newman, calciatore inglese 1936 - Ray Parry, calciatore inglese 1936 - Radovan Radović, cestista jugoslavo 1936 - Paolo Ricca, teologo italiano 1936 - Luigi Scotti, politico italiano 1936 - Enrico Vaime, autore italiano 1937 - Brian Miller, calciatore inglese 1937 - Joseph Nye, politologo statunitense 1937 - Giovanna Marini, cantautrice italiana 1937 - Brigitta di Svezia 1938 - Franco Caldara, giocatore di curling italiano 1938 - Bruno Siciliano, calciatore brasiliano 1940 - Franca Batich, pittrice italiana 1940 - Paolo Borsellino, magistrato italiano 1940 - Paolo Ricci, politico italiano 1941 - Tony Anholt, attore britannico 1941 - Pierre Clermont, wrestler canadese 1941 - Fred Pickering, calciatore inglese 1941 - Vasco Properzi, cestista italiano 1941 - Solvi Stubing, attrice tedesca 1942 - Jørn Bjerregaard, calciatore danese 1942 - Gianfranco Borsari, calciatore italiano 1942 - Michael Crawford, attore e cantante inglese 1942 - Josef Hrdlička, vescovo cattolico ceco 1942 - Valerio Isidori, attore italiano 1942 - Nara Leão, cantante e chitarrista brasiliana 1942 - Reiner Schöne, attore tedesco 1942 - Koji Watanabe, tennista giapponese 1943 - Larry Clark, fotografo e regista statunitense 1943 - Janis Joplin, cantante statunitense 1943 - Margherita dei Paesi Bassi, principessa olandese 1944 - José Amengual 1944 - Antonella Bottazzi, cantautrice italiana 1944 - Hristo Dojčinov, cestista bulgaro 1944 - Thom Mayne, architetto statunitense 1944 - Paolo Tofani, chitarrista italiano 1945 - Vadim Jusupovič Abdrašitov, regista ucraino 1945 - Santiago Cortés, calciatore salvadoregno 1945 - Jürgen Haase, atleta tedesco 1945 - Dragan Holcer, calciatore jugoslavo 1945 - Ken James, cestista australiano 1945 - Enzo Siviero, ingegnere, architetto italiano 1945 - Fio Maravilha, calciatore brasiliano 1946 - Julian Barnes, scrittore britannico 1946 - Alberto Benini, calciatore italiano 1946 - Tom Gorman, tennista statunitense 1946 - Gennadij Kuzmin, scacchista ucraino 1946 - Reinhard Lakomy, cantante tedesco 1946 - Mauro Listanti, calciatore italiano 1946 - Luigi Maldera, calciatore italiano 1946 - Dolly Parton, cantautrice statunitense 1947 - Leszek Balcerowicz, economista polacco 1947 - Jordanka Blagojeva, atleta bulgara 1947 - Jürgen Bogs, calciatore tedesco 1947 - Luciano Canepari, linguista italiano 1947 - Giovanni Carnevali, calciatore italiano 1947 - Rod Evans, cantante britannico 1947 - Alessandro Haber, attore italiano 1947 - Moshe Idel, storico rumeno 1947 - Osvaldo Jaconi, calciatore italiano 1948 - Terry Hanratty, giocatore football statunitense 1948 - Szvetiszláv Sasics, pentatleta ungherese 1949 - Otello Buscherini, pilota motociclistico italiano 1949 - Mario Mendoza, calciatore argentino 1949 - Robert Palmer, cantante inglese 1949 - Dennis Taylor, giocatore di snooker nordirlandese 1950 - Mario Farneti, giornalista italiano 1950 - Clara Murtas, cantante e attrice italiana 1950 - Pier Carlo Padoan, politico italiano 1950 - Antonio Toffanin, calciatore italiano 1950 - Žarko Zečević, cestista serbo 1951 - Gary Melchionni, cestista statunitense 1951 - Arthur Taxier, attore statunitense 1951 - Antonio Placido Torresi, pittore italiano 1952 - Dewey Bunnell, cantante statunitense 1952 - Prekshya Rajya Lakshmi Devi 1953 - Walter Ballarin, calciatore italiano 1953 - Jürgen Gelsdorf, calciatore tedesco 1953 - Cyprian Kizito Lwanga, arcivescovo ugandese 1953 - Cornel Marin, schermidore rumeno 1953 - Stephan Micus, musicista tedesco 1953 - Giovanni Pistollato, cestista italiano 1953 - Achille Variati, politico italiano 1953 - Flavio de Luca, manager italiano 1954 - Steve DeBerg, giocatore football statunitense 1954 - Andrea Graziosi, storico italiano 1954 - Yumi Matsutoya, cantautrice giapponese 1954 - Katey Sagal, attrice statunitense 1954 - Cindy Sherman, artista, fotografa statunitense 1955 - Donato Anzivino, calciatore italiano 1955 - Massimo Bianchi, cestista italiano 1955 - Avraham Burg, politico israeliano 1955 - Snješko Cerin, calciatore jugoslavo 1955 - Viktor Kruglov, calciatore sovietico 1955 - Simon Rattle, direttore d'orchestra britannico 1955 - Uwe Reinders, calciatore tedesco 1955 - Pasquale Viespoli, politico italiano 1956 - Sergio Cresto, copilota di rally statunitense 1956 - Mario Dalla Tor, politico italiano 1957 - Sabino Altobello, politico italiano 1957 - Ottis Anderson, giocatore football statunitense 1957 - Roger Ashton-Griffiths, attore britannico 1957 - Saimon Fumi, fumettista giapponese 1957 - Nikolaj Larionov, calciatore sovietico 1957 - Angelin Preljocaj, ballerino francese 1957 - Steve Sampson, allenatore di calcio statunitense 1958 - Michel De Wolf, calciatore belga 1958 - Stephen Fried, giornalista statunitense 1958 - Epifanio González, arbitro di calcio paraguaiano 1958 - Thomas Kinkade, pittore statunitense 1958 - Rossano Pinti, calciatore italiano 1958 - Thierry Tusseau, calciatore francese 1959 - Mauro Maugeri, pallanuotista italiano 1959 - Sergio Melta, calciatore australiano 1959 - Raul Montanari, scrittore italiano 1959 - Jeff Pilson, bassista statunitense 1959 - Hansjörg Sumi, sciatore svizzero 1960 - Johannes Bergemann, archeologo tedesco 1960 - Josef Degeorgi, calciatore austriaco 1960 - Al Joyner, atleta statunitense 1960 - Anna Masera, giornalista italiana 1960 - Mauro Tassotti, calciatore italiano 1961 - Park Kyung-Hoon, calciatore sudcoreano 1961 - Francesco Adenti, politico italiano 1961 - Peter Mackenzie, attore statunitense 1961 - Paul McCrane, attore statunitense 1961 - Paolo Misuri, calciatore italiano 1961 - Eligio Nicolini, calciatore italiano 1962 - Giorgio Enzo, calciatore italiano 1963 - Michael Adams, cestista statunitense 1963 - Martin Bashir, giornalista inglese 1963 - Gunther Behnke, cestista tedesco 1963 - Grant Gondrezick, cestista statunitense 1963 - Zsuzsanna Németh, schermitrice ungherese 1963 - Silvio Martinello, ciclista italiano 1963 - Yutaka Matsushige, attore giapponese 1963 - Massimo Rossi, cestista italiano 1963 - Jeff Van Gundy, allenatore di basket statunitense 1963 - Caron Wheeler, cantante britannica 1964 - Ricardo Arjona, cantautore guatemalteco 1964 - Ruggero Cappuccio, regista italiano 1964 - Giovanni Coda, regista italiano 1964 - Andreas Dorau, musicista tedesco 1964 - Clinton Smith, cestista statunitense 1964 - Enrique Verduga, calciatore ecuadoriano 1965 - Ezio Capuano, allenatore di calcio italiano 1965 - Roy Helge Olsen, arbitro di calcio norvegese 1965 - Juan Carlos Rodríguez, calciatore spagnolo 1965 - Dirk Wiese, bobbista tedesco 1966 - Pieter-Jan Belder, pianista olandese 1966 - Eyðfinn Davidsen, calciatore faroese 1966 - Guy Delisle, fumettista canadese 1966 - Stefan Edberg, tennista svedese 1966 - Fulvio Frisone, fisico italiano 1966 - Antoine Fuqua, regista statunitense 1966 - George Graham, rugbista britannico 1966 - Tito Horford, cestista dominicano 1966 - Lena Philipsson, cantante svedese 1966 - Aaron Slight, pilota motociclistico neozelandese 1966 - Michael Streiter, calciatore austriaco 1966 - Andy Toolson, cestista statunitense 1967 - Javier Cámara, attore spagnolo 1967 - Marco Franceschetti, calciatore italiano 1967 - Álvaro Mejía, ciclista colombiano 1967 - Michael Schjønberg, calciatore danese 1967 - Ottavia Fusco, attrice, cantante italiana 1968 - Geert Buve, giocatore di calcio a 5 belga 1968 - Luis Chérrez, calciatore ecuadoriano 1968 - Marty Conlon, cestista statunitense 1968 - Cinzia Genualdo, cestista italiana 1968 - Matt Hill, doppiatore canadese 1968 - Stefano Muccioli, calciatore sammarinese 1968 - Dmitrij Poljakov, tennista ucraino 1968 - Ivano Toccaceli, calciatore sammarinese 1969 - Barbara Canepa, fumettista italiana 1969 - Edwidge Danticat, scrittrice haitiana 1969 - Diego Ficarra, calciatore italiano 1969 - Luc Longley, cestista australiano 1969 - Trey Lorenz, cantante statunitense 1969 - Predrag Mijatović, calciatore montenegrino 1969 - Wendy Moniz, attrice statunitense 1969 - Yuji Okuma, calciatore giapponese 1969 - Junior Seau, giocatore football statunitense 1969 - Steve Staunton, calciatore irlandese 1969 - Jean Vanek, calciatore lussemburghese 1970 - Einar Daníelsson, calciatore islandese 1970 - Steffen Freund, calciatore tedesco 1971 - Rachel Luttrell, attrice tanzaniana 1971 - Eric Mangini, giocatore football statunitense 1971 - Shawn Wayans, attore statunitense 1972 - Josune Bereziartu, arrampicatrice spagnola 1972 - Andrej Fetisov, cestista russo 1972 - Jon Fisher, economista statunitense 1972 - Elena Kaliská, canoista slovacca 1972 - Ron Killings, wrestler e rapper statunitense 1972 - Drea de Matteo, attrice statunitense 1972 - Christian Mayer, sciatore alpino austriaco 1973 - Nash Edgerton, attore australiano 1973 - Karen Lancaume, attrice pornografica francese 1973 - Marie-Luce Romanens, orientista svizzera 1973 - Evgenij Sadovyj, nuotatore russo 1974 - Dainius Adomaitis, cestista e lituano 1974 - Alessandro Conticchio, calciatore italiano 1974 - Francesco Cozza, calciatore italiano 1974 - Walter Jones, giocatore football statunitense 1974 - Natassia Malthe, attrice norvegese 1974 - Brian Martin, slittinista statunitense 1974 - Vladimir Miholjević, ciclista su strada croato 1974 - Jaime Moreno, calciatore boliviano 1974 - Tarik Oulida, calciatore olandese 1974 - Pablo Quatrocchi, calciatore argentino 1974 - Stefano Tessadri, cantautore italiano 1975 - Aleksandăr Aleksandrov, calciatore bulgaro 1975 - Veronica Bella, pornostar ungherese 1975 - Natalie Cook, giocatrice di beach volley australiana 1975 - Danny Granville, calciatore inglese 1975 - Art Hsu, attore statunitense 1975 - Somjit Jongjohor, pugile thailandese 1976 - Maciej Ganczar, linguista polacco 1976 - Natale Gonnella, calciatore italiano 1976 - Ariel Grana, calciatore argentino 1976 - Marie Overbye, triatleta danese 1976 - Christoph Sumann, biatleta e fondista austriaco 1976 - Marsha Thomason, attrice britannica 1976 - Chris Twiddy, calciatore gallese 1977 - Lauren, calciatore camerunese 1977 - Gregor Hafnar, cestista sloveno 1978 - Louise Latimer, tennista britannica 1978 - Scott Macartney, sciatore alpino statunitense 1978 - Zbigniew Małkowski, calciatore polacco 1978 - Thiago Lacerda, attore brasiliano 1978 - Bernard Williams, atleta statunitense 1979 - Wiley, rapper britannico 1979 - Svetlana Chorkina, ginnasta russa 1979 - Kurt Engl, sciatore alpino austriaco 1979 - Christophe Perrillat-Collomb, fondista francese 1979 - Josu Sarriegi, calciatore spagnolo 1980 - Kotoko, cantante giapponese 1980 - Jenson Button, pilota automobilistico britannico 1980 - Cai Yun, giocatore di badminton cinese 1980 - Sebastian Dudek, calciatore polacco 1980 - Vlado Ilievski, cestista macedone 1980 - Anna Incerti, atleta italiana 1980 - Dwayne Jack, calciatore trinidadiano 1980 - Luke Macfarlane, attore canadese 1980 - Arvydas Macijauskas, cestista lituano 1980 - Jan Matura, sciatore ceco 1980 - Leonard Scott, atleta statunitense 1981 - Ahmed Ammi, calciatore marocchino 1981 - Antonis Antoniou, calciatore cipriota 1981 - Lucho González, calciatore argentino 1981 - Audrey Lamy, attrice francese 1981 - Michal Macek, calciatore ceco 1981 - Dimos Manousakis, calciatore greco 1981 - Chris Monroe, cestista statunitense 1981 - Florent Piétrus, cestista francese 1981 - Anne-Lise Touya, schermitrice francese 1981 - Bitsie Tulloch, attrice statunitense 1981 - Zoe Ventoura, attrice australiana 1981 - Chris Warren, cestista statunitense 1981 - Michael Zepek, calciatore tedesco 1981 - Asier del Horno, calciatore spagnolo 1982 - Kevin Nicol, calciatore scozzese 1982 - Sara Parise, nuotatrice italiana 1982 - Florina Pașcalău, cestista rumena 1982 - Jodie Sweetin, attrice statunitense 1982 - Angela Zhang, attrice taiwanese 1983 - Ismael Blanco, calciatore argentino 1983 - Grégory Christen, hockeista svizzero 1983 - Fabio D'Elia, calciatore italiano 1983 - Julien Doreau, cestista francese 1983 - Justyna Kowalczyk, fondista polacca 1983 - Glen Moss, calciatore neozelandese 1983 - Øystein Pettersen, fondista norvegese 1983 - Ronny Turiaf, cestista francese 1983 - Utada Hikaru, cantautrice statunitense 1984 - Lil Scrappy, rapper statunitense 1984 - Makadji Boukar, calciatore camerunese 1984 - Fabio Catacchini, calciatore italiano 1984 - Karun Chandhok, pilota automobilistico indiano 1984 - Celeste Cid, attrice argentina 1984 - Elvis Dumervil, giocatore football statunitense 1984 - Adam Henrich, hockeista canadese 1984 - Jimmy Kébé, calciatore maliano 1984 - Miguel Ángel Martínez, calciatore argentino 1984 - Trever O'Brien, attore statunitense 1984 - Nicolás Pareja, calciatore argentino 1984 - Weronika Rosati, attrice polacca 1984 - Hamdi Salihi, calciatore albanese 1984 - Aliona Savchenko, pattinatrice ucraina 1984 - Thomas Vanek, hockeista austriaco 1984 - Tamati Williams, calciatore neozelandese 1985 - Damien Chazelle, regista statunitense 1985 - Daniyel Cimen, calciatore tedesco 1985 - Benny Feilhaber, calciatore brasiliano 1985 - Jan Hauser, giocatore di curling svizzero 1985 - Ol'ga Kanis'kina, atleta russa 1985 - Seïd Khiter, calciatore francese 1985 - Jack McClinton, cestista statunitense 1985 - Nicki Paterson, calciatore scozzese 1985 - Jérôme Sonnerat, calciatore francese 1985 - Horia Tecău, tennista rumeno 1985 - Antonio Tomás, calciatore spagnolo 1985 - Duško Tošić, calciatore serbo 1985 - Elliott Ward, calciatore inglese 1986 - Yoo Ha-na, attrice sudcoreana 1986 - Maximilian Benassi, canoista italiano 1986 - José Manuel Contreras, calciatore guatemalteco 1986 - Blažo Igumanović, calciatore montenegrino 1986 - Yui Makino, cantante, attrice giapponese 1986 - Claudio Marchisio, calciatore italiano 1986 - Shavkat Mullajanov, calciatore uzbeko 1986 - Baćo Nikolić, calciatore montenegrino 1986 - Moussa Sow, calciatore francese 1986 - Teemu Turunen, calciatore finlandese 1986 - Benjamin Ungar, schermidore statunitense 1986 - Carlão, calciatore brasiliano 1987 - Marc Judith, cestista francese 1987 - Sakhob Juraev, calciatore uzbeko 1987 - Ēdgar Manowčaryan, calciatore armeno 1987 - Andrew McNeil, calciatore scozzese 1987 - Ricardo Pedriel, calciatore boliviano 1987 - Alessandro Romeo, calciatore italiano 1987 - Artur Sarkisov, calciatore armeno 1987 - Miloš Stojčev, calciatore montenegrino 1987 - Raimondo Todaro, ballerino e attore italiano 1988 - Aleksandrs Cauņa, calciatore lettone 1988 - Matt Clement, wrestler canadese 1988 - Danny Haynes, calciatore inglese 1988 - Gergő Kis, nuotatore ungherese 1988 - JaVale McGee, cestista statunitense 1988 - Paolo Pangrazzi, sciatore alpino italiano 1988 - Hagen Patscheider, sciatore alpino italiano 1988 - Arghus Soares Bordignon, calciatore brasiliano 1988 - Aleksej Vorob'ëv, cantante e attore russo 1988 - Yūsuke Yamamoto, attore giapponese 1989 - Dentinho, calciatore brasiliano 1989 - Dustin Poirier, artista marziale statunitense 1989 - Maxim Rodshtein, scacchista israeliano 1989 - Klodian Samina, calciatore albanese 1989 - Andrea Scarpellini, calciatrice italiana 1989 - He Wenna, ginnasta cinese 1990 - Adrian Bushell, giocatore football statunitense 1990 - Alexander Sullmann, hockeista italiano 1990 - Ashton Gibbs, cestista statunitense 1990 - Jewel Raja, calciatore indiano 1990 - Jonathan Cooper, giocatore football statunitense 1990 - Jurij Kirillov, calciatore russo 1990 - Khaled Holmes, giocatore football statunitense 1990 - Kyle Porter, calciatore canadese 1990 - Michael Mauti, giocatore football statunitense 1990 - Piotr Pamuła, cestista polacco 1990 - Rami Bedoui, calciatore tunisino 1990 - Ro Hak-Su, calciatore nordcoreano 1990 - Tatiana Búa, tennista argentina 1990 - Theo Lewis Weeks, calciatore liberiano 1991 - Ahmad Ayad, calciatore iracheno 1991 - Charlton Vicento, calciatore olandese 1991 - Erin Sanders, attrice statunitense 1991 - Iván Castellani, pallavolista argentino 1991 - Ivor Horvat, calciatore croato 1991 - Joeri Schroyen, calciatore olandese 1991 - Luciano Nieto, calciatore argentino 1991 - Petra Martić, tennista croata 1991 - Tomislav Glumac, calciatore croato 1992 - Saad Abdul-Amir, calciatore iracheno 1992 - Nicklas Bärkroth, calciatore svedese 1992 - B.J. Dubose, giocatore football statunitense 1992 - Gerome Graham, calciatore britannico 1992 - Rodney Gunter, giocatore football statunitense 1992 - Alan Hernández, calciatore panamense 1992 - Shawn Johnson, ginnasta statunitense 1992 - Kristoffer Larsen, calciatore norvegese 1992 - Logan Lerman, attore statunitense 1992 - Mac Miller, rapper statunitense 1992 - Bogdan Planić, calciatore serbo 1992 - James Woods, sciatore freestyle britannico 1993 - Ali Assadalla, calciatore bahreinita 1993 - Anthony Bardon, calciatore britannico 1993 - Bence Biczó, nuotatore ungherese 1993 - Emre Pehlivan, calciatore turco 1993 - Érick Torres, calciatore messicano 1993 - Gus Lewis, attore britannico 1993 - Hussein Khalaf, calciatore iracheno 1993 - João Mário, calciatore portoghese 1993 - Kenyi Adachi, calciatore messicano 1993 - Krisztián Adorján, calciatore ungherese 1993 - Marcos Júnior, calciatore brasiliano 1993 - Ricardo Centurión, calciatore argentino 1994 - Adrien Hunou, calciatore francese 1994 - Cédric Hountondji, calciatore francese 1994 - Jonny Uchuari, calciatore ecuadoriano 1994 - Marvelous Nakamba, calciatore zimbabwese 1994 - Matthias Ginter, calciatore tedesco 1994 - Moutari Amadou, calciatore nigerino 1995 - Iris, cantante belga 1995 - Leonardo Rolón, calciatore argentino 1995 - Maxi Rolón, calciatore argentino 1995 - Melike Yılmaz, pallavolista turca 1995 - Simon Skrabb, calciatore finlandese 1996 - Breezy Johnson, sciatrice statunitense 1996 - Hu Yadan, tuffatrice cinese 1996 - Jakub Jankto, calciatore ceco 1996 - Kypros Christoforou, calciatore cipriota 1996 - Marcel Hartel, calciatore tedesco 1996 - Nemanja Mihajlović, calciatore serbo 1996 - Qazim Laçi, calciatore albanese 1997 - Alice Mangione, atleta italiana 1999 - Francesco Rambaldi, scacchista italiano 