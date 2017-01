Nasce il 20 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

225 - Gordiano III 1292 - Elisabetta di Boemia 1435 – Ashikaga Yoshimasa, militare giapponese 1448 - Al-Qastallani, giurista arabo 1485 - Astorre III Manfredi, politico 1488 - Sebastian Münster, cartografo tedesco 1488 - Giovanni Giorgio del Monferrato 1499 - Sebastian Franck, umanista tedesco 1502 - Sebastiano dell'Apparizione, religioso spagnolo 1538 - Stefano Felis, compositore italiano 1554 - Gian Battista Caotorta, politico italiano 1554 - Sebastiano I del Portogallo 1562 - Ottavio Rinuccini, poeta italiano 1568 - Ventura Salimbeni, pittore italiano 1573 - Alessandro di Sonderburg, nobile danese 1586 - Johann Schein, compositore tedesco 1588 - Francesco Gessi, pittore italiano 1589 - Stefano Amadei, pittore italiano 1603 - Federico Sforza, cardinale italiano 1609 - Carlo Ceresa, pittore italiano 1628 - Henry Cromwell, rivoluzionario inglese 1636 - Massimiliano di Hohenzollern-Sigmaringen 1640 - Élie Benoît, storico e teologo francese 1647 - Sebastiano Cherici, compositore italiano 1654 - Michiel de Swaen, poeta olandese 1663 - Luca Carlevarijs, pittore italiano 1664 - Giovanni Vincenzo Gravina, giurista italiano 1681 - Francesco Bartolomeo Conti, compositore italiano 1693 - Carlo Francesco Durini, cardinale italiano 1698 - Ferdinand Julius von Troyer, cardinale italiano 1715 - Raniero Finocchietti, cardinale italiano 1716 - Jean-Jacques Barthélemy, scrittore francese 1716 - Carlo III di Spagna, sovrano 1724 - Philippe Henri de Ségur, generale francese 1729 - Giovanni de Gregorio, cardinale italiano 1732 - Richard Henry Lee, politico statunitense 1734 - Charles Alexandre de Calonne, politico francese 1734 - Robert Morris, politico statunitense 1736 - Guillaume de Cals, economista francese 1738 - Ippolito Vincenti Mareri, cardinale italiano 1741 - Carl von Linné jr., naturalista svedese 1743 - Tommaso Napoli, religioso italiano 1745 – Gavriil Petrovič Gagarin, politico russo 1751 - Ferdinando I di Parma 1756 - Miguel Domínguez, politico messicano 1759 - Giuseppe Bertini, scrittore italiano 1761 - Lothar von Gebsattel, arcivescovo tedesco 1769 - Anna di Ungern-Sternberg, nobildonna russa 1773 - Henry Wellesley, politico inglese 1773 - Theodor von Schön, politico prussiano 1775 - André-Marie Ampère, fisico francese 1778 - Louis Baillon, ornitologo francese 1781 - Alessio I di Bentheim, principe tedesco 1782 - Giovanni d'Asburgo-Lorena 1783 - Friedrich Dotzauer, violoncellista tedesco 1788 - Michele De Martino, mercante italiano 1790 - John Blackwall, naturalista britannico 1790 - Louis-Antoine Macarel, giurista francese 1790 - Luigi Pini, cornista italiano 1793 - Jacques Collin de Plancy, scrittore francese 1795 - Fabio Pallavicini, politico italiano 1795 – Frans Vervloet, pittore belga 1796 - Jacques-Césaire Mathieu, cardinale francese 1804 - Jean-Jacques Altmeyer, storico belga 1807 - Francesco Sauli, politico italiano 1807 – Hippolyte Bayard, fotografo francese 1807 - Pierre Publius Renault, generale francese 1809 - Sebastián Iradier, compositore spagnolo 1809 - Pietro Riva, politico italiano 1810 - Luigi Filippi, arcivescovo cattolico italiano 1810 - Arnold Förster, entomologo tedesco 1811 - Sigismondo Castromediano, patriota italiano 1812 – Édouard Séguin, medico francese 1814 - Rodolfo Audinot, politico italiano 1815 - Tito Orsini, politico italiano 1819 - Luigi Arcozzi Masino, agronomo italiano 1820 – Alexandre de Chancourtois, geologo francese 1820 - Anne Clough, attivista britannica 1820 - Wilhelm Paul Corssen, filologo tedesco 1822 – Sebastián de los Monteros, cardinale spagnolo 1823 – Imre Madách, scrittore ungherese 1824 - Antonio Cozzolino, brigante italiano 1828 - Domenico Bassetti, patriota italiano 1829 - John Roddam Stanhope, pittore inglese 1831 - Petrus Jacobus Joubert, politico sudafricano 1831 - Edward Routh, matematico inglese 1832 - Giuseppe De Marinis, politico italiano 1834 - Adolph Frank, imprenditore tedesco 1838 - Julius von Wiesner, botanico tedesco 1839 - Carlo Melchiotti, italiano 1840 - Domenico Cipolletti, matematico italiano 1843 - Giulio Ascoli, matematico italiano 1843 - Pierre-Paul Cambon, diplomatico francese 1844 – Édouard Andignoux, politico francese 1848 - Raimundo Villaverde, politico spagnolo 1849 - Vincenzo Comi, politico italiano 1849 - Maria Anna di Sassonia-Weimar-Eisenach 1853 - Friedrich Siebenrock, zoologo austriaco 1855 – Ludwik Solski, attore polacco 1856 - David Ogilvy, XI conte di Airlie, ufficiale inglese 1857 - Vladimir MichajlovičBechterev, medico russo 1859 - Enrique Reig y Casanova, cardinale spagnolo 1861 - Sebastiano Giuseppe Locati, architetto italiano 1865 - Federico di Waldeck e Pyrmont, sovrano tedesco 1865 - Josef Fischer, ciclista tedesco 1865 - Yvette Guilbert, attrice e scrittrice francese 1866 - Euclides da Cunha, scrittore brasiliano 1866 - Richard Le Gallienne, poeta e scrittore inglese 1868 - Emilio Caldara, politico italiano 1868 - Muhammad Farid, politico egiziano 1868 – Keisuke Okada, politico giapponese 1870 – Mun Bhuridatta, monaco buddhista thailandese 1870 - Guillaume Lekeu, compositore belga 1870 - Fausto Salvatori, poeta italiano 1873 - Hōmei Iwano, scrittore giapponese 1873 - Johannes Vilhelm Jensen, scrittore danese 1874 – Vilko Begić, militare croato 1874 - Hjalmar Johansson, atleta svedese 1875 - Henrik Sjöberg, atleta svedese 1875 - Cecil Spooner, attrice statunitense 1876 - Giulio Ettore Erler, pittore italiano 1876 - Józef Hofmann, pianista polacco 1877 - Raymond Roussel, scrittore francese 1878 - Ernest Joy, attore statunitense 1878 - FinlayCurrie, attore scozzese 1878 - Harry Weil, attore statunitense 1879 - Arthur Johnson, calciatore inglese 1879 - Clifford Hugh Douglas, ingegnere britannico 1879 - Fausto Nicolini, storico italiano 1879 - Ruth St. Denis, ballerina statunitense 1880 - Armando Cougnet, giornalista italiano 1880 - Domenico Guerri, critico letterario italiano 1880 - Giuseppe Santelli, pittore italiano 1880 - Max Schöne, nuotatore tedesco *1881 - Leon Campbell, astronomo statunitense 1882 – Sebastião Cintra, cardinale brasiliano 1882 - Andrea di Grecia, principe greco 1883 - Enoch L. Johnson, politico e criminale statunitense 1883 – Bertram Ramsay, militare britannico 1884 – Carlyle Blackwell, attore statunitense 1884 - Abraham Merritt, giornalista statunitense 1885 - Charlie Wallace, calciatore inglese 1886 - Rudi Bach, regista tedesco 1886 - Claude Jameson, calciatore statunitense 1886 - Giuseppe Rizzi, calciatore italiano 1886 - Gabriele Santini, musicisti italiano 1886 - Plinio Trovatelli, politico italiano 1888 - Tryggve Gran, aviatore norvegese 1888 - Georges Marrane, politico francese 1888 - Sebastiano Timpanaro senior, fisico italiano 1889 - Vladimir Markov, calciatore russo 1889 - Alberto Ohaco, calciatore argentino 1890 - Sebastiano Guzzi, compositore italiano 1891 - Riccardo Eberhardt, calciatore italiano 1891 - Harry Hayes, calciatore argentino 1891 - Plinio Michetti, liutaio italiano 1892 - Giovanni Campodonico, musicista italiano 1892 – Branislaŭ Taraškievič, politico bielorusso 1893 - Georg Åberg, atleta svedese 1894 - Angiolo Gabrielli, ciclista italiano 1894 - Walter Piston, musicista statunitense 1895 – Gábor Szegő, matematico ungherese 1896 - Mary Curzon, II baronessa Ravensdale, politico inglese 1896 - George Burns, comico e attore statunitense 1896 - Elmer Diktonius, scrittore finlandese 1896 – Kim Myeong-sun, scrittrice coreana 1896 – Rolfe Sedan, attore statunitense 1897 – Gordej IvanovičLevčenko, ammiraglio sovietico 1899 – Armas Toivonen, atleta finlandese 1900 - Colin Clive, attore britannico 1900 - Franz Esser, calciatore tedesco 1900 - Karl Hanisch, schermidore austriaco 1901 - Louis Boyer, astronomo francese 1901 - Leopoldo Cassese, storico italiano 1901 - Luigi Gallino, calciatore italiano 1902 - Leon Ames, attore statunitense 1903 - Tommaso Besozzi, giornalista italiano 1904 - Genesio Bozzoni, calciatore italiano 1904 - Renato Caccioppoli, matematico italiano 1906 - Joachim Rademacher, pallanuotista tedesco 1907 - Philip Slone, calciatore statunitense 1907 - Paula Wessely, attrice austriaca 1907 - Manfred von Ardenne, fisico tedesco 1908 - Etienne Fuzellier, sceneggiatore francese 1908 - Martha Norelius, nuotatrice statunitense 1909 - Billy Cook, calciatore nordirlandese 1909 - Carlos Delgado Chalbaud, politico venezuelano 1909 - Edoardo Gellner, architetto italiano 1909 - Ferruccio Magnani, partigiano italiano 1909 - Carlo Rosa, calciatore italiano 1909 - Mario Vinciguerra, batterista italiano 1909 – Gōgen Yamaguchi, karateka giapponese 1910 – Joy Adamson, scrittrice austriaca 1910 - Silvio Confortola, sciatore italiano 1910 - Antigono Donati, politico italiano 1910 - Ennio Porrino, compositore italiano 1911 - Alfredo Foni, calciatore italiano 1911 - Alfredo Gatti, calciatore italiano 1911 - Dino Testoni, calciatore italiano 1911 - Jean Vercoutter, egittologo francese 1913 - Silvio Bonino, calciatore argentino 1913 - Giuseppe Ciribini, ingegnere italiano 1913 – Odd Frantzen, calciatore norvegese 1914 - Oscar Collazo, criminale portoricano 1914 - Gerald Holtom, pacifista britannico 1914 - Angelo Simontacchi, calciatore italiano 1915 - Kurt Wilhelm Marek, giornalista tedesco 1915 - Filippo Puglisi, scrittore italiano 1915 - MasanoriYusa, nuotatore giapponese 1915 - Cesare Zappulli, politico italiano 1916 - Ernesto Giammarco, linguista italiano 1916 - Arrigo Lucchini, attore italiano 1917 - JoeDobson, giocatore di baseball statunitense 1918 - Alessandro Curotto, calciatore italiano 1918 - Juan García Esquivel, pianista messicano 1919 - Silva Kaputikian, scrittrice armena 1919 - Annabella Schiavone, attrice italiana 1920 - Marcos Ana, poeta spagnolo 1920 - Richard Atkinson, archeologo britannico 1920 – De Forest Kelley, attore statunitense 1920 - Federico Fellini, regista italiano 1920 - Vittore Fiore, giornalista italiano 1920 - Sam Gibbons, politico statunitense 1920 - Michael Higgins, attore statunitense 1920 – Sebastián Ontoria, calciatore spagnolo 1920 - Carlo Sanna, politico italiano 1920 - Ferruccio Serafini, aviatore italiano 1920 – Koichi Tohei, artista marziale giapponese 1920 - Clint Wager, cestista statunitense 1921 - Enrico Gentile, cantante italiano 1921 - René Paul, schermidore britannico 1921 - Telmo Zarraonaindía, calciatore spagnolo 1922 - Ray Anthony, attore statunitense 1922 – Klaas Carel Faber, militare olandese 1922 - John Hick, teologo, storico britannico 1922 - Enrico Manfredini, arcivescovo italiano 1922 - Graham Stark, attore britannico 1922 - Olga Villi, attrice italiana 1923 - Nora Brockstedt, cantante norvegese 1923 - Marcello Gigante, grecista italiano 1923 – PëtrIonovič Jakir, storico sovietico 1923 – Rentaro Mikuni, attore giapponese 1923 - Antonio Ruju, pittore e poeta italiano 1924 - Yvonne Loriod, pianista francese 1924 - Slim Whitman, cantante statunitense 1925 - Vittor Ugo Bistoni, politico italiano 1925 - Ernesto Cardenal, poeta nicaraguense 1925 - Pierino Gelmini, presbitero italiano 1925 – Eugen Gomringer, poeta boliviano 1925 - Guido Stagnaro, regista italiano 1926 – Jamiluddin Aali, poeta, giornalista pakistano 1926 - Paul Meister, schermidore svizzero 1926 - Patricia Neal, attrice statunitense 1926 - David Tudor, pianista statunitense 1926 – VitalijIvanovič Vorotnikov, politico sovietico 1927 – Hovhannes Bedros XVIII Kasparian 1928 - Giacomo Bellucci, compositore italiano 1928 - William Berger, attore austriaco 1928 - Peter Donat, attore canadese 1929 - Jimmy Cobb, batterista statunitense 1929 - Jean-Jacques Perrey, compositore francese 1930 - Buzz Aldrin, astronauta statunitense 1930 – Egon Bondy, scrittore ceco 1930 - Raniero Gnoli, orientalista italiano 1930 – Jan Nolten, ciclista olandese 1930 - Dick Rosenthal, cestista statunitense 1930 - Lothar Wolleh, fotografo tedesco 1931 – Birgit Finnilä, contralto svedese 1931 - David M. Lee, fisico statunitense 1931 – Günther Maleuda, politico tedesco 1933 - Nicolò Amato, magistrato italiano 1933 - Beppe Bigazzi, giornalista italiano 1933 - Gabriele De Toni, calciatore italiano 1933 - Giorgio Ferrarese, matematico italiano 1933 - SwedeHalbrook, cestista statunitense 1933 - Don Thompson, atleta britannico 1934 - Tom Baker, attore inglese 1934 - Luigi Cagnolaro, zoologo italiano 1934 - Cesare Gussoni, arbitro di calcio italiano 1934 - Giorgio Listuzzi, attore italiano 1935 - Ugo Benelli, tenore italiano 1935 - Angelo Mariani, ammiraglio italiano 1935 - Dorothy Provine, attrice, cantante statunitense 1935 - Antonino Scopelliti, magistrato italiano 1935 - Norm Stewart, cestista statunitense 1936 - Giorgio Michelotti, calciatore italiano 1936 - Giorgio Morniroli, politico e chirurgo svizzero 1936 - Alfredo Sabbadin, ciclista italiano 1936 – Frances ShandKydd 1937 - Maria Rosa Bertellini, poetessa italiana 1937 - Bailey Howell, cestista statunitense 1937 – Jarosława Jóźwiakowska, atleta polacca 1937 - Antonio Montanari, calciatore italiano 1937 - Albert-Marie de Monléon, vescovo francese 1938 - Derek Dougan, calciatore nordirlandese 1939 - Franco Sangermano, attore italiano 1939 - André Souvré, cestista francese 1940 - Jana Brejchová, attrice ceca 1940 - Erik Dyreborg, calciatore danese 1940 - Carol Heiss, attrice statunitense 1940 - Marzio Pieri, critico letterario italiano 1940 - Pietro Torrisi, attore italiano 1940 - Mauro Vaiani, calciatore italiano 1941 - Giuseppe Arzilli, politico sammarinese 1941 - Giovanni Tommaso, contrabbassista italiano 1942 - Linda MoultonHowe, giornalista statunitense 1942 - Peter Skerl, regista svedese 1943 - Louis Cardiet, calciatore francese 1943 - Armando Guebuza, politico mozambicano 1944 - Margaret Avery, attrice statunitense 1944 - José Luis Garci, regista spagnolo 1945 - Gianni Amelio, regista italiano 1945 – Momčilo Krajišnik, politico bosniaco 1945 - Walter Steinbauer, bobbista tedesco 1946 - David Lynch, regista statunitense 1946 - Luigi Muratori, politico italiano 1946 - Aurelio Samorì, compositore italiano 1946 - Valdo Spini, politico italiano 1947 - Claudio Bonvecchio, filosofo italiano 1947 - Riccardo Fontana, arcivescovo italiano 1947 – Cyrille Guimard, ciclista francese 1948 - Nancy Kress, scrittrice statunitense 1948 - Mario Russo, calciatore italiano 1948 - Geno Silva, attore messicano 1948 - Nigel Williams, romanziere inglese 1948 - Natan Sharansky, politico sovietico 1949 - Ippolita Avalli, scrittrice, attrice italiana 1949 - Giuliano Groppi, calciatore italiano 1949 - Tito Masi, politico sammarinese 1949 - Bill Owens, politico statunitense 1949 – Göran Persson, politico svedese 1949 - Ezio Savino, scrittore italiano 1949 - Ivan Stojanov, calciatore bulgaro 1950 - Giuliano Andreuzza, calciatore italiano 1950 - Eddo Carlet, calciatore italiano 1950 - Carmen Iarrera, giornalista italiana 1950 - MahamaneOusmane, politico nigerino 1950 - Franca Sozzani, giornalista italiana 1951 - Shelley Berkley, politica statunitense 1951 - Nikola Eterović, arcivescovo cattolico croato 1951 - Ian Hill, bassista britannico 1951 - Francesca Scopelliti, politica italiana 1952 – Rubén Corbo, calciatore uruguaiano 1952 - Dan Grimaldi, attore statunitense 1952 - Piero Luxardo, imprenditore italiano 1952 - Jurij Pavlov, cestista sovietico 1952 - Paul Stanley, chitarrista statunitense 1953 - Juliene Simpson, cestista statunitense 1953 - Robin McAuley, cantante irlandese 1953 - John NeilsonRobertson, calciatore scozzese 1953 - Bill Robinzine, cestista statunitense 1953 - Felice Secondini, calciatore italiano 1954 - Paul Griffin, cestista statunitense 1954 – Marit Myrmæl, fondista norvegese 1954 - Ken Page, attore statunitense 1954 - Daniela Sogliani, calciatrice italiana 1955 - Wyatt Knight, attore statunitense 1955 - Riccardo Mannelli, artista italiano 1955 - Wayne Smith, cestista statunitense 1956 - Stefano Boco, politico italiano 1956 - Bill Maher, attore statunitense 1956 - John Naber, nuotatore statunitense 1956 - Franco Ogliari, calciatore italiano 1956 - Rodolfo Rodríguez, calciatore uruguaiano 1957 - Corrado Benedetti, calciatore italiano 1957 - Piergiorgio Carrescia, politico italiano 1957 - Enrico Gilardi, cestista italiano 1957 - UllaLundholm, atleta finlandese 1957 - Andy Sheppard, sassofonista britannico 1957 - Michael Veith, sciatore tedesco 1958 - NorovynAltankhuyag, politico mongolo 1958 - Paola Tiziana Cruciani, attrice italiana 1958 - Lorenzo Lamas, attore statunitense 1958 - Carlo Osti, calciatore italiano 1958 - Isabel Russinova, attrice italiana 1958 - Luis Fernando Tena, allenatore di calcio messicano 1958 – Hiroaki Zakoji, compositore giapponese 1959 - Rusty Anderson, chitarrista statunitense 1959 - Lea Antonoplis, tennista statunitense 1959 – Acácio Cordeiro Barreto, calciatore brasiliano 1959 - Giacomo Ferri, calciatore italiano 1959 - R. A. Salvatore, scrittore statunitense 1959 - Sebastião da Silva, calciatore brasiliano 1959 - Aurel Țicleanu, calciatore rumeno 1960 - Edmar, calciatore brasiliano 1960 – Ján Figeľ, politico slovacco 1960 - Marcello Fois, scrittore italiano 1960 - Kij Johnson, scrittrice statunitense 1960 – Darío Rojas, calciatore argentino 1960 – Aleksej Stepanov, calciatore a 5 russo 1960 - Scott Thunes, bassista statunitense 1960 – Udo Ulfkotte, giornalista tedesco 1960 - Jeff "Tain" Watts, batterista statunitense 1960 – Fuk Wong, calciatore a 5 hongkonghese 1960 - Will Wright, informatico statunitense 1960 - Ricardo Drubscky, allenatore di calcio brasiliano 1961 - Gerry Gray, calciatore canadese 1961 - Cinzia Maltese, giornalista italiana 1961 - Paolo Miano, calciatore italiano 1961 - Stefano Tura, giornalista italiano 1961 - Patricio Yáñez, calciatore cileno 1962 - Neil Banfield, calciatore inglese 1962 - Stefano Dadina, calciatore italiano 1962 - Stefan Humphries, giocatore football statunitense 1962 - Jennifer Mundel, tennista sudafricana 1962 - SakikoTamagawa, doppiatrice giapponese 1962 - Sophie Thompson, attrice britannica 1963 - Diego Cuesta Silva, rugbista a 15 argentino 1963 - Manuela Dalla Valle, nuotatrice italiana 1963 – Ingeborga Dapkūnaitė, attrice lituana 1963 - James Denton, attore statunitense 1963 – Ann Osgerby, nuotatrice britannica 1963 – Jos Schoubs, caliciatore a 5 belga 1963 – Vitalij Zacharčenko, politico ucraino 1964 - Massimo Agostini, calciatore, italiano 1964 - Angelo Carosi, atleta italiano 1964 - Elena Fontanella, giornalista italiana 1964 - Gregor Golobič, politico sloveno 1964 - Oswaldo Guillén, giocatore di baseball venezuelano 1964 - Ron Harper, cestista statunitense 1964 – Željko Komšić, politico bosniaco 1964 – Luboš Kubík, calciatore ceco 1964 – Kazushige Nojima, scrittore giapponese 1964 – Martín Ramírez, calciatore peruviano 1964 - Roger Smith, tennista bahamense 1964 - Paolo Vivaldi, compositore italiano 1964 – Fareed Zakaria, giornalista indiano 1965 - Anton Weissenbacher, calciatore rumeno 1965 - Colin Calderwood, calciatore britannico 1965 - David Rivers, cestista statunitense 1965 - Greg Kriesel, bassista statunitense 1965 - Heather Small, cantante britannica 1965 - John Montgomery, musicista statunitense 1965 - Peso, batterista italiano 1965 - Roma Ryan, scrittrice nord irlandese 1965 - Sophie Rhys-Jones 1965 – Valerij Hoborov, cestista sovietico 1966 - James Genus, bassista statunitense 1966 – Tracii Guns, chitarrista statunitense 1966 - JonHare, autore di videogiochi inglese 1966 - Fabiana López, schermitrice messicana 1966 - Chris Morris, cestista statunitense 1966 - Vincenzo Rodia, calciatore italiano 1966 - Rainn Wilson, attore statunitense 1967 - Lars Kepler, scrittore svedese 1967 – Stacey Dash, attrice statunitense 1967 - Carlo Ragone, attore e cantante italiano 1967 - Mark Stepnoski, giocatore football statunitense 1967 – Serhij Šmatovalenko, calciatore sovietico 1968 - Nick Anderson, cestista statunitense 1968 - Lina Dambrauskaitė, cestista lituana 1968 - Marco Gabbiadini, calciatore inglese 1968 - Alessandra Guigoni, blogger italiana 1968 - Huang Jianxiang, giornalista cinese 1968 - Giovanni Savio, cestista italiano 1968 - Andrea Sgorlon, rugbista italiano 1968 - Massimo Trevisan, nuotatore italiano 1969 - Marius Barnard, tennista sudafricano 1969 - Darren Braithwaite, atleta britannico 1969 - Andre Cason, atleta statunitense 1969 - Ray Close, pugile nordirlandese 1969 - Renato Greco, calciatore italiano 1969 - Blair Larsen, rugbista neozelandese 1969 - Giovanni Velluti, pianista italiano 1969 - Nicky Wire, cantante britannico 1969 - Marco Zaffaroni, calciatore italiano 1969 – Sebastião Silva, calciatore brasiliano 1970 - Ezio Brevi, calciatore italiano 1970 - Giuseppe Castiglione, calciatore italiano 1970 - Hermes Desio, calciatore argentino 1970 – Branka Katić, attrice serba 1970 - Edwin McCain, cantante statunitense 1970 - Skeet Ulrich, attore statunitense 1970 - Reno Wilson, attore statunitense 1971 - Questlove, batterista statunitense 1971 - Gary Barlow, cantante britannico 1971 - Enrique Burgos, calciatore spagnolo 1971 - Derrick Green, cantante statunitense 1971 - Ava Lauren, pornografica statunitense 1971 - Catherine Marsal, ciclista francese 1971 - Wakanohana, lottatore di sumo giapponese 1971 - Paul Masvidal, chitarrista e cantante portoricano 1971 – Pixie McKenna, medico irlandese 1971 - Wanderson Luiz Oliveira, calciatore brasiliano 1971 – Ilir Shulku, calciatore albanese 1972 - Marjorie Biondo, cantautrice italiana 1972 - Oscar Dronjak, chitarrista svedese 1972 - Marco Ercole, atleta paralimpico italiano 1972 – Ljudmila Galkina, atleta sovietica 1972 - Missy Giove, biker statunitense 1972 – Fredrik Andersson Hed, golfista svedese 1972 - Marie-Françoise Hervieu, schermitrice canadese 1972 - Alessandro Kirschner, compositore italiano 1972 - Alessandro Pondi, sceneggiatore italiano 1972 - Jennifer Pressman, giornalista statunitense 1972 - Nikki Haley, politica statunitense 1973 - Mathilde d'Udekem d'Acoz 1973 – Miroslav Berić, cestista serbo 1973 - Benjamin Biolay, cantautore francese 1973 - Roland Harrah III, attore statunitense 1973 - Juan José Jayo, calciatore peruviano 1973 – Josh Weston, pornografico statunitense 1974 – Komlan Assignon, calciatore togolese 1974 - Evgenij Charlačëv, calciatore russo 1974 - David Dei, calciatore italiano 1974 - Simona Ghisellini, pallavolista italiana 1974 - Alvin Harrison, atleta statunitense 1974 - Calvin Harrison, atleta statunitense 1974 – Vjekoslav Kobešćak, pallanuotista croato 1974 - Florian Maurice, calciatore francese 1974 - Marianna Salchinger, sciatrice austriaca 1974 - Hans Erik Ødegaard, calciatore norvegese 1975 - Aaron Cowie, rugbista neozelandese 1975 - Norberto Fontana, pilota automobilistico argentino 1975 – Éric Landry, hockeista canadese 1975 - Daniele Nava, politico italiano 1975 - Christian Negouai, calciatore francese 1975 - Ira Newble, cestista statunitense 1975 - Dick Tärnström, hockeista svedese 1976 - Fabio Bencivenga, pallanuotista italiano 1976 – Chadi Cheikh Merai, calciatore siriano 1976 - Francesco Paura, rapper e writer italiano 1976 - David Miramontes, calciatore spagnolo 1976 - Lilian Jégou, ciclista francese 1976 – Jae Kingi, cestista australiana 1976 – Antti Kuismala, calciatore finlandese 1976 - Pablo Lastras, ciclista spagnolo 1976 - Conchita Granados, tennista spagnola 1976 – Hendrik Möbus, criminale tedesco 1976 - Norman Nolan, cestista statunitense 1976 - Alessandro Tognaccini, pilota motociclistico italiano 1976 - Sandro Zanetti, calciatore a 5 brasiliano 1976 - Ragnar Árnason, calciatore islandese 1977 - Fabián Coelho, calciatore uruguaiano 1977 – Unai Vergara, calciatore spagnolo 1977 - Andrea Harder, cestista tedesca 1977 - Robert Ibertsberger, calciatore austriaco 1977 – Rian Lindell, giocatore football statunitense 1977 – Anders Marcusson, pentatleta svedese 1977 – Ilian Stojanov, calciatore bulgaro 1977 - J. C. Tran, giocatore di poker vietnamita 1977 - Sid Wilson, disc jockey statunitense 1978 - Salvatore Aronica, calciatore italiano 1978 - Sebastián Cobelli, calciatore argentino 1978 - Andrej Dejev, schermidore russo 1978 - Joy Giovanni, attrice statunitense 1978 - Lucie Muhr, attrice tedesca 1978 - Clayton Stanley, pallavolista statunitense 1978 - Omar Sy, attore e comico francese 1978 – Jovan Tanasijević, calciatore montenegrino 1978 - Luciano Zauri, calciatore italiano 1979 – Hamza Alić, atleta bosniaco 1979 - Emiliano Bonazzoli, calciatore italiano 1979 – Rob Bourdon, batterista statunitense 1979 - Will Young, cantante e attore britannico 1979 - Víctor Zapata, calciatore argentino 1980 - Giovanni Nicola Casale, judoka italiano 1980 – Sirilo TadeusKardozo Filo, calciatore a 5 brasiliano 1980 - Federico MartínAramburú, rugbista argentino 1980 - Samuele Pace, rugbista italiano 1980 - Joo Se-Hyuk, tennistavolista sudcoreano 1980 - Matthew Tuck, cantante e chitarrista britannico 1980 – Felicitas Woll, attrice tedesca 1980 – Cristián Álvarez, calciatore cileno 1981 – Koen Barbé, ciclista belga 1981 - Jürgen Colin, calciatore olandese 1981 - Nathan Connolly, chitarrista britannico 1981 - Daniel Cudmore, attore canadese 1981 - Owen Hargreaves, calciatore britannico 1981 - Cullen Jenkins, giocatore football statunitense 1981 – Đorđe Jokić, calciatore serbo 1981 - Crystal Lowe, modella e attrice canadese 1981 – Kazuhiro Murakami, calciatore giapponese 1981 – Ramūnas Radavičius, calciatore lituano 1981 - Jason Richardson, cestista statunitense 1981 - Melissa Rippon, pallanuotista australiana 1981 - Alexander Ziervogel, calciatore austriaco 1982 – Josh Shipp, autore televisivo statunitense 1982 - Phillip Berry, calciatore britannico 1982 – Serghei Covalciuc, calciatore moldavo 1982 - Jessica Cérival, atleta francese 1982 – Nathaniel Lepani, calciatore papuano 1982 - Horacio Nava, atleta messicano 1982 - Nikki Rhodes, pornografica statunitense 1982 – Fredrik Strømstad, calciatore norvegese 1982 – Erin Wasson, attrice statunitense 1982 - Pierre Webó, calciatore camerunese 1983 - Daniel Fernández Artola, calciatore spagnolo 1983 - Robert van Boxel, calciatore olandese 1983 – Roy Chipolina, calciatore 1983 - Andreas Drugge, calciatore svedese 1983 - Igor Gal, calciatore croato 1983 – Allister Hogg, scozzese 1983 - Germaine Mason, atleta giamaicano 1983 - Stephen Moore, rugbista australiano 1983 – Philipp Schörghofer, sciatore austriaco 1983 - Mari Yaguchi, cantante giapponese 1984 - Victoria Asher, tastierista statunitense 1984 - Jacob Ba, calciatore mauritano 1984 - Toni Gonzaga, attrice filippina 1984 - Karim Haggui, calciatore tunisino 1984 - Olivia Hallinan, attrice britannica 1984 – Malek Jaziri, tennista tunisino 1984 - Manuel Lanzarote, calciatore spagnolo 1984 - David Lowery, calciatore britannico 1984 - Rene Mandri, ciclista estone 1984 – Bonnie McKee, cantautrice statunitense 1984 – Stéphane Nater, calciatore tunisino 1984 - Federico Peluso, calciatore italiano 1984 – Benedikt Pliquett, calciatore tedesco 1984 - Saverio Raimondo, comico italiano 1984 - Papa Waigo, calciatore senegalese 1985 - Antoine Agudio, cestista statunitense 1985 - Claudio Alabor, calciatore liechtensteinese 1985 – Rolandas Alijevas, cestista lituano 1985 - Sean Banks, cestista statunitense 1985 - Aida Bella, pattinatrice polacca 1985 - Nereo Champagne, calciatore argentino 1985 - André Danielsen, calciatore norvegese 1985 - Brantley Gilbert, cantautore statunitense 1985 – Ehsan Hadadi, atleta iraniano 1985 - Marina Inoue, cantante giapponese 1985 – Marko Kolsi, calciatore finlandese 1985 - Tony McDaniel, giocatore football statunitense 1985 – Milad Meydavoudi, calciatore iraniano 1985 - Aleksandr Pavlenko, calciatore russo 1985 - Cecilia Ricali, atleta italiana 1985 – Tanel Sokk, cestista estone 1986 – Istvan Bakx, calciatore olandese 1986 - Audrey Giacomini, attrice e modella francese 1986 - Thomas Kessler, calciatore tedesco 1986 - Samuel KiplimoKosgei, atleta keniota 1986 - Anthony Moura-Komenan, calciatore ivoriano 1986 - Sergio Plumari, cestista italiano 1986 - Genie Zhuo, attrice e cantante taiwanese 1987 - Robert FarahMaksoud, tennista colombiano 1987 – Rey Maualuga, giocatore football statunitense 1987 – Madhur Mittal, attore indiano 1987 – Rocío Peláez, attrice spagnola 1987 – Evan Peters, attore statunitense 1987 - Marco Simoncelli, pilota motociclistico italiano 1987 - Katrin Triendl, sciatrice austriaca 1987 - Jonathan Tuffey, calciatore nordirlandese 1987 – Víctor Vázquez, calciatore spagnolo 1988 - Wellington Coco, calciatore a 5 brasiliano 1988 - Bernabe Concepcion, pugile filippino 1988 - Emanuel Cook, giocatore football statunitense 1988 – Uwa EldersonEchiéjilé, calciatore nigeriano 1988 - Wesley Fofana, rugbista francese 1988 - Tan Jian, atleta cinese 1988 - Steven Lennon, calciatore britannico 1988 - Juan Carlos MartínCorral, calciatore spagnolo 1988 - Felipe Menezes, calciatore brasiliano 1988 - Ivan Serheev, tennista ucraino 1988 – Jeffrén Suárez, calciatore spagnolo 1988 - Ali Afif, calciatore qatariota 1988 - Levan Zhorzholiani, judoka georgiano 1989 - Kim Bui, ginnasta tedesca 1989 - Carson Clark, pallavolista statunitense 1989 - Nick Foles, giocatore football statunitense 1989 – Kévin Gomis, calciatore senegalese 1989 – Esmaël Gonçalves, calciatore portoghese 1989 - Dena Kaplan, attrice statunitense 1989 - Julia Riedel, pattinatrice tedesca 1989 – Jorn Steinbach, cestista belga 1989 - TravisTaijeron, giocatore di baseball statunitense 1990 - Adama Sawadogo, calciatore burkinabè 1990 – Aleksandăr Georgiev, cestista bulgaro 1990 – Maik Zirbes, cestista tedesco 1990 - Paul Hanlon, calciatore scozzese 1990 - Raphael Koch, calciatore svizzero 1990 - Samantha Potter, modella statunitense 1990 - Sean Richardson, giocatore football statunitense 1990 – Tales Tlaija de Souza, calciatore brasiliano 1991 – Alejandra Terán, schermitrice messicana 1991 - Ana Kobal, sciatrice slovena 1991 - Cam Maron, giocatore di baseball statunitense 1991 - Chris Solly, calciatore inglese 1991 - Jacqueline Seifriedsberger, sciatrice austriaca 1991 - Jolyon Palmer, pilota automobilistico britannico 1991 - Lily LaBeau, pornostar statunitense 1991 - Polona Hercog, tennista slovena 1991 - Tom Cairney, calciatore scozzese 1991 – Vamouti Diomande, calciatore ivoriano 1992 – Alejandro Barbaro, calciatore argentino 1992 - Ben Kantarovski, calciatore australiano 1992 - Dan Mönell, calciatore svedese 1992 - Giovanni Bianco, pallanuotista italiano 1992 – Gökhan Töre, calciatore turco 1992 – Mark Hartmann, calciatore inglese 1992 - Massimo Ronchetti, hockeista svizzero 1992 - Matías Malvino, calciatore uruguaiano 1992 - Mohammad Khanzadeh, calciatore iraniano 1992 – Sebastian Palacios, calciatore argentino 1992 - Tiffany Pisani, modella maltese 1993 - Andrij Totovyc'kyj, calciatore ucraino 1993 - DeVante Parker, giocatore football statunitense 1993 - Federico Cartabia, calciatore argentino 1993 - Felipe Aguilar, calciatore colombiano 1993 - Francisco Rosa, calciatore portoghese 1993 – Gabriel Flores, calciatore argentino 1993 - Khalifa Jabbie, calciatore sierraleonese 1993 - Kiko, calciatore portoghese 1993 - Lorenzo Crisetig, calciatore italiano 1994 - Alexandra Beaton, attrice canadese 1994 - Ali Qasim, calciatore iracheno 1994 - Eli Harold, giocatore football statunitense 1994 - Lee Chang-Min, calciatore sudcoreano 1994 - Lucas Piazon, calciatore brasiliano 1994 - Pablo Íñiguez, calciatore spagnolo 1994 - Sean Kavanagh, calciatore irlandese 1994 – Wang Zhelin, cestista cinese 1995 – Calum Chambers, calciatore inglese 1995 - Davie Selke, calciatore tedesco 1995 – Joey Badass, rapper statunitense 1995 - José Giménez, calciatore uruguaiano 1995 - Sam Nicholson, calciatore scozzese 1995 - Sam Nicholson, calciatore scozzese 1995 - Savio Kabugo, calciatore ugandese 1995 – Sergi Samper, calciatore spagnolo 1995 - Simon Gustafson, calciatore svedese 1995 - Stefan Simič, calciatore ceco 1996 - Sebastiano Bianchetti, atleta italiano 1997 - Ifeanyi Mathew, calciatore nigeriano 1997 - Jason Thomas, calciatore vanuatuano 1998 - Frances Tiafoe, tennista statunitense tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. 