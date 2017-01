Nasce il 21 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce il 21 gennaio La lista contiene circa 805 persone Todd Morse, chitarrista e cantante statunitense Cornelis van Poelenburch, pittore olandese 63 - Claudia Augusta 1277 - Galeazzo I Visconti 1338 - Carlo V di Francia 1537 - Anton Maria Salviati, cardinale italiano 1592 - Francesco III Boncompagni, cardinale italiano 1612 - 1612 - Enrico Casimiro I di Nassu-Dietz 1613 - George Gillespie, teologo scozzese 1636 - Melchiorre Cafà, scultore maltese 1655 - Antonio Molinari, pittore italiano 1657 - Francesco Cupani, botanico italiano 1659 - Adriaen van der Werff, pittore olandese 1674 - Dorotea Maria di Sassonia-Gotha-Altenburg 1675 - 1675 - Sibilla di Sassonia-Lauenburg 1698 - Augusta Luisa di Württemberg-Oels, nobile tedesca 1712 - Antonio Maria Erba Odescalchi, cardinale italiano 1714 - Anna Morandi Manzolini, anatomista italiana 1717 - Antonio María de Bucareli y Ursúa 1725 - Jiří Ignác Linek, compositore e insegnante ceco 1732 - Federico II Eugenio di Württemberg 1733 - Antonio Francesco Frisi, scrittore e storico italiano 1735 - Johann Gottfried Eckard, pianista tedesco 1737 - Giustiniana Wynne, scrittrice veneziana 1749 - 1749 - Chaim Ickovits, filosofo polacco 1750 - Algernon Percy, politico britannico 1759 - Giuseppe Antonio Abbamonte, politico italiano 1763 - Augustin Robespierre, politico francese 1765 - Tommaso Prelà, medico italiano 1767 - François-Léonor de Tournély, presbitero francese 1768 - Giuseppe Venturoli, ingegnere italiano 1769 - Leopold von Plessen, politico tedesco 1770 - Cesare Albertini, patriota italiano 1772 - Luigia Pallavicini, nobildonna italiana 1775 - Manuel García, tenore spagnolo 1783 - Charles Léopold Laurillard, naturalista francese 1784 - Peter de Wint, pittore inglese 1784 - Edmund Lockyer, militare britannico 1788 - Nicolò de Miniussi, generale austriaco 1788 - William Henry Smyth, astronomo britannico 1791 - Padre Davide da Bergamo, organista italiano 1796 - Maria di Assia-Kassel 1797 - Jodocus van den Abeele, pittore belga 1797 - Ignazio Calvi, scacchista italiano 1797 - - Joseph Méry, scrittore francese 1801 - Matteo Annibale Arnaldi, generale italiano 1801 - John Batman, esploratore australiano 1801 - Achille Murat, politico statunitense 1802 - Karl zu Schwarzenberg, politico austriaco 1804 - Moritz von Schwind, pittore austriaco 1808 - Bronislaw Trentowski, filosofo polacco 1808 - Juan Crisóstomo Torrico, politico peruviano 1808 - Pietro Castiglia, politico italiano 1810 - Pierre Louis de Failly, generale francese 1010 - Rodolfo Varano, politico italiano 1811 - James Hamilton, politico britannico 1811 - Annibale Capalti, cardinale italiano 1813 – Carlo Folino, avvocato italiano 1813 - Giovanni Manna, giurista e politico italiano 1813 - Giuseppe Montanelli, politico italiano 1813 - John C. Frémont, politico statunitense 1815 - Horace Wells, medico statunitense 1820 - Egide Walschaerts, ingegnere meccanico belga 1823 - Imre Madách, scrittore ungherese 1824 - Thomas Jonathan Jackson, militare statunitense 1826 - Carlo Baravalle, scrittore italiano 1829 - Carmelo Sciuto Patti, geologo italiano 1829 - Ludovico Bettoni, politico italiano 1829 - Oscar II di Svezia 1829 - Silvino Olivieri, patriota italiano 1830 - Liu Kunyi, politico cinese 1831 - Nicola Cantalamessa Papotti, scultore italiano 1833 - Eduard Engelmann, pattinatore austriaco 1837 - Georg Baumgarten, pioniere dell'aviazione tedesco 1839 - Caterina Volpicelli, religiosa italiana 1840 - Sophia Jex-Blake, medico inglese 1841 - Edouard Schuré, scrittore francese 1841 - Giuseppe Nodari, patriota, pittore italiano 1843 - Émile Levassor, pilota automobilistico francese 1845 - Harriet Backer, pittrice norvegese 1847 - Joseph Achille Le Bel, chimico francese 1848 - Henri Duparc, musicista francese 1849 - Leopoldo Giunti, politico italiano 1850 - Carlo Avallone, ammiraglio italiano 1851 - Dante Tavanti, fantino italiano 1851 - Giuseppe Allamano, presbitero italiano 1851 - Pietro Frugoni, generale italiano 1852 - Vincenzo Bindi, storico italiano 1852 - Mark Francis Napier, politico britannico 1854 - Eusapia Palladino, italiana 1854 - Karl Julius Beloch, storico tedesco 1854 - Riccardo Cattaneo, avvocato e politico italiano 1855 - John Browning, progettista statunitense 1855 - Ernest Chausson, compositore francese 1855 - Maria Luisa di Borbone-Due Sicilie, principessa 1855 - Felix Sigoyer De Jarjayes, magistrato francese 1855 - Marco Sbriziolo, giornalista italiano 1858 - Friedrich Blochmann, zoologo tedesco 1859 - Guido Novak von Arienti, generale austro-ungarico 1859 - Wenzel von Wurm, generale austro-ungarico 1860 - Antonio Raimondi, politico italiano 1861 - Gaetano Bonoris, banchiere italiano 1861 - Oscar Eagle, regista statunitense 1861 - Louis de Grandmaison, generale francese 1862 - Arthur J. Jefferson, attore britannico 1864 - Israel Zangwill, scrittore inglese 1865 - Heinrich Ernst Albers-Schönberg, radiologo tedesco 1867 - Arsène Millocheau, ciclista francese 1867 - Ludwig Thoma, scrittore tedesco 1867 - Maxime Weygand, generale francese 1868 - Felix Hoffmann, chimico tedesco 1869 - Grigorij Efimovič Rasputin, mistico russo 1870 - Emilia Corsi, soprano italiano 1873 - Arturo Labriola, politico italiano 1873 - Aurelio Drago, politico italiano 1873 - Ernest Needham, calciatore inglese 1874 - Arturo Ciano, ammiraglio italiano 1874 - René-Louis Baire, matematico francese 1875 - Paul Kahle, orientalista tedesco 1876 - Amelia Pinto, soprano italiano 1877 - Baldassarre Negroni, regista italiano 1879 - Hugo Schmölz, fotografo tedesco 1880 - George Van Biesbroeck, astronomo belga *1880 - Emilio Canevari, politico italiano 1881 - Ivan Ribar, politico jugoslavo 1882 - Lluís Companys i Jover, politico spagnolo 1882 - Francis Gailey, nuotatore statunitense 1882 - Albert Hall, calciatore inglese 1883 - Olav Aukrust, poeta norvegese 1884 - Richard Verderber, schermidore austriaco 1885 - Duncan Grant, pittore scozzese 1885 - Umberto Nobile, esploratore italiano 1886 - Maria Elisabetta Mazza, religiosa italiana 1886 - John M. Stahl, regista statunitense 1887 - Maude Farris-Luse, supercentenaria statunitense 1887 - Wolfgang Köhler, psicologo tedesco 1887 - Cino Macrelli, politico italiano 1887 - Jerzy Żurawlew, pianista polacco 1888 - Carlo Baravalle, avvocato italiano 1888 - Tullio Terni, anatomista italiano 1889 - Edith Bratt 1891 - Albert Battel, avvocato tedesco 1891 - Aldo Silvani, attore e regista italiano 1894 - Ettore Castronovo, scienziato italiano 1895 - Cristobal Balenciaga, stilista spagnolo 1895 - Daniel Chalonge, astronomo francese 1895 - Virgilio Marchi, architetto italiano 1896 - Guy Gilpatric, aviatore statunitense 1896 - Paula Hitler 1896 - J. Carrol Naish, attore statunitense 1897 - René Iché, scultore francese 1897 - Francis Lombardi, aviatore italiano 1898 - Rudolph Maté, regista polacco 1898 - Ahmad Qajar 1898 - Eduard Zintl, chimico tedesco 1899 - John Adams, criminale e serial killer britannico 1900 - Fernando y Palacios, cardinale spagnolo 1901 - Ennio Cerlesi, attore e regista italiano 1901 - Ricardo Zamora, allenatore di calcio spagnolo 1904 - Richard Palmer Blackmur, poeta statunitense 1905 - Christian Dior, stilista francese 1905 - Karl Wallenda, artista tedesco 1906 - Igor' Aleksandrovič Moiseev, ballerino russo 1908 - Bengt Strömgren, astronomo danese 1909 - Antonio Rigorini, pittore italiano 1911 - Camilla Cederna, giornalista italiana 1912 - Konrad Emil Bloch, biochimico tedesco 1915 - André Lichnerowicz, matematico francese 1916 - Pietro Rava, calciatore italiano 1918 - Antonio Janigro, violoncellista italiano 1918 - Richard D. Winters, ufficiale statunitense 1919 - Luigi Lucchini, imprenditore italiano 1920 - Vera Vassalle, partigiana italiana 1921 - Maria Lisa Cinciari Rodano, politica italiana 1921 - Eugenio Corti, scrittore italiano 1922 - Gino Montesanto, giornalista italiano 1922 - Mario Petri, basso italiano 1922 - Telly Savalas, attore statunitense 1922 - Paul Scofield, attore britannico 1922 - Predrag Vranicki, filosofo croato 1923 - Lola Flores, cantante e ballerina spagnola 1923 - Andrej Andreevič Romanov 1923 - Alberto de Mendoza, attore argentino 1924 - Jack Eskridge, cestista statunitense 1924 - Benny Hill, attore inglese 1924 - Ronald Sinclair, attore neozelandese 1925 - George Connor, giocatore football statunitense 1925 - Alex Forbes, calciatore scozzese 1926 - Giuseppe Alberigo, storico italiano 1926 - Franco Evangelisti, compositore italiano 1926 - Conrad L. Hall, fotografo statunitense 1926 - Steve Reeves, attore statunitense 1928 - Reynaldo Bignone, militare argentino 1928 - Gene Sharp, filosofo statunitense 1933 - Anthony Marchi, allenatore di calcio inglese 1933 - Lauro Toneatto, allenatore di calcio italiano 1934 - Audrey Dalton, attrice irlandese 1934 - Antonio Karmany, ciclista spagnolo 1934 - Lidio Maietti, calciatore italiano 1935 - Giuseppe Antonio Arena, poeta e italiano 1935 - Andrew Sinclair, scrittore britannico 1936 - Richard Davies, cestista statunitense 1937 - Judit Ágoston-Mendelényi, schermitrice ungherese 1938 - Romano Fogli, calciatore italiano 1939 - Gian Paolo Chiti, pianista italiano 1939 - Friedel Lutz, calciatore tedesco 1939 - Tom Stith, cestista statunitense 1940 - Jack Nicklaus, golfista statunitense 1940 - Patrick Robinson, scrittore britannico 1941 - Plácido Domingo, cantante spagnolo 1941 - Richie Havens, cantante statunitense 1942 - Maria Paola Colombo Svevo, politica italiana 1942 - Edwin Starr, cantante statunitense 1943 - Zdravko Hebel, pallanuotista jugoslavo 1943 - Arnar Jónsson, attore islandese 1944 - Francesco Iorio, pittore italiano 1944 - Uto Ughi, violinista italiano 1945 - Pete Kircher, batterista inglese 1945 - Giuseppe Valsecchi, allenatore di calcio italiano 1946 - Teodoro Buontempo, politico italiano 1946 - Miguel Reina, calciatore spagnolo 1946 - Luciano Soprani, stilista italiano 1947 - Pye Hastings, chitarrista britannico 1947 - Toni Andreetta, regista italiano 1947 - Andrzej Bachleda, sciatore polacco 1947 - Jill Eikenberry, attrice statunitense 1947 - Rebiya Kadeer, politica cinese 1947 - Joseph Nicolosi, psicologo statunitense 1947 - Giuseppe Savoldi, calciatore italiano 1947 - Ugo Sposetti, politico italiano 1947 - Tommaso Stenico, scrittore italiano 1949 - Kenny McIntosh, cestista statunitense 1949 - Clifford Ray, allenatore di basket statunitense 1950 - Gary Locke, politico statunitense 1950 - Joseph Richard Tanner, astronauta statunitense 1950 - Ángel María Villar, calciatore spagnolo 1951 - Eric Holder, politico statunitense 1951 - Antonio Rocca, allenatore di calcio italiano 1952 - Werner Grissmann, sciatore alpino austriaco 1953 - Paul Allen, informatico statunitense 1954 - Idrissa Ouédraogo, regista burkinabè 1954 - Phil Thompson, calciatore inglese 1955 - Peter Fleming, tennista statunitense 1955 - Jeff Koons, scultore e pittore statunitense 1955 - Nello Musumeci, politico italiano 1956 - Johnny Cecotto, pilota automobilistico venezuelano 1956 - Geena Davis, modella e attrice statunitense 1956 - Domenico Morgante, organista italiano 1957 - Giorgio Holzmann, politico italiano 1958 - Roosevelt Bouie, cestista statunitense 1958 - Davide Ferrari, poeta italiano 1958 - Giuliano Fiorini, calciatore italiano 1958 - Hussein Saeed, calciatore iracheno 1958 - Michael Wincott, attore canadese 1959 - Alex McLeish, allenatore di calcio britannico 1960 - Sidney Lowe, allenatore di basket statunitense 1960 - Mamoru Nagano, stilista giapponese 1960 - Mike Terrana, batterista statunitense 1961 - Blas Roca-Rey, attore peruviano 1961 - Gary Shaw, calciatore inglese 1961 - Pëtr Ugrumov, ciclista lettone 1962 - Ali Benhalima, calciatore a 5 algerino 1962 - Tyler Cowen, economista statunitense 1962 - Gabriele Pin, calciatore italiano 1962 - Zoran Thaler, politico sloveno 1962 - Marie Trintignant, attrice francese 1963 - Bernd Hoffmann, dirigente sportivo tedesco 1963 - Hakeem Olajuwon, cestista nigeriano 1963 - Detlef Schrempf, allenatore di basket tedesco 1963 - Max Tortora, imitatore e comico italiano 1964 - Jimmy Ghione, attore italiano 1964 - Manolo Jiménez, allenatore di calcio spagnolo 1964 - Ricardo Serna, calciatore spagnolo 1964 - Aleksandar Šoštar, pallanuotista jugoslavo 1965 - Claudio Capone, cestista italiano 1965 - Robert Del Naja, musicista e writer britannico 1965 - Micky Dymond, motociclista statunitense 1965 - Jason Mizell, disc jockey statunitense 1965 - Cornelia Pröll, sciatrice alpina austriaca 1966 - Ennio Arlandi, scacchista italiano 1967 - Giovanni Grespan, rugbista italiano 1967 - Artašes Minasjan, scacchista armeno 1967 - Gorō Miyazaki, regista giapponese 1968 - Dmitrij Fomin, pallavolista ucraino 1968 - Sébastien Lifshitz, regista francese 1968 - Ilia Jul'evič Smirin, scacchista israeliano 1968 - Víctor Sotomayor, calciatore argentino 1969 - Raffaele Cerbone, calciatore italiano 1969 - Francesco Lavorato, pallavolista italiano 1969 - Karina Lombard, attrice francese 1969 - Tsubaki Nekoi, autrice di fumetti giapponese 1970 - Alen Bokšić, calciatore croato 1970 - Ken Leung, attore statunitense 1970 - Mauro Zironelli, calciatore italiano 1971 - Doug Edwards, cestista statunitense 1971 - Tweet, cantautrice e musicista statunitense 1972 - Andrea Borsa, calciatore italiano 1972 - Nuno Capucho, calciatore portoghese 1972 - Rickard Falkvinge, politico svedese 1972 - Yasunori Mitsuda, compositore giapponese 1972 - Cristina Moglia, attrice italiana 1972 - Cat Power, cantautrice statunitense 1972 - Sabina Valbusa, fondista italiana 1973 - Edvinas Krungolcas, pentatleta lituano 1973 - Flavio Maestri, calciatore peruviano 1974 - Malena Alterio, attrice argentina 1974 - Ulrich Le Pen, calciatore francese 1974 - Rove McManus, conduttore televisivo australiano 1974 - Haris Mujezinović, cestista bosniaco 1974 - Marco Zanotti, ciclista italiano 1975 - Nicky Butt, calciatore inglese 1975 - Thomas Castaignède, rugbista francese 1975 - Yuji Ide, pilota automobilistico giapponese 1975 - Cristian Silvestri, calciatore italiano 1976 - Raivis Belohvoščiks, ciclista lettone 1976 - Giorgio Frezzolini, calciatore italiano 1976 - Emma Bunton, cantautrice britannica 1976 - Denis Lunghi, ciclista italiano 1976 - Igors Stepanovs, calciatore lettone 1977 - Alastair Baxter, rugbista a 15 australiano 1977 - Elisa Claps, studentessa italiana 1977 - Mauro Di Maggio, cantautore italiano 1977 - Marina La Rosa, attrice italiana 1977 - Phil Neville, calciatore inglese 1977 - Renato Novara, doppiatore italiano 1977 - Michael Ruffin, cestista statunitense 1977 - Hussein Sulaimani, calciatore saudita 1977 - Jerry Trainor, attore statunitense 1978 - Hernán Rodrigo López, calciatore uruguaiano 1978 - Sven Schmid, schermidore tedesco 1979 - Melendi, cantante spagnolo 1979 - Brian O'Driscoll, rugbista irlandese 1979 - Sebastian Schindzielorz, calciatore polacco 1979 - Scott Tanner, attore pornografico statunitense 1980 - Travis Dodd, calciatore australiano 1980 - Troy Dumais, tuffatore statunitense 1980 - Dave Kitson, calciatore inglese 1980 - Lee Kyung-won, giocatrice di badminton sudcoreana 1980 - Kevin McKenna, calciatore canadese 1980 - Alexander Os, biathleta norvegese 1980 - Mari Possa, attrice pornografica statunitense 1980 - Jeff Powers, pallanuotista statunitense 1980 - Ceri Sweeney, rugbista gallese 1981 - Vladimir Albu, regista rumeno 1981 - Ignacio Canto, schermidore spagnolo 1981 - Gillian Chung, cantante e attrice cinese 1981 - Martin Dvořák, pentatleta ceco 1981 - Dany Heatley, hockeista canadese 1981 - Jung Ryeo-won, attrice e cantante sudcoreana 1981 - Michel Teló, cantautore brasiliano 1981 - Nezinho dos Santos, cestista brasiliano 1981 - Ivan Ergić, calciatore serbo 1981 - Roberto Guana, calciatore italiano 1981 - Izabella Miko, attrice polacca 1981 - Shawn Redhage, cestista australiano 1982 - Patricia Contreras, schermitrice venezuelana 1982 - Tome Faisi, calciatore salomonese 1982 - Adriano Ferreira Martins, calciatore brasiliano 1982 - Giuseppe Andaloro, pianista italiano 1982 - Richard Blanco, calciatore venezuelano 1982 - Nicolas Mahut, tennista francese 1982 - Simon Rolfes, calciatore tedesco 1982 - Dean Whitehead, calciatore inglese 1982 - Mike Williams, cestista statunitense 1983 - Monique Adamczak, tennista australiana 1983 - Iván Borghello, calciatore argentino 1983 - Svetlana Viktorovna Chodčenkova, attrice russa 1983 - Ranko Despotović, calciatore serbo 1983 - Tinna Hoffman, ballerina danese 1983 - Stefan Larsson, calciatore svedese 1983 - Lulama Musti De Gennaro, pallavolista italiana 1983 - Alex Acker, cestista statunitense 1983 - Anestis Anastasiadis, calciatore greco 1983 - Victor Leandro Bagy, calciatore brasiliano 1983 - Javier Gonzales, pallavolista cubano 1983 - Marieke van den Ham, pallanuotista olandese 1983 - Maryse Ouellet, modella canadese 1983 - Alvaro Quiros, golfista spagnolo 1983 - Július Sabo, pallavolista slovacco 1983 - Francesca Segat, nuotatrice italiana 1983 - Kelly VanderBeek, sciatrice canadese 1983 - Moritz Volz, calciatore tedesco 1983 - Xane d'Almeida, cestista francese 1984 - Dejan Milovanović, calciatore serbo 1984 - Luke Grimes, attore statunitense 1984 - David Harris, giocatore football statunitense 1984 - Cyril Kali, calciatore francese 1984 - Dejan Milovanović, calciatore serbo 1984 - Wes Morgan, calciatore inglese 1984 - Haloti Ngata, giocatore football tongano 1984 - Sativa Rose, attrice pornografica messicana 1984 - Alex Sherman, wrestler moldavo 1984 - Sebastian Szałachowski, calciatore polacco 1984 - Shira Vilensky, attrice israeliana 1985 - Markus Berger, calciatore austriaco 1985 - Artur Beterbiev, pugile russo 1985 - Magda Culotta, politica italiana 1985 - Aura Dione, cantautrice danese 1985 - Salvatore Giunta, militare statunitense 1985 - Sergej Grankin, pallavolista russo 1985 - Yumi Hara, doppiatrice giapponese 1985 - Rodrigo San Miguel, cestista spagnolo 1985 - Olga Sorokina, modella bielorussa 1985 - Sasha Pivovarova, modella russa 1985 - Dmitri Sokolov, cestista russo 1986 - César Arzo Amposta, calciatore spagnolo 1986 - Uasila'a Heleta, calciatore samoano americano 1986 - Phil Loadholt, giocatore football statunitense 1986 - Javi López, calciatore spagnolo 1986 - Gina Mambrú, pallavolista dominicana 1986 - Edson Barboza, artista marziale brasiliano 1986 - Jonathan Quick, hockeista statunitense 1986 - Gabriel Rivas, sciatore alpino francese 1986 - Luka Tiodorović, calciatore montenegrino 1986 - Anthony Vereen, cestista statunitense 1986 - Óscar Vílchez, calciatore peruviano 1986 - Chuckie Akenz, rapper canadese 1986 - Patrick Cregg, calciatore irlandese 1986 - Peyton Hillis, giocatore football statunitense 1986 - Roger Joe, calciatore vanuatuano 1986 - Mike Taylor, cestista statunitense 1987 - Iōannīs Athanasoulas, cestista greco 1987 - Jeffrey Ballard, attore canadese 1987 - Alessandro Bernardini, calciatore italiano 1987 - Augustine Choge, atleta keniota 1987 - Alexander Dercho, calciatore tedesco 1987 - Jeroen Drost, calciatore olandese 1987 - Liam Feeney, calciatore inglese 1987 - William David Johnson, calciatore canadese 1987 - Kevin Kratz, calciatore tedesco 1987 - Mulopo Kudimbana, calciatore belga 1987 - Walter McFadden, giocatore football statunitense 1987 - Danny Munyau, calciatore zambiano 1987 - Dominik Roels, ciclista e pistard tedesco 1987 - Alessandra Visconti, cestista italiana 1987 - Ikumi Yoshimatsu, modella giapponese 1987 - Maša Zec Peškirič, tennista slovena 1987 - Tariku Bekele, atleta etiope 1987 - Pablo Caballero, calciatore uruguaiano 1987 - Henrico Drost, calciatore olandese 1987 - Will Johnson, calciatore canadese 1987 - Alexander Krük, calciatore tedesco 1987 - Joe Ledley, calciatore gallese 1988 - Lorenzo Bonetti, pallavolista italiano 1988 - Jocelyn Charette, calciatrice statunitense 1988 - Ashton Eaton, atleta statunitense 1988 - Aleksandar Lazevski, calciatore macedone 1988 - Ángel Mena, calciatore ecuadoriano 1988 - Jessica Migliorini, calciatrice italiana 1988 - DeShawn Sims, cestista statunitense 1988 - Nemanja Tomić, calciatore serbo 1988 - Ben Turner, calciatore inglese 1988 - Valérie Tétreault, tennista canadese 1988 - Rolands Freimanis, cestista lettone 1988 - Wu Hanxiong, schermidore cinese 1988 - Vanessa Hessler, attrice e modella italiana 1988 - Aparecido Thiago, calciatore brasiliano 1989 - Doğuş Balbay, cestista turco 1989 - Kayla Banwarth, pallavolista statunitense 1989 - Attila Busai, calciatore ungherese 1989 - Aslan Darabayev, calciatore kazako 1989 - Férébory Doré, calciatore 1989 - Justin Houston, giocatore football statunitense 1989 - Matteo Pelucchi, ciclista e pistard italiano 1989 - Zhang Shuai, tennista cinese 1989 - Sergey Fesikov, nuotatore russo 1989 - Henrix Mxit'aryan, calciatore armeno 1989 - Radim Řezník, calciatore ceco 1990 - André Martins, calciatore portoghese 1990 - Andrij Bohda'nov, calciatore ucraino 1990 - Diogo Amado, calciatore portoghese 1990 - Doni Tata Pradita, motociclista indonesiano 1990 - Hanni Beronius, modella svedese 1990 - Jacob Smith, attore statunitense 1990 - Knowledge Musona, calciatore zimbabwese 1990 - Maxime Chanot, calciatore lussemburghese 1990 - Morten Wermåker, calciatore norvegese 1990 - Nyasha Mushekwi, calciatore zimbabwese 1991 - Alex Zahavi, calciatore israeliano 1991 - Alfredo Ortuño, calciatore spagnolo 1991 - Ali Al-Busaidi, calciatore omanita 1991 - Brandon Watts, giocatore football statunitense 1991 - Brittany Tiplady, attrice canadese 1991 - Craig Roberts, attore britannico 1991 - Giovanni Vemba-Duarte, calciatore angolano 1991 - Jacopo Troiani, cantante e attore italiano 1991 - Jasir Selmani, calciatore macedone 1991 - Javier Calvo, attore spagnolo 1991 - Julian Börner, calciatore tedesco 1991 - Lucía Ramos, attrice spagnola 1991 - Marta Pagnini, ginnasta italiana 1991 - Mateusz Mika, pallavolista polacco 1991 - Mohammad Ghadir, calciatore israeliano 1991 - Mohammad Ghadir, calciatore israeliano 1992 - James Duckworth, tennista australiano 1992 - Kwame Karikari, calciatore ghanese 1992 - Nicolás Mezquida, calciatore uruguaiano 1992 - Roland Szolnoki, calciatore ungherese 1992 - Seantrel Henderson, giocatore football statunitense 1992 - Sven Erik Bystrøm, ciclista norvegese 1992 - Verónica Cepede Royg, tennista paraguaiana 1993 - Chiara Pierobon, ciclista italiana 1993 - Clément Mignon, nuotatore francese 1993 - Cris Cab, cantante statunitense 1993 - Erbil Eroğlu, cestista turco 1993 - Irene Baldessari, atleta italiana 1993 - Judikael Magique, calciatore ivoriano 1993 - Lorenzo Nista, schermidore italiano 1993 - Muralha, calciatore brasiliano 1993 - Tuval Shafir, attore israeliano 1994 - Amin Affane, calciatore svedese 1994 - Booboo Stewart, attore statunitense 1994 - Igor' Byčkov, pallanuotista bielorusso 1994 - Kim Sei-young, golfista sudcoreana 1994 - Kwon Chung-Hyok, calciatore nordcoreano 1994 - Laura Robson, tennista inglese 1994 - Marny Kennedy, attrice australiana 1994 - Simone Pasa, calciatore italiano 1995 - Alanna Kennedy, calciatrice australiana 1995 - Bernardo Cerezo, calciatore cileno 1995 - Emiliano Agüero, calciatore argentino 1995 - Julija Belorukova, fondista russa 1995 - Marine Johannes, cestista francese 1995 - Nguyễn Công Phượng, calciatore vietnamita 1996 - Aldo Kalulu, calciatore francese 1996 - Cristian Pavón, calciatore argentino 1996 - Marco Asensio, calciatore spagnolo 1996 - Marcos Astina, calciatore argentino 1997 - Jeremy Shada, attore statunitense 1998 - Marko Momčilović, calciatore serbo 1998 - Borna Sosa, calciatore croato 2001 - Jackson Brundage, attore statunitense 2004 - Ingrid Alexandra di Norvegia, principessa norvegese 2007 - Kennedi Clements, attrice statunitense 