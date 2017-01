Nasce il 22 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 22 gennaio La lista contiene circa 765 persone Walter Raleigh, navigatore, corsaro inglese 1263 - Ibn Taymiyya, giurista siriano 1355 – Guglielmo II di Namur, nobile francese 1397 - Luigi di Valois, francese 1440 - Ivan III di Russia 1464 - Willem Enckenwoirt, cardinale olandese 1516 – Agostino Barbarigo, ammiraglio italiano 1520 – Taddeo Gaddi, cardinale italiano 1522 - Carlo II d'Orléans 1547 – Carlo II di Hohenzollern-Sigmaringen, nobile 1561 - Francesco Bacone, filosofo e politico inglese 1569 - Lucio Massari, pittore italiano 1571 - Robert Bruce Cotton, politico inglese 1573 - Ludwig Camerarius, politico tedesco 1573 – Sebastian Vrancs, pittore fiammingo 1575 - Luigi di Guisa, cardinale francese 1580 – Agostino Tassi, pittore italiano 1592 - Pierre Gassendi, filosofo francese 1645 - William Kidd, pirata scozzese 1669 - Francesco Muttoni, architetto italiano 1677 - Antonio Schinella Conti, fisico italiano 1686 - Daniele II Delfino, cardinale italiano 1688 – Daniele Dolfin, cardinale cattolico italiano 1688 – Jacob Friedrich Reimann, filosofo tedesco 1689 - Philibert Orry, politico francese 1690 - Nicolas Lancret, pittore francese 1696 - Johann Jacob Brucker, storico tedesco 1696 - Luis Fernández de Córdoba, cardinale spagnolo 1699 – Giuseppe Darmstadt, arcivescovo tedesco 1708 – Vincenzo Bellini, presbitero italiano 1710 - Jean-Nicolas Jadot, architetto francese 1719 – Gotthold Ephraim Lessing, drammaturgo tedesco 1724 - Enrico XXIV di Reuss-Ebersdorf 1729 - Gotthold Ephraim Lessing, scrittore tedesco 1733 – Philip Carteret, esploratore inglese 1752 – Robert Smith, Ibarone Carrington, politico inglese 1756 - Ferdinando Taxis, presbitero italiano 1756 - Vincenzo Righini, tenore italiano 1761 – Georg Nikolaus Nissen, scrittore danese 1761 - Henry Agar-Ellis, politico irlandese 1762 - Jean-Baptiste Wicar, pittore francese 1763 – Johann de Courcelles, generale austriaco 1764 - Ignazio Michelotti, architetto italiano 1769 – Federico Moretti, musicista italiano 1773 - Clemens zu Vischering, arcivescovo tedesco 1773 - Thomas Weld, cardinale inglese 1775 - André-Marie Ampère, fisico francese 1779 - Stefano Pavesi, compositore italiano 1788 - George Gordon Byron, politico inglese 1789 - Luca Passi, sacerdote italiano 1789 - Claudine Thévenet, religiosa francese 1791 - Matteo Agnes, politico italiano 1793 – Giuseppe Rubini, scrittore italiano 1797 – Diego Mele, poeta italiano 1797 - Maria Leopoldina d'Asburgo-Lorena 1801 – Friedrich Clemens Gerke, scrittore tedesco 1809 – Francois Tamisier, politico francese 1811 – Gottfried von Neureuthler, architetto tedesco 1812 – Amadio Ronchini, storico italiano 1812 - Raffaele Garrucci, gesuita italiano 1814 - Eduard Zeller, scrittore tedesco 1816 – Catherine Wolfe Bruce, filantropa statunitense 1919 – Giovanni Cavalvaselle, scrittore italiano 1820 - James Hutchison Stirling, filosofo inglese 1822 – Leonzio, religioso russo 1822 – Francesco Montanari, patriota italiano 1823 - Mario Mocenni, cardinale italiano 1826 – Giuseppe Locarni, architetto italiano 1828 - Dora d'Istria, scrittrice albanese 1829 – Luigia Bendazzi, soprano italiano 1829 - Stanislao Solari, agronomo italiano 1829 - Emilio Visconti Venosta, politico italiano 1830 - Vincenzo Petrali, organista italiano 1831 - Cristiano di Schleswig-Holstein, nobile tedesco 1842 - Marie von Schleinitz, mecenate tedesca 1843 – Friedrich Blass, filologo tedesco 1843 – Jules Johannard, attivista francese 1845 - Paul Vidal de la Blache, geografo francese 1845 – Sofus Arctander, politico norvegese 1849 - August Strindberg, scrittore svedese 1853 - 1853 - Pavel Ivanovič Miščenko, generale russo 1854 - Sergej Sergeevič Korsakov, psichiatra russo 1857 - Carlo Altobelli, avvocato italiano 1857 - Grigorij Prokof'evič Isaev, rivoluzionario russo 1858 - Frederick Lugard, militare britannico 1858 - Martha Beatrice Webb, economista inglese 1860 - Paolino Taddei, politico italiano 1860 - Jaroslav Vlček, scrittore cecoslovacco 1862 - Vito Cascio Ferro, criminale italiano 1863 - Giuseppe Albini, politico italiano 1863 - Nicola Alongi, sindacalista italiano 1864 - Charles Shelton, calciatore inglese 1865 - Wilbur Scoville, chimico statunitense 1866 - Gustav de Vries, matematico olandese 1866 - Pietro Niccolini, politico italiano 1869 - José Vicente de Freitas, politico portoghese 1869 - Grigorij Efimovič Rasputin, mistico russo 1870 - Antonio Ugo, scultore italiano 1870 - Charles Tournemire, organista francese 1870 - Matteo Ceirano, imprenditore italiano 1872 - Giovanni Cicconetti, geodeta italiano 1872 - Nicola di Grecia, principe greco 1872 - Penvhyn Llewellyn Neville, calciatore gallese 1873 - Alfred Richard Orage, editore britannico 1873 - Arturo Labriola, politico italiano 1873 - Luis Marichalar y Monreal, politico spagnolo 1873 - Osip Braz, pittore russo 1874 - Leonard Dickson, matematico statunitense 1874 - Vincenzo Lapuma, cardinale italiano 1874 - Wincenty Witos, politico polacco 1875 - Bonifacius Cornelis de Jonge, politico olandese 1875 - David Wark Griffith, regista statunitense 1875 - Giuseppe Oppezzo, tenore italiano 1877 - Bolesław Leśmian, poeta polacco 1877 - Hjalmar Schacht, politico tedesco 1877 - Luigi Antonelli, drammaturgo italiano 1878 - Alistair Mackay, esploratore britannico 1878 - Ben Deeley, attore statunitense 1878 - Constance Collier, attrice inglese 1878 - Felice Bensa, politico italiano 1878 - Giovanni Colonna di Cesarò, politico italiano 1879 - Francis Picabia, scrittore francese 1880 - Frederick Moore Vinson, politico statunitense 1880 - Frigyes Riesz, matematico ungherese 1880 - Harry Culver, imprenditore statunitense 1881 - Raimondo Van Riel, attore italiano 1882 - Bernardo Oddo, chimico italiano 1882 - Louis Pergaud, scrittore francese 1882 - Theodore Kosloff, attore russo 1883 - Antonio Hercolani Fava Simonetti *1884 - Fred Fox, regista e attore britannico 1885 - Eugène Christophe, ciclista francese 1886 - Robert Hennet, schermidore belga 1886 - Isabel Paterson, giornalista canadese 1886 - Roman von Ungern-Sternberg, militare russo 1887 - Franco Michele Napolitano, musicista italiano 1889 - Willi Baumeister, pittore tedesco 1889 - Giovanni Micheletto, ciclista italiano 1889 - Henri Pélissier, ciclista francese 1889 - Antonio Todde, supercentenario italiano 1889 - Umberto Zanotti Bianco, ambientalista italiano 1891 - Antonio Gramsci, politico italiano 1891 - Gilla Vincenzo Gremigni, arcivescovo italiano 1891 - Moïse Kisling, pittore polacco 1892 - Marcel Dassault, pioniere dell'aviazione francese 1892 - João Sassetti, schermidore portoghese 1893 - Conrad Veidt, attore tedesco 1894 - Giuseppe Candela, politico italiano 1894 - Charles Langbridge Morgan, scrittore inglese 1896 - Norman Thomas Gilroy, cardinale australiano 1897 - Rosa Ponselle, soprano statunitense 1901 - Alberto Hurtado, gesuita cileno 1902 - Giacinto Mondaini, pittore italiano 1902 - Alberto Mario Pucci, politico italiano 1903 - Fritz Houtermans, fisico tedesco 1904 - George Balanchine, danzatore russo 1906 - Robert Ervin Howard, scrittore statunitense 1907 - Baruch Ashlag, rabbino israeliano 1907 - Dixie Dean, calciatore inglese 1908 - Lev Davidovič Landau, fisico sovietico 1908 - Marcella Rovena, attrice italiana 1909 - Giuseppe Fenoglio, calciatore italiano 1909 - Porfirio Rubirosa, pilota automobilistico dominicano 1909 - Ann Sothern, attrice statunitense 1909 - U Thant, politico birmano 1910 - Azi Aslanov, militare azero 1911 - Bruno Kreisky, politico austriaco 1913 - William John Conway, cardinale irlandese 1913 - James Cristy, nuotatore statunitense 1913 - Antonio Trombone, pianista italiano 1914 - José Agosto, calciatore argentino 1916 - Henri Dutilleux, compositore francese 1916 - Riza Lushta, calciatore albanese 1917 - Carlo Cremaschi, politico italiano 1917 - Cesare Grossi, calciatore italiano 1917 - José Luis Molinuevo, calciatore spagnolo 1918 - Bruno Zevi, critico d'arte italiano 1920 - Chiara Lubich 1920 - Alf Ramsey, allenatore di calcio britannico 1921 - Krzysztof Kamil Baczyński, poeta polacco 1924 - Marvin H. Albert, scrittore statunitense 1924 - Otello Badiali, calciatore italiano 1924 - Jay Jay Johnson, trombonista statunitense 1924 - Ján Chryzostom Korec, cardinale cattolico slovacco 1924 - Corrado Lojacono, cantante e attore italiano 1924 - Sid Ramin, compositore statunitense 1924 - Ortvin Sarapu, scacchista estone 1925 - Giovanni Cristini, giornalista italiano 1927 - Lou Creekmur, giocatore football statunitense 1929 - Antonio Braga, compositore e giornalista italiano 1929 - Petr Eben, organista e compositore ceco 1930 - Alberto Arbasino, scrittore italiano 1931 - Nando Cicero, attore italiano 1931 - Sam Cooke, cantante statunitense 1932 - Mariano De Nicolò, vescovo italiano 1932 - Piper Laurie, attrice statunitense 1932 - Giovanni Raboni, poeta italiano 1932 - Pietro Ramella, scrittore italiano 1933 - Lennie Rosenbluth, cestista statunitense 1934 - Bill Bixby, attore statunitense 1935 - Seymour Cassel, attore statunitense 1935 - Matt Koehl, politico statunitense 1936 - Alan J. Heeger, chimico statunitense 1936 - Juliette Mayniel, attrice francese 1936 - Valerio Zanone, politico italiano 1937 - Giuseppe Pisanu, politico italiano 1938 - Peter Beard, fotografo statunitense 1938 - Altair Gomes de Figueiredo, calciatore brasiliano 1939 - Alfredo Palacio, politico ecuadoriano 1939 - Luigi Simoni, allenatore di calcio italiano 1939 - Diego Zanetti, calciatore italiano 1940 - John Hurt, attore britannico 1940 - Pasquale Senatore, politico italiano 1941 - Luigi Ferrando, vescovo cattolico italiano 1941 - Paolo Lazzotti, calciatore italiano 1941 - Rintarō, regista giapponese 1942 - Mimis Domazos, calciatore greco 1942 - Mario Lettieri, politico italiano 1942 - Potito Salatto, politico italiano 1943 - Jim Saxton, politico statunitense 1944 - Silvio Mantelli, presbitero italiano 1944 - Mario Oliveri, vescovo cattolico italiano 1945 - Pietro Carmignani, allenatore di calcio italiano 1945 - Rosanna Gariboldi, politica italiana 1945 - Christoph Schönborn, cardinale austriaco 1945 - Sam Williams, cestista statunitense 1946 - Christopher Hampton, sceneggiatore inglese 1946 - Malcolm McLaren, musicista inglese 1947 - Jean-Paul Delevoye, politico francese 1947 - Peppi Franzelin, conduttrice televisiva italiana 1947 - Giuseppe Pernice, politico italiano 1948 - Giovanni Improta, allenatore di calcio italiano 1948 - Fabio Mussi, politico italiano 1948 - Agostino Spataro, politico italiano 1949 - Steve Perry, cantante statunitense 1950 - Pamela Salem, attrice britannica 1951 - Vincenzo D'Angelo, pallanuotista italiano 1951 - Pablo Echaurren, pittore italiano 1952 - José María Núñez, calciatore spagnolo 1953 - Myung-Whun Chung, pianista sudcoreano 1953 - Jim Jarmusch, regista statunitense 1953 - Karen Moe, nuotatrice statunitense 1953 - Jürgen Pommerenke, calciatore tedesco 1953 - Elisabetta Spitz, architetto italiano 1954 - Chris Lemmon, attore statunitense 1955 - Silvano Grisenti, politico italiano 1955 - John Wesley Shipp, attore statunitense 1955 - Ladislav Vízek, calciatore cecoslovacco 1956 - Yves Angelo, regista francese 1956 - Stefano Nosei, musicista italiano 1956 - Steve Riley, batterista statunitense 1957 - Michel Cusson, chitarrista canadese 1957 - Maino Marchi, politico italiano 1958 - Níkos Anastópoulos, calciatore greco 1958 - Giuseppe Biselli, giornalista italiano 1959 - Linda Blair, attrice statunitense 1059 - Holger Hieronymus, calciatore tedesco 1959 - Urs Meier, arbitro di calcio svizzero 1959 - Thierry Scherrer, vescovo cattolico francese 1960 - Michael Hutchence, attore australiano 1960 - Markos Kyprianou, politico cipriota 1960 - Gaetano Musella, allenatore di calcio italiano 1960 - Enrico Varriale, giornalista italiano 1961 - Luisa Capelli, editrice italiana 1961 - Quintin Dailey, cestista statunitense 1961 - Paolo Alberto Faccini, calciatore italiano 1961 - Daniel Johnston, pittore statunitense 1961 - Manuela Minelli, giornalista italiana 1962 - Massimo Bulbi, politico italiano 1962 - Choi Min-sik, attore sudcoreano 1962 - Cesareo, chitarrista italiano 1962 - Tamra Davis, regista statunitense 1963 - Andrej Čmil, ciclista belga 1964 - Catherine Quittet, sciatrice francese 1964 - Stojko Vranković, cestista jugoslavo 1965 - Steven Adler, batterista statunitense 1965 - DJ Jazzy Jeff, disc jockey statunitense 1965 - Diane Lane, attrice statunitense 1966 - Mariano D'Angelo, scrittore e attore italiano 1966 - Paolo Tancredi, politico italiano 1967 - Nick Gillingham, nuotatore britannico 1967 - Francesca Guadagno, doppiatrice italiana 1967 - Lionel Plumenail, schermidore francese 1967 - István Vincze, calciatore ungherese 1968 - Franka Dietzsch, atleta tedesca 1968 - Heath, bassista e compositore giapponese 1968 - Mike Iuzzolino, cestista statunitense 1968 - Frank Lebœuf, calciatore francese 1968 - Mauricio Serna, calciatore colombiano 1968 - Alain Sutter, calciatore svizzero 1969 - Ekaterina Anikeeva, pallanuotista russa 1970 - Abraham Olano, ciclista spagnolo 1970 - Alex Ross, autore di fumetti statunitense 1970 - Fan Zhiyi, calciatore cinese 1971 - Stan Collymore, calciatore inglese 1971 - Dušan Stević, cestista serbo 1972 - Patricio Camps, calciatore argentino 1972 - Gabriel Macht, attore statunitense 1972 - Romi Paku, attrice giapponese 1972 - Marcelo Pontiroli, calciatore argentino 1972 - Gonzalo Rodriguez, pilota automobilistico uruguaiano 1973 - Rogério Ceni, calciatore brasiliano 1973 - Paul Gerrard, calciatore britannico 1974 - Jörg Böhme, calciatore tedesco 1974 - Ava Devine, attrice pornografica statunitense 1974 - James Kakande, cantautore inglese 1974 - Kaysha, cantante del Congo 1975 - Jonathan Binotto, calciatore italiano 1975 - Balthazar Getty, attore statunitense 1975 - Giampiero Lisarelli, attore italiano 1975 - Nicola Stefanini, arbitro di calcio italiano 1975 - ZP Theart, cantante e chitarrista sudafricano 1976 - Dragan Dojčin, cestista serbo 1976 - Li Ju, tennistavolista cinese 1976 - Reinhard Stolz, motociclista tedesco 1977 - Simone Bacciocchi, calciatore sammarinese 1977 - Hidetoshi Nakata, calciatore giapponese 1977 - João Víctor Saraiva, pallavolista angolano 1977 - Alex Zotinca, calciatore rumeno 1978 - Joseph Calleja, tenore maltese 1978 - Diego Lo Grippo, cestista argentino 1978 - Ryan Millar, pallavolista statunitense 1978 - Jorge Núñez, calciatore paraguaiano 1978 - Ernani Pereira, calciatore brasiliano 1979 - Christian Araboni, calciatore italiano 1979 - Anna Jimskaya, modella e attrice russa 1979 - Matteo Pelliciari, nuotatore italiano 1979 - Cássio de Souza Soares, calciatore brasiliano 1979 - Melanie Winiger, modella e attrice svizzera 1980 - Evgenij Aldonin, calciatore russo 1980 - Jake Grove, giocatore football statunitense 1980 - Christopher Masterson, attore statunitense 1980 - Ben Moody, cantante statunitense 1980 - Rudy Riou, calciatore francese 1980 - Eric Smith, criminale statunitense 1980 - Jonathan Woodgate, calciatore inglese 1981 - Willa Ford, cantante statunitense 1981 - Alan Ke You Lun, attore taiwanese 1981 - Beverley Mitchell, attrice statunitense 1981 - Ibrahima Sonko, calciatore senegalese 1981 - Damian Surma, hockeista statunitense 1981 - Ricardo Matias Verón, calciatore argentino 1982 - Fabricio Coloccini, calciatore argentino 1982 - Claudio Cucinotta, ciclista italiano 1982 - Kitty Kat, rapper tedesca 1982 - Marcelo Saragosa, calciatore brasiliano 1982 - Federico Valentini, calciatore sammarinese 1983 - Étienne Bacrot, scacchista francese 1983 - Adoyah Miller, cestista statunitense 1983 - Iban Zubiaurre, calciatore spagnolo 1984 - Leon Powe, cestista statunitense 1984 - Maceo Rigters, calciatore olandese 1984 - Elisabetta Tona, calciatrice italiana 1985 - Alex Bolaños, calciatore ecuadoriana 1985 - Thomas Bröker, calciatore tedesco 1985 - Martin Dobrotka, calciatore slovacco 1985 - Julian Gërxho, calciatore albanese 1985 - Anthony King, cestista statunitense 1985 - Kevin Lejeune, calciatore francese 1985 - Orianthi Panagaris, cantautrice australiana 1985 - Fōtīs Papoulīs, calciatore greco 1985 - Tommy Runar, calciatore norvegese 1985 - Abdullah Shuhail, calciatore saudita 1985 - Mohamed Sissoko, calciatore maliano 1985 - Veronica Tentori, politica italiana 1985 - Hristo Zlatinski, calciatore bulgaro 1986 - Kenia Carcaces, pallavolista cubana 1986 - Larry English, giocatore football statunitense 1986 - Björn Hübner, schermidore tedesco 1986 - Yohance Marshall, calciatore trinidadiano 1986 - David Edward Martin, calciatore britannico 1986 - Adrián Ramos, calciatore colombiano 1986 - Christoph Saurer, calciatore austriaco 1986 - Matt Simon, calciatore australiano 1987 - Astrid Uhrenholdt Jacobsen, fondista norvegese 1987 - Kirill Kombarov, calciatore russo 1987 - Dmitrij Kombarov, calciatore russo 1987 - Shane Long, calciatore irlandese 1987 - Andrea Maccoppi, calciatore italiano 1987 - Néstor Martinena, calciatore argentino 1987 - Nenad Mijatović, cestista montenegrino 1987 - Erik Pfeifer, pugile tedesco 1987 - Ray Rice, giocatore football statunitense 1987 - Tomáš Ďubek, calciatore slovacco 1988 - Alberto Frison, calciatore italiano 1988 - Jens Hegeler, calciatore tedesco 1988 - Mizuho Ishida, pallavolista giapponese 1988 - Abdullah Karmil, calciatore turco 1988 - Errick McCollum, cestista statunitense 1988 - Sinéad Mulvey, cantante irlandese 1988 - Greg Oden, cestista statunitense 1988 - Francesco Renzetti, calciatore italiano 1988 - Łukasz Rutkowski, sciatore polacco 1988 - Vincent Rüfli, calciatore svizzero 1988 - Marcel Schmelzer, calciatore tedesco 1988 - Xavier Silas, cestista statunitense 1988 - Christian Strohdiek, calciatore tedesco 1988 - Joeri Verlinden, nuotatore olandese 1989 - Nicolò Cazzolato, cestista italiano 1989 - Mahir Jassem, calciatore emiratino 1989 - Bashkim Kadrii, calciatore danese 1989 - Ugo Legrand, judoka francese 1989 - Lu Ying, nuotatrice cinese 1989 - Zarija Peličić, calciatore montenegrino 1989 - Pheak Rady, calciatore cambogiano 1989 - Kevin Wattamaleo, calciatore olandese 1989 - Cláudio Fonseca, cestista portoghese 1990 - Alizé Cornet, tennista francese 1990 - Artëm Vol'vič, pallavolista russo 1990 - Edgar Iván Pacheco, calciatore messicano 1990 - Giulia Bartolini, pallanuotista italiana 1990 - Jan Mudra, calciatore ceco 1990 - Laura Ester, pallanuotista spagnola 1990 - Logic, rapper statunitense 1990 - Stefanos Paparounas, tuffatore greco 1991 - Alex MacDowall, pilota automobilistico britannico 1991 - Anais Mali, supermodella francese 1991 - Dimas Ponce, giocatore di baseball panamense 1991 - Elizabeth Simmonds, nuotatrice britannica 1991 - Jonathan Newsome, giocatore football statunitense 1991 - Kiryl Aleksijan, calciatore bielorusso 1991 - Martin Šindelář, calciatore ceco 1991 - Matías Zaldivia, calciatore argentino 1991 - Patrick de Oliveira Vieira, calciatore brasiliano 1991 - Ri Chon-Il, calciatore nordcoreano 1991 - Samuel Sáiz, calciatore spagnolo 1992 - Achraf Lazaar, calciatore marocchino 1992 - Benjamin Jeannot, calciatore francese 1992 - Gonzalo Barreto, calciatore uruguaiano 1992 - Leandro Marín, calciatore argentino 1992 - Mickey Gall, artista marziale statunitense 1992 - Sindre Bjørnestad Skar, fondista norvegese 1993 - Beatrice Rana, pianista italiana 1993 - Eirik Skaasheim, calciatore norvegese 1993 - Filip Stojković, calciatore serbo 1993 - Keagan Dolly, calciatore sudafricano 1993 - Richard Rodgers, giocatore football statunitense 1993 - Rio Haryanto, pilota automobilistico indonesiano 1993 - Steven Nelson, giocatore football statunitense 1993 - Tomás Lavanini, rugbista argentino 1994 - Martin Angha, calciatore svizzero 1994 - Vladlen Jurčenko, calciatore ucraino 1994 - Darius Philon, giocatore football statunitense 1994 - Iván Silva, calciatore argentino 1994 - Hendrik Bonmann, calciatore tedesco 1995 - Facundo Castro, calciatore uruguaiano 1995 - Nikola Rebić, cestista serbo 1996 - Sami Gayle, attrice statunitense 1997 - Valentina Bergamaschi, calciatrice italiana 1997 - Fan Zhendong, tennistavolista cinese 1998 - Alice Tortelli, calciatrice italiana 1998 - Jurij Bellobuono, calciatore a 5 italiano 1998 - Pedro Pereira, calciatore portoghese 1998 - Youssouf Traoré, calciatore maliano 