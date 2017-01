Accade il 23 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 23 gennaio 23° giorno del Calendario Gregoriano Mancano 342 giorni alla fine dell'anno (343 negli anni bisestili) 1556 - Terremoto dello Shaanxi: il più letale terremoto della storia, con epicentro nella provincia dello Shaanxi, in Cina. 830.000 persone potrebbero avervi perso la vita 1570 - L'assassinio del reggente James Stewart, Conte di Moray getta la Scozia nella guerra civile 1571 - Apre a Londra la Royal Exchange 1579 - L'Unione di Utrecht costituisce una repubblica protestante nei Paesi Bassi 1719 - L'Imperatore Carlo VI decreta che le contee di Vaduz e Schellenberg vengano promosse allo status di Principato con il nome di Liechtenstein, come riconoscimento per i servigi di Anton Florian del Liechtenstein 1789 - Il Georgetown College di Washington diventa il primo college cattolico degli Stati Uniti 1799 - Le truppe francesi entrano a Napoli, istituendo la Repubblica partenopea 1831 - Viene adottata l'attuale bandiera del Belgio, poco dopo l'ottenuta indipendenza dei Belgi dai Paesi Bassi, del 1830 1896 - Wilhelm Conrad Röntgen esegue per dimostrazione la prima radiografia a raggi x della storia. 1900 - Viene registrata la massima pressione a livello del mare a Barnual in Siberia: in quell'occasione il barometro segnò 1079 millibar (mb, o etto Pascal hPa). 1904 - La città costiera norvegese di Ålesund viene devastata dal fuoco, lasciando 10.000 persone senza casa. Il Kaiser tedesco Guglielmo II di Germania aiuta a ricostruire la città in Jugendstil 1918 - Viene fondata l'Armata Rossa 1920 - I Paesi Bassi rifiutano di consegnare l'ex Kaiser Guglielmo II di Germania agli Alleati 1932 - Viene pubblicato il primo numero de La Settimana Enigmistica 1933 - Nasce l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, con decreto regio, a capo del quale Benito Mussolini chiama Alberto Beneduce 1937 - A Mosca, 17 importanti esponenti comunisti vengono processati con l'accusa di aver partecipato ad un piano guidato da Leon Trotsky per rovesciare il regime di Joseph Stalin e assassinarne i capi 1941 - Charles Lindbergh testimonia davanti al Congresso degli Stati Uniti e raccomanda che gli USA negozino un patto di neutralità con la Germania Nazista 1943 - Seconda guerra mondiale: i britannici riprendono ai tedeschi la città di Tripoli 1943 - Seconda guerra mondiale: truppe australiane e statunitensi riescono a sconfiggere i giapponesi a Papua. Questo punto di svolta nella Guerra del Pacifico segna l'inizio della fine dell'aggressione giapponese. 1943 - Duke Ellington suona per la prima volta alla Carnegie Hall di New York 1950 - La Knesset approva una risoluzione che dichiara Gerusalemme capitale di Israele 1960 - Il batiscafo USS Trieste stabilisce un record di profondità quando scende a 10.750 metri nell'Oceano Pacifico 1968 - La Corea del Nord cattura la USS Pueblo, sostenendo che la nave aveva violato le sue acque territoriali in una missione di spionaggio 1973 - Il presidente statunitense Richard Nixon annuncia che è stato raggiunto un accordo di pace per il Vietnam. 1973 - Presso l'Università Bocconi di Milano a seguito di scontri tra forze dell'ordine e militanti del Movimento studentesco restano feriti lo studente Roberto Franceschi, che morirà qualche giorno dopo in seguito alle ferite riportate, e l'operaio Roberto Piacentini 1978 - La Svezia diventa la prima nazione a vietare gli spray che si ritiene danneggino lo strato di ozono che protegge la Terra 1986 - I primi musicisti introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame sono: Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fats Domino, Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis e Elvis Presley 1994 - fallisce un attentato mafioso nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma in occasione della partita di Serie A Roma-Udinese, una Lancia Thema parcheggiata in via dei Gladiatori con 120 kg di esplosivo non salta in aria per un difetto del detonatore. 1997 - Mir Aimal Kasi viene condannata a morte per l'assalto condotto con un fucile nel 1993 fuori dal quartier generale della CIA, che provocò la morte di due persone e il ferimento di altre tre.

