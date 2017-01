Accade il 24 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 24 gennaio 24° giorno del Calendario Gregoriano Mancano 341 giorni alla fine dell'anno (342 negli anni bisestili) 41 - Claudio viene nominato imperatore di Roma dopo l'assassinio di suo nipote Caligola 1059 - Il Sinodo di Sutri depone Papa Benedetto X e dichiara suo successore Niccolò II, che era già stato eletto lo scorso dicembre ma attendeva l'incoronazione. 1118 - Elezione di Papa Gelasio II 1458 - Mattia I Corvino diventa re d'Ungheria 1679 - Re Carlo II d'Inghilterra scioglie il Parlamento inglese 1742 - Carlo VII Alberto diventa Sacro Romano Imperatore 1848 - Corsa all'oro californiana: James W. Marshall trova l'oro a Sutter's Mill, nei pressi di Sacramento 1859 - Valacchia e Moldavia vengono unite sotto Alessandro Giovanni Cuza con il nome di Romania (si veda 1º dicembre 1918 per l'unificazione definitiva, all'epoca mancavano ancora la Transilvania e altre regioni) 1860 - Giuseppe Garibaldi sposa Giuseppina Raimondi a Fino Mornasco; la lascerà un'ora dopo la cerimonia, per presunto tradimento 1888 - Jacob L. Wortman brevetta il nastro della macchina da scrivere 1897 - Freud lavora sul folklore 1908 - Robert Baden-Powell da il via al movimento scout 1924 - San Pietroburgo, viene ribattezzata Leningrado 1935 - Mussolini si prepara a invadere l'Etiopia 1936 - Albert Sarraut diventa Primo Ministro di Francia 1940 - Viene ufficialmente "fondata" la nuova cittadina di Nettunia 1943 - Seconda guerra mondiale: Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill concludono una conferenza a Casablanca 1949 - La Francia riconosce lo stato di Israele 1960 - Settimana delle barricate ad Algeri 1962 - Brian Epstein firma il contratto per fare da manager ai The Beatles 1966 – Avviene a Trento la prima occupazione 1966 - Indira Gandhi viene eletta Primo Ministro dell'India. 1966 - Un Boeing 707 dell'Air India si schianta sul Monte Bianco, al confine tra Francia e Italia. 117 vittime 1972 - Shoichi Yokoi, un soldato giapponese della seconda guerra mondiale, viene scoperto a Guam 1975 - Keith Jarrett si esibisce a Colonia. Dalla registrazione del concerto verrà tratto il celebre The Köln Concert 1979 - Viene ucciso a Genova dalle Brigate Rosse l'operaio-sindacalista Guido Rossa 1984 - Viene messo in vendita il primo Apple Macintosh 1986 - La sonda spaziale Voyager 2 passa a circa 80.000 chilometri da Urano 1987 - In Libano, vengono rapiti Alann Steen, Jesse Turner, Robert Polhill e Mitheleshwar Singh 1989 - Il serial killer Ted Bundy viene giustiziato sulla sedia elettrica in Florida 1990 - Il Cremlino ritira l'armata rossa da Baku dopo aver provocato 83 morti fra gli azeri 1996 - Il Primo Ministro polacco Jozef Oleksy si dimette tra le accuse di aver fatto la spia per Mosca 1997 - Viene istituita in Italia la Commissione Parlamentare per le Riforme Costituzionale (Bicamerale) 1998 - Papa Giovanni Paolo II è a Cuba 2002 - Iniziano le audizioni del Congresso per il caso Enron 2003 - Il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti inizia ufficialmente le sue operazioni 2008 - Il Governo Prodi II riceve la sfiducia al Senato della Repubblica. 2011 - Mosca, nell'Aeroporto di Mosca-Domodedovo un kamikaze si fa esplodere causando la morte di 37 persone e il ferimento di oltre 180.

