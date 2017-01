Nasce il 24 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 24 gennaio La lista contiene circa 740 persone Matsuri Hino, autrice di fumetti giapponese 76 - Publio Elio Traiano Adriano, imperatore romano 1287 - Richard de Bury, scrittore inglese 1391 - Giovanna di Valois, principessa francese 1444 - Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano 1472 - Guidobaldo da Montefeltro 1534 - Setthathirat I, sovrano laotiano 1540 - Edmund Campion, missionario inglese 1547 - Giovanna d'Austria 1561 - Camillo Cortellini, compositore italiano 1594 - Pierre de Marca, arcivescovo e storico francese 1602 - Mildmay Fane, politico inglese 1633 - Girolamo Borgia il giovane, scrittore italiano 1634 - Paolo Amato, architetto italiano 1664 - John Vanbrugh, drammaturgo inglese 1670 - William Congreve, drammaturgo inglese 1672 - Alberto Federico di Brandeburgo-Schwedt, principe 1673 - Girolamo Antonio Altieri, principe italiano 1679 - Christian Wolff, filosofo tedesco 1684 - Carlo I Alessandro di Württemberg, principe tedesco 1702 - Federica Enrichetta di Anhalt-Bernburg 1705 - Farinelli, cantante castrato italiano 1709 - Dom Bedos de Celles, organista francese 1712 - Federico II di Prussia 1714 - Angiolo Tavanti, politico italiano 1714 - Joseph d'Esparbez de Lussan, diplomatico francese 1732 - Pierre de Beaumarchais, drammaturgo francese 1739 - Jean Nicolas Houchard, generale francese 1743 - Paolo Giuseppe Solaro, cardinale italiano 1746 - Gustavo III di Svezia 1749 - Charles James Fox, politico britannico 1758 - Frederick Ponsonby, , nobile inglese 1763 - Louis de Langéron, generale francese 1764 - Étienne-Jean-François Borderies, vescovo francese 1767 - Anthony Christiaan Winand Staring, poeta olandese 1776 - Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, scrittore tedesco 1777 - Emmanuel von Mensdorff-Pouilly, militare austriaco 1778 - Carlo di Borbone-Francia, nobile francese 1779 - Luisa Maria di Baden 1781 - Louis-Mathieu Molé, politico francese 1787 - Christian Ludwig Brehm, ornitologo tedesco 1787 - Wilhelm Julius Albert, inventore tedesco 1798 - Karl von Staudt, matematico tedesco 1798 - Karl von Holtei, drammaturgo tedesco 1798 - Théodore Caruelle d'Aligny, pittore francese 1801 - Pellegrino Canestri, politico italiano 1804 - Delphine Gay de Girardin, scrittrice francese 1808 - Théodore Muret, storico francese 1809 - Timoteo Riboli, medico e patriota italiano 1813 - Augusto di Württemberg, generale prussiano 1814 - Elena di Meclemburgo-Schwerin 1814 - Pierre-Frédéric Dorian, politico francese 1816 - Wilhelm Henzen, filologo tedesco 1819 - Johann Jakob Weilenmann, alpinista svizzero 1820 - Henry Jarvis Raymond, giornalista statunitense 1821 - Liévin De Winne, pittore belga 1822 - Grgo Martić, presbitero e scrittore croato 1823 - Julien Belleville, inventore francese 1826 - Rodrigo Nolli, politico italiano 1828 - Ferdinand Julius Cohn, botanico tedesco 1829 - Yechiel Michel Epstein, rabbino russo 1831 - Amato Amati, politico italiano 1832 - Agostino Ricci, politico italiano 1834 - Aurelio Betri, fotografo italiano 1834 - Giuseppe Miraglia, politico italiano 1835 - Charles Kendall Adams, storico statunitense 1836 - Gioacchino Toma, pittore italiano 1840 - Carlo Gargiolli, filologo italiano 1840 - Julia Duncan-Haldane, nobildonna inglese 1841 - Robert Williams, arciere statunitense 1842 – Bruno Chimirri, politico italiano 1843 - Paolo Carcano, politico italiano 1844 - Franziskus von Paula Schönborn, cardinale ceco 1844 - Ismail Kemali, politico albanese 1846 - Dario Papa, politico italiano 1846 - Isidore Verheyden, pittore belga 1847 - Radomir Putnik, politico serbo 1848 - Vasilij Ivanovič Surikov, pittore russo 1850 - Hermann Ebbinghaus, filosofo tedesco 1850 - Giuseppe Mori, cardinale italiano 1853 - Giulio Masini, politico italiano 1853 - Paul Julius Möbius, scienziato tedesco 1854 - Elisa Ciccodicola, pianista italiana 1854 - Paul Natorp, filosofo tedesco 1855 - Frank Hadow, tennista britannico 1860 - Giovanni Alfredo Cesareo, poeta italiano 1861 - Francesco Carchidio Malvolti, militare italiano 1862 - Alfonso di Baviera, generale tedesco 1862 - Edith Wharton, scrittrice statunitense 1863 - August Adler, matematico tedesco 1963 - Fabio Guidi, politico italiano 1963 - Adli Yakan Pascià, politico egiziano 1864 - Marguerite Durand, giornalista francese 1864 - Gaetano Giardino, politico italiano 1864 - Alfredo Ricci, illustratore italiano 1864 - Alberto Salucci, politico italiano 1865 - Ciro Caversazzi, letterato italiano 1866 - Jaan Poska, politico estone 1867 - Guido Albertelli, politico italiano 1867 - Darso James Densmore, scacchista statunitense 1869 - Gavin Crawford, calciatore scozzese 1870 - Herbert Kilpin, calciatore britannico 1871 - Albert Russel Erskine, imprenditore statunitense 1874 - Giuseppe Faccin, pittore italiano 1875 - Maria di Campello, religiosa italiana 1876 - Beulah Marie Dix, scrittrice statunitense 1878 - Gerardo Di Martino, politico italiano 1878 - Wedgewood Nowell, attore statunitense 1878 - Johannes Runge, atleta tedesco 1879 - Mario Racheli, politico italiano 1880 - Jutta di Meclemburgo-Strelitz, nobile tedesca 1882 - Gennaro Maria di Borbone-Due Sicilie, principe 1882 - Harold Delos Babcock, astronomo statunitense 1882 - Ödön Bodor, atleta ungherese 1882 - Sigfrid Siwertz, scrittore svedese 1883 - Estelle Winwood, attrice britannica 1883 - Oscar Frey, calciatore svizzero 1883 - Philip Schuster, atleta statunitense 1883 - Pietro Mastino, politico italiano 1884 - Ivan Regent, politico jugoslavo 1884 - Saverio Ritter, arcivescovo cattolico italiano 1884 - Simpson Foulis, golfista statunitense 1886 - Henry King, regista statunitense 1886 - Angelo Monteverdi, filologo italiano 1887 - Jean-Henri Humbert, botanico francese 1888 - Vicki Baum, giornalista austriaca 1888 - Ernst Heinkel, ingegnere aeronautico tedesco 1888 - Jan Syrový, politico cecoslovacco 1889 - Eugenio Duse, attore italiano 1889 - Hermann-Bernhard Ramcke, generale tedesco 1889 - Vladimir Ščerbačëv, compositore sovietico 1891 - Filippo Gabbi, pittore italiano 1891 - Karel Petrů, giornalista cecoslovacco 1891 - Walter Model, generale tedesco 1892 - Pierre Picavet, ingegnere francese 1893 - Viktor Borisovič Šklovskij, scrittore russo 1894 - Augusto Guzzo, filosofo italiano 1895 - Giuseppe Brotzu, farmacologo italiano 1895 - Albert Divo, pilota automobilistico francese 1895 - Hans Fischböck, politico austriaco 1896 - Bernardo Barbiellini Amidei, politico italiano 1896 - Gojmir Anton Kos, pittore sloveno 1897 - Andrej Aleksandrovič Romanov 1897 - Angelo De Martini, ciclista italiano 1897 - Fernand Ledoux, attore francese 1897 - José Alfredo López, calciatore argentino 1897 - Pál Fejös, regista, ungherese *1898 - Karl Hermann Frank, politico tedesco 1901 - Giulio De Nardo, scacchista italiano 1901 - Rodolfo Kubik, musicista italiano 1901 - Cassandre, pubblicitario francese 1901 - Michail Il'ič Romm, regista sovietico 1901 - Edward Turner, designer britannico 1902 - Oskar Morgenstern, economista austriaco 1905 - James H. Marshall II, imprenditore statunitense 1905 - Elena Nicolai, mezzosoprano bulgara 1905 - Georges Wellers, storico francese 1906 - Wilfred Jackson, regista statunitense 1907 - Maurice Couve de Murville, politico francese 1908 - Giovanni Brevi, missionario italiano 1908 - Leonardo Lusanna, architetto italiano 1909 - Giacomo Cappellini, partigiano italiano 1909 - Ann Todd, attrice inglese 1910 - Charlotte Mühe, nuotatrice tedesca 1911 - René Barjavel, scrittore francese 1911 - C. L. Moore, scrittrice statunitense 1913 - Norman Dello Joio, compositore statunitense 1914 - Edith Hahn Beer, scrittrice austriaca 1915 - Giulio Cesare Graziani, generale italiano 1915 - Robert Motherwell, pittore statunitense 1916 - Rafael Caldera, politico venezuelano 1916 - Arnoldo Foà, attore italiano 1917 - Ernest Borgnine, attore statunitense 1918 - Art Cross, pilota automobilistico statunitense 1919 - Coleman Francis, attore statunitense 1920 - Luigi Ganelli, calciatore italiano 1922 - Daniel Boulanger, scrittore francese 1922 - Charles Socarides, psicologo statunitense 1924 - Edward Spencer, VIII conte Spencer 1924 - Ken Thorne, compositore britannico 1926 - Fiorenzo Crippa, ciclista italiano 1926 - Salverino De Vito, politico italiano 1927 - Jean Raine, poeta e pittore belga 1927 - Antonio Ruberti, politico italiano 1928 - Desmond Morris, zoologo inglese 1928 - Michel Serrault, attore francese 1929 - Gianfranco Maselli, organista italiano 1930 - John Romita Sr., autore di fumetti statunitense 1931 - Luigi Devoti, scrittore italiano 1931 - Ivar Genesjö, schermidore svedese 1931 - Lars Hörmander, matematico svedese 1932 - Henri Nouwen, scrittore olandese 1933 - Nico Fidenco, cantautore italiano 1937 - Antonio Girardo, calciatore italiano 1937 - Alfonso Martínez, cestista spagnolo 1938 - Pete McCaffrey, cestista statunitense 1939 - Roberto Barzanti, politico italiano 1940 - Vito Acconci, architetto statunitense 1941 - Neil Diamond, cantautore statunitense 1941 - Aaron Neville, cantante statunitense 1941 - Arménio Vieira, giornalista capoverdiano 1942 - James Files, criminale e agente segreto statunitense 1942 - Ingo Friedrich, politico tedesco 1942 - Ljudmila Savel'eva, attrice sovietica 1943 - Sharon Tate, attrice statunitense 1943 - Tony Trimmer, pilota automobilistico britannico 1944 - David Gerrold, scrittore statunitense 1944 - Gian-Franco Kasper, dirigente sportivo svizzero 1944 - Klaus Nomi, cantante tedesco 1945 - Subhash Ghai, regista indiano 1946 - Haji, attrice canadese 1946 - Michael Ontkean, attore canadese 1947 - Antonio Aloni, grecista italiano 1947 - Willie Anderson, calciatore inglese 1947 - Lynette Bell, nuotatrice australiana 1947 - Carlos Calderón, schermidore messicano 1947 - Giorgio Chinaglia, calciatore italiano 1947 - Michio Kaku, fisico statunitense 1947 - Helen Morse, attrice australiana 1947 - Masashi Ozaki, golfista giapponese 1947 - Warren Zevon, cantante statunitense 1948 - Nikolay Melnikov, pallanuotista russo 1949 - John Belushi, attore statunitense 1949 - Tommaso Coletti, politico italiano 1950 - Daniel Auteuil, attore francese 1950 - Sandro Brandolini, politico italiano 1950 - Enzo Del Forno, atleta italiano 1951 - Leonel de Alencar Neto, calciatore a 5 brasiliano 1951 - Lorenza Visconti, cantante italiana 1952 - Euprepio Curto, politico italiano 1952 - Raymond Domenech, calciatore francese 1952 - Joy Marino, informatico italiano 1953 - Jurij Abramovic Bašmet, violista russo 1953 - Nigel Glockler, batterista britannico 1953 - Matthew Wilder, musicista statunitense 1954 - Jo Gartner, pilota automobilistico austriaco 1954 - Lorenzo Mattotti, illustratore italiano 1954 - Irene Miracle, attrice statunitense 1954 - Nicola Ripandelli, judoka italiano 1955 - Claudio Desolati, calciatore italiano 1955 - Jim Montgomery, nuotatore statunitense 1956 - Hans Smits, pallanuotista olandese 1957 - Mark Eaton, cestista statunitense 1957 - Adrian Edmondson, attore britannico 1957 - Kevin O'Neill, dirigente sportivo statunitense 1958 - Giuseppe Ferrandino, scrittore italiano 1958 - Frank Ullrich, biathleta tedesco 1959 - Michel Preud'homme, calciatore belga 1959 - Emanuela Rossi, attrice italiana 1960 - Pierfranco Gaviano, politico italiano 1961 - Guido Buchwald, calciatore tedesco 1961 - Fabio Facchini, arbitro di basket italiano 1961 - Christa Kinshofer, sciatrice tedesca 1961 - Giacomo Rosselli, attore italiano 1961 - Nastassja Kinski, attrice e modella tedesca 1961 - Vince Russo, sceneggiatore statunitense 1962 - Clelio Alfinito, scenografo italiano 1962 - Barbara Cupisti, attrice e regista italiana 1962 - Abderrahmane Dahnoune, calciatore a 5 algerino 1962 - Zoë Haas, sciatrice alpina svizzera 1962 - Argiris Kambouris, cestista greco 1962 - Roberto Santillo, autore di fumetti italiano 1963 - Valentine Demy, modella e attrice italiana 1963 - Kelvin Upshaw, cestista statunitense 1964 - Luca Cecconi, calciatore italiano 1964 - Stefano Cerioni, schermidore italiano 1964 - Rodolfo Corsato, attore italiano 1964 - Carole Merle, sciatrice alpina francese 1965 - Michael Alfonso, wrestler statunitense 1965 - Guido Conti, scrittore italiano 1965 - Carlos Saldanha, regista brasiliano 1966 - Fennis Dembo, cestista statunitense 1966 - Julie Dreyfus, attrice francese 1966 - Masami Obari, regista giapponese 1967 - Andrea Burattini, allenatore di pallavolo italiano 1967 - Cosimo Francioso, calciatore italiano 1967 - Minna Lehtola, schermitrice finlandese 1967 - Phil LaMarr, attore e doppiatore statunitense 1967 - Viktor Renejskij, canoista sovietico 1967 - John Myung, bassista statunitense 1968 - Fernando Escartín, ciclista spagnolo 1968 - Wang Huifeng, schermitrice cinese 1968 - Michael Kiske, cantante tedesco 1968 - Mary Lou Retton, ginnasta statunitense 1968 - Giovanni Stroppa, calciatore italiano 1969 - Annette Klug, schermitrice tedesca 1969 - Gian Paolo Manighetti, calciatore italiano 1969 - Bryan Nesbitt, designer italiano 1969 - Alessandro Svampa, batterista italiano 1970 - Christopher Bartolone, hockeista statunitense 1970 - Roberto Bonano, calciatore argentino 1970 - Valerio Iafrate, giornalista italiano 1970 - Matthew Lillard, attore statunitense 1971 - Andrea Cotti, scrittore italiano 1971 - José Carlos Fernández, calciatore boliviano 1971 - Luigi Siniscalchi, autore di fumetti italiano 1972 - Muriel Baumeister, attrice austriaca 1972 - Paolo De Coppi, scienziato italiano 1972 - Allison DuBois, scrittrice statunitense 1973 - William Gregory Lee, attore statunitense 1974 - Cyril Despres, motociclista francese 1974 - Attila Fekete, schermidore ungherese 1974 - Ed Helms, attore statunitense 1974 - Michael Madsen, allenatore di calcio danese 1974 - Filippo Valle, attore italiano 1975 - Gianluca Basile, cestista italiano 1975 - Dean Downing, ciclista inglese 1975 - Rónald Gómez, allenatore di calcio costaricano 1975 - Marina Millanta, cestista italiana 1975 - Roberto Sosa, calciatore argentino 1975 - Dmitri Stratan, pallanuotista russo 1976 - Giuliano Figueras, ciclista italiano 1976 - Iñaki Lafuente, calciatore spagnolo 1976 - Simone Vergassola, calciatore italiano 1977 - Adaílton Martins Bolzan, calciatore brasiliano 1977 - Minke Booij, hockeista olandese 1977 - Meng Guanliang, canoista cinese 1977 - Michelle Hunziker, attrice svizzera 1977 - Kensuke Kita, chitarrista giapponese 1978 - Nami Miyahara, cantante giapponese 1978 - Carlos de Oliveira Júnior, calciatore brasiliano 1979 - Tatyana Ali, attrice e cantante statunitense 1979 - Ivan Javorčić, calciatore croato 1979 - Giuliano Sangiorgi, cantante italiano 1980 - Yordanis Arencibia, judoka cubano 1980 - Yamandu Costa, chitarrista brasiliano 1980 - Paul Emerick, rugbista statunitense 1980 - Wilmar Roldán, arbitro di calcio colombiano 1980 - Rebecca Romero, ciclista britannica 1981 - Mario Eggimann, calciatore svizzero 1981 - Riya Sen, attrice e modella indiana 1981 - Johan Wiland, calciatore svedese 1982 - Aitor Hernández, ciclista spagnolo 1983 - Davide Biondini, calciatore italiano 1983 - Julia Revesz, schermitrice ungherese 1983 - Scott Speed, pilota automobilistico statunitense 1984 - Emerse Faé, calciatore ivoriano 1984 - Yotam Halperin, cestista israeliano 1984 - Witold Kiełtyka, batterista polacco 1984 - Boy Waterman, calciatore olandese 1985 - Alex Baldolini, motociclista italiano 1985 - Renan Brito Soares, calciatore brasiliano 1985 - Jesús Olmo Lozano, calciatore spagnolo 1986 - Mischa Barton, attrice britannica 1986 - Michael Kightly, calciatore inglese 1986 - Fikru-Teferra Lemessa, calciatore etiope 1986 - Vitalij Mandzjuk, calciatore ucraino 1986 - Ricky Ullman, attore statunitense 1986 - Vieirinha, calciatore portoghese 1987 - Travis Beckum, giocatore football statunitense 1987 - Brian Cushing, giocatore football statunitense 1987 - Guan Xin, ex cestista cinese 1987 - Wayne Hennessey, calciatore gallese 1987 - Timofej Krickij, ciclista su strada russo 1987 - Ivans Lukjanovs, calciatore lettone 1987 - Cristian Maidana, calciatore argentino 1987 - Steven Mouyokolo, calciatore francese 1987 - Andrei Spînu, pallavolista rumeno 1987 - Luis Suárez, calciatore uruguaiano 1987 - Norman Theuerkauf, calciatore tedesco 1987 - Davide Valsecchi, pilota automobilistico italiano 1987 - Kia Vaughn, cestista statunitense 1987 - Oleg Vikulov, tuffatore russo 1987 - Joshua Waters, pilota motociclistico australiano 1988 - Fababy, rapper francese 1988 - Al Bangura, calciatore sierraleonese 1988 - Ștefan Bărboianu, calciatore rumeno 1988 - Jade Ewen, cantante e attrice inglese 1988 - Niccolò Figari, pallanuotista italiano 1988 - Dorlan Pabón, calciatore colombiano 1988 - Jonathan Phillippe, calciatore argentino 1988 - Mitchell Schet, calciatore olandese 1988 - DaJuan Summers, cestista statunitense 1989 - Emiliano Albín, calciatore uruguaiano 1989 - Martin Bačík, calciatore ceco 1989 - Samba Diakité, calciatore francese 1989 - Calvin Goldspink, attore inglese 1989 - Gong Lijiao, atleta cinese 1989 - Serdar Kesimal, calciatore turco 1989 - Ki Sung-Yueng, calciatore sudcoreano 1989 - Trevor Mbakwe, cestista statunitense 1989 - Asano Nagasato, calciatrice giapponese 1989 - Ta'Shia Phillips, cestista statunitense 1989 - José Quintana, giocatore di baseball colombiano 1989 - Stélvio Rosa da Cruz, calciatore angolano 1989 - Dar'ja Virolajnen, biatleta russa 1990 - Alopua Petoa, calciatore tuvaluano 1990 - Artjom Artjunin, calciatore estone 1990 - Brandon Harris, giocatore football statunitense 1990 - Ermin Bičakčić, calciatore bosniaco 1990 - John Potter, giocatore football statunitense 1990 - Julian Mavunga, cestista zimbabwese 1990 - Kapron Lewis-Moore, giocatore football statunitense 1990 - Luca Bertossio, aviatore italiano 1990 - Maarten Van Garderen, pallavolista olandese 1990 - Mao Abe, cantautore giapponese 1990 - Ryosuke Irie, nuotatore giapponese 1990 - Tripy Makonda, calciatore francese 1990 - Yasmany Lugo, lottatore cubano 1990 - Zuzana Zlochová, tennista slovacca 1991 - Abdel Fall, cestista senegalese 1991 - Amund Gismervik, tuffatore norvegese 1991 - Duron Harmon, giocatore football statunitense 1991 - Jemyma Betrian, artista marziale misto olandese 1991 - Jerko Marinić Kragić, pallanuotista croato 1991 - José Luís Mendes Andrade, calciatore capoverdiano 1991 - Li Xuerui, giocatrice di badminton cinese 1991 - Michael Buchanan, giocatore football statunitense 1991 - Mustapha Kanit, giocatore di poker italiano 1991 - Necip Uysal, calciatore turco 1991 - Pedro Paulo Requena, calciatore peruviano 1991 - Valeriu Lupu, calciatore rumeno 1991 - Wang Han, tuffatrice cinese 1991 - Yannis Salibur, calciatore francese 1991 - Žan Belenjuk, lottatore ucraino 1992 - Aaron Katebe, calciatore zambiano 1992 - Ezequiel Cirigliano, calciatore argentino 1992 - Jeremiah George, giocatore football statunitense 1992 - Marko Dmitrović, calciatore serbo 1992 - Octavio Rivero, calciatore uruguaiano 1992 - Rebecca Downie, ginnasta inglese 1993 - Devon Van Oostrum, cestista olandese 1993 - Francesca Fusco, nuotatrice italiana 1993 - Mohammed Hameed, calciatore iracheno 1993 - Sara Santostasi, attrice italiana 1994 - Alethea Sedgman, tiratrice australiana 1994 - Andrew McDonough, doppiatore statunitense 1994 - Daniel Corrêa Freitas, calciatore brasiliano 1994 - Daniel-André Tande, sciatore norvegese 1994 - Davide Pellegrino, pallavolista italiano 1994 - Hani Naboulse, calciatore palestinese 1994 - Juan Pablo Añor, calciatore venezuelano 1994 - Leonte Carroo, giocatore football statunitense 1994 - Tommie Hoban, calciatore irlandese 1995 - Antonio Vicino, canottiere italiano 1995 - Callan McAuliffe, attore australiano 1995 - Dylan Everett, attore canadese 1995 - Matic Rebec, cestista sloveno 1995 - Yeray Álvarez, calciatore spagnolo 1996 - Patrik Schick, calciatore ceco 1997 - Dylan Riley Snyder, attore statunitense 1997 - 1997 - Jonah Bobo, attore statunitense 1997 - Joshewa Frederick-Charlery, calciatore britannico 