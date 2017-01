Accade il 25 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 25 gennaio 25° giorno del Calendario Gregoriano Mancano 340 giorni alla fine dell'anno (341 negli anni bisestili) 1327 - Edoardo III diventa re d'Inghilterra 1348 - Un forte terremoto devasta la Carinzia, provocando circa 10.000 morti 1494 - Alfonso II diventa re di Napoli 1533 - Enrico VIII d'Inghilterra sposa la seconda moglie Anna Bolena 1554 - Viene fondata San Paolo in Brasile 1755 - Viene Fondata l'Università Statale di Mosca 1791 - Il Parlamento britannico divide la vecchia provincia del Quebec in Alto e Basso Canada 1792 - Viene fondata la The London Corresponding Society 1817 - Prima rappresentazione de La Cenerentola di Gioachino Rossini (Roma, Teatro Valle) 1820 - Viene inaugurato a Firenze il Gabinetto Vieusseux 1825 - Il Papa Leone XII pubblica la Lettera Enciclica Ad plurimas, sulla riedificazione della Basilica di San Paolo dopo l'incendio 1858 - La Marcia nuziale di Felix Mendelssohn diventa una popolare musica da matrimonio dopo essere stata suonata in questo giorno alle nozze della figlia della regina Vittoria del Regno Unito con il principe ereditario di Prussia 1881 - Thomas Edison e Alexander Graham Bell formano la Oriental Telephone Company 1882 - Il Papa Leone XIII pubblica la Lettera Enciclica Cognita nobis, sui dissidii intellettuali in seno alle Diocesi del Nord Italia 1890 - Viene fondata la United Mine Workers of America 1890 - Nellie Bly completa il suo viaggio attorno al mondo in 72 giorni 1905 - In Sudafrica viene trovato il diamante più grande del mondo, il Cullinan 1909 - a Dresda va in scena per la prima volta l'Elettra di Richard Strauss su libretto di Hugo von Hofmannsthal 1919 - Viene fondata la Società delle Nazioni 1924 - A Chamonix (Francia) si disputano i I Giochi olimpici invernali 1942 - La Thailandia dichiara guerra agli Stati Uniti e al Regno Unito 1946 - La United Mine Workers rientra nella American Federation of Labor 1949 - All'Hollywood Athletic Club vengono presentati i primi Emmy Awards 1949 - Prime elezioni in Israele. David Ben-Gurion diventa Primo Ministro 1959 - Papa Giovanni XXIII indice il Concilio Ecumenico Vaticano II 1961 - Esce La carica dei 101, film di animazione di Walt Disney 1967 - Viene fondata la Nike, Inc. 1971 - L'Himachal Pradesh diventa il 18° stato dell'India 1971 - Charles Manson e tre donne "membre della famiglia", vengono riconosciuti colpevoli di omicidio e condannati all'ergastolo 1971 - Idi Amin Dada depone Milton Obote e prende il potere in Uganda 1983 - Il Sostituto Procuratore di Trapani Giangiacomo Ciaccio Montalto viene ucciso sotto casa a Valderice nella sua Volkswagen Golf da un commando inviato da Mariano Agate su ordine di Salvatore Riina. 1985 - Viene registrata, per l'iniziativa USA for Africa, la canzone "We Are the World" 1990 - L'Honduras aderisce alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche 1993 - Mir Amir Kansi uccide due impiegati fuori dal quartier generale della CIA a Langley (Virginia) 1995 - Incidente missilistico norvegese: La Russia quasi lancia un attacco Nucleare dopo che il Black Brant XII, un razzo da ricerca norvegese, viene scambiato per un Trident statunitense, dalla stazione radar di primo allarme di Olenegorsk 1999 - Un terremoto di magnitudo 6,0 della Scala Richter colpisce la Colombia occidentale facendo almeno 1000 vittime 2001 - Un Douglas DC-3 vecchio di 50 anni cade vicino a Ciudad Bolívar in Venezuela uccidendo 24 persone 2002 - Wikipedia passa al software PHP MediaWiki 2004 - Opportunity (MER-B) sbarca sulla superficie di Marte 2004 - Miklòs Fehèr, attaccante ungherese del Benfica, muore a Guimarães, durante una partita contro il Vitòria S.C. 2006 - Papa Benedetto XVI pubblica l'enciclica Deus Caritas est 2006 - Hamas vince le elezioni ed ottiene la maggioranza nel Consiglio Legislativo Palestinese

