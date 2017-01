Accade il 26 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Accade il 26 gennaio Il 26 gennaio è il 26º giorno del calendario gregoriano Mancano 339 giorni alla fine dell'anno (340 negli anni bisestili) • 1160 - Crema si arrende a Federico Barbarossa • 1340 - Re Edoardo III d'Inghilterra è incoronato Re di Francia • 1500 - Vicente Yáñez Pinzón diventa il primo europeo a scoprire il Brasile • 1531 - Lisbona è colpita da un terremoto e dal successivo maremoto, migliaia di vittime • 1564 - Il Concilio di Trento pubblica le sue conclusioni nel Catechismo Tridentino, stabilendo una distinzione tra cattolicesimo e protestantesimo • 1699 - Firma del trattato di Carlowitz tra gli Ottomani e la Lega Santa formata da Austria, Polonia, Repubblica di Venezia e dalla Russia. • 1700 - Il terremoto di Cascadia (magnitudo 9 della Scala Richter), come evidenziato dalle registrazioni storiche giapponesi, ha luogo al largo della costa nord-occidentale degli odierni USA • 1736 - Stanislao I di Polonia abdica • 1788 - La Prima Flotta britannica, comandata da Arthur Phillip, entra nella baia di Sydney e vi costruisce il primo insediamento europeo • 1802 - Il Congresso degli Stati Uniti d'America approva un atto che istituisce la fondazione di una biblioteca all'interno del Campidoglio; questa diverrà la Biblioteca del Congresso • 1837 - Il Michigan diventa il 26esimo stato USA • 1838 - Il Tennessee emana la prima legge proibizionista negli USA • 1841 - Il Regno Unito occupa formalmente Hong Kong, ceduta dalla Cina • 1859 - A Parigi viene firmata l'Alleanza sardo-francese tra il Piemonte e la Francia. L'accordo porterà alla Seconda guerra di indipendenza. • 1861 - La Louisiana secede dagli Stati Uniti d'America • 1863 - Guerra di secessione americana: il governatore del Massachusetts viene autorizzato dal Segretario alla Guerra di costituire una milizia per gli uomini di origine africana • 1870 - Guerra di secessione americana: la Virginia rientra nell'Unione • 1885 - Truppe leali al Mahdi conquistano Khartoum • 1887 - Battaglia di Dogali: le truppe abissine sconfiggono quelle italiane • 1887 - Iniziano i lavori di costruzione della Torre Eiffel • 1904 - A Torino un incendio distrugge metà del patrimonio della Biblioteca Nazionale • 1905 - Il diamante Cullinan viene trovato nei pressi di Pretoria (Sudafrica) • 1911 - Glenn H. Curtiss compie il primo volo in idrovolante • 1917 - Giuseppe Ungaretti compone la poesia "Mattina" • 1924 - Chamonix, Francia: il pattinatore statunitense Charles Jewtraw vince la prima medaglia d'oro nella storia dei Giochi olimpici invernali • 1926 - Tramite alcune interpolazioni di dati, si ricostruisce un valore di temperatura minima giornaliera di -71,2 °C per la località siberiana di Ojmjakon: è, ad oggi, il valore più basso per una località abitata • 1934 - Firma del patto di non-aggressione reciproca fra Germania e Polonia • 1939 - Guerra civile spagnola: le truppe leali a Francisco Franco, aiutate da milizie italiane, conquistano Barcellona • 1942 - Seconda guerra mondiale: le prime truppe americane arrivano in Europa, sbarcando in Irlanda del Nord • 1943 - Presso la città russa di Nikolajewka ha luogo l'ultima battaglia della tragica ritirata di Russia del Corpo d'Armata Alpino italiano • 1946 - Félix Gouin diventa primo ministro di Francia • 1950 - L'India promulga la sua costituzione, formando una repubblica, e Rajendra Prasad giura come suo primo Presidente • 1956 - Cominciano i VII Giochi olimpici invernali a Cortina d'Ampezzo • 1962 - La sonda Ranger 3 viene lanciata per studiare la Luna. La mancherà di 35.000 chilometri • 1965 - L'hindi diventa lingua ufficiale in India • 1970 - Esce l'ultimo album di Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water • 1978 - Porta questa data la tessera 1816, gruppo 17, fascicolo 0625 della loggia P2, con il codice E.19.78: intestatario Silvio Berlusconi • 1979 - Il mafioso Leoluca Bagarella uccide il giornalista Mario Francese • 1979 - La "prima" Fininvest (Società per azioni) si fonde con la seconda (Società a responsabilità limitata), ed il capitale sociale viene aumentato a 52 miliardi di lire, pari a 80 milioni di euro del 2005 • 1980 - Israele ed Egitto allacciano relazioni diplomatiche • 1983 - Viene pubblicato Lotus 1-2-3 • 1986 - Viene avvistata la Cometa di Halley • 1988 - Il musical Il Fantasma dell'Opera viene rappresentato per la prima volta a Broadway • 1992 - Boris Yeltsin annuncia che la Russia smetterà di tenere le sue armi nucleari puntate sulle città statunitensi • 1992 - Mike Tyson viene processato per aver stuprato nel 1991 una concorrente a Miss Black America • 1993 - Václav Havel diventa il primo presidente della Repubblica Ceca • 1994 - A Sydney un uomo esplode due colpi a salve contro Carlo, Principe del Galles • 1994 - Silvio Berlusconi annuncia, con il famoso discorso della discesa in campo la sua scelta di entrare in politica. • 1996 - Scandalo Whitewater: Hillary Rodham Clinton testimonia davanti al grand jury • 1998 - Scandalo Lewinsky: il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton nega in TV di avere avuto relazioni sessuali con Monica Lewinsky • 2001 - Un terremoto colpisce Gujarat (India), causando più di 20.000 morti • 2004 - Il Presidente Hamid Karzai firma la nuova costituzione del Afghanistan • 2005 - Come confermato precedentemente il giorno stesso da una votazione di 85-13 del Senato degli Stati Uniti, Condoleezza Rice è dichiarata Segretario di Stato degli Stati Uniti diventando la prima donna afroamericana a detenere la carica • 2005 - Due treni deragliano causando 11 morti e 200 feriti a Glendale (California), vicino a Los Angeles • 2005 - Un elicottero cade nell'est dell'Iraq uccidendo 31 soldati americani • 2006 - La Western Union interrompe il suo servizio di telegrafo • 2009 - Scoppia una rivolta ad Antananarivo, in Madagascar, la quale scatena una crisi politica che porterà alla sostituzione del presidente Marc Ravalomanana con Andry Rajoelina 