Stampa E-mail Nasce il 26 gennaio La lista contiene circa 685 persone Zanobi, vescovo e santo italiano 1436 - Henry Beaufort, condottiero inglese 1468 - Guillaume Budé, umanista francese 1493 - Giovanni Poggio, cardinale italiano 1493 - Ippolita Sforza 1497 - Go-Nara, imperatore giapponese 1549 - Francesco Bassano, pittore italiano 1582 - Giovanni Lanfranco, pittore italiano 1590 - Livia Vernazza 1595 - Antonio Maria Abbatini, compositore italiano 1606 - Ludovico Buglio, gesuita italiano 1624 - Giorgio Guglielmo di Brunswick-Lüneburg 1632 - Marie Charlotte de La Trémoille, nobile francese 1658 - Guglielmina Cristiana di Sassonia-Weimar 1667 - Elizabeth Percy, baronessa Percy 1670 - Jacob van Schuppen, pittore francese 1672 - Anna Mons, tedesca 1682 - Benjamin Lay, attivista inglese 1714 - Jean-Baptiste Pigalle, scultore francese 1720 - Gaetano Capece, arcivescovo cattolico italiano 1728 - Godefroy de La Tour d'Auvergne, nobile francese 1734 - Andrea Benedetto Ganassoni, arcivescovo italiano 1739 - George Spencer, militare inglese 1753 - Elizabeth Hamilton, nobildonna scozzese 1763 - Jean-Baptiste Jules Bernadotte, generale francese 1766 - Francisco de São Luiz, cardinale portoghese 1770 - Niccolò Cacciatore, astronomo italiano 1773 - Niccolao Giorgini, politico italiano 1778 - Jakob von Washington, militare olandese 1781 - Achim von Arnim, scrittore tedesco 1783 - Augusta Leigh, nobile britannica 1783 - Helmina von Chézy, giornalista tedesca 1793 - Giovanni Pagliacciù della Planargia, politico italiano 1795 - Amalia di Baden 1797 - Matija Čop, storico, linguista sloveno 1801 - Aloys Pállfy de Erdöd 1802 - Casimir Lefaucheux, inventore francese 1802 - Vincenza Maria Poloni, religiosa italiana 1803 - Caterina Franceschi Ferrucci, scrittrice italiana 1804 - Eugène Sue, scrittore francese 1806 - Antonio Gussalli, letterato italiano 1807 - Giuseppe Macinata, pittore italiano 1807 - Alfred von Neipperg, politico austriaco 1811 - Patrizio Rizzotti, banchiere italiano 1813 - Juan Pablo Duarte, politico dominicano 1816 - Eugenio Agneni, pittore italiano 1818 - Amédée de Noé, fumettista francese 1826 - Julia Grant, first lady statunitense 1827 - Paolo Serci Serra, arcivescovo italiano 1828 - Hubert Geresme, operaio francese 1829 - Gennaro Celli, magistrato italiano 1831 - Anton de Bary, botanico e micologo tedesco 1831 - Mary Mapes Dodge, scrittrice statunitense 1833 - Elisabet Ney, scultrice tedesca 1836 - Luigi Fabio, patriota italiano 1836 - Lucius Frederick Hubbard, politico statunitense 1838 - Ignacio María González, politico dominicano 1840 - Antonio Mattei, politico e patriota italiano 1840 - Édouard Vaillant, politico francese 1841 - Franziskus von Sales Bauer, cardinale ceco 1842 - François Coppée, scrittore francese 1845 - Lazzaro Donati, banchiere italiano 1848 - Pio Foà, medico e politico italiano 1849 - Francesco Flores D'Arcais, matematico italiano 1852 - Gustave Bord, storico francese 1852 - Pietro Savorgnan di Brazzà, esploratore italiano 1853 - Ivan Konstantinovič Grigorovič, ammiraglio russo 1853 - Anto Gvozdenović, politico montenegrino 1854 - Gabriele Buccola, psicologo italiano 1854 - George Francis Atkinson, botanico, statunitense 1854 - Luigi Adriano Milani, filologo italiano 1855 - Ettore Ponti, politico italiano 1856 - Eugenio Tanzi, psichiatra italiano 1857 - Trinley Gyatso 1860 - Harry Micajah Daugherty, politico statunitense 1861 - Louis Anquetin, pittore francese 1861 - Arturo Ferrari, pittore italiano 1865 - Sabino Arana, politico spagnolo 1866 - John Cady, golfista statunitense 1868 - Theodore Sherman Palmer, zoologo statunitense 1869 - George Douglas Brown, giornalista scozzese 1870 - Julius Bretz, pittore tedesco 1871 - Paul West, sceneggiatore statunitense 1871 - Oscar Asche, attore australiano 1872 - Arthur Blake, atleta statunitense 1872 - Maurice Pujo, politico francese 1874 - Edoardo De Albertis, illustratore italiano 1874 - Jozef Brudzinski, pediatra polacco 1874 - Ralph Taylor, arciere statunitense 1876 - Alda Costa, patriota italiana 1876 - Antonino Mango di Casalgerardo, storico italiano 1877 - Kees van Dongen, pittore olandese 1878 - Luigi Maria Filippo d'Orléans-Braganza 1878 - Rudolf Alexander Schröder, scrittore tedesco 1879 - Hugo Riesenfeld, compositore austriaco 1879 - Charles Sydney Smith, pallanuotista britannico 1880 - Sylvia Ashton, attrice statunitense 1880 - Douglas MacArthur, militare statunitense 1880 - Willy de Vos, calciatore olandese 1882 - André Rischmann, rugbista francese 1882 - Francesco Stryjas, polacco 1882 - Giuseppe Stefanini, geografo italiano 1883 - Kees Bekker, calciatore olandese 1883 - Hans Georg von Mackensen, politico tedesco 1884 - Roy C. Andrews, esploratore statunitense 1884 - Walter Meanwell, allenatore di basket inglese 1884 - Edward Sapir, etnologo statunitense 1886 - Robert De Veen, calciatore belga 1886 - Luigi Garrone, attore italiano 1887 - François Faber, ciclista lussemburghese 1887 - Marc Mitscher, ammiraglio statunitense 1888 - Giacomo Rolla, calciatore italiano 1889 - Ceccarius, giornalista italiano 1889 - Gallo Galli, filosofo italiano 1889 - Giacomo Roseo, calciatore italiano 1889 - Guido Barbarisi, attore italiano 1889 - Jeanne de Salzmann, mistica svizzera 1889 - Robert Cloughen, atleta statunitense 1890 - Grantly Dick-Read, medico britannico 1890 - Marco Saviane, calciatore italiano 1891 - Charles Journet, cardinale svizzero 1891 - Eugène Dhers, ciclista francese 1891 - Frank Costello, criminale italiano 1891 - Wilder Penfield, neurologo canadese 1892 - Bessie Coleman, aviatrice statunitense 1892 - Zara Cully, attrice statunitense 1893 - Alfredo Cucco, politico italiano 1893 - Giuseppe Genco Russo, criminale italiano 1893 - Luigi Andreoli, calciatore italiano 1895 - Cesare Magistrini, aviatore italiano 1895 - Domenico Marchetti, calciatore italiano 1895 - Karel Steiner, calciatore cecoslovacco 1896 - Alfred J. Goulding, regista statunitense 1896 - Josef Kiss, aviatore austro-ungarico 1898 - Petr Anochin, fisiologo sovietico 1898 - Katarzyna Kobro, scultrice polacca 1898 - Francesco Martella, antifascista italiano *1899 - Angelo Volontè, presbitero italiano 1900 - Andy Auld, calciatore scozzese 1900 - Nils Karlsson, calciatore svedese 1900 - Luciano Marmo, allenatore di calcio italiano 1901 - Paolo Porta, politico italiano 1901 - Henrique da Silveira, schermidore portoghese 1902 - Menno ter Braak, scrittore olandese 1903 - Knut Ellingsrud, calciatore norvegese 1903 - David Granger, bobbista statunitense 1904 - Chandler House, attore statunitense 1904 - Seán MacBride, politico irlandese 1904 - Andrew Marton, regista, ungherese 1904 - Casimiro Morcillo González, arcivescovo spagnolo 1904 - Giuseppe Tarlao, calciatore italiano 1905 - John Carmel Heenan, cardinale britannico 1905 - Charles Lane, attore statunitense 1905 - Bernhard Minetti, attore tedesco 1905 - Maria Augusta Trapp, scrittrice austriaca 1905 - Pier Luigi Vestrini, canottiere italiano 1907 - Crisant Bosch, calciatore spagnolo 1907 - Hans Selye, medico austriaco 1908 - Jill Esmond, attrice britannica 1908 - Stéphane Grappelli, pianista francese 1908 - Dennis Moore, attore statunitense 1908 - Gideon Ståhlberg, scacchista svedese 1909 - Sverre Brodahl, sciatore nordico norvegese 1909 - Alois Dvořáček, cestista cecoslovacco 1910 - Elmar Klos, regista e sceneggiatore ceco 1911 - Max Gluckman, antropologo britannico 1911 - Polykarp Kusch, fisico tedesco 1913 - Oliviero Edelli, calciatore italiano 1913 - Aldo Mattei, calciatore italiano 1913 - Mario Riva, attore italiano 1914 - Elsa De Giorgi, scrittrice italiana 1914 - Vittorio Erba, calciatore italiano 1914 - Mario Vetrone, fisico, politico italiano 1915 - Aldo Boffi, calciatore italiano 1915 - Carlo Faggioni, aviatore italiano 1915 - Maxime Rodinson, islamista francese 1916 - Feliciano Benvenuti, giurista italiano 1916 - Loris Biagioni, politico italiano 1916 - Giuseppe Maria Scotese, regista italiano 1916 - Giovanni Venditto, calciatore italiano 1917 - Edgar Barth, pilota automobilistico tedesco 1917 - Domenico Massa, ciclista italiano 1917 - Carla Ragionieri, attrice italiana 1917 - William Verity Jr. politico statunitense 1917 - Louis Zamperini, atleta statunitense 1918 - Nicolae Ceaușescu, politico rumeno 1918 - Philip José Farmer, scrittore statunitense 1918 - Genserico Fontana, militare italiano 1918 - Bill Hapac, cestista statunitense 1918 - Ostavo Mincarelli, calciatore italiano 1918 - Vito Scotti, attore statunitense 1918 - Albert Sercu, ciclista belga 1919 - Tom Aherne, calciatore irlandese 1919 - Valentino Mazzola, calciatore italiano 1919 - Francesco Cavalera, aviatore italiano 1919 - Bill Nicholson, calciatore inglese 1920 - Anton Beleš, calciatore slovacco 1920 - Luigi Morandi, partigiano italiano 1920 - Alberto Mario Moriconi, poeta italiano 1921 - Erich Kostner, dirigente sportivo italiano 1921 - Akio Morita, fisico giapponese 1922 - Stella Maris, attrice italiana 1922 - Gil Merrick, calciatore britannico 1922 - Josef Toms, cestista cecoslovacco 1923 - Aldo Davanzali, imprenditore italiano 1923 - Vladimir Isaakovič Del'man, musicista russo 1923 - Anne Jeffreys, attrice statunitense 1923 - Erhard Meinhold, calciatore tedesco 1924 - Armand Gatti, drammaturgo monegasco 1924 - Alice Babs, cantante e attrice svedese 1924 - Ángel Cerilla, calciatore uruguaiano 1924 - Ugo De Censi, missionario italiano 1924 - Rafael Ghazaryan, politico armeno 1925 - Bogdan Jerković, regista croato 1925 - Joan Leslie, attrice statunitense 1925 - Paul Newman, attore statunitense 1925 - Luisa Rossi, attrice italiana 1926 - José María Valverde, poeta spagnolo 1927 - Pedro Masó, regista spagnolo 1927 - Victor Mees, calciatore belga 1927 - Bob O'Brien, cestista statunitense 1927 - Holger Hansson, calciatore svedese 1928 - Guido Rocca, scrittore italiano 1928 - Roger Vadim, attore francese 1929 - Jules Feiffer, scrittore statunitense 1929 - Ada Fighiera-Sikorska, esperantista polacca 1930 - Assar Lindbeck, economista svedese 1931 - Paolo Bertolani, scrittore italiano 1931 - Jaroslav Borovička, calciatore cecoslovacco 1931 - Gian Pietro Galizzi, politico italiano 1931 - Mary Murphy, attrice statunitense 1931 - Bernard Panafieu, cardinale francese 1932 - Coxsone Dodd, produttore giamaicano 1932 - Dionigi Galletto, accademico italiano 1933 - Ercole Baldini, ciclista italiano 1933 - Bengt Berndtsson, calciatore svedese 1933 - Vito Ferrara, politico italiano 1933 - Javier Lozano Barragán, cardinale messicano 1934 - Pietro Ceccarelli, attore italiano 1934 - Charles Marowitz, scrittore statunitense 1934 - Ottavio Garaventa, tenore italiano 1934 - Umberto Meggiolaro, calciatore italiano 1934 - Luis Otaño, ciclista spagnolo 1934 - Andrzej Tomaszewski, architetto polacco 1935 - Corrado Augias, giornalista italiano 1935 - Henry Jordan, giocatore football statunitense 1935 - Italo Signorini, antropologo italiano 1935 - Franco Nicolini, criminale italiano 1935 - Fulvio Tomizza, scrittore italiano 1935 - Friðrik Ólafsson, scacchista islandese 1936 - Sal Buscema, fumettista statunitense 1936 - Théo Sarapo, cantante e attore francese 1937 - Álvaro Gaxiola, tuffatore messicano 1938 - Tibor Szalay, calciatore cecoslovacco 1939 - Stefano Garroni, filosofo italiano 1939 - Giorgio Lattanzi, magistrato italiano 1939 - Antonio Mota, calciatore messicano 1940 - Giovanni Dettori, vescovo cattolico italiano 1940 - Hubie White, cestista statunitense 1940 - Nando de Luca, pianista italiano 1941 - Willy Bocklant, ciclista belga 1941 - Al Colon, attore portoricano 1941 - Arturo Di Modica, scultore italiano 1941 - Mario Geymonat, filologo italiano 1941 - Scott Glenn, attore statunitense 1941 - Henry Jaglom, regista, attore inglese 1941 - Kurt Laurenz Metzler, scultore svizzero 1941 - Antonio Satta, politico italiano 1942 - Hans-Jörg Krüger, cestista tedesco 1942 - Massimo Siviero, giornalista italiano 1942 - Koen Wessing, fotografo olandese 1943 - Thom Bell, cantautore statunitense 1943 - Luiz Carlos Prates, giornalista brasiliano 1943 - Bernard Tapie, politico francese 1944 - Rossella Artioli, politica italiana 1944 - Angela Davis, attivista statunitense 1944 - Roberta Giusti, conduttrice televisiva italiana 1945 - Werner Camichel, bobbista svizzero 1945 - Angelo Carrara, produttore italiano 1945 - Ashley Hutchings, bassista inglese 1945 - Barbara Kruger, fotografa statunitense 1945 - Mario Morello, calciatore italiano 1945 - David Purley, pilota automobilistico britannico 1945 - Jeremy Rifkin, economista statunitense 1945 - Jacqueline du Pré, violoncellista britannica 1946 - Michel Delpech, cantante francese 1946 - Jonathan Israel, storico britannico 1946 - Charly Loubet, calciatore francese 1946 - Pino Masi, cantastorie italiano 1946 - Gene Siskel, giornalista statunitense 1947 - Robert Cailliau, informatico belga 1947 - Alberto Clò, economista italiano 1947 - Mark Dayton, politico statunitense 1947 - Patrick Dewaere, attore francese 1947 - Richard Portnow, attore statunitense 1947 - Michel Sardou, cantante francese 1947 - Oreste Scalzone, attivista italiano 1948 - Boris Davidovič Belkin, violinista russo 1948 - Sven-Åke Lundbäck, fondista svedese 1948 - Kōji Makaino, compositore giapponese 1948 - Volodymyr Pil'huj, calciatore sovietico 1948 - Jean-Pierre Tokoto, calciatore camerunese 1948 - Vann Williford, cestista statunitense 1949 - Massimo Bonavita, politico italiano 1949 - Jonathan Carroll, scrittore statunitense 1949 - David Strathairn, attore statunitense 1950 - Gerhard Baudy, filologo tedesco 1950 - Bob Ford, cestista statunitense 1950 - Jörg Haider, politico austriaco 1950 - Paul Pena, cantante statunitense 1950 - Antonio Pennacchi, scrittore italiano 1950 - Sergio Tavčar, giornalista italiano 1950 - Palmiro Ucchielli, politico italiano 1950 - Jack Youngblood, giocatore football statunitense 1951 - Horst Bernhard, bobbista tedesco 1951 - Roy Goodman, violinista britannico 1951 - Steve Jay, bassista statunitense 1951 - Jarmila Kratochvílová, atleta cecoslovacca 1951 - Roberto Parlanti, calciatore italiano 1951 - Fulvio Pelli, politico svizzero 1951 - Erick Wujcik, autore di giochi statunitense 1952 - Tom Henderson, cestista statunitense 1952 - Mimi Leder, regista statunitense 1952 - Luciano Manuzzi, regista italiano 1952 - Carlos Olivier, attore venezuelano 1952 - Jim Platt, calciatore nordirlandese 1952 - Roberto Quagliozzi, calciatore italiano 1952 - Enrico Renna, compositore italiano 1952 - Mario Runco, astronauta statunitense 1952 - Renato Sarti, attore italiano 1953 - Emanuele Giordana, giornalista italiano 1953 - Clive Malcolm Griffiths, giornalista inglese 1953 - Klaus Müller, calciatore tedesco orientale 1953 - Anders Fogh Rasmussen, politico danese 1953 - Lucinda Williams, cantautrice statunitense 1954 - María Teresa Andruetto, scrittrice argentina 1954 - Massimo Donelli, giornalista italiano 1954 - Carlos Diarte, calciatore paraguaiano 1955 - Björn Andrésen, attore svedese 1955 - Roberto Citran, attore italiano 1955 - Paolo Dal Fiume, calciatore italiano 1955 - Eddie van Halen, chitarrista olandese 1955 - Nadia Urbinati, giornalista italiana 1956 - Laura Curino, attrice italiana 1956 - Steve Dobrogosz, pianista statunitense 1956 - Merab Megreladze, calciatore georgiano 1956 - Guido Tabellini, economista italiano 1957 - Filippo D'Acquarone, giornalista italiano 1957 - Vlastimil Havlík, cestista cecoslovacco 1957 - Dale McCourt, hockeista canadese 1957 - Carlos Meléndez, calciatore spagnolo 1957 - Dado Parisini, compositore italiano 1958 - Anita Baker, cantante statunitense 1958 - Edgardo Bauza, calciatore argentino 1958 - Xavier Becerra, politico statunitense 1958 - Ellen DeGeneres, attrice statunitense 1958 - Gian Piero Gasperini, calciatore italiano 1958 - Vincenzo La Scola, tenore italiano 1958 - Fabio Massimi, calciatore italiano 1958 - Elluz Peraza, modella venezuelana 1958 - Sly Williams, cestista statunitense 1958 - Ivan Zazzaroni, giornalista italiano 1959 - Nuri Bilge Ceylan, regista turco 1959 - Bob Lazar, imprenditore statunitense 1959 - Wanda Panfil, atleta polacca 1959 - Salvador Sánchez, pugile messicano 1959 - Erwin Vandenbergh, calciatore belga 1960 - Ulf Bengtsson, tennistavolista svedese 1960 - Lena Biolcati, cantante italiana 1960 - Emidio Cipollone, arcivescovo italiano 1960 - Joe Laurinaitis, wrestler statunitense 1960 - Gary Plummer, giocatore football statunitense 1960 - Aldo Polverari, musicista italiano 1960 - Delio Rossi, calciatore italiano 1961 - Al García, calciatore messicano 1961 - Wayne Gretzky, hockeista canadese 1961 - Tom Keifer, cantante statunitense 1961 - Daniele Luttazzi, scrittore italiano 1961 - Pasquale Traini, calciatore italiano 1962 - Craig Anton, attore statunitense 1962 - Lois Anvidalfarei, scultore italiano 1962 - Marco Barrero, calciatore boliviano 1962 - Aleksandr Beljakov, slittinista sovietico 1962 - John Brown, calciatore scozzese 1962 - Angela D'Onghia, politica italiana 1962 - Rainer Hoppe, pallanuotista tedesco 1962 - Angelo Jannone, militare italiano 1962 - Carlos Xavier, calciatore mozambicano 1962 - Pedro Xavier, calciatore mozambicano 1962 - Raúl Quiroga, pallavolista argentino 1962 - Oscar Ruggeri, calciatore argentino 1962 - Christian Thary, ciclista francese 1963 - Ümit Birol, calciatore turco 1963 - Paulo Villas Bôas de Almeida, cestista brasiliano 1963 - Phil Dowd, arbitro di calcio inglese 1963 - Claudia Lonow, attrice statunitense 1963 - José Mourinho, allenatore di calcio portoghese 1963 - Andrew Ridgeley, cantante britannico 1963 - Kensuke Tanabe, autore di videogiochi giapponese 1964 - Christakis Christoforou, calciatore cipriota 1964 - Chico César, scrittore brasiliano 1964 - Dias Graça, calciatore portoghese 1964 - Paul Johansson, attore statunitense 1964 - Torkil Nielsen, calciatore faroese 1964 - Naoto Ōshima, illustratore giapponese 1965 - Randy Allen, cestista statunitense 1965 - Merril Hoge, giocatore football statunitense 1965 - Allison Hossack, attrice canadese 1965 - Catherine Martin, scenografa australiana 1966 - Pál Fischer, calciatore ungherese 1966 - Gaetano Lizzio, attore italiano 1966 - Guillermo Mariotto, stilista venezuelano 1966 - Andrew McDermott, cantante britannico 1966 - Francesco Porzio, pallanuotista italiano 1966 - Wayne Tinkle, cestista statunitense 1967 - Bryan Callen, attore statunitense 1967 - Toshiyuki Morikawa, doppiatore giapponese 1967 - Jean-Paul Rouve, attore francese 1968 - Eric Davis, giocatore football statunitense 1968 - Jan Jansson, calciatore svedese 1968 - Reggie Jordan, cestista statunitense 1968 - Jesse Malin, cantautore statunitense 1968 - Andrea Valente, scrittore italiano 1969 - The NtOne, ballerino italiano 1969 - Maarten den Bakker, ciclista olandese 1969 - Vincent Fang, compositore taiwanese 1969 - Mike O'Hearn, attore statunitense 1969 - Paolo Petronelli, pallanuotista italiano 1969 - George Tillman Jr.,regista statunitense 1970 - Franco Colturi, sciatore italiano 1970 - Bob Donewald, allenatore di basket statunitense 1970 - Kirk Franklin, musicista e cantante statunitense 1970 - David Perry, regista francese 1970 - Alessandra Sensini, velista italiana 1971 - Li Ming, calciatore cinese 1971 - Nicola Bruno, tennista italiano 1971 - Daniele Caluri, fumettista italiano 1971 - Ivan Cerioli, ciclista e pistard italiano 1971 - Dorian Gregory, attore statunitense 1971 - Ricardo Rojas, calciatore paraguaiano 1971 - Carmine Treanni, giornalista italiano 1971 - Nélio, calciatore brasiliano 1972 - Stefano Dellio, pilota motociclistico italiano 1972 - Trygve Kjensli, arbitro di calcio norvegese 1972 - Willy Pittana, calciatore italiano 1972 - Werner Rathmayr, sciatore austriaco 1973 - Jennifer Crystal, attrice statunitense 1973 - Melvil Poupaud, attore francese 1973 - Morris Manolo Ripa, calciatore italiano 1973 - Brendan Rodgers, allenatore di calcio nordirlandese 1973 - Mayu Shinjō, fumettista giapponese 1974 - Giuseppe Anaclerio, calciatore italiano 1974 - Albert van den Berg, rugbista a 15 sudafricano 1974 - David Castedo, calciatore spagnolo 1974 - Elena Donati, nuotatrice italiana 1974 - Rival Capone, rapper belga 1974 - Ontronik Khachaturian, cantante statunitense 1974 - Radka Popova, biatleta bulgara 1974 - Denis Stojkov, pentatleta russo 1975 - Zhang Yong, calciatore a 5 cinese 1975 - Frankie Rayder, modella statunitense 1976 - Willie Adler, chitarrista statunitense 1976 - Yasmine Belmadi, attore francese 1976 - Hitomi, cantante e attrice giapponese 1976 - Aleksej Lebedinec, pentatleta russo 1976 - Georgia Luzi, attrice italiana 1976 - Gilles Marini, attore e modello francese 1976 - Marco Ruggiero, musicista italiano 1977 - Vince Carter, cestista statunitense 1977 - Justin Gimelstob, tennista statunitense 1977 - Jérôme Jeannet, schermidore francese 1977 - Etienne Mermer, calciatore vanuatuano 1977 - Jorge Pina Pérez, schermidore spagnolo 1978 - Lucie Grolichová, pentatleta ceca 1978 - Giovanni Morabito, calciatore italiano 1978 - Corina Morariu, tennista statunitense 1978 - Falete, cantante spagnolo 1978 - Kelly Stables, attrice statunitense 1978 - Andres Torres, giocatore di baseball statunitense 1978 - Nastja Čeh, calciatore sloveno 1979 - Maksym Kalynyčenko, calciatore ucraino 1979 - Erik Lincar, calciatore romeno 1979 - Cătălin Munteanu, calciatore rumeno 1979 - Sara Rue, attrice statunitense 1979 - Orie Kimoto, doppiatrice giapponese 1980 - Nader Al-Massri, atleta palestinese 1980 - Wes Brown, attore statunitense 1980 - Adrian Budka, calciatore polacco 1980 - Gedas Butrimavičius, calciatore lituano 1980 - Corina Monica Ciorbă, cantante romena 1980 - Phil Dalhausser, pallavolista statunitense 1980 - Sanae Kobayashi, doppiatrice giapponese 1980 - Maximiliano Pellegrino, calciatore argentino 1981 - Pakito, disc jockey francese 1981 - Richard Antinucci, automobilista statunitense 1981 - Walter Bressan, calciatore italiano 1981 - José de Jesús Corona, calciatore messicano 1981 - Gustavo Dudamel, violinista venezuelano 1981 - Ronald Dupree, cestista statunitense 1981 - Glen Fitzpatrick, calciatore irlandese 1981 - Aleksandr Fëdorov, pallanuotista russo 1981 - Juan José Haedo, ciclista argentino 1981 - Hannes Hopley, atleta sudafricano 1981 - Andrea Lisuzzo, calciatore italiano 1981 - Colin O'Donoghue, attore irlandese 1981 - Edwin Ouon, calciatore francese 1981 - Leandro Somoza, calciatore argentino 1982 - Gō Ayano, attore giapponese 1982 - Morgan Lander, cantante canadese 1982 - Eva Vítečková, cestista ceca 1982 - Marco Zaramello, calciatore a 5 brasiliano 1983 - Arturo Casado, atleta spagnolo 1983 - John Andreas Husøy, calciatore norvegese 1983 - Lee Jae-jin, giocatore di badminton sudcoreano 1983 - Shaun Maloney, calciatore scozzese 1983 - Richard Phillips, atleta giamaicano 1983 - Dimitri Szarzewski, rugbista francese 1983 - Marek Čech, calciatore slovacco 1984 - Erma-Gene Evans, atleta santaluciana 1984 - Christer Fjellstad, calciatore norvegese 1984 - Luboš Hušek, calciatore ceco 1984 - Jung Hyo-jung, schermitrice sudcoreana 1984 - Ol'ha Krasnikova, cestista ucraina 1984 - Antonio Rukavina, calciatore serbo 1984 - Simonetta Spiri, cantante italiana 1984 - Nicola Traversa, cantante italiano 1984 - Jurij Trofimov, ciclista russo 1984 - Iain Turner, calciatore scozzese 1984 - Grzegorz Wojtkowiak, calciatore polacco 1984 - Luo Xuejuan, nuotatrice cinese 1984 - Izak van der Merwe, tennista sudafricano 1985 - Luciano Aquino, hockeista canadese 1985 - Valentina Arrighetti, pallavolista italiana 1985 - Florin Mergea, tennista rumeno 1986 - Ljudmyla Bikmullina, modella ucraina 1986 - Chris Davis, cestista statunitense 1986 - Willians Fernandes, calciatore brasiliano 1986 - Gerald Green, cestista statunitense 1986 - Matthew Heafy, cantante statunitense 1986 - David Holston, cestista statunitense 1986 - Kim Jae-joong, attore sudcoreano 1986 - Shantelle Malawski, wrestler canadese 1986 - Thiago Pereira, nuotatore brasiliano 1986 - Heather Stanning, canottiera britannica 1986 - Anthony Wallace, calciatore statunitense 1986 - Mustapha Yatabaré, calciatore maliano 1987 - Raven Alis, attrice pornografica statunitense 1987 - Issaga Diallo, calciatore francese 1987 - Andrew J. Ferchland, attore statunitense 1987 - Antonio Garavello, atleta italiano 1987 - Sebastian Giovinco, calciatore italiano 1987 - Gojko Kačar, calciatore serbo 1987 - Danijar Kenžegulov, calciatore a 5 kazako 1987 - Valentina Licata, calciatrice italiana 1987 - Jakub Mareš, calciatore ceco 1987 - Lucas de Deus, pallavolista brasiliano 1987 - Jan Tømmernes, calciatore norvegese 1987 - Rigoberto Urán, ciclista colombiano 1988 - Błażej Augustyn, calciatore polacco 1988 - Ashley Engle, pallavolista statunitense 1988 - Elías Ricardo Figueroa, calciatore uruguaiano 1988 - Gary Hooper, calciatore inglese 1988 - Davide Michielli, giocatore di curling italiano 1988 - Grigor Mkrtčyan, calciatore armeno 1988 - Omar Ramos, calciatore spagnolo 1988 - Mia Rose, cantautrice inglese 1988 - Ewelina Sieczka, pallavolista polacca 1988 - Luca Siligardi, calciatore italiano 1989 - Bar Belfer, attrice, giornalista israeliana 1989 - MarShon Brooks, cestista statunitense 1989 - Teon Freeman, wrestler statunitense 1989 - Jesper Juelsgård, calciatore danese 1989 - Uladzimir Jurčanka, calciatore bielorusso 1989 - Ál Llorca, cestista spagnolo 1989 - Celso Ortiz, calciatore paraguaiano 1989 - Ádám Présinger, calciatore ungherese 1989 - Lin Qingfeng, sollevatore cinese 1989 - Torrey Smith, giocatore football statunitense 1990 - Alandru Pena, calciatore rumeno 1990 - Alexander Kopacz, bobbista canadese 1990 - Aurimė Rinkevičiūtė, cestista lituana 1990 - Christopher Massey, attore statunitense 1990 - Diego Renan, calciatore brasiliano 1990 - Jurij Kuzubov, scacchista ucraino 1990 - Marvin Baudry, calciatore del Congo 1990 - Nawaf Al-Abed, calciatore saudita 1990 - Nina Zander, tennista tedesca 1990 - Peter Sagan, ciclista slovacco 1990 - Qadr Amin, calciatore zimbabwese 1990 - Ra'Shad James, cestista statunitense 1990 - Sergio Pérez, pilota di Formula 1 messicano 1990 - Steevy Chong Hue, calciatore francese 1991 - Alex Sandro, calciatore brasiliano 1991 - Andre Gray, calciatore inglese 1991 - Manti Te'o, giocatore football statunitense 1991 - Martí Riverola, calciatore spagnolo 1991 - Nico Mirallegro, attore inglese 1991 - Nicolò Melli, cestista italiano 1991 - Pål Varhaug, pilota automobilistico norvegese 1991 - Rachel DiPillo, attrice statunitense 1991 - T.J. Abdul Gaddy, cestista statunitense 1992 - Alassane També, calciatore francese 1992 - Marvin Plattenhardt, calciatore tedesco 1992 - Salvador Ichazo, calciatore uruguaiano 1992 - Sasha Banks, wrestler statunitense 1992 - Taylor Crabb, pallavolista statunitense 1992 - Wahyt Orazsähedow, calciatore turkmeno 1993 - Cameron Bright, attore canadese 1993 - Florian Thauvin, calciatore francese 1993 - Ilka Van de Vyver, pallavolista belga 1993 - Kevin Pangos, cestista canadese 1993 - Lana Clelland, calciatrice scozzese 1993 - Lil Reese, rapper statunitense 1993 - Miguel Borja, calciatore colombiano 1993 - Mykyta Ševčenko, calciatore ucraino 1994 - Hazel Ortiz, pallavolista portoricana 1994 - Kenyan Drake, giocatore football statunitense 1994 - Kilian Frankiny, ciclista svizzero 1994 - Montrezl Harrell, cestista statunitense 1994 - Salim Khelifi, calciatore svizzero 1994 - Stephanie Catley, calciatrice australiana 1995 - Jean-Charles Castelletto, calciatore francese 1995 - Felix Lohkemper, calciatore tedesco 1995 - Michele Rossi, calciatore sammarinese 1995 - Nemanja Maksimović, calciatore serbo 1995 - Tomáš Chorý, calciatore ceco 1996 - Hwang Hee-Chan, calciatore sudcoreano 1996 - Junior Ajayi, calciatore nigeriano 1996 - Mohamed Kherrazi, cestista marocchino 1996 - Sakina Karchaoui, calciatrice francese 1996 - Tyger Drew-Honey, attore britannico 1996 - Zakaria Bakkali, calciatore belga 1997 - Gedion Zelalem, calciatore tedesco 1998 - Bimal Gharti Magar, calciatore nepalese 1998 - Stefano Sottile, atleta italiano 