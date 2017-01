Nasce il 27 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 27 gennaio La lista contiene circa 720 persone Isabella d'Armenia Margherita d'Ungheria, religiosa ungherese Natsumi Ando, fumettista giapponese 1514 - Bernardino Maffei, cardinale italiano 1546 - Gioacchino III Federico di Brandeburgo 1557 - 'Abbas I il Grande 1579 - Antonio Tornielli, vescovo cattolico italiano 1585 - Hendrick Avercamp, pittore olandese 1621 - Thomas Willis, medico britannico 1662 - Richard Bentley, teologo inglese 1674 - Francesco di Nassau-Hadamar, nobile tedesco 1675 - Erik Benzelius il Giovane, bibliotecario svedese 1679 - Jean-François de Troy, pittore francese 1691 - Cristiano II di Württemberg, generale prussiano 1708 - Anna Petrovna Romanova, nobile 1720 - Samuel Foote, attore inglese 1727 - Juan de Velasco, storico ecuadoriano 1730 - Jean-Martin Moyë, presbitero francese 1733 - Joseph Adam von Arco, arcivescovo austriaco 1735 - Étienne Clavière, politico francese 1741 - Hester Lynch Piozzi, scrittrice britannica 1749 - Franz Karl Alter, gesuita austriaco 1756 - Wolfgang Amadeus Mozart, compositore austriaco 1761 - Charles Durand Linois, ammiraglio francese 1768 - Paul Grenier, generale francese 1773 - Augusto Federico di Hannover, nobile inglese 1775 - Friedrich Schelling, filosofo tedesco 1780 - Giuseppe Siboni, tenore italiano 1782 - Ciro Pollini, medico e naturalista italiano 1785 - Odorico Politi, pittore italiano 1788 - Pietro Contrucci, politico italiano 1790 - William Davies Evans, scacchista gallese 1790 - Juan N. Álvarez, politico messicano 1793 - Costanza Alfieri di Sostegno, scrittrice italiana 1795 - Richard Grosvenor, politico inglese 1797 - Francesco Ambrosoli, letterato italiano 1797 - Joseph Méry, scrittore francese 1799 - Leonzio Massa Saluzzo, e politico italiano 1803 - Arthur Capell, VI conte di Essex, nobile inglese 1805 - Sofia di Baviera 1805 - Maria Anna di Baviera 1806 - Juan Crisóstomo de Arriaga, compositore spagnolo 1806 - Julius Hübner, pittore tedesco 1807 - Émile Prisse d'Avennes, egittologo francese 1808 - Giacomo Giacopelli, pittore italiano 1808 - Enea Sbarretti, cardinale italiano 1808 - David Friedrich Strauß, filosofo tedesco 1810 - Tomás Gomensoro, politico uruguaiano 1811 - Veronica Murialdo, ceramista italiana 1812 - Domenico Castorina, scrittore italiano 1812 - Giovanni Maria Lavagna, matematico italiano 1813 - Eugène Cicéri, pittore francese 1813 - Francesco Pedicini, arcivescovo italiano 1814 - Carlo Giordano, politico italiano 1814 - Eugène Viollet-le-Duc, architetto francese 1815 - Giovanni Prati, politico italiano 1820 - Giovanni Andrea I Colonna, politico italiano 1820 - Juan Crisóstomo Falcón, politico venezuelano 1821 - John Chivington, militare statunitense 1823 - Édouard Lalo, compositore francese 1824 - Jozef Israëls, pittore olandese 1824 - David McKendree Key, politico statunitense 1825 - Vincenzo Saccà, patriota italiano 1826 - Richard Taylor, politico statunitense 1827 - Pietro Delle Favare, politico italiano 1827 - Antonino Castello del Toscano, politico italiano 1829 - Ján Botto, poeta slovacco 1829 - Carlos de Haes, pittore spagnolo 1829 - Isaac Roberts, astronomo britannico 1830 - Carlotta Ferrari, poetessa italiana 1832 - Lewis Carroll, scrittore britannico 1832 - Arthur Hughes, pittore inglese 1832 - Reginald Stuart Poole, archeologo e britannico 1836 - Leopold von Sacher-Masoch, giornalista austriaco 1839 - Nikolaj Ivanovič Bobrikov, politico russo 1839 - Eugène Protot, politico francese 1840 - Juan Crisóstomo Centurión, giornalista paraguaiano 1842 - Archip Ivanovič Kuindži, pittore russo 1842 - Eugenio Prati, pittore italiano 1842 - Karl Dziatzko, bibliotecario tedesco 1844 - Giacomo Di Chirico, pittore italiano 1844 - Numa Droz, politico svizzero 1847 - Henry Scott Holland, scrittore britannico 1848 - Angelo Salmoiraghi, ottico italiano 1848 - Tōgō Heihachirō, ammiraglio giapponese 1849 - Adolf Bachmann, storico e politico boemo 1850 - John Collier, scrittore e pittore britannico 1850 - Edward Smith, marinaio britannico 1851 - Valerio Massimo Bona, dirigente d'azienda italiano 1852 - Fulgence Bienvenüe, ingegnere francese 1855 - Carlo Mascaretti, giornalista italiano 1857 - Al W. Filson, attore statunitense 1857 - Raffaele Tafuri, pittore italiano 1858 - Pavel Nikolaevič Miljukov, politico russo 1858 - Pietro Chiesa, politico italiano 1859 - Guglielmo II di Germania 1660 - Giovanni Volpi, arcivescovo italiano 1861 - Louis Joubin, zoologo francese 1862 - Cesare De Titta, poeta italiano 1862 - Eustaquio de Escandón, giocatore di polo messicano 1862 - Karl Hermann Wolf, politico ceco 1864 - John Walter Gregory, geologo britannico 1865 - Ferdinand Feyerick, schermidore belga 1865 - Nikolaj Nikolaevič Pokrovskij, politico russo 1865 - Giuseppa Salvo, brigante italiana 1867 - Claude Antoine Terrasse, musicista francese 1868 - Oreste Ranelletti, giurista italiano 1869 - William Bassett, calciatore inglese 1871 - Bodil Katharine Biørn, missionaria norvegese 1873 - Alfredo Dentice di Frasso, politico italiano 1873 - Arrigo Solmi, storico italiano 1876 - José Luis Murature, giornalista argentino 1879 - Lorenzo Torretta, atleta e calciatore italiano 1880 - Arturo Di Donato, pittore italiano 1880 - Arthur Warncke, canottiere tedesco 1881 - Sveinn Björnsson, politico islandese 1881 - Piero Pirelli, imprenditore italiano 1882 - Luigi Fogar, vescovo cattolico italiano 1882 - Giuseppe Prezzolini, giornalista italiano 1883 - Bernhard Aschner, medico austriaco 1883 - Bok de Korver, calciatore olandese 1883 - Enrico Altavilla, giurista italiano 1883 - Gottfried Feder, politico tedesco 1883 - John Francis Toye, musicologo inglese 1884 - Francesco Cangiullo, scrittore italiano 1884 - Reinhold Hanisch, pittore cecoslovacco 1885 - Eduard Künneke, compositore tedesco 1885 - Gino Cassinis, politico italiano 1885 - Jerome Kern, compositore statunitense 1885 - Umberto Scotti, calciatore italiano *1886 - John Hein, lottatore statunitense 1887 - Carl Blegen, archeologo statunitense 1887 - Karel Lamač, attore ceco 1887 - Ottorino Luschi, fantino italiano 1887 - Francesco Merli, tenore italiano 1888 - Ina Maria di Bassewitz-Levetzow 1888 - Victor Moritz Goldschmidt, chimico norvegese 1888 - Frank Nitti, criminale italiano 1889 - Imre Janos Bekey, calciatore ungherese 1889 - Sam Chedgzoy, calciatore inglese 1889 - Balthasar van der Pol, fisico olandese 1890 - Mauno Pekkala, politico finlandese 1891 - Il'ja Grigor'evič Ėrenburg, giornalista sovietico 1892 - Elisabetta Francesca d'Asburgo-Lorena 1894 - Manuel Carrasco, calciatore spagnolo 1894 - Juan de Landa, attore spagnolo 1894 - Fritz Pollard, giocatore football statunitense 1895 - Violet Heming, attrice inglese 1896 - Agustín Muñoz Grandes, politico spagnolo 1897 - Carlo Striccoli, pittore italiano 1898 - Erich Zepler, fisico tedesco 1899 - Béla Guttmann, calciatore ungherese 1900 - Hyman Rickover, ammiraglio statunitense 1900 - Franco d'Urso, pittore italiano 1901 - Willy Fritsch, attore e cantante tedesco 1901 - Art Rooney, dirigente sportivo statunitense 1901 - Jean Sauvaget, storico francese 1903 - John Carew Eccles, filosofo australiano 1903 - Paul Feierstein, calciatore lussemburghese 1903 - Howard Percy Robertson, fisico statunitense 1903 - Biagio Zoccola, calciatore italiano 1904 - James Gibson, psicologo statunitense 1904 - Willie McLean, calciatore scozzese 1905 - Ester Carloni, attrice italiana 1905 - Howard McNear, attore statunitense 1906 - Pio Alessandrini, politico italiano 1906 - Bill Boyd, giocatore di poker statunitense 1906 - Alberto Ruz Lhuillier, archeologo francese 1906 - Andrea Tosto De Caro, poeta italiano 1907 - Mario Boneschi, avvocato italiano 1907 - Otello Guidi, italiano 1908 - Paolo Agosteo, calciatore italiano 1908 - Everett Francis Briggs, religioso statunitense 1908 - Hot Lips Page, trombettista statunitense 1910 - Félix Candela, architetto spagnolo 1910 - Edvard Kardelj, politico sloveno 1911 - Severino Canavesi, ciclista italiano 1911 - Alfons Dorfner, canoista austriaco 1911 - Simha Flapan, politico israeliano 1912 - Arne Næss, alpinista norvegese 1912 - Francis Rogallo, inventore statunitense 1912 - František Šterc, calciatore cecoslovacco 1913 - Mary Frizzell, atleta canadese 1913 - Helmut Schwenn, pallanuotista tedesco 1913 - Valerij Viktorovič Želobinskij, pianista russo 1914 - Bruno Berra, calciatore italiano 1914 - Bruno Fonzi, scrittore italiano 1914 - Bill Littlejohn, sindacalista statunitense 1916 - Santo Mazzarino, storico italiano 1916 - Malek Ouary, giornalista algerino 1917 - Joseph Gargitter, vescovo cattolico italiano 1918 - Elmore James, musicista statunitense 1918 - Antonín Mrkos, astronomo ceco 1920 - Frankie Albert, giocatore football statunitense 1920 - František Bolček, calciatore slovacco 1920 - John Box, scenografo britannico 1920 - Helmut Zacharias, violinista tedesco 1921 - Ludwig Durek, calciatore austriaco 1921 - Georges Mathieu, pittore francese 1921 - Donna Reed, attrice statunitense 1922 - Sebahudin Biçaku, calciatore albanese 1923 - Waldir Azevedo, compositore brasiliano 1923 - Enrico Braggiotti, banchiere italiano 1923 - Giuseppe Fiori, politico italiano 1923 - Luigi Parrocchetti, calciatore italiano 1924 - Sabu, attore indiano 1924 - Rauf Denktaş, politico cipriota 1924 - Ezio Radaelli, personaggio televisivo italiano 1924 - Giuseppe Trenzani, calciatore italiano 1925 - Sufi Abu Taleb, politico egiziano 1926 - Ingrid Thulin, attrice svedese 1927 - Giovanni Arpino, giornalista italiano 1927 - Giovanni Felice Azzone, scienziato italiano 1927 - Gianni de Luca, fumettista italiano 1927 - Ancilla Marighetto, partigiana italiana 1927 - Sergio Sagnotti, attore italiano 1928 - Michael Craig, attore britannico 1928 - Paul Ilyinsky, politico statunitense 1928 - Georges Le Rider, storico francese 1928 - Hans Modrow, politico tedesco 1929 - Hans Berliner, scacchista statunitense 1929 - Zdenek Ceplecha, astronomo ceco 1930 - Aloysius Matthew Ambrozic, cardinale canadese 1930 - Erwan Bergot, scrittore francese 1930 - Bobby Bland, cantante statunitense 1930 - Eugenio Bomboni, giornalista italiano 1930 - Carlos Cecconato, calciatore argentino 1930 - Luigi Di Ruscio, scrittore italiano 1930 - Luciano Giunti, arbitro di calcio italiano 1930 - Darío Jara Saguier, calciatore paraguaiano 1930 - Lamberto Tabellini, politico italiano 1930 - Esteban Edward Torres, politico statunitense 1930 - Federico Vairo, calciatore argentino 1931 - Ernst Kozlicek, calciatore austriaco 1931 - Mordecai Richler, scrittore canadese 1931 - Michelangelo Russo, politico italiano 1931 - Ángel Sertucha, calciatore spagnolo 1932 - Jim Bain, arbitro di basket statunitense 1932 - Arnold Lazarus, psicologo sudafricano 1932 - Zoran Prljinčević, calciatore jugoslavo 1932 - Boris Šachlin, ginnasta sovietico 1933 - Jerry Buss, imprenditore statunitense 1933 - Mohamed Al-Fayed, imprenditore egiziano 1933 - Tony Windis, cestista statunitense 1934 - Raymond Boudon, sociologo francese 1934 - Édith Cresson, politica francese 1934 - George Follmer, pilota automobilistico statunitense 1934 - Günter Imhof, calciatore tedesco orientale 1934 - Federico Mayor, politico spagnolo 1934 - Per Mosgaard, calciatore norvegese 1935 - Eugene Chyzowych, calciatore polacco 1935 - Santino Ciceri, calciatore italiano 1935 - Gene Colonnello, cantante italiano 1935 - Casimir Koza, calciatore francese 1935 - Franco Nenci, pugile italiano 1935 - Connie Rea,cestista statunitense 1936 - Gian Luigi Beccaria, saggista italiano 1936 - Bruna Colombetti-Peroncini, schermitrice italiana 1936 - Troy Donahue, attore statunitense 1936 - Marek Halter, scrittore francese 1936 - Maurizio Pagani, politico italiano 1936 - Samuel Chao Chung Ting, fisico statunitense 1936 - Bruno Visentin, calciatore italiano 1937 - Luigi Baldacci, pittore italiano 1937 - Eleonora Nikolaevna Oruç 1937 - John Ogdon, pianista inglese 1937 - Georges Peyroche, calciatore francese 1937 - David Yallop, saggista britannico 1938 - Helen Chenoweth-Hage, politica statunitense 1938 - Lando Fiorini, attore e cantante italiano 1938 - Michele Forte, politico italiano 1938 - Ron Holmberg, tennista statunitense 1938 - Silvano Merkuza, calciatore italiano 1938 - Ruy Ohtake, architetto brasiliano 1938 - Viktor Ždanovič, schermidore sovietico 1939 - Guido Neri, ciclista italiano 1939 - Giorgio Ramusani, calciatore italiano 1939 - Giuseppe Vacca, politico italiano 1940 - James Cromwell, attore statunitense 1940 - Charles Duchaussois, scrittore francese 1940 - Harry Kümel, regista belga 1940 - Petru Lucinschi, politico moldavo 1940 - John Privitera, calciatore maltese 1940 - Giancarlo Elia Valori, dirigente d'azienda italiano 1941 - Franco De Pedrina, canottiere italiano 1941 - Bobby Hutcherson, vibrafonista statunitense 1941 - Youri Messen-Jaschin, pittore svizzero 1942 - Stewart Raffill, regista britannico 1942 - Steve Wynn, imprenditore statunitense 1943 - John Mica, politico statunitense 1944 - Yves Boissier, schermidore francese 1944 - Mairead Corrigan, pacifista britannica 1944 - Kevin Coyne, cantante inglese 1944 - Nick Mason, batterista britannico 1944 - Braulio Rodríguez Plaza, arcivescovo spagnolo 1944 - Sam Smith, cestista statunitense 1945 - Clarissa Pinkola Estés, scrittrice statunitense 1945 - Henri Texier, contrabbassista francese 1946 - Akuetteh Armah, calciatore ghanese 1946 - Don Dohler, regista statunitense 1947 - Ciro Ippolito, attore italiano 1947 - Sergio Moroni, politico italiano 1947 - Cal Schenkel, illustratore statunitense 1947 - Momčilo Stojanović, calciatore jugoslavo 1947 - Gianni Tamino, politico italiano 1948 - Michail Baryšnikov, attore statunitense 1948 - Valerij Borisovič Brajnin, poeta russo 1948 - Jean-Philippe Collard, pianista francese 1948 - Angelika Schafferer, slittinista austriaca 1948 - Stanisław Tymiński, politico canadese 1949 - Nkosazana Dlamini-Zuma, politica sudafricana 1949 - Marilyn Musgrave, politica statunitense 1949 - Zbigniew Rybczyński, regista polacco 1949 - Per Røntved, calciatore danese 1949 - Djavan, cantante brasiliano 1950 - Russ Lee, cestista statunitense 1950 - Beppe Lopetrone, fotografo italiano 1951 - Alexander, illusionista italiano 1951 - Brian Downey, batterista irlandese 1951 - Brian Eastick, calciatore inglese 1951 - Gerd Gebhardt, produttore tedesco 1951 - Mike Machette, tennista statunitense 1952 - Christine Dulac, cestista francese 1952 - Italo Farnetani, giornalista italiano 1952 - Brian Gottfried, tennista statunitense 1952 - Asma Jahangir, avvocato pakistana 1952 - Billy Johnson, giocatore football statunitense 1952 - Calogero La Piana, arcivescovo italiano 1952 - Grégoire M'Bida, calciatore camerunese 1952 - Hiroyuki Nasu, regista giapponese 1953 - John Bloom, attore statunitense 1953 - Richard Bremmer, attore britannico 1953 - Per Brogeland, calciatore norvegese 1953 - Michael Burley, pentatleta statunitense 1953 - Göran Flodström, schermidore svedese 1953 - Rasoul Korbekandi, calciatore iraniano 1953 - Celso Machado, musicista brasiliano 1953 - Enrique Martínez Heredia, ciclista spagnolo 1953 - Bob Mintzer, musicista statunitense 1953 - Vincenzo Mollica, giornalista italiano 1953 - Mazarópi, calciatore brasiliano 1953 - Wilfried Reybrouck, ciclista belga 1953 - Valerij Šavyrin, scacchista russo 1954 - Karel De Gucht, politico belga 1954 - Peter Laird, fumettista statunitense 1954 - Vincenzo Lavarra, politico italiano 1954 - Debbie Leonidas, calciatrice neozelandese 1954 - Stelios Papafloratos, calciatore greco 1954 - Ernő Polgár, scrittore ungherese 1954 - Hugo Villaverde, calciatore argentino 1955 - Osvaldo Arecco, calciatore italiano 1955 - Wesley Cox, cestista statunitense 1955 - John G. Roberts 1956 - Susanne Blakeslee, doppiatrice statunitense 1956 - Vittoria D'Incecco, politica italiana 1956 - Harry Davis, cestista statunitense 1956 - Ermanna Montanari, attrice italiana 1956 - Sean O'Keefe, politico statunitense 1956 - Lasse Opseth, calciatore norvegese 1956 - Mimi Rogers, attrice statunitense 1956 - Karl Rubin, matematico statunitense 1957 - Joanna, cantante e musicista brasiliana 1957 - Miguel Ángel Díaz, calciatore salvadoregno 1957 - Janick Gers, chitarrista inglese 1957 - Stefano Mariani, calciatore italiano 1957 - Frank Miller, regista statunitense 1957 - Dino Pagliari, calciatore italiano 1957 - Massimo Zamboni, scrittore italiano 1958 - Gary Goodchild, calciatore inglese 1958 - Habib Koité, cantautore maliano 1958 - Chuck Mosley, cantante statunitense 1958 - Susanna Thompson, attrice statunitense 1958 - Nora von Collande, attrice tedesca 1959 - Cris Collinsworth, giocatore football statunitense 1959 - Göran Hägglund, politico svedese 1959 - Keith Olbermann, giornalista statunitense 1959 - Glenn Taranto, attore statunitense 1960 - Heather Parisi, attrice statunitense 1960 - Jeff Smith, fumettista statunitense 1961 - Jean-Paul Banos, schermidore canadese 1961 - Giovanni Burgio, scrittore italiano 1961 - Stefano Ceccanti, politico italiano 1961 - Ivanna Madruga, tennista argentina 1961 - Narciso Rodriguez, stilista statunitense 1961 - Marina Soboleva, schermitrice sovietica 1961 - Dean Steinkuhler, giocatore football statunitense 1961 - Ol'ga Voščakina, schermitrice sovietica 1961 - Dragiša Šarić, cestista serbo 1962 - Viktor Berendjuga, pallanuotista sovietico 1962 - Paulo Roberto, calciatore brasiliano 1962 - Anselmo Fuerte, ciclista spagnolo 1962 - Mariarita Sgarlata, politica italiana 1963 - Guido Carboni, calciatore italiano 1963 - Michele D'Anca, attore italiano 1963 - Abdoulaye Diallo, calciatore senegalese 1963 - Christian Meyer, batterista svizzero 1963 - George Monbiot, giornalista britannico 1963 - Paolo Monelli, calciatore italiano 1964 - Bridget Fonda, attrice statunitense 1964 - Paul Fortier, cestista statunitense 1964 - Jack Haley, cestista statunitense 1964 - Peter Méndez, calciatore uruguaiano 1965 - Battaglia e Miseferi, comico italiano 1965 - Alan Cumming, attore scozzese 1965 - Robbie Earle, calciatore giamaicano 1965 - Andrea Gianolla, cestista italiano 1965 - Martin Kree, calciatore tedesco 1965 - Frans Maassen, ciclista olandese 1965 - Hristo Markov, atleta bulgaro 1965 - Mike Newell, calciatore inglese 1965 - Zagorka Počeković, cestista jugoslava 1966 - Michael De Angelis, hockeista canadese 1966 - Rosalia Porcaro, attrice italiana 1966 - Ken Sugimori, disegnatore giapponese 1966 - Tamlyn Tomita, attrice giapponese 1967 - Michael Cheika, rugbista australiano 1967 - Bobby Deol, attore indiano 1967 - Frank Kornet, cestista statunitense 1967 - Rainer Müller-Hörner, triatleta tedesco 1967 - Vittorio Zizza, politico italiano 1968 - Patrick Blondeau, calciatore francese 1968 - Maurício de Lima, pallavolista brasiliano 1968 - Lucia Ingrosso, scrittrice italiana 1968 - Mike Patton, cantante statunitense 1968 - Werner Reiterer, atleta australiano 1968 - Matt Stover, giocatore football statunitense 1968 - Tricky, musicista inglese 1969 - Cornelius, musicista giapponese 1969 - Éliette Abécassis, scrittrice francese 1969 - Marc Forster, regista tedesco 1969 - Francesco Massini, arbitro di calcio a 5 italiano 1969 - Valerio Mazzucato, calciatore italiano 1969 - Nathan McCree, compositore britannico 1969 - Peter Mörk, calciatore svedese 1969 - Patton Oswalt, attore statunitense 1969 - Jeroen Piket, scacchista olandese 1969 - Carla Romano, giornalista britannica 1970 - Carlo Saverio di Borbone-Parma, nobile olandese 1970 - Svetla Dimitrova, atleta bulgara 1970 - Frédéric Forte, cestista francese 1970 - Todd Louiso, attore e regista statunitense 1970 - Emmanuel Pahud, flautista svizzero 1970 - Roberts Suharevs, slittinista lettone 1970 - Honorato Trosso, cestista angolano 1970 - Luigi Turci, calciatore italiano 1971 - Fann Wong, attrice e cantante singaporiana 1971 - Joe Sant-Fournier, calciatore maltese 1971 - Rozonda Thomas, cantante statunitense 1972 - Stefano Cesco Frare, hockeista italiano 1972 - Søren Frederiksen, calciatore danese 1972 - Mirjam Ott, giocatrice di curling svizzera 1972 - Mark Owen, cantante e ballerino britannico 1972 - Keith Wood, giornalista irlandese 1972 - Bryant Young, giocatore football statunitense 1973 - Simone Bianchi, atleta italiano 1973 - Valjancin Bjal'kevič, calciatore bielorusso 1973 - Sven Maes, disc-jockey belga 1973 - Massimiliano Menetti, allenatore di basket italiano 1973 - Edith Márquez, attrice messicana 1973 - Enzo Paci, attore italiano 1973 - Pablo Paz, calciatore argentino 1973 - José Luis Rubiera, ciclista spagnolo 1973 - Rusdi Suparman, calciatore malese 1973 - Gorazd Štangelj, ciclista sloveno 1974 - Ole Einar Bjørndalen, fondista norvegese 1974 - Massimiliano Ferrigno, calciatore italiano 1974 - Tim Harden, atleta statunitense 1974 - Marco Malvaldi, scrittore italiano 1974 - Andrei Pavel, tennista rumeno 1975 - Cristian Casoli, pallavolista italiano 1975 - Claudio Gioè, attore italiano 1975 - Renee Humphrey, attrice statunitense 1975 - Aloísio José da Silva, calciatore brasiliano 1976 - Ahn Jung-Hwan, calciatore sudcoreano 1976 - Joakim Alexandersson, calciatore svedese 1976 - Enzo Artoni, tennista italiano 1976 - Jacopo Battaglia, batterista italiano 1976 - Renaud Capuçon, violinista francese 1976 - Andrea Cupi, calciatore italiano 1976 - Maickel Ferrier, calciatore olandese 1976 - Chris Gauthier, attore britannico 1976 - Todd MacCulloch, cestista canadese 1976 - Chimeddorj Munkhbat, calciatore mongolo 1976 - Alessio Pirri, calciatore italiano 1976 - Karin Roten, sciatrice a svizzera 1976 - Dedimar, calciatore brasiliano 1976 - Wojciech Szala, calciatore polacco 1976 - Shreyas Talpade, attore indiano 1976 - Fred Taylor, giocatore football statunitense 1976 - Ruby Lin, attrice taiwanese 1977 - Maria Francesca Bentivoglio, tennista italiana 1977 - Hasan Cetinkaya, calciatore svedese 1977 - Donorovyn Lchùmbėngarav, calciatore mongolo 1977 - Lucia Mascino, attrice italiana 1977 - Jaana Pelkonen, politica finlandese 1977 - Matt Perry, rugbista a 15 britannico 1977 - Vladimir Petrović, cestista serbo 1978 - Peter Bartalský, calciatore slovacco 1978 - Paolo Cognetti, scrittore italiano 1978 - Robert Förster, ciclista tedesco 1978 - Denys Jurčenko, atleta ucraino 1978 - Yoshiyuki Kobayashi, calciatore giapponese 1978 - Gustavo Munúa, calciatore uruguaiano 1978 - Christian Niccum, slittinista statunitense 1978 - Dipsy Selolwane, calciatore botswano 1978 - Kai Ove Stokkeland, calciatore norvegese 1978 - Tammy Sutton-Brown, cestista canadese 1979 - Lonny Baxter, cestista statunitense 1979 - Daniel García Duque, calciatore spagnolo 1979 - Stefano Fanucci, calciatore italiano 1979 - Loris Manià, pallavolista italiano 1979 - Naoshi Nakamura, calciatore giapponese 1979 - Cyprien Richard, sciatore francese 1979 - Barbara Schwartz, tennista austriaca 1979 - Johnny Vazquez, ballerino messicano 1979 - Cornelius van Zyl, rugbista sudafricano 1980 - Tony Bland, cestista statunitense 1980 - Nicolai Iversen, cestista danese 1980 - Sarah LaFleur, attrice canadese 1980 - Marat Safin, tennista russo 1980 - André do Nascimento, calciatore brasiliano 1980 - Andreas Tölzer, judoka tedesco 1980 - Jiří Welsch, cestista ceco 1981 - Francisco Bass, attore argentino 1981 - Yaniv Katan, calciatore israeliano 1981 - Cullen Loeffler, giocatore football statunitense 1981 - Alicia Molik, tennista australiana 1981 - Eric Neilson, skeletonista canadese 1981 - Patryk Rachwał, calciatore polacco 1981 - Fabrizio Schembri, atleta italiano 1981 - Brima Sesay, calciatore sierraleonese 1981 - Christopher Tamas, pallavolista statunitense 1981 - Manuel Turchi, calciatore italiano 1981 - Tony Woodcock, rugbista a 15 neozelandese 1982 - Alair de Camargo Junior, calciatore brasiliano 1982 - Xi Aihua, canottiera cinese 1982 - Eva Asderaki, giudice di tennis greca 1982 - Thomas Løvold, giocatore di curling norvegese 1982 - Pablo Migliore, calciatore argentino 1982 - María Revuelto, cestista spagnola 1982 - Yoann de Boer, calciatore francese 1983 - Filippo Fedeli, calciatore italiano 1983 - Brandon Freeman, cestista statunitense 1983 - Bruce Gradkowski, giocatore football statunitense 1983 - Lee Anderson Grant, calciatore inglese 1983 - José Guadalupe Martínez, calciatore messicano 1983 - Michal Ordoš, calciatore ceco 1983 - Roberto Romiti, pallavolista italiano 1984 - Jurij Berežko, pallavolista russo 1984 - Stéphen Drouin, calciatore francese 1984 - Gabrielle Marie, giocatrice football statunitense 1984 - Jay Richardson, giocatore football statunitense 1985 - Gerard Aafjes, calciatore olandese 1985 - Danleigh Borman, calciatore sudafricano 1985 - Karim El Ahmadi, calciatore olandese 1985 - Laura Gauthier, attrice francese 1985 - Nazir Mankiev, lottatore russo 1985 - Rúben Amorim, calciatore portoghese 1985 - Dustley Mulder, calciatore olandese 1985 - Eric Radford, pattinatore canadese 1985 - Hermanni Vuorinen, calciatore finlandese 1986 - Elena Daniločkina, cestista russa 1986 - Angela Eiter, arrampicatrice austriaca 1986 - Hassan Muath Fallatah, calciatore saudita 1986 - Lautaro Formica, calciatore argentino 1986 - Joacim Heier, calciatore norvegese 1986 - Sergej Litvinov, atleta tedesco 1986 - Giorgi Loria, calciatore georgiano 1986 - Danilo Neco, calciatore brasiliano 1986 - Fabián Orellana, calciatore cileno 1986 - Jacob Peterson, calciatore statunitense 1986 - Johan Petro, cestista francese 1986 - Gavin Schmitt, pallavolista canadese 1987 - Zeus, wrestler giapponese 1987 - Sara Cardin, karateka italiana 1987 - Andrea Consigli, calciatore italiano 1987 - Mohamed El-Sayed, calciatore qatariota 1987 - Lupe Fuentes, cantante e pornostar colombiana 1987 - Gilberto García, calciatore colombiano 1987 - Denis Glušakov, calciatore russo 1987 - Andrea Mautone, attore italiano 1987 - Ivan Paunić, cestista serbo 1987 - Anthony Pettis, artista marziale statunitense 1987 - Katy Rose, cantante statunitense 1987 - Jamel Saihi, calciatore tunisino 1987 - Cody Satterwhite, giocatore di baseball statunitense 1987 - Hannah Teter, snowboarder statunitense 1987 - Kristi Toliver, cestista statunitense 1987 - Roman Šiškin, calciatore russo 1987 - Anton Šunin, calciatore russo 1988 - Alice Burdeu, modella australiana 1988 - Lily Donaldson, supermodella inglese 1988 - Christoffer Karlsson, calciatore svedese 1988 - Kerlon, calciatore brasiliano 1988 - Kamil Pietras,cestista polacco 1988 - Maja Vtič, saltatrice con gli sci slovena 1988 - Liu Wen, modella cinese 1989 - Fabrício Urio, giocatore di calcio a 5 brasiliano 1989 - Alberto Botía, calciatore spagnolo 1989 - Dennis Del Valle, pallavolista portoricano 1989 - Edgardo Goás, pallavolista portoricano 1989 - Jugurtha Hamroun, calciatore algerino 1989 - Florian Jungwirth, calciatore tedesco 1989 - Mirko Kramarić, calciatore croato 1989 - Daisy Lowe, modella inglese 1989 - Abdoulie Mansally, calciatore gambiano 1989 - Fiorella Migliore, attrice paraguaiana 1989 - Stevan Ridley, giocatore football statunitense 1989 - David Omar Rodríguez Barrera, calciatore spagnolo 1989 - Thitipong Warokorn, pilota motociclistico tailandese 1989 - Ricky van Wolfswinkel, calciatore olandese 1989 - Ines Špelič, calciatrice slovena 1990 - Andrés Gil, attore argentino 1990 - Anton Sosnin, calciatore russo 1990 - Carolina Iaquaniello, attrice italiana 1990 - Christoph Moritz, calciatore tedesco 1990 - Francesca Marsaglia, sciatrice italiana 1990 - Gabriela Irimia, cestista rumena 1990 - Jóhann Laxdal, calciatore islandese 1990 - Kyle Fogg, cestista statunitense 1990 - Mihai Onicaș, calciatore rumeno 1990 - Rasmus Jönsson, calciatore svedese 1990 - Ricardo Ribeiro, calciatore portoghese 1990 - Stanley Atani, calciatore francese 1990 - Wang Shanshan, calciatrice cinese 1991 - Aleksandar Ignjovski, calciatore serbo 1991 - Aleksandr Denis'ev, slittinista russo 1991 - Alexis Jeannerod, fondista francese 1991 - Juan Govea, calciatore ecuadoriano 1991 - Julio Teherán, giocatore di baseball colombiano 1991 - Nicolás Batista, calciatore argentino 1991 - Orson Charles, giocatore football statunitense 1991 - Paula Serrano, calciatrice spagnola 1991 - Rithely, calciatore brasiliano 1991 - Rithely, calciatore brasiliano 1991 - Veronica Bisconti, pallavolista italiana 1992 - Aleksej Nikitin, calciatore russo 1992 - Antonini Čulina, calciatore croato 1992 - César Bernardo Dutra, calciatore brasiliano 1992 - Dušan Petković, pallavolista serbo 1992 - Egor Krimets, calciatore uzbeko 1992 - Egor Krimets, calciatore uzbeko 1992 - Hamari Traoré, calciatore maliano 1992 - Kodjo Laba, calciatore togolese 1992 - Michela Franco, calciatrice italiana 1992 - Stefano Pettinari, calciatore italiano 1992 - Tio Ellinas, pilota automobilistico cipriota 1993 - Awudu Abass, cestista italiano 1993 - Daniele Grassi, hockeista svizzero 1993 - Erika Moretti, calciatrice italiana 1993 - Etzaz Hussain, calciatore norvegese 1993 - Gaber Dobrovoljc, calciatore sloveno 1993 - Gheorghe Anton, calciatore moldavo 1993 - Mehdi Amhand, taekwondoka svizzero 1993 - Nahuel Zárate, calciatore argentino 1993 - Shauna Coxsey, arrampicatrice inglese 1993 - Tarō Daniel, tennista giapponese 1993 - Yaya Sanogo, calciatore francese 1994 - Adin Vrabac, cestista bosniaco 1994 - Rani Khedira, calciatore tedesco 1995 - Benedetta Gargari, attrice italiana 1995 - Harrison Reed, calciatore inglese 1995 - Staniša Mandić, calciatore montenegrino 1996 - Ángela Tenorio, atleta ecuadoriana 1996 - Braeden Lemasters, attore statunitense 1996 - Carmelo Algarañaz, calciatore boliviano 1996 - Ion Lupusor, cestista italiano 1999 - Sydney Giampietro, atleta italiana 