Accade il 28 gennaio

Il 28 gennaio è il 28º giorno del Calendario Gregoriano mancano 337 giorni alla fine dell'anno (338 negli anni bisestili). • 1077 - Dopo l'Umiliazione di Canossa l'imperatore Enrico IV è ricevuto da papa Gregorio VII • 1505 - Brucia il Fondaco dei Tedeschi a Venezia • 1521 - Inizia la Dieta di Worms, durerà fino al 25 maggio • 1547 - Edoardo VI diventa re d'Inghilterra • 1573 - Vengono firmati gli articoli della Confederazione di Varsavia, che sanciscono la libertà religiosa in Polonia • 1788 - A Botany Bay (Australia) viene fondata la prima colonia penale • 1807 - La strada londinese di Pall Mall è la prima via al mondo ad avere l'illuminazione a gas • 1846 - Battaglia di Aliwal, le truppe indiane battono i britannici guidati da Sir Harry Smith • 1855 - La prima locomotiva corre dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico lungo la Panama Railway • 1871 - La Francia si arrende e mette fine alla Guerra Franco-Prussiana • 1887 - A Fort Keogh nel Montana, vengono avvistati fiocchi di neve di 38 cm di larghezza e 12 cm di spessore. • 1902 - A Washington con una donazione da 10 milioni di dollari da parte di Andrew Carnegie, viene fondata la Carnegie Institution • 1902 - A Créteil viene chiusa l'attività culturale del Gruppo dell'Abbaye • 1909 - Le truppe degli Stati Uniti lasciano Cuba dopo esservi rimaste fin dalla Guerra Ispano-Americana • 1915 - Un atto del Congresso crea la Guardia costiera degli Stati Uniti • 1917 - Gli Stati Uniti cessano la ricerca di Pancho Villa • 1918 - Inizia la Guerra civile finlandese • 1932 - La Marina Imperiale Giapponese bombarda Shanghai • 1935 - L'Islanda diventa la prima nazione a legalizzare l'aborto • 1945 - Seconda guerra mondiale: i rifornimenti iniziano a raggiungere la Cina lungo l'appena riaperta strada birmana. • 1945 - Seconda guerra mondiale: termina l'Offensiva delle Ardenne • 1958 - Inventati i celeberrimi mattoncini della Lego • 1966 - Tragedia di Brema • 1979 - Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina Popolare • 1982 - Il Generale statunitense James Lee Dozier viene liberato da unità dell'antiterrorismo italiano dopo 42 giorni di prigionia nelle mani delle Brigate Rosse • 1986 - Lo Space Shuttle Challenger esplode subito dopo il decollo uccidendo tutti e sette gli astronauti a bordo • 1992 - Viene creata la bandiera ucraina • 1998 - La Ford annuncia l'acquisto della Volvo per 6,45 miliardi di dollari • 1998 - Uomini armati tengono in ostaggio per diverse ore almeno 400 tra bambini e insegnanti, in una scuola elementare di Manila nelle Filippine • 2003 - A Bad Mitterndorf, in Austria, Daniela Iraschko è la prima donna a raggiungere i 200 metri nel salto con gli sci • 2004 - Lord Hutton pubblica i suo rapporto sulla morte dell'ispettore ONU David Kelly • 2005 - Bormio, Italia: si aprono i Mondiali di sci alpino 2005. • 2005 - A Sydney (Australia), viene ufficialmente presentato Mooter, il primo motore di ricerca a cluster • 2006 - Crollo del tetto di una fiera a Chorzow nei pressi di Katowice in Polonia. 66 morti e 141 feriti, molti dei quali gravi

