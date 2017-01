Nasce il 28 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce il 28 gennaio La lista contiene circa 720 persone William Seward Burroughs, inventore statunitense 1311 - Giovanna II di Navarra 1406 - Guy XIV de Laval, militare francese 1444 - Francesco de' Pazzi, banchiere italiano 1457 - Enrico VII d'Inghilterra 1504 - Anna II di Stolberg, religiosa tedesca 1507 - Ferrante I Gonzaga, condottiero italiano 1540 - Ludolph van Ceulen, matematico tedesco 1540 - Nicolò Donà, doge 1568 - Gustavo Vasa 1572 - Jeanne-Françoise de Chantal, religiosa francese 1582 - Giovanni Barclay, scrittore e poeta scozzese 1583 - Filippo Salviati, scienziato italiano 1585 - Domenico II Contarini, doge 1594 - Lodovico Melzi, nobile italiano 1600 - Papa Clemente IX 1608 - Giovanni Borelli, astronomo italiano 1611 - Johannes Hevelius, astronomo polacco 1622 - Adrien Auzout, astronomo francese 1631 - Arthur Capell, nobile inglese 1649 - Antonio Vaira, vescovo cattolico italiano 1668 - Pietro Baratta, scultore italiano 1680 - Claude Gros de Boze, numismatico francese 1700 - Fabrizio II Colonna, politico italiano 1701 - Charles Marie de La Condamine, geografo francese 1706 - John Baskerville, imprenditore britannico 1708 - Jean de Rochechouart, cardinale francese 1711 - Antonio Branciforte Colonna, cardinale italiano 1712 - Tokugawa Ieshige, militare giapponese 1717 - Mustafa III 1724 - Nathanael von Wolf, astronomo prussiano 1733 - Pietro Antonio Zaguri, politico italiano 1734 - Giovanni Antinori, architetto italiano 1751 - Georg Adolf Suckow, fisico tedesco 1752 - Luigi Trezza, ingegnere e architetto italiano 1754 - Jean-Baptiste Moulin, generale francese 1754 - Giovanni Toppia, vescovo italiano 1755 - Giovanni Fantoni, poeta italiano 1755 - Samuel von Sömmerring, anatomista tedesco 1757 - Antonio Bartolomeo Bruni, violinista italiano 1761 - Johann Jakob Hartenkeil, chirurgo tedesco 1761 - Marguerite Gérard, pittrice francese 1763 - Antonio Pelizon, liutaio italiano 1763 - Jean-Baptiste de Saint-Leu, navigatore francese 1764 - George Gordon, nobile scozzese 1768 - Jean-Louis de Cheverus, cardinale francese 1768 - Federico VI di Danimarca 1775 - Charlotte Campbell, romanziera inglese 1778 - James Tallmadge, politico statunitense 1780 - Giovanni Battista Velluti, italiano 1789 - William Stephen Gilly, scrittore britannico 1791 - Ferdinand Hérold, musicista francese 1793 - Michail Dmitrievič Gorčakov, generale russo 1794 - Allen Gardiner, navigatore inglese 1794 - Luisa di Sassonia-Hildburghausen 1800 - António Feliciano de Castilho, poeta portoghese 1800 - Carlo Bellerio, patriota italiano 1800 - Friedrich August Stüler, architetto tedesco 1801 - Jean Victor Adam, pittore francese 1801 - Heinrich Franz Carl Billotte, pittore tedesco 1805 - Santo Garovaglio, botanico italiano 1808 - Giuseppe Bella, politico italiano 1809 - Theodor Benfey, orientalista tedesco 1809 - Dionisio Cassitto, politico italiano 1810 - Karl Wilhelm Pohlke, pittore tedesco 1811 - Gaudenzio Gautieri, politico italiano 1811 - Louis François Clairville, poeta francese 1813 - Paolo Gorini, scienziato italiano 1813 - Pietro Spangaro, militare italiano 1814 - Luigi Lavizzari, politico svizzero 1814 - Marie-Cornélie Falcon, soprano francese 1814 - Vittorio Sacchi, politico italiano 1816 - Paola Elisabetta Cerioli, religiosa italiana 1817 - Simon François Bernard, medico francese 1820 - Vincenzo Fuxa, militare italiano 1820 - Vilhelm Pedersen, illustratore danese 1821 - Zeferino y Díaz Tuñón, cardinale spagnolo 1822 - Al ander Mackenzie, politico canadese 1823 - Moritz Schiff, fisiologo tedesco 1824 - Marco Cossovich, patriota italiano 1825 - Benedetto Cairoli, politico italiano 1826 - Louis Favre, architetto svizzero 1827 - Alfred Grévin, disegnatore francese 1827 - August Wilhelm von Babo, enologo austriaco 1827 - Marcelina Darowska, religiosa polacca 1828 - Roberto Ardigò, filosofo italiano 1828 - Luigi Krumm, politico italiano 1830 - Agostino Fossati, pittore italiano 1832 - Franz Wüllner, compositore tedesco 1833 - Charles George Gordon, generale britannico 1834 - Sabine Baring-Gould, scrittore britannico 1836 - Alfonso Sanseverino Vimercati, politico italiano 1837 - Giovanni Camerini, politico italiano 1838 - Edward Cavendish, politico inglese 1838 - James Craig Watson, astronomo canadese 1841 - Luigi Chinaglia, politico italiano 1841 - Giacinta Pezzana, attrice italiana 1841 - Henry Morton Stanley, giornalista britannico 1842 - Alessandro Nelli, imprenditore italiano 1843 - Francesco Ingrao, politico italiano 1844 - Gyula Benczúr, pittore ungherese 1846 - Nicola Sculco, storico italiano 1851 - Camillo Finocchiaro Aprile, politico italiano 1852 - Alberto Dallolio, politico e storico italiano 1852 - Giovanni Martini, patriota e militare italiano 1853 - José Martí, politico e scrittore cubano 1854 - Cosmo Guastella, filosofo italiano 1854 - Max Hofmeier, ginecologo tedesco 1858 - Edgeworth David, geologo e esploratore gallese 1858 - Eugène Dubois, antropologo olandese 1859 - Giulio Chiarugi, politico italiano 1859 - Vincenzo Rosati, archeologo italiano 1861 - Juan José de Amézaga, politico uruguaiano 1864 - Joseph Bédier, filologo francese 1864 - Pietro Chimienti, politico italiano 1865 - Emma Eckstein, psicoanalista austriaca 1865 - Kaarlo Juho Ståhlberg, politico finlandese 1867 - Giovanni Corsi, politico italiano 1868 - Julián Aguirre, pianista argentino 1868 - Baldo Rossi, politico italiano 1870 - Olindo Malagodi, politico italiano 1872 - Otto Braun, politico tedesco 1873 - Colette, scrittrice francese 1876 - Inna Al eievna, attrice ucraina 1876 - Eleuterio Rodolfi, attore italiano 1877 - Anton Johansson, svedese 1877 - Francis de Croisset, scrittore francese 1877 - Semën Ljudvigovič Frank, filosofo russo *1878 - Frederick Humphreys, lottatore britannico 1879 - Eugen Illés, regista ungherese 1879 - Harry Kerr, atleta neozelandese 1879 - Michele Rigillo, storico italiano 1880 - Mary Boland, attrice statunitense 1881 - Siegfried Jacobsohn, scrittore tedesco 1881 - Cesare Teofilato, politico italiano 1882 - Pascual Orozco, rivoluzionario messicano 1884 - Auguste Piccard, esploratore svizzero 1884 - Jean-Felix Piccard, esploratore svizzero 1884 - Giuseppe Sinigaglia, canottiere italiano 1885 - Maurice Brocco, ciclista francese 1885 - Frederic Lewy, neurologo tedesco 1885 - Władysław Raczkiewicz, politico polacco 1886 - Giulio Barni, sindacalista italiano 1886 - José Linhares, politico brasiliano 1886 - Sam McDaniel, attore statunitense 1887 - Fanny Anitúa, contralto messicana 1887 - Carlo Hopf, calciatore svizzero 1887 - Arthur Rubinstein, pianista polacco 1888 - Kaarlo Soinio, calciatore finlandese 1889 - Ramón Iglesias i Navarri, vescovo spagnolo 1890 - Robert Stroud, criminale statunitense 1891 - Barney Sedran, cestista statunitense 1892 - Carlo Emilio Bonferroni, matematico italiano 1892 - Augusto Genina, regista italiano 1892 - Ernst Lubitsch, attore tedesco 1892 - Ivan Vladimirovič Tjulenev, generale sovietico 1892 - Luigi Visintin, geografo italiano 1893 - Adolf Aber, musicologo tedesco 1893 - Giuseppe Babbi, politico italiano 1893 - Pëtr Grigor'evič Bogatyrëv, etnografo russo 1893 - Edwin B. Willis, scenografo statunitense 1894 - John D'Albiac, ufficiale inglese 1894 - Hugo Kinert, calciatore jugoslavo 1897 - Mario Cotellessa, politico italiano 1898 - Armando Fedeli, politico italiano 1900 - Anni Holdmann, atleta tedesca 1900 - Hermann Kesten, romanziere tedesco 1900 - Osvaldo Sacchi, calciatore italiano 1902 - Giobbe Giopp, antifascista italiano 1902 - Alfred H. Barr Jr., storico statunitense 1902 - Jean Piel, scrittore francese 1903 - Mario Bonivento, calciatore italiano 1903 - Tat'jana Koškinskaja, attrice russa 1903 - Antonio Negrini, ciclista italiano 1905 - György Kulin, astronomo ungherese 1905 - Jaroslav Kučera, calciatore cecoslovacco 1905 - Maria Piantanida, atleta italiana 1905 - Peggy Saunders, tennista britannica 1905 - Fausto dos Santos, calciatore brasiliano 1906 - Robert Alton, danzatore statunitense 1906 - Arvella Gray, cantante statunitense 1907 - Giansiro Ferrata, scrittore italiano 1908 - Erik Almgren, calciatore svedese 1908 - Fedele Gentile, attore italiano 1908 - Pat Kennedy, arbitro di basket statunitense 1908 - Paul Misraki, compositore francese 1908 - Ricardo Rimini, schermidore uruguaiano 1909 - Colin Munro MacLeod, genetista canadese 1909 - John Thomson, calciatore scozzese 1911 - Mario Gordini, partigiano italiano 1911 - Mahmoud Messaadi, politico tunisino 1912 - Teresio Chiodi, calciatore italiano 1912 - Olof Gigon, filologo svizzero 1912 - Antonino Giuffrè, editore italiano 1912 - Jackson Pollock, pittore statunitense 1912 - Leone Sbrana, politico italiano 1913 - Giovanni Giraud, calciatore italiano 1913 - Giovanni Huguet y Cardona, presbitero spagnolo 1914 - Salvador Arqueta, calciatore spagnolo 1914 - Hermenegildo Elices, calciatore spagnolo 1914 - Désiré Koranyi, calciatore ungherese 1914 - Tom Neal, attore statunitense 1914 - Enzo Romagnoli, cantante italiano 1915 - Herbert A. Cahn, archeologo tedesco 1915 - Brian S. Taylor, pilota automobilistico britannico 1916 - Giovanni Cultrone, atleta italiano 1916 - Vergílio Ferreira, scrittore portoghese 1916 - Carlo Grazioli, calciatore italiano 1917 - Roberto Bandini, militare italiano 1917 - William P. Gottlieb, fotografo statunitense 1917 - Gino Sciardis, ciclista su strada italiano 1918 - Suzanne Flon, attrice francese 1918 - Sandro Puppo, calciatore italiano 1919 - Vicente Asensi, calciatore spagnolo 1919 - Olivier Eggimann, calciatore svizzero 1919 - Gabby Gabreski, aviatore statunitense 1920 - Valentina Borisenko, scacchista russa 1920 - Donald deAvila Jackson, psichiatra statunitense 1920 - Karl Mitterdorfer, politico italiano 1920 - Giuseppe Pozzo, calciatore italiano 1921 - Roberto Bortoluzzi, giornalista italiano 1921 - Omero Carmellini, calciatore italiano 1921 - Arthur Allen Hoag, astronomo statunitense 1922 - Emile Habibi, scrittore palestinese 1922 - Robert William Holley, biochimico statunitense 1922 - Filippo Manna, ingegnere italiano 1922 - Luca Pavolini, politico italiano 1923 - Richard Herrmann, calciatore tedesco 1923 - Léon Lampo, cestista belga 1923 - Fausto Papetti, sassofonista italiano 1923 - Giuseppe Picedi Benettini, partigiano italiano 1923 - Roberto Roversi, giornalista italiano 1924 - Marcel Broodthaers, artista belga 1924 - Santi Correnti, storico italiano 1924 - Jean Le Boulch, medico francese 1924 - Mario De Paolis, generale italiano 1925 - Giulio Becagli, calciatore italiano 1925 - Yasuji Mori, animatore giapponese 1925 - Andrzej Stelmachowski, politico polacco 1926 - Maneca, calciatore brasiliano 1926 - Hans Bild, calciatore tedesco 1926 - Jimmy Bryan, pilota automobilistico statunitense 1926 - Carlo Dossi, calciatore italiano 1926 - Ewald Follmann, calciatore tedesco 1926 - Gene Hartley, pilota automobilistico statunitense 1926 - Uberto Mori, ingegnere italiano 1926 - Cesare Pirisi, politico italiano 1926 - Vittorio Rossello, ciclista italiano 1927 - Lúcio Alves, cantante brasiliano 1927 - Karl Bögelein, calciatore tedesco 1927 - Achille Perilli, pittore italiano 1927 - Bobo Piccoli, artista italiano 1927 - Hiroshi Teshigahara, regista giapponese 1928 - Walter Brandi, attore italiano 1928 - Renato Calligaro, pittore italiano 1928 - Eugenio Monti, bobbista italiano 1928 - Silvio Vitale, politico italiano 1929 - Bob Bass, allenatore di basket statunitense 1929 - Ernesto Di Fresco, imprenditore italiano 1929 - Tullio Gregory, filosofo italiano 1929 - Claes Oldenburg, artista svedese 1929 - Nikolaj Paršin, calciatore sovietico 1930 - Angel Pocho Gatti, pianista argentino 1931 - Lucia Bosè, attrice italiana 1931 - Naci Erdem, calciatore turco 1931 - Ezio Flagello, basso statunitense 1931 - Alfred Lynch, attore britannico 1931 - Bringfried Müller, calciatore tedesco 1932 - Aldo Drosina, calciatore jugoslavo 1932 - Parry O'Brien, atleta statunitense 1933 - Luciano Biasutti, trombettista italiano 1933 - Jack Hill, regista statunitense 1933 - Armando Lombardo, attore italiano 1933 - Bruno Modugno, giornalista italiano 1934 - Giuseppe Ciarrapico, politico italiano 1935 - John Davis Chandler, attore statunitense 1935 - David Lodge, scrittore britannico 1935 - Nicholas Pryor, attore statunitense 1936 - Waldyr Geraldo Boccardo, cestista brasiliano 1936 - Massimo Catalano, trombettista italiano 1936 - Alan Alda, attore, regista statunitense 1936 - Vincenzo Faleo, calciatore italiano 1936 - Delio Gamboa Rentería, calciatore colombiano 1936 - Ismail Kadare, scrittore albanese 1936 - Mario Ortiz, calciatore cileno 1937 - Carolyn Hester, cantautrice statunitense 1938 - Piero Agnetti, artista italiano 1938 - Nabih Berri, politico libanese 1938 - Stefan Stojkov, cestista bulgaro 1939 - Francesco Canella, calciatore italiano 1939 - John Fabian, astronauta statunitense 1939 - Valentino Sardei, calciatore italiano 1939 - Viktor Šustikov, calciatore sovietico 1940 - Miguel Barnet, etnografo cubano 1940 - Carlos Slim Helú, imprenditore messicano 1940 - František Schmucker, calciatore cecoslovacco 1940 - Ettore Venturelli, calciatore italiano 1941 - King Tubby, produttore discografico giamaicano 1941 - Ninnj Di Stefano Busà, scrittrice italiana 1941 - Andreas Filotas, calciatore cipriota 1941 - Jevhen Marčuk, politico ucraino 1941 - Alberto Monaci, politico italiano 1941 - Giacomo Porrazzini, politico italiano 1941 - Jacinto Santos, calciatore portoghese 1941 - Fernando Serena, calciatore spagnolo 1942 - Sjoukje Dijkstra, pattinatrice olandese 1943 - Kim Jung-Nam, calciatore sudcoreano 1943 - John Beck, attore statunitense 1943 - Jim Caldwell, cestista statunitense 1943 - Marcella Michelangeli, attrice italiana 1943 - Marcello Pera, politico italiano 1943 - Antonio Soda, politico italiano 1943 - Dick Taylor, cantautore inglese 1944 - Gian Piero Ghio, calciatore italiano 1944 - Fred Hoaglin, giocatore football statunitense 1944 - Susan Howard, attrice statunitense 1944 - Rosalía Mera, imprenditrice spagnola 1944 - Silvana Pisa, politica italiana 1944 - Franco Rosi, imitatore italiano 1944 - John Tavener, compositore britannico 1945 - Alessandro Bianchi, politico italiano 1945 - Karen Lynn Gorney, attrice statunitense 1945 - Marthe Keller, attrice svizzera 1945 - José Luis Perales, cantante spagnolo 1945 - John Perkins, economista statunitense 1945 - Robert Wyatt, cantante inglese 1946 - Ciro Benedettini, presbitero sammarinese 1946 - Carlos Cano, cantautore spagnolo 1946 - Giuliana Valci, cantante italiana 1947 - Franco Antoci, politico italiano 1947 - Fons Bastijns, calciatore belga 1947 - José Francisco Rojo, calciatore spagnolo 1947 - Jeanne Shaheen, politica statunitense 1947 - Greg Smith, cestista statunitense 1948 - Francesca Alinovi, critica d'arte italiana 1948 - René Blattmann, magistrato boliviano 1948 - Alan Davies, rugbista gallese 1948 - Peter Ellis, regista britannico 1948 - Heinz Flohe, calciatore tedesco 1948 - Mychajlo Forkaš, calciatore sovietico 1948 - Charles Taylor, politico liberiano 1948 - Ilkka Kanerva, politico finlandese 1948 - Celso Morga Iruzubieta, arcivescovo spagnolo 1948 - Gino Reali, vescovo cattolico italiano 1949 - Jack Egers, hockeista canadese 1949 - Masachika Ichimura, attore giapponese 1949 - Mike Moore, politico neozelandese 1949 - Gregg Popovich, allenatore di basket statunitense 1949 - Angelo Rimbano, calciatore italiano 1950 - Anna Bonaiuto, attrice italiana 1950 - Giovanni Freghieri, fumettista italiano 1950 - Bruno Gollnisch, politico francese 1950 - David Hilmers, astronauta statunitense 1950 - Hamad bin Isa Al Khalifa, sovrano bahreinita 1951 - Leonid Kadenyuk, cosmonauta ucraino 1951 - Christian Synaeghel, calciatore francese 1951 - Toni Valeruz, alpinista italiano 1952 - Osvaldo Aquino, calciatore paraguaiano 1952 - Luigi Francescato, rugbista a 15 italiano 1952 - Günther Happich, calciatore austriaco 1952 - Kenny Swain, calciatore inglese 1953 - Anicée Alvina, attrice francese 1953 - Jim Bostic, cestista statunitense 1953 - Susan Buckner, attrice statunitense 1953 - Piero Milesi, musicista italiano 1953 - Miki Sugimoto, attrice giapponese 1954 - Kurt Albert, alpinista tedesco 1954 - Graziano Gori, calciatore italiano 1954 - Marialina Marcucci, imprenditrice italiana 1954 - Bruno Metsu, calciatore francese 1954 - Alfredo Sabbatini, fotografo italiano 1954 - Kaneto Shiozawa, doppiatore giapponese 1954 - Rick Warren, pastore protestante statunitense 1955 - Francesco Benigno, storico italiano 1955 - Jiří Granát, tennista cecoslovacco 1955 - Nicolas Sarkozy, politico francese 1956 - Musá Magomédovič Ahmádov, scrittore russo 1956 - Lou Barletta, politico statunitense 1956 - Tim Flannery, paleontologo australiano 1956 - Suehiro Maruo, artista e illustratore giapponese 1956 - Peter Schilling, cantante tedesco 1957 - Harald Hudak, atleta tedesco 1957 - Mirjana Karanović, attrice serba 1957 - Mark Robert Napier, hockeista canadese 1957 - Anna Pettinelli, conduttrice italiana 1958 - Edevaldo, calciatore brasiliano 1959 - Eugen Bejinariu, politico rumeno 1959 - Frank Darabont, regista statunitense 1959 - Patrizio Oliva, pugile italiano 1959 - Roberto Russo, calciatore italiano 1959 - Leif Shiras, tennista statunitense 1960 - Luís Sílvio, calciatore brasiliano 1960 - Nicky Nicolai, cantante italiana 1960 - Pietro Nobile, chitarrista italiano 1961 - Arnaldur Indriðason, scrittore islandese 1961 - Alberto Giordano, liutaio italiano 1961 - Marco Tonazzi, sciatore italiano 1962 - Michael Cage, cestista statunitense 1962 - Keith Hamilton Cobb, attore statunitense 1962 - Maciej Czyżowicz, pentatleta polacco 1962 - Francesca Draghetti, attrice italiana 1962 - Massimo Ferrarese, politico italiano 1962 - Tyra Ferrell, attrice statunitense 1962 - Dennis Ghezze, giocatore di curling italiano 1962 - Giovanna Melandri, politica italiana 1962 - Sam Phillips, attrice statunitense 1962 - Philippe Vercruysse, calciatore francese 1963 - Kia Asamiya, designer giapponese 1963 - Daniele Bernazzani, calciatore italiano 1963 - Jane Jensen, scrittrice statunitense 1963 - Dan Spitz, chitarrista statunitense 1963 - Thomas Wolf, calciatore lussemburghese 1964 - Rasim Ljajić, politico serbo 1964 - David McPherson, calciatore scozzese 1964 - Rozalia Oros, schermitrice rumena 1964 - Giovanni Piperno, regista italiano 1964 - Juergen Teller, fotografo tedesco 1964 - Stefano Zanatta, ciclista italiano 1965 - Marcello Antony, attore brasiliano 1965 - Nadia Bonfini, sciatrice italiana 1965 - Per Gunnar Dalløkken, calciatore norvegese 1965 - Jens Kujawa, cestista tedesco 1965 - Simon Milward, dirigente sportivo britannico 1965 - Arminas Narbekovas, calciatore lituano 1965 - Thomas Ponting, nuotatore canadese 1965 - Gianni Marco Sansonetti, calciatore italiano 1966 - Julian Arguelles, sassofonista britannico 1966 - Jari Räsänen, fondista finlandese 1967 - Valerio Gazzani, calciatore italiano 1967 - Carlos Pedroso, schermidore cubano 1968 - Edmond Abazi, calciatore albanese 1968 - Germano Bonaveri, cantautore italiano 1968 - Rakim, rapper e attivista statunitense 1968 - Sarah McLachlan, cantautrice canadese 1968 - DJ Muggs, disc jockey statunitense 1968 - Rubén Pereira, calciatore uruguaiano 1968 - Viviana Saccone, attrice argentina 1968 - Luca Scinto, ciclista italiano 1968 - Tore Torvbraaten, giocatore di curling norvegese 1969 - Rosa María Castillejo, schermitrice spagnola 1969 - Fernando Cornejo, calciatore cileno 1969 - Eduard Glieder, calciatore austriaco 1969 - Evgenij Kisurin, cestista russo 1969 - Petr Kouba, calciatore ceco 1969 - Giorgio Lamberti, nuotatore italiano 1969 - Kathryn Morris, attrice statunitense 1969 - Jorge Otero, calciatore spagnolo 1969 - Adrian Paci, artista albanese 1969 - Linda Sánchez, politica statunitense 1969 - Roberto Trotta, calciatore argentino 1970 - Gabriele Caleca, calciatore a 5 italiano 1970 - Valeria Cappellotto, ciclista italiana 1970 - Paul Ryan, politico statunitense 1970 - Dalibor Slezák, calciatore ceco 1970 - Donald Tardy, batterista statunitense 1971 - Mario Biondi, cantante italiano 1971 - Francesca Roveda, scrittrice italiana 1971 - Anthony Hamilton, cantautore statunitense 1971 - Han Wenhai, calciatore a 5 cinese 1971 - Fred Vinson, cestista statunitense 1972 - Elena Baranova, cestista russa 1972 - Léon van Bon, ciclista olandese 1972 - Bent Inge Johnsen, calciatore norvegese 1972 - Gianluca Lamacchi, calciatore italiano 1972 - Mark Regan, britannico 1972 - Gillian Vigman, attrice statunitense 1973 - Jerome Allen, cestista statunitense 1973 - Omar Fantini, comico italiano 1973 - Virgilio Ferreira, calciatore paraguaiano 1973 - Katarina Kresal, politica slovena 1973 - Tomislav Marić, calciatore croato 1973 - Joe Stephens, cestista statunitense 1974 - Yao Xia, calciatore cinese 1974 - Patrick Banda, calciatore zambiano 1974 - Tony Delk, cestista statunitense 1974 - Davana Medina, culturista portoricana 1975 - Tommaso Cerno, giornalista italiano 1975 - Tanya Chua, cantante singaporiana 1975 - Julian Dean, ciclista neozelandese 1975 - Hiroshi Kamiya, doppiatore giapponese 1975 - Tim Montgomery, atleta statunitense 1975 - Tyler Riggz, attore pornografico statunitense 1975 - Dean Roll, wrestler statunitense 1975 - Riccardo Tozzi, arbitro di calcio italiano 1976 - Rick Ross, rapper statunitense 1976 - Pierrick Bourgeat, sciatore francese 1976 - Lee Ingleby, attore britannico 1976 - Mark Madsen, cestista statunitense 1976 - Gunnar Norebø, calciatore norvegese 1976 - Miltos Sapanis, calciatore greco 1976 - Jaroslav Slávik, slittinista slovacco 1976 - Souleymane Wane, cestista senegalese 1976 - Manuela Zanier, cantante e attrice italiana 1977 - Zhao Tao, attrice cinese 1977 - Sandis Buškevics, cestista lettone 1977 - Daunte Culpepper, giocatore football statunitense 1977 - Joey Fatone, attore statunitense 1977 - Audrius Kšanavičius, calciatore lituano 1977 - Marcelo Lipatín, calciatore uruguaiano 1977 - Pablo Nassar, calciatore costaricano 1977 - Francisco Antonio Pavón, calciatore honduregno 1977 - Takuma Satō, pilota automobilistico giapponese 1977 - Bekir Yarangüme, cestista turco 1978 - Gianluigi Buffon, calciatore italiano 1978 - Jamie Carragher, calciatore britannico 1978 - Papa Bouba Diop, calciatore senegalese 1978 - Stephen Farrelly, wrestler irlandese 1978 - Sergej Golubev, bobbista russo 1978 - Román González, cestista argentino 1978 - Jasmin Handanovič, calciatore sloveno 1978 - Mike Souza, hockeista statunitense 1979 - Ali Boulala, skateboarder svedese 1979 - Melvin Brown, calciatore messicano 1979 - Branislav Krunić, calciatore bosniaco 1979 - Rosamund Pike, attrice britannica 1979 - Samantha Schmütz, attrice brasiliana 1980 - Nick Carter, musicista statunitense 1980 - Yasuhito Endō, calciatore giapponese 1980 - Michael Hastings, giornalista statunitense 1980 - Jesse James Hollywood, criminale statunitense 1980 - Claude Marquis, cestista francese 1980 - Karel Piták, calciatore ceco 1980 - Dejan Rusmir, calciatore serbo 1980 - Davy Theunis, calciatore belga 1981 - Kill the Noise, produttore statunitense 1981 - Marko Babić, calciatore croato 1981 - Tim Boetsch, artista marziale statunitense 1981 - Janna Fassaert, attrice olandese 1981 - Maykel Galindo, calciatore cubano 1981 - Erlend Hanstveit, calciatore norvegese 1981 - Atef Maoua, cestista tunisino 1981 - Patrick Mtiliga, calciatore danese 1981 - Marque Perry, cestista statunitense 1981 - Valon Ratkoceri, attore albanese 1981 - Nenad Savić, calciatore svizzero 1981 - Alessia Tognolli, schermitrice italiana 1981 - Elijah Wood, attore statunitense 1982 - Camila Alves McConaughey, modella brasiliana 1982 - Saša Cilinšek, calciatore serbo 1982 - Omar Cook, cestista statunitense 1982 - Martín Cárdenas, pilota motociclistico colombiano 1982 - Alessio De Filippis, attore italiano 1982 - Jan Kopecký, pilota di rally ceco 1982 - Tam Nsaliwa, calciatore canadese 1982 - Cynthia Olavarria, modella portoricana 1982 - Sébastien Puygrenier, calciatore francese 1982 - Ainett Stephens, modella venezuelana 1982 - Robert Thomson, cestista statunitense 1982 - Katja Wächter, schermitrice tedesca 1983 - Edelson Dos Santos, calciatore a 5 brasiliano 1983 - Juraj Franko, hockeista in-line slovacco 1983 - Alessandro Gazzi, calciatore italiano 1983 - Milan Majstorović, cestista serbo 1983 - Danny Makkelie, arbitro di calcio olandese 1983 - Richard Pacquette, calciatore inglese 1983 - Leon Panikvar, calciatore sloveno 1983 - Urko Rafael Pardo, calciatore belga 1983 - Carlos Peppe, calciatore uruguaiano 1983 - Virginie Pichet, tennista francese 1983 - Gianvito Plasmati, calciatore italiano 1983 - Abednico Powell, calciatore botswano 1983 - Chiara Rosa, atleta italiana 1983 - Ekaterina Voroncova, fondista russa 1983 - Chris Wondolowski, calciatore statunitense 1983 - Kimmo Yliriesto, sciatore finlandese 1984 - Ya Boy, rapper statunitense 1984 - Stephen Gostkowski, giocatore football statunitense 1984 - Jordan Harvey, calciatore statunitense 1984 - Andre Iguodala, cestista statunitense 1984 - Issam Jemâa, calciatore tunisino 1984 - Tomáš Labun, calciatore slovacco 1984 - Simon Laner, calciatore italiano 1984 - Srđan Pavlov, calciatore serbo 1984 - Ashley Purdy, bassista statunitense 1985 - Eduardo Aranda, calciatore paraguaiano 1985 - J. Cole, rapper statunitense 1985 - Lisbeth Trickett, nuotatrice australiana 1985 - Aya Miyama, calciatrice giapponese 1985 - Arnold Mvuemba, calciatore francese 1985 - Yemi Ogunoye, cestista nigeriano 1985 - Pavel Černý, calciatore ceco 1986 - Tadija Dragićević, cestista serbo 1986 - Jessica Ennis, atleta britannica 1986 - Vladimir Levonevskij, attivista bielorusso 1986 - Antonis Petropoulos, calciatore greco 1986 - Nathan Outteridge, velista australiano 1986 - Fabio Pisacane, calciatore italiano 1986 - André Senghor, calciatore senegalese 1986 - Miguel Torres Gómez, calciatore spagnolo 1987 - Al andria Anderson, atleta statunitense 1987 - Jerónimo Barrales, calciatore argentino 1987 - Fabrizia Dal Farra, attrice italiana 1987 - Madelyn Marie, attrice pornografica statunitense 1987 - Matteo Martino, pallavolista italiano 1987 - Stefano Mercante, cestista italiano 1987 - Yadisleidy Pedroso, atleta italiana 1987 - Tom Youngs, rugbista a 15 britannico 1987 - Žarko Marković, calciatore serbo 1987 - Pavel Ricka, calciatore ceco 1988 - Liannet Borrego, attrice cubana 1988 - Geir André Herrem, calciatore norvegese 1988 - Aleandra Krosney, attrice statunitense 1988 - Adriano Malori, ciclista italiano 1988 - Armando Rodríguez, giocatore di baseball dominicano 1988 - Bjorn Selander, ciclista statunitense 1988 - Shōgo Sakai, calciatore giapponese 1988 - Seiya Sanada, wrestler giapponese 1988 - Yuri Sardarov, attore statunitense 1989 - Jason Hoffman, calciatore australiano 1989 - Siem de Jong, calciatore olandese 1989 - Élise Delzenne, ciclista francese 1989 - Ronny Philp, calciatore tedesco 1989 - Gamze Tazim, attrice olandese 1989 - Alessandro Vaglio, giocatore di baseball italiano 1989 - Richard Varga, triatleta slovacco 1990 - Ahmed Ali, calciatore emiratino 1990 - Daylon Claasen, calciatore sudafricano 1990 - Eglė Štandtaitė, modella lituana 1990 - Karl-Johan Johnsson, calciatore svedese 1990 - Marek Štěch, calciatore ceco 1990 - Markus Deibler, nuotatore tedesco 1990 - Nicolás Mazzola, calciatore argentino 1990 - Onur Ayık, calciatore turco 1990 - Óscar Arroyo, calciatore salvadoregno 1990 - Zhang Kailin, tennista cinese 1991 - Calum Worthy, attore canadese 1991 - Josep Franch, cestista spagnolo 1991 - Lázaro Álvarez, pugile cubano 1991 - Mahmoud Alaa Eldin, calciatore egiziano 1991 - Mallory Burdette, tennista statunitense 1991 - Nick Branch, calciatore neozelandese 1991 - Terrance West, giocatore football statunitense 1991 - Wellington Aparecido Martins, calciatore brasiliano 1991 - Yan Junling, calciatore cinese 1992 - Matilda Anna Ingrid Lutz, attrice italiana 1992 - Ralph Ting, attore cinese 1992 - Sergio Araujo, calciatore argentino 1993 - Alan Williams, cestista statunitense 1993 - Alcides Faria Júnior, calciatore brasiliano 1993 - Brandon Mechele, calciatore belga 1993 - Coline Varcin, biatleta francese 1993 - John Anthony Brooks, calciatore statunitense 1993 - Mauricio Cuero, calciatore colombiano 1993 - Richmond Boakye, calciatore ghanese 1993 - Santiago Nagüel, calciatore argentino 1993 - Will Poulter, attore britannico 1994 - Haris Belkebla, calciatore francese 1994 - Joel Bolomboy, cestista ucraino 1994 - Junior Sornoza, calciatore ecuadoriano 1994 - Leonel Di Plácido, calciatore argentino 1994 - Maluma, cantante colombiano 1994 - Zhu Lin, tennista cinese 1995 - Alef dos Santos Saldanha, calciatore brasiliano 1995 - Diego González Polanco, calciatore spagnolo 1995 - Kevin Mercado, calciatore ecuadoriano 1995 - Marc-Oliver Kempf, calciatore tedesco 1995 - Narciso Orellana, calciatore salvadoregno 1995 - Peet Bijen, calciatore olandese 1995 - Wylan Cyprien, calciatore francese 1996 - Milan Gajić, calciatore serbo 1997 - Bojan Knežević, calciatore croato 1997 - Jonas Gomes de Sousa, calciatore brasiliano 1998 - Sara Labidi, doppiatrice italiana 1998 - Ariel Winter, attrice statunitense 2000 - Minami Itahashi, tuffatrice giapponese tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. 