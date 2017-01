Accade il 29 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 29 gennaio Il 29 gennaio è il 29º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 336 giorni alla fine dell'anno (337 negli anni bisestili) • 904 - Consacrazione di Papa Sergio III • 1367 - Viene costituita la Lega Caddea tra i cittadini della parte centro-meridionale dell'attuale Canton Grigioni • 1676 - Fëdor III diventa Zar di Russia • 1845 - Il Corvo di Edgar Allan Poe viene pubblicato per la prima volta sul New York Evening Mirror • 1850 - Henry Clay presenta il Compromesso del 1850 al Congresso degli Stati Uniti • 1856 - La regina Vittoria del regno Unito istituisce la Victoria Cross • 1861 - Il Kansas viene ammesso come 34º stato degli USA • 1884 - Inghilterra: pubblicato il primo fascicolo dell'opera che in seguito venne chiamata Oxford English Dictionary. La pubblicazione, redatta sotto la direzione del dottor James Murray, conta 352 pagine e racchiude tutte le parole inglesi conosciute da A ad Ant (formica) • 1886 - Carl Benz brevetta la prima automobile a benzina funzionante • 1891 - Liliuokalani viene proclamata regina delle Hawaii • 1916 - Prima guerra mondiale: Parigi viene bombardata dagli zeppelin tedeschi per la prima volta • 1922 - Si scioglie l'unione tra Costa Rica, Guatemala, Honduras ed El Salvador • 1933 - Il presidente tedesco Paul von Hindenburg nomina Adolf Hitler cancelliere tedesco • 1944 - Battaglia di Cisterna, nell'Italia centrale • 1944 - A Bologna il Teatro anatomico dell'Archiginnasio viene quasi completamente distrutto durante un bombardamento aereo • 1958 - Entra in vigore la Legge Merlin, che abolisce le case di tolleranza in Italia. • 1964 - A Innsbruck (Austria) iniziano i IX Giochi olimpici invernali • 1990 - Il processo all'ex capitano della Exxon Valdez, Joseph Hazelwood, inizia ad Anchorage (Alaska). Viene accusato di negligenza che provocò uno dei peggiori disastri ecologici della storia statunitense • 1992 - Inizia la discussione sui vantaggi e svantaggi dei microkernel tra Linus Torvalds • 1992 - Il presidente francese Jacques Chirac annuncia la "fine definitiva" dei test nucleari francesi • 1996 - Un incendio distrugge il Teatro La Fenice di Venezia • 2001 - Migliaia di studenti in Indonesia invadono il Parlamento e richiedono che il presidente Abdurrahman Wahid si dimetta a causa delle accuse di coinvolgimento in episodi di corruzione • 2004 - Escono in Giappone i primi remake Pokémon della storia, Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia • 2014 - Viene fondata a Torino FCA (Fiat Chrysler Automobiles).

