Stampa E-mail Nasce il 29 gennaio La lista contiene circa 715 persone Nevaeh, wrestler statunitense Alexandre Djomo Wafo, calciatore camerunese 17 a.C. - Lucio Cesare, politico romano 1351 - Jobst di Moravia 1455 - Johannes Reuchlin, filosofo tedesco 1476 - Giuliano Bugiardini, pittore italiano 1499 - Katharina von Bora, monaca tedesca 1501 - Ludovico Beccadelli, vescovo cattolico italiano 1523 - Enea Vico, incisore e numismatico italiano 1525 - Lelio Sozzini, teologo italiano 1558 - Paul Hentzner, avvocato tedesco 1560 - Scipione Dentice, compositore italiano 1584 - Federico Enrico d'Orange 1586 - Ludovico Federico di Württemberg 1591 - François du Jon, filologo tedesco 1602 - Amalia Elisabetta di Hanau-Münzenberg 1645 - Rennequin Sualem, inventore belga 1688 - Emanuel Swedenborg, mistico svedese 1693 - Henry Herbert, nobile inglese 1700 - Daniel Bernoulli, matematico svizzero 1701 - Adeodato Maria da Venezia, letterato italiano 1711 - Giuseppe Bonno, compositore austriaco 1712 - Giuseppe Antonio Alberti, agronomo italiano 1717 - Jeffrey Amherst, generale britannico 1722 - Luisa Wolfenbüttel, principessa tedesca 1736 - Domenico Cotugno, chirurgo italiano 1737 - Thomas Paine, politico inglese 1748 - Francesco Chiarottini, pittore italiano 1749 - Cristiano VII di Danimarca 1751 - Hans Carl Knudtzon, politico norvegese 1751 - Francis Osborne, politico britannico 1754 - Moses Cleaveland, politico statunitense 1755 - Nicolaus Fuss, matematico svizzero 1756 - Henry Lee III, politico statunitense 1759 - Louis-Augustin Bosc d'Antic, naturalista francese 1761 - Albert Gallatin, politico statunitense 1762 - Giuseppe Nicolini, compositore italiano 1763 - Johann Gottfried Seume, scrittore tedesco 1764 - Marino Carafa di Belvedere, cardinale italiano 1772 - Legh Richmond, scrittore inglese 1773 - Friedrich Mohs, mineralogista tedesco 1781 - Francisco Suares de Andrea, politico portoghese 1782 - Daniel Auber, compositore francese 1782 - Franciszek Ścigalski, violinista polacco 1783 - Vasilij Andreevič Žukovskij, poeta russo 1784 - George Hamilton Gordon, politico inglese 1794 - François Vincent Raspail, politico francese 1794 - George Fitz Clarence, generale inglese 1796 - Giovanni Renier, vescovo cattolico italiano 1803 - Anselm von Rothschild, banchiere austriaco 1804 - Samuel Zopfi, medico svizzero 1805 - Eugénie de Guérin, scrittrice francese 1809 - Felice Bisazza, poeta italiano 1810 - Ernst Eduard Kummer, matematico tedesco 1810 - Emily Karlovna Stjernvall, nobildonna svedese 1812 - Gaetano Facchi, politico italiano 1818 - Robert Caspary, zoologo tedesco 1822 - Adelaide Ristori, attrice teatrale italiana 1822 - Georges de Pimodan, militare austro-ungarico 1823 - Joseph-Marie Timon David, sacerdote francese 1825 - Henry Goode Blasdel, politico statunitense 1825 - Maria di Nassau-Weilburg, principessa tedesca 1825 - María de Sales de Portocarrero, nobile spagnola 1826 - Luigi La Vista, scrittore italiano 1829 - Ludovico Trotti, politico italiano 1830 - Salvatore Tomaselli, medico italiano 1831 - Mariano Semmola, politico italiano 1832 - Tommaso Villa, politico italiano 1833 - Carl Frederic Aagaard, pittore danese 1834 - Giuseppe Dalla Vedova, geografo italiano 1837 - Francesco Boncinelli, poeta italiano 1838 - Edward Morley, fisico statunitense 1839 - Filippo Speranza, medaglista italiano 1840 - Henry Rogers, imprenditore statunitense 1841 - Eugen Dücker, pittore tedesco 1842 - Giovanni Celoria, politico italiano 1843 - William McKinley, politico statunitense 1845 - Carl Florenz Müller, imprenditore tedesco 1845 - Alfred Nehring, zoologo tedesco 1847 - John Ramsay, politico scozzese 1848 - Nicola Balenzano, politico italiano 1849 - Antonio Cecchi, esploratore italiano 1849 - Ernesto De Angeli, imprenditore italiano 1849 - Giovanni Chiarini, esploratore italiano 1850 - Ebenezer Howard, urbanista inglese 1850 - Edmond Nocard, microbiologo francese 1850 - Lawrence Hargrave, inventore inglese 1850 - Maria di Schwarzburg-Rudolstadt, tedesca 1851 - Pierre Carrier-Belleuse, pittore francese 1851 - Stanislao Falchi, compositore italiano 1853 - Shibasaburō Kitasato, batteriologo giapponese 1854 - Ernesto Biondi, scultore italiano 1855 - Aleksandr Dmitrievič Michajlov, rivoluzionario russo 1855 - Luigi Capaldo, politico italiano 1857 - Nicola Gaetani d'Alife, politico italiano 1859 - Carlo Calisse, giurista, politico italiano 1860 - Anton Čechov, scrittore russo 1860 - Walther Kadow, insegnante tedesco 1860 - William Robertson, militare inglese 1862 - Frederick Delius, compositore inglese 1866 - Romain Rolland, scrittore francese 1866 - Enrico Scodnik, politico italiano 1867 - Vicente Blasco Ibáñez, regista spagnolo 1868 - Albin Egger-Lienz, pittore austriaco 1869 - Wilhelm Carstens, canottiere tedesco 1869 - Thomas Brand, generale inglese 1870 - Charles L. Gaskill, attore statunitense 1873 - Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, alpinista italiano 1873 - Giuseppe Scalarini, disegnatore italiano 1874 - Gheorghe Mironescu, politico rumeno 1874 - John D. Rockefeller jr, imprenditore statunitense 1874 - Raoul Barré, fumettista canadese 1874 - Robert Lach, musicologo austriaco 1875 - Ernesto Paselli, militare italiano 1875 - Eugen Bregant, militare austriaco 1875 - George Stanley, attore statunitense 1876 - Carlo Raggio, politico italiano 1876 - Havergal Brian, compositore inglese 1876 - Ludolf Nielsen, violinista danese 1878 - John Cregan, atleta statunitense 1878 - Maria Vinca, pittrice italiana 1879 - Domenico Barone, magistrato italiano 1880 - George Barnes, attore statunitense 1880 - Philibert Jacques Melotte, astronomo britannico 1880 - W. C. Fields, comico e attore statunitense 1881 - Felice Nazzaro, pilota automobilistico italiano 1881 - Kim Kyu sik, politico sudcoreano 1881 - Riccardo Gigante, politico italiano 1881 - Yosep VII Ghanima, patriarca cattolico iracheno *1882 - Mario Corti, violinista italiano 1883 - Cecil Browning, tennista britannico 1883 - Alessandro Dudan, politico italiano 1883 - Billy McCracken, calciatore nordirlandese 1884 - Douglass Cadwallader, golfista statunitense 1884 - John Schommer, cestista statunitense 1885 - Bálint Hóman, storico e politico ungherese 1886 - Alfred Junge, scenografo tedesco 1886 - Sascha Kolowrat-Krakowsky, produttore austriaco 1887 - Augusto Guglielmo di Prussia, principe 1887 - Wellington Koo, diplomatico cinese 1887 - Julián Ruete, calciatore spagnolo 1887 - René Spitz, psicoanalista austriaco 1889 - Oscar Engler, calciatore svizzero 1891 - Archie Mayo, regista statunitense 1891 - Richard Norris Williams, tennista statunitense 1892 - Reinhard Sorge, scrittore tedesco 1893 - Marțian Negrea, compositore rumeno 1894 - Fernand Wertz, calciatore belga 1895 - Luigi Cambiaso, ginnasta italiano 1896 - Maurice Thédié, calciatore francese 1897 - Gaston Fessard, teologo francese 1898 - Jan Dvořáček, calciatore cecoslovacco 1898 - Maria Müller, soprano austriaco 1899 - Antonín Perner, calciatore cecoslovacco 1899 - Ferdinando Raffaelli, generale italiano 1900 - František Kolenatý, calciatore cecoslovacco 1901 - Mary Eaton, attrice statunitense 1903 - Yeshayahu Leibowitz, filosofo israeliano 1903 - Esperia Sperani, attrice italiana 1904 - Arnold Gehlen, filosofo tedesco 1904 - Lidia Zamenhof, esperantista polacca 1905 - Heinrich Berger, ufficiale tedesco 1905 - Barnett Newman, pittore e scultore statunitense 1905 - Gaston Rebry, ciclista belga 1906 - Luigi Magnani, scrittore italiano 1906 - Enrico Nicodemo, arcivescovo cattolico italiano 1907 - Enrico Martino, politico italiano 1908 - Raymond Durand, calciatore francese 1908 - Piero Leonardi, paleontologo italiano 1909 - Alan Marshal, attore australiano 1910 - Alfred Huber, calciatore tedesco 1911 - Errico D'Amico, politico italiano 1911 - Louis Holmes, hockeista britannico 1911 - Enrico Martini, militare italiano 1912 - Karl Schlösser, calciatore tedesco 1912 - Martha Griffiths, politica statunitense 1913 - Victor Mature, attore statunitense 1913 - Daniel Taradash, sceneggiatore statunitense 1914 - Enrico Castiglioni, architetto italiano 1914 - Manlio Cecovini, politico italiano 1914 - Shichirō Fukazawa, scrittore giapponese 1914 - Giovanni Lovato, dirigente sportivo italiano 1914 - Francesco Tagliani, calciatore italiano 1915 - Simone Teich Alasia, medico italiano 1915 - Andrea Lazzarini, calciatore italiano 1915 - Johnny McDowell, pilota automobilistico statunitense 1915 - John Serry, fisarmonicista statunitense 1916 - Claes Egnell, pentatleta svedese 1917 - Antonio Caracciolo, calciatore italiano 1917 - Michael Kitzelmann, militare tedesco 1917 - Ronald Sydney Nyholm, chimico australiano 1917 - Nathalie de Etievan, pedagogista georgiana 1918 - Jaurès Pacifico Cecconi, matematico italiano 1918 - John Forsythe, attore statunitense 1919 - Tullio Benedetti, politico italiano 1920 - Walter Del Medico, calciatore italiano 1920 - Ruth Foster, attrice statunitense 1920 - José Luis de Vilallonga, attore spagnolo 1921 - Filippo Cavalli, calciatore italiano 1921 - Alec Fila, trombettista statunitense 1921 - Edmondo Maturo, calciatore italiano 1921 - Luigi Spadoni, calciatore italiano 1922 - Mario Agliati, giornalista svizzero 1922 - Rino Pucci, pistard italiano 1922 - Domenico Sangillo, poeta italiano 1922 - John Sveinsson, calciatore norvegese 1923 - Alessandro Agrimi, politico italiano 1923 - Paul Campani, regista italiano 1923 - Paddy Chayefsky, drammaturgo statunitense 1923 - Luciano Lupi, calciatore italiano 1923 - Ugo Pericoli, costumista italiano 1923 - Ivo Robić, cantautore croato 1924 - Flaminio Bollini, regista italiano 1924 - Giancarlo Brighenti, enigmista italiano 1924 - Bobby Combe, calciatore scozzese 1924 - Giorgio Granata, calciatore italiano 1924 - Luigi Nono, compositore italiano 1924 - Bianca Maria Piccinino, giornalista italiana 1924 - Enrico Simonetti, pianista italiano 1925 - Villy Andresen, calciatore norvegese 1926 - Tofiq Bəhramov, calciatore sovietico 1926 - Franco Cerri, chitarrista italiano 1926 - Bob Falkenburg, tennista statunitense 1926 - Roberto Goyeneche, cantante argentino 1926 - Abdus Salam, fisico pakistano 1927 - Edward Abbey, scrittore statunitense 1927 - Giovanni Ciccarelli, calciatore italiano 1927 - Altibano Maselli, calciatore italiano 1928 - Fritz Morf, calciatore svizzero 1928 - Lee Shau Kee, imprenditore cinese 1928 - Pierre Tchernia, attore francese 1928 - Marcello Tommasi, scultore e pittore italiano 1929 - Francesco Bruni, politico italiano 1929 - Józef Gara, poeta polacco 1929 - Jerry Hoyt, pilota automobilistico statunitense 1929 - Joseph Kruskal, statistico statunitense 1929 - William McMillan, tiratore statunitense 1929 - Puggy Pearson, giocatore di poker statunitense 1929 - Elio Petri, regista italiano 1929 - Ed Shaughnessy, batterista statunitense 1930 - Derek Bailey, chitarrista inglese 1930 - John Neely, sassofonista statunitense 1931 - Richard Bakalyan, attore statunitense 1931 - Leslie Bricusse, compositore britannico 1931 - Ferenc Mádl, politico ungherese 1931 - Ernest Schultz, calciatore francese 1932 - Tommy Taylor, calciatore inglese 1933 - 75 Cents, cantante croato 1933 - Sacha Distel, cantante francese 1933 - Paolo Grossi, giurista e storico italiano 1934 - Noel Harrison, sciatore inglese 1935 - Luboš Kohoutek, astronomo ceco 1935 - Vieri Quilici, architetto italiano 1935 - Luciano Redegalli, calciatore italiano 1936 - Lucien Cossou, calciatore francese 1936 - Walter Lewin, astrofisico olandese 1936 - Joaquín Peiró, calciatore spagnolo 1937 - Domenico Sesta, ingegnere italiano 1938 - Ubaldo Balbi, calciatore italiano 1938 - James Jamerson, bassista statunitense 1939 - Rossella Como, attrice italiana 1939 - Germaine Greer, giornalista australiana 1940 - Lionel Chetwynd, regista inglese 1940 - Gaetano De Leo, psicologo italiano 1940 - Justino Díaz, basso-baritono portoricano 1940 - Fred Hansen, atleta statunitense 1940 - Janusz Majewski, schermidore polacco 1940 - Gianni Francesco Mattioli, politico italiano 1940 - Katharine Ross, attrice statunitense 1940 - Kunimitsu Takahashi, automobilista giapponese 1941 - Bob Hogsett, cestista statunitense 1941 - Robert Péri, calciatore francese 1941 - Sándor Szabó, schermidore ungherese 1942 - Ivo Barnabò Micheli, regista italiano 1942 - Paolo Dossena, musicista italiano 1942 - Vinnie Ernst, cestista statunitense 1942 - Franco Antonio Fanucchi, politico italiano 1942 - Claudine Longet, attrice francese 1942 - Arnaldo Tamayo Méndez, cosmonauta cubano 1942 - Jean Wadoux, atleta francese 1943 - Roy Cizek, inventore statunitense 1944 - Kim Yung-Kil, calciatore nordcoreano 1944 - Erminio Favalli, calciatore italiano 1944 - Stojan Jordanov, calciatore bulgaro 1944 - José Malleo, calciatore argentino 1944 - Andrew Loog Oldham, compositore britannico 1944 - John Olorunfemi Onaiyekan, cardinale nigeriano 1944 - Pauline van der Wildt, nuotatrice olandese 1945 - Ibrahim Boubacar Keïta, politico maliano 1945 - Tom Selleck, attore statunitense 1946 - Manuel António, calciatore portoghese 1946 - Fernande Bochatay, sciatrice svizzera 1946 - Nikolaj Ivanovič Kiselëv, calciatore sovietico 1947 - Linda Buck, biologa statunitense 1947 - David Byron, cantante britannico 1947 - Franca Donaggio, politica italiana 1947 - Tom Hagan, cestista statunitense 1947 - Marco Politi, giornalista italiano 1948 - Abramo Albini, canottiere italiano 1948 - Delia Boccardo, attrice italiana 1948 - Peter Byrne, cestista australiano 1948 - David Hay, calciatore scozzese 1948 - Raymond Keene, scacchista britannico 1948 - Mamoru Mohri, astronauta giapponese 1948 - Marc Singer, attore statunitense 1948 - Zhou Xiaochuan, banchiere cinese 1949 - José Ignacio Churruca, calciatore spagnolo 1949 - Evgenij Lovčev, calciatore sovietico 1949 - Lori Sandri, calciatore brasiliano 1950 - Joaquim Justino Carreira, vescovo portoghese 1950 - Ann Jillian, attrice statunitense 1950 - Flavio Maspoli, politico svizzero 1950 - Ubaldo Novembre, calciatore italiano 1950 - Marv Roberts, cestista statunitense 1950 - Jody Scheckter, imprenditore sudafricano 1951 - Francesco Bidognetti, criminale italiano 1951 - Enio Cometti, pugile italiano 1951 - Zdzisław Myrda, cestista polacco 1951 - Tetjana Zacharova, cestista sovietica 1952 - Roberto Felice Bigliardo, politico italiano 1952 - Jakob Brechbühl, calciatore svizzero 1952 - Micaela Esdra, attrice italiana 1952 - James K. Galbraith, economista statunitense 1952 - Cayo Lara, politico spagnolo 1952 - Aleksej Petrušin, calciatore russo 1952 - Tommy Ramone, batterista ungherese 1952 - Alma Manuela Tirone, medico italiano 1953 - Giuseppe Avagliano, calciatore italiano 1953 - Nate Barnett, cestista statunitense 1953 - Peter Baumann, musicista tedesco 1953 - Dalila Di Lazzaro, attrice italiana 1953 - Rino Martinez, cantautore italiano 1953 - Pierfrancesco Poggi, attore italiano 1953 - Teresa Teng, attrice taiwanese 1953 - Charlie Wilson, cantautore statunitense 1954 - Alejandro Casañas, atleta cubano 1954 - Yukinobu Hoshino, fumettista giapponese 1954 - Terry Kinney, attore statunitense 1954 - Richard Manitoba, cantante statunitense 1954 - Snežana Mihajlova, cestista bulgara 1954 - Oprah Winfrey, attrice statunitense 1955 - Greg Ballard, cestista statunitense 1955 - Tommaso Casillo, politico italiano 1955 - Zoran Gopčević, pallanuotista jugoslavo 1955 - Eddie Jordan, cestista statunitense 1955 - Rachid Mouffouk, pittore algerino 1955 - Venanzio Ortis, atleta italiano 1955 - Jonathan Smith, tennista britannico 1956 - Sjarhej Baroŭski, calciatore sovietico 1956 - Pasqualino Borsellino, calciatore italiano 1956 - Ian Davies, cestista australiano 1956 - Amii Stewart, cantante statunitense 1956 - Matei Vișniec, giornalista rumeno 1957 - Diane Delano, attrice statunitense 1957 - Philippe Dintrans, rugbista francese 1957 - Grażyna Miller, scrittrice polacca 1957 - Nick Price, golfista zimbabwese 1958 - Jeph Loeb, fumettista, statunitense 1958 - Gianfranco Polvara, fondista italiano 1958 - Hansjörg Raffl, slittinista italiano 1959 - Sergio Roic, politico svizzero 1959 - Luciano Venturini, calciatore italiano 1960 - Gia Carangi, modella statunitense 1960 - Greg Louganis, tuffatore statunitense 1960 - Tigran Sargsyan, politico armeno 1960 - James George Thirlwell, cantante australiano 1960 - Camaləddin Əliyev, calciatore azero 1961 - Lee Tae-Ho, calciatore sudcoreano 1961 - Juan Avendaño, tennista spagnolo 1961 - Michael Ferris, sceneggiatore statunitense 1961 - Ezio Gelain, calciatore italiano 1961 - Christian Keglevits, calciatore austriaco 1961 - Celestino Prieto, ciclista spagnolo 1961 - Tore Rismo, calciatore norvegese 1961 - Marco Romiti, calciatore italiano 1961 - Petra Thümer, nuotatrice tedesca 1962 - Aldo Bassi, trombettista italiano 1962 - Gianmarco Rossi, pilota motociclistico italiano 1962 - Yoshiyuki Sadamoto, designer giapponese 1962 - Lee Terry, politico statunitense 1962 - Nicholas Turturro, attore statunitense 1962 - Mauro Zuccante, compositore italiano 1963 - Roberto Ariagno, pallavolista italiano 1963 - Paola Baratto, giornalista italiana 1963 - Domenico Giacomarro, calciatore italiano 1963 - Charlie Gnocchi, conduttore radiofonico italiano 1963 - Monica Horan, attrice statunitense 1963 - Robert Howard, wrestler statunitense 1963 - Mauro Rodella, nuotatore italiano 1964 - Laura Brambilla, doppiatrice italiana 1964 - John Gallagher, rugbista neozelandese 1964 - Andre Reed, giocatore football statunitense 1965 - Marco Betello, giornalista italiano 1965 - Philippe Bérot, rugbista a francese 1965 - Dominik Hašek, hockeista ceco 1965 - Tim Johnson, giocatore football statunitense 1965 - Peter Lundgren, tennista svedese 1965 - Roberta Oliaro, politica italiana 1965 - Dušan Vrťo, calciatore slovacco 1965 - Sui Xinmei, atleta cinese 1966 - Diana Battaggia, politica italiana 1966 - Paolo Calcagno, arbitro di calcio italiano 1966 - Johan Carlsson, tennista svedese 1966 - Daniela Cristofori, attrice italiana 1966 - M im Dlugy, scacchista statunitense 1966 - Franz Neuländtner, sciatore austriaco 1966 - Mark Stein, calciatore sudafricano 1966 - Romário, politico brasiliano 1967 - Philippe Besson, scrittore francese 1967 - Marcus Kennedy, cestista statunitense 1967 - Stacey King, cestista statunitense 1967 - Marcelo Miranda, calciatore cileno 1967 - Khalid Skah, atleta marocchino 1967 - Cyril Suk, tennista ceco 1967 - Fernando Vergara, calciatore cileno 1968 - Andrea Brogioni, pallavolista italiano 1968 - Edward Burns, attore statunitense 1968 - Monte Cook, scrittore statunitense 1968 - Susi Erdmann, slittinista tedesca 1968 - Steffen Hoos, biatleta tedesco 1968 - Margaret Morton, giocatrice di curling britannica 1968 - Roberto Piazza, pallavolista italiano 1968 - Mirko Pontrelli, cantante italiano 1968 - Mario Sechi, giornalista italiano 1968 - Aeneas Williams, giocatore football statunitense 1968 - Parker Williams, attore pornografico statunitense 1968 - Jiří Časko, calciatore ceco 1969 - Hyde, cantautore giapponese 1969 - Stéphane Carnot, calciatore francese 1969 - Wagner Lopes, calciatore brasiliano 1969 - Lara Magoni, politica italiana 1969 - Saša Obradović, cestista serbo 1969 - Ronan Salaün, calciatore francese 1969 - Sam Trammell, attore statunitense 1969 - Motohiro Yamaguchi, calciatore giapponese 1970 - D ter Cambridge, cestista bahamense 1970 - Gianluca Coci, traduttore italiano 1970 - Heather Graham, attrice statunitense 1970 - Jörg Hoffmann, nuotatore tedesco 1970 - Michele Piccirillo, pugile italiano 1970 - Jolth Walton, regista ungherese 1970 - Ustaz Mohammed Yusuf, terrorista nigeriano 1971 - Jörg Albertz, calciatore tedesco 1971 - Ekaterina Gorskaja, schermitrice sovietica 1971 - Adam Phillips, disegnatore australiano 1971 - Matthias Pintscher, compositore tedesco 1971 - Natalija Syl'janova, cestista ucraina 1972 - Ol'ga Anisimova, biatleta russa 1972 - Francesco Arazzi, ciclista italiano 1972 - Lorenzo D'Anna, calciatore italiano 1973 - Boichi, fumettista sudcoreano 1973 - Arben Bajraktaraj, attore francese 1973 - Lorenzo Baratter, politico italiano 1973 - Damiano Brigo, cestista italiano 1973 - Fabien Foret, pilota motociclistico francese 1973 - Sergej Nekrasov, calciatore russo 1974 - Michael Andersen, cestista danese 1974 - William Murphy, calciatore nordirlandese 1974 - Igkor Mōraitīs, cestista georgiano 1974 - Sara Nakayama, doppiatrice giapponese 1974 - Roberta Potrich, attrice italiana 1975 - Sharif Atkins, attore statunitense 1975 - Hendrik Dreekmann, tennista tedesco 1975 - Frode Fermann, calciatore norvegese 1975 - Sara Gilbert, attrice statunitense 1975 - Serhij Matvjejev, ciclista ucraino 1975 - İlqar Məmmədov, calciatore azero 1975 - Kelly Packard, attrice statunitense 1976 - Petr Benčík, ciclista ceco 1976 - Félix Flores, pugile portoricano 1976 - Karsten Kroon, ciclista olandese 1976 - Saúl Martínez, calciatore honduregno 1976 - Antonio Milošoski, politico macedone 1976 - Belle Perez, cantautrice belga 1976 - Pino Putignani, cantautore italiano 1976 - Iván Pérez Muñoz, calciatore spagnolo 1976 - Stefano Siragusa, dirigente d'azienda italiano 1977 - Mohamed Abdelhamid, calciatore a 5 egiziano 1977 - Ruddy Buquet, arbitro di calcio francese 1977 - Justin Hartley, attore statunitense 1977 - Mai Hosho, attrice giapponese 1977 - Sam Jaeger, attore statunitense 1977 - Shalimar Jones, calciatore antillano olandese 1977 - Suzie Kennedy, attrice inglese 1977 - Desirée Rancatore, soprano italiano 1977 - Al andre Rousselet, fondista francese 1977 - Davide Saverino, calciatore italiano 1977 - Eddie Shannon, cestista statunitense 1977 - Costantino della Gherardesca, attore italiano 1978 - Dan Gadzuric, cestista olandese 1978 - Yngvar Håkonsen, calciatore norvegese 1978 - Martin Schmitt, sciatore tedesco 1978 - Radim Wozniak, calciatore ceco 1978 - Jorge Vidigal, calciatore portoghese 1979 - Francesco D'Macho, regista italiano 1979 - Sui Feifei, cestista cinese 1979 - Andrew Keegan, attore statunitense 1979 - Matej Mavrič, calciatore sloveno 1979 - Eduardo Mingas, cestista angolano 1980 - Knut Borch, calciatore norvegese 1980 - Manuel Coscione, pallavolista italiano 1980 - Gustavo César Veloso, ciclista spagnolo 1980 - Adriano Mansur da Silva, calciatore brasiliano 1980 - Andreas Hartmann, sciatore svizzero 1980 - Haylie Johnson, attrice statunitense 1980 - Ivan Klasnić, calciatore croato 1980 - Katie Lohmann, modella statunitense 1980 - Peter Løvenkrands, calciatore danese 1980 - Gianfranco Miranda, attore italiano 1980 - Jason James Richter, attore statunitense 1980 - Giovanni Rienzo, attore italiano 1980 - Ronald Rivero, calciatore boliviano 1980 - Øyvind Svenning, calciatore norvegese 1981 - Glenn Allerton, pilota motociclistico australiano 1981 - Thomas Broich, calciatore tedesco 1981 - Romano Denneboom, calciatore olandese 1981 - Tim Gleason, hockeista su ghiaccio statunitense 1981 - Vladimir Gojković, pallanuotista montenegrino 1981 - Jonny Lang, cantante statunitense 1981 - James Maye, cestista statunitense 1981 - Roberts Mežeckis, calciatore lettone 1981 - Shavar Thomas, calciatore giamaicano 1981 - Ál Ubago, cantautore spagnolo 1981 - Mladen Šekularac, cestista montenegrino 1982 - Kim Dong-Jin, calciatore sudcoreano 1982 - Wallis Bird, musicista e cantante irlandese 1982 - Pavel Brutt, ciclista russo 1982 - Tamás Geri, calciatore ungherese 1982 - Rubén González Rocha, calciatore spagnolo 1982 - Örn Kató Hauksson, calciatore islandese 1982 - Adam van Koeverden, canoista canadese 1982 - Adam Lambert, attore statunitense 1982 - Daniel Muñoz de la Nava, tennista spagnolo 1982 - Leonardo Ponzio, calciatore argentino 1983 - Annalisa Bucci, kickboxer italiano 1983 - Ekaterina Fedorkina, schermitrice russa 1983 - Biagio Pagano, calciatore italiano 1983 - Nedžad Sinanović, cestista bosniaco 1984 - Nuno Morais, calciatore portoghese 1984 - Álvaro Cejudo, calciatore spagnolo 1984 - Marco Domeniconi, calciatore sammarinese 1984 - Valeriya Korotenko, pallavolista azera 1984 - Mychajlo Kopolovec', calciatore ucraino 1984 - David Sencar, calciatore austriaco 1984 - Milan Susak, calciatore australiano 1984 - Natalie du Toit, nuotatrice sudafricana 1985 - Lukša Andrić, cestista croato 1985 - Raul Costin, calciatore rumeno 1985 - Marianna De Rossi, attrice italiana 1985 - Djene Diawara, cestista maliana 1985 - Wagner dos Santos, calciatore brasiliano 1985 - Marc Gasol, cestista spagnolo 1985 - Dru Joyce, cestista statunitense 1985 - Darnell Lazare, cestista statunitense 1985 - Isabel Lucas, attrice australiana 1985 - Jessica Marais, attrice statunitense 1985 - Martynas Mažeika, cestista lituano 1985 - Chiara Piccinno, calciatrice italiana 1985 - Pavel Plaskonny, calciatore bielorusso 1985 - Nikola Rađen, pallanuotista serbo 1985 - Athina Roussel 1985 - Perica Stančeski, calciatore serbo 1985 - Sven Fredrik Stray, calciatore norvegese 1985 - Jōji Takeuchi, cestista giapponese 1985 - Kōsuke Takeuchi, cestista giapponese 1986 - Drew Tyler Bell, attore statunitense 1986 - Chris Bourque, hockeista statunitense 1986 - Daniel Brinkmann, calciatore tedesco 1986 - Mounir Chaftar, calciatore tedesco 1986 - Ilaria Colombo, ginnasta italiana 1986 - André De Bonis, rugbista a 15 sudafricano 1986 - Al Fiva, sciatore freestyle svizzero 1986 - Mark Howard, calciatore inglese 1986 - Sarah Jaffe, cantante statunitense 1986 - Jair Jurrjens, giocatore di baseball olandese 1986 - Jon Masalin, calciatore finlandese 1986 - Simon Vukčević, calciatore montenegrino 1987 - Nicolás Bianchi Arce, calciatore argentino 1987 - Pedro Júnior, calciatore brasiliano 1987 - Javier Hernán García, calciatore argentino 1987 - James Gawel, calciatore statunitense 1987 - Kazuhisa Kawahara, calciatore giapponese 1987 - Filippo Savi, calciatore italiano 1987 - Maringlen Shoshi, calciatore albanese 1988 - Ahmed Al-Fraidi, calciatore saudita 1988 - Eleonora Ambrosi, scacchista italiana 1988 - Denys Bojko, calciatore ucraino 1988 - Raffaella Fico, attrice italiana 1988 - Owen Garvan, calciatore irlandese 1988 - Josip Iličič, calciatore sloveno 1988 - Jessica Iskandar, attrice indonesiana 1988 - Gervasio Núñez, calciatore argentino 1988 - Johny Placide, calciatore haitiano 1988 - Donata Rimšaitė, pentatleta lituana 1988 - Aydın Yılmaz, calciatore turco 1988 - Halil Çolak, calciatore turco 1988 - Tat'jana Černova, atleta russa 1989 - Lionn, calciatore brasiliano 1989 - Selim Ben Djemia, calciatore francese 1989 - Al Costa dos Santos, calciatore brasiliano 1989 - Kiesza, cantautrice canadese 1989 - Andrei Lungu, calciatore rumeno 1989 - Jacopo Mandolini, pallanuotista italiano 1989 - Goran Milović, calciatore croato 1989 - Erjon Mustafaj, calciatore albanese 1989 - Federica Tasca, pallavolista italiana 1989 - Aseptic Void, artista italiano 1989 - Mo Wandan, modella cinese 1990 - Ali Al-Jabri, calciatore omanita 1990 - Anete Šteinberga, cestista lettone 1990 - Brandon Taylor, giocatore football statunitense 1990 - Brice Butler, giocatore football statunitense 1990 - Daisuke Suzuki, calciatore giapponese 1990 - Grzegorz Krychowiak, calciatore polacco 1990 - Isma López, calciatore spagnolo 1990 - Nick Moody, giocatore football statunitense 1990 - Saša Balić, calciatore montenegrino 1990 - Yisrael Zaguri, calciatore israeliano 1991 - Bonaventure Sokambi, calciatore gabonese 1991 - Chris Evans, cestista statunitense 1991 - Dario Rugašević, calciatore croato 1991 - Eloy Casagrande, batterista brasiliano 1991 - Ján Greguš, calciatore slovacco 1991 - Ján Greguš, calciatore slovacco 1991 - Johan Pietilä Holmner, sciatore svedese 1991 - Lewis Chase, attore inglese 1991 - Martina Balboni, pallavolista italiana 1991 - Matej Jonjić, calciatore croato 1991 - Matej Jonjić, calciatore croato 1991 - Maurice Brunner, calciatore svizzero 1991 - Oday Zahran, calciatore giordano 1991 - Rafaël Dias, calciatore portoghese 1991 - Satomi Suzuki, nuotatrice giapponese 1991 - Sheldon Bateau, calciatore trinidadiano 1991 - Yoan Gonzalez, giocatore di baseball cubano 1991 - Youssouf Traoré, calciatore ivoriano 1992 - Artūrs Karašausks, calciatore lettone 1992 - Markel Brown, cestista statunitense 1992 - Martin Wolfram, tuffatore tedesco 1992 - Randy Ramírez, pallavolista portoricano 1992 - Tiago Rodrigues, calciatore portoghese 1993 - Connor Cook, giocatore football statunitense 1993 - Deniz Türüç, calciatore olandese 1993 - Kyary Pamyu Pamyu, cantante giapponese 1993 - Masatoshi Kushibiki, calciatore giapponese 1993 - Michelle Larcher de Brito, tennista portoghese 1993 - Patrick O'Shaughnessy, calciatore finlandese 1993 - Shawn Long, cestista statunitense 1993 - Valeri Qazaishvili, calciatore georgiano 1994 - Antoine Conte, calciatore francese 1994 - Ayane Sakura, doppiatrice giapponese 1994 - Ellis Harrison, calciatore gallese 1994 - Kim So-hui, taekwondoka sudcoreana 1994 - Lukáš Stratil, calciatore ceco 1994 - Petar Brlek, calciatore croato 1994 - Phillipp Mwene, calciatore austriaco 1994 - Vukan Savićević, calciatore montenegrino 1995 - Praneel Naidu, calciatore figiano 1995 - Bohdan Sarnavs'kyj, calciatore ucraino 1996 - Alpha Kaba, cestista francese 1996 - Dajour Buffonge, calciatore montserratiano 1996 - Kim Yeong-nam, tuffatore sudcoreano 1996 - Sara Malara, calciatrice italiana 1998 - Sofia Lodi, ginnasta italiana 1998 - Jorge Martín, pilota motociclistico spagnolo 