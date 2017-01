Accade il 30 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 30 gennaio Il 30 gennaio è il 30º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 335 giorni alla fine dell'anno (336 negli anni bisestili) • 1595 – Romeo e Giulietta di William Shakespeare viene rappresentato per la prima volta • 1649 – Re Carlo I d'Inghilterra viene decapitato • 1751 – Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica Prodiit iamdudum, sul digiuno della vigilia di San Mattia apostolo del 1751 • 1781 – Gli Articoli della Confederazione vengono ratificati dal 13º stato, il Maryland • 1790 – La prima barca specializzata come scialuppa di salvataggio viene provata sul fiume Tyne • 1820 – Edward Bransfield scopre l'Antartide • 1835 – Fallito tentativo di assassinare il presidente statunitense Andrew Jackson • 1847 – Yerba Buena, città della California spagnola, viene ribattezzata San Francisco • 1862 – Viene varata la prima nave corazzata degli Stati Uniti, la USS Monitor • 1889 – Il principe ereditario al trono dell'Impero austro-ungarico, arciduca Rodolfo viene trovato morto con la sua amante, la baronessina Maria Vetsera, a Mayerling • 1900 – Le truppe britanniche che combattono i Boeri in Sudafrica chiedono rinforzi • 1911 - Il Servizio Navale Canadese diventa la Royal Canadian Navy • 1911 - Il cacciatorpediniere USS Terry (DD-25) effettua la prima azione di soccorso di un aereo precipitato in mare, salvando la vita a James McCurdy, a 16 chilometri da L'Avana (Cuba) • 1913 – La Camera dei Lord respinge la Irish Home Rule Bill • 1921 – Votazione popolare in Svizzera per sottoporre al referendum i trattati internazionali • 1925 – Il governo turco espelle da Istanbul il Patriarca Costantino VI • 1933 - Giuramento di Adolf Hitler nella posizione di cancelliere tedesco • 1933 - Il primo dei 2.956 episodi di The Lone Ranger va in onda per radio • 1944 – Le truppe statunitensi invadono Majuro nelle Isole Marshall • 1945 – Ultimo discorso radiofonico di Adolf Hitler al popolo tedesco • 1945 – La nave passeggeri Wilhelm Gustloff viene affondata da un sommergibile sovietico nel Mar Baltico causando la morte di oltre 9000 naufraghi. • 1948 – Mahatma Gandhi viene ucciso da un estremista indù • 1964 – La sonda spaziale Ranger 6 viene lanciata dalla NASA. La sua missione è di trasportare delle telecamere e schiantarsi sulla superficie lunare • 1966 – Viene siglato il Compromesso di Lussemburgo per l'utilizzo del metodo maggioritario nella CEE • 1968 – Guerra del Vietnam: l'Offensiva del Têt ha inizio quando le forze Viet Cong lanciano una serie di attacchi a sorpresa nel Vietnam del Sud • 1969 – Londra: Ultima esibizione pubblica dei Beatles sul tetto della Apple Records. Il concerto improvvisato viene interrotto dalla polizia • 1972 - Il Pakistan esce dal Commonwealth • 1972 - Derry: Bloody Sunday, paracadutisti dell'esercito britannico uccidono tredici dimostranti cattolici nordirlandesi nel corso di una manifestazione contro l'internamento senza processo. • 1989 – L'ambasciata statunitense di Kabul (Afghanistan) viene chiusa • 1994 – Péter Lékó diventa il più giovane grande maestro di scacchi • 1996 - Il presunto capo della Irish National Liberation Army, Gino Gallagher, viene ucciso mentre è in coda per ritirare il suo sussidio di disoccupazione • 1996 - La cometa Hyakutake viene scoperta dall'astronomo amatoriale Yuji Hyakutake • 1998 – USA: emissione del francobollo commemorativo di Jim Thorpe • 2002 - Slobodan Milošević accusa il tribunale per i crimini di guerra delle Nazioni Unite di un "attacco ostile e maligno" nei suoi confronti • 2002 - Cogne – Viene assassinato Samuele Lorenzi in quello che diventerà famoso come Delitto di Cogne • 2003 – Il Belgio dà validità legale al matrimonio omosessuale

