Stampa E-mail Nasce il 30 gennaio La lista contine circa 665 persone Jarboe, cantautrice e tastierista statunitense 58 a.C. - Livia Drusilla 133 – Didio Giuliano, imperatore romano 1429 - Humphrey FitzAlan, XV conte di Arundel 1491 - Francesco Maria Sforza 1544 - Giorgio Basta, generale italiano 1573 - Giorgio Federico di Baden-Durlach 1581 - Cristiano di Brandeburgo-Bayreuth 1614 - Nicolas Saboly, poeta francese 1617 - William Sancroft, arcivescovo britannico 1619 - Michelangelo Ricci, cardinale italiano 1621 - Giorgio II Rákóczi 1628 - George Villiers, politico inglese 1649 - Lionel Tollemache, politico scozzese 1661 - Charles Rollin, storico francese 1667 - Costantino Grimaldi, filosofo, politico italiano 1670 - Arnold Joost van Keppel, ufficiale olandese 1681 - Anselmo Francesco di Thurn und Taxis 1686 - Francesco Maria Spinelli, filosofo italiano 1692 - Francesco Pacca, arcivescovo italiano 1697 - Johann Joachim Quantz, flautista tedesco 1710 - Raimondo di Sangro, inventore italiano 1711 - Abraham Roentgen, ebanista tedesco 1713 - Carlo Giuseppe Vespasiano Berio, abate italiano 1716 - Carl Fredrik Adelcrantz, architetto svedese 1717 - Giambattista Albertini, politico italiano 1720 - Charles De Geer, entomologo svedese 1721 - Bernardo Bellotto, pittore e incisore italiano 1727 - József Batthyány, cardinale ungherese 1745 - Ernesto II di Sassonia-Gotha-Altenburg 1747 - Pedro de Alberni, politico spagnolo 1748 - Federico V d'Assia-Homburg 1750 - Luisa di Danimarca 1757 - Luisa Augusta d'Assia-Darmstadt 1759 - Giuseppe Leonardo Albanese, politico italiano 1761 - Antonio Vassalli Eandi, matematico italiano 1762 - Stefano Ticozzi, storico dell'arte italiano 1764 - Alessandro Maggiori, collezionista d'arte italiano 1767 - Ulrich Jasper Seetzen, esploratore tedesco 1768 - Karl Heinrich Venturini, teologo tedesco 1768 - Amalia Enrichetta di Solms-Baruth, nobile tedesca 1771 - George Bass, esploratore britannico 1771 - Jorge Tadeo Lozano, politico colombiano 1774 - Samuel Butler, vescovo anglicano inglese 1775 - Walter Savage Landor, scrittore inglese 1778 - Francesco Arese Lucini, patriota italiano 1778 - Giulio Cordero di San Quintino, archeologo italiano 1781 - Adelbert von Chamisso, botanico tedesco 1785 - Alexandre-Denis Abel de Pujol, pittore francese 1787 - Giovanni Santini, astronomo italiano 1794 - Cornelius Roosevelt, imprenditore statunitense 1797 - Edwin Vose Sumner, generale statunitense 1801 - Pierre-Jean De Smet, gesuita belga 1805 - Philip Stanhope, politico inglese 1805 - Pietro Rota, arcivescovo italiano 1811 - Felice Cantimorri, vescovo italiano 1811 - Philothée O'Neddy, scrittore francese 1813 - Samuel Prideaux Tregelles, teologo britannico 1814 - Salvatore Bolognesi, vescovo italiano 1816 - Nathaniel Banks, politico statunitense 1818 - Franz de Paula Albert Eder, arcivescovo austriaco 1822 - Cesare Ricotti-Magnani, politico italiano 1823 - Ignazio Persico, cardinale italiano 1825 - Vittore Ottolini, giornalista italiano 1826 - August de Maere d'Aertrycke, politico belga 1826 - Cristiano Lobbia, politico italiano 1826 - Gustave Lefrançais, politico francese 1826 - Luigi Avogadro di Quaregna, politico italiano 1828 - Rainilaiarivony, politico malgascio 1830 - Nazareno Gugliemi, brigante italiano 1831 - Henri Rochefort, politico francese 1832 - Luisa di Borbone-Spagna, principessa spagnola 1834 - Volodymyr Antonovyč, storico ucraino 1838 - Giovanni Casali del Drago, cardinale italiano 1839 - John Francis Bentley, architetto inglese 1841 - Félix Faure, politico francese 1841 - Ettore Filippini, patriota italiano 1844 - Moritz von Bissing, generale tedesco 1845 - José Domingo de Obaldía, politico panamense 1846 - Adolphus FitzGeorge, ammiraglio inglese 1846 - Francis Herbert Bradley, filosofo inglese 1846 - María de los Ángeles González, religiosa spagnola 1847 - Joseph Maas, tenore inglese 1848 - Frank Bowden, imprenditore inglese 1848 - Ferdinand Mannlicher, inventore austriaco 1850 - Ferdinando Fontana, scrittore italiano 1851 - Jacob McGavock Dickinson, politico statunitense 1852 - Ion Luca Caragiale, scrittore romeno 1852 - Hubert Heron, calciatore inglese 1853 - Beatrice DeMille, sceneggiatrice inglese 1853 - Manuel Vitorino Pereira, politico brasiliano 1855 - Ernesto Reinach, imprenditore italiano 1858 - Franz Gustav von Wandel, generale tedesco 1858 - Gaston Calmette, giornalista francese 1859 - Henry Merrick Lawson, generale irlandese 1859 - Edward Martyn, politico, attivista irlandese 1861 - Charles Martin Loeffler, musicista tedesco 1861 - Nicola Tancredi Cartella, generale italiano 1861 - Wilhelm Meyer-Lübke, linguista svizzero 1862 - Walter Johannis Damrosch, compositore tedesco 1862 - George MacDonald, archeologo britannico 1863 - Luigi Buscalioni, botanico italiano 1863 - Joseph Jastrow, psicologo statunitense 1864 - James Mitchell, atleta statunitense 1864 - Luigi Volpicella, storico italiano 1867 - Augusto Majani, pittore e illustratore italiano 1867 - Domenico Mezzadri, vescovo cattolico italiano 1868 - Federico di Schaumburg-Lippe, principe tedesco 1869 - Giovanni Gasti, criminologo italiano 1869 - Giacomo Mattè-Trucco, ingegnere italiano 1870 - Claudius Regaud, medico e biologo francese 1870 - Genoveva Torres Morales, religiosa spagnola 1870 - Luigi Airaldi, ciclista italiano 1871 - Seymour Hicks, attore inglese 1871 - Wilfred Lucas, attore canadese 1872 - Eduard Bloch, medico austriaco 1874 - Pier Ludovico Occhini, politico italiano 1875 - Walter Middelberg, canottiere olandese 1876 - Henrique Alvim Corrêa, illustratore brasiliano 1877 - Maria Crocifissa Curcio, religiosa italiana 1878 - A. H. Tammsaare, scrittore estone 1879 - Gino Zappa, economista italiano 1880 - Harold Mudie, esperantista britannico 1882 - Francis Cromie, ufficiale irlandese 1882 - Franklin Delano Roosevelt, politico statunitense 1883 - Eddie Collins, attore statunitense 1883 - Hildegard Burjan, politica austriaca 1883 - Latino Barilli, pittore italiano 1884 - Pedro Pablo Ramírez, politico argentino 1884 - Percy Heath, giornalista statunitense 1884 - Richard Duckett, giocatore di lacrosse canadese 1884 - Salvatore Pollicino, tenore italiano 1885 - Iuliu Hossu, cardinale cattolico romeno 1886 - Alfonso Castelao, scrittore spagnolo 1886 - Annibale Comessatti, scienziato italiano 1887 - June Mathis, sceneggiatrice statunitense *1888 - Eberhardt Illmer, calciatore tedesco 1889 - Antonio Caggiano, cardinale cattolico argentino 1889 - José Garibi y Rivera, cardinale messicano 1889 - Virgilio Mantegazza, schermidore italiano 1890 - Emilio Petiva, ciclista italiano 1891 - Walter Herschel Beech, aviatore statunitense 1891 - Emilio Notte, pittore italiano 1891 - Francesco Pricolo, aviatore italiano 1891 - Josè Felix de Lequerica, politico spagnolo 1892 - Friedrich Heiler, vescovo luterano tedesco 1892 - Oliver T. Marsh, fotografo statunitense 1893 - Enrico Crotti, calciatore italiano 1893 - Pietro Tresso, politico italiano 1894 - Boris III di Bulgaria, sovrano 1895 - Wilhelm Gustloff, politico tedesco 1897 - Rocco Vincenzo Agostino, politico italiano 1897 - Antonio Lepore, politico italiano 1898 - Ivan Karpov, pittore russo 1898 - Alfred Schläppi, bobbista svizzero 1899 - Nadežda di Bulgaria 1899 - Edward G. Boyle, scenografo canadese 1899 - Anna Carena, attrice italiana 1899 - Martita Hunt, attrice britannica 1899 - Max Theiler, medico sudafricano 1901 - Rudolf Caracciola, pilota automobilistico tedesco 1902 - Nat Hickey, cestista, giocatore di baseball statunitense 1902 - Nikolaus Pevsner, storico tedesco 1902 - Lőrinc Tritz, calciatore ungherese 1903 - Vincenzo Visceglia, editore italiano 1904 - Giorgio Bergamasco, politico italiano 1905 - Antonio Brivio, bobbista italiano 1905 - Agostino La Lomia, scrittore italiano 1907 - Bruno Giraldi, calciatore italiano 1907 - Aldo Perani, calciatore italiano 1908 - Giorgio Cencetti, archivista italiano 1908 - Enrico Poggi, velista italiano 1908 - Massimo Poggi, dirigente sportivo italiano 1908 - José Manuel Soares Louro, calciatore portoghese 1908 - Roberto Vestrini, canottiere italiano 1909 - Saul Alinsky, scrittore statunitense 1909 - Armando Bucchi, calciatore italiano 1909 - Andrés Mejuto, attore spagnolo 1910 - Carola Höhn, attrice tedesca 1911 - Roy Eldridge, trombettista statunitense 1911 - Hugh Marlowe, attore statunitense 1911 - Lidia Storoni Mazzolani, giornalista italiana 1911 - Francisco Ponzán Vidal, anarchico spagnolo 1911 - Ivan T. Sanderson, scrittore britannico 1912 - Natale Erbinovi, calciatore italiano 1912 - Horst Matthai Quelle, filosofo tedesco 1912 - Jadwiga Wajs, atleta polacca 1912 - Barbara Tuchman, giornalista statunitense 1912 - Holman Williams, pugile messicano 1912 - Herivelto Martins, cantante brasiliano 1913 - Giovanni Bonfiglio, karateka italiano 1913 - Neda Naldi, attrice italiana 1913 - Alessandro Sagnotti, militare italiano 1913 - Benedetto Stella, calciatore italiano 1913 - Athos Tanzini, schermidore italiano 1914 - Vittorio Cottafavi, regista italiano 1914 - John Ireland, attore canadese 1914 - Henri Isemborghs, calciatore belga 1914 - Matteo Sciambra, presbitero italiano 1914 - David Wayne, attore statunitense 1915 - Carlo Lorenzo Cazzullo, psichiatra italiano 1915 - Horst Feistel, crittografo tedesco 1915 - Joachim Peiper, militare tedesco 1915 - Baselios Mar Mathews II, vescovo indiano 1917 - Paul Frère, giornalista belga 1918 - Josef Humpál, calciatore cecoslovacco 1918 - David Opatoshu, attore statunitense 1920 - Michael Anderson, regista britannico 1920 - Edera Cordiale, atleta italiana 1920 - Machiko Hasegawa, fumettista giapponese 1920 - Harold Johnson, cestista statunitense 1920 - Delbert Mann, regista statunitense 1921 - Ken Dagnall, arbitro di calcio britannico 1921 - Carmelo Di Bella, calciatore italiano 1921 - Renato Righetto, arbitro di basket brasiliano 1923 - Walt Dropo, cestista statunitense 1923 - Leonid Iovič Gajdaj, attore sovietico 1924 - Lloyd Alexander, scrittore statunitense 1924 - Ernie Calverley, cestista statunitense 1924 - Karl-Heinz Narjes, politico tedesco 1924 - Leif Pedersen, calciatore norvegese 1924 - Giorgio Pisanò, politico italiano 1925 - Franco Alessio, storico della filosofia italiano 1925 - Marilyn Buferd, attrice statunitense 1925 - Douglas Engelbart, inventore statunitense 1925 - Jack Kerris, cestista statunitense 1925 - Dorothy Malone, attrice statunitense 1925 - Silvano Pravisano, calciatore italiano 1925 - Kailash Sankhala, ambientalista indiano 1925 - Jack Spicer, poeta statunitense 1926 - Vasilij Archipov, militare sovietico 1926 - Luciano Rufino, politico italiano 1927 - Olof Palme, politico svedese 1927 - Federico Sordillo, dirigente sportivo italiano 1928 - Gianni Brusamolino, artista italiano 1928 - Harold Prince, regista statunitense 1928 - Paul Seymour, cestista statunitense 1929 - Isamu Akasaki, scienziato giapponese 1929 - Lucille Teasdale, medico canadese 1930 - Samuel Byck, statunitense 1930 - Gene Hackman, attore statunitense 1930 - Egon Klepsch, politico tedesco 1930 - Jānis Krūmiņš, cestista sovietico 1930 - Bengt Nyholm, calciatore svedese 1931 - Shirley Hazzard, scrittrice australiana 1931 - Robert Walter, giurista austriaco 1932 - Lili Cerasoli, attrice italiana 1932 - Rino Di Silvestro, regista italiano 1932 - Vladimír Heger, cestista ceco 1932 - Italo Rui, calciatore italiano 1933 - Luciano Nobili, calciatore italiano 1933 - Sergio Renán, attore argentino 1934 - Francesco Mario Agnoli, magistrato italiano 1934 - George Morrow, informatico statunitense 1934 - Giovanni Battista Re, cardinale italiano 1935 - Richard Brautigan, scrittore statunitense 1935 - Elsa Martinelli, attrice italiana 1936 - Can Bartu, calciatore turco 1936 - Liù Bosisio, attrice italiana 1936 - Renato Ghezze, giocatore di curling italiano 1936 - Luciana Palombi, cantante italiana 1936 - Koji Sasaki, calciatore giapponese 1936 - Taísiâ Čénčik, atleta sovietica 1937 - Martín Almada, avvocato paraguaiano 1937 - Bruno Fadini, accademico italiano 1937 - Vanessa Redgrave, attrice britannica 1937 - Boris Vasil'evič Spasskij, scacchista russo 1938 - Ugo Fangareggi, attore italiano 1938 - Islom Karimov, politico uzbeko 1938 - Paul Neumann, cestista statunitense 1938 - Yutaka Toyama, maestro di karate giapponese 1938 - Ernesto Veronelli, tenore italiano 1939 - Jovan Miladinović, calciatore jugoslavo 1939 - Alberto Suárez Inda, arcivescovo messicano 1939 - Frank Wolf, politico statunitense 1939 - János Zsombolyai, regista ungherese 1940 - Teolinda Gersão, scrittrice portoghese 1941 - Gregory Benford, fisico statunitense 1941 - Dick Cheney, politico statunitense 1941 - Tineke Lagerberg, nuotatrice olandese 1941 - Gianfranco Sarchi, calciatore italiano 1942 - Marty Balin, cantante statunitense 1942 - Heidi Brühl, attrice tedesca 1942 - Camillo Gargano, velista italiano 1942 - Gian Franco Gianotti, filologo italiano 1943 - Leonardo Chiariglione, ingegnere italiano 1943 - Wilma Roy, cantante italiana 1944 - Lynn Harrell, violoncellista statunitense 1944 - Waldi Medeot, cestista italiano 1944 - Lorenzo Strik Lievers, politico italiano 1944 - Roberto Tancredi, calciatore italiano 1945 - Floyd Flake, politico statunitense 1945 - Michele Russo, vescovo cattolico italiano 1946 - Paolo Benvenuti, regista italiano 1946 - Barry Yates, cestista statunitense 1948 - Kokos Antoniou, calciatore cipriota 1948 - Giorgio Boatti, giornalista italiano 1948 - Nick Broomfield, regista inglese 1948 - Miguel Canto, pugile messicano 1948 - Sergio Cofferati, politico italiano 1948 - Gert Heidler, calciatore tedesco 1949 - Peter Agre, biologo statunitense 1949 - Francisco Avanzi, calciatore brasiliano 1949 - Marino Bartoletti, giornalista italiano 1949 - Andrew Pattison, tennista zimbabwese 1949 - Augusto Scala, calciatore italiano 1950 - Donato Renzetti, direttore d'orchestra italiano 1950 - Trinidad Silva, attore statunitense 1951 - Andy Anderson, batterista britannico 1951 - Antonio Caprarica, giornalista italiano 1951 - Phil Collins, cantautore britannico 1951 - Charles S. Dutton, attore statunitense 1951 - Mara Zampieri, soprano italiano 1952 - Iñaki Garay, calciatore spagnolo 1952 - Lorenz-Günther Köstner, calciatore tedesco 1952 - Silvia Marcovici, violinista rumena 1952 - Henry Ward, cestista statunitense 1953 - Gian Cesare Discepoli, calciatore italiano 1953 - Tijs Goldschmidt, scrittore olandese 1953 - Franca Lai, cantautrice italiana 1953 - Steven Zaillian, regista statunitense 1954 - Rahim Ademi, generale croato 1954 - Gianni Garrucciu, giornalista italiano 1954 - Anton Milkov, calciatore bulgaro 1954 - François Ndoumbé, calciatore camerunese 1954 - Nevio Orlandi, allenatore di calcio italiano 1955 - Julio Aparicio, calciatore peruviano 1955 - John Baldacci, politico statunitense 1955 - Angelo Bona, medico italiano 1955 - Ľudmila Chmelíková, cestista cecoslovacca 1955 - Nolan Cromwell, giocatore statunitense 1955 - Tom Izzo, allenatore di basket statunitense 1955 - Paola Marchesin, costumista italiana 1955 - Curtis Strange, golfista statunitense 1955 - Mychal Thompson, cestista bahamense 1956 - Ann Dowd, attrice statunitense 1956 - Rick Robey, cestista statunitense 1956 - Keiichi Tsuchiya, pilota automobilistico giapponese 1957 - Claudia Balboni, attrice italiana 1957 - Payne Stewart, golfista statunitense 1958 - Raúl de Rezende, calciatore a 5 brasiliano 1958 - Brett Butler, attrice statunitense 1958 - Marco Solfrini, cestista italiano 1958 - Marek Łbik, canoista polacco 1959 - Cosimo Bolognino, arbitro di calcio italiano 1959 - Graziano Diana, regista italiano 1959 - Mark Eitzel, cantautore statunitense 1959 - Alessandro Paganessi, ciclista italiano 1959 - Giuseppe Ploner, fondista italiano 1959 - Al Hyde-White, attore statunitense 1959 - Davide Tardozzi, pilota motociclistico italiano 1959 - Sakis Tsiolis, calciatore greco 1959 - Jody Watley, cantautrice statunitense 1960 - Carlo Bui, poliziotto e criminologo italiano 1960 - Eddie Jones, rugbista australiano 1960 - Jurij Korablin, politico russo 1961 - Liu Gang, fisico cinese 1961 - Angie Stone, cantante statunitense 1961 - Susanna Fassetta, attrice italiana 1961 - Peter Roth, sciatore tedesco 1962 - Abd Allah II di Giordania 1962 - Francesco Cuccovillo, calciatore italiano 1963 - Daphne Ashbrook, attrice statunitense 1963 - Pam Fletcher, sciatrice statunitense 1963 - Tat'jana Komarova, cestista sovietica 1963 - Susanna Messaggio, attrice italiana 1963 - Susanna Padovani, cestista italiana 1963 - Shōko Tsuda, doppiatrice giapponese 1964 - Carlo D'Amore, scacchista italiano 1964 - Marcel Jacob, bassista svedese 1964 - Curtis Kitchen, cestista statunitense 1964 - Christer Majbäck, fondista svedese 1964 - Ihor Petrov, calciatore ucraino 1964 - Otis Smith, cestista statunitense 1965 - Jesús Cabrero, attore spagnolo 1965 - Wolfgang Feiersinger, calciatore austriaco 1965 - Hans-Peter Pohl, sciatore tedesco 1965 - António Fonseca, calciatore portoghese 1966 - Luigi Corvaglia, psicologo italiano 1966 - Jorge González, cestista argentino 1967 - Bruce Seldon, pugile statunitense 1967 - Gustavo Tolotti, cestista italiano 1967 - Tino Vegar, pallanuotista croato 1967 - Giorgio Zanchini, giornalista italiano 1967 - Sergej Čepikov, sciatore russo 1968 - Eddy Bouwmans, ciclista olandese 1968 - Agostino Casale, hockeista canadese 1968 - Trevor Dunn, bassista statunitense 1968 - Bob Nardella, hockeista statunitense 1968 - Mauro Roberto, calciatore italiano 1968 - Filippo VI di Spagna 1969 - Flavio Anastasia, ciclista italiano 1969 - Niccolò Bellagamba, giornalista italiano 1969 - Hendrik Jan Davids, tennista olandese 1969 - Aleksej Sergeevič Dreev, scacchista russo 1969 - Toshiya Miura, allenatore di calcio giapponese 1969 - Carl Oliver, atleta bahamense 1970 - Espen Haug, calciatore norvegese 1970 - Marco Milesi, ciclista italiano 1970 - Yves Vanderhaeghe, calciatore belga 1970 - Giulia Volpi, ballerina italiana 1970 - Hans Vonk, calciatore sudafricano 1971 - Maxence Cyrin, pianista francese 1971 - Giuseppina Castiello, politica italiana 1971 - Barbara De Bortoli, attrice italiana 1971 - Sergio Hernández, calciatore venezuelano 1971 - Alessandro Pedroni, calciatore italiano 1971 - Roberto Silvera, arbitro di calcio uruguaiano 1972 - Jennifer Hale, attrice canadese 1972 - Rubén Colón, cestista portoricano 1972 - Filippo Tamagnini, politico sammarinese 1973 - Libor Capalini, pentatleta ceco 1973 - Danilo Elia, giornalista italiano 1973 - Olivier Marceau, triatleta svizzero 1973 - Marisa Passera, presentatrice italiana 1973 - Jože Poklukar, biatleta e fondista sloveno 1973 - Matjaž Poklukar, biatleta sloveno 1973 - Jordan Prentice, attore canadese 1973 - Jalen Rose, cestista statunitense 1973 - Francisco Sánchez, calciatore messicano 1973 - Fredrik Söderström, calciatore svedese 1973 - Sharone Wright, cestista statunitense 1974 - Christian Bale, attore britannico 1974 - Abdel El-Saqua, calciatore egiziano 1974 - Roger Hammond, ciclista britannico 1974 - Martina Jerant, cestista canadese 1974 - Terquin Mott, cestista statunitense 1974 - Sebastián Rambert, calciatore argentino 1974 - Reny Ribera, calciatore boliviano 1975 - Juninho Pernambucano, calciatore brasiliano 1975 - Magnus Bäckstedt, ciclista svedese 1975 - Giacomo Galanda, cestista italiano 1975 - Leondino Giombini, pallavolista italiano 1975 - Jay Larrañaga, cestista statunitense 1975 - Manuela Mucke, canoista tedesca 1975 - Luigi Sartor, calciatore italiano 1975 - Martijn Spierenburg, tastierista olandese 1975 - Botond Storcz, canoista ungherese 1975 - Gerrit Terdenge, cestista tedesco 1975 - Yumi Yoshimura, attrice giapponese 1976 - Cristian Brocchi, calciatore italiano 1976 - Rodger Farrington, cestista britannico 1976 - Gjorgji Hristov, calciatore macedone 1976 - Kaya Malotana, rugbista sudafricano 1976 - Andy Milonakis, attore statunitense 1976 - Mike Petke, calciatore statunitense 1977 - Jaŭhen Kapaŭ, calciatore bielorusso 1977 - Laura Venturini, pallavolista italiana 1978 - Mactabene Amachree, cestista nigeriana 1978 - Federico Bollati, schermidore italiano 1978 - Omar Briceño, calciatore messicano 1978 - Jan Thore Grefstad, cantante norvegese 1978 - Sébastien Sansoni, calciatore francese 1979 - Otmane El Assas, calciatore marocchino 1979 - Tomáš Fenyk, calciatore ceco 1979 - Hugo Miranda, schermidore portoghese 1979 - Luis Amaranto Perea, calciatore colombiano 1979 - Marco Quadrini, calciatore italiano 1979 - Raphael Schäfer, calciatore tedesco 1979 - Davide Simoncelli, sciatore alpino italiano 1980 - Dariusz Brzozowski, batterista polacco 1980 - Mr. Pete, attore pornografico statunitense 1980 - Josh Kelley, cantautore statunitense 1980 - Zurab Menteshashvili, calciatore georgiano 1980 - Álvaro Santos, calciatore brasiliano 1980 - Axel Schreiber, attore tedesco 1980 - Georgios Vakouftsis, calciatore greco 1980 - Wilmer Valderrama, attore statunitense 1980 - Cédric Varrault, calciatore francese 1980 - Marlene Weingärtner, tennista tedesca 1980 - Angela Williams, atleta statunitense 1980 - Lee Zeldin, politico statunitense 1981 - Afonso Alves, calciatore brasiliano 1981 - Jonathan Bender, cestista statunitense 1981 - Dimităr Berbatov, calciatore bulgaro 1981 - Peter Crouch, calciatore inglese 1981 - Shontayne Hape, rugbista neozelandese 1982 - DeSagana Diop, cestista senegalese 1982 - Antonis Georgallides, calciatore cipriota 1982 - Daiki Iwamasa, calciatore giapponese 1982 - Nádson, calciatore brasiliano 1982 - Daniel da Silva Soares, calciatore portoghese 1982 - Mads Toppel, calciatore danese 1982 - Cameron Wake, giocatore football statunitense 1982 - Małgorzata Wojtkowiak, schermitrice polacca 1982 - Gilles Yapi Yapo, calciatore ivoriano 1983 - Richard Adjei, bobbista tedesco 1983 - Can Akın, cestista turco 1983 - Serhij Breus, nuotatore ucraino 1983 - James Curtin, wrestler britannico 1983 - Souleymane Diamoutene, calciatore maliano 1983 - Leandro Fernández, calciatore argentino 1983 - Ľubomír Guldan, calciatore slovacco 1983 - Steve Morabito, ciclista svizzero 1983 - Jessica Penne, artista marziale statunitense 1983 - Cuthbert Victor, cestista statunitense 1983 - Slavko Vraneš, cestista montenegrino 1984 - Rui Miguel, calciatore portoghese 1984 - Kid Cudi, cantante, attore statunitense 1984 - Nosirbek Otakuziyev, calciatore uzbeko 1984 - Curtis Sumpter, cestista statunitense 1984 - Jevon Tarantino, tuffatore statunitense 1984 - Tan Xue, schermitrice cinese 1985 - Tomás Costa, calciatore argentino 1985 - Gisela Dulko, tennista argentina 1985 - Puja Gupta, modella e attrice indiana 1985 - Mike Nardi, cestista statunitense 1985 - Richie Porte, ciclista australiano 1986 - Brody Angley, cestista statunitense 1986 - Lucas Biglia, calciatore argentino 1986 - Jonathan Martins Pereira, calciatore francese 1986 - Vincent Millot, tennista francese 1986 - Darryl Monroe, cestista statunitense 1986 - Asami Shimoda, doppiatrice giapponese 1987 - Christoph Biedermann, calciatore liechtensteinese 1987 - Esther Good, sciatrice alpina svizzera 1987 - Glynor Plet, calciatore olandese 1987 - Rebecca Quin, wrestler irlandese 1987 - Jetmir Sefa, calciatore albanese 1987 - Arda Turan, calciatore turco 1987 - Dario Venitucci, calciatore italiano 1987 - Matthías Vilhjálmsson, calciatore islandese 1987 - Isaiah Williams, giocatore football statunitense 1987 - Guðmann Þórisson, calciatore islandese 1988 - Patricio Araujo, calciatore messicano 1988 - Sanat Jwmaxanov, calciatore kazako 1988 - Keshia Baker, atleta statunitense 1988 - Lance Kendricks, giocatore football statunitense 1988 -- Ramūnas Navardauskas, ciclista lituano 1988 - Hudson Rodrigues dos Santos, calciatore brasiliano 1988 - Leonardo Simões de Lacerda, calciatore brasiliano 1989 - Alesja Babuškina, ginnasta bielorussa 1989 - Valentina Baldelli, cestista italiana 1989 - Janvier Besala Bokungu, calciatore del Congo 1989 - Jahvid Best, giocatore football statunitense 1989 - Thomas Biesemeyer, sciatore statunitense 1989 - Michael Girasole, calciatore italiano 1989 - Gerard Granollers-Pujol, tennista spagnolo 1989 - Leonard Hankerson, giocatore football statunitense 1989 - Regina Kulikova, tennista russa 1989 - Simone Lupinacci, attore italiano 1989 - Giacomo Nizzolo, ciclista italiano 1989 - Tomás Mejías, calciatore spagnolo 1989 - Josip Pivarić, calciatore croato 1989 - Christopher Schorch, calciatore tedesco 1989 - Dylan Stadelmann, calciatore svizzero 1989 - Franck Tabanou, calciatore francese 1989 - Khleo Thomas, attore e rapper statunitense 1989 - Jhornan Zamora, cestista venezuelano 1990 - Birkan Batuk, cestista turco 1990 - Bora, cantante, attrice sudcoreana 1990 - Eduardo Alvarez, pattinatore statunitense 1990 - Eiza González, attrice messicana 1990 - Ismaïl Moalla, pallavolista tunisino 1990 - Jake Thomas, attore statunitense 1990 - Jaunius Juozaitis, calciatore lituano 1990 - Kevan George, calciatore trinidadiano 1990 - Kristaps Dzelme, calciatore lettone 1990 - Kristián Kolčák, calciatore slovacco 1990 - Luca Sbisa, hockeista svizzero 1990 - Luke Hancock, cestista statunitense 1990 - Stephan Salger, calciatore tedesco 1991 - Bunjamin Shabani, calciatore macedone 1991 - Darren Maatsen, calciatore olandese 1991 - Davide Dolcini, calciatore sammarinese 1991 - Davide Dolcini, calciatore sammarinese 1991 - Ionuț Mihălăchioae, calciatore rumeno 1991 - Joanna Jóźwik, atleta polacca 1991 - Jordan Aboudou, cestista francese 1991 - Laura Fortino, hockeista canadese 1991 - Lucas Albertengo, calciatore argentino 1991 - Patrick Lewis, giocatore football statunitense 1991 - Travis Swanson, giocatore football statunitense 1991 - Tristan Bowen, calciatore statunitense 1992 - Abdelilah Hafidi, calciatore marocchino 1992 - Alexander Milošević, calciatore svedese 1992 - Bashaud Breeland, giocatore football statunitense 1992 - Bryan Verboom, calciatore belga 1992 - Filip Đuričić, calciatore serbo 1992 - Jessica Samuelsson, calciatrice svedese 1992 - Kingsley Pinda, cestista francese 1992 - Omar Gaber, calciatore egiziano 1992 - Tom Ince, calciatore inglese 1993 - Diana Chihade, attrice italiana 1993 - Kate Bock, modella canadese 1993 - Veronica Dell'Olio, cestista italiana 1994 - Andrea Galaverna, pallavolista italiano 1994 - Carlos Rosario, calciatore portoricano 1994 - Diego Valdés, calciatore cileno 1994 - Filip Peliwo, tennista canadese 1995 - Danielle Campbell, attrice statunitense 1995 - Jack Laugher, tuffatore britannico 1995 - Jefferson Vegas, calciatore olandese 1995 - Marian Sarr, calciatore tedesco 1995 - Tomás Podstawski, calciatore portoghese 1995 - Viktorija Komova, ginnasta russa 1996 - Eero Hirvonen, sciatore finlandese 1996 - Martina Fusini, calciatrice italiana 1997 - Gianluca Grecchi, attore italiano 1997 - Shim Suk-Hee, pattinatrice sudcoreana 1998 - Grigoris Kastanos, calciatore cipriota 1998 - Marcus Vinicius D'Almeida, arciere brasiliano 1999 - Mavrick Moreno, attore statunitense 2003 - Leonardo Della Bianca, attore italiano 

