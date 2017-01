Accade il 31 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Il 31 gennaio è il 31º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 334 giorni alla fine dell'anno (335 negli anni bisestili) • 1472 – Giuliano della Rovere, il futuro papa Giulio II viene nominato vescovo di Losanna (Svizzera) • 1504 – La Francia cede Napoli agli Aragonesi • 1606 – Complotto della polvere da sparo: Guy Fawkes viene giustiziato per aver complottato contro il Parlamento e contro Giacomo I d'Inghilterra • 1747 – A Londra apre la prima clinica per la cura delle malattie veneree • 1776 – Alessandro Volta scopre il gas metano • 1814 – Gervasio Antonio de Posadas diventa Direttore Supremo dell'Argentina • 1849 – Il Regno Unito abolisce le Corn Laws • 1876 – Gli Stati Uniti ordinano a tutti i Nativi Americani di trasferirsi nelle riserve • 1892 – Norvegia: sulla collina di Holmenkollen, a Oslo, viene inaugurato il trampolino per il salto con gli sci • 1917 – Prima guerra mondiale: La Germania annuncia che i suoi U-Boot si impegneranno nella guerra sottomarina indiscriminata • 1929 – L'Unione Sovietica esilia Leon Trotsky ad Alma Ata (nell'attuale Kazakhistan) • 1930 – La 3M mette sul mercato lo Scotch • 1943 - Seconda guerra mondiale: ultime fasi della battaglia di Stalingrado; il feldmaresciallo Friedrich Paulus e le truppe tedesche accerchiate nella parte meridionale della sacca di Stalingrado si arrendono alle forze sovietiche dell'Armata Rossa • 1944 – Seconda guerra mondiale: le truppe statunitensi sbarcano sull'Atollo Kwajalein e su altre delle Isole Marshall in mano ai giapponesi • 1946 – La nuova costituzione della Jugoslavia, modellata su quella sovietica, istituisce sei repubbliche costituenti (Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia) • 1950 – Il presidente statunitense Harry S. Truman annuncia un programma per lo sviluppo della bomba all'idrogeno • 1956 – Guy Mollet diventa Primo Ministro di Francia • 1958 - L'Explorer I è il primo satellite artificiale statunitense lanciato in orbita con successo • 1958 - James Van Allen scopre le Fasce di Van Allen • 1963 – Il Friuli Venezia Giulia diventa regione autonoma a statuto speciale, come previsto dall'art. 116 della Costituzione • 1966 – Viene inviata la prima sonda spaziale sovietica Luna 9 sulla Luna • 1968 - Guerra del Vietnam: Continua l'Offensiva del Têt iniziata nella notte • 1968 - Guerra del Vietnam: I Viet Cong attaccano l'ambasciata statunitense a Saigon • 1968 - Nauru dichiara l'indipendenza dall'Australia • 1971 – Programma Apollo: Gli astronauti dell'Apollo 14 partono per una missione sulla Luna • 1973 – Il Senato approva il nuovo Testo del libro dei Codici. Vengono aboliti l'Ergastolo e l'Interdizione Perpetua • 1977 – Il presidente francese Valéry Giscard d'Estaing inaugura il Centre Pompidou di Parigi • 1990 - Apre il primo McDonald's di Mosca • 1990 - Garry Kasparov conserva il titolo di campione del mondo di scacchi, battendo il compatriota Anatoly Karpov • 1995 – Il presidente statunitense Bill Clinton autorizza un prestito di 20 miliardi di dollari al Messico per stabilizzarne l'economia • 1996 – Un camion-bomba si schianta contro i cancelli della Banca Centrale di Colombo, nello Sri Lanka, uccidendo 86 persone e ferendone circa 1.400 • 1997 – La Brigata Alpina Cadore viene sciolta con una cerimonia in piazza dei Martiri a Belluno. • 2001 – Nei Paesi Bassi una corte scozzese condanna un libico e ne assolve un altro per il loro ruolo nell'attentato al Volo Pan Am 103 che precipitò su Lockerbie nel 1988 • 2004 – Un gruppo vietnamita per i diritti delle vittime della guerra intenta una causa contro le aziende produttrici dell'Agente Arancio • 2015 – Sergio Mattarella viene eletto 12° Presidente della Repubblica Italiana

