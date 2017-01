Nasce il 31 gennaio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 31 gennaio La lista comprende circa 740 persone Ceui, cantante giapponese 36 a.C. - Antonia minore 1467 - Giorgio Andreasi, vescovo cattolico italiano 1498 - Tiberio Crispo, cardinale italiano 1512 - Enrico I del Portogallo, cardinale e sovrano 1517 - Gioseffo Zarlino, compositore italiano 1543 - Tokugawa Ieyasu, militare giapponese 1585 - Daniel Schwenter, inventore tedesco 1597 - Giovanni Francesco Régis, gesuita francese 1607 - James Stanley, VII conte di Derby, politico inglese 1620 - Giorgio Federico di Waldeck, generale tedesco 1624 - Arnold Geulincx, filosofo olandese 1633 - Nathaniel Crew, vescovo anglicano britannico 1633 - Federigo Nomi, letterato italiano 1672 - Grigorij Petrovič Černyšëv, nobile russo 1673 - Luigi de Montfort, presbitero francese 1684 - Louis Caravaque, pittore francese 1685 - Girolamo de Bardi, cardinale italiano 1686 - Hans Egede, missionario norvegese 1698 - Giovannetta Antonietta di Sassonia-Eisenach 1715 - Giovanni Fagnano dei Toschi, matematico italiano 1718 - Domenico Schiavi, architetto italiano 1725 - Joseph Sperges, avvocato austriaco 1734 - Joseph Anton von Auersperg, cardinale austriaco 1736 - Placido Bordoni, storico italiano 1739 - Alessio Tulli, storico italiano 1742 - Giovanni Castiglione, cardinale italiano 1745 - François Barbé-Marbois, politico francese 1745 - Carlo Giuseppe d'Asburgo-Lorena, nobile 1746 - Federico Ingelfingen, generale prussiano 1754 - Antonio Tadini, matematico italiano 1756 - Maria Teresa di Savoia 1759 - François Devienne, flautista francese 1761 - Wilson Cary Nicholas, politico statunitense 1762 - Lachlan Macquarie, generale scozzese 1767 - Francesco Basily, compositore italiano 1769 - André-Jacques Garnerin, inventore francese 1773 - Luigi Pichler, incisore italiano 1774 - Maria Drago 1775 - Giordano Bianchi Dottula, politico italiano 1778 - Franz Anton Liebsteinsky, politico austriaco 1785 - Ulric Guttinguer, scrittore francese 1785 - Henry Pelham-Clinton, politico inglese 1785 - Konstantin von Benckendorff, generale russo 1788 - Felice Romani, librettista, poeta italiano 1791 - Antonio Zanolini, politico italiano 1792 - Salvatore Betti, letterato italiano 1795 - Gabriele Ferretti, cardinale italiano 1796 - Joseph Paul Gaimard, naturalista francese 1796 - Wilhelm Lohrmann, astronomo tedesco 1797 - Franz Schubert, pianista austriaco 1798 - Carl Gottlieb Reißiger, compositore tedesco 1799 - Rodolphe Töpffer, scrittore svizzero 1802 - Jan van Speijk, militare olandese 1804 - József Bajza, poeta ungherese 1804 - Lucien Jottrand, politico belga 1812 - Martino Anzi, botanico, naturalista italiano 1813 - Agostino Depretis, politico italiano 1815 - Victoire Brielle, religiosa francese 1815 - Pedro Diez Canseco, politico peruviano 1818 - Carlo Luigi di Borbone-Spagna, nobile 1819 - William Pakenham, politico irlandese 1819 - Jean-Augustin Barral, scienziato francese 1820 - Francesco Sangalli, compositore italiano 1824 - Leopoldo di Sassonia-Kohary, principe tedesco 1827 - Francesca Lutti, poetessa italiana 1830 - James Blaine, politico statunitense 1831 - Benedetto De Lisi, scultore italiano 1834 - Corrado Tommasi Crudeli, medico italiano 1835 - Lunalilo delle Hawaii, sovrano 1836 - Leone Fontana, politico italiano 1841 - Samuel Loyd, scacchista statunitense 1844 - Victor Thorn, politico lussemburghese 1848 - Nathan Straus, imprenditore tedesco 1850 - Emma Perodi, giornalista italiana 1852 - Costantino Barbella, scultore italiano 1852 - Lev Aleksandrovič Tichomirov, giornalista russo 1854 - Ludwig von Pastor, storico tedesco 1855 - Georges Chicotot, artista francese 1856 - Hermann von François, generale tedesco 1856 - Raffaele Mainella, pittore italiano 1856 - Silvio Berti, politico italiano 1857 - Casimiro Barello, presbitero italiano 1857 - Charles Barney Cory, ornitologo statunitense 1857 - Ernesto Basile, architetto italiano 1858 - André Antoine, attore e regista francese 1858 - Biagio Camagna, politico italiano 1858 - Giuseppe Lando Passerini, bibliotecario italiano 1858 - Percy Fairclough, calciatore inglese 1860 - Giggi Zanazzo, poeta italiano 1860 - Giuseppe Micali, pittore italiano 1860 - Ida Carloni Talli, attrice italiana 1862 - Alberto Cavaciocchi, generale italiano 1862 - Eugène Gaillard, designer francese 1862 - Robert Ford, criminale statunitense 1862 - Vincenzo Maria Pintorno, musicista italiano 1864 - Salvatore Riccobono 1865 - Henri Desgrange, giornalista francese 1865 - Travers Vale, regista inglese 1866 - Henry Forster, politico britannico 1866 - Lev Isaakovič Šestov, filosofo russo 1867 - Manuel Portela Valladares, politico spagnolo 1867 - Alessandro Tedeschi, letterato italiano 1868 - Theodore W. Richards, chimico statunitense 1869 - Adolphe Messimy, politico francese 1869 - Henry Carton de Wiart, politico belga 1869 - John Kunkel Small, botanico statunitense 1869 - Wilhelm Heye, generale tedesco 1872 - Zane Grey, scrittore statunitense 1872 - Giuseppe Signore, vescovo cattolico italiano 1875 - Max Bauer, generale tedesco 1875 - Santi Romano, giurista italiano 1878 - Edward Mechling, atleta statunitense 1878 - Pio Semeghini, pittore italiano 1878 - Ugo Bono, politico italiano 1879 - Guglielmo Zorzi, regista italiano 1880 - Anthony Williamsen, ciclista statunitense 1881 - Bruno Buozzi, sindacalista e politico italiano 1881 - Irving Langmuir, fisico e chimico statunitense 1882 - Ferdinand Ebner, filosofo austriaco 1882 - Fritz Reuter Leiber Sr., attore statunitense 1882 - George Bonhag, atleta statunitense 1883 - Arthur Newton, atleta statunitense 1883 - Emil Voigt, atleta britannico 1883 - Valentin Zietara, illustratore e pittore tedesco 1884 - Jindřich Rezek, calciatore boemo 1884 - Məhəmməd Rəsulzadə, politico azero 1884 - Nathaniel Moore, golfista statunitense 1884 - Theodor Heuss, politico tedesco 1885 - Gerald Loxley, aviatore e militare britannico 1886 - Alfonso López Pumarejo, politico colombiano 1886 - George Neville Watson, matematico inglese 1888 - Bernardo Giner de los Ríos, politico spagnolo 1888 - Leonardo Azzarita, giornalista italiano 1888 - Oda Alstrup, attrice danese 1889 - Frederico Paredes, schermidore portoghese 1889 - Quirino Armellini, generale italiano 1889 - Raimondo Franchetti, esploratore italiano 1891 - Luigi Biancheri, ammiraglio italiano 1891 - Silvio Peruzzi, calciatore italiano 1892 - Eddie Cantor, attore statunitense 1892 - Ozaki Kihachi, poeta giapponese 1893 - Camillo Bellieni, politico italiano 1893 - Freya Stark, esploratrice britannica 1893 - Hryhorii Lakota, vescovo cattolico ucraino *1894 - Percy Helton, attore statunitense 1895 - Justine Johnstone, attrice statunitense 1896 - Eric Miéville, diplomatico inglese 1896 - Charlie Robertson, giocatore di baseball statunitense 1897 - Guglielmo Cassinelli, aviatore italiano 1898 - Roger Money-Kyrle, psicoanalista britannico 1898 - Russell Ohl, inventore e fisico statunitense 1899 - Tino Erler, attore italiano 1900 - Omraam Mikhaël Aïvanhov, pedagogo bulgaro 1900 - Faustino Barbina, politico italiano 1900 - Betty Parsons, artista statunitense 1901 - Blaž Arnič, compositore sloveno 1901 - Marie Luise Kaschnitz, scrittrice tedesca 1901 - Vasilij Vasil'evič Kuznecov, politico sovietico 1901 - Mario de las Casas, calciatore peruviano 1902 - Tallulah Bankhead, attrice statunitense 1902 - Gilio Bisagno, nuotatore italiano 1902 - Giacomo Cannonero, vescovo italiano 1902 - Alva Myrdal, politica svedese 1903 - Jack Allen, calciatore inglese 1904 - Francesco Minerva, arcivescovo italiano 1905 - Mario Boella, ingegnere italiano 1905 - Theodor Burkhardt, calciatore tedesco 1905 - Enrico Colombari, calciatore italiano 1905 - Eva Hart, inglese 1905 - Antonín Moudrý, calciatore cecoslovacco 1905 - John Henry O'Hara, scrittore statunitense 1906 - Alfeo Brandimarte, militare italiano 1906 - Benjamin Frankel, compositore britannico 1908 - Bill Cantrell, pilota automobilistico statunitense 1908 - Hugo Giammusso, pittore italiano 1908 - Simonne Mathieu, tennista francese 1908 - Atahualpa Yupanqui, cantautore argentino 1909 - Antonio Andretta, ciclista italiano 1909 - Uberto Bonetti, disegnatore italiano 1909 - Walter Coy, attore statunitense 1909 - Pio Gorretta, calciatore italiano 1909 - Gregor Hradetzky, organaro austriaco 1910 - Willibald Hahn, calciatore austriaco 1910 - Giorgio Perlasca, filantropo italiano 1911 - Lavinia Gianoni, ginnasta italiana 1911 - Władysław Mazurkiewicz, assassino seriale polacco 1911 - Baba Vanga, profeta bulgara 1912 - Garibaldo Benifei, politico italiano 1912 - Enrico Camici, fantino italiano 1913 - Mario Gentili, ciclista italiano 1913 - Don Hutson, giocatore football statunitense 1913 - Wayne Millner, giocatore football statunitense 1913 - Walter Winterbottom, calciatore inglese 1914 - Candido Amantini, presbitero italiano 1914 - Miranda Campa, attrice italiana 1914 - Aldo Dapas, calciatore italiano 1914 - Basilio Franchina, attore italiano 1914 - Johannes Virolainen, politico finlandese 1914 - Jersey Joe Walcott, pugile statunitense 1915 - Giulio Bedeschi, militare e scrittore italiano 1915 - Costanza Bruno, infermiera italiana 1915 - Bobby Hackett, chitarrista statunitense 1915 - Håkan Lidman, atleta svedese 1915 - Alan Lomax, antropologo statunitense 1915 - Thomas Merton, scrittore statunitense 1915 - Porthus Silingardi, calciatore italiano 1916 - Robert Hanbury Brown, fisico britannico 1916 - Paolo Cavallina, giornalista italiano 1916 - Rina Gigli, soprano italiano 1916 - Frank Parker, tennista statunitense 1918 - Philip Rastelli, criminale statunitense 1918 - Guglielmo Trevisan, calciatore italiano 1919 - Domenico Cremonesi, calciatore italiano 1919 - Jackie Robinson, giocatore di baseball statunitense 1920 - Luigi Bertoldi, politico italiano 1920 - José Luis Borbolla, calciatore messicano 1920 - Amedeo Rega, calciatore italiano 1920 - Siro Riccioni, militare italiano 1920 - Stewart Udall, politico statunitense 1920 - Bert Frederick Williams, calciatore inglese 1921 - John Agar, attore statunitense 1921 - Carol Channing, attrice statunitense 1921 - Mario Lanza, tenore statunitense 1921 - Kurt Marti, religioso e poeta svizzero 1922 - Giuseppe Di Vagno jr., politico italiano 1922 - Joanne Dru, attrice statunitense 1922 - William Sylvester, attore statunitense 1923 - Giuseppe Alessandrini, politico italiano 1923 - Larry Buchanan, regista statunitense 1923 - Norman Mailer, scrittore statunitense 1923 - Jorge María Mejía, cardinale argentino 1923 - Maurice Michael Otunga, cardinale keniota 1924 - Tengiz Evgen'evič Abuladze, regista sovietico 1924 - William Bryant, attore statunitense 1924 - Angelo Frosi, vescovo italiano 1925 - Ramón Campos, cestista filippino 1926 - Antonio Briva Mirabent, vescovo spagnolo 1926 - Ed Dahler, cestista statunitense 1926 - Johannes Degenhardt, cardinale tedesco 1926 - Antonio Lionetti, calciatore italiano 1926 - Lev Aleksandrovič Rusov, pittore russo 1927 - Giampiero Boneschi, musicista italiano 1927 - Jerry Haynes, attore statunitense 1928 - Florindo D'Aimmo, politico italiano 1928 - Dušan Džamonja, scultore croato 1928 - Ênio Andrade, calciatore brasiliano 1929 - Girolamo Arnaldi, storico italiano 1929 - Luigi Cortesi, storico italiano 1929 - Andy Milligan, regista statunitense 1929 - Rudolf Ludwig Mössbauer, fisico tedesco 1929 - Jean Simmons, attrice britannica 1929 - Michele Tantalo, politico italiano 1929 - Giuseppe Uncini, pittore italiano 1930 - Joakim Bonnier, pilota automobilistico svedese 1930 - Sergius Golowin, scrittore svizzero 1930 - Italo Toni, giornalista italiano 1931 - Lorraine Ellison, cantante statunitense 1931 - Angelo Gandini, calciatore italiano 1931 - Nicholas Gordon-Lennox, diplomatico britannico 1932 - Alfonso Avanessian, pittore iraniano 1932 - Vic Crowe, calciatore gallese 1932 - Michael Degen, attore e scrittore tedesco 1932 - Raymond Kaelbel, calciatore francese 1932 - Tomislav Kaloperović, calciatore jugoslavo 1932 - Ottilie Patterson, cantante nordirlandese 1933 - Aníbal Alzate, calciatore colombiano 1933 - Alberto Gandossi, pilota motociclistico italiano 1933 - Morton Mower, cardiologo statunitense 1933 - Bernardo Provenzano, criminale italiano 1933 - Jun John Sakurai, fisico giapponese 1934 - Ernesto Brambilla, pilota motociclistico italiano 1934 - Armando Celso, attore italiano 1934 - James Franciscus, attore statunitense 1934 - Enrico Job, scrittore italiano 1935 - Lorenzo Calafiore, lottatore italiano 1935 - Antonio Ciliberti, arcivescovo italiano 1935 - Hal Lear, cestista statunitense 1935 - Giulio Salierno, scrittore italiano 1935 - Kenzaburō Ōe, scrittore giapponese 1936 - Antonio Fantini, politico italiano 1936 - Edmund Piątkowski, atleta polacco 1937 - Philip Glass, compositore statunitense 1937 - Anatolij Karacuba, matematico russo 1937 - Suzanne Pleshette, attrice statunitense 1937 - Luigi Tripisciano, giornalista italiano 1938 - Beatrice dei Paesi Bassi, sovrana 1938 - Lynn Carlin, attrice statunitense 1938 - Salvatore Di Naro, schermidore italiano 1938 - Giuseppe Lavorato, politico italiano 1938 - James G. Watt, politico statunitense 1939 - Johnny Egan, cestista statunitense 1939 - Gilberto Rodríguez Orejuela, colombiano 1940 - Kitch Christie, rugbista sudafricano 1941 - Len Chappell, cestista statunitense 1941 - Dick Gephardt, politico statunitense 1941 - Edmar Japiassú Maia, calciatore brasiliano 1941 - Eugène Terre'Blanche, politico sudafricano 1941 - Jessica Walter, attrice statunitense 1942 - Mariella Bettarini, scrittrice italiana 1942 - Daniela Bianchi, attrice e modella italiana 1942 - Jean-Pierre Bourtayre, compositore francese 1942 - Derek Jarman, regista britannico 1943 - Spela Rozin, attrice slovena 1944 - Adriano Bardin, calciatore italiano 1944 - Connie Booth, attrice statunitense 1944 - Spartaco Landini, calciatore italiano 1944 - Silvano Mezzavilla, giornalista italiano 1944 - Charlie Musselwhite, musicista statunitense 1945 - Lino Golin, calciatore italiano 1945 - Joseph Kosuth, artista statunitense 1946 - Silvino Bercellino, calciatore italiano 1946 - Alberto Gagliardi, politico italiano 1946 - Sylvia Hitchcock, modella statunitense 1946 - Terry Kath, cantautore statunitense 1946 - Arduino Paniccia, scrittore italiano 1946 - Dutch Ruppersberger, politico statunitense 1946 - Bobby Windsor, rugbista britannico 1947 - Jonathan Banks, attore statunitense 1947 - Dick Garrett, cestista statunitense 1947 - Nolan Ryan, giocatore di baseball statunitense 1947 - Pietro Sabatini, calciatore italiano 1948 - Volkmar Groß, calciatore tedesco 1948 - Paul Jabara, attore statunitense 1948 - Jean-Clément Martin, storico francese 1948 - Gian Matteo Ranzi, lottatore italiano 1948 - Joyce, cantante e chitarrista brasiliana 1949 - Roberto Bernardelli, politico italiano 1949 - Fabio Bonci, calciatore italiano 1949 - Rossano Caddeo, politico italiano 1949 - Juan Escobar, arbitro di calcio paraguaiano 1949 - Rubén Pagnanini, calciatore argentino 1949 - Ken Wilber, filosofo statunitense 1950 - Alessandro Benvenuti, attore italiano 1950 - Nikolaj Kruglov 1951 - Dave Benton, musicista estone 1951 - Phil Manzanera, chitarrista britannico 1951 - Larry McNeill, cestista statunitense 1951 - Cristine Rose, attrice statunitense 1952 - Giovanni Confalonieri, politico italiano 1952 - Jan Hofer, giornalista tedesco 1953 - José Alberto Costa, calciatore portoghese 1953 - Phil Hicks, cestista statunitense 1953 - Sergej Borisovič Ivanov, politico russo 1953 - Nodar Khizanishvili, calciatore sovietico 1954 - Mauro Baldi, pilota automobilistico italiano 1954 - Anne Eenpalu, politica estone 1954 - Charles Jordan, cestista statunitense 1954 - Gilberto Mancini, calciatore italiano 1954 - Valeria Perilli, attrice italiana 1954 - Mark Slavin, lottatore israeliano 1954 - Adrian Vandenberg, chitarrista olandese 1955 - Guido Barbujani, scrittore italiano 1955 - Hocine Benmiloudi, calciatore algerino 1955 - Kenny Higgs, cestista statunitense 1955 - Virginia Ruzici, tennista rumena 1955 - Renato Walter Togni, politico italiano 1956 - Terry Date, produttore statunitense 1956 - John Lydon, cantante britannico 1956 - Stefan Majewski, calciatore polacco 1956 - Artur Mas, politico spagnolo 1956 - Guido van Rossum, informatico olandese 1956 - József Szabó, calciatore ungherese 1956 - Luc Viudès, atleta francese 1957 - Shirley Babashoff, nuotatrice statunitense 1957 - Bruno Coli, compositore italiano 1957 - Davide Parenti, autore televisivo italiano 1957 - Sydney Urshan, attore statunitense 1957 - António Veloso, calciatore portoghese 1957 - Ronald Åhman, calciatore svedese 1958 - Aleksandar Cvjetković, attore croato 1958 - Eduardo Hernández, calciatore salvadoregno 1958 - Art Housey, cestista statunitense 1958 - Ciro Miniero, vescovo cattolico italiano 1958 - Franco Ricordi, filosofo italiano 1958 - Gino Rivieccio, cabarettista attore italiano 1959 - Pierre Aïm, fotografo francese 1959 - Sergej Baburin, politico russo 1959 - Arto Härkönen, atleta finlandese 1959 - Anthony LaPaglia, attore australiano 1959 - Kelly Lynch, attrice e modella statunitense 1959 - Laura Lippman, scrittrice statunitense 1959 - Juan Carlos Naya, attore spagnolo 1959 - Francisco Pineda, calciatore spagnolo 1959 - Petăr Popangelov, sciatore bulgaro 1960 - Antonio Elia Acerbis, calciatore italiano 1960 - Mariasela Álvarez, modella dominicana 1960 - George Benjamin, compositore inglese 1960 - Jurij Burlakov, fondista sovietico 1960 - Domenico Fiordalisi, magistrato italiano 1960 - Akbar Gangi, giornalista iraniano 1960 - Rod Higgins, cestista statunitense 1960 - Loizos Mavroudis, calciatore cipriota 1960 - Gian Micalessin, giornalista italiano 1960 - Grant Morrison, fumettista scozzese 1960 - Joe Violanti, attore italiano 1960 - Željko Šturanović, politico montenegrino 1961 - Fatou Bensouda, giurista gambiana 1961 - Luciano Cilona, calciatore italiano 1961 - Lloyd Cole, cantautore britannico 1961 - Giovanni Deogratias, calciatore italiano 1961 - Stefano Maguolo, cestista italiano 1961 - Jonny Otten, calciatore tedesco 1961 - 3 Steps Ahead, disc jockey olandese 1961 - Corrado Roma, calciatore italiano 1961 - Christian Settipani, storico francese 1962 - Aleksej Borisovič Miller, politico russo 1962 - Sophie Muller, regista britannica 1962 - David Oliver, attore statunitense 1962 - Flavio Tranquillo, giornalista italiano 1963 - Brian Adams, attore statunitense 1963 - Manuela Di Centa, politica italiana 1963 - John Dye, attore statunitense 1963 - Clementina Forleo, magistrato italiano 1963 - José Gabriel Funes, astronomo argentino 1963 - Mario Rossi, fumettista italiano 1964 - Cato Erstad, calciatore norvegese 1964 - Jeff Hanneman, chitarrista statunitense 1964 - Dana Laurita, attrice statunitense 1964 - Miki Maya, attrice giapponese 1964 - Nils Muižnieks, politologo lettone 1964 - Gianluca Pol, cestista italiano 1965 - Giōrgos Gasparīs, cestista greco 1965 - Ofra Harnoy, violoncellista canadese 1965 - Guido Marini, presbitero italiano 1965 - Andri Marteinsson, calciatore islandese 1965 - Vlada Stošić, calciatore jugoslavo 1965 - Emilio Valencia, calciatore ecuadoriano 1966 - Dmitrij Alekseev, slittinista sovietico 1966 - Luiz Antônio da Costa, calciatore brasiliano 1966 - Shigemitsu Egawa, calciatore giapponese 1966 - Rocco Girlanda, politico italiano 1966 - Rolf Järmann, ciclista svizzero 1966 - JJ Lehto, pilota automobilistico finlandese 1966 - Todd Strange, bassista statunitense 1966 - Pia Tuccitto, cantautrice italiana 1967 - Fat Mike, cantante statunitense 1967 - Chad Channing, batterista statunitense 1967 - Jason Cooper, batterista inglese 1967 - Tom Hovasse, cestista statunitense 1967 - Atsuhiro Iwai, calciatore giapponese 1967 - David Martínez, atleta spagnolo 1967 - Shauna Rolston, violoncellista canadese 1968 - John Collins, calciatore britannico 1968 - Markus Foser, sciatore liechtensteinese 1968 - Silvio Giusti, calciatore italiano 1968 - Saidali Iuldachev, scacchista uzbeko 1968 - Doug Pederson, giocatore football statunitense 1968 - Michael Sinclair, giocatore football statunitense 1968 - Birte Weigang, nuotatrice tedesca 1969 - Migidio Bourifa, atleta italiano 1969 - Alessandro Chiappini, allenatore di pallavolo italiano 1969 - Bill Huizenga, politico statunitense 1969 - Dmitrij Sanakoëv, politico georgiano 1970 - Søren Andersen, calciatore danese 1970 - Federico Bertozzi, scrittore italiano 1970 - Frédéric Clercq, pentatleta francese 1970 - Minnie Driver, attrice britannica 1970 - Jabulani Sibanda, politico zimbabwese 1971 - Danielle Ferland, attrice statunitense 1971 - Rita Guarino, calciatrice italiana 1971 - Lee Young Ae, attrice sudcoreana 1971 - Andrij Parubij, politico ucraino 1971 - Patricia Velásquez, attrice venezuelana 1971 - Stefan Wolf, calciatore svizzero 1971 - Julio César Yegros, calciatore paraguaiano 1972 - Stefan Kunz, fondista liechtensteinese 1973 - Salvo Sottile, giornalista italiano 1973 - Portia de Rossi, attrice australiana 1974 - Othella Harrington, cestista statunitense 1974 - Chad Hunt, attore pornografico statunitense 1974 - Anna Silk, attrice canadese 1974 - Peter Slicho, calciatore slovacco 1974 - Diego Suarez, doppiatore spagnolo 1975 - Vincent Fernandez, calciatore francese 1975 - Neville Godwin, tennista sudafricano 1975 - Jemeil Rich, cestista statunitense 1975 - Fabian Schmidt, schermidore tedesco 1975 - Cíntia Silva dos Santos, cestista brasiliana 1975 - Carlos Sánchez, calciatore a 5 argentino 1975 - Preity Zinta, attrice indiana 1976 - Paolo Agostini, calciatore italiano 1976 - Daniel Bisogno, calciatore uruguaiano 1976 - Traianos Dellas, calciatore greco 1976 - Claudio Graf, calciatore argentino 1976 - Tyrone Nesby, cestista statunitense 1976 - Giovanni Orfei, calciatore italiano 1976 - Zuleydis Ortiz, schermitrice cubana 1976 - Buddy Rice, pilota automobilistico statunitense 1976 - Simone Rosalba, pallavolista italiano 1976 - Tomáš Zíb, tennista ceco 1977 - Michele Antonioli, pattinatore italiano 1977 - Tania Belvederesi, ciclista italiana 1977 - Torri Edwards, atleta statunitense 1977 - Eddie Gustafsson, calciatore statunitense 1977 - Gavin Hayes, cantante statunitense 1977 - Shingo Katori, cantante, attore giapponese 1977 - Sergei Pareiko, calciatore estone 1977 - Katherine Shindle, attrice statunitense 1977 - Kerry Washington, attrice statunitense 1977 - Válter Apolinário da Silva, cestista brasiliano 1978 - Ivajlo Gabrovski, ciclista bulgaro 1978 - Patrick Gruber, slittinista italiano 1978 - Bobby Moynihan, attore statunitense 1978 - Łukasz Skrzyński, calciatore polacco 1978 - Simone Tiribocchi, calciatore italiano 1978 - Marvin Willoughby, cestista tedesco 1979 - Claudia Gattini, cestista italiana 1979 - Julio Mázzaro, cestista argentino 1979 - Emmett Scanlan, attore irlandese 1979 - Georgia Schweitzer, cestista statunitense 1979 - Daniel Tammet, scrittore britannico 1979 - Josh Wald, modello statunitense 1980 - K.Maro, cantante libanese 1980 - Gary Doherty, calciatore irlandese 1980 - Ciro Grieco, regista italiano 1980 - Jens Hakanowitz, cestista danese 1980 - April L. Hernandez, attrice statunitense 1980 - Tiffany Limos, attrice statunitense 1980 - Leonardo Migliónico, calciatore uruguaiano 1980 - Dan Milisavljevic, astronomo canadese 1980 - Luisa Tamanini, ciclista italiana 1980 - Jurica Vranješ, calciatore croato 1981 - Josh Almanson, cestista statunitense 1981 - Julio Arca, calciatore argentino 1981 - Amrita Arora, attrice indiana 1981 - Badr El Kaddouri, calciatore marocchino 1981 - André Hanssen, calciatore norvegese 1981 - Diego Hartfield, tennista argentino 1981 - Stefano Ianni, tennista italiano 1981 - Marnix Kolder, calciatore olandese 1981 - Yūsei Matsui, fumettista giapponese 1981 - Danilo Napolitano, ciclista italiano 1981 - Afik Nissim, cestista israeliano 1981 - Justin Timberlake, attore statunitense 1981 - Salvatore Vicari, calciatore italiano 1981 - Selçuk Şahin, calciatore turco 1982 - Francesca Angelinelli, scrittrice italiana 1982 - Maret Ani, tennista estone 1982 - Dituabanza Nsumbu, calciatore del Congo 1982 - Conor Grace, cestista irlandese 1982 - Ștefan Grigorie, calciatore rumeno 1982 - Andreas Görlitz, calciatore tedesco 1982 - Marco Mancinelli, calciatore italiano 1982 - Salvatore Masiello, calciatore italiano 1982 - Allan McGregor, calciatore scozzese 1982 - Emanuele Morini, calciatore italiano 1982 - Helena Paparizou, cantante svedese 1982 - Francesco Parravicini, calciatore italiano 1982 - Lissa Vera, attrice argentina 1982 - Aleksej Verbov, pallavolista russo 1982 - Giovanni Ziberna, regista italiano 1983 - Elizabeth Armstrong, pallanuotista statunitense 1983 - Keen'V, cantante francese 1983 - Patrick Cobbs, giocatore football statunitense 1983 - Dario De Rosa, doppiatore italiano 1983 - Jader Fornari, calciatore a 5 brasiliano 1983 - Andrea Manco, flautista italiano 1983 - Fabio Quagliarella, calciatore italiano 1983 - Ronaldo Vanin, calciatore brasiliano 1983 - Obina, calciatore brasiliano 1984 - Malika Ayane, cantautrice italiana 1984 - Killian Brennan, calciatore irlandese 1984 - Vladimir Bystrov, calciatore russo 1984 - Vernon Davis, giocatore football statunitense 1984 - Aran Hakutora, lottatore di sumo russo 1984 - Viktor Kejru, cestista russo 1984 - Baihakki Khaizan, calciatore singaporiano 1984 - Charlie Laine, attrice pornografica statunitense 1984 - Julija Leancjuk, atleta bielorussa 1984 - Alexander Ludwig, calciatore tedesco 1984 - Dean Marney, calciatore inglese 1984 - Gonzalo Porras, calciatore uruguaiano 1984 - Alessandro Rosina, calciatore italiano 1984 - Mohammed Tchité, calciatore burundese 1984 - Jeremy Wariner, atleta statunitense 1984 - Alessandro Zanni, rugbista italiano 1984 - Mariusz Zganiacz, calciatore polacco 1985 - Kalomira, cantante greca 1985 - Sultan Alhabashi, atleta saudita 1985 - Sarah Austmann, cestista tedesca 1985 - Grégory Baugé, pistard francese 1985 - Christophe Berra, calciatore scozzese 1985 - Lorenzo Carotti, calciatore italiano 1985 - Adam Federici, calciatore australiano 1985 - Christopher Joyce, calciatore britannico 1985 - Novak Martinović, calciatore serbo 1985 - Thor Möger Pedersen, politico danese 1985 - Morten Rasmussen, calciatore danese 1985 - Kevin Romy, hockeista svizzero 1985 - Virginio, cantautore italiano 1985 - Mario Williams, giocatore football statunitense 1985 - Túlio de Melo, calciatore brasiliano 1986 - Al Baptiste, calciatore inglese 1986 - Walter Dix, atleta statunitense 1986 - George Elokobi, calciatore camerunese 1986 - Yves Makabu-Makalambay, calciatore belga 1986 - Ángel Martínez Cervera, calciatore spagnolo 1986 - Pauline Parmentier, tennista francese 1986 - Sascha Pichler, calciatore austriaco 1986 - Dirk Westphal, pallavolista tedesco 1987 - Eid Al-Farsi, calciatore omanita 1987 - Pat Angerer, giocatore football statunitense 1987 - Brandon Bollig, hockeista statunitense 1987 - Abdelmoumene Djabou, calciatore algerino 1987 - Silvia Domínguez, cestista spagnola 1987 - Dmitrij Il'inych, pallavolista russo 1987 - Jérémy Leloup, cestista francese 1987 - Marcus Mumford, cantante inglese 1987 - Selu Nieto, attore spagnolo 1987 - Christopher Oualembo, calciatore del Congo 1988 - Jóhan Troest Davidsen, calciatore faroese 1988 - Zhou Lüxin, tuffatore cinese 1988 - Chiró N'Toko, calciatore del Congo 1988 - Silvia Motta, pallanuotista italiana 1988 - Nemani Nadolo, rugbista a 15 figiano 1988 - Brett Pitman, calciatore britannico 1988 - Sidney Sam, calciatore tedesco 1988 - Robert Seifert, pattinatore tedesco 1988 - Taijo Teniste, calciatore estone 1989 - Nadir Caselli, attrice e modella italiana 1989 - Natalia Ducó, atleta cilena 1989 - Sebastian Eriksson, calciatore svedese 1989 - Elia Favilli, ciclista italiano 1989 - Pedro Leal, calciatore costaricano 1989 - Raoul Loé, calciatore camerunese 1989 - Sainey Nyassi, calciatore gambiano 1989 - Sanna Nyassi, calciatore gambiano 1989 - Evgenij Pomazan, calciatore russo 1989 - Olena Samburs'ka, cestista ucraina 1989 - Danijel Subotić, calciatore bosniaco 1990 - Bernadett Zágor, calciatrice ungherese 1990 - Cro, rapper e cantante tedesco 1990 - Jordan Massengo, calciatore 1990 - Marco Trungelliti, tennista argentino 1990 - Nicolás Laprovíttola, cestista argentino 1990 - Rubén Botta, calciatore argentino 1991 - Abdulla Shallal, calciatore bahreinita 1991 - Andrėj Ščarbakoŭ, calciatore bielorusso 1991 - Bryan Carrasco, calciatore cileno 1991 - Chisamba Lungu, calciatore zambiano 1991 - Greg Cunningham, calciatore irlandese 1991 - Harrison Peacock, pallavolista australiano 1991 - Jakub Považanec, calciatore slovacco 1991 - Jerry Donga, calciatore salomonese 1991 - Ju Wenjun, scacchista cinese 1991 - Nuno Reis, calciatore portoghese 1992 - Aldair Djaló Baldé, calciatore portoghese 1992 - Aleksandr Loginov, biatleta russo 1992 - Benjamin Siegrist, calciatore svizzero 1992 - Bouna Sarr, calciatore francese 1992 - Christopher, cantante danese 1992 - Dico Koppers, calciatore olandese 1992 - Emiljano Musta, calciatore albanese 1992 - Filippo Scaglia, calciatore italiano 1992 - Giulia Riva, atleta italiana 1992 - James Hurst, calciatore inglese 1992 - Jeff Hendrick, calciatore irlandese 1992 - Jeffrey Hendrick, calciatore irlandese 1992 - Kwon Kyung-won, calciatore sudcoreano 1992 - Lasha Shavdatuashvili, judoka georgiano 1992 - Tyler Seguin, hockeista su ghiaccio canadese 1993 - Fernando Lewis, calciatore olandese 1993 - Ford Swette, sciatore canadese 1993 - Ku Bon-chan, arciere sudcoreano 1993 - Liam Moore, calciatore inglese 1993 - Qiu Bo, tuffatore cinese 1993 - Sanan Vjačeslavovič Sjugirov, scacchista russo 1993 - Tristan Do, calciatore francese 1994 - Dominik Kohr, calciatore tedesco 1994 - Igor Araújo, calciatore brasiliano 1994 - Kenneth Zohore, calciatore danese 1994 - Robert Whalen, giocatore di baseball statunitense 1994 - Silke Lippok, nuotatrice tedesca 1994 - Vitalik Buterin, scrittore russo 1995 - Laura Melandri, pallavolista italiana 1995 - Martina Favaretto, atleta italiana 1995 - Nina Sublatti, cantante georgiana 1995 - Romain Gall, calciatore francese 1996 - Biagio Borrelli, pallanuotista italiano 1996 - Joel Courtney, attore statunitense 1996 - Léo Pereira, calciatore brasiliano 1996 - 1997 - Ali El Ghrari, arciere libico 

