Stampa E-mail Nasce il 1º febbraio La lista contiene circa 790 persone 1208 - Giacomo I d'Aragona 1240 - Andrea da Segni, religioso italiano 1340 - Guido II Gonzaga, nobile italiano 1370 - Leonardo Bruni, politico italiano 1435 - Amedeo IX di Savoia, nobile 1447 - Eberardo II, Duca di Württemberg 1459 - Conrad Celtis, poeta tedesco 1462 - Giovanni Tritemio, scrittore tedesco 1468 - Giacomo Colombo, navigatore italiano 1523 - Francesco Abbondio Castiglioni, cardinale italiano 1552 - Edward Coke, politico inglese 1566 - Maria dell'Incarnazione Avrillot, religiosa francese 1585 - Francis Annesley, politico irlandese 1616 - Sofia di Brandeburgo, principessa tedesca 1620 - Gustaf Bonde, politico svedese 1621 - Francis Gage, presbitero britannico 1659 - Jakob Roggeveen, navigatore olandese 1666 - Maria Teresa di Borbone-Condé 1673 - Alessandro Marcello, compositore italiano 1679 - Francesco Ricci, cardinale italiano 1686 - Almerico Gonzaga, nobile e religioso italiano 1686 - Susanna Enrichetta di Lorena, nobile francese 1690 - Francesco Maria Veracini, violinista italiano 1694 - Giuseppe Spinelli, cardinale italiano 1707 - Federico, principe del Galles 1712 - Konrad Ernst Ackermann, attore tedesco 1715 - Giovanni Battista Ronchelli, pittore italiano 1735 - Joseph Alvinczy von Berberek, austriaco 1743 - Johan Christopher Toll, militare svedese 1747 - Serafino Morazzone, presbitero italiano 1749 - Franz Xaver Krautheim, cardinale austriaco 1751 - Charles de Manoncourt, naturalista francese 1753 - Francesco da Paola Grua, violinista tedesco 1757 - John Philip Kemble, attore inglese 1759 - Karl Friedrich Hensler, scrittore tedesco 1761 - Christian Persoon, botanico sudafricano 1762 - Andrea Savaresi, naturalista italiano 1768 - Jacques de Lauriston, generale francese 1774 - Ferdinand Palffy, ingegnere austriaco 1783 - André Dupin, giurista politico francese 1787 - George Hay, nobile scozzese 1787 - Louis Angely, attore e regista tedesco 1787 - Richard Whately, arcivescovo anglicano inglese 1789 - Pietro Odescalchi, letterato italiano 1790 - Benedetto D'Acquisto, arcivescovo italiano 1790 - Metilde Viscontini Dembowski, patriota italiana 1792 - Johann Friedrich Dieffenbach, chirurgo tedesco 1792 - Jacques-Célestin du Pont, cardinale francese 1793 - Guilherme de Carvalho, cardinale portoghese 1794 - John Kerr, , politico scozzese 1795 - George Harpur Crewe, politico inglese 1800 - Brian Houghton Hodgson, naturalista inglese 1801 - Adolf Fredrik Lindblad, compositore svedese 1801 - Émile Littré, filosofo francese 1801 - Jean Théodore Lacordaire, entomologo belga 1801 - Thomas Cole, pittore statunitense 1805 - Teresa Couderc, religiosa francese 1805 - Samuel Earnshaw, fisico inglese 1806 - François Jouffroy, scultore francese 1808 - Luisa di Prussia 1808 - Giovanni Avossa, politico italiano 1810 - Giuseppe Grignani, presbitero italiano 1811 - Arthur Hallam, poeta inglese 1812 - Johann Karl von Huyn, generale austriaco 1814 - Candido Augusto Vecchi, storico italiano 1817 - Paolo De Flotte, politico francese 1823 - Georg Michael Pfaff, artigiano tedesco 1824 - Henry Charles FitzRoy Somerset, politico inglese 1825 - Francis James Child, filologo statunitense 1829 - Tito Vignoli, filosofo italiano 1830 - Michele Grassi Pasini, politico italiano 1836 - Emil Hartmann, compositore danese 1842 - Alessandrina di Prussia 1844 - Stanley Hall, psicologo statunitense 1844 - Eduard Strasburger, botanico tedesco 1847 - Marijan von Varešanin-Vareš, militare austro-ungarico 1851 - Jaume Ferran i Clua, batteriologo spagnolo 1853 - Oskar Langendorff, cardiologo tedesco 1858 - Guglielmo Oberdan, patriota italiano 1858 - Ignaz Rieder, arcivescovo austriaco 1859 - Karel Halíř, violinista ceco 1859 - Victor Herbert, violoncellista irlandese 1860 - Michel Zevaco, giornalista francese 1862 - Cecilio Báez, giornalista e politico paraguaiano 1863 - Ludovico Antomelli, vescovo cattolico italiano 1865 - Tichon di Mosca, arcivescovo ortodosso russo 1865 - Armando Perotti, giornalista italiano 1867 - Filippo Re Capriata, fisico italiano 1868 - Francesco Rossi, prefetto e politico italiano 1868 - Ștefan Luchian, pittore rumeno 1869 - Kerry Mills, compositore statunitense 1870 - Erik Adolf von Willebrand, medico finlandese 1871 - Gabriel Veyre, regista e fotografo francese 1871 - Hellmer Hermandsen, tiratore norvegese 1872 - Alberto Bonzani, politico italiano 1872 - Andrew P. Kehoe, assassino statunitense 1872 - Clara Butt, contralto britannico 1872 - Paul Fort, poeta francese 1873 - Helena Gleichen, pittrice inglese 1874 - Hugo von Hofmannsthal, scrittore austriaco 1874 - James Ramsay Hunt, neurologo statunitense 1874 - Teodoro Morisani, politico italiano 1875 - Khalīl Al-Haddād, presbitero libanese 1876 - Francisco Sousa, politico spagnolo 1877 - Luigi Bonazza, artista italiano 1878 - Alfréd Hajós, calciatore ungherese 1878 - Charles Tate Regan, naturalista britannico 1878 - Concetto Marchesi, politico italiano 1878 - Enrico Carusi, umanista italiano 1878 - George Campbell, giocatore di lacrosse canadese 1878 - Louis Blaringhem, botanico francese 1878 - Milan Hodža, politico slovacco 1879 - Henri Chrétien, astronomo francese 1879 - John Dalrymple, politico scozzese 1879 - Joseph Dowler, tiratore di fune britannico 1879 - Vangjel Turtulli, politico albanese 1880 - Antonio Guarnieri, compositore italiano 1880 - Francesco Balilla Pratella, musicista italiano 1880 - Juan Giuria, architetto uruguaiano 1882 - Louis Saint-Laurent, politico canadese 1883 - Fausto Torrefranca, musicologo italiano 1883 - Tito Zaniboni, politico italiano 1884 - Hans Weymar, calciatore tedesco 1884 - Evgenij Ivanovič Zamjatin, scrittore russo 1885 - Camille Chautemps, politico francese 1885 - Friedrich Kellner, politico tedesco 1885 - Kálmán Székány, allenatore di calcio ungherese 1886 - Veli Nieminen, ginnasta finlandese 1887 - Charles Nordhoff, romanziere inglese 1887 - Åke Åkerlund, medico svedese 1888 - Charles January, calciatore statunitense 1888 - Marius Lund, calciatore norvegese 1889 - Crisanto Luque Sánchez, cardinale colombiano 1889 - Giovanni Cimara, attore italiano 1889 – Giovanni Tizzano, scultore italiano 1889 - Tony Cargnelli, calciatore austriaco *1890 - Émile Drain, attore francese 1891 - Corradino D'Ascanio, ingegnere italiano 1891 - Al ander Kipnis, basso russo 1891 - Karla Schramm, attrice statunitense 1891 - Edward Small, produttore statunitense 1892 - Odone Belluzzi, ingegnere italiano 1892 - Alfredo Foglino, calciatore uruguaiano 1892 - Sigurd Rasmussen, calciatore norvegese 1893 - Giovanni Scatturin, canottiere italiano 1894 - Paul Carbone, criminale francese 1894 - John Ford, regista e attore statunitense 1894 - James P. Johnson, pianista statunitense 1895 - Francelia Billington, attrice statunitense 1895 - Ezio De Marchi, militare italiano 1895 - Ferenc Szilágyi, scrittore ungherese 1896 - Anastasio García, politico nicaraguense 1897 - Nicola Papa, calciatore italiano 1897 - Gaetano Perillo, antifascista italiano 1897 - Denise Robins, scrittrice britannica 1898 - Antonio Calegari, militare e scrittore italiano 1898 - Richard McCreery, generale britannico 1899 - Giorgio Pini, politico e giornalista italiano 1899 - Alberto Prebisch, architetto argentino 1899 - Guglielmo Tornabuoni, calciatore italiano 1900 - Antonio Cetti, calciatore italiano 1900 - Attilio Fizzotti, calciatore italiano 1900 - Georg Köhler, calciatore tedesco 1901 - Frank Buckles, militare statunitense 1901 - Clark Gable, attore statunitense 1901 - Andrea Guglielminetti, politico italiano 1902 - Heinosuke Gosho, regista giapponese 1902 - Langston Hughes, poeta statunitense 1903 - Egil Brenna Lund, calciatore norvegese 1903 - Riccardo Tana, calciatore italiano 1903 - Stefano Visca, calciatore italiano 1903 - Carl Johan Wachtmeister, schermidore svedese 1903 - Taiji Yabushita, regista giapponese 1904 - Nicolino Cabitza, chitarrista italiano 1904 - Tricky Sam Nanton, trombonista statunitense 1904 - Felice Romano, attore italiano 1904 - Joseph Satowaki, cardinale giapponese 1905 - Emilio Segrè, fisico italiano 1906 - Helen Chandler, attrice statunitense 1906 - Hildegarde, cantante statunitense 1907 - Ettore Balmamion, ciclista italiano 1907 - Domenico D'Alberto, calciatore ungherese 1907 - Günter Eich, poeta tedesco 1907 - Mozart Camargo Guarnieri, pianista brasiliano 1907 - Sándor Veress, compositore ungherese 1908 - Paolo Bertoli, cardinale italiano 1908 - Leopoldo Faretra, medico italiano 1908 - Pierre Hornus, calciatore francese 1908 - George Pal, regista statunitense 1908 - Remo Scappini, politico italiano 1908 - Gene Sheldon, attore statunitense 1908 - Liberto dos Santos, calciatore portoghese 1909 - Ernesto Belis, calciatore argentino 1909 - Ottavio Misefari, calciatore italiano 1909 - George Beverly Shea, cantante statunitense 1910 - Luigi Ciminaghi, calciatore italiano 1910 - Petru Giovacchini, poeta e politico italiano 1910 - Ngapoi Ngawang Jigme, politico tibetano 1910 - Michael Kanin, regista statunitense 1910 - Birger Pedersen, calciatore norvegese 1910 - Karel Černý, calciatore cecoslovacco 1911 - Fedele De Francisca, carabiniere italiano 1911 - Remigio Scavazza, calciatore italiano 1912 - Mario De Bartoli, calciatore italiano 1912 - Albin Kitzinger, calciatore tedesco 1912 - Vittorio Mosele, calciatore italiano 1913 - Giuseppe Auletta, giurista italiano 1913 - Francisco Eppens Helguera, pittore messicano 1914 - Marino Girolami, regista italiano 1914 - Norman J. Holter, fisico statunitense 1914 - Víctor Pozzo, calciatore argentino 1914 - Francisco Providente, calciatore argentino 1915 - Umberto Busani, calciatore italiano 1915 - Stanley Matthews, calciatore britannico 1915 - Alicia Rhett, attrice e pittrice statunitense 1916 - Bruce Gordon, attore statunitense 1916 - George Mackey, matematico statunitense 1916 - Luis Noboa Naranjo, imprenditore ecuadoriano 1917 - Zhang Chunqiao, politico cinese 1917 - José Luis Sampedro, scrittore spagnolo 1917 - Kunitaka Sueoka, calciatore giapponese 1918 - Muriel Spark, scrittrice scozzese 1919 - Pietro Garinei, attore italiano 1920 - Celso Battaia, calciatore italiano 1920 - Longino Di Piazza, calciatore italiano 1920 - Giulio Fenzi, calciatore italiano 1920 - Castellina, fisarmonicista italiano 1920 - Pierre Jonquères d'Oriola, cavaliere francese 1921 - Renato Gei, calciatore italiano 1921 - Fernando Valenciaga, calciatore spagnolo 1921 - Bob Hardisty, calciatore inglese 1921 - Teresa Mattei, politica italiana 1921 - Michele Santacroce, calciatore italiano 1922 - Romolo Liberale, scrittore italiano 1922 - Sauro Sili, musicista italiano 1922 - Renata Tebaldi, soprano italiano 1922 - Glicerio Vettori, politico italiano 1923 - Piero Lulli, attore italiano 1923 - Augusto Pedrazza, fumettista italiano 1923 - Sergio Rossi, imprenditore italiano 1924 - Aredio Gimona, calciatore italiano 1924 - Emmanuel Scheffer, calciatore israeliano 1925 - Enrico Gualazzi, calciatore italiano 1925 - Renzo Menardi, bobbista italiano 1926 - Pio Galli, sindacalista italiano 1926 - Nancy Gates, attrice statunitense 1926 - Vivian Maier, fotografa statunitense 1927 - Luigi Colonna, politico italiano 1927 - Günter Guillaume, agente segreto tedesco 1927 - Galway Kinnell, poeta statunitense 1927 - Flaviano Labò, tenore italiano 1928 - Mohammed Arkoun, islamista berbero 1928 - Samuel Frederick Edwards, fisico britannico 1928 - Jacques Lefèvre, schermidore francese 1928 - John Little, fisico statunitense 1928 - Cirano Snidero, calciatore italiano 1928 - Giuseppe Torti, vescovo cattolico svizzero 1928 - Stuart Whitman, attore statunitense 1929 - Aldo Felice Casotti, partigiano italiano 1929 - Nicholas Nagy-Talavera, storico ungherese 1929 - Oberdan Orlandi, calciatore italiano 1929 - Giorgio Pruzzo, calciatore italiano 1929 - Raffaele Talarico, scrittore italiano 1929 - Angelo Villa, calciatore italiano 1930 - Hossain Mohammad Ershad, politico bengalese 1930 - Scotty Robertson, allenatore di basket statunitense 1930 - Ferdinando Russo, politico italiano 1931 - Boris Nikolaevič El'cin, politico sovietico 1932 - Cees van Dongen, pilota motociclistico olandese 1933 - Wendell Anderson, politico statunitense 1933 - Giuseppe Cavadini, calciatore italiano 1933 - Federico Farkas, giornalista italiano 1933 - Reynolds Price, scrittore statunitense 1933 - Peter Sillett, calciatore inglese 1934 - Giancarlo Amadeo, calciatore italiano 1934 - Paul Carr, attore statunitense 1934 - Ilija Mirčev, cestista bulgaro 1935 - Vladimir Aksënov, cosmonauta sovietico 1935 - Mario Bellini, designer italiano 1935 - Domenico Cieri, musicologo italiano 1935 - Ginette Mazel, cestista francese 1935 - Óscar Moglia, cestista uruguaiano 1936 - Gervasio Gestori, vescovo cattolico italiano 1937 - Audrys Juozas Bačkis, cardinale lituano 1937 - Tony Waiters, calciatore inglese 1937 - Maryan Wisnieski, calciatore francese 1938 - Rita Ačkina, fondista sovietica 1938 - Jimmy Carl Black, musicista statunitense 1938 - Biagio Catalano, calciatore italiano 1938 - Domenico De Masi, sociologo italiano 1938 - Mario Desiderio, calciatore argentino 1938 - Sherman Hemsley, attore statunitense 1938 - Heinz Steinmann, calciatore tedesco 1938 - Michael Withers, pallanuotista australiano 1939 - Fritjof Capra, fisico austriaco 1939 - Claude François, cantautore egiziano 1939 - Paul Gillmor, politico statunitense 1939 - Ekaterina Maksimova, danzatrice sovietica 1939 - Joe Sample, pianista statunitense 1940 - Anna Filippini, attrice italiana 1940 - Roberto Negri, pianista italiano 1940 - Carlos Héctor Silva, calciatore uruguaiano 1940 - Emanuele Verona, pianista italiano 1941 - Paolo Becchetti, politico italiano 1941 - Deborah Fait, giornalista italiana 1941 - Alberto Macchi, regista italiano 1941 - Franco Nones, fondista italiano 1941 - Jerry Spinelli, scrittore statunitense 1941 - Enzo Venturini, militare italiano 1941 - Aleksandr Šidlovskij, pallanuotista russo 1942 - Nicola Carraro, produttore italiano 1942 - Terry Jones, attore, regista britannico 1942 - Claudio de Carvalho, calciatore brasiliano 1942 - Volker Roth, arbitro di calcio tedesco 1943 - Sauro Fracassa, calciatore italiano 1943 - Rosemarie Frankland, modella gallese 1943 - Franco Galeone, scrittore e ebraista italiano 1943 - Tina Sloan, attrice statunitense 1944 - Leo Burmester, attore statunitense 1944 - Mike Enzi, politico statunitense 1944 - Ramón Guardiola, cestista spagnolo 1944 - Robert Higgs, economista statunitense 1944 - Katsutoshi Nekoda, pallavolista giapponese 1944 - Dick Snyder, cestista statunitense 1945 - Deuter, musicista e artista tedesco 1945 - Ferruccio Mazzola, calciatore italiano 1945 - Jim Osborne, tennista statunitense 1945 - Howard Rosenman, attore statunitense 1945 - Gilles Servat, attore francese 1945 - Antonino Zaniboni, politico italiano 1946 - Pascal Bonitzer, attore francese 1946 - Franco Fossati, giornalista italiano 1946 - Fiorello Gramillano, politico italiano 1946 - Tony Lawrence, calciatore inglese 1946 - Tonino Paris, designer italiano 1946 - José Pesarrodona, ciclista spagnolo 1946 - Elisabeth Sladen, attrice britannica 1946 - Igor' Valetov, schermidore sovietico 1947 - Karen Krantzcke, tennista australiana 1947 - Michele Lorusso, calciatore italiano 1947 - Francesco Musotto, politico italiano 1947 - Giuliano Naria, giornalista italiano 1947 - Gaston Rahier, pilota motociclistico belga 1947 - Al Saunders, allenatore football statunitense 1947 - Frank Tipler, fisico statunitense 1947 - Vladimír Zedník, tennista cecoslovacco 1948 - Ravil' Arjapov, calciatore russo 1948 - László Bálint, calciatore ungherese 1948 - Maria Coscia, politica italiana 1948 - George Irvine, cestista statunitense 1948 - Rick James, cantautore statunitense 1949 - Franco Causio, calciatore italiano 1949 - Giovanni Carlo Ferrari, calciatore italiano 1949 - David Sullivan, imprenditore britannico 1949 - José de Almeida Barros, calciatore brasiliano 1950 - Rinaldo Bosco, politico italiano 1950 - Mike Campbell, chitarrista statunitense 1950 - Pieraldo Ferrante, attore italiano 1950 - Filippo Grassia, giornalista italiano 1950 - Kazimierz Nycz, cardinale polacco 1950 - Francisco Álvarez Uría, calciatore spagnolo 1951 - René Evald, cantante danese 1951 - Sonny Landreth, musicista statunitense 1951 - Myron Markevyč, calciatore sovietico 1951 - Riccardo Minardo, politico italiano 1951 - Lennart Pettersson, pentatleta svedese 1952 - Jenö Jandó, pianista ungherese 1952 - António Lima Pereira, calciatore portoghese 1952 - Alicio Solalinde, calciatore paraguaiano 1952 - Roger Tsien, biochimico statunitense 1953 - Miguel Ángel Alonso, calciatore spagnolo 1953 - Roberto Dipiazza, politico italiano 1953 - Alessandro Foglietta, politico italiano 1953 - Antonello Governale, doppiatore italiano 1953 - Andrea Purgatori, giornalista italiano 1954 - Paolo Amato, politico italiano 1954 - Dino D'Autorio, bassista italiano 1954 - Chuck Dukowski, bassista statunitense 1954 - Bill Mumy, attore statunitense 1954 - Paolo Rosi, calciatore italiano 1955 - Walter Berlini, calciatore italiano 1955 - T.R. Dunn, cestista statunitense 1955 - Cristiano di Oldenburg, nobile tedesco 1955 - Emanuele Petri, poliziotto italiano 1955 - Augusto Inácio, calciatore portoghese 1955 - Frankie Sullivan, chitarrista statunitense 1955 - Eleonora Vallone, attrice italiana 1956 - Monica Scattini, attrice italiana 1956 - Pasquale Scimeca, regista italiano 1957 - Pedro Abreu, cestista cubano 1957 - Dennis Brown, cantante giamaicano 1957 - Cylk Cozart, attore statunitense 1957 - Muhammad Khalifa, imprenditore saudita 1957 - Maria Rosaria Riuzzi, attrice italiana 1957 - Walter Schachner, calciatore austriaco 1958 - Luther Blissett, calciatore britannico 1958 - Federico Frigerio, calciatore italiano 1958 - Giorgio Gandola, giornalista italiano 1958 - Ryō Horikawa, doppiatore giapponese 1958 - Søren Lerby, calciatore danese 1958 - Tony Leung Ka-Fai, attore cinese 1959 - Jacques Bolle, pilota motociclistico francese 1959 - Paolo De Bernardis, astrofisico italiano 1959 - Lorenzo Ferrante, calciatore italiano 1959 - Mike Horan, giocatore football statunitense 1959 - Mauro Joriatti, calciatore italiano 1959 - David Irwin, rugbista a 15 britannico 1959 - Brian Jackson, cestista statunitense 1959 - Ottmar Liebert, chitarrista tedesco 1959 - Celso Otero, calciatore uruguaiano 1959 - Cosimo Sibilia, politico italiano 1959 - Paolo Triestino, attore italiano 1959 - Wade Wilson, giocatore football statunitense 1960 - Alessandro Amadori, scrittore italiano 1960 - Marco Flavio Cirillo, politico italiano 1960 - Ron Frenz, fumettista statunitense 1960 - Fabrizio Pirovano, pilota motociclistico italiano 1960 - Antonio Puig, scrittore spagnolo 1960 - Jackie Shroff, attore indiano 1960 - Giorgio Tirabassi, attore italiano 1961 - John Frederick Byrne, calciatore irlandese 1961 - José Cuciuffo, calciatore argentino 1961 - Manfred Frick, calciatore liechtensteinese 1961 - Adnan Hamad, calciatore iracheno 1961 - Daniel Tani, astronauta statunitense 1961 - Miguel Tendillo, calciatore spagnolo 1961 - Israele Tsvaygenbaum, pittore russo 1961 - Armin Veh, calciatore tedesco 1961 - Wagner Machado da Silva, cestista brasiliano 1962 - Manuel Amoros, calciatore francese 1962 - Anna Kanakis, attrice e scrittrice italiana 1962 - Damian Keogh, cestista australiano 1962 - Takashi Murakami, artista giapponese 1962 - John Paskin, calciatore sudafricano 1962 - Antonio Maurizio Schillaci, calciatore italiano 1963 - Yasuharu Kurata, calciatore giapponese 1963 - Mario Morosini, calciatore a 5 italiano 1963 - Pietro Puzone, calciatore italiano 1963 - Fausto Romitelli, compositore italiano 1964 - Philippe Casado, ciclista francese 1964 - Jani Lane, cantautore statunitense 1964 - Sandra Monacelli, politica italiana 1964 - Eli Ohana, calciatore israeliano 1964 - Linus Roache, attore britannico 1964 - Bugge Wesseltoft, pianista norvegese 1965 - Stéphanie di Monaco 1965 - Roberta Angelilli, politica italiana 1965 - John Bosman, calciatore olandese 1965 - Sherilyn Fenn, attrice statunitense 1965 - Yunis Hüseynov, calciatore sovietico 1965 - Brandon Lee, attore statunitense 1965 - Kiril Metkov, calciatore bulgaro 1965 - Louise Welsh, scrittrice britannica 1966 - Michelle Akers, calciatrice statunitense 1966 - Vasilis Dimitriadis, calciatore greco 1966 - Laurent Garnier, disc jockey francese 1966 - Nicola Giuliano, produttore italiano 1966 - Antonella Landi, scrittrice italiana 1966 - Rob Lee, calciatore inglese 1966 - José Nieves, cestista portoricano 1966 - Elena Nikolaeva, atleta sovietica 1966 - Alberto Prina, cestista italiano 1966 - Andrea Seno, calciatore italiano 1966 - Kōnosuke Uda, regista giapponese 1966 - Kyros Vassaras, arbitro di calcio greco 1967 - Meg Cabot, scrittrice statunitense 1967 - Orhun Ene, cestista turco 1967 - Gabrielle Fitzpatrick, attrice australiana 1967 - Masatada Ishii, calciatore giapponese 1967 - Veronika Oberhuber, slittinista italiana 1967 - Hisashi Tsuchida, calciatore giapponese 1968 - Cheb Hasni, cantante algerino 1968 - Vitalij Nosov, cestista russo 1968 - Kōtarō Oshio, chitarrista giapponese 1968 - Alício Pena Júnior, arbitro di calcio brasiliano 1968 - Lisa Marie Presley, cantautrice statunitense 1968 - Pål Skistad, calciatore norvegese 1968 - Brett Szabo, cestista statunitense 1968 - Javier Sánchez, tennista spagnolo 1968 - Hannes Trinkl, sciatore austriaco 1969 - Gabriel Batistuta, calciatore argentino 1969 - Walter Bond, cestista statunitense 1969 - Bahman Ghobadi, regista iraniano 1969 - Mark Giacheri, rugbista australiano 1969 - Marco Giandebiaggi, calciatore italiano 1969 - Brian Krause, attore statunitense 1969 - Joshua Redman, sassofonista statunitense 1969 - Christophe Saioni, sciatore francese 1969 - Damian Smith, rugbista australiano 1969 - Patrick Wilson, batterista statunitense 1970 - Raúl Díaz Arce, calciatore salvadoregno 1970 - Eric Mobley, cestista statunitense 1970 - Federico Mordegan, tennista italiano 1970 - Oswaldo Palencia, calciatore venezuelano 1970 - Paolo Rachini, calciatore italiano 1970 - Malik Sealy, cestista statunitense 1971 - Harald Brattbakk, calciatore norvegese 1971 - Giulio Bufo, attore italiano 1971 - Adriana Chamajová, cestista cecoslovacca 1971 - Rebecca Creskoff, attrice statunitense 1971 - Michael C. Hall, attore statunitense 1971 - Joaquín Hernández, calciatore messicano 1971 - Jill Kelly, attrice pornografica statunitense 1971 - Azur Korlatović, cestista bosniaco 1971 - Sándor Kántor, pallavolista ungherese 1971 - Luca Pastine, calciatore italiano 1971 - Marcelinho Carioca, calciatore brasiliano 1971 - Roberto Petito, ciclista italiano 1971 - Stefano Saglia, politico italiano 1971 - Paul Sculfor, modello inglese 1971 - Tricarico, cantautore italiano 1971 - Hynden Walch, attrice statunitense 1971 - Ron Welty, batterista statunitense 1971 - Zlatko Zahovič, calciatore sloveno 1972 - Tego Calderón, cantante portoricano 1972 - Ivan Festa, attore italiano 1972 - Leymah Gbowee, pacifista liberiana 1972 - Mirka Jarchovská, cestista ceca 1972 - Kami, batterista giapponese 1972 - Jerry Månsson, calciatore svedese 1972 - Johan Walem, calciatore belga 1972 - Christian Ziege, calciatore tedesco 1973 - Roberto Bucchioni, calciatore italiano 1973 - Andrew DeClercq, cestista statunitense 1973 - Michael Joyce, tennista statunitense 1973 - Yuri Landman, liutaio olandese 1973 - Elena Makarova, tennista russa 1973 - Óscar Pérez Rojas, calciatore messicano 1973 - Andre Riddick, cestista statunitense 1973 - René Schneider, calciatore tedesco 1973 - Sun Sooley, musicista senegalese 1974 - Luciano Caldore, attore italiano 1974 - Roberto Heras, ciclista spagnolo 1974 - Walter McCarty, cestista statunitense 1975 - Tracy Cameron, canottiera canadese 1975 - Federico Cerroni, pilota motociclistico italiano 1975 - Giotis Panayiotou, calciatore cipriota 1975 - Big Boi, attore statunitense 1975 - Martijn Reuser, calciatore olandese 1975 - Boulet, fumettista francese 1975 - Ekateríni Thánou, atleta greca 1976 - Manuel Auteri, cantautore italiano 1976 - Aleksandr Bogomolov, pallavolista russo 1976 - Giuseppe Guerini, politico italiano 1976 - Phil Ivey, giocatore di poker statunitense 1976 - Muteba Kidiaba, calciatore del Congo 1976 - Julien Loy, triatleta francese 1976 - Mat Rogers, rugbista australiano 1976 - Pier Giovanni Rutzittu, calciatore italiano 1976 - Giacomo Tedesco, calciatore italiano 1977 - Sergio Aragoneses, calciatore spagnolo 1977 - Bruno Carrara, fondista italiano 1977 - Lari Ketner, cestista statunitense 1977 - Kevin Kilbane, calciatore irlandese 1977 - Max von Schlebrügge, calciatore svedese 1977 - Libor Sionko, calciatore ceco 1977 - Robert Traylor, cestista statunitense 1978 - Samir Abbasov, calciatore azero 1978 - Anders Hasselgård, calciatore norvegese 1978 - Very I. Henyansyah, assassino seriale indonesiano 1978 - Ken Johnson, cestista statunitense 1978 - Francesco Laforgia, politico italiano 1978 - Davit Mujiri, calciatore georgiano 1978 - Claudia Nystad, fondista tedesca 1978 - Sergej Tretjakov, ciclista kazako 1978 - Mitja Valenčič, sciatore alpino sloveno 1978 - Marion Wagner, atleta tedesca 1979 - Ana Al ander, attrice e modella serba 1979 - Michael Galea, calciatore maltese 1979 - Aleksandr Galkin, scacchista russo 1979 - Jason Isbell, cantante statunitense 1979 - Rachelle Lefèvre, attrice canadese 1979 - Aino-Kaisa Saarinen, sciatore finlandese 1979 - Juan Silveira dos Santos, calciatore brasiliano 1979 - Rutina Wesley, attrice statunitense 1980 - Florin Bratu, calciatore rumeno 1980 - Kenan Hasagić, calciatore bosniaco 1980 - Marisa Jara, attrice e modella spagnola 1980 - Moisés Muñoz, calciatore messicano 1980 - Marcos Patronelli, pilota motociclistico argentino 1980 - Edwin Santibáñez, calciatore messicano 1980 - Paulo da Silva Barrios, calciatore paraguaiano 1980 - Otilino Tenorio, calciatore ecuadoriano 1980 - Joost Terol, calciatore olandese 1980 - Aleksander Šeliga, calciatore sloveno 1981 - Lamá, calciatore angolano 1981 - Federica Faiella, danzatrice italiana 1981 - Christian Giménez, calciatore argentino 1981 - Edmond N'Tiamoah, calciatore ghanese 1981 - Gustaf Norén, cantante svedese 1981 - Nelson Pinto, calciatore cileno 1982 - Daisy Betts, attrice australiana 1982 - Bouabid Bouden, calciatore marocchino 1982 - Alessandro Carrozza, calciatore italiano 1982 - Michael Fink, calciatore tedesco 1982 - Gavin Henson, rugbista a 15 gallese 1982 - Dag Frode Hornseth, calciatore norvegese 1982 - Andrea Minguzzi, lottatore italiano 1982 - Cristian Pellerano, calciatore argentino 1982 - Dorian Scott, atleta giamaicano 1982 - Sandra Valužytė, cestista lituana 1983 - Hamed Afagh, cestista iraniano 1983 - Iveta Benešová, tennista ceca 1983 - Alessandro Calvi, nuotatore italiano 1983 - Tomáš Grigar, calciatore ceco 1983 - Stephan Keppler, sciatore tedesco 1983 - Petr Knakal, calciatore ceco 1983 - Florian Liegl, sciatore austriaco 1983 - Kevin Martin, cestista statunitense 1983 - Alain Rochat, calciatore svizzero 1983 - Jurgen Van Den Broeck, ciclista belga 1983 - Andrew VanWyngarden, cantante statunitense 1983 - Giovanni Virgilio, regista italiano 1983 - Tong Wen, judoka cinese 1984 - Ararat Aṙak'elyan, calciatore armeno 1984 - Vasco Brondi, cantautore italiano 1984 - Vanderlei Farias da Silva, calciatore brasiliano 1984 - Anthony Favre, calciatore svizzero 1984 - Darren Fletcher, calciatore scozzese 1984 - David Hauss, triatleta francese 1984 - Morakot Aimee Kittisara, modella thailandese 1984 - Matthias Merz, orientista svizzero 1984 - Jakub Navrátil, calciatore ceco 1984 - Rob Ninkovich, giocatore football statunitense 1984 - Hassan Rabia, calciatore omanita 1984 - Sandra Seifert, modella filippina 1984 - Risa Wataya, scrittrice giapponese 1984 - Lee Thompson Young, attore statunitense 1985 - Ruslan Əmircanov, calciatore azero 1985 - Radoslav Anev, calciatore bulgaro 1985 - Nikita Baženov, calciatore russo 1985 - Windell Gabriel, calciatore costaricano 1985 - Mounir Hamoud, calciatore marocchino 1985 - Martin Husár, calciatore slovacco 1985 - Dmitrij Petrov, schermidore russo 1985 - Aleksandar Radomir Petrović, calciatore serbo 1985 - Giulia Sagramola, illustratrice italiana 1985 - Dean Shiels, calciatore nordirlandese 1985 - Sílvio Carlos de Oliveira, calciatore brasiliano 1986 - Jorrit Bergsma, pattinatore olandese 1986 - Guillaume Brenner, calciatore francese 1986 - Lauren Conrad, scrittrice statunitense 1986 - Andrea Costa, calciatore italiano 1986 - Justin Deeley, attore statunitense 1986 - Robert Kulawick, cestista tedesco 1986 - Johan Vonlanthen, calciatore colombiano 1986 - Jesper Westerberg, calciatore svedese 1986 - Rutger Worm, calciatore olandese 1987 - Barış Ataş, calciatore turco 1987 - Steven Beitashour, calciatore iraniano 1987 - Sebastian Boenisch, calciatore tedesca 1987 - Alessandro Chiesa, hockeista svizzero 1987 - Alessandro Deljavan, pianista italiano 1987 - Montario Hardesty, giocatore football statunitense 1987 - Wu Jingyu, taekwondoka cinese 1987 - Minor López, calciatore guatemalteco 1987 - Javier Martina, calciatore olandese 1987 - Heather Morris, attrice statunitense 1987 - Patrick Mráz, calciatore slovacco 1987 - Costel Pantilimon, calciatore rumeno 1987 - Giuseppe Rossi, calciatore italiano 1987 - Ronda Rousey, attrice statunitense 1987 - Michael Simoncini, calciatore sammarinese 1987 - Marek Střeštík, calciatore ceco 1988 - Marco Ammannato, cestista italiano 1988 - Tiago Pinto, calciatore portoghese 1988 - Fatimih Dávila, attrice uruguaiana 1988 - Sadat Ouro-Akoriko, calciatore togolese 1988 - Andie Valentino, attrice pornografica statunitense 1988 - Freek van der Wart, pattinatore olandese 1989 - Carolina Dementiev, modella panamense 1989 - Alfreð Finnbogason, calciatore islandese 1989 - Reza Haghighi, calciatore iraniano 1989 - Doug Hogue, giocatore football statunitense 1989 - Sui Jianshuang, ginnasta cinese 1989 - Lamine Koné, calciatore francese 1989 - Jonas Lössl, calciatore danese 1989 - Florian Runer, hockeista italiano 1989 - Hayk Čilingaryan, calciatore armeno 1990 - Duje Čop, calciatore croato 1990 - Fellipe Bastos, calciatore brasiliano 1990 - Feyisa Lilesa, atleta etiope 1990 - Hersi Matmuja, cantante albanese 1990 - Jorge Moreira, calciatore paraguaiano 1990 - Laura Marling, cantautrice britannica 1990 - Luca Solesin, attore italiano 1990 - Marcus Cooper, giocatore football statunitense 1990 - Neiko Thorpe, giocatore football statunitense 1990 - Tudor Starciuc, calciatore moldavo 1990 - Veronica Napoli, calciatrice statunitense 1990 - Veronica Olivier, modella italiana 1991 - Carlos Orrantia, calciatore messicano 1991 - Egon Vůch, calciatore ceco 1991 - Eleonora Bussu, calciatrice italiana 1991 - Faouzi Ghoulam, calciatore francese 1991 - Jasmine Tookes, modella statunitense 1991 - Kayvon Webster, giocatore football statunitense 1991 - Luca Caldirola, calciatore italiano 1991 - Mélissa Voutaz, sciatrice alpina svizzera 1991 - Paolo Montesano, pallamanista italiano 1992 - Ali Ghazal, calciatore egiziano 1992 - Herolind Shala, calciatore norvegese 1992 - Kamil Çörekçi, calciatore turco 1992 - Patric Young, cestista statunitense 1992 - Petar Lambić, cestista serbo 1992 - Ryan Doble, calciatore gallese 1992 - Stefan Bötticher, pistard tedesco 1993 - Branden Dawson, cestista statunitense 1993 - Eric Lombardi, cestista italiano 1993 - Giada Arena, attrice italiana 1993 - Loris Baz, pilota motociclistico francese 1993 - Lucie Charvátová, biatleta e fondista ceca 1994 - Anna-Lena Friedsam, tennista tedesca 1994 - Luke Saville, tennista australiano 1994 - Talisca, calciatore brasiliano 1995 - Garish Prasad, calciatore figiano 1995 - Mërgim Vojvoda, calciatore albanese 1995 - Oliver Heldens, produttore olandese 1995 - Rachele Risaliti, modella italiana 1996 - Ahmad Abughaush, taekwondoka giordano 1996 - Dionne Bromfield, cantautrice britannica 1996 - Gianluigi Quinzi, tennista italiano 1996 - Marko Krivičić, calciatore sloveno 1996 - Valmir Sulejmani, calciatore tedesco 1996 - Wojdan Shaherkani, judoka saudita 1997 - Lyanco, calciatore brasiliano 1998 - Stefan Kozlov, tennista macedone 2000 - Paris Smith, attrice statunitense 