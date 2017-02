Nasce il 2 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 2 febbraio La lista contiene circa 895 persone Willem Schellinks, pittore, incisore e poeta olandese 450 - Giustino I, imperatore bizantino 975 - Elia di Nisibi, vescovo cristiano assiro 1282 - Maud Chaworth 1286 - Giovanna de Geneville, nobile britannica 1292 - Ibn Qayyim al-Jawziyya, teologo arabo 1425 - Eleonora di Navarra 1443 - Elisabetta di Baviera 1457 - Pietro Martire d'Anghiera, storico spagnolo 1467 - Colomba da Rieti, monaca italiana 1487 - Giovanni I d'Ungheria 1488 - Gianfrancesco Gonzaga, nobile italiano 1494 - Bona Sforza 1506 - René de Birague, nobile italiano 1515 - Andrea Badoer, politico italiano 1516 - Girolamo Zanchi, teologo italiano 1518 - Godfried van Mierlo, vescovo olandese 1521 - Annibale Bozzuti, cardinale italiano 1522 - Francesco Alciati, cardinale italiano 1522 - Lodovico Ferrari, matematico italiano 1532 - Sofonisba Anguissola, pittrice italiana 1536 - Piotr Skarga, gesuita polacco 1536 - Scévole de Sainte-Marthe, politico francese 1536 - Toyotomi Hideyoshi, militare giapponese 1562 - Ippolito Buzio, scultore italiano 1566 - Michael Sendivogius, filosofo polacco 1570 - Stephan von Brunegg, ufficiale svizzero 1576 - Alix Le Clerc, religiosa francese 1583 - Anna Visscher, poetessa olandese 1591 - Guercino, pittore italiano 1594 - Giovanni Pallotta, cardinale italiano 1596 - Jacob van Campen, architetto olandese 1600 - Gabriel Naudé, scrittore francese 1603 - Luisa di Borbone, nobildonna francese 1604 - Juan de Leyva de la Cerda 1611 - Ulrico di Danimarca 1613 - Noël Chabanel, missionario francese 1616 - Sébastien Bourdon, pittore francese 1621 - Johannes Schefferus, umanista svedese 1627 - Willem Schellinks, pittore olandese 1641 - Claude de la Colombière, scrittore francese 1649 - Papa Benedetto XIII, papa 1650 - Biagio Gambaro, vescovo cattolico italiano 1650 - Nell Gwyn, attrice teatrale inglese 1650 - Papa Benedetto XIII, papa 1668 - Vincenzo Bichi, cardinale italiano 1669 - Louis Marchand, organista francese 1676 - Francesco Maria Raineri, pittore italiano 1678 - Dorothea Maria Graff, disegnatrice tedesca 1683 - Fortunato Tamburini, cardinale italiano 1700 - Johann Gottsched, scrittore tedesco 1711 - Wenzel von Kaunitz-Rietberg, politico austriaco 1714 - Giovanni Battista Audiffredi, astronomo italiano 1715 - Scipione Ardoino Alcontres, vescovo cattolico italiano 1717 - Ernst Gideon von Laudon, generale austriaco 1726 - Urbain-René de Hercé, vescovo cattolico francese 1735 - Pietro Melchiorre Ferrari, pittore italiano 1736 - Maria Elisabetta di Sassonia 1745 - Hannah More, scrittrice inglese 1749 - Ferdinand von Bissingen-Nippenburg, austriaco 1749 - Mathurin Crucy, urbanista francese 1753 - Carlo Fea, archeologo italiano 1754 - Charles Périgord, vescovo francese 1762 - Girolamo Crescentini, sopranista italiano 1767 - Johann Friedrich Link, biologo tedesco 1777 - Ippolito Cremona, architetto italiano 1779 - Marija Światopełk, nobildonna polacca 1782 - Henri de Rigny, ammiraglio francese 1783 - Carlo Federico Eisenach, sovrano tedesco 1784 - John Fane, politico inglese 1785 - Isabella Colbran, soprano spagnola 1786 - Jacques Marie Binet, astronomo francese 1789 - Carl Alander Heideloff, architetto tedesco 1790 - Domenico Donzelli, tenore italiano 1790 - William Elford Leach, biologo inglese 1802 - Jean Baptiste Boussingault, agronomo francese 1803 - Albert Sidney Johnston, generale statunitense 1803 - Angelo Stefani, patriota italiano 1807 - Alandre Ledru-Rollin, politico francese 1807 - Cesare Cabella, politico italiano 1809 - Francesco Prospero Antonini, storico italiano 1809 - George Engelmann, botanico tedesco 1810 - Francesco Gallo, vescovo cattolico italiano 1811 - Delia Bacon, scrittrice statunitense 1812 - Giacinto Bianco, scrittore italiano 1813 - Alander von Pape, generale prussiano 1813 - Ferdinando Ranalli, storico italiano 1814 - Antonio Giovanola, politico italiano 1817 - Josep Ventura i Casas, musicista spagnolo 1818 - Antonietta De Pace, educatrice italiana 1818 - Joseph Weydemeyer, politico tedesco 1819 - Girolamo Biaggi, compositore italiano 1820 - Joseph von Thurmburg, generale austriaco 1820 - Lodovico Melzi d'Eril, imprenditore italiano 1823 - Alessandro Castellani, orafo italiano 1823 - Giovanni Rustici, patriota italiano 1826 - Michele Crisafulli Trimarchi, medico italiano 1827 - Oswald Achenbach, pittore tedesco 1827 - Pier Carlo Boggio, politico italiano 1828 - Costanza Rovelli, soprano italiano 1829 - Alfred Edmund Brehm, biologo tedesco 1834 - Edoardo Herter, missionario italiano 1835 - Luigi Manzotti, mimo italiano 1838 - Adolf Marks, editore tedesco 1838 - Luigi Tommaso Belgrano, storico italiano 1839 - Wolfgang Helbig, archeologo tedesco 1840 - Louis Ducoudray, compositore francese 1841 - François-Alphonse Forel, scienziato svizzero 1843 - Knute Nelson, politico statunitense 1845 - Urbano Rattazzi iuniore, giurista italiano 1849 - Leopold Gegenbauer, matematico austriaco 1849 - Luigi Taccheo, pianista italiano 1849 - Pavol Országh Hviezdoslav, poeta slovacco 1850 - Alessandro Fabri, politico italiano 1850 - Ignaz Mitterer, compositore austriaco 1850 - Otto Seeck, storico tedesco 1851 - José Guadalupe Posada, incisore messicano 1851 - Raffaello Barbiera, giornalista italiano 1852 - Giuseppe Cuboni, agronomo italiano 1854 - Arthur Goodyer, calciatore inglese 1854 - Domenico Amanzio, astronomo italiano 1854 - Frederick Stopford, generale inglese 1855 - Paolo Vetri, pittore italiano 1859 - Billy Mosforth, calciatore inglese 1859 - Havelock Ellis, psicologo britannico 1859 - Luigi Ceci, linguista italiano 1859 - Walther von Lüttwitz, militare tedesco *1861 - Solomon R. Guggenheim, mecenate statunitense 1862 - Émile Coste, schermidore francese 1864 - Margot Asquith, scrittrice scozzese 1865 - Ćiro Truhelka, archeologo croato 1866 - Enrique Simonet, pittore spagnolo 1866 - Giuseppe Vaccari, politico italiano 1868 - Alander Atabekian, anarchico armeno 1868 - Rinaldo Rigola, politico italiano 1869 - Giuseppe de Lieto, politico italiano 1870 - Wallace Shaw, golfista statunitense 1871 - Alander von Serecki, agente segreto austriaco 1871 - Joe Roberts, attore statunitense 1871 - Montagu Toller, crickettista britannico 1872 - Giuseppe Chiovenda, giurista italiano 1873 - Leo Fall, compositore austriaco 1873 - Maria Bakunin, biologa italiana 1873 - Maurice Tourneur, regista francese 1874 - Giuseppe Stabile, militare italiano 1875 - Erkki Melartin, compositore finlandese 1875 - Fritz Kreisler, violinista e compositore austriaco 1876 - Arthur V. Johnson, attore statunitense 1876 - Guido Jung, politico italiano 1877 - Giuseppe Becce, compositore italiano 1878 - Joseph Lydon, calciatore e pugile statunitense 1879 - Mimì Maggio, attore e cantante italiano 1879 - Sofia Carlotta di Oldenburg 1880 - Alastair Evans, schermidore statunitense 1880 - Frederick Lane, nuotatore australiano 1881 - Louis Strebler, lottatore statunitense 1881 - Nicola Bellomo, generale italiano 1882 - Anne Bauchens, montatrice statunitense 1882 - James Joyce, scrittore irlandese 1882 - Joseph Wedderburn, matematico scozzese 1883 - Arthur Nordlie, politico norvegese 1883 - Johnston McCulley, scrittore statunitense 1883 - Pericle Pagliani, atleta italiano 1883 - S.Z. Sakall, attore ungherese 1884 - Emanuel Benda, calciatore boemo 1884 - Ernesto de' Conno, chimico italiano 1884 - Guy de Luget, schermidore francese 1885 - Aldo Palazzeschi, scrittore italiano 1885 - Gostan Zarian, giornalista armeno 1885 - Michail Vasil'evič Frunze, rivoluzionario russo 1885 - Paul-Emile Bécat, disegnatore francese 1886 - Calogero Tumminelli, editore italiano 1886 - Frank Lloyd, regista scozzese 1887 - Julio Chulilla Gazol, calciatore spagnolo 1887 - Pat Sullivan, fumettista australiano 1887 - Stefano Pittaluga, produttore italiano 1888 - Adolphe Hélière, ciclista francese 1888 - Gino Borgatta, economista italiano 1889 - Carlo Pisacane, attore italiano 1889 - Jean de Lattre de Tassigny, generale francese 1890 - Aldo Borelli, giornalista italiano 1890 - Maria Maltoni, insegnante italiana 1890 - Massimo Pianforini, attore italiano 1891 - Antonio Segni, politico italiano 1891 - Filippo Amedeo, politico italiano 1891 - Jack Dillon, pugile statunitense 1892 - Cuno Hoffmeister, astronomo tedesco 1892 - Francesco Marzolo, ingegnere italiano 1892 - Umberto Calcinai, rugbista neozelandese 1893 - Bruno Fallaci, giornalista italiano 1893 - Damdin Sùhbaatar, politico mongolo 1893 - Dick Pym, calciatore inglese 1893 - Guido Natoli, politico italiano 1894 - William Aitken, allenatore di calcio scozzese 1895 - Antonio Cavinato, mineralogista italiano 1895 - George Halas, giocatore football statunitense 1896 - Kazimierz Kuratowski, matematico polacco 1896 - Leopold De Groof, calciatore belga 1897 - Giuseppe Biagi, esploratore italiano 1897 - Ossi Oswalda, attrice tedesca 1897 - Renato Cialente, attore italiano 1897 - Ulises Poirier, calciatore cileno 1898 - Antal Zirczy, schermidore ungherese 1898 - Pietro Zuccarino, vescovo italiano 1898 - Ralph Ceder, regista statunitense 1898 - Stanko Tavčar, calciatore jugoslavo 1898 - Umberto Onorato, giornalista italiano 1899 - Eduardo Falcocchio, musicista italiano 1899 - Maria Rosada, montatrice italiana 1899 - Wolfgang Gröbner, matematico austriaco 1900 - Clarence Pinkston, tuffatore statunitense 1900 - Giannetto Bezzecchi, calciatore italiano 1900 - Giuseppe Tosi, calciatore italiano 1900 - Gorella Gori, attrice italiana 1900 - Guido Olivares, calciatore italiano 1901 - Alberto Sartoris, architetto 1901 - Jascha Heifetz, violinista lituano 1901 - Jean Boyer, calciatore francese 1901 - Luigi Filippo di Thurn und Taxis, principe 1902 - Ada Maria Pellacani, giornalista italiana 1902 - Illés Spitz, calciatore ungherese 1902 - Josep Samitier, calciatore spagnolo 1903 - Arkādijs Pavlovs, calciatore lettone 1903 - Bartel van der Waerden, matematico olandese 1903 - Hughie Gallacher, calciatore scozzese 1904 - André Ferré, poeta italiano 1904 - Helen Rose, costumista statunitense 1904 - Paola Marchetti, pianista italiana 1904 - Piero Thiella, calciatore italiano 1904 - Stefano Santamaria, calciatore italiano 1904 - Valerij Pavlovič Čkalov, pioniere dell'aviazione sovietico 1905 - Alfonso Crippa, ciclista italiano 1905 - Ayn Rand, scrittrice statunitense 1905 - Roberto Cortés, calciatore cileno 1906 - Harold Rosenberg, critico d'arte statunitense 1907 - Marija Kirillovna Romanova, russo 1907 - Riccardo Morbelli, scrittore italiano 1908 - Gilberto Pogliano, calciatore italiano 1908 - Renzo Rossellini, compositore italiano 1909 - António Soares, calciatore portoghese 1909 - Frank Albertson, attore statunitense 1909 - Luigi Crocco, italiano 1909 - Mario Dalfini, calciatore italiano 1909 - Roderick Barclay, banchiere inglese 1910 - Benvenuto Matteucci, arcivescovo italiano 1910 - Mario Guandalini, calciatore italiano 1911 - Adriano Sicbaldi, pittore italiano 1911 - Jolando Nuzzi, vescovo cattolico italiano 1912 - Bruno Caneva, criminale italiano 1912 - Millvina Dean, inglese 1913 - Angelo Verardo, vescovo italiano 1913 - Egidio Zanvettor, calciatore italiano 1913 - Fred Apostoli, pugile statunitense 1913 - Gerasim Harlamp'ev, scrittore russo 1913 - Masanobu Fukuoka, botanico giapponese 1913 - Moose Krause, cestista statunitense 1914 - Alessandra Adari, attrice italiana 1914 - Andrea Forzano, regista italiano 1914 - Farhat Hached, sindacalista tunisino 1915 - Abba Eban, politico israeliano 1915 - Carlos Prats, politico cileno 1915 - Khushwant Singh, scrittore indiano 1916 - Silvana Jachino, attrice italiana 1917 - Đỗ Mười, politico vietnamita 1917 - Giuseppe Tontodonati, poeta italiano 1917 - Jule Rivlin, cestista statunitense 1917 - Uccio Bandello, cantante italiano 1918 - Hella Haasse, scrittrice olandese 1918 - Husayn al-Shafi'i, politico egiziano 1918 - Winni Riva, attrice italiana 1919 - Aldo Caron, scultore italiano 1919 - Carlo D'Angelo, attore italiano 1919 - Ferrante Vonwiller, archeologo italiano 1919 - Lisa Della Casa, soprano svizzero 1919 - Tullia Zevi, giornalista italiana 1920 - George Hardwick, calciatore inglese 1920 - Heikki Suolahti, compositore finlandese 1920 - Hughie Green, attore britannico 1920 - Maddalena Cerasuolo, operaia italiana 1920 - Roy McKay, giocatore football statunitense 1920 - Virgilio Nicoli, calciatore italiano 1921 - Hyacinthe Thiandoum, cardinale senegalese 1921 - Pietro Cascella, scultore e pittore italiano 1922 - Benedetto Del Castillo, politico italiano 1922 - José Juncosa, calciatore spagnolo 1922 - Pietro Carapellucci, tenore italiano 1923 - Bonita Granville, attrice statunitense 1923 - Carlo Meluccio, pittore italiano 1923 - James Dickey, scrittore statunitense 1923 - Mauro Pennacchio, politico italiano 1923 - Svetozar Gligorić, scacchista serbo 1924 - Baldassare Armato, politico italiano 1924 - Sonny Stitt, sassofonista statunitense 1924 - Warren Perkins, cestista statunitense 1925 - Adesio Lombardo, cestista uruguaiano 1925 - Elaine Stritch, attrice statunitense 1925 - Miklós Holop, pallanuotista ungherese 1926 - Glen Tetley, danzatore statunitense 1926 - Luigi Veronelli, enologo italiano 1926 - Miguel Obando Bravo, cardinale nicaraguense 1926 - Miriam Mafai, politica italiana 1926 - Philippe Chatrier, giornalista francese 1926 - Sung Nak-Woon, calciatore sudcoreano 1926 - Valéry Giscard d'Estaing, politico francese 1927 - Li Soo-Nam, calciatore sudcoreano 1927 - Stan Getz, sassofonista statunitense 1928 - Al Miksis, cestista statunitense 1928 - Aleksandr Galkin, romanziere russo 1928 - Ciriaco De Mita, politico italiano 1928 - Dorian Gray, attrice italiana 1928 - Ilvo Bozzi, calciatore italiano 1928 - Pietro Broccini, calciatore italiano 1928 - Raimundo Infante, calciatore cileno 1929 - Carlos Alberto Lacoste, politico argentino 1929 - John H. Holland, scienziato statunitense 1929 - Romano Corsini, fantino italiano 1929 - Sheila Allen, attrice statunitense 1929 - Věra Chytilová, regista ceca 1930 - C.M. Newton, cestista statunitense 1930 - Pietro Nascimbene, ciclista italiano 1931 - Antonio Niedda, poliziotto italiano 1931 - Dries van Agt, politico olandese 1931 - Francesco Cuttoni, fantino italiano 1931 - Walter Burkert, filologo tedesco 1932 - Frank Dickens, fumettista britannico 1932 - Giuseppe Radaelli, calciatore italiano 1933 - Bruno Garzena, calciatore italiano 1933 - Emilio Ravel, giornalista italiano 1933 - Orlando "Cachaíto" López, contrabbassista cubano 1933 - Raúl Carlos Sanguineti, scacchista argentino 1933 - Than Shwe, politico birmano 1933 - Tony Jay, attore britannico 1934 - Guerrino Rossi, calciatore italiano 1934 - Julia Sampson, tennista statunitense 1934 - Otar Ioseliani, regista georgiano 1934 - Renato Riverso, banchiere italiano 1935 - Al Parker, calciatore scozzese 1935 - Daryush Shayegan, filosofo iraniano 1935 - Elga Andersen, attrice tedesca 1935 - Jerry Bird, cestista statunitense 1935 - Michel Subor, attore francese 1936 - Carlo Delle Piane, attore italiano 1936 - Duane Jones, attore statunitense 1936 - Fermo Favini, calciatore italiano 1936 - Martina Arroyo, soprano statunitense 1936 - Metin Oktay, calciatore turco 1937 - Antonio De Bellis, calciatore italiano 1937 - Carl Richard Hagen, fisico statunitense 1937 - Roberto Marelli, attore italiano 1937 - Zacharie Noah, calciatore camerunese 1938 - Domingo Lejona, calciatore argentino 1938 - Haruya Yamazaki, sceneggiatore giapponese 1938 - Sergio Ortega, pianista cileno 1939 - Adolf Prokop, arbitro di calcio tedesco 1939 - Agostino De Nardi, calciatore italiano 1939 - Ben Acheampong, calciatore ghanese 1939 - Cristina Grado, attrice italiana 1939 - Dale Mortensen, economista statunitense 1939 - Flora Gallo, cantante italiana 1939 - Jackie Burroughs, attrice britannica 1939 - João César Monteiro, attore portoghese 1939 - Mario Valentini, politico italiano 1939 - Valerij Kravčenko, pallavolista sovietico 1940 - Charles Horvath, calciatore ungherese 1940 - Helga Schultze, tennista tedesca 1940 - María Luz Galicia, attrice spagnola 1940 - Thomas Disch, scrittore statunitense 1941 - Domenico Carratelli, politico italiano 1941 - Gail Collins, cantautrice statunitense 1941 - Ilario Floresta, politico italiano 1941 - Luigi Ferrero, calciatore italiano 1941 - Renzo Ulivieri, politico italiano 1941 - Wladimiro Grana, attore italiano 1942 - Barry Diller, imprenditore statunitense 1942 - Bo Hopkins, attore statunitense 1942 - Giuliano Zoso, politico italiano 1942 - Graham Nash, cantautore inglese 1942 - Junko Hori, attrice giapponese 1942 - Trygve Bornø, calciatore norvegese 1943 - Dieter Braun, pilota motociclistico tedesco 1943 - José Ramón Ramos, cestista spagnolo 1943 - Klaus Lisiewicz, calciatore tedesco 1943 - Maria Beatrice di Savoia 1943 - Paolo Garimberti, giornalista italiano 1944 - Andrew Davis, musicista britannico 1944 - Antonio Cantafora, attore italiano 1944 - Geoffrey Hughes, attore britannico 1944 - Norbert Hof, calciatore austriaco 1944 - Oqil Oqilov, politico tagika 1944 - Ratko Perić, vescovo cattolico croato 1945 - Antonio Veschetti, calciatore italiano 1945 - Beniamino Battistella, hockeista italiano 1945 - David Friedman, economista statunitense 1945 - Isaias Afewerki, politico eritreo 1945 - Jacques Dimont, schermidore francese 1945 - Jemal Kherkhadze, calciatore sovietico 1945 - Yaw Sam, calciatore ghanese 1946 - Blake Clark, attore statunitense 1946 - Chang Sung-taek, politico nordcoreano 1946 - Gerrie Mühren, calciatore olandese 1946 - Gunder Bengtsson, allenatore di calcio svedese 1946 - J.E. Freeman, attore statunitense 1946 - J.E. Freeman, attore statunitense 1946 - Robert Clark, artista marziale britannico 1946 - Tina Apicella, attrice italiana 1947 - Farrah Fawcett, attrice statunitense 1947 - Greg Antonacci, attore statunitense 1947 - Gunter Henn, ingegnere tedesco 1947 - Luciano Cagnin, politico italiano 1948 - Dave Clement, calciatore britannico 1948 - Enrico Dioli, politico italiano 1948 - Gildo Rizzato, calciatore italiano 1948 - Giuseppe Papadopulo, calciatore italiano 1948 - Nicola Traini, calciatore italiano 1948 - Remi Adefarasin, fotografo britannico 1948 - Roger Williamson, pilota automobilistico inglese 1948 - Romano Tumellero, ciclista italiano 1949 - Bill Robinson, cestista canadese 1949 - Brent Spiner, attore statunitense 1949 - Giuliano Sonzogni, allenatore di calcio italiano 1949 - Jack McGee, attore statunitense 1949 - Mauro Agretti, calciatore italiano 1949 - Mitchell Ivey, nuotatore statunitense 1949 - Peggy Michel, tennista statunitense 1949 - Ross Valory, bassista statunitense 1950 - Bárbara Rey, attrice spagnola 1950 - Barbara Sukowa, attrice tedesca 1950 - Bim Sherman, musicista giamaicano 1950 - Sante Marsili, pallanuotista italiano 1950 - Serafim Urechean, politico moldavo 1951 - Alphonso Johnson, bassista statunitense 1951 - Edmondo Berselli, giornalista italiano 1951 - Elisabetta De Palo, attrice italiana 1951 - Gabriella Di Luzio, attrice italiana 1951 - Vaggelīs Alandrīs, cestista greco 1952 - Bill Mallon, golfista statunitense 1952 - Christiane Taubira, politica francese 1952 - Dave Casper, giocatore football statunitense 1952 - Fernando Morena, calciatore uruguaiano 1952 - Jérome Lejeune, musicologo belga 1952 - John Cornyn, politico statunitense 1952 - Park Geun-hye, politica sudcoreana 1952 - Ralph Merkle, crittografo statunitense 1952 - Reinhard Häfner, calciatore tedesco 1952 - Rick Dufay, chitarrista francese 1953 - Benno Magnusson, calciatore svedese 1953 - Duane Chapman, cacciatore di taglie statunitense 1953 - Rubino Rubini, regista italiano 1953 - Sergio Borgo, calciatore italiano 1954 - Christie Brinkley, supermodella statunitense 1954 - Edoardo Montaina, fotografo italiano 1954 - Ernesto Paulo, allenatore di calcio brasiliano 1954 - Hadi Teherani, architetto tedesco 1954 - Hansi Hinterseer, attore, sciatore austriaco 1954 - Ida Dominijanni, giornalista e filosofa italiana 1954 - Louis Sclavis, musicista francese 1954 - Lucia Rizzi, cantante italiana 1954 - Manuela Massarenti, attrice italiana 1954 - Park Chang-Sun, calciatore sudcoreano 1954 - Paul O'Dette, liutista statunitense 1954 - Robin Jones, cestista statunitense 1954 - Sandro Petrone, giornalista italiano 1954 - Sergio Quirino Valente, velista italiano 1955 - Jim Blyth, calciatore scozzese 1955 - Kim Zimmer, attrice statunitense 1955 - Leszek Engelking, scrittore polacco 1955 - Michael Talbott, attore statunitense 1955 - Paola Ghirotti, fotografa italiana 1956 - Adnan Oktar, scrittore turco 1956 - Jamal Ali, calciatore iracheno 1956 - Jean-François Lamour, schermidore francese 1956 - Paolo Petruccioli, giornalista italiano 1956 - Silvano Borgatta, musicista italiano 1957 - Alessandro Sallusti, giornalista italiano 1957 - Nicola Cisternino, compositore italiano 1957 - Rocco Gaetani, politico italiano 1958 - Douglas McGrath, attore statunitense 1958 - George Grigore, scrittore romeno 1958 - Guido De Angelis, giornalista italiano 1958 - Marco Brando, giornalista italiano 1958 - Paolo De Castro, politico italiano 1958 - Paolo Del Debbio, giornalista italiano 1958 - Raymond Mifsud, calciatore maltese 1959 - Clarence Kea, cestista statunitense 1959 - Franklin Edwards, cestista statunitense 1959 - Gabriella Golia, attrice italiana 1959 - Gianluigi D'Orlandi, politico italiano 1959 - Hubertus von Hohenlohe, sciatore messicano 1959 - Kevin Robertson, pallanuotista statunitense 1959 - Lenine, cantautore brasiliano 1959 - Michael Wachtler, scrittore italiano 1959 - Pieralfonso Fratta Pasini, politico italiano 1959 - Stefano Scansani, giornalista italiano 1960 - Abel Resino, calciatore spagnolo 1960 - Alberto Torresin, calciatore italiano 1960 - Cecilia Chailly, arpista italiana 1960 - Claudio Panatta, tennista italiano 1960 - Daniel Ahumada, calciatore cileno 1960 - Doug Morrison, hockeista canadese 1960 - Graziana Saccocci, canottiera italiana 1960 - Marco Calgaro, politico italiano 1960 - Maurizio Palomba, psicologo italiano 1961 - Lars Olsen, calciatore danese 1961 - Lauren Lane, attrice statunitense 1962 - Anne-Flore Rey, sciatrice francese 1962 - Augusto Gabriele, calciatore italiano 1962 - Ben Testerman, tennista statunitense 1962 - Michael T. Weiss, attore statunitense 1962 - Philippe Claudel, scrittore francese 1963 - Andrej Kiska, politico slovacco 1963 - Bent Egsmark Christensen, calciatore danese 1963 - Eva Cassidy, cantante statunitense 1963 - Karin Dedler, sciatrice alpina tedesca 1963 - Riza Çalimbay, calciatore turco 1963 - Ruggero Bagialemani, giocatore italiano 1964 - Ibrahim Faltas, francescano egiziano 1964 - Pierangelo Giovanetti, giornalista italiano 1965 - Alessandro Stagnoli, arbitro di calcio italiano 1965 - Dominique Leurquin, chitarrista francese 1965 - Enrico Salimbeni, attore italiano 1965 - Juan Montiel, calciatore a 5 paraguaiano 1965 - Kellye Cash, modella statunitense 1965 - Paolo Baldieri, calciatore italiano 1965 - Quique Sánchez Flores, calciatore spagnolo 1965 - Svetlana Nagejkina, fondista russa 1966 - Adam Ferrara, attore statunitense 1966 - Andrej Česnokov, tennista russo 1966 - Blas Romero, calciatore paraguaiano 1966 - Giovanni Spataro, cestista italiano 1966 - Giulia Weber, attrice italiana 1966 - Richard Morton, cestista statunitense 1966 - Robert DeLeo, musicista statunitense 1966 - Sakis Andreou, calciatore cipriota 1966 - Scott Haffner, cestista statunitense 1967 - Edu Manga, calciatore brasiliano 1967 - Iulian Chiriță, calciatore rumeno 1967 - Jenny Lumet, attrice statunitense 1967 - Laurent Nkunda, militare del Congo 1967 - Mergin Sina, cestista statunitense 1967 - Richard Scott Bakker, scrittore canadese 1967 - Roberto Ceriotti, attore e cantante italiano 1967 - Volodymyr Obihod, calciatore a 5 ucraino 1968 - Aivars Pozņaks, calciatore lettone 1968 - Espen Bredesen, sciatore norvegese 1968 - Gianluca Guidi, rugbista italiano 1968 - Sean Elliott, cestista statunitense 1968 - Stefano Bordon, rugbista italiano 1968 - Stéphane Grégoire, calciatore francese 1968 - Steve Henson, cestista statunitense 1968 - Ulrik Jansson, calciatore svedese 1969 - Elmar Mutschlechner, biatleta italiano 1969 - Gošo Ginčev, calciatore bulgaro 1969 - Igor' Šalimov, calciatore russo 1969 - Knut Kircher, arbitro di calcio tedesco 1969 - Kurt Mørkøre, calciatore faroese 1969 - Luigi Pelazza, giornalista italiano 1969 - Markus Eberle, sciatore austriaco 1969 - Valerij Karpin, calciatore russo 1970 - Arnold Wetl, calciatore austriaco 1970 - Bruno Boscardin, ciclista italiano 1970 - Chandler Thompson, cestista statunitense 1970 - Dejan Radonjić, cestista montenegrino 1970 - Eva Melicharová, tennista cecoslovacca 1970 - Fabrizio Vidale, attore italiano 1970 - Gunter Schlierkamp, culturista tedesco 1970 - Jaŭhen Rėdz'kin, biatleta bielorusso 1970 - Jennifer Westfeldt, attrice statunitense 1970 - Roar Strand, calciatore norvegese 1970 - Sean Green, cestista statunitense 1971 - Andrea Mazzacavallo, cantautore italiano 1971 - Gabriele Zagati, calciatore italiano 1971 - Gianfranco Circati, calciatore italiano 1971 - Günter Krajewski, schermidore tedesco 1971 - Osvaldo Peralta, calciatore paraguaiano 1971 - Paolo Fornaciari, ciclista italiano 1971 - Slobodan Komljenović, calciatore serbo 1971 - Stefano Rossini, calciatore italiano 1972 - Dana International, cantante israeliana 1972 - Lello Ciampolillo, politico italiano 1972 - Leonardo Busca, cestista italiano 1972 - Massimo Mezzaroma, imprenditore italiano 1972 - Patrizio Prata, attore italiano 1972 - Todi Jónsson, calciatore faroese 1973 - Aleksander Tammert, atleta estone 1974 - Dario Deserri, scrittore italiano 1974 - Oz Perkins, attore statunitense 1974 - Radosław Kałużny, calciatore polacco 1974 - Sergio Volpi, calciatore italiano 1974 - Takashi Akita, pilota motociclistico giapponese 1974 - Tetjana Šablins'ka, cestista ucraina 1974 - Tomáš Poštulka, calciatore ceco 1975 - Andrea Zanchetta, calciatore italiano 1975 - Blaise Kouassi, calciatore ivoriano 1975 - Celine Beigbeder, tennista francese 1975 - Chris Garner, cestista statunitense 1975 - Dana Wynne, cestista statunitense 1975 - Donald Driver, giocatore football statunitense 1975 - Ieroklis Stoltidis, calciatore greco 1975 - José Luis Cardoso, pilota motociclistico spagnolo 1975 - Maurizio Pratesi, cestista finlandese 1975 - Raúl Medeiros, calciatore boliviano 1975 - Ronny Hornschuh, sciatore tedesco 1975 - Thinus Delport, rugbista sudafricano 1975 - Todd Bertuzzi, hockeista canadese 1976 - Antonio Grant, cestista statunitense 1976 - James Hickman, nuotatore britannico 1976 - Petter Wastå, calciatore svedese 1976 - Steven Dewick, nuotatore australiano 1977 - Bibiana Aído, politica spagnola 1977 - Capone, rapper statunitense 1977 - Chadwick Boseman, attore statunitense 1977 - Daniel Cousin, calciatore gabonese 1977 - Jessica Wahls, cantante tedesca 1977 - Marc Bernaus, calciatore andorrano 1977 - Martin Andresen, calciatore norvegese 1977 - Sebastian Ströbel, attore tedesco 1977 - Shakira, cantautrice e attrice colombiana 1977 - Torsten Wustlich, slittinista tedesco 1977 - Valeriu Bordeanu, calciatore rumeno 1978 - Annabel Ellwood, tennista australiana 1978 - Barry Ferguson, calciatore scozzese 1978 - Claudio Rodríguez, calciatore paraguaiano 1978 - Faye White, calciatrice inglese 1978 - Guido Kaczka, attore argentino 1978 - Hector Lombard, judoka cubano 1978 - Jaime Robles Céspedes, calciatore boliviano 1978 - Joel Bruyere, bassista statunitense 1978 - Kota Yoshihara, calciatore giapponese 1978 - Macarena Gómez, attrice spagnola 1978 - Olivier Mutis, tennista francese 1978 - Rich Sommer, attore statunitense 1979 - Aimee Allen, cantante statunitense 1979 - Faní Halkiá, atleta greca 1979 - Feliciano Magro, calciatore svizzero 1979 - Gloria Bellicchi, attrice italiana 1979 - Irini Terzoglou, atleta greca 1979 - Ivan Tomeljak, cestista croato 1979 - Ksenija Zikunkova, biatleta bielorussa 1979 - Olav Råstad, calciatore norvegese 1979 - Rubén Pulido, calciatore spagnolo 1979 - Sandy Casar, ciclista francese 1979 - Stefania Maimone, cestista italiana 1979 - Urmo Aava, pilota di rally estone 1980 - Altron Jackson, cestista statunitense 1980 - Facundo Imboden, calciatore argentino 1980 - Florent Balmont, calciatore francese 1980 - Gucci Mane, rapper statunitense 1980 - James Chamanga, calciatore zambiano 1980 - Juan Mercier, calciatore argentino 1980 - Mirco Gasparetto, calciatore italiano 1980 - Nina Zilli, cantautrice italiana 1980 - Oleguer Presas, calciatore spagnolo 1980 - Ted Annis, wrestler canadese 1981 - Carl English, cestista canadese 1981 - Ciprian Tănasă, calciatore rumeno 1981 - Dter Lewis, calciatore costaricano 1981 - Du Bala, calciatore brasiliano 1981 - Emanuele Calchetti, copilota di rally italiano 1981 - Emily Rose, attrice statunitense 1981 - Guillermo Marino, calciatore argentino 1981 - Jason Kapono, cestista statunitense 1981 - Justin Reiter, snowboarder statunitense 1981 - Lance Allred, cestista statunitense 1981 - Marco Missiroli, scrittore italiano 1981 - Marianna Marini, calciatrice italiana 1981 - Mirko Murovic, hockeista su ghiaccio canadese 1981 - Moataz Ben Amer, calciatore libico 1982 - Amaël Moinard, ciclista francese 1982 - Brandy Talore, attrice pornografica statunitense 1982 - Diego Costa de Menezes, calciatore brasiliano 1982 - Dorcus Inzikuru, atleta ugandese 1982 - Filippo Magnini, nuotatore italiano 1982 - John Pelu, calciatore svedese 1982 - Kelly Mazzante, cestista statunitense 1982 - Neighel Drummond, calciatore costaricano 1982 - Omnia Fakhry, pentatleta egiziana 1982 - Pedro Mario Álvarez Abrante, calciatore spagnolo 1982 - Thibaut Monnet, hockeista su ghiaccio svizzero 1983 - Anastasija Davydova, sincronetta russa 1983 - Bruno Mineiro, calciatore brasiliano 1983 - Carolina Klüft, atleta svedese 1983 - David Call, attore statunitense 1983 - Jordin Tootoo, hockeista canadese 1983 - Mehdi Rahmati, calciatore iraniano 1983 - Oleksij Hodin, calciatore ucraino 1983 - Vladimir Voskoboinikov, calciatore estone 1984 - Franck Berrier, calciatore francese 1984 - Kathleen Weiß, pallavolista tedesca 1984 - Mads André Hansen, calciatore norvegese 1984 - Mohamed Coly, calciatore senegalese 1984 - Paraskevas Christou, calciatore cipriota 1984 - Roman Hontjuk, judoka ucraino 1984 - Seon Power, calciatore trinidadiano 1984 - Shayn Solberg, attore canadese 1984 - Stefano Mammarella, calciatore a 5 italiano 1984 - Thembinkosi Fanteni, calciatore sudafricano 1985 - Deme N'Diaye, calciatore senegalese 1985 - Dennis Oliech, calciatore keniota 1985 - Francis De Greef, ciclista belga 1985 - Igor' Ševčenko, calciatore russo 1985 - Martín Rolle, calciatore argentino 1985 - Massoud Azizi, atleta afghano 1985 - Melody Gardot, cantante statunitense 1985 - Morris Almond, cestista statunitense 1985 - Paolo Hernán Dellafiore, calciatore italiano 1985 - Richard Chaplow, calciatore inglese 1985 - Silvestre Varela, calciatore portoghese 1985 - Vincent Angban, calciatore ivoriano 1986 - Agim Meto, calciatore albanese 1986 - Anton Kavaleŭski, calciatore tedesco 1986 - Gemma Arterton, attrice britannica 1986 - Lara Barbieri, calciatrice italiana 1986 - Lydia Oulmou, pallavolista algerina 1986 - Tomislav Bušić, calciatore croato 1987 - Alandru Suvorov, calciatore moldavo 1987 - Aleksej Gordeev, calciatore a 5 russo 1987 - Anthony Fainga'a, rugbista a 15 australiano 1987 - Bright Dike, calciatore nigeriano 1987 - Fabrizio Grillo, calciatore italiano 1987 - Gerard Piqué, calciatore spagnolo 1987 - Håvard Bøkko, pattinatore norvegese 1987 - Jakub Štochl, calciatore ceco 1987 - Jonathan Rea, pilota motociclistico britannico 1987 - Luis Francisco Grando, calciatore brasiliano 1987 - Martin Spanjers, attore statunitense 1987 - Saia Fainga'a, rugbista australiano 1988 - Artem Smirnov, tennista ucraino 1988 - Camilla Borsotti, sciatrice italiana 1988 - Eliahu Asheri 1988 - Germán Cano, calciatore argentino 1988 - Jedd Ebanks, calciatore britannico 1988 - Kissy Kapri, pornostar statunitense 1988 - Marco Fabbri, pattinatore italiano 1988 - Marko Kešelj, cestista serbo 1988 - Matteo Grattarola, pilota motociclistico italiano 1988 - Mehdi Challandes, calciatore svizzero 1988 - Radek Dejmek, calciatore ceco 1988 - Raul Isac, calciatore est-timorese 1988 - Spencer O'Brien, snowboarder canadese 1988 - Turgut Doğan Şahin, calciatore turco 1988 - Vasile Buhăescu, calciatore rumeno 1988 - Zosia Mamet, attrice statunitense 1989 - Emanuel Schreiner, calciatore austriaco 1989 - Fozzy Whittaker, giocatore football statunitense 1989 - Harrison Smith, giocatore football statunitense 1989 - Ivan Perišić, calciatore croato 1989 - Jakub Sylvestr, calciatore slovacco 1989 - Kawann Short, giocatore football statunitense 1989 - Kiley Staples, sciatrice statunitense 1989 - Mario Scapini, atleta italiano 1989 - Sambou Yatabaré, calciatore maliano 1989 - Saori Atsumi, cantante giapponese 1989 - Vadis Odjidja-Ofoe, calciatore belga 1990 - Aleksandăr Tonev, calciatore bulgaro 1990 - Andrea Tabanelli, calciatore italiano 1990 - Cédric Ciza, calciatore burundese 1990 - Chhun Sothearath, calciatore cambogiano 1990 - Clara Alonso, attrice argentina 1990 - Dan Gosling, calciatore inglese 1990 - Dino Škvorc, calciatore croato 1990 - Dmitrii Vornisel, calciatore moldavo 1990 - Ekaterina Pankova, pallavolista russa 1990 - Issoufou Boubacar Garba, calciatore nigerino 1990 - Jung Hana, cantante sudcoreana 1990 - Kanani Danielson, pallavolista statunitense 1990 - Sebastián Toro, calciatore cileno 1990 - William Tesillo, calciatore colombiano 1991 - C.J. 1991 - C.J. Anderson, giocatore football statunitense 1991 - Christopher Munthali, calciatore zambiano 1991 - Conor Hourihane, calciatore irlandese 1991 - Cristian Rizzo, calciatore a 5 italiano 1991 - Francisco Femenía, calciatore spagnolo 1991 - Gaëtan Bussmann, calciatore francese 1991 - Gregory Mertens, calciatore belga 1991 - Jérémy Jaunin, cestista svizzero 1991 - Joachim Hauer, sciatore norvegese 1991 - Nathan Delfouneso, calciatore inglese 1991 - Tina Dalakishvili, attrice e modella georgiana 1991 - Valentino Campitelli, attore italiano 1992 - Abdullah Al-Sudairy, calciatore saudita 1992 - Christ Mbondi, calciatore camerunese 1992 - Joonas Tamm, calciatore estone 1992 - József Windecker, calciatore ungherese 1992 - Meyers Leonard, cestista statunitense 1992 - Stefan Sabol, giocatore di baseball dominicano 1993 - Aleksandr Peretjagin, slittinista russo 1993 - Karsta Lowe, pallavolista statunitense 1993 - Mohamed Benkablia, calciatore algerino 1993 - Natasha Piai, calciatrice italiana 1993 - Omar Mascarell, calciatore spagnolo 1993 - Ravel Morrison, calciatore inglese 1993 - Vitalij Pryndeta, calciatore ucraino 1994 - Alessandro Procacci, cestista italiano 1994 - Caterina Bosetti, pallavolista italiana 1994 - Elseid Hysaj, calciatore albanese 1994 - Malcom Brown, giocatore football statunitense 1994 - Mallory McCage, pallavolista statunitense 1994 - Miriam Kastlunger, slittinista austriaca 1994 - Tobias Figueiredo, calciatore portoghese 1994 - Tomas Dimša, cestista lituano 1995 - Arfa Karim, informatica pakistana 1995 - Erica Nicoli, taekwondoka italiana 1995 - Fraser Aird, calciatore canadese 1995 - Giovanni Morini, hockeista italiano 1995 - Karol Linetty, calciatore polacco 1996 - Harry Winks, calciatore inglese 1996 - Miroslav Káčer, calciatore slovacco 1997 - Cameron Borthwick-Jackson, calciatore inglese 1997 - Jaheel Hyde, atleta giamaicano 1997 - Noemi Stella, atleta italiana 1997 - Sadiq Umar, calciatore nigeriano 