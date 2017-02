Accade il 3 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 3 febbraio Il 3 febbraio è il 34º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 331 giorni alla fine dell'anno (332 negli anni bisestili) • 1451 – Muore Murad II, Sultano dell'Impero ottomano, gli succede il figlio Mehmed II • 1488 – Il navigatore portoghese Bartolomeu Dias sbarca nella Baia di Mossel dopo aver doppiato il Capo di Buona Speranza all'estremità meridionale dell'Africa, diventando il primo europeo noto ad essersi spinto così a sud • 1783 – Guerra d'indipendenza americana: La Spagna riconosce l'indipendenza degli Stati Uniti • 1787 – La Ribellione di Shays viene schiacciata, ponendo fine alla sollevazione che porterà ai negoziati che produrranno la stesura della Costituzione degli Stati Uniti • 1809 – Viene creato il Territorio dell'Illinois • 1815 – Viene creata la prima fabbrica di formaggio in Svizzera • 1830 – L'indipendenza della Grecia è confermata nel Protocollo di Londra. • 1831 – A Modena il Duca Francesco IV D'Asburgo-Este sventa la sommossa rivoluzionaria organizzata da Ciro Menotti. • 1867 – Il principe Mutshuhito viene eletto Imperatore del Giappone • 1870 – Viene approvato il XV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti • 1871 – La capitale d'Italia fu trasferita da Firenze a Roma. • 1913 – Viene ratificato il XVI emendamento, della costituzione degli Stati Uniti, che autorizza il governo federale a imporre e incassare la tassa sul reddito • 1916 – L'edificio del parlamento canadese viene distrutto da un incendio • 1917 – Prima guerra mondiale: Gli Stati Uniti rompono le relazioni diplomatiche con la Germania, il giorno dopo l'annuncio tedesco di una politica di guerra sottomarina indiscriminata • 1941 – Seconda guerra mondiale: I nazisti reinstaurano con la forza Pierre Laval come capo della Francia di Vichy • 1945 – Seconda guerra mondiale: L'Unione Sovietica accetta di entrare nel teatro del Pacifico contro l'Impero giapponese • 1957 – Prende avvio sulla rete RAI Programma Nazionale il contenitore Carosello, che negli anni diverrà indice di cambiamento delle abitudini degli italiani a causa (o grazie) alla televisione • 1959 – In un incidente aereo perdono la vita Buddy Holly, Richie Valens e The Big Bopper. La data, grazie soprattutto alla hit American Pie di Don McLean divenne nota come "Il giorno in cui morì la musica" • 1960 – A Roma muore in un incidente stradale il cantante e attore Fred Buscaglione • 1966 – La navetta sovietica Luna 9 effettua il primo allunaggio • 1969 – Al Cairo, Yasser Arafat viene nominato capo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina dal Congresso Nazionale Palestinese • 1972 – Le prime Olimpiadi invernali disputate in Asia si aprono a Sapporo (Giappone) • 1984 – Lo Space Shuttle Challenger parte per la decima missione del programma Space Shuttle • 1985 – Desmond Tutu diventa il primo vescovo anglicano nero di Johannesburg • 1988 – Scandalo Iran-Contra: La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America rigetta la richiesta del presidente Ronald Reagan per lo stanziamento di 36,25 milioni di dollari di aiuti ai Contras del Nicaragua • 1989 – Dopo un attacco di cuore, P.W. Botha lascia la presidenza del Sudafrica • 1989 – Un commando di militari mette fine in Paraguay alla dittatura di Alfredo Stroessner, al potere dal 1954 • 1990 – Dal museo di Ercolano, in provincia di Napoli, vengono rubati più di 200 preziosi reperti di arte antica • 1991 – Viene sciolto il Partito Comunista Italiano, dividendosi in Partito Democratico della Sinistra e Partito della Rifondazione Comunista. • 1998 - Un Ea-6b Prowler, aereo militare statunitense al comando del capitano Richard J. Ashby, partito dalla base di Aviano, trancia il cavo della funivia del Cermis, in Val di Fiemme. L'incidente provocò la morte di 19 passeggeri e del manovratore. • 1998 - Karla Faye Tucker è la prima donna giustiziata negli USA dal 1984 • 2011 Internet esaurisce gli indirizzi IPv4. Protocollo di base per il funzionamento di internet stesso. • 2015 – Il 12º Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella si insedia con cerimonia solenne.

