Stampa E-mail Nasce il 3 febbraio La lista contiene circa 760 persone 1266 - Richard FitzAlan, VIII conte di Arundel 1328 - Eleonora del Portogallo 1338 - Giovanna di Borbone 1393 - Henry Percy, II conte di Northumberland 1477 - Pierio Valeriano, scrittore italiano 1478 - Edward Stafford, nobile britannico 1504 - Scipione Rebiba, cardinale italiano 1544 - César de Bus, presbitero francese 1549 - Luigi di Valois-Angoulême 1587 - Dorotea Edvige di Brunswick-Wolfenbüttel 1594 - Biagio Marini, violinista italiano 1611 - Christian Ulrik Gyldenløve 1630 - Giovanni Rasini, vescovo italiano 1641 - Cristiano di Holstein-Gottorp, vescovo ltedesco 1673 - Philip Stanhope, nobile inglese 1677 - Jan Blažej Santini-Aichel, architetto ceco 1684 - Giovanni Biagio Amico, teologo italiano 1689 - Blas de Lezo, ammiraglio spagnolo 1700 - Emanuele del Liechtenstein 1702 - Giovanni Vaccarini, architetto italiano 1703 - Gregorio Bressani, filosofo italiano 1706 - Giovanni Cybei, scultore italiano 1714 - Pier Alessandro Guasco, generale italiano 1722 - Luisa Federica di Württemberg 1735 - Ignacy Krasicki, arcivescovo polacco 1736 - Johann Albrechtsberger, compositore austriaco 1742 - Andrea Di Giovanni y Centellés 1743 - Joseph von Schroffenberg, vescovo tedesco 1748 - Samuel Osgood, politico statunitense 1753 - Jean Nicolas Stofflet, generale francese 1754 - Juan Ruiz de Apodaca 1756 - Francesco Avelloni, attore italiano 1756 - Marianna Candidi Dionigi, scrittrice italiana 1757 - Constantin de Volney, filosofo francese 1757 - Giuseppe Forlenza, oculista italiano 1757 - Pál Kitaibel, botanico ungherese 1759 - Johann Philipp Frimont, politico austriaco 1761 - Biagio Martini, pittore italiano 1761 - Dorotea di Medem, nobile 1762 - Pavel Petrovič Ščerbatov, politico russo 1763 - Caroline von Wolzogen, scrittrice tedesca 1768 - Biagio Nardi, patriota italiano 1769 - Pietro Teulié, politico italiano 1772 - Jean-Étienne Esquirol, scienziato francese 1772 - Pierre Claude Pajol, generale francese 1772 - Andrea Vaccà Berlinghieri, chirurgo italiano 1774 - Karl Mollweide, astronomo tedesco 1775 - Louis-François Lejeune, litografo francese 1777 - John Cheyne, pediatra scozzese 1777 - Blas Parera, compositore spagnolo 1778 - Alessandro Giustiniani, cardinale italiano 1779 - Elizaveta Stroganova, nobildonna russa 1790 - Gideon Mantell, geologo britannico 1793 - Serafino Sordi, scrittore italiano 1795 - Antonio José de Sucre, politico venezuelano 1800 - Francis Alexander, pittore statunitense 1804 - Joseph de La Motte-Rouge, generale francese 1805 - Samuel Ryan Curtis, generale statunitense 1806 - Ansel Briggs, politico statunitense 1807 - Joseph E. Johnston, militare statunitense 1807 - Arthur Wellesley, nobile inglese 1808 - Maria di Sassonia-Weimar-Eisenach 1809 - Felix Mendelssohn, pianista tedesco 1810 - Andrew Scott Waugh, ufficiale britannico 1811 - Horace Greeley, giornalista statunitense 1812 - Alberto Guglielmotti, storico italiano 1812 - Jonáš Záborský, scrittore slovacco 1812 - William Fraser Tolmie, chirurgo scozzese 1820 - Luigi Trombetta, cardinale italiano 1821 - Elizabeth Blackwell, medico britannico 1823 - Spencer Fullerton Baird, ornitologo statunitense 1824 - Nathan George Evans, generale statunitense 1824 - Ranald MacDonald, esploratore statunitense 1825 - George Conyngham, nobile inglese 1826 - Walter Bagehot, giornalista britannico 1826 - Tullo Massarani, politico italiano 1827 - Pier Carlo Boggio, politico italiano 1830 - Robert Gascoyne-Cecil, politico inglese 1831 - Louis Rémy Mignot, pittore statunitense 1834 - Filippo Erba, patriota italiano 1835 - Marianna Panciatichi Ximenes, botanica italiana 1838 - Tomaso Da Rin, pittore italiano 1842 - Sidney Lanier, musicista statunitense 1844 - Álvaro do Carvalhal, scrittore portoghese 1844 - Ernesto Martinez, politico italiano 1844 - Tolbert Lanston, inventore statunitense 1845 - George Bridgeman, nobile inglese 1845 - Anatolij Kurakin, politico russo 1846 - Judson Harmon, politico statunitense 1847 - Warington Baden-Powell, ammiraglio inglese 1848 - Jørgen Løvland, politico norvegese 1848 - Ippolit Nikitič Myškin, rivoluzionario russo 1851 - Charles Lewis Totten, scrittore statunitense 1852 - Oreste Calzolari, scultore italiano 1857 - Ed La Menthe, musicista statunitense 1857 - Francisco Gárate, gesuita spagnolo 1857 - Giuseppe Moretti, scultore italiano 1857 - Wilhelm Ludvig Johannsen, botanico danese 1859 - Hugo Junkers, imprenditore tedesco 1861 - Alexander Maunder, tiratore britannico 1861 - Ernst Arndt, attore tedesco 1861 - Edwin Cannan, economista inglese 1862 - Abel Hermant, scrittore francese 1862 - James C. McReynolds, politico statunitense 1865 - Isaac Israëls, pittore olandese 1867 - Charles H. Turner, entomologo statunitense 1869 - Giulio Gatti Casazza, impresario italiano 1870 - Annette Kolb, scrittrice tedesca 1870 - Ada Negri, scrittrice italiana 1872 - Benedict Lust, medico tedesco 1873 - Arthur Hotaling, regista statunitense 1873 - Giacomo Appiotti, politico italiano 1873 - Hugh Trenchard, generale inglese 1873 - Karl Jatho, inventore tedesco 1874 - Gertrude Stein, scrittrice statunitense 1877 - Ludwig Deubner, storico tedesco 1878 - Conrad Wiene, regista tedesco 1879 - Emanuele Sella, economista italiano 1881 - Harry Edwin Wood, astronomo sudafricano 1881 - Mario Berti, generale italiano 1883 - Aldo Francesco Massera, critico italiano 1883 - Camille Bombois, pittore francese 1883 - Clarence E. Mulford, scrittore statunitense 1883 - Raffaele Pettazzoni, storico italiano 1884 - Frank M. Andrews, aviatore statunitense 1885 - Angelo Donati, banchiere italiano 1885 - Laura Sawyer, attrice statunitense 1885 - Moses Levy, pittore italiano 1885 - Roderick Mackenzie, sociologo canadese 1886 - Erwin Kroll, pianista tedesco 1886 - Giuseppe Bonavolontà, musicista italiano 1886 - Pat Harmon, attore statunitense 1887 - Carlo Jachino, compositore italiano 1887 - Emilia Gubitosi, pianista italiana 1887 - Georg Trakl, poeta austriaco 1887 - Giulio Bucciolini, giornalista italiano 1887 - Lisa Regnell, tuffatrice svedese 1887 - Luigi Barbieri, calciatore italiano 1887 - Silvio D'Amico, critico teatrale italiano 1888 - Mauro Carella, insegnante italiano 1889 - Carl Theodor Dreyer, regista danese 1889 - Risto Ryti, politico finlandese 1890 - Heinrich Barth, filosofo svizzero 1890 - Felice Crocco, calciatore italiano 1890 - George Horine, atleta statunitense *1891 - Tullio Bozza, schermidore italiano 1892 - Benedetto Migliore, giornalista italiano 1892 - Juan Negrín, politico spagnolo 1893 - Gaston Julia, matematico francese 1894 - Renzo De Vecchi, calciatore italiano 1894 - Norman Rockwell, illustratore statunitense 1895 - André Beaudin, pittore e scultore francese 1895 - Alessandro Bollani, calciatore italiano 1896 - Antonio Bonsignore, carabiniere italiano 1896 - Alander Grant Dter, giornalista canadese 1896 - Umberto Montanari, calciatore italiano 1898 - Alvar Aalto, designer finlandese 1898 - Pavel Samuilovič Uryson, matematico russo 1899 - Lao She, scrittore cinese 1899 - João Café Filho, politico brasiliano 1899 - Forrest DeBernardi, cestista statunitense 1899 - Ferdinand Hajný, calciatore cecoslovacco 1899 - Bob John, calciatore gallese 1900 - Pierre Massy, calciatore olandese 1901 - Nora Gregor, attrice austriaca 1903 - Douglas Douglas-Hamilton, nobile scozzese 1903 - Alberico Casardi, diplomatico italiano 1903 - Fernand Jourdant, schermidore francese 1904 - Luigi Dallapiccola, pianista italiano 1904 - Alfredo De Polzer, politico italiano 1904 - Charles Arthur Floyd 1905 - Paul Ariste, linguista estone 1905 - Giorgio Balladore Pallieri, giurista italiano 1905 - Hermann Henselmann, architetto tedesco 1905 - Gaetano Tantalo, presbitero italiano 1906 - George Adamson, naturalista inglese 1906 - Pio Augusto Crivellari, vescovo cattolico italiano 1906 - Mario De Micheli, calciatore italiano 1906 - Arturo Fernández, calciatore peruviano 1906 - Gaston Tschirren, calciatore svizzero 1907 - James A. Michener, scrittore statunitense 1907 - Dino Sbrana, calciatore italiano 1907 - Bruno Vucinich, calciatore italiano 1908 - Oddbjørn Hagen, sciatore norvegese 1908 - Cino Moscatelli, politico italiano 1908 - Takashi Paolo Nagai, medico giapponese 1909 - André Cayatte, regista francese 1909 - Åke Holm, aracnologo e biologo svedese 1909 - Jaap Paauwe, calciatore olandese 1909 - Giovanni Roberti, politico italiano 1909 - Dorothy Spencer, attrice statunitense 1909 - Simone Weil, mistica francese 1910 - Maria Pedrini, soprano italiano 1911 - Jehan Alain, organista francese 1911 - Giulio Tomasini, attore italiano 1912 - Jaap Mol, calciatore olandese 1912 - Orlando Sain, calciatore italiano 1912 - Jacques Soustelle, politico francese 1912 - John B. Ward-Perkins, archeologo britannico 1913 - Gino Albero, calciatore italiano 1914 - Mary Carlisle, attrice statunitense 1914 - Ivan Chodák, calciatore slovacco 1914 - Luigina Perversi, ginnasta italiana 1914 - Giuliano Tagliasacchi, calciatore italiano 1915 - Elena Croce, scrittrice italiana 1915 - José Jabardo, ciclista spagnolo 1915 - Bill Miller, pianista statunitense 1915 - Boris P'aich'adze, calciatore sovietico 1915 - Violet Webb, atleta britannica 1916 - Franz Immig, calciatore tedesco 1916 - Luz Machado, politica venezuelana 1916 - Jean Margéot, cardinale cattolico mauriziano 1917 - Adamello Freschi, calciatore italiano 1917 - Georgij Evgen'evič Šilov, matematico sovietico 1918 - Joey Bishop, attore statunitense 1918 - Helen Stephens, atleta statunitense 1919 - Michele Carlotto, presbitero italiano 1920 - Henry Heimlich, medico statunitense 1920 - George A. Miller, psicologo statunitense 1920 - Angiola Minella, politica italiana 1920 - Stan Ockers, ciclista belga 1921 - Ralph Alpher, cosmologo statunitense 1921 - Agostino Bignardi, politico italiano 1921 - Emilio Grimaldi, scrittore italiano 1921 - Antonio Natali, politico italiano 1921 - Bruno Touschek, fisico austriaco 1922 - Franz Riegler, calciatore tedesco 1922 - Hans Sennholz, economista tedesco 1923 - Nibbio Bacci, calciatore italiano 1923 - Françoise Christophe, attrice francese 1923 - Paul Napolitano, cestista statunitense 1923 - Anselmo Pucci, politico italiano 1923 - Giuseppe Ripa, giornalista italiano 1924 - Lino Cauzzo, calciatore italiano 1924 - Armando Rigobello, filosofo italiano 1924 - Robert Schlienz, calciatore tedesco 1924 - Arturo Schwarz, storico italiano 1924 - Andrzej Szczypiorski, politico polacco 1924 - Edward Palmer Thompson, storico britannico 1924 - Leopoldo Torre Nilsson, regista argentino 1925 - Shelley Berman, attore statunitense 1925 - John Fiedler, attore statunitense 1925 - Giuseppe Gheda, partigiano italiano 1925 - John Gingell, ufficiale inglese 1925 - Leon Schlumpf, politico svizzero 1926 - Lin Delija, pittore albanese 1926 - Franz Islacker, calciatore tedesco 1926 - Giuseppe Matarrese, politico italiano 1926 - Linda Sini, attrice italiana 1926 - Hans-Jochen Vogel, politico tedesco 1926 - Richard Yates, giornalista statunitense 1927 - Kenneth Anger, regista statunitense 1927 - Marion Tinsley, sportivo statunitense 1928 - Glauco Gottardi, geologo italiano 1928 - Ingemar Haraldsson, calciatore svedese 1928 - Hilary Masters, scrittore statunitense 1928 - Delio Meoli, politico italiano 1928 - Mino Milani, giornalista italiano 1929 - Elmer Behnke, cestista statunitense 1929 - Giacomo Grisa, calciatore italiano 1929 - Pedro Nájera, calciatore messicano 1929 - Camilo Restrepo, presbitero colombiano 1930 - Gianfranco Aliverti, politico italiano 1930 - Marina Bonfigli, attrice italiana 1930 - Umberto Panini, imprenditore italiano 1931 - Jim Brasco, cestista statunitense 1932 - Flavio Carraro, vescovo cattolico italiano 1932 - Francesco Corbetta, botanico italiano 1932 - Peggy Ann Garner, attrice statunitense 1932 - Stuart Hall, sociologo britannico 1932 - Marija Itkina, atleta sovietica 1933 - Paul Sarbanes, politico statunitense 1934 - Liliano Frattini, giornalista italiano 1934 - Egidio Guarnacci, calciatore italiano 1935 - Franco Reviglio, politico italiano 1935 - Johnny "Guitar" Watson, cantante statunitense 1936 - James Bridges, regista statunitense 1936 - Mariclare Costello, attrice statunitense 1936 - Beppe Tenti, esploratore italiano 1937 - Jacques Barrot, politico francese 1937 - Pier Cesare Bori, storico italiano 1937 - Bobby Durham, batterista statunitense 1937 - Marziano Guglielminetti, critico italiano 1937 - Guido Lo Porto, politico italiano 1937 - Eduard Albert Meier, tedesca 1937 - Pamela Moore, attrice statunitense 1937 - Al Young, calciatore scozzese 1938 - Victor Buono, attore statunitense 1938 - Emile Griffith, pugile statunitense 1938 - Marjatta Kajosmaa, fondista finlandese 1938 - Pauli Siitonen, fondista finlandese 1938 - Antonio Maria Vegliò, cardinale italiano 1939 - Guido Cerniglia, attore italiano 1939 - Michael Cimino, regista, statunitense 1939 - Helga Dernesch, mezzosoprano e soprano austriaco 1939 - Heino Kleiminger, calciatore tedesco 1939 - Pentti Nikula, atleta finlandese 1939 - Dezső Novák, calciatore ungherese 1940 - Augusto Giomo, cestista italiano 1940 - Waldemar Rial, cestista uruguaiano 1940 - Fran Tarkenton, giocatore football statunitense 1941 - Dory Funk Jr., wrestler statunitense 1941 - Radvilas Gorauskas, cestista brasiliano 1941 - Francisco Jara, calciatore messicano 1942 - Leoluca Bagarella, criminale italiano 1942 - Enrico Baleri, designer italiano 1942 - Satoko Tanaka, nuotatrice giapponese 1942 - Takeji Tomita, artista marziale giapponese 1943 - Robert J. Bentley, politico statunitense 1943 - Domenico Calcagno, cardinale italiano 1943 - Alberto Castagnetti, nuotatore italiano 1943 - Blythe Danner, attrice statunitense 1943 - Luciano Manni, calciatore italiano 1943 - Shawn Phillips, cantautore statunitense 1944 - Gale Gillingham, giocatore football statunitense 1944 - Trisha Noble, attrice australiana 1945 - Willeke Alberti, attrice olandese 1945 - Bob Griese, giocatore football statunitense 1945 - Hideo Kanaya, pilota motociclistico giapponese 1945 - Anna Maria Tarantola, manager italiana 1946 - Im Seung-Hwi, calciatore nordcoreano 1946 - Pablo García, cestista cubano 1946 - Bruno Kneubühler, pilota motociclistico svizzero 1947 - Paul Auster, scrittore statunitense 1947 - Serena Bennato, attrice italiana 1947 - Hristo Bonev, calciatore bulgaro 1947 - Beppe Cino, regista italiano 1947 - Dave Davies, cantante britannico 1947 - Danièle Hervieu-Léger, scrittrice francese 1947 - Georgi Kamenski, calciatore bulgaro 1947 - Stephen McHattie, attore canadese 1947 - Maurizio Micheli, attore italiano 1947 - Angel Cenov, calciatore bulgaro 1947 - Melanie Safka, cantautrice statunitense 1948 - Luciano Bonetti, imprenditore italiano 1948 - Gilbert Collard, politico francese 1948 - János Drapál, pilota motociclistico ungherese 1948 - Henning Mankell, scrittore svedese 1948 - Thomas Rosales, attore statunitense 1948 - Al Williams, cestista statunitense 1948 - Carlos Filipe Belo, vescovo est-timorese 1949 - Demos Eleutheriadis, calciatore cipriota 1949 - Arthur Kane, chitarrista statunitense 1949 - Hennie Kuiper, ciclista olandese 1949 - Kati Marton, giornalista ungherese 1949 - Angelo Petrosino, giornalista italiano 1950 - Simone Alaimo, basso-baritono italiano 1950 - Tommy Andersson, calciatore svedese 1950 - Claudio Donati, storico italiano 1950 - Morgan Fairchild, attrice statunitense 1950 - Lillo Foti, imprenditore italiano 1950 - Pamela Franklin, attrice britannica 1950 - Walt Patulski, giocatore football statunitense 1950 - Andrea Stauffacher, pedagogista svizzera 1950 - Alvaro Vitali, attore italiano 1951 - Arsène Auguste, calciatore haitiano 1951 - Blaise Compaoré, politico burkinabè 1951 - Byron Erickson, fumettista statunitense 1952 - Richard Bone, musicista statunitense 1952 - Jack Fields, politico statunitense 1952 - Basilio Giordano, politico italiano 1952 - Anton Lubowski, politico namibiano 1952 - Andrej Makeev, cestista sovietico 1953 - Chris Bahr, calciatore statunitense 1953 - Kenneth Gaspar, tastierista statunitense 1953 - Bojan Prašnikar, calciatore sloveno 1953 - Robert R., statunitense 1953 - Ronald K. Williamson, giocatore di baseball statunitense 1953 - František Štambachr, calciatore cecoslovacco 1954 - Tom Barrise, cestista statunitense 1954 - Irmgard Lukasser, sciatrice austriaca 1955 - Costantino Garraffa, politico italiano 1955 - Antonio Matteoni, calciatore italiano 1955 - Jacques Pereira, calciatore portoghese 1955 - Bruno Pezzey, calciatore austriaco 1955 - Renato Villalta, cestista italiano 1955 - Calogero Zucchetto, poliziotto italiano 1956 - Ernie Brandts, calciatore olandese 1956 - Marco Cacciatori, calciatore italiano 1956 - Hernán Darío Gómez, calciatore colombiano 1956 - John Jefferson, giocatore football statunitense 1956 - Tom Kristiansen, sciatore norvegese 1956 - Nathan Lane, attore statunitense 1956 - Lee Ranaldo, cantante statunitense 1956 - Slobodan Trifunović, pallanuotista jugoslavo 1957 - Giuseppe Corti, calciatore italiano 1957 - Christophe Grégoire, cestista francese 1957 - Ulrich Karger, scrittore tedesco 1957 - Chico Serra, pilota automobilistico brasiliano 1958 - Serginho Herval, cantante brasiliano 1958 - Klaus Berggreen, calciatore danese 1958 - Joe Frank Edwards, astronauta statunitense 1958 - Krzysztof Fikiel, cestista polacco 1958 - Salvatore Ladu, fantino italiano 1958 - N. Gregory Mankiw, economista statunitense 1958 - Silvano Motta, cestista italiano 1958 - Massimo Pedrazzini, calciatore italiano 1958 - Geraldo Pereira, calciatore brasiliano 1958 - Piotr Sobociński, direttore della fotografia 1958 - Aldo Maria Valli, giornalista italiano 1959 - Thomas Calabro, attore statunitense 1959 - Saturnino Di Ruscio, politico italiano 1959 - Tonga Fifita, wrestler tongano 1959 - Fredric Lehne, attore statunitense 1959 - Chan Santokhi, politico surinamese 1959 - Laurence Tolhurst, tastierista inglese 1959 - Darnell Valentine, cestista statunitense 1959 - Rikki Wemega-Kwawu, artista ghanese 1959 - Rob Wittman, politico statunitense 1959 - Emilo Zangara, calciatore italiano 1959 - Ferzan Özpetek, regista turco 1960 - Kerry Von Erich, wrestler statunitense 1960 - David Dowlen, tennista statunitense 1960 - Kara Hui, attrice cinese 1960 - Stéphane Le Foll, politico francese 1960 - Joachim Löw, calciatore tedesco 1960 - Nikolay Mateev, schermidore bulgaro 1960 - Mariella Nava, cantautrice italiana 1960 - Pasquale Nessa, politico italiano 1960 - Mario Parrinello, scacchista italiano 1961 - Jay Adams, skateboarder statunitense 1961 - Alandru Chiculiță, schermidore rumeno 1961 - Keith Gordon, attore statunitense 1961 - Alessandro Goti, cestista italiano 1961 - Bruce Kuczenski, cestista statunitense 1961 - Willy Maes, calciatore a 5 belga 1961 - Salil Shetty, funzionario indiano 1961 - Jayen Varma, bassista indiano 1962 - Ralf van Bühren, storico tedesco 1962 - Luca Conti, giornalista italiano 1962 - Marty Jannetty, wrestler statunitense 1962 - Claudio Valigi, calciatore italiano 1963 - Jørn Andersen, calciatore norvegese 1963 - Fawzi Benkhalidi, calciatore algerino 1963 - José Biriukov, cestista sovietico 1963 - Isabella Lövin, politica svedese 1963 - Stefano Mei, atleta italiano 1963 - Donatella Milani, cantante italiana 1963 - Massimo Radice, calciatore italiano 1963 - Raghuram Rajan, economista indiano 1964 - Vinko Brešan, regista croato 1964 - Latham Gaines, attore statunitense 1964 - Gregorio Nardi, pianista italiano 1964 - Michael Rummenigge, calciatore tedesco 1964 - Domenico Semeraro, bobbista svizzero 1964 - Gengoroh Tagame, fumettista giapponese 1964 - Indrek Tarand, politico estone 1965 - Alberto Camargo, ciclista colombiano 1965 - Massimo Cassano, politico italiano 1965 - Kathleen Kinmont, attrice statunitense 1965 - Terje Langli, fsciatore norvegese 1965 - Marjo Matikainen-Kallström, politica finlandese 1965 - Billy More, cantante italiano 1965 - Klaus Sulzenbacher, sciatore austriaco 1965 - Maura Tierney, attrice statunitense 1966 - Martino Albonetti, politico italiano 1966 - Gianni Biondillo, scrittore e architetto italiano 1966 - Frank Coraci, regista statunitense 1966 - Jean-Jacques Eydelie, calciatore francese 1966 - Danny Herman, cestista belga 1966 - Kōstas Patavoukas, cestista greco 1966 - Steve Pink, attore statunitense 1966 - Bruno Vitiello, scrittore italiano 1966 - Alena Švajbovič, cestista sovietica 1967 - Fabrizio Bucciarelli, calciatore italiano 1967 - Tim Flowers, calciatore inglese 1967 - Maya Okamoto, doppiatrice giapponese 1967 - Mixu Paatelainen, calciatore finlandese 1967 - Ego Perron, politico italiano 1967 - Aurelio Vidmar, calciatore australiano 1967 - Gary di Silvestri, fondista statunitense 1968 - Vlade Divac, cestista jugoslavo 1968 - Christine Gomis, cestista francese 1968 - Mark Koevermans, tennista olandese 1968 - Wang Lihong, schermidore cinese 1968 - Mary Onyali-Omagbemi, atleta nigeriana 1968 - Andrea Orlandini, chitarrista italiano 1968 - Marc Robinson, attore indiano 1968 - Franz Schädler, calciatore liechtensteinese 1969 - Retief Goosen, golfista sudafricano 1969 - Robert Pack, cestista statunitense 1969 - Shane Rangi, attore neozelandese 1969 - John Spence, cantante statunitense 1969 - Rudy Zerbi, produttore italiano 1970 - Juan Bautista Borja, pilota motociclistico spagnolo 1970 - Eric Curry, giocatore football statunitense 1970 - Óscar Córdoba, calciatore colombiano 1970 - Warwick Davis, attore britannico 1970 - Franck Gava, calciatore francese 1970 - Steffen Karl, calciatore tedesco 1970 - Marina Kolonina, pentatleta russa 1970 - Richie Kotzen, chitarrista statunitense 1970 - Jason Muzzatti, hockeista canadese 1970 - Ofisa Tonu'u, rugbista a 15 neozelandese 1971 - Claudio D'Onofrio, calciatore italiano 1971 - Jaka Daneu, cestista sloveno 1971 - Elisa Donovan, attrice statunitense 1971 - Vincent Elbaz, attore francese 1971 - Sarah Kane, scrittrice britannica 1971 - Víctor Marulanda, calciatore colombiano 1971 - Gustavo Méndez, calciatore uruguaiano 1971 - Albert Thomassen, calciatore faroese 1971 - Nenad Veselji, calciatore maltese 1972 - Liskula Cohen, modella canadese 1972 - Paul Hall, calciatore giamaicano 1972 - Riku Korhonen, scrittore finlandese 1972 - Jesper Kyd, compositore danese 1972 - Mart Poom, calciatore estone 1972 - Matthias Simmen, biatleta svizzero 1972 - Hanne Staff, orientista norvegese 1973 - Claudio Acunzo, cestista italiano 1973 - Luca Poldelmengo, scrittore italiano 1974 - Marina Burmistrova, cestista russa 1974 - Jason Ricci, cantante statunitense 1974 - Carlos do Nascimento, cestista brasiliano 1974 - Florian Rousseau, pistard francese 1974 - Mirko Signorile, pianista italiano 1974 - Miriam Yeung, attrice cinese 1975 - Terry Chen, attore canadese 1975 - Claúdio Aguiar, calciatore capoverdiano 1975 - Ian Hurdle, calciatore britannico 1975 - Markus Schulz, disc jockey tedesco 1975 - Brad Thorn, rugbista neozelandese 1976 - Magic Box, musicista italiano 1976 - Stéphane Antiga, pallavolista francese 1976 - Tijana Dapčević, cantante macedone 1976 - Cătălin Hîldan, calciatore rumeno 1976 - Stojan Kolev, calciatore bulgaro 1976 - Isla Fisher, attrice australiana 1976 - Vitali Maevici, calciatore moldavo 1976 - Eihi Shiina, attrice giapponese 1977 - Daddy Yankee, cantante portoricano 1977 - Adia Barnes, cestista statunitense 1977 - Nino Louarsabišvili, tennista georgiana 1977 - Bruno Quadros, calciatore brasiliano 1977 - Ventzislav Simeonov, pallavolista bulgaro 1977 - Maitland Ward, attrice statunitense 1977 - Carlos Zegarra, calciatore peruviano 1977 - Marek Židlický, hockeista ceco 1978 - Joan Capdevila, calciatore spagnolo 1978 - Vincenzo Figuccio, karateka italiano 1978 - Valerio Foglia Manzillo, attore italiano 1978 - Beat Hefti, bobbista svizzero 1978 - Andy Herron, calciatore costaricano 1978 - Emma Knox, pallanuotista australiana 1978 - Matt Nielsen, cestista australiano 1978 - Jessica Polsky, attrice statunitense 1978 - Adrian R'Mante, attore statunitense 1978 - Amal Alamuddin, avvocato libanese 1978 - Eliza Schneider, attrice statunitense 1978 - Sasha Victorine, calciatore statunitense 1979 - Becca Fitzpatrick, scrittrice statunitense 1979 - Ray Jónsson, calciatore islandese 1979 - Lúcio Flávio, calciatore brasiliano 1979 - Wouter Vrancken, calciatore belga 1979 - Vesna Čitaković, pallavolista serba 1980 - Marco Bellino, nuotatore italiano 1980 - Donis Escober, calciatore honduregno 1980 - Markus Esser, atleta tedesco 1980 - Richard Gariseb, calciatore namibiano 1980 - Andrew Henderson, rugbista britannico 1980 - Édson Nobre, calciatore angolano 1980 - Davide Moscardelli, calciatore italiano 1980 - George Ogăraru, calciatore rumeno 1980 - Felicia Ragland, cestista statunitense 1981 - Manuel Gaspar Haro, calciatore spagnolo 1981 - Micah P. Hinson, cantautore statunitense 1981 - Vedran Ješe, calciatore bosniaco 1981 - Maurice Ross, calciatore scozzese 1981 - Ingrid Rumpfhuber, sciatrice austriaca 1981 - Ben Sigmund, calciatore neozelandese 1981 - Frederick Vah, calciatore liberiano 1982 - Diego Acoglanis, calciatore argentino 1982 - Tim Burke, biatleta statunitense 1982 - Marie-Ève Drolet, pattinatrice canadese 1982 - David Fuster, calciatore spagnolo 1982 - Jessica Harp, cantautrice statunitense 1982 - Jalal Hosseini, calciatore iraniano 1982 - Gyula Káté, pugile ungherese 1982 - Valentino Lai, calciatore svedese 1982 - Marijana Markovic, schermitrice tedesca 1982 - Philipp Marx, tennista tedesco 1982 - Iveta Marčauskaitė, cestista lituana 1982 - Bridget Regan, attrice statunitense 1982 - Roland Schwegler, calciatore svizzero 1982 - Won Woo-young, schermidore sudcoreano 1983 - Mauricio Aguiar, cestista uruguaiano 1983 - Josefa de Souza, pallavolista brasiliana 1983 - Carlos Berlocq, tennista argentino 1983 - Hetlem Capja, calciatore albanese 1983 - Deniz Hakyemez, pallavolista turca 1983 - Predrag Jokić, pallanuotista montenegrino 1983 - Oleksandr Kovpak, calciatore ucraino 1983 - Younis Mahmoud, calciatore iracheno 1983 - Hillary Scott, attrice pornografica statunitense 1983 - Marcus Tudgay, calciatore inglese 1983 - Michal Šlesingr, biatleta ceco 1984 - Saad Al-Harthi, calciatore saudita 1984 - Lucas Correa, calciatore argentino 1984 - Hassoun Camara, calciatore francese 1984 - Sara Carbonero, giornalista spagnola 1984 - Rogério Dutra da Silva, tennista brasiliano 1984 - Ibrahim Jaaber, cestista statunitense 1984 - Collins Mbesuma, calciatore zambiano 1984 - Alandra Oquendo, pallavolista portoricana 1984 - Taras Petrivs'kyj, calciatore ucraino 1984 - Aleksejs Višņakovs, calciatore lettone 1984 - Eduards Višņakovs, calciatore lettone 1984 - Hernâni José da Rosa, calciatore brasiliano 1985 - Oleksandr Alijev, calciatore ucraino 1985 - Fabrizia D'Ottavio, ginnasta italiana 1985 - Justin Doellman, cestista statunitense 1985 - Vânia Fernandes, cantante portoghese 1985 - Anthony Harris, cestista statunitense 1985 - Filip Lukšík, calciatore slovacco 1986 - James DeGale, pugile britannico 1986 - Lucas Duda, giocatore di baseball statunitense 1986 - David Edwards, calciatore gallese 1986 - Miljan Mutavdžić, calciatore serbo 1986 - Tamer Salah, calciatore palestinese 1986 - Yusuke Tanaka, calciatore giapponese 1986 - Rebel Wilson, attrice australiana 1987 - Youssef El-Arabi, calciatore francese 1987 - Gian Marco Guidaldi, pallanuotista italiano 1987 - Ramon Harewood, giocatore football barbadiano 1987 - Daniel Jacobs, pugile statunitense 1987 - Thomas Schreiner, cestista austriaco 1987 - Petri Viljanen, calciatore finlandese 1987 - Katarzyna Zaroślińska, pallavolista polacca 1988 - Meryem Boz, pallavolista turca 1988 - Abiola Dauda, calciatore nigeriano 1988 - Kamil Glik, calciatore polacco 1988 - Evgenij Kozulin, pattinatore russo 1988 - Timofej Lapšin, biatleta russo 1988 - Chrystyna Stuj, atleta ucraina 1988 - Yumi Sudō, doppiatrice giapponese 1988 - Johnny White, giocatore football statunitense 1988 - Gregory van der Wiel, calciatore olandese 1989 - Marius Boldt, calciatore norvegese 1989 - Eduardo Dantas, artista marziale brasiliano 1989 - Andre Ellington, giocatore football statunitense 1989 - Reinardt Janse van Rensburg, ciclista sudafricano 1989 - Vania King, tennista statunitense 1989 - Korey Lindsey, giocatore football statunitense 1989 - David Manga, calciatore centrafricano 1989 - Jia, cantante, rapper e attrice cinese 1989 - Lucas Orbán, calciatore argentino 1989 - Slobodan Rajković, calciatore serbo 1989 - Ryne Sanborn, attore statunitense 1989 - Gloria Vian, cestista italiana 1989 - Łukasz Wiśniewski, pallavolista polacco 1990 - Adama Traoré, calciatore ivoriano 1990 - Anna Tatišvili, tennista georgiana 1990 - Carlos Armas, calciatore messicano 1990 - Carolina Bubbico, cantautrice italiana 1990 - Cédric Yamberé, calciatore francese 1990 - Haruka Tomatsu, cantante giapponese 1990 - Marko Vejinović, calciatore olandese 1990 - Michael Uchebo, calciatore nigeriano 1990 - Nemanja Kojić, calciatore serbo 1990 - Sean Kingston, cantante giamaicano 1991 - Adrian Quaife-Hobbs, automobilista britannico 1991 - Alejandro Sánchez Benítez, calciatore spagnolo 1991 - Elena Curtoni, sciatrice alpina italiana 1991 - Erik Kynard, atleta statunitense 1991 - Gavin Escobar, giocatore football statunitense 1991 - Inés Aldea, attrice spagnola 1991 - Lima Sopoaga, rugbista a 15 neozelandese 1991 - Maxime Bourgeois, calciatore francese 1991 - Nikola Hofmanová, tennista ceca 1991 - Peter Pawlett, calciatore scozzese 1991 - Riccardo Brosco, calciatore italiano 1991 - Stefan Hierländer, calciatore austriaco 1991 - Viktor Noring, calciatore svedese 1991 - Willy Boly, calciatore francese 1991 - Živko Atanasov, calciatore bulgaro 1992 - Gurpreet Singh Sandhu, calciatore indiano 1992 - James White, giocatore football statunitense 1992 - Max Ehmer, calciatore tedesco 1992 - Santa Okockytė, cestista lituana 1992 - Sergio Marcos González, calciatore spagnolo 1992 - Shōhei Ōno, judoka giapponese 1993 - Adam Reach, calciatore inglese 1993 - Anabelle Smith, tuffatrice australiana 1993 - Diana Reyes, pallavolista portoricana 1993 - Elisa Lecce, calciatrice italiana 1993 - Getter Jaani, cantante estone 1993 - Mishon, attore statunitense 1993 - Norvel Pelle, cestista antiguo-barbudano 1993 - Sandro Wieser, calciatore liechtensteinese 1994 - Evgenij Klimov, sciatore russo 1994 - Francesca Welter, calciatrice italiana 1994 - Jordan Ikoko, calciatore francese 1994 - Malaika Mihambo, atleta tedesca 1994 - Nathan Boothe, cestista statunitense 1995 - Anthony Hernandez, calciatore britannico 1995 - Deian Boldor, calciatore rumeno 1995 - José Angulo, calciatore ecuadoriano 1995 - Marvin Stefaniak, calciatore tedesco 1995 - Miha Hrobat, sciatore alpino slovena 1995 - Víctor Guzmán, calciatore messicano 1996 - Jorge Navarro, pilota motociclistico spagnolo 1997 - Lewis Cook, calciatore inglese 1997 - Alessia Leolini, ginnasta italiana 1998 - Blás Riveros, calciatore paraguaiano 1998 - Yang Hao, tuffatore cinese 