Stampa E-mail Nasce il 4 febbraio La lista contiene circa 730 persone Jea-Eun Kim, fumettista sudcoreana 1350 - Branda Castiglioni, cardinale italiano 1378 - Caterina di Valois, principessa francese 1447 - Ludovico Lazzarelli, filosofo italiano 1466 - Carteromaco, umanista italiano 1483 - Ridolfo del Ghirlandaio, pittore italiano 1494 - François Rabelais, scrittore francese 1495 - Francesco II Sforza 1495 - Jean de la Valette, condottiero francese 1498 - Giorgio I di Mömpelgard, nobile tedesco 1543 - Giovanni Francesco Fara 1553 - Mōri Terumoto, militare giapponese 1563 - Daniel Tilenus, religioso tedesco 1575 - Pierre de Bérulle, cardinale francese 1589 - Elia Naurizio, pittore 1646 - Hans Assmann von Abschatz, poeta tedesco 1663 - Edward Lee, politico inglese 1667 - Alessandro Magnasco, pittore italiano 1669 - Raymund von Rabatta, vescovo tedesco 1676 - Giacomo Facco, violinista italiano 1677 - Johann Ludwig Bach, musicista tedesco 1687 - Joseph Effner, architetto tedesco 1688 - Pierre de Marivaux, scrittore francese 1690 - Christian Müller, organaro tedesco 1693 - Flaminio Corner, storico italiano 1696 - Marco Foscarini, doge 1698 - Enrico de la Motte Fouqué, generale tedesco 1716 - José Solís Folch de Cardona 1722 - Antonio Greppi, politico italiano 1724 - Dru Drury, entomologo britannico 1731 - Giovanni Serrao, vescovo italiano 1736 - Antoine du Plessis, nobile francese 1740 - Carl Michael Bellman, poeta svedese 1740 - Adam Philippe de Custine, generale francese 1746 - Tadeusz Kościuszko, generale polacco 1750 - Maria Gabriella d'Asburgo-Lorena 1758 - Pierre Gardel, danzatore francese 1761 - Giorgio I di Sassonia-Meiningen, tedesco 1761 - Blasius Merrem, naturalista tedesco 1763 - Jean Victor Moreau, generale francese 1769 - Samuel Isperuszoon Wiselius, politico olandese 1773 - François Joseph Didier Liedot, militare francese 1773 - George Montagu, , nobile inglese 1776 - Gottfried Treviranus, naturalista tedesco 1778 - Augustin Pyrame de Candolle, botanico svizzero 1782 - Francesco di Borbone-Busset, francese 1786 - Marija Pavlovna Romanova, nobile 1788 - John Kenrick, storico inglese 1789 - Ignazio Costa della Torre, politico italiano 1790 - John Bachman, naturalista statunitense 1792 - James Gillespie Birney, politico statunitense 1795 - Jakob von Hartmann, generale tedesco 1795 - Giuseppe Pomba, editore italiano 1798 - John Cochrane, scacchista scozzese 1799 - Almeida Garrett, scrittore portoghese 1801 - Giuseppe Bianca, botanico italiano 1802 - Carl Heinrich Ebermaier, botanico tedesco 1804 - Julius Hermann Schultes, botanico austriaco 1805 - William Harrison Ainsworth, giornalista inglese 1805 - Maria De Mattias, religiosa italiana 1806 - Saverio Marchese, pittore italiano 1807 - Giacomo Durando, politico italiano 1807 - Luigi Tonini, storico italiano 1808 - Charles-Pierre Denonvilliers, medico francese 1808 - Josef Kajetán Tyl, attore ceco 1808 - Michele Costa, compositore italiano 1811 - Aristide Cavaillé-Coll, organaro francese 1811 - Pierre-Julien Eymard, presbitero francese 1814 - Hermann Gundert, missionario tedesco 1815 - Josip Juraj Strossmayer, vescovo croato 1820 - Alphonse Bernoud, fotografo francese 1820 - Božena Němcová, scrittrice ceca 1821 - Charles Soubre, pittore belga 1822 - Virgilio Trettenero, astronomo italiano 1824 - Max Bezzel, scacchista tedesco 1827 - Edward G. A. Barrett, militare statunitense 1827 - Tommaso Martinelli, cardinale italiano 1830 - Gustavo Venturi, botanico italiano 1830 - Elisabetta di Sassonia, principessa sassone 1831 - Enrico Sartori, pittore italiano 1834 - Eugenio Cecconi, arcivescovo italiano 1835 - Albert Dicey, giurista inglese 1840 - Hiram Stevens Maxim, inventore statunitense 1842 - Calcedonio Reina, poeta italiano 1842 - Georg Brandes, filosofo danese 1842 - Giuseppe Bertolotti, teologo italiano 1842 - Hugo Schuchardt, linguista tedesco 1842 - Riccardo Luzzatto, politico italiano 1844 - Andrea Amrhein, monaco svizzero 1845 - Giovanni Camerana, poeta italiano 1847 - Remus von Woyrsch, prussiano 1848 - Jean Aicard, poeta, scrittore francese 1848 - Hermann von Hatzfeld, politico tedesco 1849 - Jean Richepin, poeta, scrittore francese 1850 - Michele Amato Pojero, politico italiano 1856 - Charles Frechon, pittore francese 1859 - Jules Combarieu, musicologo francese 1860 - Paolo Emilio Bilotti, storico italiano 1862 - Hjalmar Hammarskjöld, politico svedese 1863 - Alfred Lacroix, geologo francese 1864 - Rosolino Colella, scienziato italiano 1865 - Charles Bally, linguista svizzero 1865 - Luigi di San Giusto, giornalista italiana 1866 - Shirō Saigō, judoka giapponese 1867 - Alander Godley, generale britannico 1868 - Constance Markiewicz, politica irlandese 1869 - William D. Haywood, sindacalista statunitense 1870 - Constant van Langhendonck, cavaliere belga 1871 - Radoje Domanović, scrittore serbo 1871 - Friedrich Ebert, politico tedesco 1872 - Giovanni Lombardi, politico italiano 1873 - Alberto Gentili, compositore italiano 1873 - Étienne Desmarteau, atleta canadese 1873 - Siegfried von Kardorff, politico tedesco 1875 - Cesare Battisti, patriota italiano 1875 - Filippo di Gesù Azcona, presbitero spagnolo 1875 - Ludwig Prandtl, fisico tedesco 1878 - Giuseppe Adami, scrittore italiano 1878 - Louis Camille Maillard, fisico francese 1878 - Hermann Weller, poeta tedesco 1879 - Jacques Copeau, attore francese 1879 - Michael Dwyer, politico canadese 1880 - Antonino Lo Surdo, fisico italiano 1880 - Filippo Sibirani, matematico italiano 1880 - Giuseppe Catalano, politico italiano 1880 - John Spencer-Churchill, ufficiale inglese 1880 - Paul Lotsij, canottiere olandese 1881 - Eulalio Gutiérrez, politico messicano 1881 - Fernand Léger, pittore francese 1881 - Jakov Protazanov, regista sovietico 1881 - Kliment Vorošilov, generale sovietico 1881 - Rudolph Tesiny, lottatore statunitense *1883 - Viktor von Gebsattel, psichiatra, tedesco 1884 - Alessandro Trerè, calciatore italiano 1885 - Wilfred Alander, ornitologo britannico 1886 - Sune Almkvist, calciatore svedese 1886 - Edward Sheldon, scrittore statunitense 1887 - Zena Dare, attrice e cantante inglese 1887 - Ilario Margarita, anarchico italiano 1887 - Salama Musa, giornalista egiziano 1888 - Clara Lollini, chimica italiana 1888 - Demetrio Moscato, arcivescovo italiano 1889 - Richard Boleslawski, attore polacco 1889 - Walter Catlett, attore statunitense 1889 - Kálmán Szury, calciatore ungherese 1889 - Alfredo Zazo, storico italiano 1890 - Giuseppe Pintus, militare italiano 1891 - Renato Petronio, canottiere italiano 1892 - Ugo Betti, poeta italiano 1892 - Paul L. Stein, regista austriaco 1892 - Costante Lussana, atleta italiano 1892 - Oreste Mosca, giornalista italiano 1892 - Andrés Nin, politico spagnolo 1893 - Raymond Dart, paleontologo australiano 1893 - Mario Meneghetti, calciatore italiano 1893 - Franz Merke, chirurgo svizzero 1894 - Nunzio Malasomma, regista italiano 1895 - Ligg Iasù, etiope 1895 - Nigel Bruce, attore britannico 1895 - Hanns Albin Rauter, militare austriaco 1896 - Friedrich Glauser, scrittore svizzero 1896 - Friedrich Hund, fisico tedesco 1897 - Ludwig Erhard, politico tedesco 1897 - Aldo Finzi, compositore italiano 1897 - Mario Romagnoli, radiologo italiano 1898 - Josef Blum, calciatore austriaco 1899 - István Mészáros, calciatore ungherese 1899 - Raffaello Riccardi, politico italiano 1900 - Jacques Prévert, poeta francese 1901 - Hans Drakenberg, schermidore svedese 1901 - Alander Werth, giornalista russo 1902 - Charles Lindbergh, aviatore statunitense 1902 - Carlo Nasalli Rocca di Corneliano, generale italiano 1902 - Hartley Shawcross, magistrato britannico 1902 - Isidoro Sota, calciatore messicano 1902 - Manuel Álvarez Bravo, fotografo messicano 1903 - Román Fresnedo Siri, architetto uruguaiano 1903 - Alander Imich, parapsicologo e chimico polacco 1903 - Romolo Venucci, pittore e scultore italiano 1904 - MacKinlay Kantor, giornalista statunitense 1904 - Werner Nilsen, calciatore norvegese 1904 - Georges Sadoul, critico francese 1904 - Deng Yingchao, politica cinese 1905 - Giorgio Bo, politico italiano 1906 - Dietrich Bonhoeffer, teologo tedesco 1906 - Elizabeth C. Arbuthnott, schermitrice britannica 1906 - George Davis, scrittore inglese 1906 - Nicholas Georgescu-Roegen, economista rumeno 1906 - Pino Ghisi, calciatore italiano 1906 - Clyde Tombaugh, astronomo statunitense 1907 - Otto Ohlendorf, economista tedesco 1908 - Giuseppe Arnoldi, calciatore italiano 1908 - Julian Bell, poeta e scrittore inglese 1908 - Josef Losert, schermidore austriaco 1908 - Naili Moran, cestista turco 1908 - Pietro Poccardi, calciatore italiano 1909 - Virgilio Andrioli, giurista italiano 1909 - Abraham Calazacón, politico ecuadoriano 1909 - Vittorio Calvino, giornalista italiano 1909 - William Eriksen, calciatore norvegese 1910 - Francesco De Gregori, partigiano italiano 1911 - Gino Germani, sociologo italiano 1911 - Francisco Rúa, calciatore argentino 1912 - James Craig, attore statunitense 1912 - Erich Leinsdorf, musicista austriaco 1912 - Louis-Albert Vachon, cardinale canadese 1913 - Rosa Parks, attivista statunitense 1913 - Richard Seaman, pilota automobilistico britannico 1913 - Ab de Vries, calciatore olandese 1914 - Alfred Andersch, scrittore e editore tedesco 1914 - Pierre Ceyrac, gesuita e missionario francese 1914 - Bruno Corbi, pubblicista e politico italiano 1914 - Vladimir Dedijer, storico e politico jugoslavo 1914 - Maurice Dupuis, calciatore francese 1914 - Enrico Galbiati, teologo italiano 1915 - Ray Evans, cantautore statunitense 1915 - Walter Reder, ufficiale tedesco 1915 - William Talman, attore statunitense 1915 - Norman Wisdom, attore britannico 1915 - Eugenio Wolk, militare italiano 1917 - Severino Compagnoni, fondista italiano 1917 - Yahya Khan, politico pakistano 1918 - Jose C. Abriol, scrittore filippino 1918 - Ida Lupino, attrice inglese 1918 - Luigi Pareyson, filosofo italiano 1919 - Guido Fantoni, lottatore italiano 1920 - Gerardo Guerrieri, regista italiano 1920 - Gilbert Lazard, orientalista francese 1920 - Enrico Radio, calciatore italiano 1920 - Sid Sackson, ingegnere statunitense 1921 - Sole Di Giuseppe, poeta italiano 1921 - Nicholas DiOrio, calciatore statunitense 1921 - Ajmone Finestra, politico italiano 1921 - Betty Friedan, attivista statunitense 1921 - Geraldine Katt, attrice austriaca 1921 - Lotfi Zadeh, matematico azero 1922 - André Brulé, ciclista francese 1922 - William Phipps, attore statunitense 1923 - Bonar Bain, attore canadese 1923 - Conrad Bain, attore canadese 1923 - Juan Burgueño, calciatore uruguaiano 1923 - Guido Capello, calciatore italiano 1923 - Chic Stone, fumettista statunitense 1924 - Karl Adam, calciatore tedesco 1925 - Gerald Calabrese, politico statunitense 1925 - Arne Åhman, atleta svedese 1926 - Karl Beckson, saggista statunitense 1926 - Albert Frère, imprenditore belga 1926 - Gyula Grosics, calciatore ungherese 1927 - Vittorio Brevi, pittore italiano 1927 - Bob Burtwell, cestista canadese 1927 - Arthur Cohn, produttore svizzero 1927 - Alberto Fommei, calciatore italiano 1927 - Tony Fruscella, trombettista statunitense 1927 - Rolf Landauer, fisico tedesco 1927 - Gian Luigi Polidoro, regista italiano 1928 - Vasilij Buzunov, calciatore sovietico 1928 - Kim Yong-nam, politico nordcoreano 1929 - Jerry Adler, attore statunitense 1929 - Osvaldo Biancardi, calciatore italiano 1929 - Reino Börjesson, calciatore svedese 1929 - Marinka Dallos, pittrice ungherese 1929 - Neil Johnston, cestista statunitense 1929 - Lubomír Kolář, cestista cecoslovacco 1929 - Silvano Tintori, architetto italiano 1929 - Francisco Zuluaga, calciatore colombiano 1930 - Jim Loscutoff, cestista statunitense 1930 - Borislav Pekić, scrittore serbo 1931 - Isabel Martínez de Perón, politica argentina 1932 - Robert Coover, scrittore statunitense 1932 - Antonio Lubrano, conduttore televisivo italiano 1932 - Bruno Maggioni, presbitero italiano 1932 - Giuseppe Patrucco, calciatore italiano 1932 - Ivan Davis, pianista statunitense 1932 - Jaroslav Tetiva, cestista cecoslovacco 1933 - Carlo Flamigni, scrittore italiano 1933 - Jimmy Murray, calciatore scozzese 1934 - Humberto Tozzi, calciatore brasiliano 1934 - François Konter, calciatore lussemburghese 1934 - Bruce Malmuth, attore statunitense 1934 - Fernando Manzaneque, ciclista spagnolo 1935 - Carlo Pisati, politico italiano 1935 - Martti Talvela, basso finlandese 1936 - Giorgio Biguzzi, vescovo cattolico italiano 1936 - David Brenner, attore statunitense 1936 - Gary Conway, attore statunitense 1936 - Dino Dibona, scrittore italiano 1936 - Antonio Siciliano, montatore italiano 1937 - Giampaolo Calanchini, schermidore italiano 1937 - John Devitt, nuotatore australiano 1937 - Piergiuseppe Vacchelli, arcivescovo italiano 1937 - Ivo Vetrano, calciatore italiano 1938 - Halina Górecka, atleta polacca 1938 - Enzo Tiezzi, politico italiano 1938 - Ted White, editore statunitense 1940 - Dietrich Albrecht, calciatore tedesco 1940 - Carla Barbarella, politica italiana 1940 - Chiara Frugoni, storica italiana 1940 - George A. Romero, regista statunitense 1940 - John Schuck, attore statunitense 1940 - Léon Semmeling, calciatore belga 1941 - Peter Lötscher, schermidore svizzero 1941 - Jiří Raška, saltatore con gli sci ceco 1941 - John Steel, batterista britannico 1941 - Horst Trimhold, calciatore tedesco 1942 - Gian Maria Gros-Pietro, manager italiano 1942 - Franco Iacono, politico italiano 1942 - François Jauffret, tennista francese 1942 - Dragomir Milošević, criminale di guerra serbo 1942 - Joaquim Rifé, calciatore spagnolo 1943 - Francesco Barilli, attore italiano 1943 - Barry Beckett, tastierista statunitense 1943 - Wanda Rutkiewicz, alpinista polacca 1943 - Ken Thompson, informatico statunitense 1944 - Serge Ducosté, calciatore haitiano 1944 - Gennadij Evrjužichin, calciatore sovietico 1944 - Primo Greganti, politico italiano 1944 - Guy Manning, cestista statunitense 1944 - Dan Mica, politico statunitense 1944 - Keizo Morishita, pittore giapponese 1944 - Miklós Páncsics, calciatore ungherese 1944 - Carlo Secchi, politico italiano 1944 - Gary Smith, hockeista canadese 1944 - Tomaso Zanoletti, politico italiano 1945 - Patrick Le Quément, designer francese 1945 - Silvio Lega, politico italiano 1945 - Evelyn Opela, attrice tedesca 1945 - Peter Rohr, sciatore svizzero 1945 - Eddie Vella, calciatore maltese 1946 - Giovanni Acciai, direttore di coro italiano 1946 - Ivano Marescotti, attore italiano 1946 - Jay Roberts, bassista britannico 1946 - Pietro Santoro, vescovo cattolico italiano 1947 - Sanford Bishop, politico statunitense 1947 - Adam Cheng, cantante e attore cinese 1947 - Stan Pilecki, rugbista a 15 australiano 1947 - Danforth Quayle, politico statunitense 1947 - Marilena Samperi, politica italiana 1947 - Lee Winfield, cestista statunitense 1948 - Alice Cooper, cantante statunitense 1948 - Antonio Mancini, criminale italiano 1948 - Jasjit Singh, tennista indiano 1948 - Ram Baran Yadav, politico nepalese 1949 - Angela Alberti, ginnasta italiana 1949 - Michael Beck, attore statunitense 1949 - Sebastiano Bongiorno, politico italiano 1949 - Graziella Ciaiolo, cantante italiana 1949 - Svein Ivar Sigernes, calciatore norvegese 1950 - Linda Bassett, attrice britannica 1951 - Patrick Bergin, attore irlandese 1951 - Kamil Brabenec, cestista cecoslovacco 1951 - Hideo-Sawada, imprenditore giapponese 1951 - Roberta Scarpa, stilista italiana 1951 - Mick Woodmansey, batterista inglese 1952 - Alberto Albero, atleta italiano 1952 - Abdalá Bucaram, politico ecuadoriano 1952 - Ennio Chiodi, giornalista italiano 1952 - Lisa Eichhorn, attrice statunitense 1952 - Arkadiusz Godel, schermidore polacco 1952 - Richard Lineback, attore statunitense 1952 - Manrico Marchetto, rugbista italiano 1952 - Jenny Shipley, politica neozelandese 1952 - Gianfranco Venturi, politico italiano 1953 - Roberto Barbieri, politico italiano 1953 - Hubert Houben, storico tedesco 1953 - Denia Mazzola Gavazzeni, soprano italiano 1953 - Kitarō, musicista, compositore giapponese 1954 - Tim Caldwell, fondista statunitense 1954 - Shigeru Chiba, attore e doppiatore giapponese 1954 - Vladimir Drinfel'd, matematico ucraino 1954 - Maurizio Restelli, calciatore italiano 1954 - Patrizio Roversi, conduttore televisivo italiano 1954 - Adriana Russo, attrice e cantante italiana 1954 - John Whitlinger, tennista statunitense 1955 - Mikuláš Dzurinda, politico slovacco 1956 - Luigi Bertolini, calciatore italiano 1956 - Gianpaolo Grudina, calciatore italiano 1956 - Luciano Mancini, allenatore di calcio italiano 1956 - Alfred Scheiwiler, calciatore svizzero 1956 - Ernst Wansley, cestista statunitense 1957 - Alessandro Andreatta, politico italiano 1957 - Don Davis, musicista statunitense 1957 - Carlo Gentina, fumettista italiano 1957 - Shigeru Ishiba, politico giapponese 1957 - Marc Lambron, scrittore francese 1957 - Riccardo Milana, politico italiano 1957 - Laura Scarpa, fumettistaitaliana 1957 - Walter Van Beirendonck, stilista belga 1958 - Gianni Bersanetti, attore italiano 1958 - Guina, calciatore brasiliano 1958 - Keigo Higashino, scrittore giapponese 1958 - Salvatore Mannone, giocatore di biliardo italiano 1958 - Kazuaki Nagasawa, calciatore giapponese 1958 - Adriano Polenta, calciatore italiano 1958 - Werner Schwab, scrittore austriaco 1958 - Fabio Torriero, giornalista italiano 1959 - Zeca Pagodinho, cantante brasiliano 1959 - Stefano Albertini, attore italiano 1959 - Juan Manuel López Iturriaga, cestista spagnolo 1959 - Monica Luisa Macovei, politica rumena 1959 - Bebo Moroni, giornalista italiano 1959 - Christian Schreier, calciatore tedesco 1959 - Lawrence Taylor, giocatore football statunitense 1960 - Siobhan Dowd, attivista inglese 1960 - Jenette Goldstein, attrice statunitense 1960 - Matthieu Hartley, tastierista inglese 1960 - Adrienne King, attrice statunitense 1960 - Jonathan Larson, compositore statunitense 1960 - Eddy Voordeckers, calciatore belga 1961 - Neal Asher, autore di fantascienza britannico 1961 - Henry Bogdan, bassista e chitarrista statunitense 1961 - Jan Verner Hansen, calciatore danese 1961 - Andrea Messersì, calciatore italiano 1961 - Mark Simpson, cestista statunitense 1961 - Robert Weir, atleta britannico 1962 - Vladimer Aptsiauri, schermidore sovietico 1962 - Clint Black, cantautore statunitense 1962 - Frank Bunce, rugbista neozelandese 1962 - Antonella Capriotti, atleta italiana 1962 - Andrea Cioffi, politico italiano 1962 - Vern Fleming, cestista statunitense 1962 - Sakina Jaffrey, attrice statunitense 1962 - Michael Riley, attore canadese 1962 - Lubna Khalid Al Qasimi, politica emiratina 1963 - Pier Bergonzi, giornalista italiano 1963 - Andrés Espinosa, atleta messicano 1963 - Bryan Mantia, batterista statunitense 1963 - Giommaria Monti, giornalista italiano 1963 - Tracie Ruiz, sincronetta statunitense 1963 - Kevin Wasserman, chitarrista statunitense 1963 - Pirmin Zurbriggen, sciatore svizzero 1964 - Jean Acedo, calciatore francese 1964 - Ricardo Acioly, tennista brasiliano 1964 - Elżbieta Bieńkowska, politica polacca 1964 - Corneille Daems, ciclista belga 1964 - Øystein Neerland, calciatore norvegese 1964 - Oleh Protasov, calciatore ucraino 1964 - Marc Van Der Linden, calciatore belga 1965 - Myrtle Augee, atleta britannica 1965 - Jerome Brown, giocatore football statunitense 1965 - Stig Henrik Hoff, attore norvegese 1965 - John van Loen, calciatore olandese 1966 - Vjačeslav Ekimov, ciclista russo 1966 - Asbjørn Helgeland, calciatore norvegese 1966 - Kyōko Koizumi, attrice giapponese 1966 - Egidio Notaristefano, calciatore italiano 1966 - Marjut Rolig, sciatore finlandese 1967 - Trond-Arne Bredesen, sciatore norvegese 1967 - Alejo García Pintos, attore argentino 1967 - Adriano Graziano, criminale italiano 1968 - Guillermo Andino, giornalista argentino 1968 - Geoff Aunger, calciatore canadese 1968 - Víctor Díaz, cestista venezuelano 1968 - Kuranosuke Sasaki, attore giapponese 1968 - Éric Sikora, calciatore francese 1968 - Sami Trabelsi, calciatore tunisino 1969 - Andrea Bianchi, calciatore italiano 1969 - Nicolai Dunger, cantante svedese 1969 - Augusto Fornari, attore italiano 1969 - Brandy Ledford, attrice statunitense 1969 - Johnny Mølby, calciatore danese 1969 - Reinhard Neuner, sciatore austriaco 1970 - Gabrielle Anwar, attrice britannica 1970 - Kevin Campbell, calciatore britannico 1970 - Erik Cleymans, cestista belga 1970 - Sean Emmett, pilota motociclistico britannico 1970 - Jo Jo English, cestista statunitense 1970 - Gertrudis Gómez, cestista cubana 1970 - Mirosław Waligóra, calciatore polacco 1970 - Garikai Zuze, calciatore a 5 zimbabwese 1971 - Tiziana Beghin, politica italiana 1971 - Francesco Belsito, politico italiano 1971 - Rob Corddry, attore statunitense 1971 - Marco Ferrante, calciatore italiano 1971 - Michael A. Goorjian, attore e regista statunitense 1971 - Wu Naiqun, cestista cinese 1971 - Vüqar İsmayılov, calciatore azero 1972 - Ma Mingyu, calciatore cinese 1972 - Sara D'Amario, attrice e scrittrice italiana 1972 - Amadou Dioum, cestista ivoriano 1972 - Nurzhan Doskeyev, giocatore di calcio a 5 kazako 1972 - Andrea Millevoi, militare italiano 1972 - Giovanni Silva de Oliveira, calciatore brasiliano 1973 - Óscar de la Hoya, pugile statunitense 1973 - Gilberto Jiménez, calciatore messicano 1974 - Urmila Matondkar, attrice indiana 1974 - Luca Mazzanti, ciclista su strada italiano 1974 - Irina Skladneva, fondista russa 1974 - Samir Xairov, calciatore azero 1975 - Vittorio Arrigoni, giornalista italiano 1975 - Olen Cesari, violinista albanese 1975 - Jan Hruška, ciclista ceco 1975 - Natalie Imbruglia, attrice australiana 1975 - Aliet Martinez, calciatore a 5 cubano 1975 - Toni Matarrelli, politico italiano 1975 - Denis Sergeevič Pimankov, nuotatore russo 1975 - Fabio Seveso, produttore italiano 1975 - Pietro Taricone, attore italiano 1975 - Martina Thorogood, modella venezuelana 1975 - Andrius Šležas, cestista lituano 1976 - Veysel Cihan, calciatore turco 1976 - Tiziana Ciprini, politica italiana 1976 - Cam'ron, attore statunitense 1976 - Chen Kun, attore cinese 1976 - Aleksandr Petrenko, cestista russo 1976 - Gianluca Fontana, bassista italiano 1976 - Carlos Toro, calciatore cileno 1976 - Murat Şahin, calciatore turco 1977 - Cristina Arnone, attrice italiana 1977 - Gavin DeGraw, cantautore statunitense 1977 - Volodymyr Jaksmanyc'kyj, calciatore ucraino 1977 - Sandro Mendes, calciatore portoghese 1977 - Marios Neophytou, calciatore cipriota 1978 - Marian Aliuță, calciatore rumeno 1978 - Mauro Bonaiuti, cestista italiano 1978 - Laurence Borremans, modella belga 1978 - Elvis Évora, cestista capoverdiano 1978 - Yuanta Holland, cestista statunitense 1978 - Pavol Hurajt, sciatore nordico slovacco 1978 - Hernán Jasen, cestista argentino 1978 - Mathurin Kameni, calciatore camerunese 1978 - Ömer Onan, cestista turco 1978 - Anna Vnukova, pentatleta bielorussa 1978 - Jucimara Dantas, cestista brasiliana 1979 - Andrei Arlovski, artista marziale bielorusso 1979 - Carlos Richard Díaz, calciatore uruguaiano 1979 - Mareva Galanter, attrice e cantante francese 1979 - Cinzia Molena, attrice e modella italiana 1979 - Jeff Morrison, tennista statunitense 1979 - Giorgio Pantano, pilota automobilistico italiano 1979 - Denis Popov, calciatore russo 1979 - Jeff Schroeder, musicista statunitense 1979 - Willamis de Souza Silva, calciatore brasiliano 1979 - Huang Xu, ginnasta cinese 1980 - Yared Asmerom, atleta eritreo 1980 - Alpha Bangura, cestista sierraleonese 1980 - Barbara Campanari, pallavolista italiana 1980 - Amer Khalil Deeb, calciatore giordano 1980 - Gary Kikaya, atleta del Congo 1980 - Raimonds Vaikulis, cestista lettone 1980 - Kentaro Yabuki, fumettista giapponese 1981 - Alecsandro, calciatore brasiliano 1981 - Ruslan Hryščenko, ciclista ucraino 1981 - Nedžad Mulabegović, atleta croato 1981 - José Aguiar, calciatore portoghese 1981 - Sabrina Sato, modella brasiliana 1981 - Johan Vansummeren, ciclista belga 1982 - Moïse Brou Apanga, calciatore ivoriano 1982 - Daniela Cardinale, politica italiana 1982 - Terrence Crawford, cestista statunitense 1982 - Orien Greene, cestista statunitense 1982 - Josh Harter, wrestler statunitense 1982 - Ernest Koroma, calciatore sierraleonese 1982 - Blake Stepp, cestista statunitense 1982 - Ivars Timermanis, cestista lettone 1982 - Tomas Vaitkus, ciclista lituano 1982 - Roman Wallner, calciatore austriaco 1982 - Kimberly Wyatt, cantante statunitense 1983 - Miguel Garcia, calciatore portoghese 1983 - Miljan Pupović, cestista serbo 1983 - Blerim Rrustemi, calciatore albanese 1983 - Dajuan Wagner, cestista statunitense 1984 - Brian Button, wrestler statunitense 1984 - Mi-Na Kim, pallavolista italiana 1984 - Pablo Ledesma, calciatore argentino 1984 - Christine Nguyen, attrice statunitense 1984 - Mauricio Pinilla, calciatore cileno 1984 - Jacobo Ynclán, calciatore spagnolo 1985 - Luis Cequeira, cestista argentino 1985 - Bug Hall, attore statunitense 1985 - Trent McClenahan, calciatore australiano 1985 - Éder Luís, calciatore brasiliano 1985 - Ignacio Piatti, calciatore argentino 1985 - Clément Pinault, calciatore francese 1985 - Mariee Sioux, cantautrice statunitense 1986 - Giorgi Gamqrelidze, cestista georgiano 1986 - Tore Andreas Gundersen, calciatore norvegese 1986 - Geoffrey Jourdren, calciatore francese 1986 - Ricardo Jerez, calciatore guatemalteco 1986 - Aleksej Kravčenko, tuffatore russo 1986 - Jerome Simpson, giocatore football statunitense 1986 - Nicolás Sánchez, calciatore argentino 1986 - Dinélson, calciatore brasiliano 1986 - Ingimundur Níels Óskarsson, calciatore islandese 1987 - Nacho Casanova, calciatore spagnolo 1987 - Anton Gafarov, fondista russo 1987 - Troy Herfoss, pilota motociclistico australiano 1987 - Jorvorskie Lane, giocatore football statunitense 1987 - Darren O'Dea, calciatore irlandese 1987 - Jiří Pimpara, calciatore ceco 1987 - Nikita Kirillovič Vitjugov, scacchista russo 1987 - Lucie Šafářová, tennista ceca 1988 - Érika, calciatrice brasiliana 1988 - David Estrada, calciatore messicano 1988 - Boubacar Mansaly, calciatore senegalese 1988 - Ayano Niina, doppiatrice giapponese 1988 - Carly Patterson, cantante statunitense 1988 - Edoardo Piscopo, pilota automobilistico italiano 1988 - Pavol Poliaček, calciatore slovacco 1988 - Linda de Vries, pattinatrice olandese 1988 - Matija Škarabot, calciatore sloveno 1989 - Mohammed Abdulrahman, calciatore emiratino 1989 - Lavoy Allen, cestista statunitense 1989 - Oleg Clonin, calciatore moldavo 1989 - Joel Ekstrand, calciatore svedese 1989 - Khaseem Greene, giocatore football statunitense 1989 - Valentina Gunina, scacchista russa 1989 - Jon Izagirre, ciclista su strada spagnolo 1989 - Guillaume Katz, calciatore svizzero 1989 - Hlafira Marcinovič, ginnasta bielorussa 1989 - Oleksandra Prystupa, cestista ucraina 1989 - Larissa Ramos, modella brasiliana 1989 - Evgenija Rodina, tennista russa 1989 - Durrell Summers, cestista statunitense 1990 - Aikaterinī Stefanidī, atleta greca 1990 - C.J. 1990 - Aikaterinī Stefanidī, atleta greca 1990 - C.J. Goodwin, giocatore football statunitense 1990 - David Fällman, calciatore svedese 1990 - Dieter Elsneg, calciatore austriaco 1990 - Florent Hanin, calciatore francese 1990 - Giovanni Frapporti, rugbista italiano 1990 - Laura Glavan, attrice romena 1990 - Nairo Quintana, ciclista colombiano 1991 - Aya Ōmasa, attrice e modella giapponese 1991 - Fred Evans, pugile gallese 1991 - Leonardo Melazzi, calciatore uruguaiano 1991 - Mathew Leckie, calciatore australiano 1991 - Reggie Lambe, calciatore britannico 1991 - Zvonko Pamić, calciatore croato 1992 - Emily Hartong, pallavolista statunitense 1992 - Navarone Foor, calciatore olandese 1992 - Nikola Perić, calciatore serbo 1992 - Saulo Decarli, calciatore svizzero 1992 - Sofie Oyen, tennista belga 1992 - Timothy Hepp, giocatore di curling statunitense 1993 - Anouk Vetter, atleta olandese 1993 - Bae Noo-ri, attrice sudcoreana 1993 - Ed Sanders, attore e cantante inglese 1993 - Emiliano Rigoni, calciatore argentino 1993 - Frederico Venâncio, calciatore portoghese 1993 - Izol'da Djuchauk, attrice tedesca 1993 - Mirko Gori, calciatore italiano 1993 - Rachid Aït-Atmane, calciatore algerino 1993 - Roberts Savaļnieks, calciatore lettone 1993 - Selim Haroun Nzé, calciatore gabonese 1994 - Alem Merajić, calciatore bosniaco 1994 - Carlos Julio Martínez, calciatore dominicano 1994 - Fábio Sturgeon, calciatore portoghese 1994 - Marcos Valente, calciatore portoghese 1994 - Miguel Ángel López, ciclista colombiano 1994 - Terence Kongolo, calciatore olandese 1995 - Aynur Toleuova, modella kazaka 1995 - Lisa Vittozzi, biatleta italiana 1995 - Pione Sisto, calciatore danese 1996 - Alessandra Prosdocimo, judoka italiana 1996 - Bruno Lima, pallavolista argentino 1996 - Michela Cambiaghi, calciatrice italiana 1997 - Henrik Bjørdal, calciatore norvegese 1999 - Giuliano Lazzara 2000 - Vincent Thill, calciatore lussemburghese 