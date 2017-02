Nasce il 5 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Nasce il 5 febbraio La lista contiene circa 780 persone 976 - Sanjo, imperatore giapponese 1321 - Giovanni II del Monferrato 1438 - Margherita di Borbone-Clermont 1443 - Filippo II di Savoia 1457 - Stefana Quinzani, religiosa italiana 1505 - Aegidius Tschudi, politico svizzero 1519 - Renato di Châlon 1534 - Giovanni Bardi, scrittore italiano 1558 - Heinrich Schickhardt, gesuita tedesco 1579 - Suzuki Shōsan, monaco buddhista giapponese 1589 - Honorat de Bueil de Racan, poeta francese 1590 - François Annat, gesuita francese 1592 - Vincenzo della Greca, architetto italiano 1600 - Johan Picardt, religioso tedesco 1608 - Kaspar Schott, scienziato tedesco 1612 - Antoine Arnauld, filosofo francese 1616 - Marie de Hautefort, francese 1626 - Madame de Sévigné, scrittrice francese 1628 - César d'Estrées, cardinale francese 1634 - Maria Scalera Stellini, poetessa italiana 1636 - Luisa Cristina d'Assia-Darmstadt 1650 - Anne Jules di Noailles, generale francese 1667 - Gottfried Reiche, trombettista tedesco 1688 - Maurizio Guglielmo di Sassonia-Merseburg 1696 - Francesco Rodrigo Moncada, nobile italiano 1697 - William Smellie, ginecologo scozzese 1698 - Germain Poullain de Saint-Foix, scrittore francese 1701 - Francesco Granata, vescovo italiano 1701 - Giovanni Lorenzo Bogino, politico italiano 1704 - Anna Cristina di Sulzbach, 1714 - Johann Gottlieb Gleditsch, botanico tedesco 1722 - Romoaldo Guidi, cardinale italiano 1725 - Anna Maria Rückerschöld, scrittrice svedese 1735 - Paul Kray von Krajowa, generale austriaco 1735 - Giuseppe Angelini, scultore italiano 1737 - Jean Charles de La Trémoille, nobile francese 1742 - Giovanni Boccherini, ballerino italiano 1745 - John Jeffries, scienziato statunitense 1747 - Bernardo Maria Aliprandi, violoncellista italiano 1748 - Christian Gottlob Neefe, musicista tedesco 1748 - Elias Stein, scacchista olandese 1760 - Charlotte Robespierre, scrittrice francese 1768 - Robert Stopford, ammiraglio irlandese 1779 - François Van Campenhout, tenore belga 1784 - William Barry Taylor, politico statunitense 1788 - Robert Peel, politico britannico 1788 - José de Castelo Branco, politico portoghese 1789 - Ignazio Costa della Torre, politico italiano 1792 - Henry Somerset, , politico inglese 1793 - Andrea Tonelli, patriota italiano 1795 - Pierre-Jean Beckx, gesuita belga 1795 - Thomas Dundas, politico inglese 1795 - Wilhelm Ritter von Haidinger, geologo austriaco 1795 - Cristoforo Mameli, politico italiano 1796 - Johannes von Geissel, cardinale tedesco 1803 - Godefroy Brossais-Saint-Marc, cardinale francese 1804 - Johan Ludvig Runeberg, scrittore finlandese 1808 - Carl Spitzweg, pittore tedesco 1810 - Gustavo Bucchia, politico italiano 1810 - Ole Bull, violinista norvegese 1811 - William Henry Harvey, botanico irlandese 1817 - Sarah Marinda Bates Pratt, presbitero statunitense 1819 - Jacopo D'Andrea, pittore italiano 1820 - Tommaso Celesia di Vegliasco, politico italiano 1824 - John Edward Bouligny, politico statunitense 1824 - Alfonso Capecelatro di Castelpagano, italiano 1826 - Émile Léopold Clément, artigiano francese 1826 - Giuseppe Pace, politico italiano 1835 - Jacopo D'Andrea, pittore italiano 1835 - Friedrich Winnecke, astronomo tedesco 1836 - Nikolaj Dobroljubov, giornalista russo 1837 - Dwight L. Moody, editore statunitense 1838 - Friedrich Konrad Beilstein, chimico russo 1838 - Francesco Maria Traina, vescovo italiano 1838 - Lazzaro Frizzi, avvocato, politico italiano 1839 - Napoleone-Carlo Bonaparte, principe italiano 1840 - John Boyd Dunlop, inventore scozzese 1840 - Joseph William Abbott, scacchista britannico 1844 - Cesare Fani, politico italiano 1844 - Lothar Kempter, compositore svizzero 1844 - Aristide Rinaldini, cardinale italiano 1846 - Johann Most, politico statunitense 1848 - Belle Starr, fuorilegge statunitense 1848 - Joris Karl Huysmans, scrittore francese 1848 - Louis Schmeisser, inventore tedesco 1848 - Luigi Mancinelli, violoncellista italiano 1849 - Alice Regnault, attrice francese 1852 - Masatake Terauchi, politico giapponese 1853 - José Árbol y Bonilla, astronomo messicano 1858 - Ekaterina Geladze, georgiana 1859 - Giovanni Capurro, cantautore italiano 1859 - Louis Cheikho, arabista libanese 1860 - Vittorio Lollini, politico italiano 1860 - Jackson Showalter, scacchista statunitense 1862 - Aleksander Kakowski, cardinale polacco 1862 - Raymond de Dalmas, ornitologo francese 1863 - Pietro Fosci, fantino italiano 1864 - Carl Teike, compositore tedesco 1864 - Federico Sacco, geologo italiano 1864 - Frederick Randall, atleta britannico 1865 - Nicola D'Alagni, storico italiano 1866 - Arthur Keith, paleontologo britannico 1867 - Napoleone Cozzi, alpinista italiano 1867 - Alfred Schneidau, calciatore inglese 1869 - Horace Rumbold, diplomatico inglese 1869 - Robert de Caix de Saint-Aymour, politico francese 1869 - Wilhelmus van Berkel, inventore olandese 1871 - Birger Sandzén, pittore svedese 1874 - Vincenzo Asprea, entomologo italiano 1874 - George Periolat, attore statunitense 1875 - Gonzalo Queipo de Llano, generale spagnolo 1875 - Ricardo Viñes, pianista spagnolo 1877 - Jone Frigerio, attrice italiana 1877 - Heinrich Oelerich, aviatore tedesco 1878 - André Citroën, imprenditore francese 1880 - Ernesto Verdun, calciatore italiano 1880 - Gabriel Voisin, pioniere dell'aviazione francese 1882 - August Kopff, astronomo tedesco 1882 - Felice Lattuada, compositore italiano 1882 - Louis Wagner, aviatore francese 1883 – Vittorio Umberto Fantucci, politico italiano 1884 - Mečislovas Reinys, politico lituano 1885 - Burton Downing, pistard statunitense 1887 - Ömer Nishani, politico albanese 1888 - Bruce Fraser, ammiraglio britannico 1888 - Giuseppe Agnello, scrittore e italiano 1888 - Olinto Cristina, attore italiano 1889 - Nigel Barrie, attore britannico 1889 - Konstantin Kalinin, ingegnere sovietico 1891 - Marc Amsler, oculista svizzero 1891 - Monta Bell, regista statunitense 1892 - Bernhard Andersen, calciatore danese 1892 - George Saiko, scrittore austriaco 1893 - Alsing Andersen, politico danese 1893 - Roman Ingarden, filosofo polacco 1894 - Mario Ajmone Cat, generale italiano 1894 - József Bánás, calciatore ungherese 1894 - Titta Madia, avvocato, politico italiano 1894 - Natale Cirino, attore italiano 1895 - Michael Valente, militare statunitense 1895 - Raul De Luzenberger, politico italiano 1895 - Vera Vergani, attrice italiana *1896 - Elia Rossi Passavanti, e politico italiano 1897 - Anton auf Valley, attivista tedesco 1897 - Alessandro Monteleone, scultore italiano 1897 - Antoine Parachini, calciatore francese 1897 - Mario Siletti, attore italiano 1897 - Angelo Tarchi, politico italiano 1899 - Gino Bibbi, anarchico italiano 1899 - Walter C. Langer, psicoanalista statunitense 1899 - Enrico Sailis, politico italiano 1900 - Ludovico Bidoglio, calciatore argentino 1900 - Adlai E. Stevenson II, politico statunitense 1901 - Vincenzo Gigante, partigiano italiano 1901 - Nicola Reale, magistrato italiano 1901 - Otto Mráz, calciatore cecoslovacco 1902 - Bronislau Kaper, compositore polacco 1902 - Carlos Spadaro, calciatore argentino 1903 - Gitta Alpar, soprano ungherese 1903 - Tina Pizzardo, matematica italiana 1903 - Alfredo Scherer, cardinale brasiliano 1903 - Teófilo Yldefonso, nuotatore filippino 1904 - Alfredo Barisone, calciatore italiano 1904 - Frederick Gordon-Lennox, pilota britannico 1904 - Sammy Mandell, pugile statunitense 1904 - Ettore Rosa, partigiano e politico italiano 1905 - Gino Borsato, pittore italiano 1905 - Robert Dauphin, calciatore francese 1905 - Mohammed Hassan, calciatore egiziano 1905 - Tracy Jaeckel, schermidore statunitense 1906 - Victor Carlund, calciatore svedese 1906 - John Carradine, attore statunitense 1906 - Mariano Cañardo, ciclista spagnolo 1906 - Cesare Facciani, ciclista italiano 1906 - Márton Homonnai, pallanuotista ungherese 1906 - Ralph Roe, criminale statunitense 1906 - Josef Schneider, arcivescovo tedesco 1906 - William Zachariasen, fisico norvegese 1907 - Mario Baffico, regista italiano 1907 - Hans Bender, psicologo tedesco 1907 - Pál Jávor, calciatore ungherese 1907 - Walter Nausch, calciatore austriaco 1907 - Pierre Pflimlin, politico francese 1907 - Samuel W. Taylor, scrittore statunitense 1908 - Mietje Baron, nuotatrice olandese 1908 - Peg Entwistle, attrice britannica 1908 - Daisy e Violet Hilton 1908 - Loris Pivetti, aviatore italiano 1908 - Eugen Weidmann, criminale tedesco 1909 - Ernesto Calindri, attore italiano 1909 - Arthur Cunliffe, calciatore inglese 1909 - Wagih El-Kashef, calciatore egiziano 1910 - Jorge Agostini, rivoluzionario cubano 1910 - Tullio Grassi, calciatore svizzero 1910 - Marshall T. Meyer, rabbino statunitense 1910 - Felipe Olivares, calciatore messicano 1910 - Felipe Rosas, calciatore messicano 1910 - Guido Sellan, calciatore italiano 1910 - Francisco Varallo, calciatore argentino 1911 - Jussi Björling, tenore svedese 1912 - Laura Breglia, numismatica italiana 1912 - Josip Palada, tennista jugoslavo 1912 - Willard Parker, attore statunitense 1912 - Benedetto Richeldi, presbitero italiano 1912 - Giuseppe Zeni, botanico italiano 1913 - Rino Pachetti, partigiano italiano 1913 - Henri Puppo, ciclista italiano 1913 - Enrico Reginato, militare italiano 1914 - William S. Burroughs, scrittore statunitense 1914 - Alan Lloyd Hodgkin, fisiologo inglese 1914 - Ferdinando Maggioni, vescovo italiano 1914 - Silvius Magnago, politico italiano 1915 - Ugo Ceresa, calciatore italiano 1915 - Robert Hofstadter, fisico statunitense 1915 - Margaret Millar, scrittrice canadese 1915 - Maria Simma, mistica austriaca 1915 - Gisela von Collande, attrice tedesca 1916 - Ugo Locatelli, calciatore italiano 1918 - Vincenzo Fagiolo, cardinale italiano 1918 - Tim Holt, attore statunitense 1919 - Pietro Bigerna, attore italiano 1919 - Red Buttons, attore statunitense 1919 - Andreas Papandreou, politico greco 1919 - George Preddy, aviatore statunitense 1920 - Bruno Zago, calciatore italiano 1921 - Ken Adam, scenografo britannico 1921 - Zbigniew Czajkowski, schermidore polacco 1921 - John Pritchard, musicista britannico 1922 - Gino Cantoni, calciatore italiano 1922 - Alain de Changy, pilota automobilistico belga 1922 - Bogdan Śliwa, scacchista polacco 1923 - Colby Gunther, cestista statunitense 1923 - Franco Moretti, calciatore italiano 1923 - Carlo Vichi, imprenditore italiano 1924 - Duraisamy Lourdusamy, cardinale indiano 1924 - Oleksandr Matrosov, militare sovietico 1924 - Selma Meerbaum-Eisinger, poetessa tedesca 1925 - Karel De Baere, ciclista belga 1925 - Atilio López, calciatore paraguaiano 1925 - Mario Monti, editore italiano 1925 - Giovanni Perissinotto, calciatore italiano 1925 - Mansueto Viezzer, compositore italiano 1926 - Lars Huldén, scrittore finlandese 1926 - Giorgio Olcese, urbanista italiano 1927 - Giulio Caradonna, politico italiano 1927 - Nils-Åke Sandell, calciatore svedese 1927 - Jacob van Zanten, aviatore olandese 1928 - Francis Cheetham, scrittore britannico 1928 - Raúl Conti, calciatore argentino 1928 - Al Masino, cestista statunitense 1928 - Giovanni Ruggeri, giornalista italiano 1928 - Gunārs Siliņš, cestista sovietico 1929 - Hal Blaine, batterista statunitense 1929 - Luc Ferrari, compositore francese 1929 - Vinicio Lazzarini, calciatore italiano 1929 - Tiberio Murgia, attore italiano 1929 - Domenico Rosati, politico italiano 1929 - Fred Sinowatz, politico austriaco 1929 - Giancarlo Tesini, politico italiano 1930 - Edoardo Salzano, ingegnere italiano 1930 - Laura Villa, cantante italiana 1931 - Antonietta De Simone, paroliera italiana 1931 - Adriana Lazzarini, mezzosoprano italiano 1931 - Giovanni Marra, arcivescovo cattolico italiano 1931 - Carlo Pace, politico italiano 1931 - Vincenzo Palazzotto, architetto italiano 1931 - Krystyna Radzikowska, scacchista polacca 1931 - Guido Valabrega, storico italiano 1932 - Antonio Colomban, calciatore italiano 1932 - Cesare Maldini, calciatore italiano 1932 - Mila Pieralli, politica italiana 1932 - Hiroaki Sato, calciatore giapponese 1933 - Joaquín Hernández, cestista spagnolo 1933 - Bryan Stanley Johnson, scrittore, poeta inglese 1933 - Milorad Milutinović, calciatore jugoslavo 1933 - Miloš Milutinović, calciatore jugoslavo 1933 - Erio Testi, progettista italiano 1933 - Francesco Villa, imprenditore italiano 1933 - Miguel d'Escoto Brockmann, politico nicaraguense 1934 - Hank Aaron, giocatore di baseball statunitense 1934 - James Flynn, criminale statunitense 1934 - Dobrosav Krstić, calciatore jugoslavo 1934 - Emmanuel Oblitey, calciatore ghanese 1934 - Ignaz Puschnik, calciatore austriaco 1935 - Max Deubel, pilota motociclistico tedesco 1935 - Jack Findlay, pilota motociclistico australiano 1935 - Shōgō Kuniba, artista marziale giapponese 1935 - Bill McCadney, cestista portoricano 1935 - Charles W. Turnbull, politico statunitense 1936 - Paolo Farneti, saggista italiano 1936 - Armando Herrera, cestista messicano 1936 - Arturo Gentili, calciatore italiano 1936 - June Tyson, cantante statunitense 1937 - Mario Cardinali, giornalista italiano 1937 - Mario Coppola, fisico italiano 1937 - Joe Lewis, imprenditore inglese 1937 - Gaston Roelants, atleta belga 1938 - Mario Greco, politico italiano 1938 - Arnaldo Gruarin, rugbista francese 1938 - Jesús Herrera Alonso, calciatore spagnolo 1940 - Bodo Bittner, bobbista tedesco 1940 - Manuel Bueno, calciatore spagnolo 1940 - Hans Ruedi Giger, designer svizzero 1940 - Barry Hoban, ciclista inglese 1940 - Grady Johnson, wrestler statunitense 1940 - Roland Mitoraj, calciatore francese 1940 - Gaspare Mutolo, criminale italiano 1940 - Dick Warlock, attore statunitense 1941 - Remo Barbiani, calciatore italiano 1941 - Stephen J. Cannell, scrittore statunitense 1941 - Otto Fräßdorf, calciatore tedesco 1941 - Vadim Gul'jaev, pallanuotista russo 1941 - Rick Laird, bassista irlandese 1941 - Juan Carlos Morrone, calciatore argentino 1941 - David Selby, attore statunitense 1941 - Barrett Strong, cantautore statunitense 1941 - Quintilio Tombolini, giornalista italiano 1941 - Kaspar Villiger, politico svizzero 1942 - Susan Hill, scrittrice britannica 1942 - Giancarlo Prete, attore italiano 1942 - Roger Staubach, giocatore football statunitense 1943 - Nolan Bushnell, imprenditore statunitense 1943 - Michael Mann, regista, statunitense 1943 - Renato Marengo, giornalista italiano 1943 - Craig Morton, giocatore football statunitense 1943 - Giuseppe Ravano, cavaliere italiano 1943 - Sergej Rožkov, calciatore sovietico 1943 - Dušan Uhrin, calciatore cecoslovacco 1943 - Manuel Luís dos Santos, calciatore portoghese 1944 - Henfil, scrittore, disegnatore brasiliano 1944 - Osvaldo Angeli, politico italiano 1944 - John Beasley, cestista statunitense 1944 - Ron Filipek, cestista statunitense 1944 - Piero Focaccia, cantante italiano 1944 - Heinz Hofmann, filologo tedesco 1944 - Al Kooper, musicista statunitense 1944 - Wim Kras, calciatore olandese 1945 - Fernando Benatti, calciatore italiano 1945 - Mino Denti, ciclista su strada italiano 1945 - Giorgio Zappa, dirigente d'azienda italiano 1946 - Rinaldo Del Monte, cantautore italiano 1946 - Dieter Kuprella, cestista tedesco 1946 - Piero Nissim, musicista italiano 1946 - Gianni Oddi, sassofonista italiano 1946 - Mauro Pagani, polistrumentista italiano 1946 - Kerstin Palm, schermitrice svedese 1946 - Charlotte Rampling, attrice britannica 1946 - Stefano Rizzo, giornalista italiano 1946 - David Sadler, calciatore inglese 1946 - Georgi Zažitski, schermidore sovietico 1947 - Eduardo Coimbra, calciatore brasiliano 1947 - Mario Carnevale, calciatore italiano 1947 - Mary Louise Cleave, astronauta statunitense 1947 - Fausto Daolio, calciatore italiano 1947 - Regina Duarte, attrice brasiliana 1947 - Jenny Gröllmann, attrice tedesca 1947 - Benoît Jacquot, regista francese 1947 - Clemente Mastella, politico italiano 1947 - Patrizia Paoletti Tangheroni, politica italiana 1947 - Agostinho Oliveira, calciatore portoghese 1947 - Darrell Waltrip, pilota automobilistico statunitense 1948 - Sven-Göran Eriksson, calciatore svedese 1948 - Christopher Guest, attore statunitense 1948 - Barbara Hershey, attrice statunitense 1948 - Errol Morris, regista statunitense 1948 - Vladimir Sacharov, calciatore sovietico 1948 - Claudio Sicilia, criminale italiano 1948 - Fred Taylor, cestista statunitense 1949 - Gianfranco Agus, attore italiano 1949 - Norman Barratt, chitarrista inglese 1949 - Kurt Beck, politico tedesco 1949 - Andrea Vizzini, artista italiano 1950 - Jonathan Freeman, attore, statunitense 1950 - Jim Garvin, cestista statunitense 1951 - Rubén Cano, calciatore argentino 1951 - Massimo Giuliani, attore italiano 1951 - Ryūsei Nakao, attore giapponese 1951 - Robin Sachs, attore britannico 1951 - Joël Tanter, calciatore francese 1951 - Geraint Watkins, cantautore britannico 1952 - John Andrews, tennista statunitense 1952 - Daniel Balavoine, cantautore francese 1952 - Yoshinori Kanada, animatore giapponese 1953 - Richard Aquilina, calciatore maltese 1953 - Peter Arntz, calciatore olandese 1953 - Gustavo Benítez, calciatore paraguaiano 1953 - Luigi Caruso, politico italiano 1953 - Václav Krondl, arbitro di calcio ceco 1953 - Duje Krstulović, cestista jugoslavo 1953 - Enrico Lanzi, calciatore italiano 1954 - Giannina Braschi, scrittrice portoricana 1954 - Giuseppe Canfora, politico italiano 1954 - Cliff Martinez, batterista statunitense 1954 - Guy Novès, rugbista francese 1955 - David Adiele, calciatore nigeriano 1955 - Guido Angelozzi, calciatore italiano 1955 - Giovanni Mantovani, ciclista italiano 1955 - Stefano Romagnoli, rugbista italiano 1955 - Markus Ryffel, atleta svizzero 1955 - Kenji Ohba, attore giapponese 1956 - Alfred Azzopardi, calciatore maltese 1956 - Alistair Blair, stilista scozzese 1956 - Vinnie Colaiuta, batterista statunitense 1956 - Gary Cole, calciatore australiano 1956 - Umberto Fiorentino, chitarrista italiano 1956 - Romuald Andrzej Klos, attore polacco 1956 - Betty Ong 1956 - Héctor Rebaque, pilota automobilistico messicano 1956 - Rachid Taoussi, calciatore marocchino 1956 - Andrea Vitali, scrittore italiano 1957 - Roberto Cesati, calciatore italiano 1957 - Paolo Rosola, ciclista italiano 1957 - Craig Wilson, pallanuotista statunitense 1958 - Gregory Boyer, pallanuotista statunitense 1958 - Mark Foo, surfista statunitense 1958 - Fabrizio Frizzi, attore italiano 1958 - Mauro Rabitti, calciatore italiano 1958 - Graziano Risi, tennista italiano 1958 - Silvia Verdone, produttrice italiana 1959 - Armando Husillos, calciatore argentino 1959 - Claudia Marsani, attrice italiana 1959 - Pino Masciari, imprenditore italiano 1959 - Jennifer Granholm, politica canadese 1959 - Jurij Pančenko, pallavolista russo 1960 - Francesco Amici, tiratore sammarinese 1960 - Aris Christofellis, sopranista greco 1960 - Natsumi Itsuki, fumettista giapponese 1961 - Albert Anderson, rugbista neozelandese 1961 - Paolo Fox, astrologo italiano 1961 - Stefano Lepri, politico italiano 1961 - Tim Meadows, attore statunitense 1961 - Souad Sbai, politica italiana 1961 - Andrea Segrè, agronomo italiano 1961 - Luca Silvestrin, cestista italiano 1961 - Erminio Sinni, cantautore italiano 1962 - Nicola Barile, scrittore italiano 1962 - Jennifer Jason Leigh, attrice statunitense 1962 - Peppi Nocera, compositore italiano 1963 - Tebaldo Bigliardi, calciatore italiano 1963 - Vincenzo Esposito, calciatore italiano 1963 - Goran Jurić, calciatore croato 1963 - Steven Shainberg, regista statunitense 1964 - Diego De Silva, giornalista italiano 1964 - Laura Linney, attrice statunitense 1964 - Duff McKagan, cantante statunitense 1964 - Carolina Morace, calciatrice italiana 1964 - Jim Pugh, tennista statunitense 1964 - Martha Fiennes, regista, scrittrice britannica 1964 - Stojna Vangelovska, cestista jugoslava 1964 - Alia Vassiliou, cantante cipriota 1964 - Pascal de Duve, scrittore belga 1965 - Tarik Benhabiles, tennista francese 1965 - Alessandro Duran, pugile italiano 1965 - Lamberto Garzia, poeta italiano 1965 - Gheorghe Hagi, calciatore romeno 1965 - Anna Lana, doppiatrice italiana 1965 - Iain MacLean, cestista scozzese 1965 - Alessandro Maiorino, bassista italiano 1965 - Ralf Scheepers, cantante tedesco 1966 - Gennaro Carotenuto, giornalista italiano 1966 - Nicklas Kroon, tennista svedese 1966 - José María Olazábal, golfista spagnolo 1966 - Roberto Onorati, calciatore italiano 1966 - Rok Petrovič, sciatore jugoslavo 1966 - Vincent Tulli, attore francese 1966 - Vivian Wu, attrice cinese 1968 - Andreas Aabel, ballerino norvegese 1968 - Héctor Bidoglio, calciatore venezuelano 1968 - Enrico Cappelletti, politico italiano 1968 - Donato Di Monte, cestista italiano 1968 - Will Furrer, giocatore football statunitense 1968 - Marcus Grönholm, pilota di rally finlandese 1968 - Regina Rajchrtová, tennista cecoslovacca 1968 - Peter Woodring, calciatore statunitense 1968 - Mevlüt Çavuşoğlu, politico turco 1969 - Alessandra Bencini, politica italiana 1969 - Bobby Brown, attore statunitense 1969 - Billy Dodds, calciatore scozzese 1969 - Edmond Dosti, calciatore albanese 1969 - Gaylon Nickerson, cestista statunitense 1969 - Michael Sheen, attore britannico 1970 - Arabella Field, attrice statunitense 1970 - Daniel Aníbal Hernández, calciatore argentino 1970 - Jean-Marc Jaumin, cestista e allenatore belga 1970 - Astrid Kumbernuss, atleta tedesca 1970 - Michał Śliwiński, canoista polacco 1971 - Çlirim Bashi, calciatore albanese 1971 - Arjan Bellaj, calciatore albanese 1971 - Sara Evans, cantautrice statunitense 1971 - Sophie Lefranc-Duvillard, sciatrice francese 1971 - Elena Maccanti, politica italiana 1971 - Dianne Norman, cestista canadese 1971 - Tyrone Rush, giocatore football statunitense 1972 - Davide Calì, scrittore italiano 1972 - Luke Greenfield, regista statunitense 1972 - Mary di Danimarca, principessa danese 1973 - Davide Bonora, cestista italiano 1973 - Richard Matvichuk, hockeista canadese 1973 - Deng Yaping, tennistavolista cinese 1974 - Jesper Blomqvist, calciatore svedese 1974 - Adrienne Johnson, cestista statunitense 1974 - Goran Kalamiza, cestista croato 1974 - Nicola Minessi, cestista italiano 1974 - Andrea Turato, calciatore italiano 1974 - Stefanie Wegeler, cestista tedesca 1975 - Giovanni van Bronckhorst, calciatore olandese 1975 - Adam Carson, batterista statunitense 1975 - James Cox, regista statunitense 1975 - Nordin Jbari, calciatore belga 1976 - John Aloisi, calciatore australiano 1976 - Abhishek Bachchan, attore indiano 1976 - Nancy Feber, tennista belga 1976 - Tony Jaa, attore thailandese 1976 - Brian Moorman, giocatore football statunitense 1976 - Martín Scelzo, rugbista argentino 1976 - Attila Sávolt, tennista ungherese 1976 - Anton Šoltís, calciatore slovacco 1977 - Ben Ainslie, velista inglese 1977 - Yūko Aoki, cantante giapponese 1977 - Simone Cristicchi, cantautore italiano 1977 - Pavel Novotný, attore pornografico ceco 1977 - Rodrigo Núñez, calciatore cileno 1977 - Iker Pou, arrampicatore spagnolo 1977 - Andrejs Prohorenkovs, calciatore lettone 1977 - Elin Topuzakov, calciatore bulgaro 1977 - Ivan Đurđević, calciatore serbo 1978 - Vast Aire, rapper statunitense 1978 - Catalina Ines Acosta, modella colombiana 1978 - Chantal Demming, attrice olandese 1978 - Vania Millán, modella spagnola 1978 - Antonino Minardo, politico italiano 1978 - Mohamed Ousserir, calciatore algerino 1978 - Shawn Reaves, attore statunitense 1978 - Tal Shaked, scacchista statunitense 1978 - Samuel Sánchez, ciclista spagnolo 1978 - Jairon Zamora, calciatore ecuadoriano 1979 - Zhou Ting, calciatore cinese 1979 - Al Baresi, attore pornografico italiano 1979 - Stephan David, calciatore trinidadiano 1979 - Mirko Hrgović, calciatore bosniaco 1979 - Ilaria Salvatori, schermitrice italiana 1980 - Manaf Abushgeer, calciatore saudita 1980 - Abdul Karim Ahmed, calciatore ghanese 1980 - Federica Ciampoli, cestista italiana 1980 - Reginald Davani, calciatore papuano 1980 - Elias Debesa, calciatore eritreo 1980 - Markel Irizar, ciclista su strada spagnolo 1980 - Paul Kirui, atleta keniota 1980 - Juan José Ruiz, calciatore a 5 guatemalteco 1980 - Robin Vik, tennista ceco 1981 - Wesam Rizik, calciatore qatariota 1981 - Zied Bhairi, calciatore tunisino 1981 - Benoît Chauvet, fondista francese 1981 - Branislav Fodrek, calciatore slovacco 1981 - Sara Foster, attrice statunitense 1981 - Mia Hansen-Løve, regista francese 1981 - Crystle Lightning, attrice statunitense 1981 - Pape Thiaw, calciatore senegalese 1981 - Loukas Vyntra, calciatore ceco 1981 - Nora Zehetner, attrice statunitense 1981 - Julie Zenatti, cantante francese 1982 - Luigi Di Costanzo, pallanuotista italiano 1982 - Michael Horvath, calciatore austriaco 1982 - Marc Kennedy, giocatore di curling canadese 1982 - Yū Kobayashi, doppiatrice giapponese 1982 - Eleonora Lascala, cestista italiana 1982 - Rodrigo Palacio, calciatore argentino 1982 - Pablo Palacios, calciatore ecuadoriano 1982 - Ricardo Pessoa, calciatore portoghese 1982 - Jennifer Suhr, atleta statunitense 1982 - Pumwaree Yodkamol, attrice thailandese 1983 - Baby K, cantante italiana 1983 - Travon Bryant, cestista statunitense 1983 - Eliseo Quintanilla, calciatore salvadoregno 1983 - Tiffany Williams, atleta statunitense 1983 - Vanessa Rousso, giocatrice di poker statunitense 1984 - Erika, cantante italiana 1984 - Sasha Gradiva, cantautrice russa 1984 - Carlos Tévez, calciatore argentino 1984 - Rob Mayth, disc jockey tedesco 1984 - Trond Olsen, calciatore norvegese 1984 - Ludovic Sylvestre, calciatore francese 1984 - Petter Vaagan Moen, calciatore norvegese 1984 - Nicole Wilkins-Lee, culturista statunitense 1984 - David Álvarez Aguirre, calciatore spagnolo 1984 - Edgaras Česnauskis, calciatore lituano 1985 - João Gomes, cestista portoghese 1985 - Francesco De Biasio, hockeista italiano 1985 - Rudy Haddad, calciatore francese 1985 - Crystal Hunt, attrice statunitense 1985 - Stefan Iten, calciatore svizzero 1985 - Lloyd Johansson, rugbista australiano 1985 - Laurence Maroney, giocatore football statunitense 1985 - Lucia Mazzotti, sciatrice italiana 1985 - Steve Purdy, calciatore statunitense 1985 - Elena Radonicich, attrice italiana 1985 - Tatiana Silva, modella belga 1985 - Zack Wright, cestista statunitense 1985 - Cristiano Ronaldo, calciatore portoghese 1985 - Olga Šapoval, attrice ucraina 1986 - Niels Albert, ciclista belga 1986 - Andreas Beck, tennista tedesco 1986 - Francesco Cosenza, calciatore italiano 1986 - Manuel Fernandes, calciatore portoghese 1986 - Gerardo Flores, calciatore messicano 1986 - Márcio Azevedo, calciatore brasiliano 1986 - Sekope Kepu, rugbista australiano 1986 - Roger Kluge, ciclista tedesco 1986 - Janne Korpi, snowboarder finlandese 1986 - Salvatore Mancuso, ciclista italiano 1986 - Tommaso Marino, cestista italiano 1986 - Andrea Masiello, calciatore italiano 1986 - Louis Picamoles, rugbista francese 1986 - Sebastián Pinto, calciatore cileno 1986 - Takayuki Seto, calciatore giapponese 1986 - Billy Sharp, calciatore inglese 1986 - Ashley Simmons, wrestler statunitense 1986 - Jānis Strenga, bobbista lettone 1986 - Carlos Villanueva Rolland, calciatore cileno 1986 - Vedran Ćorluka, calciatore croato 1987 - Vernus Abbott, calciatore santaluciano 1987 - Ousmane Berthé, calciatore maliano 1987 - Pamela Cartagena, pallavolista portoricana 1987 - Darren Criss, cantautore statunitense 1987 - Chinedu Ede, calciatore tedesco 1987 - Curtis Jerrells, cestista statunitense 1987 - Al Kuznetsov, tennista statunitense 1987 - Linus Omark, hockeista svedese 1987 - Kouch Sokumpheak, calciatore cambogiano 1987 - Adéla Sýkorová, tiratrice ceca 1987 - Calum Woods, calciatore scozzese 1987 - Giovanni dos Santos, calciatore brasiliano 1988 - Sipo Bohale, calciatore equatoguineano 1988 - Gordan Bunoza, calciatore bosniaco 1988 - Natalie Geisenberger, slittinista tedesca 1988 - Per Günther, cestista tedesco 1988 - Dennis Horner, cestista statunitense 1988 - Zalina Marghieva, atleta moldava 1988 - Philipp Marschall, fondista tedesco 1988 - Federica Mastrodicasa, pallavolista italiana 1988 - Shkodran Metaj, calciatore olandese 1988 - Guilherme Oliveira Santos, calciatore brasiliano 1988 - Karin Ontiveros, modella messicana 1988 - Óscar Ricardo Rojas, calciatore messicano 1988 - Stephanie Siriwardhana, modella singalese 1989 - Sarra Besbes, schermitrice tunisina 1989 - Edoardo Giorgetti, nuotatore italiano 1989 - Otele Mouangue, calciatore camerunese 1989 - Mkrtič Nalbandyan, calciatore armeno 1989 - Jeremy Sumpter, attore statunitense 1989 - Distel Zola, calciatore francese 1990 - Annie Haeger, velista statunitense 1990 - Dalton Moreira Neto, calciatore brasiliano 1990 - David Denton, rugbista britannico 1990 - Dmitrij Andreikin, scacchista russo 1990 - Douglas Hedin, sciatore svedese 1990 - Federica Nargi, modella italiana 1990 - Giulio Donati, calciatore italiano 1990 - Jordan Rhodes, calciatore scozzese 1990 - Lars Gerson, calciatore lussemburghese 1990 - Nicholas Vogel, pallavolista statunitense 1990 - Roberto Rullo, cestista italiano 1990 - Takashi Kanai, calciatore giapponese 1991 - Alba Riquelme, modella paraguaiana 1991 - Anthony Sauthier, calciatore svizzero 1991 - Brennan Williams, giocatore di football statunitense 1991 - Henriette Confurius, attrice tedesca 1991 - Kelvin Benjamin, giocatore di football statunitense 1991 - Kyle Hutton, calciatore scozzese 1991 - Loris Néry, calciatore francese 1991 - Nabil Bahoui, calciatore svedese 1991 - Philipp Huspek, calciatore austriaco 1991 - Pius Sprenger, calciatore liechtensteinese 1991 - Terrence Ross, cestista statunitense 1992 - Caner Cavlan, calciatore olandese 1992 - Carina Vogt, saltatrice con gli sci tedesca 1992 - Dardan Mustafa, calciatore svedese 1992 - Kejsi Tola, cantante albanese 1992 - Lee Dae-hoon, taekwondoka sudcoreano 1992 - Mario Lambrughi, atleta italiano 1992 - Neymar, calciatore brasiliano 1992 - Nimir Abdel-Aziz, pallavolista olandese 1992 - Robert Žulj, calciatore austriaco 1992 - Stefan de Vrij, calciatore olandese 1992 - Victor Chou, calciatore taiwanese 1993 - Adam Ondra, arrampicatore ceco 1993 - Anastasija Vojnova, ciclista russa 1993 - Chasson Randle, cestista statunitense 1993 - Elettra Ferretti, cestista italiana 1993 - Rim Jong-sim, sollevatrice nordcoreana 1994 - Antonio Briseño, calciatore messicano 1994 - Francesco Lamon, ciclista italiano 1994 - Lena Petermann, calciatrice tedesca 1994 - Li Xuanxu, nuotatrice cinese 1994 - Saki Nakajima, attrice giapponese 1994 - Zheng Saisai, tennista cinese 1995 - Adnan Januzaj, calciatore belga 1995 - Bruno Viana, calciatore brasiliano 1995 - Chris McCullough, cestista statunitense 1995 - Dimitri Cavaré, calciatore francese 1995 - Jon Toral, calciatore spagnolo 1995 - Marco Spissu, cestista italiano 1995 - Paul Arriola, calciatore statunitense 1995 - Samuela Nabenia, calciatore figiano 1996 - Fabio Tomassini, calciatore sammarinese 1996 - Stefan Müller, hockeista austriaco 1996 - Stina Blackstenius, calciatrice svedese 1997 - Delphine Cascarino, calciatrice francese 1997 - Estelle Cascarino, calciatrice francese 1997 - Françoise Abanda, tennista canadese 1997 - Patrick Roberts, calciatore inglese 1997 - Senna Miangue, calciatore belga 1998 - Ibrahima Condé, calciatore guineano 2000 - Federica Giudice, cestista italiana 2002 - Davis Cleveland, attore statunitense 2016 - Jigme Namgyel Wangchuck tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: