Accade il 6 febbraio

Il 6 febbraio è il 37º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 328 giorni alla fine dell'anno (329 negli anni bisestili) • 46 a.C. - Battaglia di Tapso, fra Cesariani e Pompeiani, che si concluderà con la vittoria dell'esercito di Caio Giulio Cesare • 337 – Elezione di papa Giulio I • 1778 – Guerra d'indipendenza americana: A Parigi vengono firmati il Trattato di alleanza e il Trattato di amicizia e commercio tra Francia e Stati Uniti, che segnalano il riconoscimento ufficiale della neonata repubblica USA • 1788 – Il Massachusetts diventa il sesto stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti • 1806 – Azione del 6 febbraio 1806: Vittoria della Royal Navy britannica al largo di Santo Domingo • 1819 – Sir Thomas Stamford Raffles fonda Singapore • 1822 - L'imperatore d'Austria Francesco I commuta la pena di morte per Piero Maroncelli e Silvio Pellico in quella del carcere duro • 1840 – Firma del Trattato di Waitangi, documento fondante della Nuova Zelanda • 1853 – Scoppia a Milano un'insurrezione anti-austriaca, domata l'indomani • 1862 – Guerra di secessione americana: Ulysses S. Grant dà all'Unione la prima vittoria della guerra, catturando Fort Henry (Tennessee) • 1899 – Guerra Ispano-Americana: Un trattato di pace tra USA e Spagna viene ratificato dal Senato degli Stati Uniti • 1900 – Viene creata la corte di arbitrato internazionale de L'Aia, quando il senato dei Paesi Bassi ratifica un decreto della conferenza di pace del 1899 • 1922 – Elezione a papa di Achille Ratti col nome di Pio XI • 1933 – Entra in vigore il XX emendamento della Costituzione degli Stati Uniti • 1936 – Iniziano i IV Giochi olimpici invernali a Garmisch-Partenkirchen, Germania • 1952 – Elisabetta II diventa regina alla morte del padre Giorgio VI del Regno Unito • 1958 – Otto calciatori del Manchester United rimangono uccisi nel disastro aereo di Monaco di Baviera • 1959 – A Cape Canaveral, in Florida, viene eseguito il primo lancio coronato da successo di un missile balistico intercontinentale Titan • 1968 – Iniziano i X Giochi olimpici invernali a Grenoble, Francia • 1971 – Un terremoto semidistrugge Tuscania, danneggiando gravemente i monumenti romanici e provocando 31 morti • 1977 - Giorno del giubileo d'argento della regina Elisabetta II del Regno Unito • 2001 – Ariel Sharon, leader del Likud viene eletto primo ministro di Israele • 2002 - Giorno del giubileo d'oro della regina Elisabetta II del Regno Unito • 2004 – In Russia, un attacco suicida nella Metropolitana di Mosca provoca la morte di 40 pendolari e il ferimento di altri 129. La responsabilità dell'attentato sarebbe di un gruppo separatista ceceno • 2012 - Giorno del giubileo di diamante della regina Elisabetta II del Regno Unito

