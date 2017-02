Nasce il 6 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 6 febbraio La lista contiene circa 690 persone 885 - Daigo, imperatore giapponese 1452 - Giovanna d'Aviz, principessa e beata portoghese 1453 - Girolamo Benivieni, poeta italiano 1465 - Scipione del Ferro, matematico italiano 1536 - Sassa Narimasa, militare giapponese 1554 - Ippolito Della Rovere, militare italiano 1577 - Beatrice Cenci, nobildonna italiana 1581 - Clément Metézeau, architetto francese 1582 - Mario Bettini, gesuita, astronomo italiano 1605 - Bernardo da Corleone, religioso italiano 1608 - António Vieira, scrittore portoghese 1634 - Giorgio Cristiano della Frisia orientale 1649 - Augusta Maria di Holstein-Gottorp, nobile tedesca 1652 - Francesco Pignatelli, cardinale italiano 1664 - Mustafa II 1665 - Anna di Gran Bretagna, sovrana 1669 - Vicente Bacallar, storico spagnolo 1690 - Giovanni Battista Maini, scultore italiano 1695 - Nicolaus II Bernoulli, fisico svizzero 1706 - Teodora d'Assia-Darmstadt, nobildonna austriaca 1709 - Donato Maria Arcangeli, vescovo italiano 1710 - Sofia Cristina di Schaumburg-Hoym 1722 - Regina Mingotti, italiana 1724 - Giacinto Rossi, organaro italiano 1730 - Januarius Zick, pittore e architetto tedesco 1732 - Charles Lee, generale statunitense 1732 - Jean Joseph Pierre Pascalis, avvocato francese 1736 - Franz Xaver Messerschmidt, scultore tedesco 1738 - Pierre Joseph Desault, chirurgo francese 1748 - Johann Adam Weishaupt, tedesco 1753 - Évariste de Parny, poeta francese 1754 - Antoine-Eustache d'Osmond, vescovo francese 1756 - Aaron Burr, politico statunitense 1758 - Julian Niemcewicz, politico polacco 1761 - Kaspar Maria von Sternberg, geologoceco 1762 - James St Clair-Erskine, politico scozzese 1769 - Francesco Vincenzo Negri, filologo italiano 1769 - Ludwig von Gimborn, generale austriaco 1772 - George Murray, generale britannico 1778 - Ugo Foscolo, poeta e scrittore italiano 1781 - George Dawe, pittore inglese 1782 - Giuseppe Maria Talucchi, architetto italiano 1785 - Bernardo Caboga, militare dalmata 1785 - Elizabeth P. Bonaparte, mercante statunitense 1791 - Gerolamo Cavasola, ufficiale italiano 1796 - John Stevens Henslow, botanico inglese 1797 - Richard Hawes, politico statunitense 1797 - Joseph von Radowitz, politico prussiano 1800 - Achille Devéria, disegnatore francese 1801 - Thomas George Lyon-Bowes, nobile scozzese 1802 - Charles Wheatstone, inventore britannico 1806 - Teodolfo Mertel, cardinale italiano 1809 - Karl Bodmer, illustratore francese 1810 - Jean de Quatrefages de Bréau, biologo, francese 1818 - William Maxwell Evarts, politico statunitense 1818 - Bonaventura Mazzarella, magistrato italiano 1820 - Thomas C. Durant, imprenditore statunitense 1823 - Vincenzo Selvaggi, scrittore italiano 1826 - Charles Barbier de Meynard, arabista francese 1828 - Cheri Dubreuil, pittore francese 1829 - Thomas Henry Armstrong, politico statunitense 1830 - Daniel Oliver, botanico britannico 1830 - Xavier Barbier de Montault, archeologo francese 1832 - John Brown Gordon, militare statunitense 1833 - José María de Pereda, scrittore spagnolo 1833 - James Ewell Brown Stuart, militare statunitense 1834 - Edwin Klebs, patologo tedesco 1835 - Paolo Riccardi, politico italiano 1837 - Giovanni Bovio, filosofo e politico italiano 1838 - Yisrael Meir Kagan, rabbino e teologo lituano 1838 - Henry Irving, attore teatrale britannico 1839 - Yisrael Meir Kagan, rabbino lituano 1839 - Felix von Thümen, botanico tedesco 1840 - Enrico Cairoli, patriota italiano 1840 - Guido Orazio Di Carpegna Falconieri, politico italiano 1843 - Frederic William Henry Myers, psicologo britannico 1844 - McKee Rankin, regista, attore canadese 1845 - Isidor Straus, imprenditore tedesco 1847 - Alberto Amman, imprenditore italiano 1847 - Lorenzo Guetti, politico italiano 1848 - Maria Beccadelli di Bologna, nobile italiana 1851 - Bartolomeo Bezzi, pittore italiano 1852 - Vasilij Il'ič Safonov, pianista russo 1854 - Francesco Mele, politico italiano 1854 - Tommaso di Savoia-Genova, ammiraglio italiano 1856 - Max von Bahrfeldt, generale tedesco 1858 - Alfredo Lucifero, politico italiano 1859 - Ricardo Jiménez Oreamuno, avvocato costaricano 1861 - Benjamin Glover Laws, scacchista inglese 1861 - George Tyrrell, teologo irlandese 1861 - Nikolaj Dmitrievič Zelinskij, chimico russo 1862 - Georg Wilhelm Degode, fotografo tedesco 1864 - George Hillyard, tennista britannico 1864 - John Henry Mackay, scrittore tedesco 1865 - Andrew Crommelin, astronomo britannico 1865 - Evan Gorga, tenore italiano 1867 - Dorotea Chávez Orozco, religiosa messicana 1869 - Ole Juulson Kvale, politico statunitense 1869 - Harold Robert Millar, fumettista scozzese 1869 - Luigi d'Orléans, esploratore francese 1872 - Hamad ibn Isa Al Khalifa, sovrano bahreinita 1872 - Luigi Bertoni, tipografo svizzero 1872 - Robert Maillart, ingegnere svizzero 1875 - Otto Geßler, politico tedesco 1876 - Joe Deakin, atleta britannico 1876 - Eugène-Henri Gravelotte, schermidore francese 1877 - Anton Gustafsson, tiratore di fune svedese 1877 - Nicolò Giacchi, storico italiano 1877 - Vladimir Fëdorovič Minorskij, orientalista russo 1879 - Pedro Aguirre Cerda, politico cileno 1879 - Neville Bulwer-Lytton, tennista britannico 1879 - Magnús Guðmundsson, politico islandese 1879 - Edwin Samuel Montagu, politico britannico 1879 - José Urfé, clarinettista cubano 1879 - Björn Þórðarson, politico islandese 1881 - Elvira Betrone, attrice italiana 1881 - Dot Farley, attrice statunitense 1881 - Huib Hoste, architetto belga 1882 - Anne Spencer, poetessa statunitense 1882 - Ettore Allodoli, scrittore italiano 1882 - Harry Fisher, cestista statunitense 1882 - Walter Jakobsson, pattinatore finlandese 1883 - Luigi Gibezzi, calciatore italiano 1883 - Dmitrij Grigorovič, ingegnere aeronautico sovietico 1885 - Jo Eshuijs, calciatore olandese 1885 - Charles Henry Bartlett, pistard britannico 1885 - Federico Vincenti, presbitero italiano 1886 - Amedeo Rocco Armentano, musicista italiano 1886 - Sergio Corazzini, poeta italiano 1887 - Josef Frings, cardinale tedesco 1887 - William Henry Dean, pallanuotista britannico 1887 - Zigfrīds Anna Meierovics, politico lettone 1888 - Camillo Pilotto, attore italiano 1888 - Giorgio Falco, storico italiano 1888 - Giovanni Alfero, germanista italiano 1888 - Haven Gillespie, musicista statunitense 1888 - Ljudmil Stojanov, scrittore bulgaro *1889 - Elmo Lincoln, attore statunitense 1890 - Goffredo de Banfield, aviatore austro-ungarico 1890 - Mentore Maggini, astrofisico italiano 1890 - Clem Stephenson, calciatore inglese 1890 - Hugh Stott Taylor, chimico inglese 1891 - Alessandro Ambrosini, magistrato italiano 1891 - Birger Dahlerus, imprenditore svedese 1892 - Carl von Braitenberg, politico italiano 1892 - Guido Keller, aviatore italiano 1892 - William Parry Murphy, medico statunitense 1893 - Theodore Cole, criminale statunitense 1893 - Ruth Royce, attrice statunitense 1894 - Kirpal Singh, mistico indiano 1894 - Carroll Clark, scenografo statunitense 1894 - Constance Tipper, ingegnere britannica 1894 - Vera Vergani, attrice teatrale italiana 1894 - Michail Čiaureli, scrittore sovietico 1895 - Mario Camerini, regista italiano 1895 - Babe Ruth, giocatore di baseball statunitense 1895 - Jean-Pierre Vermetten, pallanuotista belga 1895 - Kurt Wolff, aviatore tedesco 1897 - Lepke Buchalter, criminale statunitense 1897 - Alberto Cavalcanti, regista francese 1898 - Ruggero Bonomi, aviatore italiano 1898 - Giuseppe Perrone Capano, politico italiano 1898 - Melvin Beaunorus Tolson, politico statunitense 1898 - Ruggero Vasari, pittore italiano 1898 - Orio Vergani, giornalista italiano 1899 - Ramón Novarro, attore messicano 1900 - Paul László, architetto e designer ungherese 1900 - Licurgo Sommariva, pittore italiano 1901 - Nino Besozzi, attore italiano 1901 - Ben Lyon, attore, regista statunitense 1903 - Claudio Arrau, pianista cileno 1904 - Giuseppe Almici, vescovo cattolico italiano 1904 - Sam Leavitt, fotografo statunitense 1904 - Raphael Tracey, calciatore statunitense 1905 - Władysław Gomułka, politico polacco 1905 - Irmgard Keun, scrittrice tedesca 1905 - Milly, cantante e attrice italiana 1906 - Ernesto Remani, regista italiano 1908 - Amintore Fanfani, politico italiano 1908 - Edward Lansdale, generale statunitense 1908 - Michael Maltese, sceneggiatore statunitense 1909 - Ugo Amoretti, calciatore italiano 1909 - Piet Punt, calciatore olandese 1910 - Ted Osborne, fumettista statunitense 1910 - Mario Prandi, presbitero italiano 1911 - Irma Marchiani, partigiana italiana 1911 - José Pamplona, cestista messicano 1911 - Ronald Reagan, politico e attore statunitense 1912 - Eva Braun, tedesca 1912 - Odorico Leovigildo Sáiz Pérez, vescovo spagnolo 1912 - Enrico Pocognoni, presbitero italiano 1913 - Mary Leakey, archeologa inglese 1913 - John Lund, attore statunitense 1913 - Bob Snyder, giocatore football statunitense 1913 - Lino Taioli, calciatore venezuelano 1914 - Lina Aimaro, soprano italiana 1914 - Bernd Freytag von Loringhoven, ufficiale tedesco 1914 - Thurl Ravenscroft, doppiatore statunitense 1914 - Forrest Towns, atleta statunitense 1915 - Custódio Pereira, arcivescovo portoghese 1916 - Jack Balmer, calciatore inglese 1916 - Mario Barbon, calciatore italiano 1916 - Cliff Griffith, pilota automobilistico statunitense 1917 - John Franzese, criminale statunitense 1917 - Pierre Grelot, presbitero francese 1917 - Zsa Zsa Gábor, attrice ungherese 1917 - Aleksandr Ročegov, architetto sovietico 1917 - Liberato Firmino Sifonia, compositore italiano 1918 - Dandolo Flumini, calciatore italiano 1919 - Takashi Yanase, scrittore giapponese 1920 - Giovanni Carini, matematico italiano 1920 - Silvio D'Arzo, scrittore italiano 1920 - Max Mannheimer, scrittore ceco 1920 - Roger Rocher, imprenditore francese 1921 - Massimo Pittau, linguista italiano 1921 - Giuditta Podestà, critico letterario italiana 1921 - Giuseppe Radole, organista italiano 1921 - Raffaele Valensise, politico italiano 1922 - Jocelyn Burdick, politica statunitense 1922 - Patrick Macnee, attore britannico 1922 - Alfredo Rigodanzo, partigiano italiano 1922 - Ted Cook, cestista statunitense 1922 - Haskell Wexler, fotografo statunitense 1923 - Maurice Le Roux, direttore d'orchestra francese 1923 - Gyula Lóránt, calciatore ungherese 1924 - Jin Yong, scrittore cinese 1924 - Ivo Garrani, attore e doppiatore italiano 1924 - Paolo Volponi, scrittore italiano 1924 - Billy Wright, calciatore inglese 1925 - Nelson Demarco, cestista uruguaiano 1925 - Walker Edmiston, attore statunitense 1925 - Mario Francese, giornalista italiano 1925 - Pramoedya Ananta Toer, scrittore indonesiano 1925 - Jan Zwartkruis, allenatore di calcio olandese 1926 - Lars Eriksson, calciatore svedese 1926 - Jean-Bernard Raimond, politico francese 1927 - Guido Biondi, politico italiano 1927 - Charles Gerhardt, direttore d'orchestra statunitense 1927 - Felix Gerritzen, calciatore tedesco 1929 - Pierre Brice, attore francese 1929 - Don Hanrahan, cestista statunitense 1929 - Sixten Jernberg, fondista svedese 1930 - Franco Baucè, calciatore italiano 1930 - Krystian Czernichowski, cestista polacco 1930 - Allan King, regista canadese 1930 - Armando Marques, arbitro di calcio brasiliano 1930 - Aleksandar Petaković, calciatore jugoslavo 1931 - Eeli Aalto, pittore finlandese 1931 - Clelia Giacobini, microbiologa italiana 1931 - Jaime Salazar, calciatore messicano 1931 - Rip Torn, attore statunitense 1931 - Mamie Van Doren, attrice statunitense 1931 - Ricardo Jamin Vidal, cardinale filippino 1932 - Camilo Cienfuegos, rivoluzionario cubano 1932 - Sumi Hanayo, attrice giapponese 1932 - Franco Sala, calciatore italiano 1932 - Mario Sossi, magistrato italiano 1932 - François Truffaut, regista francese 1933 - Horacio Ferrer, poeta, uruguaiano 1933 - Ira Murchison, atleta statunitense 1933 - Giuseppe Vita, pittore italiano 1933 - Michel Vovelle, storico francese 1934 - Jurij Kovalëv, calciatore sovietico 1935 - Francesco Calogero, fisico italiano 1935 - Bruno Tassan Din, manager italiano 1936 - Kent Douglas, hockeista canadese 1936 - Bo Farrington, giocatore football statunitense 1936 - Vittorio Ruglioni, pittore italiano 1936 - Itala Vivan, scrittrice italiana 1937 - Gianfranco Pieri, cestista italiano 1938 - Stefano Munafò, manager italiano 1938 - Gerhard Wiedemeier, calciatore tedesco 1939 - Jean Beaudin, regista, montatore canadese 1939 - Mike Farrell, attore statunitense 1939 - Derrick Harriott, cantante giamaicano 1939 - Aleksej Korneev, calciatore sovietico 1939 - Angelo Montenovo, calciatore italiano 1939 - Jair Rodrigues, cantante brasiliano 1940 - Tom Brokaw, giornalista statunitense 1940 - Russell Streiner, attore statunitense 1940 - Leon Ware, cantante statunitense 1941 - Stephen Albert, compositore statunitense 1941 - Stefano Zappalà, politico italiano 1942 - Fabian, cantante, attore statunitense 1942 - Jacques Basler, scultore svizzero 1942 - Will Danin, attore tedesco 1942 - Gabriel Núñez, calciatore messicano 1942 - Valentina Antipovna Titova, attrice sovietica 1943 - Leonid Osipov, pallanuotista russo 1944 - Christine Boutin, politica francese 1944 - Daniela Casa, cantante italiana 1944 - Giorgio Guazzaloca, politico italiano 1944 - Arne Hanssen, calciatore norvegese 1944 - Zenon Nowosz, atleta polacco 1944 - Benjaminas Zelkevičius, calciatore lituano 1945 - Toninu Camilleri, calciatore maltese 1945 - Mišo Cebalo, scacchista croato 1945 - Bob Marley, cantautore giamaicano 1945 - Heinz Stuy, calciatore olandese 1945 - Lenny Williams, cantante statunitense 1946 - Volodymyr Dudarenko, calciatore sovietico 1946 - Kate McGarrigle, cantautrice canadese 1946 - Ernesto Paolillo, banchiere italiano 1947 - Luigi Cappanera, calciatore italiano 1947 - Domenico Gramazio, politico italiano 1947 - Charles Hickcox, nuotatore statunitense 1947 - Enrico Piombini, dirigente sportivo italiano 1948 - José Luis Capón, calciatore spagnolo 1948 - Claude Le Roy, calciatore francese 1948 - Giuseppe Naro, politico italiano 1948 - Andrea Orlandini, calciatore italiano 1948 - Giovanni Valentini, giornalista italiano 1949 - Adrian Alston, calciatore australiano 1949 - Olivier Chevallier, pilota motociclistico francese 1949 - Manuel Orantes, tennista spagnolo 1949 - Jim Sheridan, regista irlandese 1950 - Hideo Azuma, fumettista giapponese 1950 - Natalie Cole, cantante statunitense 1950 - Timothy Dolan, cardinale statunitense 1950 - René Fasel, hockeista svizzero 1950 - Alfonso Gianni, politico italiano 1950 - Punky Meadows, chitarrista statunitense 1951 - Marco Antônio, calciatore brasiliano 1951 - Huw Lloyd-Langton, chitarrista inglese 1951 - Franco Ordine, giornalista italiano 1951 - Dario Pighin, calciatore italiano 1951 - Lidia Ravera, giornalista italiana 1951 - Jiří Schelinger, musicista cecoslovacco 1951 - Jacques Villeret, attore francese 1951 - Kevin Whately, attore inglese 1951 - Marie-Christine del Belgio, principessa belga 1952 - Tim Blake, tastierista, cantante inglese 1952 - Harry Everts, pilota motociclistico belga 1952 - Ricardo La Volpe, calciatore argentino 1952 - Mariella Lo Giudice, attrice italiana 1953 - Vadim Abramov, allenatore di calcio azero 1953 - Zoran Filipović, calciatore montenegrino 1953 - Cesare Maria Ragaglini, diplomatico italiano 1953 - Nando Vitali, scrittore italiano 1954 - Juan Domingo de la Cruz, cestista argentino 1955 - Franco Colomba, calciatore italiano 1955 - Vanni Corbellini, attore e regista italiano 1955 - Paolo De Giovanni, calciatore italiano 1955 - John Kuester, cestista statunitense 1955 - Barbara Lazotti, soprano italiana 1955 - Volodymyr Lozyns'kyj, calciatore sovietico 1955 - Giampaolo Marinoni, pilota motociclistico italiano 1955 - Eric Money, cestista statunitense 1955 - Antonello Padovano, regista italiano 1956 - Roberto Bernabai, giornalista italiano 1956 - Peppe Lanzetta, attore e scrittore italiano 1956 - Natal'ja Liničuk, danzatrice sovietica 1956 - Guido Van Calster, ciclista belga 1956 - Jon Walmsley, attore inglese 1957 - Daniela Alfonzi, politica italiana 1957 - Kathy Najimy, attrice statunitense 1957 - Simon Phillips, batterista britannico 1958 - Emilia De Biasi, politica italiana 1958 - Claudio Gustavino, politico italiano 1958 - Melo Mafali, pianista e compositore italiano 1958 - Barry Miller, attore statunitense 1958 - Frederik Ndoci, cantante albanese 1960 - Sergio Biaggi, cestista italiano 1960 - Tonio Dell'Olio, presbitero italiano 1960 - Megan Gallagher, attrice statunitense 1960 - Giuseppe Mastini, criminale italiano 1960 - Gabriele Savino, calciatore italiano 1961 - Florence Aubenas, giornalista francese 1961 - Andre Bakker, calciatore a 5 olandese 1961 - Malu Dreyer, politica tedesca 1961 - Yūko Kobayashi, doppiatrice giapponese 1961 - Jurij Ivanovič Onufrienko, cosmonauta ucraino 1962 - Maurizio Bradaschia, architetto italiano 1962 - Massimo Giannini, giornalista italiano 1962 - Stauros Lamprinidīs, politico greco 1962 - Geir Mediås, calciatore norvegese 1962 - Axl Rose, cantautore statunitense 1962 - Jilani Saadi, regista tunisino 1962 - Adam Simon, regista statunitense 1963 - Josep Maria Bartomeu, imprenditore spagnolo 1963 - Debra Granik, regista statunitense 1963 - Roberto Lippolis, regista italiano 1963 - Paul Tobias, chitarrista statunitense 1963 - David Vanole, calciatore statunitense 1963 - Jukka Ylipulli, sciatore finlandese 1964 - Laurent Cabannes, rugbista francese 1964 - Simonetta Cerrini, storica italiana 1964 - Andrej Petrovič Zvjagincev, attore russo 1965 - Lyle Ashton Harris, artista nativo americano 1965 - Giuliano Sartoni, pilota motociclistico italiano 1965 - Jan Svěrák, regista ceco 1966 - Rick Astley, cantautore inglese 1966 - Larry Grenadier, contrabbassista statunitense 1966 - Alexander Szelig, bobbista tedesco 1966 - Tom Tupa, giocatore football statunitense 1966 - Ramón Álvarez, calciatore a 5 argentino 1967 - ZARD, cantante giapponese 1967 - Enrico Deregibus, giornalista italiano 1967 - Marco Mazzoli, calciatore italiano 1968 - Piergiorgio Bontempi, pilota motociclistico italiano 1968 - Patrick Lemarié, pilota automobilistico francese 1968 - Roberto Onofri, scrittore italiano 1968 - Boris Preti, ginnasta italiano 1968 - Deni Qaysumov, calciatore azero 1968 - Santa Scorese, italiana 1968 - Adolfo Valencia, calciatore colombiano 1968 - Akira Yamaoka, compositore giapponese 1969 - Massimo Busacca, arbitro di calcio svizzero 1969 - Alessandra Chiari, blogger italiana 1969 - Riccardo Dei Rossi, canottiere italiano 1969 - Masaharu Fukuyama, cantautore giapponese 1969 - Daniel Lind Lagerlöf, regista svedese 1969 - Jerome Harmon, cestista statunitense 1969 - David Hayter, attore, statunitense 1969 - Tim Sherwood, calciatore inglese 1969 - Shuta Sonoda, calciatore giapponese 1969 - Jacques Stas, cestista, belga 1969 - Takeshi Yonezawa, calciatore giapponese 1970 - Stig-Are Eriksen, biatleta norvegese 1970 - Sílvio da Costa, calciatore brasiliano 1970 - Per Frandsen, calciatore danese 1970 - Patrice Loko, calciatore francese 1970 - Afshin Peyrovani, calciatore iraniano 1970 - Jeff Rouse, nuotatore statunitense 1970 - Kitty Yung, attrice pornografica statunitense 1970 - Armando del Río, attore spagnolo 1971 - Roberto Coaloa, scrittore italiano 1971 - Lassina Dao, calciatore ivoriano 1971 - Enrico Dusio, attore italiano 1971 - Jérôme Foulon, calciatore francese 1971 - Vito Grieco, calciatore italiano 1971 - José María Jiménez, ciclista spagnolo 1971 - Carlos Rogers, cestista statunitense 1971 - Brian Stepanek, attore statunitense 1972 - Stefano Bettarini, calciatore italiano 1972 - Roberto Calcaterra, pallanuotista italiano 1972 - Barbara Fusar Poli, danzatrice italiana 1972 - Christian Mayer, cestista italiano 1972 - Shawn Respert, cestista statunitense 1973 - Valentina Carnelutti, attrice italiana 1973 - Ivan Foschi, politico sammarinese 1973 - Vladimir Ivanov Ivanov, calciatore bulgaro 1973 - Nicolae Papuc, pentatleta rumeno 1973 - Ian Scott, attore pornografico francese 1973 - JD Stuart, bassista statunitense 1974 - Jorge Aizkorreta, calciatore spagnolo 1974 - Jason Cruz, cantante canadese 1974 - Marianna De Micheli, attrice italiana 1974 - Lars Engebråten, calciatore norvegese 1974 - Daniel Herbert, rugbista australiano 1974 - Silke, attrice spagnola 1974 - Olaf Lindenbergh, calciatore olandese 1974 - Serge Mimpo, calciatore camerunese 1974 - Lello Musella, attore italiano 1974 - Javier Payeras, scrittore guatemalteco 1974 - Martino Traversa, calciatore italiano 1974 - Nikos Vetoulas, cestista greco 1974 - Javi Navarro, calciatore spagnolo 1974 - Hiroyuki Yoshino, doppiatore giapponese 1975 - Brett Hawke, nuotatore australiano 1975 - Leo Insam, hockeista italiano 1975 - Tomoko Kawase, cantante giapponese 1975 - Rebecca Shoichet, cantante canadese 1976 - Marie Cavallier 1976 - Jake Gibb, giocatore di beach volley statunitense 1976 - Riccardo Pasini, autore italiano 1976 - Robert Roselia, pugile francese 1976 - Tim Young, cestista statunitense 1976 - Kim Zmeskal, ginnasta e allenatrice statunitense 1977 - Adel Al-Anezi, calciatore kuwaitiano 1977 - Tanja Dexters, modella belga 1977 - Jason Euell, calciatore britannico 1977 - Pamela Petrokova, attrice pornografica ceca 1977 - Josh Stewart, attore statunitense 1978 - Denis Bojarincev, calciatore russo 1978 - Jeon Mi-ra, tennista sudcoreana 1978 - Christine Keshen, giocatrice di curling canadese 1978 - Gabriele Lopez, attore italiano 1978 - Yael Naim, cantautrice francese 1978 - Gareth Roberts, calciatore gallese 1978 - André Sinédo, calciatore francese 1978 - Marcelo Sosa, calciatore uruguaiano 1978 - Peter Vagenas, calciatore statunitense 1979 - Reentko Dirks, chitarrista tedesco 1979 - Volodymyr Bileka, ciclista ucraino 1979 - Ivan Bošnjak, calciatore croato 1979 - Dan Bălan, cantante, moldavo 1979 - Helena Erbenová, fondista ceca 1979 - Georgios Kazantzis, calciatore greco 1979 - Stipe Matić, calciatore croato 1979 - Pablo Orbaiz, calciatore spagnolo 1979 - Natal'ja Safronova, pallavolista russa 1980 - Nicolás Cabré, attore argentino 1980 - Ludovic Delporte, calciatore francese 1980 - Maria Chiara Gadda, politica italiana 1980 - James Gibson, nuotatore britannico 1980 - Carlos Lobatón, calciatore peruviano 1980 - Mamiko Noto, doppiatrice giapponese 1980 - Ryan Parmeter, wrestler statunitense 1980 - Olga Partala, schermitrice ucraina 1980 - Coki Ramírez, attrice argentina 1980 - Stanislav Žekov, calciatore bulgaro 1981 - Samuele Dalla Bona, calciatore italiano 1981 - Luis García Fernández, calciatore spagnolo 1981 - Jens Lekman, cantautore svedese 1982 - Tank, cantautore taiwanese 1982 - Whitney Able, attrice statunitense 1982 - Thiago Arancam, tenore brasiliano 1982 - Inez Bjørg David, attrice danese 1982 - Alice Eve, attrice britannica 1982 - Juan Jaimez Júnior, calciatore brasiliano 1982 - Alain Nef, calciatore svizzero 1982 - Elise Ray, ginnasta statunitense 1982 - Bojan Đorđić, calciatore svedese 1983 - Melrose Bickerstaff, modella statunitense 1983 - Dimas Delgado, calciatore spagnolo 1983 - Pavel Englický, cestista ceco 1983 - Branko Ilič, calciatore sloveno 1983 - Anderson Marques, calciatore brasiliano 1983 - Roman Orešnikov, bobbista russo 1983 - Michael Robinson, giocatore football statunitense 1983 - Elisabetta Sancassani, canottiera italiana 1983 - Federico Turienzo, calciatore argentino 1983 - Keila Costa, atleta brasiliana 1984 - Darren Bent, calciatore inglese 1984 - Darío Flores, calciatore uruguaiano 1984 - Brandon Hammond, attore statunitense 1984 - Piret Järvis, cantautrice estone 1984 - Kathrin Klaas, atleta tedesca 1984 - Daisy Marie, attrice pornografica statunitense 1984 - Francesca Perini, attrice italiana 1984 - Sebastian Ruthenberg, giocatore di poker tedesco 1984 - Julie Taton, modella belga 1984 - Antoine Wright, cestista statunitense 1984 - Julija Čekalëva, fondista russa 1985 - Fallulah, cantautrice danese 1985 - Lamin Colley, calciatore gambiano 1985 - Hiroaki Hiraoka, judoka giapponese 1985 - Kris Humphries, cestista statunitense 1985 - Sanne Keizer, giocatrice di beach volley olandese 1985 - Franco Razzotti, calciatore argentino 1985 - Crystal Reed, attrice statunitense 1985 - Yang Yu, nuotatrice cinese 1986 - Tarek Al Ali, calciatore libanese 1986 - Vincenzo Alfieri, attore italiano 1986 - Jamaal Anderson, giocatore football statunitense 1986 - Everard Bartlett, cestista neozelandese 1986 - Dane DeHaan, attore statunitense 1986 - Luca Fiamenghi, attore italiano 1986 - Anthony Gerrard, calciatore irlandese 1986 - Alice Greczyn, attrice statunitense 1986 - Bruno Guarda, calciatore brasiliano 1986 - Sopho Nizharadze, attrice georgiana 1986 - Michele Paolucci, calciatore italiano 1986 - Nik Raivio, cestista statunitense 1986 - Carlos Moreno, calciatore colombiano 1986 - Mathew Tait, rugbista britannico 1986 - Dame Traoré, calciatore francese 1986 - Ivo Vazgeč, calciatore svedese 1987 - Esther Baron, nuotatrice francese 1987 - Hayato Ichihara, attore giapponese 1987 - Jim Johansen, calciatore norvegese 1987 - Krzysztof Król, calciatore polacco 1987 - Alberto Lorenzetto, rugbista italiano 1987 - Jackson Mwanza, calciatore zambiano 1987 - Olga Ovtchinnikova, schermitrice russa 1987 - Sarah Stork, attrice tedesca 1988 - Richard Salinas, calciatore paraguaiano 1988 - Juan Carlos Silva, calciatore messicano 1988 - Bahar Toksoy, pallavolista turca 1988 - Jennifer White, pornostar statunitense 1989 - Tamara Abalde, cestista spagnola 1989 - Alena Amjaljusik, ciclista bielorussa 1989 - Sophie Bennett, attrice canadese 1989 - Craig Cathcart, calciatore nordirlandese 1989 - Jonny Flynn, cestista statunitense 1989 - Ismail Isa Mustafa, calciatore bulgaro 1989 - Eloy Room, calciatore olandese 1989 - Paride Saccoia, pallanuotista italiano 1989 - Manuel Schäffler, calciatore tedesco 1989 - Marat Şaxmetov, calciatore kazako 1990 - Adam Henrique, hockeista canadese 1990 - C.J. Williams, cestista statunitense 1990 - Christina Geiger, sciatrice tedesca 1990 - Dominic Sherwood, attore, britannico 1990 - Fredrik Semb Berge, calciatore norvegese 1990 - Jacquizz Rodgers, giocatore football statunitense 1990 - Jermaine Kearse, giocatore football statunitense 1990 - Jibon Singh, calciatore indiano 1990 - Marian Pleașcă, calciatore rumeno 1990 - Mike Byrne, batterista statunitense 1990 - Theeraton Bunmathan, calciatore tailandese 1990 - Tim Weber, hockeista svizzero 1991 - Aleksandar Katai, calciatore serbo 1991 - Andrea Tonoli, pianista italiano 1991 - Eva Wacanno, tennista olandese 1991 - Gledi Miçi, calciatore albanese 1991 - Lucas Veronese, calciatore francese 1991 - Lukas Van Eenoo, calciatore belga 1991 - Massimiliano Ferraro, atleta italiano 1991 - Maxi Iglesias, attore spagnolo 1991 - Michael Wenzl, cestista tedesco 1991 - Thomas McNamara, calciatore statunitense 1991 - Zhang Mengxue, tiratrice cinese 1992 - Brandon Shell, giocatore football statunitense 1992 - Diego Polenta, calciatore uruguaiano 1992 - Dodô, calciatore brasiliano 1992 - Jorge López, pallavolista portoricano 1992 - José Ribeiro, calciatore brasiliano 1992 - Mahatma Otoo, calciatore ghanese 1992 - Solomon Kvirkvelia, calciatore georgiano 1992 - Travis Coons, giocatore football statunitense 1992 - Wellington Nem, calciatore brasiliano 1993 - Jonas Heymans, calciatore belga 1993 - Martin Ustaal, calciatore estone 1993 - Nemanja Radoja, calciatore serbo 1993 - Teresa Scanlan, modella statunitense 1993 - Tinashe, attrice zimbabwese 1994 - Charlie Heaton, attore britannico 1994 - Davy Roef, calciatore belga 1994 - Ġowkas Poġosyan, calciatore armeno 1994 - İbrahim Yılmaz, calciatore turco 1994 - Joakim Nilsson, calciatore svedese 1994 - Liridon Latifi, calciatore albanese 1994 - Petr Nerad, calciatore ceco 1995 - Enzo Crivelli, calciatore francese 1995 - Jacqueline Lölling, skeletonista tedesca 1995 - Jongup, cantante sudcoreano 1995 - Jorrit Hendrix, calciatore olandese 1995 - Leon Goretzka, calciatore tedesco 1995 - Nyck De Vries, pilota automobilistico olandese 1995 - Suad Sahiti, calciatore serbo 1996 - Alessia Cabrini, cestista italiana 1996 - Iago Maidana, calciatore brasiliano 1996 - Kevon Looney, cestista statunitense 1996 - Maksim Majrovič, calciatore russo 1997 - Beatrice Abati, calciatrice italiana 1997 - Martina Ceccarelli, calciatrice italiana 1997 - Bryan Heynen, calciatore belga 1997 - Cristian Jesús Martínez, calciatore panamense Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

