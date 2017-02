Accade il 7 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Il 7 febbraio è il 38º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 327 giorni alla fine dell'anno (328 negli anni bisestili) • 457 – Leone I diventa imperatore dell'Impero Bizantino • 1301 – Edoardo di Caernarfon (in seguito re Edoardo II d'Inghilterra) diventa il primo Principe di Galles • 1497 – Girolamo Savonarola, frate domenicano, reggente di Firenze, ordina il Falò delle vanità • 1550 – Giulio III diventa Papa • 1613 – Michele Romanov diventa Zar di Russia • 1742 – Papa Benedetto XIV pubblica l'enciclica Etsi minime sul ministero pastorale e sull'insegnamento della dottrina cristiana • 1795 – Viene approvato l'XI emendamento della Costituzione degli Stati Uniti • 1871 – Un dentista americano inventa il trapano odontoiatrico: un modello a molle che raggiunge gli 800 giri al minuto • 1882 – A Mississippi City, si svolge l'ultimo incontro di pugilato dei pesi massimi disputato a mani nude • 1898 – Inizia il processo per diffamazione contro Émile Zola per aver pubblicato J'accuse • 1900 – Viene fondato il Partito Laburista Britannico • 1904 – Un incendio a Baltimora distrugge oltre 1.500 edifici in 30 ore • 1914 -- Nasce il personaggio di Charlot con il primo cortometraggio dal titolo Kid Auto Races at Venice. • 1943 – Seconda guerra mondiale: Negli Stati Uniti viene annunciato il razionamento delle scarpe • 1944 – Seconda guerra mondiale: Ad Anzio le truppe naziste lanciano la controffensiva • 1945 – Eccidio di Porzûs: partigiani comunisti trucidano altri partigiani appartenenti alla Brigata Osoppo in provincia di Udine • 1962 – Il governo degli Stati Uniti vieta tutti i commerci con Cuba • 1964 – I Beatles arrivano per la prima volta negli USA • 1971 – Le donne ottengono il diritto di voto in Svizzera • 1974 – Grenada ottiene l'indipendenza dal Regno Unito • 1977 – L'Unione Sovietica lancia la Soyuz 24 • 1984 – Gli astronauti Bruce McCandless II e Robert L. Stewart eseguono la prima camminata nello spazio senza "guinzaglio" • 1985 – Theme from New York, New York diventa l'inno ufficiale di New York • 1986 – Jean-Claude Duvalier, presidente di Haiti, fugge dalla nazione • 1990 – Collasso dell'Unione Sovietica: Il Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico accetta di cedere il monopolio del potere • 1991 - A Londra l'IRA, usando un mortaio rudimentale montato sul retro di un furgone, riesce a far esplodere un ordigno nel cortile del numero 10 di Downing Street, residenza del premier John Major, mentre è in corso una riunione di governo per discutere della guerra contro l'Iraq • 1991 - Il primo presidente democraticamente eletto di Haiti, Jean-Bertrand Aristide, viene insediato • 1992 – I dodici Stati della CEE firmano il Trattato sull'Unione Europea noto come Trattato di Maastricht • 1998 – Iniziano i XVIII Giochi olimpici invernali a Nagano (Giappone) • 1999 – Abdullah II diventa re di Giordania dopo la morte del padre, re Hussein • 2003 – Inviata la risposta all'ultimo contatto della sonda Pioneer 10 • 2006 – Bobo Craxi fonda I Socialisti • 2008 – Lancio della missione STS-122 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale con il laboratorio europeo Columbus • 2014 - Iniziano i XXII Giochi olimpici invernali.

