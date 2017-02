Nasce il 7 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce il 7 febbraio La lista comprende circa 740 persone 1080 - Matilde di Scozia, badessa scozzese 1102 - Matilde d'Inghilterra 1449 - Pietro di Foix, cardinale cattolico francese 1449 - Adriana di Nassau-Dillenburg, nobile tedesca 1478 - Tommaso Moro, politico inglese 1500 - João de Castro, esploratore portoghese 1552 - Ottaviano Bon, ambasciatore italiano 1556 - Maria di Nassau 1559 - Caterina di Borbone, nobile 1586 - Marzio Ginetti, cardinale italiano 1605 - Nicolas Mignard, pittore francese 1612 - Thomas Killigrew, impresario britannico 1622 - Vittoria Della Rovere 1656 - Maria Selvaggia Borghini, poetessa italiana 1669 - Johann Konrad Ammann, medico svizzero 1676 - Mechitar, monaco armeno 1681 - Camillo Brunori, medico e poeta italiano 1688 - Maria Luisa d'Assia-Kassel 1690 - Carlo Federico II di Oels, generale prussiano 1693 - Anna I di Russia, imperatrice 1709 - Charles de Brosses, filosofo francese 1724 - Friedrich von Knaus, inventore tedesco 1725 - Pierre Bayen, chimico francese 1733 - Johann von Hohenberg, architetto austriaco 1741 - Johann Heinrich Füssli, pittore svizzero 1751 - Giorgio Vincenzo Pigliacelli, politico italiano 1752 - Pasquale Antonio Fiorella, generale francese 1753 - Ugo di Basseville, giornalista francese 1753 - Rhijnvis Feith, scrittore olandese 1762 - Luc-Julien-Joseph Casabianca, militare francese 1767 - Antonio Bolognini Amorini, storico italiano 1772 - Miguel Ricardo de Álava, politico spagnolo 1780 - Gaspare Bernardo Pianetti, cardinale italiano 1784 - José Maria Meneses, nobile portoghese 1794 - Tito Bassetti, patriota italiano 1801 - Wilhem de Haan, zoologo olandese 1802 - Werner VIII von Alvensleben, politico prussiano 1803 - Lorenzo Ghiglini, politico italiano 1807 - Marija Aleksandrovna Potocka, nobildonna russa 1808 - Antonio Ciccone, politico italiano 1809 - Frederik Paludan-Müller, poeta danese 1812 - Charles Dickens, giornalista britannico 1814 - Gardner Quincy Colton, inventore statunitense 1815 - Francesco Finocchietti, politico italiano 1815 - Giuseppe Pasolini, politico italiano 1816 - Jean Frédéric Frenet, astronomo francese 1817 - Rinaldo Ruschi, politico italiano 1819 - Giosuè Argenti, scultore italiano 1822 - Camillo Ferrati, politico italiano 1824 - William Huggins, astronomo inglese 1825 - Karl Möbius, zoologo tedesco 1826 - Michele Ruta, pianista italiano 1828 - Adolphe-Louis-Albert Perraud, cardinale francese 1831 - Alfonso Visocchi, politico italiano 1833 - Ricardo Palma, scrittore peruviano 1834 - Rocco Chirichigno, brigante italiano 1834 - Estanislao del Campo, poeta argentino 1835 - Orazio Silvestri, geologo italiano 1837 - Henry Howard, III conte di Effingham 1837 - José Jiménez Aranda, pittore spagnolo 1837 - Sir James Murray, filologo scozzese 1839 - Fausto Guiotto, ingegnere italiano 1839 - Nicolaas Pierson, politico olandese 1841 - Auguste Choisy, storico francese 1842 - Alandre Ribot, politico francese 1844 - Virginia Marini, attrice italiana 1845 - Raffaello Ojetti, architetto italiano 1845 - Yaakov Dovid Wilovsky, rabbino russo 1846 - Vladimir Egorovič Makovskij, pittore russo 1849 - Carlo Beni, avvocato italiano 1851 - Hugo Tschudi, storico austriaco 1852 - Mariano Armellini, storico italiano 1852 - Ricardo de Madrazo, pittore spagnolo 1852 - Florence Trevelyan, nobildonna inglese 1853 - Pietro Romualdo Pirotta, botanico italiano 1855 - Charlie Siringo, scrittore statunitense 1856 - Charles Metcalfe, generale britannico 1856 - Emanuel Felke, medico tedesco 1856 - Filippo Galassi, ingegnere italiano 1857 - Alfred Lyttelton, politico inglese 1858 - Simone Pianetti, criminale italiano 1862 - Edward Granville Browne, orientalista britannico 1862 - Henri Konow, politico danese 1862 - Sante De Sanctis, psicologo italiano 1865 - Ernesto Pascal, matematico italiano 1865 - Wilson Bentley, fotografo statunitense 1867 - Giuseppe Borri, imprenditore italiano 1867 - Laura Ingalls Wilder, scrittrice statunitense 1870 - Alander Pfänder, filosofo tedesco 1870 - Alfred Adler, psicologo austriaco 1870 - Marie Cahill, attrice statunitense 1871 - Pieter Franciscus Dierckx, pittore belga 1871 - Wilhelm Stenhammar, pianista svedese 1873 - Thomas Andrews, progettista irlandese 1874 - Luigi Barzini, giornalista italiano 1874 - Louis Agassiz Fuertes, ornitologo statunitense 1875 - George Larner, atleta britannico 1876 - Enea Tallone, architetto italiano 1877 - Arrigo Serato, violinista italiano 1877 - Camillo Caccia Dominioni, cardinale italiano 1877 - Godfrey Harold Hardy, matematico britannico 1877 - Pietro Pomares y de Morant, arcivescovo italiano 1880 - Edward Dobbie, calciatore inglese 1880 - William Clayton, imprenditore statunitense 1881 - Arthur Pope, archeologo statunitense 1882 - Emil Jørgensen, calciatore danese 1882 - Richard Reading, politico statunitense 1883 - Eubie Blake, pianista statunitense 1883 - Eric Temple Bell, scrittore scozzese 1884 - Achille Liénart, cardinale francese 1884 - Angelo Invernizzi, ingegnere italiano 1884 - Marinus van Rekum, tiratore di fune olandese 1885 - Arno Neumann, calciatore tedesco 1885 - David Aylott, regista, attore inglese 1885 - Hugo Sperrle, militare tedesco 1885 - Michael Gamper, presbitero italiano 1885 - Ricardo Levene, sociologo argentino 1885 - Robert LeRoy, tennista statunitense 1885 - Silvestro Graziano, politico italiano 1885 - Sinclair Lewis, romanziere statunitense 1887 - Leo Spitzer, linguista austriaco 1887 - Michele Peiró Victori, spagnolo 1887 - Walter Janssen, attore tedesco 1888 - Archer MacMackin, regista statunitense 1888 - Eugenio Coselschi, politico italiano 1888 - Ignazio Chiarelli, politico italiano 1889 - Claudia Muzio, soprano italiano 1889 - Harry Nyquist, fisico statunitense 1889 - Josef Thorak, scultore tedesco 1889 - Otto Hartmann, aviatore tedesco 1890 - Serafino Mazzarocchi, ginnasta italiano *1891 - Ann Little, attrice statunitense 1892 - Vasilij Butusov, calciatore russo 1892 - Karel Opočenský, scacchista cecoslovacco 1892 - Wilhelm Schmid, pittore svizzero 1893 - Jean Louis Négadelle, ammiraglio francese 1895 - Anita Stewart, attrice statunitense 1896 - Thomas Holenstein, politico svizzero 1896 - Galliano Masini, tenore italiano 1896 - Jacob Paludan, scrittore danese 1896 - Frank Sullivan, montatore statunitense 1897 - Antonio Campolo, calciatore uruguaiano 1898 - Hans Krahe, filologo e linguista tedesco 1898 - Valentino Cencelli, politico italiano 1898 - Jone Romano, attrice italiana 1899 - Hans Jenny, geografo svizzero 1900 - Alceo Folicaldi, poeta italiano 1900 - Alfredo Menichelli, attore italiano 1900 - Vjekoslav Župančić, calciatore jugoslavo 1901 - Pierre Billon, regista francese 1901 - Giovanni Bovetti, politico italiano 1901 - Clementina de Jesus, cantante brasiliana 1903 - Rūdolfs Bārda, calciatore lettone 1904 - Tom Bradshaw, calciatore scozzese 1904 - Rocco D'Assunta, attore italiano 1905 - Georges Becker, micologo francese 1905 - Ulf von Euler, scienziato svedese 1905 - Paul Nizan, scrittore francese 1905 - René de Possel, matematico francese 1905 - Mihai Tänzer, calciatore rumeno 1906 - Jean Amrouche, scrittore algerino 1906 - Oleg Konstantinovič Antonov, ingegnere sovietico 1906 - Jun Hamamura, attore giapponese 1906 - Pu Yi 1907 - Victor Capesius, farmacista tedesco 1907 - Giovanni Faccenda, calciatore italiano 1907 - Virgilio Lilli, giornalista italiano 1908 - Buster Crabbe, attore statunitense 1908 - Milton S. Plesset, fisico statunitense 1909 - Willy Bogner, sciatore tedesco 1909 - Hélder Câmara, arcivescovo brasiliano 1909 - Giovanni Firpo, ciclista italiano 1909 - Giuseppe Geigerle, calciatore italiano 1909 - Amedeo Guillet, guerrigliero italiano 1909 - Silvio Zavala, storico messicano 1910 - Max Bense, filosofo e scrittore tedesco 1910 - Pilar Gómez Ferrer, attrice spagnola 1910 - Giovanni Onorato, attore italiano 1910 - Ted Sagar, calciatore inglese 1910 - Fiorenzo Tomea, pittore italiano 1911 - Ricardo Frione, calciatore uruguaiano 1911 - Rudolf Raftl, calciatore austriaco 1912 - Alfred Desenclos, compositore francese 1912 - Russell Drysdale, pittore australiano 1912 - Emilio Gattoronchieri, calciatore italiano 1912 - Matthias Heidemann, calciatore tedesco 1912 - Henri Romagnesi, micologo francese 1912 - Giovanni Semino, pittore e scultore italiano 1912 - Roy Sullivan, statunitense 1913 - Oskar Danon, compositore bosniaco 1913 - Diego De Minicis, scultore e pittore italiano 1913 - Domenico Fenocchio, pilota motociclistico italiano 1913 - Ramón Mercader, agente segreto spagnolo 1913 - Emilio Rancilio, calciatore italiano 1914 - Pietro Pajetta, partigiano italiano 1915 - Teoctist Arăpaşu, religioso rumeno 1915 - Eddie Bracken, attore statunitense 1915 - Georges-André Chevallaz, politico svizzero 1915 - Carlo Felice Cillario, musicista italiano 1917 - Elena Giusti, attrice e cantante italiana 1919 - Jock Mahoney, attore statunitense 1920 - Giovanni Corrieri, ciclista italiano 1920 - Don Martin, cestista statunitense 1920 - Augusto Mazzucato, calciatore italiano 1920 - Miguel Lourenço, calciatore portoghese 1921 - Nhmije Hoxha, politica albanese 1922 - Hattie Jacques, attrice britannica 1922 - Roberto Beghi, calciatore italiano 1923 - Jiri Pelikan, attivista cecoslovacco 1923 - Armando Robles Godoy, regista peruviano 1923 - Grigorij Vasil'evič Romanov, politico sovietico 1923 - Dick Shrider, cestista statunitense 1924 - Oscar Blando, attore italiano 1924 - Lione Fioravante, pittore italiano 1924 - Benjamín Santos, calciatore argentino 1924 - Catherine Small Long, politica statunitense 1925 - José Curti, calciatore argentino 1925 - Luigi Ganassi, calciatore italiano 1925 - Romolo Valli, attore e doppiatore italiano 1925 - Francesco Varicelli, calciatore italiano 1926 - Konstantin Feoktistov, cosmonauta sovietico 1926 - Manuel Garriga, calciatore francese 1926 - Oreste Granillo, politico italiano 1926 - Estanislao Karlic, cardinale argentino 1926 - Mark Tajmanov, scacchista ucraino 1926 - Keiko Tsushima, attrice giapponese 1927 - Giovanni Alasia, politico italiano 1927 - Alfred Anglin, criminale statunitense 1927 - Juliette Gréco, attrice francese 1927 - Vladimir Kuc, atleta sovietico 1928 - Luigi Scarascia, calciatore italiano 1929 - Claudio Celli, attore italiano 1929 - Italo Insolera, storico italiano 1930 - David Kahn, giornalista statunitense 1931 - Domenico Cortese, vescovo italiano 1931 - Valentino Parlato, politico italiano 1931 - Gloria Talbott, attrice statunitense 1932 - John Atyeo, calciatore inglese 1932 - Vasilij Dmitrievič Kuznecov, atleta sovietico 1932 - Nikita Larionovič Larionov, poeta russo 1932 - David Messina, giornalista italiano 1932 - Domenico Pittella, politico italiano 1932 - Gay Talese, scrittore statunitense 1932 - Alfred Worden, astronauta statunitense 1933 - Sergio Cigada, linguista italiano 1933 - Aldo Ciorba, italiano 1933 - Romain Zaleski, imprenditore francese 1934 - Lennart Backman, calciatore svedese 1934 - Piet Bukman, politico olandese 1934 - Antonio Corso, calciatore italiano 1934 - Jimmy Dean, cantante statunitense 1934 - Edward Fenech-Adami, politico maltese 1934 - Aldo Moser, ciclista italiano 1934 - King Curtis, sassofonista statunitense 1935 - Luciano Forni, politico italiano 1935 - Cliff Jones, calciatore gallese 1935 - Herb Kohl, politico statunitense 1935 - Augusto Rocha, calciatore portoghese 1936 - Jas Gawronski, giornalista italiano 1936 - Marino Klinger, calciatore colombiano 1936 - Giancarlo Migliavacca, calciatore italiano 1936 - Luis Santibáñez, allenatore di calcio cileno 1937 - Pierre Michelin, calciatore francese 1937 - Pietro Perlingieri, politico italiano 1938 - Ezio Gallori, sindacalista italiano 1938 - Fred LaCour, cestista statunitense 1938 - Dieter Perau, calciatore tedesco 1938 - Cayetano Ré, calciatore paraguaiano 1938 - Vittorio Schiraldi, giornalista italiano 1938 - Franco Testa, ciclista italiano 1939 - Alberto Cerreti, politico italiano 1939 - Faustino Turra, calciatore italiano 1940 - Geneviève Guinchard, cestista francese 1940 - Alfredo Magni, calciatore italiano 1940 - Toshihide Maskawa, fisico giapponese 1940 - Michael McNeil, calciatore inglese 1940 - Agostino Superbo, arcivescovo italiano 1940 - Tony Tan, politico singaporiano 1941 - Doc Hastings, politico statunitense 1941 - Jim King, cestista statunitense 1941 - Leslie Lamport, scienziato statunitense 1942 - Alain Dhénaut, produttore francese 1942 - Karl Galinsky, storico francese 1942 - Ivan Mládek, cantautore cecoslovacco 1943 - Franco Bodrero, ciclista italiano 1943 - Gareth Hunt, attore britannico 1943 - Vittorio Paravia, imprenditore italiano 1943 - Jos van der Vleuten, ciclista olandese 1944 - Michael A. Andrews, politico statunitense 1944 - Mario Ascheri, storico italiano 1944 - Barrie M. Osborne, produttore neozelandese 1944 - Agostino Saccà, giornalista italiano 1945 - Gerald Davies, gallese 1945 - Ricardo González Rotela, calciatore paraguaiano 1945 - Giuseppe Picella, calciatore italiano 1945 - Valentino Salvoldi, scrittore italiano 1946 - Jeff Van Note, giocatore football statunitense 1946 - Héctor Babenco, regista argentino 1946 - Cheikh Fall, cestista senegalese 1946 - Per Loraas, calciatore norvegese 1946 - Pete Postlethwaite, attore britannico 1947 - Flemming Jørgensen, attore danese 1947 - Sergio Vedovato, politico italiano 1947 - John Weathers, batterista britannico 1947 - Giancarlo Zarfati, attore italiano 1948 - René Berthod, sciatore alpino svizzero 1948 - Claudio Caligari, regista italiano 1948 - Flavio Del Barba, calciatore italiano 1948 - Corrado Francia, cantante italiano 1948 - David Harvey, calciatore scozzese 1949 - Paulo César Carpegiani, calciatore brasiliano 1949 - Vittorio Colizzi, virologo italiano 1949 - Joe English, batterista statunitense 1949 - Giancarlo Gabbianelli, politico italiano 1949 - Gianni Giannini, attore italiano 1949 - Daniel Jeandupeux, calciatore svizzero 1949 - Alan Lancaster, cantante e bassista inglese 1949 - Luigi Moretti, arcivescovo cattolico italiano 1949 - Pato Moure, giornalista brasiliano 1949 - Bert Sommer, attore statunitense 1950 - Mauro Bellugi, calciatore italiano 1950 - Wally Buono, allenatore football canadese 1950 - Marilyn Cochran, sciatrice statunitense 1950 - Patrick McGrath, scrittore inglese 1950 - Dusan Spiner, vescovo cattolico slovacco 1950 - Susan Taslimi, attrice iraniana 1950 - Zdravko Zupan, fumettista jugoslavo 1950 - Massimo de Bernart, direttore d'orchestra italiano 1951 - Eddie Kelly, calciatore scozzese 1951 - Manfred Schumann, bobbista tedesco 1952 - Syusy Blady, cabarettista italiana 1952 - Antonio Catricalà, politico italiano 1952 - Giuseppe Fallica, politico italiano 1952 - Pepeu Gomes, cantante brasiliano 1952 - John Hickenlooper, politico statunitense 1952 - Vasco Rossi, cantautore italiano 1952 - Didi Senft, inventore tedesco 1953 - Robert Brazile, giocatore football statunitense 1953 - Maria Pace Ottieri, scrittrice italiana 1953 - Francesco Salvi, attore italiano 1954 - Dieter Bohlen, cantante tedesco 1954 - Lucio Caracciolo, giornalista italiano 1954 - Marlene Font, schermitrice cubana 1954 - Gianna Malisani, politica italiana 1954 - Rune Ottesen, calciatore norvegese 1955 - Andrea Annunziata, politico italiano 1955 - Miguel Ferrer, attore statunitense 1955 - Vincenzo Galioto, politico italiano 1955 - Steven Gould, scrittore statunitense 1955 - Bruno Molea, politico italiano 1955 - Accursio Montalbano, politico italiano 1955 - Michael Noack, calciatore tedesco orientale 1956 - José Manuel Beirán, cestista spagnolo 1956 - Maurizio Ferraris, filosofo italiano 1956 - Zinaida Greceanîi, politica moldava 1956 - Emo Philips, attore statunitense 1956 - Annibale Ruccello, attore italiano 1956 - Mark St. John, chitarrista statunitense 1956 - Rick Wilson, cestista statunitense 1957 - Gino Maes, calciatore belga 1957 - Sergio Zanon, bobbista italiano 1958 - Vladimir Aleksandrov, bobbista russo 1958 - Giuseppe Baresi, calciatore italiano 1958 - Manuel Mijares, cantante messicano 1958 - Mike O'Koren, cestista statunitense 1959 - Christine Angot, scrittrice francese 1959 - Franco Capponi, politico italiano 1959 - Sammy Lee, calciatore inglese 1959 - Mick McCarthy, calciatore irlandese 1959 - Karel Mokrý, scacchista slovacco 1959 - Enrique Serna, scrittore messicano 1959 - Attilio Sorbi, calciatore italiano 1960 - Klaus J. Behrendt, attore tedesco 1960 - Gianfranco Burchiellaro, politico italiano 1960 - Gabriel Calderón, calciatore argentino 1960 - Bart Kosko, logico statunitense 1960 - Yasunori Matsumoto, doppiatore giapponese 1960 - Massimo Mattiazzo, calciatore italiano 1960 - Sandra Savino, politica italiana 1960 - Robert Smigel, attore statunitense 1960 - James Spader, attore statunitense 1961 - Allen West, politico statunitense 1961 - László Zsadányi, calciatore a 5 ungherese 1962 - Salvatore Antibo, atleta italiano 1962 - Garth Brooks, cantante statunitense 1962 - David Bryan, tastierista statunitense 1962 - José Araújo, calciatore brasiliano 1962 - Romuald Hazoumé, scultore e pittore beninese 1962 - Eddie Izzard, attore britannico 1962 - Nicolò Napoli, calciatore italiano 1963 - Jason Leland Adams, attore statunitense 1963 - Giuseppe De Martino, calciatore italiano 1963 - Thomas Fahrner, nuotatore tedesco 1963 - Andrea Gios, politico italiano 1963 - David Hackl, regista canadese 1963 - James Leland Adams, attore statunitense 1963 - Dwayne McClain, cestista statunitense 1963 - Andrea Renzi, attore italiano 1963 - Heidemarie M. Piper, astronauta statunitense 1964 - Cesare Basile, cantautore italiano 1964 - Hamish French, calciatore scozzese 1964 - Gretchen Magers, tennista statunitense 1964 - Cynthia Woodhead, nuotatrice statunitense 1965 - Ignacio Ambríz, calciatore messicano 1965 - Holger Bauroth, fondista tedesco 1965 - Toby Bourke, musicista irlandese 1965 - Andrea Chiurato, ciclista italiano 1965 - Emanuela Folliero, attrice italiana 1965 - Jason Gedrick, attore statunitense 1965 - Domenico Gorla, atleta italiano 1965 - Róger Gómez, calciatore costaricano 1965 - Chris Rock, regista, attore statunitense 1965 - Daniel Sangouma, atleta francese 1966 - Horacio Del Federico, pallavolista argentino 1966 - Eric Johnson, cestista statunitense 1966 - Tiziano Motti, politico italiano 1966 - Kristin Otto, nuotatrice tedesca 1966 - Luketz Swartbooi, atleta namibiano 1966 - Shōu Tajima, fumettista giapponese 1966 - Vassilis Tsabropoulos, pianista greco 1966 - Manuela Villa, scrittrice italiana 1966 - Monika Weber-Koszto, schermitrice rumena 1966 - Francisco Zapata, cestista spagnolo 1967 - Stjepan Andrijašević, calciatore croato 1967 - Corrado Fantini, atleta italiano 1967 - Mondo Grosso, musicista giapponese 1967 - Frederick Pitcher, politico nauruano 1968 - Wu Bing, giocatore di calcio a 5 cinese 1968 - Brian Deane, calciatore inglese 1968 - Sully Erna, cantante statunitense 1968 - Davide Pessina, cestista italiano 1968 - Niklaus Schurtenberger, cavaliere svizzero 1968 - Martin Sinner, tennista tedesco 1968 - Mark Tewksbury, nuotatore canadese 1969 - Fernando Cáceres, calciatore argentino 1969 - Jean-Michel Ferri, calciatore francese 1969 - Viktor Majgurov, biatleta russo 1969 - Ben Mezrich, scrittore statunitense 1969 - Porntip Nakhirunkanok, modella thailandese 1969 - Maurizio Rinino, calciatore italiano 1969 - Fiona Robinson, cestista australiana 1970 - Riccardo Bracaloni, calciatore italiano 1970 - Michael Grimm, politico statunitense 1970 - Stanley Roberts, cestista statunitense 1970 - Simone White, cantante statunitense 1971 - Elisabeth Cebrián, cestista spagnola 1971 - Io, Carlo, cantautore tedesco 1971 - Ingo Freyer, cestista tedesco 1971 - Marek Koźmiński, calciatore polacco 1971 - Natalie Obkircher, slittinista italiana 1971 - Abdullah Saihan, calciatore kuwaitiano 1971 - Kevin Thompson, cestista statunitense 1972 - Essence Atkins, attrice statunitense 1972 - Stephanie Cook, pentatleta britannica 1972 - Pino Gagliardi, giornalista italiano 1972 - Chris Lieto, triatleta statunitense 1972 - Robyn Lively, attrice statunitense 1972 - Gianni Migliorini, calciatore italiano 1972 - Franck Perrot, biatleta francese 1972 - Stephanie Swift, attrice pornografica statunitense 1972 - Federico Taddia, giornalista italiano 1972 - Amon Tobin, musicista brasiliano 1972 - Herbert Wieger, calciatore austriaco 1973 - Tim Bowens, giocatore football statunitense 1973 - Stephen Fincher, politico statunitense 1973 - Kristin Godridge, tennista australiana 1973 - Bridgette Gusterson, pallanuotista australiana 1973 - Juwan Howard, cestista statunitense 1973 - Niesa Johnson, cestista statunitense 1973 - Gerd Siegmund, sciatore tedesco 1973 - Victor Webster, attore canadese 1973 - Petăr Žabov, calciatore bulgaro 1974 - Abdominal, rapper canadese 1974 - Steve Nash, cestista canadese 1974 - Gianni Resta, cantautore italiano 1974 - Nujabes, disc jockey giapponese 1974 - Sergej Volkov, scacchista russo 1974 - J Dilla, rapper statunitense 1975 - Kaspars Astašenko, hockeista lettone 1975 - Wes Borland, chitarrista statunitense 1975 - Marco Carola, musicista italiano 1975 - Alandre Daigle, hockeista canadese 1975 - Rémi Gaillard, umorista francese 1975 - Emily Loizeau, cantautrice francese 1975 - Hennadij Medvedjev, calciatore ucraino 1975 - Alessandro Prete, attore italiano 1975 - Rafik Saïfi, calciatore algerino 1976 - Florent Brard, ciclista francese 1976 - Mariangela Cirone, cestista italiana 1976 - Azər Məmmədov, calciatore azero 1976 - Daisuke Oku, calciatore giapponese 1976 - Sreto Ristić, calciatore serbo 1976 - Mark Sanford, cestista statunitense 1977 - Giorgos Alopoulos, calciatore greco 1977 - Christian Bouckenooghe, calciatore neozelandese 1977 - Luigi Consonni, calciatore italiano 1977 - Saviour Darmanin, calciatore maltese 1977 - Radosław Hyży, cestista polacco 1977 - Tsuneyasu Miyamoto, calciatore giapponese 1977 - Dīmītrīs Papanikolaou, cestista greco 1977 - Mariusz Pudzianowski, atleta polacco 1977 - Ismael Ruiz, calciatore spagnolo 1977 - Pëtr Samojlenko, cestista russo 1977 - Hillary Wolf, judoka statunitense 1978 - Massimiliano Di Franco, pallavolista italiano 1978 - Gabe Muoneke, cestista nigeriano 1978 - Manuela Gentili, atleta italiana 1978 - Péter Kovács, calciatore ungherese 1978 - Ashton Kutcher, attore statunitense 1978 - Ivan Leko, calciatore croato 1978 - Branimir Longin, cestista croato 1978 - Milt Palacio, cestista statunitense 1978 - Daniel Van Buyten, calciatore belga 1978 - David Äbischer, hockeista svizzero 1979 - Daniel Bierofka, calciatore tedesco 1979 - Nicola Campedelli, calciatore italiano 1979 - Nicolas Dieuze, calciatore francese 1979 - Birahim Diop, calciatore senegalese 1979 - Florian Eckert, sciatore tedesco 1979 - Tawakkul Karman, politica yemenita 1979 - Jurij Krivcov, ciclista ucraino 1979 - Andrea Pinzan, calciatore italiano 1979 - Semeka Randall, cestista statunitense 1979 - Cerina Vincent, attrice statunitense 1980 - Paolo Amendola, allenatore di pallavolo italiano 1980 - Kadidja Andersson, cestista svedese 1980 - Emma Ania, atleta britannica 1980 - Yevgeniy Borkin, pentatleta ucraino 1980 - Maximiliano Cejas, calciatore argentino 1980 - Luigi Cennamo, calciatore italiano 1980 - Javier Filardi, pallavolista argentino 1980 - Chris Moss, cestista statunitense 1980 - Saša Papac, calciatore bosniaco 1980 - Iván Velasco, ciclista spagnolo 1981 - Danny Guijt, calciatore olandese 1981 - Ken Kotyk, bobbista canadese 1981 - Darcy Dolce Neto, calciatore brasiliano 1982 - Osamu Mukai, attore giapponese 1982 - Mickaël Piétrus, cestista francese 1982 - Luay Salah, calciatore iracheno 1982 - Nicola Spirig, triatleta svizzera 1982 - Hugo Suárez, calciatore boliviano 1982 - Kelly Williams, cestista statunitense 1982 - Nihan Yeldan, pallavolista turca 1983 - Jonathan Brison, calciatore francese 1983 - Yannick Deschamps, pilota motociclistico francese 1983 - Malcolm Howard, canottiere canadese 1983 - Christian Klien, pilota automobilistico austriaco 1983 - Federico Marchetti, calciatore italiano 1983 - Sam Martin, cantante statunitense 1983 - Sammy Mejia, cestista statunitense 1983 - Eva Riccobono, attrice italiana 1984 - Cinzia Arioli, cestista italiana 1984 - Kavin Bryan, calciatore giamaicano 1984 - Trey Hardee, atleta statunitense 1984 - Martin Klein, calciatore ceco 1984 - Enjo Krastovčev, calciatore bulgaro 1984 - Jessica Lindell-Vikarby, sciatrice svedese 1984 - Jillian Robbins, cestista statunitense 1984 - Arlenys Romero, cestista cubana 1984 - Miloslava Svobodová, cestista ceca 1985 - Mario Brkljača, calciatore croato 1985 - Clara Bryant, attrice statunitense 1985 - Brittany Hayes, pallanuotista statunitense 1985 - Josh Hennessy, hockeista statunitense 1985 - Bernard James, cestista statunitense 1985 - Nasir Lamine, calciatore ghanese 1985 - Li Ling, atleta cinese 1985 - Tina Majorino, attrice statunitense 1985 - Christophe Mandanne, calciatore francese 1985 - Tegan Moss, attrice canadese 1985 - Melissa Wiik, calciatrice norvegese 1985 - Deborah Ann Woll, attrice statunitense 1985 - Pablo Menéndez, calciatore uruguaiano 1986 - Gaizka Bergara, calciatore spagnolo 1986 - Vincent Bossou, calciatore togolese 1986 - Stephen Colletti, attore statunitense 1986 - T.J. Dillashaw, artista marziale statunitense 1986 - Martin Fillo, calciatore ceco 1986 - Eva Giauro, cestista italiana 1986 - Michael Orozco, calciatore statunitense 1986 - João Moreira, calciatore portoghese 1986 - Melissa Satta, attrice italiana 1986 - Carlo Sibilia, politico italiano 1986 - Jonny Steele, calciatore nordirlandese 1986 - Giorgi Tsintsadze, cestista georgiano 1986 - Marcos Tébar, calciatore spagnolo 1987 - Benedetta Bagnara, cestista italiana 1987 - Brea Bennett, attrice pornografica statunitense 1987 - Monika Brodka, cantante polacca 1987 - Joel Freeland, cestista britannico 1987 - Michael Johnson, giocatore football statunitense 1987 - Kerli, cantautrice estone 1987 - Jonathan Lacerda, calciatore uruguaiano 1987 - Lasha Parghalava, cestista georgiano 1987 - Ibrahima Thomas, cestista senegalese 1988 - Giacomo Bellei, pallavolista italiano 1988 - Carolina Bianchi, atleta italiana 1988 - Nicki Bille Nielsen, calciatore danese 1988 - Roberto Canella, calciatore spagnolo 1988 - Sandro Foschini, calciatore svizzero 1988 - Taylor Mays, giocatore football statunitense 1988 - Michaela Nösig, sciatrice austriaca 1988 - Marcel Román, calciatore uruguaiano 1988 - Ryuta Sasaki, calciatore giapponese 1988 - Christian Schneuwly, calciatore svizzero 1988 - Tebogo Sembowa, calciatore botswano 1988 - Matthew Stafford, giocatore football statunitense 1988 - Lee Joon, cantante, attore sudcoreano 1989 - Mohamed Amsif, calciatore tedesco 1989 - Nick Calathes, cestista statunitense 1989 - Alejandro González, tennista colombiano 1989 - Louisa Lytton, attrice britannica 1989 - Yukino Nagamatsu, pallavolista giapponese 1989 - Gédéon Pitard, cestista camerunese 1989 - Alis Rolín, calciatore uruguaiano 1989 - Dar'ja Korobova, sincronetta russa 1989 - Neil Taylor, calciatore gallese 1989 - Isaiah Thomas, cestista statunitense 1989 - Gonzalo Ucha, calciatore argentino 1989 - Elia Viviani, ciclista italiano 1990 - Anna Abreu, cantante finlandese 1990 - Cai Tong-Tong, ginnasta cinese 1990 - Dalilah Muhammad, atleta statunitense 1990 - Emile Béaruné, calciatore francese 1990 - Francisco Javier Reyes, calciatore honduregno 1990 - Hua Chenyu, cantante cinese 1990 - Johnny Leverón, calciatore honduregno 1990 - Jonathan Rousselle, cestista francese 1990 - Margherita Zanon, calciatrice italiana 1990 - Matthieu Saunier, calciatore francese 1990 - Morris Claiborne, giocatore football statunitense 1990 - Neil Etheridge, calciatore inglese 1990 - Olivier Bonnes, calciatore nigerino 1990 - Rebecca Ward, schermitrice statunitense 1990 - Ross Perry, calciatore scozzese 1990 - Ryan Seymour, giocatore football statunitense 1990 - Steven Stamkos, hockeista canadese 1990 - Theron Wood, calciatore britannico 1991 - Aleksandra Sikora, calciatrice polacca 1991 - Federico Platero, calciatore uruguaiano 1991 - Francesca Lollobrigida, pattinatrice italiana 1991 - Ian Boswell, ciclista statunitense 1991 - Markus Wheaton, giocatore football statunitense 1991 - Ovie Soko, cestista britannico 1991 - Rachel Sibner, attrice statunitense 1991 - Ryan O'Reilly, hockeista canadese 1991 - Samir Bousenine, calciatore andorrano 1992 - Ahmad Benali, calciatore libico 1992 - Eleonora Strobbe, arciera italiana 1992 - Fabio Mian, cestista italiano 1992 - Irina Šaripova, supermodella russa 1992 - Jain, cantautrice francese 1992 - Jose Baxter, calciatore inglese 1992 - Ksenija Stolbova, pattinatrice russa 1992 - Kylie Verzosa, modella filippina 1992 - Maimi Yajima, attrice giapponese 1992 - Michael Valgren Andersen, ciclista danese 1992 - Nicole Rolser, calciatrice tedesca 1992 - Sergi Roberto, calciatore spagnolo 1992 - Vladica Brdarovski, calciatore macedone 1993 - Bruno Araújo dos Santos, calciatore brasiliano 1993 - Christopher Mears, tuffatore inglese 1993 - Darwin Machís, calciatore venezuelano 1993 - David Dorfman, attore statunitense 1993 - Diego Laxalt, calciatore uruguaiano 1993 - Greg Whittington, cestista statunitense 1993 - Guillermo Viscarra, calciatore boliviano 1993 - Javon Hargrave, giocatore football statunitense 1993 - Lorenzo Zeni, canoista italiano 1993 - Todor Nedelev, calciatore bulgaro 1993 - Valon Berisha, calciatore norvegese 1993 - Víctor Cabrera, calciatore argentino 1994 - Alessandro Schöpf, calciatore austriaco 1994 - Kimmer Coppejans, tennista belga 1994 - Marko Pavlovski, calciatore serbo 1994 - Rui da Silva, calciatore portoghese 1994 - Ulisse Pelloni, calciatore svizzero 1994 - Xenia Goodwin, attrice australiana 1995 - Cao Yuan, tuffatore cinese 1995 - Gaël Andonian, calciatore francese 1995 - Joel Mero, calciatore finlandese 1995 - Shani Tarashaj, calciatore svizzero 1996 - David Castro, attore statunitense 1996 - Mai Hagiwara, cantante giapponese 1996 - Pierre Gasly, pilota automobilistico francese 1996 - Sondre Rossbach, calciatore norvegese 1997 - Nicolò Barella, calciatore italiano 1997 - Anhelina Kalinina, tennista ucraina 1999 - Tamaki Matsumoto, attrice giapponese 1999 - Bea Miller, cantautrice statunitense 