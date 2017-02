Nasce l'8 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Nasce l'8 febbraio La lista contiene circa 790 persone An Nakahara, fumettista giapponese 412 - Proclo, filosofo e matematico bizantino 1191 - Jaroslav II di Vladimir 1291 - Alfonso IV del Portogallo, sovrano 1293 - Clemenza d'Ungheria 1405 - Costantino XI Paleologo, imperatore bizantino 1424 - Cristoforo Landino, scrittore italiano 1487 - Ulrico I di Württemberg 1507 - Luca Martini, ingegnere italiano 1514 - Daniele Barbaro, cardinale italiano 1547 - Girolamo Mattei, cardinale italiano 1552 - Théodore Agrippa d'Aubigné, scrittore francese 1577 - Robert Burton, saggista inglese 1585 - Constant d'Aubigné, nobile francese 1593 - Louis de La Valette d'Épernon, cardinale francese 1630 - Pierre-Daniel Huet, storico francese 1634 - Teodosio di Braganza, principe portoghese 1649 - André João Antonil, gesuita italiano 1657 - Alessandro Falconieri, cardinale italiano 1675 - Magdalena von Neitschütz, nobildonna tedesca 1684 - Federigo Amadei, storico italiano 1685 - Charles-Jean-François Hénault, storico francese 1703 - Corrado Giaquinto, pittore italiano 1708 - Václav Jan Kopřiva, organista ceco 1715 - Pasquale Cafaro, compositore italiano 1715 - Urbano Paracciani Rutili, cardinale italiano 1718 - Joseph-Marie Amiot, missionario francese 1720 - Sakuramachi, imperatore giapponese 1721 - Ferdinando di Solms-Braunfels, principe tedesco 1727 - Ferdinando Toderini, letterato italiano 1730 - Gaetano Barba, architetto italiano 1731 - Innocenzo Conti, cardinale italiano 1741 - André Grétry, compositore belga 1743 - Louis-Auguste-Philippe d'Affry, politico svizzero 1744 - Karl Theodor von Dalberg, arcivescovo tedesco 1755 - Raffaele Longobardi, vescovo cattolico italiano 1764 - Giovanni Amoretti, incisore italiano 1764 - Rudolf Cederström, ammiraglio svedese 1765 - Joseph Eybler, compositore austriaco 1766 - Carlo di Brunswick-Wolfenbüttel, nobile 1766 - Johann Benjamin Erhard, scrittore tedesco 1774 - Peter Goëss, ufficiale e giurista austriaco 1781 - Guglielmina di Sagan, nobile tedesca 1785 - Heinrich Anschütz, attore austriaco 1785 - Martín Miguel de Güemes, militare argentino 1787 - Giovanni Gussone, botanico italiano 1787 - Jan Zygmunt Skrzynecki, generale polacco 1792 - Carolina Augusta di Baviera 1794 - Friedlieb Ferdinand Runge, chimico tedesco 1795 - Gennaro Fergola, militare italiano 1796 - Barthélemy Prosper Enfantin, scrittore francese 1798 - Michail Pavlovič Romanov 1799 - John Lindley, botanico inglese 1800 - Aleksej Vasil'evič Šeremetev, nobile russo 1802 - Étienne-Théodore Cuenot, vescovo francese 1803 - Aleksandr Grigor'evič Demidov, ufficiale russo 1804 - Giovanni Vialardi, cuoco italiano 1804 - Richard Lemon Lander, esploratore inglese 1805 - Auguste Blanqui, politico francese 1805 - Giuseppe Lauria, politico italiano 1805 - Kuriakose Elias Chavara, presbitero indiano 1806 - Andrea Meneghini, politico italiano 1806 - Giovanni Battista Carducci, architetto italiano 1807 - Benjamin Waterhouse Hawkins, scultore britannico 1807 - Carlo Torrigiani, politico italiano 1807 - Luigi Calori, medico italiano 1809 - Faustino Malaspina, politico italiano 1809 - Benedetto Musolino, politico italiano 1810 - Arcangelo Scacchi, geologo italiano 1810 - Eliphas Lévi, esoterista francese 1810 - Norbert Burgmüller, musicista tedesco 1813 - Jacob Georg Agardh, politico svedese 1814 - Juan Rafael Mora Porras, politico costaricano 1814 - Carl Paul Caspari, storico norvegese 1815 - Auguste Lacaussade, poeta francese 1817 - Richard Stoddert Ewell, militare statunitense 1818 - Austin Blair, politico statunitense 1819 - John Ruskin, scrittore britannico 1819 - Carolyne zu Sayn-Wittgenstein, nobildonna polacca 1820 - William Tecumseh Sherman, generale statunitense 1822 - Maxime Du Camp, scrittore francese 1822 - Gaetano Filangieri, cardinale italiano 1823 - Ilario Alibrandi, giurista italiano 1824 - Barnard E. Bee Jr., militare statunitense 1824 - Gaetano Filangieri, principe di Satriano, storico italiano 1825 - Giovanni Garelli, politico italiano 1825 - Giuseppe Ronco, vescovo italiano 1825 - Henry Walter Bates, entomologo inglese 1826 - Francesco Martire, politico italiano 1826 - John A. Logan 1826 - Tancredi Mosti Trotti Estense, politico italiano 1828 - Antonio Cagnoni, compositore italiano 1828 - Antonio Cánovas del Castillo, politico spagnolo 1828 - Jules Verne, scrittore francese 1828 - Pasquale Valsecchi, politico italiano 1829 - Teresa Cibele Legnazzi, patriota italiana 1830 - Vincenzo Calenda di Tavani, politico italiano 1834 - Giuseppe Maria Graniello, cardinale italiano 1834 - Dmitrij Ivanovič Mendeleev, chimico russo 1835 - Jörgen Vilhem Bergsøe, scrittore danese 1835 - Lazzaro Gagliardo, politico italiano 1837 - Carlo Astengo, politico italiano 1839 - Enrico Castelnuovo, scrittore italiano 1839 - Gustav Karl Laube, geologo tedesco 1840 - Élisabeth Turgeon, religiosa canadese 1841 - José d'Almeida Neto, cardinale portoghese 1841 - Gian Luca Cavazzi della Somaglia, politico italiano 1842 - Ulisse Barbieri, scrittore italiano 1843 - Carlo Bontemps, militare e patriota italiano 1844 - Alberto Pansa, politico italiano 1844 - Paul Demeny, poeta francese 1845 - Anton Weichselbaum, batteriologo austriaco 1845 - Emil Sax, economista austriaco 1845 - Francis Y. Edgeworth, economista britannico 1847 - Evgenij di Leuchtenberg, principe russo 1847 - Filippo Nani Mocenigo, politico italiano 1847 - Hermann Vöchting, botanico tedesco 1849 - Aristide Cavallari, cardinale italiano 1850 - Fritz Schöll, filologo tedesco 1851 - Kate Chopin, scrittrice statunitense 1852 - Frederick Samuel Fish, politico statunitense 1852 - Julius Neubronner, inventore tedesco 1854 - Michele Gebbia, matematico italiano 1855 - Giuseppe Orlando, ingegnere italiano 1857 - Christiaan S. Hurgronje, orientalista olandese 1857 - Elisabetta Anna di Prussia 1857 - Giulio Cesare Teloni, orientalista italiano 1859 - Domenico Fracassi di Torre Rossano, politico italiano 1860 - Geremia Lomnyc'kyj, presbitero ucraino 1860 - Wojciech Trąmpczyński, politico polacco 1863 - Luigi Ziliotto, politico italiano 1865 - Erwin Zeidler, militare austro-ungarico 1866 - Moses Gomberg, chimico statunitense 1867 - Max Dessoir, filosofo tedesco 1868 - Lionel Walter Rothschild, politico britannico 1870 - Vladimir Musin-Puškin, politico russo 1872 - Theodor Lessing, filosofo tedesco 1872 - Nikolaj Panin-Kolomenkin, pattinatore russo *1873 - Edvard Hugo von Zeipel, astronomo svedese 1874 - Bror Berger, attore, regista svedese 1876 - Paula Modersohn-Becker, pittrice tedesca 1877 - Carl Tanzler, medico tedesco 1878 - Martin Buber, filosofo, teologo austriaco 1878 - Willem Hesselink, Calciatore olandese 1878 - Paul Otto, attore, regista tedesco 1879 - Glover Morrill Allen, zoologo statunitense 1879 - Adolf Lindfors, lottatore finlandese 1880 - Joe Bache, calciatore inglese 1880 - Arthur Greenwood, politico inglese 1880 - Franz Marc, pittore tedesco 1880 - Maliq Bushati, politico albanese 1881 - Mario Gallina, attore italiano 1881 - E.D. Horkheimer, produttore statunitense 1881 - Beniamino Rosati, ambientalista italiano 1883 - Joseph Schumpeter, economista austriaco 1884 - Albert Debrunner, grecista svizzero 1884 - Burt Mustin, attore statunitense 1885 - Raffaele Corso, antropologo italiano 1886 - Charles Ruggles, attore statunitense 1887 - René Camard, calciatore francese 1887 - Luigi Faccio, politico italiano 1887 - Béla Révész, calciatore ungherese 1888 - Enrico Du Chene, calciatore italiano 1888 - Edith Evans, attrice britannica 1888 - Giuseppe Ungaretti, scrittore italiano 1888 - Ad Wolgast, pugile statunitense 1889 - Siegfried Kracauer, scrittore tedesco 1890 - Giorgio Wenter Marini, architetto italiano 1892 - Luigi Bartolini, scrittore italiano 1892 - Ralph Chubb, tipografo britannico 1892 - Bruno Fortichiari, politico italiano 1892 - Esodo Pratelli, pittore e regista italiano 1892 - Elizabeth Ryan, tennista statunitense 1894 - Billy Bishop, aviatore canadese 1894 - King Vidor, regista statunitense 1895 - Fedele Azari, pubblicitario italiano 1895 - Charles Géronimi, calciatore francese 1895 - Fedele Azari, pubblicitario italiano 1895 - Heikki Hirvonen 1895 - Horloogijn Čojbalsan, politico mongolo 1896 - Samuel J. Briskin, produttore russo 1896 - Philip Showalter Hench, medico statunitense 1897 - Francesco Colitto, politico italiano 1898 - André Fierens, calciatore belga 1898 - Guido Pajetta, pittore italiano 1898 - Felix Weil, accademico argentino 1899 - Juan Arremón, calciatore uruguaiano 1899 - Lonnie Johnson, cantante statunitense 1899 - Hans Lang, calciatore tedesco 1899 - Bo Lindman, schermidore svedese 1899 - Paul Martin, regista ungherese 1899 - Ennio Zelioli-Lanzini, politico italiano 1900 - Ivan Petrovič Ivanov-Vano, regista sovietico 1900 - Edoardo Persico, saggista italiano 1902 - Gori Castellani, aviatore italiano 1902 - Jan Elfring, calciatore olandese 1902 - Lucie Englisch, attrice austriaca 1902 - Demchugdongrub, ufficiale mongolo 1902 - Hans Nägle, bobbista tedesco 1902 - Girolamo Quaglia, lottatore italiano 1902 - Lyle Talbot, attore statunitense 1903 - Tunku Abdul Rahman, politico malese 1903 - Guido Morisi, attore italiano 1903 - Luigi Renato Sansone, politico italiano 1904 - Carlo II di Rosenberg, politico tedesco 1905 - Preguinho, calciatore brasiliano 1906 - Chester Carlson, inventore statunitense 1906 - Carlo Cestelli Guidi, ingegnere italiano 1906 - Richard Hofmann, calciatore tedesco 1906 - Franz Andrysek, sollevatore austriaco 1906 - Totò Mignone, attore italiano 1906 - Henry Roth, scrittore statunitense 1907 - Béla Bay, schermidore ungherese 1907 - Peter Delaney 1907 - William Markowitz, astronomo statunitense 1907 - Daniele Turani, politico italiano 1909 - Kató Lomb, traduttrice ungherese 1909 - Roldano Lupi, attore italiano 1910 - George R. Béthenod, pilota automobilistico francese 1910 - János Gyarmati, Calciatore ungherese 1910 - Stig Järrel, attore svedese 1910 - Gyula Polgár, calciatore ungherese 1911 - Elizabeth Bishop, scrittrice statunitense 1911 - Jørgen Hval, calciatore norvegese 1911 - Attilio Masarati, ciclista italiano 1911 - Eric Porter, regista australiano 1911 - Jimmy Richardson, calciatore inglese 1912 - Ann K.S. Lambton, orientalista britannica 1912 - Nikita Magaloff, pianista russo 1912 - Vojtěch Věchet, calciatore cecoslovacco 1913 - Martin Gilliat, ufficiale inglese 1913 - Betty Field, attrice statunitense 1914 - Salvatore Argento, produttore italiano 1914 - Michele Columbu, politico italiano 1914 - Demofilo Fidani, regista italiano 1914 - Bill Finger, fumettista statunitense 1914 - Renzo Helfer, politico italiano 1914 - Lloyd Lamble, attore australiano 1914 - Giacinto Prandelli, tenore italiano 1914 - Werner Roell, aviatore tedesco 1914 - Roberto Ducci, giornalista italiano 1914 - Aldo Tarantino, cantante e attore italiano 1915 - Hayri Arsebük, cestista turco 1915 - Roberto d'Asburgo-Este 1915 - Georges Guétary, cantante e attore greco 1915 - Takeshi Kamo, calciatore giapponese 1915 - Roberto d'Asburgo-Este 1918 - Giovanni Berghinz, partigiano italiano 1918 - Fred Blassie, wrestler statunitense 1918 - Angiolo Bonistalli, calciatore italiano 1918 - Mario Valota, schermidore svizzero 1919 - Marcella Balconi, politica italiana 1919 - Leopold Neumer, calciatore austriaco 1919 - Achille Pesce, politico italiano 1920 - Bob Bemer, informatico statunitense 1920 - Bengt Ekerot, attore svedese 1920 - Mike Magill, pilota automobilistico statunitense 1920 - Bruce Smith, giocatore football statunitense 1920 - Giacinto Spagnoletti, romanziere italiano 1920 - Pietro Virga, avvocato italiano 1920 - Clemens Wientjes, calciatore tedesco 1921 - Hans Albert, filosofo tedesco 1921 - Umberto Bonsignori, attore italiano 1921 - Raúl Córdoba, calciatore messicano 1921 - Moshe Gil, storico israeliano 1921 - Immanuel Jakobovits, teologo britannico 1921 - Luciano Pezzi, ciclista italiano 1921 - Lana Turner, attrice statunitense 1922 - Jurij L'vovič Averbach, scacchista russo 1922 - Warren Fenley, cestista statunitense 1922 - Gaetano Fichera, matematico italiano 1922 - Tadeusz Gajcy, poeta polacco 1922 - Audrey Meadows, attrice statunitense 1923 - Choi Yung-Keun, calciatore sudcoreano 1923 - Eugenio Cenisio, pittore italiano 1923 - Urpo Korhonen, scrittore finlandese 1923 - Nebojša Popović, cestista jugoslavo 1923 - Robert Rietti, attore italiano 1924 - Sante Carollo, ciclista italiano 1924 - Giuseppe Costamagna, politico italiano 1924 - Barnaba Hechich, presbitero italiano 1924 - Gösta Lindh, calciatore svedese 1924 - Khamtai Siphandon, politico laotiano 1925 - Raimondo D'Inzeo, cavaliere italiano 1925 - Oldřich Lajsek, pittore e designer ceco 1925 - Jack Lemmon, attore statunitense 1925 - Renato Pollini, politico italiano 1925 - Franco Ressel, attore italiano 1926 - Neal Cassady, scrittore statunitense 1928 - Ennio De Giorgi, matematico italiano 1928 - Vladimir Margania, calciatore sovietico 1928 - Vjačeslav Vasil'evič Tichonov, attore russo 1929 - Roger Byrne, calciatore inglese 1929 - Emerico Giachery, scrittore italiano 1929 - Karl Koller, Calciatore austriaco 1929 - Virgil Nestorescu, scacchista rumeno 1929 - Claude Rich, attore francese 1929 - Oscar Rizzato, arcivescovo cattolico italiano 1929 - Rosemarie von Trapp, cantante austriaca 1930 - Carlo Castellaneta, giornalista italiano 1930 - Umberto Chiacchio, politico italiano 1930 - Catherine Hardy, atleta statunitense 1930 - Emmanuele Milano, giornalista italiano 1930 - Giovanni Motzo, giurista italiano 1931 - James Dean, attore statunitense 1931 - Johnny Schofield, calciatore inglese 1932 - Cliff Allison, pilota automobilistico britannico 1932 - Horst Eckel, calciatore tedesco 1932 - Vladas Garastas, allenatore di basket lituano 1932 - Angelo Vanzin, canottiere italiano 1932 - Gigi Vesigna, giornalista italiano 1932 - John Williams, compositore statunitense 1933 - Giuseppe Arpád d'Asburgo-Lorena 1933 - Elly Ameling, soprano olandese 1933 - Hiroki Kosai, astronomo giapponese 1934 - Nando Barchiesi, calciatore italiano 1934 - Galina Bystrova, atleta sovietica 1934 - Vanni Scheiwiller, giornalista italiano 1934 - Marijan Žužej, pallanuotista jugoslavo 1935 – Chiara, nobildonna 1935 - Willy Vannitsen, ciclista belga 1936 - Donnie Butcher, cestista statunitense 1936 - Antonio Congiu, calciatore italiano 1936 - Marcella Mariani, attrice italiana 1937 - Aivars Gipslis, scacchista lettone 1939 - François Ponchaud, scrittore francese 1939 - José María Sison, politico filippino 1939 - Jan Villerius, calciatore olandese 1940 - Giacinto Boldrini, politico italiano 1940 - Maurizio Merli, attore italiano 1940 - Luigi Mezzanotte, attore italiano 1940 - Giorgio Oppi, politico italiano 1940 - Bohdan Paczyński, astronomo polacco 1940 - Wilhelm Sturm, calciatore tedesco 1941 - Antonio De Rosso, arcivescovo ortodosso italiano 1941 - Nick Nolte, attore statunitense 1941 - Cyril Guy Nègre, ingegnere francese 1941 - Carlo Volpi, calciatore italiano 1942 - Helena Humann, attrice statunitense 1942 - Pietro Marchesani, traduttore italiano 1942 - Terry Melcher, musicista statunitense 1942 - Domenico Scotti, vescovo italiano 1943 - Gianni Da Campo, scrittore italiano 1943 - Helmut Kohl, arbitro di calcio austriaco 1943 - Vittorio Marsiglia, attore italiano 1943 - Kirk Morris, attore e culturista italiano 1943 - Willy Roy, calciatore tedesco 1944 - Steve Chubin, cestista statunitense 1944 - Brian Farrell, vescovo cattolico irlandese 1944 - Roger Lloyd Pack, attore britannico 1944 - Paul Long, cestista statunitense 1944 - Sebastião Salgado, fotografo brasiliano 1944 - Alander Vencel, calciatore cecoslovacco 1944 - Jiří Zídek, cestista cecoslovacco 1944 - Ryōsuke Ōhashi, filosofo giapponese 1945 - Rino Barillari, fotografo italiano 1945 - Luigi Giannini, calciatore italiano 1946 - Bob Collins, politico australiano 1946 - Salomón Lerner Ghitis, politico peruviano 1946 - Oscar Zubía, calciatore uruguaiano 1947 - Daniela Caroli, attrice italiana 1947 - Aurelio Galli, calciatore italiano 1947 - Illy Reale, autore televisivo italiano 1947 - Marino Zanatta, cestista italiano 1948 - Bill Cain, cestista statunitense 1948 - Claudio Grotto, imprenditore italiano 1948 - Fabio Trioli, cantante italiano 1949 - Brooke Adams, attrice statunitense 1949 - Niels Arestrup, attore francese 1950 - Nicola Fusaro, calciatore italiano 1950 - Marcel Ospel, manager svizzero 1951 - Rosario Crocetta, politico italiano 1951 - Eduardo De Crescenzo, cantante italiano 1951 - Lino Duilio, politico italiano 1951 - Eugenio Gamba, calciatore italiano 1951 - Salvatore Lauro, politico italiano 1951 - Z'EV, poeta statunitense 1952 - Rodolfo Carvajal, calciatore venezuelano 1952 - Daisuke Gōri, doppiatore giapponese 1952 - Nora Miao, attrice hongkonghese 1952 - Carolyn Pickles, attrice britannica 1952 - Daniele Segre, regista italiano 1952 - Silva Semadeni, politica svizzera 1952 - Frank Tømmervåg, calciatore norvegese 1952 - Marinho Chagas, calciatore brasiliano 1953 - Mary Steenburgen, attrice statunitense 1954 - Phyllis Curott, avvocato statunitense 1954 - Geremia Giroldi, cestista italiano 1954 - Ouji Hiroi, fumettista giapponese 1954 - Christine Rolland, sciatrice francese 1955 - Sergio Divina, politico italiano 1955 - Alessandro Fo, poeta italiano 1955 - John Fox, allenatore football statunitense 1955 - John Grisham, scrittore statunitense 1955 - Svein Grøndalen, calciatore norvegese 1955 - Viktor Šiškin, calciatore sovietico 1955 - Jim Neidhart, wrestler statunitense 1955 - Nancy Oliver, sceneggiatrice statunitense 1955 - Ethan Phillips, attore statunitense 1955 - Fernando Ubiergo, cantautore cileno 1956 - Stefano Bastianoni, politico italiano 1956 - Marques Johnson, cestista statunitense 1956 - Giuseppe Pillon, calciatore italiano 1956 - Nunzio Francesco Testa, politico italiano 1957 - Sante Crepaldi, calciatore italiano 1957 - Massimo De Stefanis, calciatore italiano 1957 - Mariko Iwadate, fumettista giapponese 1957 - Gilson Trindade de Jesus, cestista brasiliano 1958 - Cataldo Innato, karateka italiano 1958 - Gerhard Jäger, sciatore austriaco 1958 - Tommy Langley, calciatore inglese 1958 - Elvis Rolle, cestista bahamense 1958 - Sherri Martel, wrestler statunitense 1958 - Marina Silva, politica brasiliana 1959 - Marco Aleotti, regista italiano 1959 - Valentino Battisti, cestista italiano 1959 - Henry Czerny, attore canadese 1959 - Jerry Eaves, cestista statunitense 1959 - Chico Forti, velista italiano 1959 - Ricardo Gallego, calciatore spagnolo 1959 - Orfeo Goracci, politico italiano 1959 - Heinz Günthardt, tennista svizzero 1959 - Claudio Maniago, vescovo cattolico italiano 1959 - Angelo Rizzo, giornalista italiano 1960 - Benigno Aquino III, politico filippino 1960 - Alfred Gusenbauer, politico austriaco 1960 - Stuart Hamm, bassista statunitense 1960 - Massimo Marino, attore italiano 1960 - Scooter McCray, cestista statunitense 1960 - Roger Mendy, calciatore senegalese 1960 - Cristal Montañez, modella venezuelana 1960 - Domenico Procacci, produttore italiano 1960 - Nunziata Serradimigni, cestista italiana 1961 - Jeff Allen, cestista statunitense 1961 - Graziano Freschi, saggista italiano 1961 - Vince Neil, cantante statunitense 1961 - Giorgos Savvides, calciatore cipriota 1961 - Bruce Timm, fumettista statunitense 1962 - Odalys Cala, cestista cubana 1962 - Mariano Coccia, calciatore italiano 1962 - Rosanna Filippin, politico italiano 1962 - Winnie Hsin, cantante taiwanese 1962 - Márcio Monteiro, calciatore brasiliano 1962 - Lisa P. Jackson, politica statunitense 1962 - Pamela Springsteen, attrice statunitense 1962 - Gianpaolo Vallardi, politico italiano 1962 - Martin Wuttke, attore tedesco 1963 - Kim Sam-Soo, calciatore sudcoreano 1963 - Gus Bilirakis, politico statunitense 1963 - Bruno Cornillet, ciclista francese 1963 - Duško Radinović, calciatore jugoslavo 1963 - Igor' Runov, pallavolista sovietico 1963 - Luigi Zingales, economista italiano 1964 - Nicola Farron, attore italiano 1964 - Vito Rosario Petrocelli, politico italiano 1965 - Juan Carlos Babio, calciatore venezuelano 1965 - Alander Escobar, calciatore colombiano 1965 - Mathilda May, attrice francese 1965 - Miguel Pardeza, calciatore spagnolo 1965 - Andrew Sabiston, attore e scrittore canadese 1965 - Johan Wallner, sciatore alpino svedese 1966 - Al Antonitsch, tennista austriaco 1966 - Alberto Cottica, fisarmonicista italiano 1966 - Bruno Labbadia, calciatore tedesco 1966 - Kirk Muller, hockeista canadese 1966 - Hristo Stoičkov, calciatore bulgaro 1966 - Giampiero Valsania, pallavolista italiano 1967 - Michael Ansley, cestista statunitense 1967 - Kent Bergersen, calciatore norvegese 1967 - Luca Marcato, calciatore italiano 1967 - Lorenzo Minotti, calciatore italiano 1967 - Silvio Vella, calciatore maltese 1968 - Massimo Antonelli, giocatore di curling italiano 1968 - Gary Coleman, attore statunitense 1968 - Caleb Francis, calciatore norvegese 1968 - Alison Scott, tennista australiana 1968 - Ângelo Victoriano, cestista angolano 1969 - Hugo Brizuela, calciatore paraguaiano 1969 - Marco Cravero, chitarrista italiano 1969 - Adrien Duvillard, sciatore francese 1969 - Eiji Gaya, calciatore giapponese 1969 - Satsuki Igarashi, fumettista giapponese 1969 - Mary McCormack, attrice statunitense 1969 - An Nakahara, fumettista giapponese 1969 - Andrea Orlando, politico italiano 1969 - Marco Villa, ciclista italiano 1970 - Antonio Cericola, compositore italiano 1970 - Barbara Cola, cantante italiana 1970 - John Filan, calciatore australiano 1970 - Oleksandr Horškov, calciatore ucraino 1970 - Iván Kovács, schermidore ungherese 1970 - Milan Malatinský, calciatore slovacco 1970 - Jamie Martin, giocatore football statunitense 1970 - Alonzo Mourning, cestista statunitense 1970 - Peter Rzehak, sciatore austriaco 1971 - Aidy Boothroyd, calciatore inglese 1971 - Emiliano De Juliis, calciatore italiano 1971 - Andre El Haddad, arbitro di calcio libanese 1971 - Gas Lipstick, batterista svedese 1971 - Susan Misner, attrice statunitense 1971 - Fraser T Smith, musicista britannico 1971 - Dušan Tóth, calciatore slovacco 1971 - Andrus Veerpalu, fondista estone 1972 - Marco Businhani, calciatore brasiliano 1972 - Adrian Coates, pilota motociclistico britannico 1972 - Joanna Cupryś, cestista polacca 1972 - Guillaume Gallienne, attore e regista francese 1972 - Molly Goodenbour, cestista statunitense 1972 - Christian Greber, sciatore austriaco 1972 - Janice Rankin, giocatrice di curling britannica 1972 - Gabriela Suvová, biatleta ceca 1972 - Francesca Touré, cantante italiana 1972 - Hiroshi Tsuchida, doppiatore giapponese 1972 - Matthieu Verschuère, calciatore francese 1972 - Paul Wight, attore statunitense 1973 - Peter V. Brett, scrittore statunitense 1973 - Michelle Brogan, cestista australiana 1973 - Gianluca Colonnello, calciatore italiano 1973 - Mike Harder, hockeista canadese 1973 - Marc Lloyd-Williams, calciatore gallese 1973 - Andrea Moranty, attore pornografico spagnolo 1973 - Kalliopī Ouzounī, atleta greca 1974 - Jakub Dovalil, calciatore ceco 1974 - Rossana Giacalone, attrice italiana 1974 - Seth Green, attore statunitense 1974 - Zoran Janković, calciatore jugoslavo 1974 - Susan May Pratt, attrice statunitense 1974 - Kimbo Slice, pugile bahamense 1974 - Guy-Manuel Christo, cantante francese 1974 - Ulises de la Cruz, calciatore ecuadoriano 1975 - Clarence Acuña, calciatore cileno 1975 - Jonah Blechman, attore statunitense 1975 - Kevin Cooper, calciatore britannico 1975 - Tye Fields, pugile statunitense 1975 - Petri Nygård, rapper finlandese 1975 - Alondra Lee, attrice statunitense 1975 - José María Movilla, calciatore spagnolo 1975 - Patrizia Panico, calciatrice italiana 1975 - César Prates, calciatore brasiliano 1976 - Jeremy Rebek, hockeista canadese 1976 - Yang Shaoqi, schermitrice cinese 1976 - Jorge Vargas, calciatore cileno 1976 - Nicolas Vouilloz, pilota di rally francese 1977 - Jaïrzinho Cardoso, giocatore di beach soccer francese 1977 - Ousmane Dabo, calciatore francese 1977 - Phoenix, polistrumentista statunitense 1977 - Salvatore Greco, politico italiano 1977 - Aaron Johnson, musicista statunitense 1977 - Bridgette Kerkove, attrice pornografica statunitense 1977 - Diego Romancikas, calciatore argentino 1977 - Daniel Sanabria, calciatore paraguaiano 1977 - Mathieu Turcotte, pattinatore canadese 1978 - Dapayk, musicista tedesco 1978 - Andrej Egorčev, pallavolista russo 1978 - Alessandro Faria, calciatore brasiliano 1978 - Konrad Hari, sciatore alpino svizzero 1978 - Paolo Perazzani, batterista italiano 1979 - Maciej Bogucki, pentatleta polacco 1979 - Lionel Cappone, calciatore francese 1979 - Denisa Chládková, tennista ceca 1979 - Antonio Hidalgo, calciatore spagnolo 1979 - Martin Rowlands, calciatore irlandese 1979 - Josh Keaton, attore statunitense 1980 - Marco Esposito, calciatore italiano 1980 - Patrick Falk, calciatore tedesco 1980 - Elisabetta Gregoraci, modella italiana 1980 - Kami Imai, fumettista giapponese 1980 - Yang Wei, ginnasta cinese 1980 - Stephen Wright, calciatore inglese 1980 - Aleksandr Çertoqanov, calciatore ucraino 1981 - Emanuele Birarelli, pallavolista italiano 1981 - Jorge Brítez, calciatore paraguaiano 1981 - Benjamin Eze, cestista nigeriano 1981 - Steve Gohouri, calciatore ivoriano 1981 - Bertrand Grospellier, giocatore di poker francese 1981 - Amir Hadj Massaoued, calciatore tunisino 1981 - Gibran Hamdan, giocatore football statunitense 1981 - Jani Modig, calciatore finlandese 1981 - Dawn Olivieri, attrice statunitense 1981 - Stalin Ortiz, cestista colombiano 1981 - Jim Parrack, attore statunitense 1981 - Semën Poltavskij, pallavolista ucraino 1981 - Aurélie Védy, tennista francese 1982 - Carlene Aguilar, modella filippina 1982 - Sandra Gini, sciatrice svizzera 1982 - Robert Margalis, nuotatore statunitense 1982 - Liam McIntyre, attore australiano 1982 - Erik Rhodes, attore pornografico statunitense 1982 - Rory Sutherland, ciclista australiano 1982 - Zersenay Tadese, atleta eritreo 1982 - Stef Wils, calciatore belga 1982 - Şaziye İvegin, cestista turca 1983 - Choi Sung-Kuk, calciatore sudcoreano 1983 - Jermaine Anderson, cestista canadese 1983 - Esther Bottomley, fondista australiana 1983 - Andronikos Gkizogiannīs, cestista greco 1983 - Louise Glover, fotografa inglese 1983 - Atiba Hutchinson, calciatore canadese 1983 - Cory Jane, rugbista neozelandese 1983 - Alander Johnson, cestista statunitense 1983 - Elias Kanu, calciatore brasiliano 1983 - Ricardo León Brito, calciatore spagnolo 1983 - João Pedro De Lemos, calciatore portoghese 1983 - Ezechiel Palmieri, compositore argentino 1983 - Tony Skinn, cestista nigeriano 1983 - Olga Syahputra, attore indonesiano 1983 - Birte Wentzek, attrice tedesca 1983 - Sergej Širjaev, fondista russo 1984 - Chiara Borgogno, pallavolista italiana 1984 - Eduardo Escobedo, pugile messicano 1984 - Manon Flier, pallavolista olandese 1984 - Rudy Goldin, nuotatore italiano 1984 - Manuel Osborne-Paradis, sciatore canadese 1984 - Braian Robert, calciatore argentino 1984 - Niccolò Torielli, presentatore italiano 1984 - Panagiōtīs Vasilopoulos, cestista greco 1985 - Habib Baldé, calciatore francese 1985 - Petra Cetkovská, tennista ceca 1985 - Dario Chiazzolino, chitarrista italiano 1985 - Jeremy Davis, bassista statunitense 1985 - Adam Dennis, hockeista canadese 1985 - Jaba Dvali, calciatore georgiano 1985 - Thomas Gardner, cestista statunitense 1985 - Maria Karlsson, calciatrice svedese 1985 - Sophie Lamon, schermitrice svizzera 1985 - Brian Randle, cestista statunitense 1985 - Wang Yeu-tzuoo, tennista taiwanese 1986 - Eldin Adilović, calciatore bosniaco 1986 - Natasha Farinea, pallavolista brasiliana 1986 - Anna Hutchison, attrice neozelandese 1986 - Sanna Kämäräinen, atleta finlandese 1986 - Jure Lalić, cestista croato 1987 - Chris Erskine, calciatore scozzese 1987 - Francisco Javier García, calciatore spagnolo 1987 - Jessica Jerome, sciatrice statunitense 1987 - Carolina Kostner, pattinatrice italiana 1987 - Akwasi Oduro, calciatore belga 1987 - Ali Ottman, calciatore israeliano 1987 - Jacopo Ravasi, calciatore italiano 1988 - Ramin Azizov, taekwondoka azero 1988 - Kim Byeong-Jun, pattinatore sudcoreano 1988 - Giancarlo González, calciatore costaricano 1988 - Ariel Harush, calciatore israeliano 1988 - Bilal Najjarin, calciatore libanese 1988 - Ryan Pinkston, attore statunitense 1988 - Nozomi Sasaki, attrice giapponese 1988 - Renato Augusto, calciatore brasiliano 1988 - Norbert Trandafir, nuotatore rumeno 1989 - Bronte Barratt, nuotatrice australiana 1989 - Nayka Benítez, pallavolista portoricana 1989 - Roberta Bianconi, pallanuotista italiana 1989 - Christina Grima, cestista maltese 1989 - Zac Guildford, rugbista neozelandese 1989 - JaJuan Johnson, cestista statunitense 1989 - Julio Jones, giocatore football statunitense 1989 - Ilaria Leoni, calciatrice italiana 1989 - Enrica Pavia, cestista italiana 1989 - Akseli Pelvas, calciatore finlandese 1989 - Austin Pettis, giocatore football statunitense 1989 - Ivan Milovanov, calciatore a 5 russo 1989 - Courtney Vandersloot, cestista statunitense 1989 - Andrėj Varankoŭ, calciatore bielorusso 1990 - Ben Schnetzer, attore statunitense 1990 - Bethany Hamilton, surfista statunitense 1990 - Christian Madsen, attore statunitense 1990 - Diana Del Bufalo, cantautrice italiana 1990 - Francisco Rodriguez, calciatore spagnolo 1990 - Joey Litjens, pilota motociclistico olandese 1990 - Johnny Hekker, giocatore football statunitense 1990 - Klay Thompson, cestista statunitense 1990 - Simeon Ivanov, calciatore bulgaro 1990 - Yacine Brahimi, calciatore francese 1990 - Zac Dysert, giocatore football statunitense 1991 - Al Okafor, giocatore football statunitense 1991 - Alis Baçi, calciatore albanese 1991 - Andres E. Perez, giocatore di baseball venezuelano 1991 - Genzebe Dibaba, atleta etiope 1991 - Jordan Hill, giocatore football statunitense 1991 - Michael Lang, calciatore svizzero 1991 - Nicholas Killas, calciatore cipriota 1991 - Philippe Koch, calciatore svizzero 1991 - Ri Yong-Jik, calciatore giapponese 1991 - Roberto Soriano, calciatore italiano 1991 - Victor Malmström, sciatore finlandese 1991 - Wahbi Khazri, calciatore tunisino 1991 - Will Cherry, cestista statunitense 1992 - Ander Capa, calciatore spagnolo 1992 - Bruno Martins Indi, calciatore olandese 1992 - Bryan Leyva, calciatore messicano 1992 - Carl Jenkinson, calciatore finlandese 1992 - Ella Clark, cestista britannica 1992 - Idriss Saadi, calciatore francese 1992 - Joe Jackson, cestista statunitense 1992 - Karle Warren, attrice statunitense 1992 - Lindsay Rose, calciatore francese 1992 - Márton Fucsovics, tennista ungherese 1992 - Misaki Matsutomo, badminton giapponese 1992 - Samanta Fabris, pallavolista croata 1992 - Tatsuya Uchida, calciatore giapponese 1992 - Vladimir Obuchov, calciatore russo 1993 - Artur Rättel, calciatore estone 1993 - Darko Jevtić, calciatore svizzero 1993 - Igors Rei, calciatore lettone 1993 - Luisa Wensing, calciatrice tedesca 1993 - Måns Söderqvist, calciatore svedese 1993 - René Joensen, calciatore faroese 1993 - Sean Davis, calciatore statunitense 1993 - Sjarhej Pušnjakŭ, calciatore bielorusso 1993 - Stefano Beltrame, calciatore italiano 1993 - Tayavek Gallizzi, cestista argentino 1994 - Thomas Grøgaard, calciatore norvegese 1994 - Aġvan Papikyan, calciatore armeno 1994 - Elvis Sanchez, giocatore di baseball dominicano 1994 - Ingo van Weert, calciatore olandese 1994 - Fabian Wiede, pallamanista tedesco 1994 - Nikki Yanofsky, cantante canadese 1994 - Hakan Çalhanoğlu, calciatore turco 1994 - Dino Špehar, calciatore croato 1995 - Alexandru Mitriță, calciatore rumeno 1995 - Gabriel Deck, cestista argentino 1995 - Hjörtur Hermannsson, calciatore islandese 1995 - Jordan Todosey, attrice canadese 1995 - Joshua Kimmich, calciatore tedesco 1995 - Mijat Gaćinović, calciatore bosniaco 1995 - Yao Jinnan, ginnasta cinese 1996 - Anton Mitrjuškin, calciatore russo 1996 - Kenedy, calciatore brasiliano 1997 - Guido Vadalá, calciatore argentino 1997 - Kathryn Newton, attrice statunitense 