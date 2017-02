Nasce il 9 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 9 febbraio La lista contiene circa 735 persone John Thomas Duckworth, ammiraglio britannico 1060 - Papa Onorio II, papa 1274 - Ludovico di Tolosa, vescovo francese 1420 - Dorotea di Brandeburgo 1471 - Elisabetta Gonzaga 1579 - Johannes van Meurs, storico olandese 1584 - Francesco Maria Richini, architetto italiano 1594 - Maria Apollonia, religiosa italiana 1595 - Edvige di Brunswick-Lüneburg, nobile tedesca 1612 - Pier Francesco Mola, pittore svizzero 1625 - Giuseppa Maria di Sant'Agnese, religiosa spagnola 1650 - Jan Verkolje, pittore olandese 1651 - Francesco Procopio dei Coltelli, cuoco italiano 1656 - Rosa Venerini, religiosa italiana 1662 - Paolo De Matteis, pittore italiano 1666 - George Hamilton, nobile scozzese 1667 - Salvino Salvini, poeta italiano 1668 - Antonio Maria Marini, pittore italiano 1677 - Mario Mellini, cardinale italiano 1681 - Antonio Saverio Gentili, cardinale italiano 1685 - Francesco Loredan, doge 1688 - Giacomo Castelli, letterato italiano 1690 - Vittoria Francesca di Savoia, nobile italiana 1711 - Anthony Ashley-Cooper, politico inglese 1731 - Gasparo Angiolini, ballerino italiano 1737 - Antonio Diziani, pittore italiano 1753 - Alessandro Tommasini, arcivescovo italiano 1756 - Karel Blažej Kopřiva, organista ceco 1762 - Gerardo Curcio, guerrigliero italiano 1763 - Luigi I di Baden, sovrano tedesco 1769 - George Washington Campbell, politico statunitense 1769 - Jean Boudet, generale francese 1770 - Ferdinando Carulli, chitarrista italiano 1773 - William Henry Harrison, politico statunitense 1775 - Fabio Albertini, patriota italiano 1775 - Farkas Bolyai, matematico ungherese 1779 - Mademoiselle Mars, attrice teatrale francese 1781 - Johann von Spix, zoologo tedesco 1788 - Antonio Orsini, naturalista italiano 1789 - Franz Xaver Gabelsberger, inventore tedesco 1791 - Jean Cruveilhier, patologo francese 1795 - Giuseppe Raffo, politico tunisino 1795 - Moritz Karl von Prittwitz, generale prussiano 1796 - Samuel Jurkovič, pedagogo slovacco 1800 - Joseph von Führich, pittore austriaco 1802 - Étienne Arago, politico francese 1802 - Carlo Conti, matematico italiano 1810 - Orazio Di Negro, politico italiano 1810 - Luigi Torelli, politico italiano 1811 - Giovanni Ambrosetti politico italiano 1814 - Samuel J. Tilden, politico statunitense 1815 - Raffaele Cadorna, generale e politico italiano 1815 - Federico de Madrazo, pittore spagnolo 1816 - Gennaro De Filippo, politico italiano 1816 - Domenico Marco, politico italiano 1816 - Matilde Oettingen-Spielberg, nobile tedesca 1822 - Francis Cadell, esploratore britannico 1826 - Zeffirino Faina, politico italiano 1827 - Carlo Luigi Invernizzi, patriota italiano 1827 - Luigi Fontana, architetto italiano 1827 - William D. Whitney, linguista statunitense 1829 - Vincenzo Riccardi di Lantosca, poeta italiano 1833 - Charles Andrew Gilman, politico statunitense 1834 - Kamehameha IV delle Hawaii, sovrano 1834 - Felix Dahn, scrittore e giurista tedesco 1835 - Antonio Tagliaferri, architetto italiano 1837 - José Burgos, scrittore filippino 1838 - Henry Evelyn Wood, militare britannico 1840 - William T. Sampson, ammiraglio statunitense 1841 - Edmond Mégy, attivista francese 1842 - Cosimo De Giorgi, scienziato italiano 1843 - Nathan Goff Junior, politico statunitense 1844 - Luigi Gualdo, poeta e scrittore italiano 1845 - Stefano Cavazzutti, etnologo italiano 1845 - Ludwig Forrer, politico svizzero 1845 - Adrien Étienne Gaudez, scultore francese 1846 - Wilhelm Maybach, imprenditore tedesco 1846 - Leopoldo di Baviera, tedesco 1849 - Carlo Santucci, avvocato e politico italiano 1851 - Daniel Scott Lamont, politico statunitense 1852 - Paolo Casciani, politico italiano 1853 - Francis Greville, politico inglese 1853 - Leander Starr Jameson, politico britannico 1853 - Paul Joseph Jamin, pittore francese 1854 - Edward Carson, politico irlandese 1854 - Aletta Jacobs, medico olandese 1856 – Alfred Bassermann, critico tedesco 1856 - Hara Takashi, politico giapponese 1856 - Takashi Hara, politico giapponese 1857 – Walter Roper Lawrence, scrittore inglese 1863 - Anthony Hope, scrittore inglese 1863 - Auguste Stephane, ciclista francese 1863 - Giovanni Battista Marzuttini, musicista italiano 1865 - Erich Dagobert von Drygalski, esploratore tedesco 1865 - Heinrich Rischtoff, schermidore austriaco 1865 - Heinrich von Tenner, schermidore austriaco 1866 - George Ade, giornalista statunitense 1867 - Alessandro Marracino, politico italiano 1867 - Cirillo Makarios, patriarca cattolico egiziano 1867 - Giuseppe Boselli, imprenditore italiano 1867 - Natsume Sōseki, scrittore giapponese 1867 - Sōseki Natsume, scrittore giapponese 1868 - Joseph Charles, tennista statunitense 1869 - Giovanni Bertacchi, poeta italiano 1869 - Ludwig von Reuter, ammiraglio tedesco 1870 - Valentin Gallmetzer, scultore italiano 1870 - William Welsh, attore statunitense 1871 - Fran Saleški Finžgar, scrittore sloveno 1871 - Guido Cirilli, architetto italiano 1871 - Howard Taylor Ricketts, patologo statunitense 1872 - Carl Wilhelm, regista austriaco 1872 - John Pratt, nobile inglese 1873 - Giovanni Indri, politico italiano 1873 - Paolo Luigioni, entomologo italiano 1874 - Amy Lowell, poetessa statunitense 1874 - Percy Radcliffe, generale britannico 1874 - Vsevolod Ė. Mejerchol'd, regista russo 1875 - Alessandro Ghigi, ambientalista italiano 1875 - Modesto Panetti, politico italiano 1875 - Paul Freiherr von Eltz-Rübenach, politico tedesco 1878 - Jack Kirwan, calciatore irlandese 1879 - Jacques Bainville, politico francese 1880 - Lipót Fejér, matematico ungherese 1880 - James Stephens, giornalista irlandese 1883 - Bob Benson, calciatore inglese 1883 - Fritz August Breuhaus, stilista tedesco 1884 - Geerten Gossaert, scrittore olandese 1884 - Josafat Šiškov, presbitero bulgaro 1885 - Alban Berg, compositore austriaco *1886 - Anita Mondolfo, bibliotecaria italiana 1887 - Karl Aegli, calciatore svizzero 1887 - Adrian Stokes, batteriologo inglese 1887 - Pietro Leo, politico italiano 1889 - Tryggvi Þórhallsson, politico islandese 1889 - Aline Valangin, scrittrice svizzera 1890 - Marcello Boldrini, politico italiano 1890 - Jacobus Pieter Oud, urbanista olandese 1891 - Ronald Colman, attore britannico 1891 - Kristian Krefting, calciatore norvegese 1891 - Pietro Nenni, politico e giornalista italiano 1891 - Reginald K. Pierson, ingegnere britannico 1891 - Julio Álvarez del Vayo, politico spagnolo 1892 - Eduard Nécsey, arcivescovo cattolico slovacco 1892 - Aristodemo Santamaria, calciatore italiano 1892 - Peggy Wood, attrice statunitense 1893 - Georgios Athanasiadis-Novas, politico greco 1993 - Antonino Fazio, militare italiano 1893 - Gino Corrado, attore italiano 1995 - Innocente Colombo, calciatore italiano 1895 - Fёdor Aleksandrovič Ocep, regista russo 1895 - Max Valier, astronomo austriaco 1896 - Alberto Vargas, illustratore peruviano 1897 - Jaque Catelain, attore francese 1997 - Antonio Galardo, prefetto italiano 1897 - Alessandro Milesi, calciatore italiano 1898 - Bartine Burkett, attrice statunitense 1898 - Helene Engelmann, pattinatrice austriaca 1898 - Steen Eiler Rasmussen, scrittore danese 1900 - Eliseu Maria Coroli, vescovo italiano 1900 - Robert De Grasse, fotografo statunitense 1900 - Fritz Mandl, imprenditore austriaco 1901 - Marcelle Chantal, attrice francese 1901 - Brian Donlevy, attore statunitense 1902 - Giovanni Frangipane, calciatore italiano 1902 - Fred Harman, fumettista statunitense 1902 - Ivan Il'ič Leonidov, urbanista russo 1903 - Renée Héribel, attrice francese 1905 - David Burghley, atleta britannico 1905 - Josef Kratochvíl, calciatore cecoslovacco 1906 - Edoardo Garrone, imprenditore italiano 1906 - Guido Martina, fumettista italiano 1907 - Fernand Brunel, calciatore francese 1907 - Harold Coxeter, matematico inglese 1907 - Miklós Kretzoi, paleontologo ungherese 1907 - Trường Chinh, politico vietnamita 1908 - Jackie Fields, pugile statunitense 1908 - Giuseppe Migneco, pittore italiano 1909 - Carmen Miranda, attrice brasiliana 1909 - Fergus Anderson, motociclista britannico 1909 - Heather Angel, attrice inglese 1909 - Carlo Buscaglia, calciatore italiano 1909 - Giulio Racah, matematico italiano 1909 - Dean Rusk, politico statunitense 1909 - Leo Valiani, politico italiano 1910 - Eero Böök, scacchista finlandese 1910 - Mikel Dufrenne, filosofo francese 1910 - Teófilo Juárez, calciatore argentino 1910 - Jacques Monod, filosofo francese 1911 - Pietro Buscaglia, calciatore italiano 1911 - Vladimiro Cajoli, giornalista italiano 1911 - William Darby, militare statunitense 1911 - Matthias Kaburek, calciatore austriaco 1912 - Giovanni Bianchi, calciatore italiano 1912 - Mario Fabiani, politico italiano 1912 - Manuel Gary, attore francese 1912 - Guillermo del Río García, calciatore spagnolo 1912 - Futabayama, lottatore di sumo giapponese 1912 - Giordano Varoli, calciatore italiano 1912 - Rudolf Vytlačil, calciatore austriaco 1914 - Gypsy Rose Lee, attrice statunitense 1914 - Bruce Metzger, biblista statunitense 1914 - Ernest Tubb, cantante statunitense 1915 - Else Krüger, tedesca 1915 - Ugo Natoli, giurista italiano 1916 - Carla Candiani, attrice italiana 1916 - Cino Cinelli, ciclista italiano 1917 - Ignazio Vian, partigiano italiano 1918 - Carlo Minello, attore italiano 1918 - Ivo Radovniković, calciatore jugoslavo 1919 - John Abramovic, cestista statunitense 1919 - Giovanni Antorri, calciatore italiano 1920 - Franco Munari, filologo italiano 1920 - Enrico Schiavetti, calciatore italiano 1920 - Alexey Skvortsov, botanico russo 1921 - Eusebio Castigliano, calciatore italiano 1922 - Kathryn Grayson, soprano statunitense 1922 - Arnold Keyserling, filosofo tedesco 1923 - Riccardo Bisogniero, generale italiano 1923 - André Gorz, giornalista francese 1924 - Marcello Gatti, fotografo italiano 1924 - Uberto Scarpelli, filosofo italiano 1925 - Newton Cardoso, calciatore brasiliano 1925 - Franco Bironi, calciatore italiano 1925 - Burkhard Heim, fisico tedesco 1925 - Carlo Pastorino, politico italiano 1925 - Mario Pauletto, pittore italiano 1926 - Garret FitzGerald, politico irlandese 1928 - Antonio D'Auria, politico italiano 1928 - Frank Frazetta, illustratore statunitense 1928 - Antonio Mazzarolli, politico italiano 1928 - Rinus Michels, calciatore olandese 1929 - Renato Adinolfi, scacchista italiano 1929 - Taiji Kase, karateka giapponese 1929 - Renzo Sassi, calciatore italiano 1930 - Joan Bassegoda, storico spagnolo 1930 - Dino Lucianetti, calciatore italiano 1930 - Renzo Nobili, zoologo italiano 1930 - Lucilla Udovich, soprano statunitense 1931 - Thomas Bernhard, scrittore austriaco 1931 - Josef Masopust, calciatore cecoslovacco 1932 - Ernesto Colnago, ciclista italiano 1932 - Franco Maselli, calciatore italiano 1932 - Daniele Oppi, pubblicitario italiano 1932 - Gerhard Richter, pittore tedesco 1932 - Konrad Ruhland, direttore d'orchestra tedesco 1933 - Loris Azzaro, stilista italiano 1935 - Tommaso Lisi, poeta italiano 1936 - Georg Maximilian Sterzinsky, cardinale tedesco 1937 - Hildegard Behrens, soprano tedesco 1937 - Giampiero Convalle, calciatore italiano 1937 - Fritz Ewert, calciatore tedesco 1937 - Francis W. Lawvere, matematico statunitense 1937 - Tony Maggs, pilota automobilistico sudafricano 1937 - Cesare Mazzolari, vescovo italiano 1937 - Giovanni Susan, calciatore italiano 1937 - Sebastiano Vinci, poliziotto italiano 1938 - Fred Williams, attore tedesco 1939 - Barry Mann, musicista statunitense 1939 - Janet Suzman, attrice sudafricana 1939 - Primo Zamparini, pugile italiano 1940 - Brian Bennett, batterista britannico 1940 - Luigi Bressan, arcivescovo cattolico italiano 1940 - Andrea Buffoni, politico italiano 1940 - John Maxwell Coetzee, scrittore sudafricano 1941 - Giuliano Cazzola, politico italiano 1941 - Dick Rienstra, attore olandese 1941 - Little Tony, attore sammarinese 1941 - Cătălin Zamfir, politico romeno 1942 - Manuel Castells, sociologo spagnolo 1942 - Carole King, cantante statunitense 1942 - Luigi Nicolais, politico italiano 1942 - Custódio Pinto, calciatore portoghese 1943 - Dieter Dierks, produttore tedesco 1943 - James King, cestista statunitense 1943 - Michel Le Ray, cestista francese 1943 - Barbara Lewis, cantante statunitense 1943 - Joe Pesci, attore statunitense 1943 - Joseph Stiglitz, economista statunitense 1943 - Yan Thomas, storico francese 1944 - Franco Barbero, attore italiano 1944 - Franco Fanigliulo, cantautore italiano 1944 - Alice M. Walker, scrittrice statunitense 1945 - Bill Mensch, ingegnere statunitense 1945 - Mia Farrow, attrice statunitense 1945 - Nadežda Zacharova, cestista sovietica 1946 - Giuseppe Cattaneo, calciatore italiano 1946 - Francesco D'Agostino, giurista italiano 1946 - Francesco Gostoli, architetto italiano 1946 - Vince Papale, giocatore football statunitense 1946 - George Stone, cestista statunitense 1946 - Jim Webb, politico statunitense 1947 - Roberto De Petri, calciatore italiano 1947 - Carla Del Ponte, magistrata svizzera 1947 - Joe Ely, cantautore statunitense 1947 - Nicolás Estéfano, calciatore spagnolo 1947 - Boris Francevič Gul'ko, scacchista statunitense 1947 - Major Harris, cantante statunitense 1947 - Léon Jeck, calciatore belga 1947 - Dwight H. Little, regista statunitense 1948 - Jevhen Aržanov, atleta sovietico 1948 - Nunzio Giuliano 1948 - Véronique Müller, cantante svizzera 1948 - Antonio Savastano, tenore italiano 1948 - Greg Stafford, autore di giochi statunitense 1948 - Antonio Zanini, pilota di rally spagnolo 1949 - Al Henry, cestista statunitense 1949 - Paul Hillier, baritono britannico 1949 - Judith Light, attrice statunitense 1949 - Steve Morelli, regista italiano 1949 - Janusz Pyciak-Peciak, pentatleta polacco 1949 - Giacomo Sanna, politico italiano 1950 - David Hayman, attore britannico 1950 - Robert Gregory Losey, pentatleta statunitense 1950 - Gianpietro Pagnoncelli, dirigente sportivo italiano 1950 - Doriano Pozzato, calciatore italiano 1950 - Stephen Previs, cestista statunitense 1951 - Mitsuru Adachi, fumettista giapponese 1951 - Franco Bergamaschi, calciatore italiano 1951 - Jay Inslee, politico statunitense 1951 - Jimmy Lewis, velista statunitense 1951 - Ingvar Stadheim, calciatore norvegese 1952 - Zhang Jilong, dirigente sportivo cinese 1952 - Robert Alban, ciclista francese 1952 - Cliff Letcher, tennista australiano 1952 - Julio Velasco, allenatore di pallavolo argentino 1952 - Danny White, giocatore football statunitense 1953 - Vito Antuofermo, pugile italiano 1953 - Erich Bürzle, calciatore liechtensteinese 1953 - Gary Franks, politico statunitense 1953 - Ciarán Hinds, attore irlandese 1953 - Giancarlo Pittelli, politico italiano 1953 - Ezechiele Ramin, missionario italiano 1954 - Chris Gardner, imprenditore statunitense 1954 - Ulrich Walter, astronauta e fisico tedesco 1955 - JM J. Bullock, attore statunitense 1955 - Peppe Celentano, attore italiano 1955 - Jimmy Pursey, cantante inglese 1955 - Charles Shaughnessy, attore britannico 1956 - Denis Bergeron, astronomo canadese 1956 - Phil Ford, cestista statunitense 1956 - Carlos Gaviria, regista colombiano 1956 - Hans Gildemeister, tennista cileno 1956 - Chenjerai Hove, scrittore zimbabwese 1956 - Mike Kenn, giocatore football statunitense 1956 - William Maze, tennista statunitense 1956 - Alina Reyes, scrittrice francese 1957 - Colin Irwin, calciatore inglese 1957 - Ruy Ramos, calciatore brasiliano 1957 - Gordon Strachan, calciatore scozzese 1957 - Jaco Van Dormael, regista belga 1958 - Christoph Clark, regista francese 1958 - Bill Evans, sassofonista statunitense 1958 - Kyriakos Kouis, calciatore cipriota 1958 - Alessandro Laterza, editore italiano 1958 - Sandy Lyle, golfista scozzese 1958 - Marija Pinigina, atleta sovietica 1958 - Cyrille Regis, calciatore francese 1958 - Filippo Vendemmiati, giornalista italiano 1959 - David B., fumettista francese 1959 - Andrea Beltratti, manager italiano 1959 - Ali Bongo Ondimba, politico gabonese 1959 - Filipe Nyusi, politico mozambicano 1960 - Olesja Barel', cestista sovietica 1960 - Francesco Boito, calciatore italiano 1960 - Anna Maria Cardano, politica italiana 1960 - Antonia Dell'Atte, modella italiana 1960 - Christian Engström, politico svedese 1960 - Francis Gillot, calciatore francese 1960 - Yūgo Ishikawa, fumettista giapponese 1960 - Holly Johnson, cantante britannico 1960 - Franco Mirabelli, politico italiano 1960 - Ivar Olsen, sciatore norvegese 1960 - Peggy Whitson, astronauta statunitense 1961 - Roberto Cabalisti, giocatore di baseball italiano 1961 - Manuel Gerolin, calciatore italiano 1961 - Goran Grbović, cestista jugoslavo 1962 - Vito Cucco, calciatore a 5 italiano 1962 - Jörg Eberle, hockeista svizzero 1962 - Kenny Fields, cestista statunitense 1962 - Filippo Gaudenzi, giornalista italiano 1962 - Zoë Lund, attrice statunitense 1962 - Diego Pérez, tennista uruguaiano 1962 - Paul Salopek, giornalista statunitense 1962 - Tetsuo Shinohara, regista giapponese 1963 - Daniel Bravo, calciatore francese 1963 - Gianni Cristiani, calciatore italiano 1963 - Lolo Ferrari, attrice francese 1963 - Brian Greene, fisico statunitense 1963 - Eric Moo, cantante malaysiano 1963 - Travis Tritt, cantante statunitense 1964 - Kent Christiansen, calciatore norvegese 1964 - Roberto Dalla Vecchia, cestista italiano 1964 - Aurelio González Ovies, poeta spagnolo 1964 - Renee Ellmers, politica statunitense 1964 - Antonio McKay, atleta statunitense 1964 - Debra Miceli, pilota automobilistico italiana 1964 - Dewi Morris, giornalista britannico 1964 - Siegbert Rampe, organista tedesco 1964 - Ernesto Valverde, calciatore spagnolo 1965 - Dieter Baumann, atleta tedesco 1965 - Winston Bennett, cestista statunitense 1965 - Michael Brandon, attore statunitense 1965 - Roberto Favaro, rugbista italiano 1965 - Joe Galea, calciatore maltese 1965 - Velimir Perasović, cestista croato 1965 - Christian Schenk, atleta tedesco orientale 1965 - Takahiro Shimada, calciatore giapponese 1966 - Stein Amundsen, calciatore norvegese 1966 - Rachel Bolan, bassista statunitense 1966 - Beata Szałwińska, pianista polacca 1966 - Satoshi Urushihara, fumettista giapponese 1966 - Ellen van Langen, atleta olandese 1967 - Franco Ceccuzzi, politico italiano 1967 - Venus Lacy, cestista statunitense 1968 - Oleg Denisov, calciatore a 5 russo 1968 - Alejandra Guzmán, cantante messicana 1968 - Nicolas Huysman, calciatore francese 1968 - Yuka Koyama, doppiatrice giapponese 1968 - Darius Lukminas, cestista lituano 1968 - Frédéric Meyrieu, calciatore francese 1968 - Derek Strong, cestista statunitense 1969 - Bert Dietz, ciclista su strada tedesco 1969 - Mirayda García, schermitrice cubana 1969 - Jimmy Smith, giocatore football statunitense 1969 - Pavel Tonkov, ciclista russo 1969 - José Vera, calciatore venezuelano 1969 - Angelo Weiss, sciatore italiano 1970 - Dario Bandiera, attore italiano 1970 - Sergio Bernal, calciatore messicano 1970 - Cristina Mantis, attrice italiana 1970 - Olexandr Moskalyuk, calciatore a 5 ucraino 1970 - Mauro Sartori, cestista italiano 1970 - Filippo Soffici, canottiere italiano 1970 - Branko Strupar, calciatore belga 1971 - Hans Knauß, sciatore austriaco 1971 - Javier Lozano Chavira, calciatore messicano 1971 - Jim Miller, giocatore football statunitense 1971 - Johan Mjällby, calciatore svedese 1971 - Zinaida Stahurskaja, ciclista bielorussa 1972 - Steve Banks, calciatore inglese 1972 - Alain Bruno Bongotouté, calciatore centrafricano 1972 - Paolo Casiraghi, attore italiano 1972 - Darren Ferguson, calciatore scozzese 1972 - Jason Winston George, attore statunitense 1972 - Giulio Griccioli, allenatore di basket italiano 1972 - Thierry Ottavy, giocatore di beach soccer francese 1972 - Norbert Rózsa, nuotatore ungherese 1972 - Álvaro Véliz, cantante cileno 1972 - Michael Williams, cestista statunitense 1973 - S'vjatlana Bahinskaja, ginnasta sovietica 1973 - Nathan Barr, musicista statunitense 1973 - Colin Egglesfield, attore statunitense 1973 - Makoto Shinkai, regista giapponese 1973 - Ivan Tončev, calciatore bulgaro 1973 - Yoshitomo Tani, giocatore di baseball giapponese 1974 - Lorena Bianchetti, attrice italiana 1974 - Jordi Cruijff, calciatore olandese 1974 - Sebastian Dietz, pentatleta tedesco 1974 - Dario Passoni, calciatore italiano 1974 - Kenta Shinohara, fumettista giapponese 1974 - Amber Valletta, attrice statunitense 1974 - John Wallace, cestista statunitense 1975 - Gayà, cantante statunitense 1975 - Kurt Asle Arvesen, ciclista norvegese 1975 - Uroš Murn, ciclista sloveno 1976 - Charlie Day, attore statunitense 1976 - Walter Lapeyre, tiratore francese 1976 - Elvis Perkins, cantautore statunitense 1976 - Davide Possanzini, calciatore italiano 1976 - Ionela Târlea, atleta rumena 1976 - Johnny Vegas, calciatore peruviano 1977 - Roman Vladimirovič Balašov, pallanuotista russo 1977 - Marcella Granito, attrice italiana 1978 - A. J. Buckley, attore irlandese 1978 - Lynnette Cole, modella statunitense 1978 - Gro Marit Istad Kristiansen, biatleta norvegese 1978 - Nikola Lazetić, calciatore serbo 1978 - Magnus Malmgren, schermidore svedese 1978 - William Servat, rugbista francese 1978 - Nélson Veiga, calciatore portoghese 1979 - Zhang Ziyi, attrice cinese 1979 - Damián Albil, calciatore argentino 1979 - Maurizio Bedin, calciatore italiano 1979 - Marco Caneira, calciatore portoghese 1979 - Nicolás Córdova, calciatore cileno 1979 - Carlos Ramón Hidalgo, calciatore ecuadoriano 1979 - Mario Jurić, astronomo croato 1979 - Gábor Máté, atleta ungherese 1979 - Ânderson Polga, calciatore brasiliano 1979 - Ricardo Páez, calciatore venezuelano 1979 - Andrea Romizi, politico italiano 1979 - Irina Sluckaja, pattinatrice russa 1979 - Mark Antony Wilson, calciatore inglese 1979 - Ledina Çelo, cantante albanese 1980 - Javier Almirón, calciatore argentino 1980 - Davide Berardi, fumettista italiano 1980 - Angelos Charisteas, calciatore greco 1980 - Andrea Gentile, calciatore italiano 1980 - Shimrit Gigi, cestista israeliana 1980 - Kim Dong-sung, pattinatore sudcoreano 1980 - Rafi Kirder, bassista svizzero 1980 - Margarita Levieva, attrice statunitense 1980 - Shelly Martinez, modella statunitense 1980 - Vasilis Mazarakis, tennista greco 1980 - Cassandra Steen, cantautrice tedesca 1980 - Reto Zanni, calciatore svizzero 1981 - Patricio Albacete, rugbista argentino 1981 - James Forrester, rugbista britannico 1981 - Tom Hiddleston, attore britannico 1981 - Silvio Orlando, rugbista italiano 1981 - Kristian Pless, tennista danese 1981 - Jaroslav Pospíšil, tennista ceco 1981 - Daisuke Sekimoto, wrestler giapponese 1981 - The Rev, batterista statunitense 1981 - Tian Jia, giocatrice di beach volley cinese 1981 - Māris Urtāns, atleta lettone 1981 - Luke Whitehead, cestista statunitense 1982 - Du Wei, calciatore cinese 1982 - Domingo Cisma, calciatore spagnolo 1982 - Julián Estiven Vélez, calciatore colombiano 1982 - Pat Iannone, hockeista canadese 1982 - Ionuț Mazilu, calciatore rumeno 1982 - Paul Munster, calciatore nordirlandese 1982 - Jameer Nelson, cestista statunitense 1982 - Delphyne Peretto, biatleta francese 1982 - Yuki Suzuki, cantante giapponese 1982 - Javier Umbides, calciatore argentino 1982 - Dean J. West, attore statunitense 1982 - Zhang Ying, schermitrice cinese 1982 - Tat'jana Šč'egoleva, cestista russa 1983 - Francisco Danilo Aguilar, calciatore guatemalteco 1983 - Mikel Arruabarrena, calciatore spagnolo 1983 - Novica Bjelica, pallavolista serbo 1983 - Fernando Cafasso, calciatore argentino 1983 - José Alfredo Castillo, calciatore boliviano 1983 - Delilah DiCrescenzo, atleta statunitense 1983 - Gérald Hardy-Dessources, pallavolista francese 1983 - Manuele Labate, attore italiano 1983 - Sergey Mkrtčyan, calciatore armeno 1983 - Martin Stoll, calciatore tedesco 1983 - Aleksandar Trišović, calciatore serbo 1983 - Damiano Zanon, calciatore italiano 1984 - Maurice Ager, cestista statunitense 1984 - Silvia Baldi, calciatrice italiana 1984 - Vukašin Brajić, cantante serbo 1984 - Jason Di Salvo, motociclista statunitense 1984 - Omar Ahmed El Ghazaly, atleta egiziano 1984 - Andrej Eščenko, calciatore russo 1984 - Davide Iacopini, attore italiano 1984 - Anna Jurkiewicz, pattinatrice polacca 1984 - Erika Krievins, attrice statunitense 1984 - Sabrina Krievins, attrice statunitense 1984 - Andreas Moen, calciatore norvegese 1984 - Takanori Nakajima, calciatore giapponese 1984 - Dioner Navarro, giocatore di baseball venezuelano 1984 - Obie Trotter, cestista statunitense 1985 - Jérémy Choplin, calciatore francese 1985 - Valerio Foglio, calciatore italiano 1985 - David Gallagher, attore statunitense 1985 - Leandro Grimi, calciatore argentino 1985 - Tommy Hill, pilota motociclistico britannico 1985 - Seo Ji-Hun 1985 - Dejan Luković, cestista serbo 1985 - Marcin Możdżonek, pallavolista polacco 1985 - Gabe Norwood, cestista statunitense 1985 - Eleandro Pema, calciatore albanese 1985 - Tadhg Purcell, calciatore irlandese 1985 - Behrang Safari, calciatore iraniano 1985 - Emiliano Veliaj, calciatore albanese 1985 - Maksim Žaŭnerčyk, calciatore bielorusso 1986 - Kamran Ağayev, calciatore azero 1986 - Adrian Banks, cestista statunitense 1986 - Javi Flores, calciatore spagnolo 1986 - Adel Gholami, pallavolista iraniano 1986 - Ciprian Tătărușanu, calciatore rumeno 1987 - Choe Kum-Chol, calciatore nordcoreano 1987 - Rose Leslie, attrice scozzese 1987 - José Ángel Crespo, calciatore spagnolo 1987 - Papa Dia, cestista senegalese 1987 - Franck Essomba, calciatore camerunese 1987 - Josh Gordy, giocatore football statunitense 1987 - Michael B. Jordan, attore statunitense 1987 - Erlind Koreshi, calciatore albanese 1987 - Davide Lanzafame, calciatore italiano 1987 - Lee Martin, calciatore inglese 1987 - Magdalena Neuner, biatleta tedesca 1987 - Gustav Svensson, calciatore svedese 1987 - Kristof van Hout, calciatore belga 1987 - James Ward, tennista britannico 1988 - Hamza Bencherif, calciatore algerino 1988 - Francisco Cerro, calciatore argentino 1988 - Aleksandr Dovgan, calciatore a 5 kazako 1988 - Lotte Friis, nuotatrice danese 1988 - Clifford Gatt Baldacchino, calciatore maltese 1988 - Kateřina Hindráková, cestista ceca 1988 - Marco Iermanò, attore italiano 1988 - Charles Kaboré, calciatore burkinabè 1988 - Enzo Lattuca, politico italiano 1988 - Andrea Miglio Risi, attore italiano 1988 - Dawid Pietrzkiewicz, calciatore polacco 1988 - Rod Streater, giocatore football statunitense 1988 - Steve Zakuani, calciatore del Congo 1989 - Zhang Chengdong, calciatore cinese 1989 - Pablo Aguilar, cestista spagnolo 1989 - Tomás De Vincenti, calciatore argentino 1989 - Gia Farrell, cantante statunitense 1989 - Mark Gwrman, calciatore kazako 1989 - Ari-Pekka Liukkonen, nuotatore finlandese 1989 - Gerson Mayen, calciatore statunitense 1989 - Daniel Muno, giocatore di baseball statunitense 1989 - Abdel Majid Naji, cestista francese 1989 - Ramon Sinkeldam, ciclista olandese 1989 - Alassane Touré, calciatore francese 1990 - Brandon Jenkins, giocatore football statunitense 1990 - Camille Winbush, attrice statunitense 1990 - Evangella Sanders, pallavolista statunitense 1990 - Facundo Affranchino, calciatore argentino 1990 - Fëdor Smolov, calciatore russo 1990 - Lens Aboudou, cestista francese 1990 - Nathan Johnstone, snowboarder australiano 1990 - Nhlanhla Khuzwayo, calciatore sudafricano 1990 - Nicole Faria, modella indiana 1990 - Patrick Ziegler, calciatore tedesco 1990 - Simone Romagnoli, calciatore italiano 1991 - Almuth Schult, calciatrice tedesca 1991 - Ashtone Morgan, calciatore canadese 1991 - Florian Jozefzoon, calciatore olandese 1991 - Georg Teigl, calciatore austriaco 1991 - Logan Ryan, giocatore football statunitense 1991 - Marco Stiepermann, calciatore tedesco 1991 - Rilwan Olanrewaju Hassan, calciatore nigeriano 1991 - Yaudel Lahera, calciatore cubano 1992 - Alina Jahupova, cestista ucraina 1992 - Avan Jogia, attore e ballerino canadese 1992 - Samson Mbingui, calciatore gabonese 1992 - Takaaki Nakagami, motociclista giapponese 1992 - Tasos Antonakīs, cestista greco 1992 - Terrence Jones, cestista statunitense 1993 - Jake Cassidy, calciatore gallese 1993 - Jerome Kiesewetter, calciatore tedesco 1993 - K.J. Jake Cassidy, calciatore gallese 1993 - Jerome Kiesewetter, calciatore tedesco 1993 - K.J. McDaniels, cestista statunitense 1993 - Laura Bianchi, calciatrice italiana 1993 - Marcus Thornton, cestista statunitense 1993 - Michele Ruzzier, cestista italiano 1993 - Mitchell Dijks, calciatore olandese 1993 - Mohamed Mahnin, calciatore norvegese 1993 - Murad Ağayev, calciatore azero 1993 - Niclas Füllkrug, calciatore tedesco 1993 - Nika Chkuaseli, calciatore georgiano 1993 - Parimarjan Negi, scacchista indiano 1993 - Patrick Andrade, calciatore capoverdiano 1993 - Przemysław Jastrzębski, calciatore polacco 1993 - Wataru Endō, calciatore giapponese 1994 - Aita Gasparin, biatleta svizzera 1994 - Claudia Ciccotti, calciatrice italiana 1994 - Hidde Jurjus, calciatore olandese 1994 - Lucas Eguibar, snowboarder spagnolo 1994 - Matías Pérez Acuña, calciatore argentino 1994 - Róbert Mazáň, calciatore slovacco 1995 - Bruno Nazário, calciatore brasiliano 1995 - Dale Eve, calciatore britannico 1995 - Mario Pašalić, calciatore croato 1995 - Nadine Visser, atleta olandese 1995 - Otávio, calciatore brasiliano 1995 - Thom Haye, calciatore olandese 1996 - Jimmy Bennett, attore statunitense 1996 - Kelli Berglund, attrice statunitense 1996 - Olivier Ntcham, calciatore francese 1996 - Roman Chanturia, calciatore georgiano 1996 - Sebastián Driussi, calciatore argentino 1997 - Beatrice Fiorese, atleta italiana 1997 - Darina Valitova, sincronetta russa 1997 - Riccardo Bolpin, cestista italiano 2000 - Serafima Sachanovič, pattinatrice russa 