Stampa E-mail Nasce il 10 febbraio La lista contiene circa 730 persone Josh Bradford, chitarrista e regista canadese James Howard, III conte di Suffolk 342 a.C. - Epicuro, filosofo greco antico 1405 - Roberto Valturio, storico italiano 1466 - Paride da Ceresara, astrologo italiano 1499 - Thomas Platter, scrittore svizzero 1514 - Domenico Bollani, politico, vescovo italiano 1585 - Angelo Caroselli, pittore italiano 1606 - Cristina di Borbone-Francia 1612 - Johannes von Goes, cardinale austriaco 1627 - Cornelis de Bie, giurista belga 1637 - Enrichetta Caterina d'Orange, principessa 1646 - Giovanni Martino Hamerani, medaglista italiano 1656 - Ferdinand de Marsin, diplomatico francese 1660 - Antonio Francesco Sanvitale, cardinale cattolico 1670 - Norbert van Bloemen, pittore fiammingo 1685 - Aaron Hill, scrittore inglese 1695 - Armand-Jules de Guémené, arcivescovo francese 1696 - Johann Melchior Molter, violinista tedesco 1702 - Carlo Marchionni, architetto e scultore italiano 1723 - Alexander Montgomerie, nobile scozzese 1740 - Michele Araldi, matematico italiano 1744 - William Cornwallis, ammiraglio britannico 1745 - Francesco Saverio Bassi, arcivescovo italiano 1745 - Levin August von Bennigsen, generale russo 1747 - Emmanuel Crétet, politico francese 1747 - André Thouin, botanico francese 1750 - Stanislao Mattei, compositore italiano 1755 - Ottaviano Targioni Tozzetti, botanico italiano 1759 - Carlo Lasinio, incisore italiano 1762 - Grigorij Ivanovič Černyšëv, nobile russo 1763 - Cesare Taparelli d'Azeglio, nobile italiano 1764 - Luigi Schiavonetti, incisore italiano 1767 - Amalie Beer 1769 - Anna Ivanovna Korsačova, nobildonna russa 1770 - Alexandre Brongniart, geologo francese 1772 - Basileo Addone, politico italiano 1774 - Giuseppe Giannini, medico italiano 1775 - Ambrogio Fusinieri, scienziato italiano 1775 - Charles Lamb, scrittore inglese 1785 - Claude-Louis Navier, scienziato francese 1788 - Johann Peter Pixis, pianista tedesco 1791 - Francesco Hayez, pittore italiano 1793 - Jean Claude Eugène Péclet, fisico francese 1795 - Ary Scheffer, pittore olandese 1796 - Henry De la Beche, geologo britannico 1797 - George Chichester, politico irlandese 1803 - Francesco Gera, agronomo italiano 1806 - Orville H. Browning, politico e statunitense 1807 - Lajos Batthyány, politico ungherese 1809 - Jacopo Cabianca, romanziere italiano 1812 - Giovanni Battista Piatti, ingegnere italiano 1815 - Constantin Bosianu, politico rumeno 1815 - Luigi Corsi, politico italiano 1818 - Bartolomeo Gastaldi, geologo italiano 1818 - Vittorio I di Ratibor, principe tedesco 1819 - Albert Schwegler, filosofo tedesco 1821 - Roberto Bompiani, pittore e scultore italiano 1825 - Émile Bin, pittore e politico francese 1826 - Mariana Fonseca, filantropa brasiliana 1826 - Giuseppe Valitutti, politico italiano 1827 - Adolphe Martial-Potémont, pittore francese 1827 - Maria Fortunata Viti, religiosa italiana 1829 - Simon Schwendener, botanico svizzero 1831 - Nadežda Filaretovna von Meck, mecenate russa 1831 - Maa el Ainin, politico sahrāwī 1833 - Camillo Mazzella, cardinale italiano 1833 - Ernesto Mazzella, arcivescovo italiano 1834 - Giuseppe Damiani Almeyda, architetto italiano 1834 - Francis Fox Tuckett, alpinista britannico 1835 - Victor Hensen, biologo tedesco 1836 - Mitrofan Petrovič Beljaev, musicista russo 1837 - Eugenio Carlo Valussi, vescovo italiano 1840 - Per Teodor Cleve, geologo svedese 1841 - Walter Parratt, organista inglese 1842 - Agnes Mary Clerke, astronoma irlandese 1846 - Charles Beresford, politico inglese 1846 - Ira Remsen, chimico statunitense 1849 - Virginia Zucchi, ballerina italiana 1850 - Alexander von Linsingen, generale tedesco 1852 - Virgilio Savini, imprenditore italiano 1853 - Luciano Del Gallo di Roccagiovine, politico italiano 1854 - Giovanni Muzzioli, pittore italiano 1858 - Alice Heine 1859 - Alexandre Millerand, politico francese 1864 - Max Harmonist, scacchista tedesco 1865 - Elfego Baca, statunitense 1865 - Federico Bettoni, imprenditore e politico italiano 1866 - Rafael Altamira y Crevea, storico spagnolo 1868 - August Musger, fisico austriaco 1868 - George Gorringe, militare britannico 1870 - Alessandro Bonci, tenore italiano 1871 - Alfonso De Albentiis, ingegnere italiano 1873 - Alfredo Bruchi, politico italiano 1875 - Ferdinand Chalandon, storico francese 1875 - Elvira Notari, regista italiana 1875 - Gaston Billotte, generale francese 1876 - Angelo Volpi, fantino italiano 1879 - Mario Vercellino, militare italiano 1880 - Gaetano Cosentino, politico italiano 1880 - Michele D'Aquino, politico italiano 1881 - Ken McArthur, atleta sudafricano 1881 - Luigi Romano Borgnetto, regista, italiano 1881 - Arrigo Minerbi, scultore italiano 1882 - Giovanni Battista Boeri, politico italiano 1883 - Charles-Albert Cingria, scrittore svizzero 1883 - Tomaso Monicelli, giornalista italiano 1883 - Ugo Micheli, pugile italiano 1884 - Billy Evans, arbitro di baseball statunitense 1885 - Alice Voinescu, scrittrice rumena 1885 - George Baker, baritono inglese 1885 - Salvatore Aurigemma, archeologo italiano 1885 - Walter Wright, regista statunitense 1886 - Anna di Isenburg e Büdingen, principessa 1886 - Jack Standing, attore inglese 1886 - Luigi Coletti, storico italiano 1886 - Pia Nalli, matematica italiana 1886 - Raichō Hiratsuka, giornalista giapponese 1886 - Willy Krauss, calciatore tedesco 1887 - Dmitrij Grigor'evič Bogrov, rivoluzionario russo 1887 - Karl Zuchardt, scrittore tedesco 1888 - Alexander Cudmore, calciatore statunitense 1888 - Alfredo Pacini, cardinale italiano 1888 - Harry Beaumont, attore statunitense 1889 - Ulick Alexander, ufficiale inglese 1890 - Boris Pasternak, scrittore russo 1892 - Miklós Fekete, calciatore ungherese 1892 - Alan Hale, attore statunitense 1893 - Bill Tilden, tennista statunitense 1893 - Giuseppe Mancini, militare italiano 1893 - Henry Healless, calciatore inglese 1893 - Jimmy Durante, attore statunitense 1894 - Roy D'Arcy, attore statunitense 1894 - Ettore Rossi, architetto italiano 1894 - Giuseppe Morandi, automobilisa italiano 1894 - Harold Macmillan, politico inglese 1895 - Riccardo Di Giusto, militare italiano 1895 - Stefanio Fedeli, generale italiano 1896 - Alister Hardy, biologo inglese 1896 - John Harding, generale britannico 1897 - Judith Anderson, attrice australiana 1897 - John Franklin Enders, scienziato statunitense 1898 - Bertolt Brecht, regista tedesco 1898 - Catullo Maffioli, politico italiano 1898 - Joseph Kessel, giornalista francese 1898 - Robert Keith, attore statunitense 1898 - Thornton Freeland, regista statunitense 1899 - Cesare Mariani, giornalista e calciatore italiano 1899 - Gino Bozza, ingegnere italiano 1900 - Syd Bishop, calciatore inglese 1900 - Gianna Pederzini, mezzosoprano italiano 1901 - Angelo Palla, calciatore italiano 1901 - Edoardo D'Onofrio, politico italiano 1901 - Richard Brauer, matematico tedesco 1901 - Stella Adler, attrice statunitense 1902 - Guillermo Riveros, calciatore cileno 1902 - Josef Pleticha, calciatore cecoslovacco 1902 - Mario Lanfranchi, politico italiano 1902 - Paolo Amadesi, calciatore italiano 1902 - Pēteris Lauks, calciatore lettone 1902 - Walter Houser Brattain, fisico statunitense 1903 - Abel Meeropol, scrittore statunitense 1903 - Franco Cortese, pilota automobilistico italiano 1903 - Malcolm Guthrie, linguista inglese 1903 - Matthias Sindelar, calciatore austriaco 1903 - Severo Tiago, calciatore portoghese 1903 - Waldemar Hoven, medico tedesco 1904 - Vasco Carmignani, baritono italiano 1904 - John Farrow, regista statunitense 1905 - Chick Webb, batterista statunitense 1905 - Domenico Ludovico, aviatore italiano 1905 - John Dierkes, attore statunitense 1905 - Josef Thaut, calciatore cecoslovacco 1905 - Raul Lunardi, romanziere italiano 1905 - Walter A. Brown, imprenditore statunitense *1906 - Lon Chaney Jr., attore statunitense 1906 - Erik Rhodes, attore statunitense 1906 - Carlo Rigotti, calciatore italiano 1906 - John Thompson, cestista statunitense 1907 - Ethel Lackie, nuotatrice statunitense 1907 - Giulio Marelli, pittore italiano 1907 - Italo Squitieri, pittore italiano 1909 - Henri Alekan, fotografo francese 1910 - Paride Baccarini, pittore, architetto italiano 1910 - Durga N. Bhagvat, sociologa indiana 1910 - Maria Cebotari, soprano rumeno 1910 - Ahmed Halim, calciatore egiziano 1910 - Benedicto Zacconi, calciatore brasiliano 1910 - Mario Napolitano, scacchista italiano 1910 - Dominique Pire, religioso belga 1910 - Vittorio Tamagnini, pugile italiano 1910 - Eugenia di Grecia, principessa greca 1911 - Nino Nutrizio, giornalista italiano 1911 - Carlo Vidusso, pianista italiano 1912 - József Darvas, politico ungherese 1912 - Mario Giani, calciatore italiano 1912 - Chalky Wright, pugile messicano 1913 - Federico Cozzolino, aviatore italiano 1913 - Morton Gould, compositore statunitense 1913 - Oreste Macrì, linguista italiano 1913 - Douglas Slocombe, fotografo britannico 1914 - Carlo Egger, latinista austriaco 1915 - Juan José Mieza, calciatore spagnolo 1915 - Gheorghe Rășinaru, calciatore rumeno 1916 - Fred Ford, calciatore inglese 1916 - Giorgio Piccitto, glottologo italiano 1916 - Walter Reed, attore statunitense 1917 - Ida D'Este, politica italiana 1917 - Danny Kladis, pilota automobilistico statunitense 1917 - Syria Poletti, scrittrice italiana 1918 - Carlos Canário, calciatore portoghese 1918 - Hal Van Every, giocatore football statunitense 1919 - Donald Dupree, bobbista statunitense 1919 - Eddie Johnson, pilota automobilistico statunitense 1919 - Ivan Magnani, fantino italiano 1919 - Bob Montgomery, pugile statunitense 1920 - Nicolò Asaro, politico italiano 1920 - José Manuel Castañón, scrittore spagnolo 1920 - AlComfort, scrittore britannico 1920 - Chips Sobek, cestista statunitense 1921 - Fausto Braga, calciatore italiano 1921 - Luigi Diligenza, arcivescovo cattolico italiano 1921 - Andy Kostecka, cestista statunitense 1921 - Linda Moretti, attrice italiana 1921 - Theodor Reimann, calciatore cecoslovacco 1922 - Árpád Göncz, politico ungherese 1922 - Giovanni Prevosti, calciatore calcio italiano 1923 - Chang Cheh, regista cinese 1923 - Don Abney, pianista statunitense 1923 - Andrea Carlo Corazza, calciatore italiano 1923 - Franco Evangelisti, politico italiano 1923 - Theo Fitzau, pilota automobilistico tedesco 1923 - Ahti Karjalainen, politico finlandese 1923 - Roberto Renzi, giornalista italiano 1923 - Cesare Siepi, basso italiano 1924 - Ezio Mantelli, cestista italiano 1924 - Noud van Melis, calciatore olandese 1924 - Claudio Scarchilli, attore italiano 1925 - Kerima, attrice algerina 1925 - Brunero Gherardini, teologo italiano 1925 - Pierre Mondy, attore francese 1926 - Mario Bacchiega, accademico italiano 1926 - Danny Blanchflower, calciatore nordirlandese 1926 - Nico Carstens, fisarmonicista sudafricano 1926 - Hazel Court, attrice inglese 1926 - Bruno Ruzza, calciatore italiano 1927 - Alma Adamkienė, first lady lituana 1927 - Nigel Bagnall, generale britannico 1927 - Mauro Mellini, politico italiano 1927 - Leontyne Price, soprano statunitense 1927 - Armando Sarti, politico italiano 1928 - Paddy DeMarco, pugile statunitense 1928 - Giorgio Galli, politologo italiano 1928 - René Gardien, calciatore francese 1928 - Mauro Tuccini, calciatore italiano 1929 - Jerry Goldsmith, compositore statunitense 1929 - Rosario Riccobono, criminale italiano 1930 - Adolfo Battaglia, politico italiano 1930 - Ugo Donato Bianchi, arcivescovo italiano 1930 - Domenico D'Orsi, filosofo italiano 1930 - Luisa Rivelli, attrice italiana 1930 - Robert Wagner, attore statunitense 1930 - Carlos Couto, schermidore brasiliano 1930 - Vladimir Georgiev Škodrov, astronomo bulgaro 1931 - Giorgio Cosmacini, medico italiano 1931 - Franca Faldini, attrice, giornalista italiana 1932 - Alessandro Ciceri, imprenditore italiano 1932 - Tony De Vita, pianista italiano 1932 - Roland Hanna, pianista statunitense 1932 - Barrie Ingham, attore inglese 1933 - Piet van der Kuil, calciatore olandese 1933 - Humberto Maschio, calciatore argentino 1933 - Richard Schickel, giornalista statunitense 1934 - Fleur Adcock, poetessa neozelandese 1934 - Cesare Campagnoli, calciatore italiano 1934 - Oscar Gómez Sánchez, calciatore peruviano 1935 - John Alcorn, designer statunitense 1935 - Miroslav Blažević, allenatore di calcio croato 1935 - Francesco Providenti, politico italiano 1936 - Giuliana Calandra, attrice italiana 1936 - Abraham Lempel, informatico israeliano 1937 - Roberta Flack, cantante statunitense 1937 - Peter Tevis, cantante statunitense 1938 - Gian Enrico Rusconi, storico italiano 1939 - Benedicto Antoninho, calciatore brasiliano 1939 - Gianpiero Carlo Cantoni, politico italiano 1939 - Adrienne Clarkson, politica cinese 1939 - Gaetano Di Massa, poeta italiano 1939 - Dante Micheli, calciatore italiano 1939 - Peter Purves, attore britannico 1939 - Emilio Walter Álvarez, calciatore uruguaiano 1940 - Antonio Annibale, calciatore italiano 1940 - Mary Rand, atleta britannica 1940 - Bill Gregory, giocatore football statunitense 1940 - Mutsuhiko Nomura, calciatore giapponese 1940 - Kenny Rankin, cantante statunitense 1940 - Rodney Wallace, giocatore football statunitense 1941 - Michael Apted, regista britannico 1941 - Bruno Reichlin, architetto svizzero 1942 - Howard Mudd, giocatore football statunitense 1942 - Gennaro Olivieri, calciatore italiano 1942 - Lawrence Weiner, artista statunitense 1944 - Jean-Daniel Cadinot, regista francese 1944 - Franco Carlini, giornalista italiano 1944 - Jochen Carow, calciatore tedesco 1944 - Giuseppe Chicchi, politico italiano 1944 - Raffaele Lauro, politico italiano 1944 - Vernor Vinge, scrittore statunitense 1945 - Glynn Saulters, cestista statunitense 1946 - Dick Anderson, politico statunitense 1946 - Yisha'ayahu Schwager, calciatore israeliano 1947 - Louise Arbour, magistrato canadese 1947 - Giuseppe Basini, politico italiano 1947 - Guido Rutta, doppiatore italiano 1947 - Hermann Simon, economista tedesco 1948 - Sven Otto Birkeland, calciatore norvegese 1948 - Livio Luppi, calciatore italiano 1948 - Maria Masella, scrittrice italiana 1948 - Jimmy Rimmer, calciatore inglese 1948 - Carlo Sartori, calciatore italiano 1949 - Lamberto Ciani, politico italiano 1949 - César Laraignée, calciatore argentino 1949 - Maxime Le Forestier, cantautore francese 1949 - Nigel Olsson, cantante britannico 1949 - Harold Sylvester, attore statunitense 1950 - Mark Spitz, nuotatore statunitense 1950 - Dana Spálenská, slittinista cecoslovacca 1950 - Garry St. Jean, allenatore di basket statunitense 1951 - Zeudi Araya, attrice eritrea 1951 - Antonio Patuelli, politico italiano 1951 - Trond Pedersen, calciatore norvegese 1951 - John Peters, scacchista statunitense 1952 - Lee Hsien Loong, generale e politico singaporiano 1952 - Giancarlo Golzi, musicista italiano 1953 - John Shirley, scrittore statunitense 1953 - Travis Walton, statunitense 1954 - Antonino Arconte, agente segreto italiano 1954 - Abdul Jeelani, cestista statunitense 1954 - Giovanni Sgarbossa, calciatore italiano 1954 - Michele Vietti, politico italiano 1955 - Francesco Germinario, storico italiano 1955 - Lusia Harris, cestista statunitense 1955 - Gabriel Høyland, calciatore norvegese 1955 - Timur Jur'evič Kibirov, poeta russo 1955 - Tom LaGarde, cestista statunitense 1955 - Bernd Martin, calciatore tedesco 1955 - Greg Norman, golfista australiano 1955 - Rajko Toroman, allenatore basket serbo 1956 - Angelo Frappampina, calciatore italiano 1956 - Dario Laruffa, giornalista italiano 1956 - Attilio Marchetti Rossi, ingegnere italiano 1956 - Kazuhiko Nishi, informatico giapponese 1957 - Katiuscia, attrice italiana 1957 - Raoul Albani, calciatore italiano 1957 - Antonio Battista, politico italiano 1957 - Jean-Pierre Bernès, dirigente sportivo francese 1957 - Giampaolo Fabrizio, attore italiano 1957 - Carlo Grande, giornalista italiano 1957 - Mijou Kovacs, attrice austriaca 1958 - Marco Pizzari, attivista italiano 1958 - Walter Afanasieff, compositore statunitense 1958 - Kim Andersen, ciclista danese 1958 - Dino Boselli, cestista italiano 1958 - Franco Boselli, cestista italiano 1958 - Elizabeth Ekblom, tennista svedese 1958 - Ricardo Gareca, calciatore argentino 1958 - Mario Goretti, calciatore italiano 1958 - Brede Halvorsen, calciatore norvegese 1958 - Gilles Moretton, tennista francese 1958 - Maciej Płażyński, politico polacco 1958 - Thomas Ruff, fotografo tedesco 1959 - John Calipari, allenatore di basket statunitense 1959 - Fernando Chalana, calciatore portoghese 1959 - Dennis Gentry, giocatore football statunitense 1959 - Frank Otto, pallanuotista tedesco 1960 - Chung Yong-Hwan, calciatore sudcoreano 1960 - Robert Addie, attore britannico 1960 - Steve Bailey, bassista statunitense 1960 - Miguel Bossio, calciatore uruguaiano 1960 - Money Mark, attore statunitense 1961 - Paolo Fresu, trombettista italiano 1961 - Jorge García, calciatore cileno 1961 - Tapio Korjus, atleta finlandese 1961 - Alexander Payne, regista statunitense 1961 - Eva Pfaff, tennista tedesca 1961 - Avril Williams, rugbista sudafricano 1962 - Jean-Marie Banos, schermidore canadese 1962 - Cliff Burton, bassista statunitense 1962 - Ricardo Caruso Lombardi, calciatore argentino 1962 - Piero Pelù, cantautore italiano 1962 - AlTo, attore e cantante cinese 1963 - Gregg Binkley, attore statunitense 1963 - Maria Carmela Colaneri, medaglista italiana 1963 - Paolo Di Nella, attivista italiano 1963 - Candan Erçetin, cantautrice turca 1963 - Werther Germondari, regista italiano 1963 - Philip Glenister, attore inglese 1963 - Roland Hilti, calciatore liechtensteinese 1963 - Alan McInally, calciatore scozzese 1963 - Tony Reno, musicista svedese 1964 - Andrea Bruniera, calciatore italiano 1964 - Daniela Castelli, attrice italiana 1964 - Victor Davis, nuotatore canadese 1964 - Mike Hooper, calciatore britannico 1964 - Francesca Neri, attrice italiana 1964 - Paco Tous, attore spagnolo 1965 - Bracco Di Graci, cantautore italiano 1965 - Valentina Fedjušina, atleta austriaca 1965 - Martin Gregory, calciatore maltese 1965 - Dana Winner, cantante belga 1966 - Heiko Bonan, calciatore tedesco 1966 - Alessandro Heffler, pubblicitario italiano 1966 - Daryl Johnston, giocatore football statunitense 1966 - Gary McKinnon, programmatore britannico 1966 - Andrea Silenzi, calciatore italiano 1967 - Per Blohm, calciatore svedese 1967 - Maria Rosa Candido, pattinatrice italiana 1967 - Laura Dern, attrice statunitense 1967 - Germano Di Mattia, attore italiano 1967 - Jacky Durand, ciclista francese 1967 - Ivan Francescato, rugbista italiano 1967 - Vince Gilligan, regista statunitense 1967 - Mike Jones, cestista statunitense 1967 - Fulvio Pea, allenatore di calcio italiano 1967 - Diego Zanin, calciatore italiano 1968 - Annette Dobmeier, schermitrice tedesca 1968 - Garrett Reisman, astronauta statunitense 1968 - Joe Wylie, cestista statunitense 1969 - Nixon Carcelén, calciatore ecuadoriano 1969 - Laurie Dhue, giornalista statunitense 1969 - Guillermo Silva, calciatore a 5 paraguaiano 1969 - James Small, rugbista sudafricano 1970 - Sandro Ivo Bartoli, pianista italiano 1970 - John Gibson, calciatore australiano 1970 - Stella Musy, attrice italiana 1970 - Noureddine Naybet, calciatore marocchino 1970 - Åsne Seierstad, giornalista norvegese 1971 - Michael Dietz, attore statunitense 1971 - José María García Lafuente, calciatore spagnolo 1971 - Mauro Petrolo, scacchista italiano 1971 - José Luis Loreto, calciatore spagnolo 1971 - Fabrizia Sacchi, attrice italiana 1971 - Louie Spicolli, wrestler statunitense 1971 - Lisa Marie Varon, wrestler statunitense 1972 - Mr. Scruff, musicista britannico 1972 - Daniela Pavone, calciatrice italiana 1973 - Robert Arteaga, calciatore boliviano 1973 - Núria Añó, scrittrice spagnola 1973 - Musica Per Bambini, cantautore italiano 1973 - Gunn-Rita Dahle, ciclista norvegese 1974 - Elizabeth Banks, attrice statunitense 1974 - Ty Law, giocatore football statunitense 1974 - Ivri Lider, cantante israeliano 1974 - Lionel Potillon, calciatore francese 1975 - Patricio D'Amico, calciatore argentino 1975 - Thomas Shimada, tennista giapponese 1975 - Tina Thompson, cestista statunitense 1975 - Kool Savas, rapper tedesco 1976 - Lance Berkman, giocatore di baseball statunitense 1976 - Federico D'Incà, politico italiano 1976 - Pascal Dias, calciatore francese 1976 - Keeley Hawes, attrice britannica 1976 - Miroslav Holeňák, calciatore ceco 1976 - Carmelo Imbriani, calciatore italiano 1976 - Zaza Janashia, calciatore georgiano 1976 - Carlos Jiménez, cestista spagnolo 1976 - Magdelín Martínez, atleta italiana 1976 - Tony McDonnell, calciatore irlandese 1976 - Vedran Runje, calciatore croato 1976 - Ryu Ji-hye, tennistavolista sudcoreana 1976 - Delio Toledo, calciatore paraguaiano 1976 - Vanessa da Mata, cantautrice brasiliana 1977 - DJ Squarta, beatmaker italiano 1977 - Rafael Clavero, calciatore spagnolo 1977 - Salif Diao, calciatore senegalese 1977 - Luca Pierotti, calciatore italiano 1978 - Boris Avrukh, scacchista israeliano 1978 - Eugene Edgerson, cestista statunitense 1978 - Matteo Fiorini, politico sammarinese 1978 - Sergio Alonso, calciatore a 5 spagnolo 1978 - Don Omar, cantante portoricano 1978 - Greg Stevenson, cestista statunitense 1979 - Artem Bezrodnyj, calciatore ucraino 1979 - Igor Gabilondo, calciatore spagnolo 1979 - Gabriel García de la Torre, calciatore spagnolo 1979 - Bakary Gassama, arbitro di calcio gambiano 1979 - Johan Harstad, scrittore norvegese 1979 - Jumaine Jones, cestista statunitense 1979 - Mads Jørgensen, calciatore danese 1979 - Kalle Kerman, hockeista finlandese 1979 - Holly Parkinson, tennista statunitense 1979 - Emanuele Troise, calciatore italiano 1979 - Kristen Viikmäe, calciatore estone 1979 - João Paulo di Fábio, calciatore brasiliano 1980 - Marko Baacke, sciatore tedesco 1980 - Pape Badiane, cestista francese 1980 - Gordon D'Arcy, rugbista irlandese 1980 - Bruce Douglas, rugbista scozzese 1980 - Ralph Kretschmar, attore tedesco 1980 - Enzo Maresca, calciatore italiano 1980 - Mike Ribeiro, hockeista canadese 1980 - Martín Vassallo Argüello, tennista argentino 1980 - Jurga Šeduikytė, cantautrice lituana 1980 - Bruno Šundov, cestista croato 1981 - Aloysius Anagonye, cestista nigeriano 1981 - Fränzi Aufdenblatten, sciatrice svizzera 1981 - Max Brown, attore britannico 1981 - Daniel Hallingström, calciatore svedese 1981 - Jennifer Hopkins, tennista statunitense 1981 - Julius Jenkins, cestista statunitense 1981 - Andrew Johnson, calciatore britannico 1981 - Gilda Jovine, modella dominicana 1981 - Gakuto Kondo, calciatore giapponese 1981 - Seo Mi-jung, schermitrice sudcoreana 1981 - Barry Sloane, attore britannico 1981 - Natasha St-Pier, cantante canadese 1981 - Le'coe Willingham, cestista statunitense 1982 - Hamad Al-Tayyar, calciatore kuwaitiano 1982 - Ayari Aoyama, nuotatrice giapponese 1982 - Christian Borgatello, hockeista italiano 1982 - Mohamed Cissé, calciatore guineano 1982 - Claudio Dadomo, calciatore uruguaiano 1982 - Justin Gatlin, atleta statunitense 1982 - Nadir Haroub, calciatore tanzaniano 1982 - Amer Shafi, calciatore giordano 1982 - Tarmo Neemelo, calciatore estone 1982 - Dawan Robinson, cestista statunitense 1982 - Tom Schilling, attore tedesco 1982 - Farid Talhaoui, calciatore francese 1982 - Lambros Vangelis, calciatore greco 1982 - Igor Zelenay, tennista slovacco 1983 - Kenny Adeleke, cestista nigeriano 1983 - Ricardo Clark, calciatore statunitense 1983 - Péter Czvitkovics, calciatore ungherese 1983 - Vic Fuentes, cantante statunitense 1983 - Lucian Goian, calciatore rumeno 1983 - Allean Grant, calciatore britannico 1983 - Jason Hobson, rugbista britannico 1983 - Daniel Sobralense, calciatore brasiliano 1983 - Vagnur Mohr Mortensen, calciatore faroese 1983 - Lucía Paraja, pallavolista spagnola 1983 - Matej Tóth, atleta slovacco 1983 - José de la Cuesta, calciatore colombiano 1984 - Adnan Alisic, calciatore olandese 1984 - Elif Ağca, pallavolista turca 1984 - Holly Crawford, snowboarder australiana 1984 - Brent Everett, attore pornografico canadese 1984 - Jesús María Herrero, calciatore spagnolo 1984 - Sylvain Marchal, calciatore francese 1984 - Marcos Aurélio, calciatore brasiliano 1984 - Zaza Pachulia, cestista georgiano 1984 - Vadim Panin, cestista russo 1984 - Valeria Zanoli, cestista italiana 1984 - Marcelo Mattos, calciatore brasiliano 1985 - Óscar Brayson, judoka cubano 1985 - Aleksandr Budakov, calciatore russo 1985 - Leon Clarke, calciatore inglese 1985 - Fabio Fanuli, pallavolista italiano 1985 - Miroslav Gradinarov, pallavolista bulgaro 1985 - Willian Lanes de Lima, calciatore brasiliano 1985 - Jonas Mačiulis, cestista lituano 1985 - Paul Millsap, cestista statunitense 1985 - Dario Minieri, giocatore di poker italiano 1985 - Isaiah Swann, cestista statunitense 1985 - Selçuk İnan, calciatore turco 1986 - Jeff Adrien, cestista statunitense 1986 - Josh Akognon, cestista nigeriano 1986 - Daniel Antúnez, calciatore statunitense 1986 - Jennifer Barrientos, modella filippina 1986 - Diogo Cunha, calciatore portoghese 1986 - Erik Friberg, calciatore svedese 1986 - Rocky Fuentes, pugile filippino 1986 - Radamel Falcao, calciatore colombiano 1986 - Vanessa Gonçalves, modella venezuelana 1986 - Nahuel Guzmán, calciatore argentino 1986 - Yui Ichikawa, attrice giapponese 1986 - Roberto Jiménez Gago, calciatore spagnolo 1986 - Roberto Linares, calciatore cubano 1986 - Michele Luongo, pallanuotista italiano 1986 - Steven Paulle, calciatore francese 1986 - Vegard Haukø Sklett, sciatore norvegese 1986 - Viktor Troicki, tennista serbo 1986 - Andrew Weibrecht, sciatore statunitense 1987 - Bojana Bobusic, tennista australiana 1987 - Charlotte Bonin, triatleta italiana 1987 - Serhij Bubka, tennista ucraino 1987 - Chaz Davies, pilota motociclistico britannico 1987 - Arif Daşdəmirov, calciatore azero 1987 - Poli Genova, cantante bulgara 1987 - Jakub Jarosz, pallavolista polacco 1987 - Ahmad Nivins, cestista statunitense 1987 - Mario Ossorio Augusto, calciatore a 5 spagnolo 1987 - Facundo Roncaglia, calciatore argentino 1987 - Jonas Jessue da Silva Júnior, calciatore brasiliano 1987 - Yuja Wang, pianista cinese 1988 - Francesco Acerbi, calciatore italiano 1988 - Rok Buzeti, calciatore sloveno 1988 - César Elizondo, calciatore costaricano 1988 - André Fantecele, calciatore a 5 brasiliano 1988 - Pëllumb Jusufi, calciatore croato 1988 - Daniil Ratnikov, calciatore estone 1988 - Amadou Aboubakar Zaki, cestista nigerino 1989 - Alice Franco, nuotatrice italiana 1989 - Sabien Lilaj, calciatore albanese 1989 - Camila Trindade, modella brasiliana 1989 - Travis d'Arnaud, giocatore di baseball statunitense 1990 - Aníbal Godoy, calciatore panamense 1990 - Arnaud Mendy, calciatore francese 1990 - Barbara Guarischi, ciclista italiana 1990 - Choi Soo-young, attrice sudcoreana 1990 - Franjo Tepurić, calciatore croato 1990 - Freya Aelbrecht, pallavolista belga 1990 - Liam Kelly, calciatore scozzese 1990 - Rolando García Guerreño, calciatore paraguaiano 1990 - Saeed Murjan, calciatore giordano 1990 - Sooyoung, attrice sudcoreana 1990 - Terrence Frederick, giocatore football statunitense 1990 - Trevante Rhodes, attore statunitense 1990 - Yacoub Meité, calciatore ivoriano 1990 - Yuri Berchiche, calciatore spagnolo 1991 - Emma Roberts, attrice statunitense 1991 - Florian Schabereiter, sciatore austriaco 1991 - Giorgos Koutroubis, calciatore greco 1991 - Illja Aleksievič, calciatore bielorusso 1991 - João Ortiz, calciatore cileno 1991 - Marvin Peersman, calciatore belga 1991 - Ramon Galloway, cestista statunitense 1991 - Rebecca Dempster, calciatrice scozzese 1991 - Rob Houchen, attore e cantante inglese 1991 - Tauraa Marmouyet, calciatore francese 1991 - Václav Vašíček, calciatore ceco 1992 - Amir Agajev, calciatore israeliano 1992 - Annika Dries, pallanuotista statunitense 1992 - Cecilia Hall, pallavolista svedese 1992 - Cristian Battocchio, calciatore argentino 1992 - Debora Carangelo, cestista italiana 1992 - Jacopo Dezi, calciatore italiano 1992 - Joeri de Kamps, calciatore olandese 1992 - Jon Feliciano, giocatore football statunitense 1992 - Karen Fukuhara, attrice statunitense 1992 - Kévin Mayer, atleta francese 1992 - Misha B, cantante inglese 1992 - Nils Röseler, calciatore olandese 1992 - Pauline Ferrand-Prévot, ciclista francese 1992 - Reinhold Yabo, calciatore tedesco 1992 - Sandjar Ahmadi, calciatore afghano 1993 - Abdul Ajagun, calciatore nigeriano 1993 - Filip Twardzik, calciatore ceco 1993 - Jonathan Person, cestista svedese 1993 - Kastriot Kastrati, calciatore finlandese 1993 - Kevin Ingreso, calciatore tedesco 1993 - Luis Madrigal, calciatore messicano 1993 - Marta Mason, calciatrice italiana 1993 - Mia Khalifa, modella libanese 1993 - Michael Contreras, calciatore cileno 1993 - Nathaly Kurata, tennista brasiliana 1993 - Steve Leo Beleck, calciatore camerunese 1994 - Charlotte Vega, attrice spagnola 1994 - Cristian Dell'Orco, calciatore italiano 1994 - Cristina Chirichella, pallavolista italiana 1994 - Evelyn Insam, sciatrice italiana 1994 - José Abella, calciatore messicano 1994 - Makenzie Vega, attrice statunitense 1994 - Miguel Almirón, calciatore paraguaiano 1994 - Son Na-eun, attrice sudcoreana 1994 - Sterling Shepard, giocatore football statunitense 1995 - Bobby Portis, cestista statunitense 1995 - Gjoko Zajkov, calciatore macedone 1995 - Haruna Kawaguchi, attrice giapponese 1995 - Marjan Radeski, calciatore macedone 1995 - Naby Keïta, calciatore guineano 1995 - Olivier Custodio, calciatore svizzero 1996 - Emanuel Mammana, calciatore argentino 1996 - Humam Tariq, calciatore iracheno 1996 - Robert Vișoiu, pilota automobilistico rumeno 1997 - Adam Armstrong, calciatore inglese 1997 - Chloë Grace Moretz, attrice statunitense 1997 - Diamond Stone, cestista statunitense 1997 - Lilly King, nuotatrice statunitense 1997 - Nadia Podoroska, tennista argentina 2000 - 