Accade l’11 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Accade l’11 febbraio L'11 febbraio è il 42º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 323 giorni alla fine dell'anno (324 negli anni bisestili) • 660 a.C. – Data tradizionale di fondazione del Giappone da parte dell'Imperatore Jimmu Tenno • 1531 – Enrico VIII d'Inghilterra viene riconosciuto come capo supremo della Chiesa d'Inghilterra • 1543 – Battaglia di Wayna Daga: truppe etiopico-portoghesi sconfiggono un esercito musulmano • 1752 – Fortemente voluto da Benjamin Franklin, apre il Pennsylvania Hospital, il primo ospedale Americano. • 1790 – La Society of Friends presenta una petizione al Congresso degli Stati Uniti per l'abolizione della schiavitù • 1794 – Prima sessione del Senato degli Stati Uniti aperta al pubblico • 1808 – Primo impiego sperimentale dell'Antracite come combustibile • 1809 – Robert Fulton brevetta la nave a vapore • 1814 – La Norvegia proclama l'indipendenza, segnando la fine dell'Unione di Kalmar • 1826 – L'University College di Londra viene fondato col nome di Università di Londra • 1837 – L'American Physiological Society si costituisce a Boston (Massachusetts) • 1840 – La figlia del reggimento, opera di Gaetano Donizetti, viene eseguita per la prima volta a Parigi • 1843 – Prima dell'opera I Lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi a Milano • 1848 – Ferdinando II promulga la Costituzione del Regno delle due Sicilie, concessa il 29 gennaio precedente come risposta alle sommosse scoppiate in tutto il Regno • 1858 – La Beata Vergine Maria appare per la prima volta a Santa Bernadette Soubirous a Lourdes • 1861 – Stati Uniti d'America: La camera dei rappresentanti approva all'unanimità una risoluzione che garantisce la non-interferenza con le scelte degli stati sulla schiavitù • 1873 – Re Amedeo I di Spagna abdica • 1889 – Viene adottata la Costituzione Meiji del Giappone; La prima Dieta del Giappone si riunisce nel 1890 • 1902 – La polizia picchia i dimostranti per il suffragio universale a Bruxelles • 1903 – La nona sinfonia di Anton Bruckner viene eseguita per la prima volta a Vienna • 1906 – Papa Pio X pubblica l'enciclica Vehementer Nos • 1916 – Emma Goldman viene arrestata per aver tenuto una lezione sul controllo delle nascite • 1918 – Gabriele D'Annunzio, Luigi Rizzo e Costanzo Ciano nella notte tra il 10 e l'11 febbraio compiono la cosiddetta Beffa di Buccari • 1919 – Friedrich Ebert (SPD), viene eletto Presidente della Germania • 1928 – Iniziano i II Giochi olimpici invernali a Sankt Moritz, Svizzera • 1929 – Il cardinale Pietro Gasparri e Benito Mussolini firmano i Patti Lateranensi tra Vaticano e Regno d'Italia • 1943 – Seconda guerra mondiale: Il Generale Dwight Eisenhower viene scelto come comandante delle armate alleate in Europa • 1944 – Seconda guerra mondiale, Resistenza: nove partigiani antifascisti, tutti originari di Palombaro (Chieti), vengono fucilati dai nazifascisti a Pescara • 1945 – Seconda guerra mondiale: si conclude la Conferenza di Jalta • 1948 – John A. Costello succede a Éamon de Valera come Primo ministro (Taoiseach) • 1953 - Il presidente statunitense Dwight Eisenhower rifiuta la richiesta di clemenza per Ethel e Julius Rosenberg • 1953 - L'Unione Sovietica rompe le relazioni diplomatiche con Israele • 1961 – Inizia a Gerusalemme il processo ad Adolf Eichmann • 1963 - I Beatles incidono nel corso di tre sedute da tre ore ciascuna effettuate negli studi di Abbey Road il loro primo album, Please Please Me • 1964 - Greci e turchi iniziano a combattere a Limassol, Cipro • 1964 - La Repubblica di Cina (Taiwan) rompe le relazioni diplomatiche con la Francia • 1967 – A Oberstdorf (Germania), Lars Grini è il primo uomo a raggiungere i 150 metri nel salto con gli sci • 1968 – Scontri sul confine Israelo-Giordano • 1971 – USA, Regno Unito, URSS, e altre nazioni firmano il trattato di messa al bando dell'installazione di armi nucleari e di distruzione di massa sui fondali marini delle acque internazionali (Seabed Arms Control Treaty) • 1973 – Guerra del Vietnam: Primo rilascio di prigionieri di guerra statunitensi dal Vietnam • 1978 – La Cina mette all'indice le opere di Shakespeare, Aristotele e Charles Dickens, la cui lettura diviene pertanto proibita • 1979 – L'Ayatollah Ruhollah Khomeini prende il potere in Iran • 1981 – 380 m3 di refrigerante radioattivo fuoriescono nell'edificio di contenimento della centrale nucleare TVA Sequoyah 1 in Tennessee, contaminando 8 lavoratori • 1986 – Anatoly Sharansky, rilasciato dall'URSS, lascia la nazione • 1987 – Entra in vigore la costituzione delle Filippine • 1990 – In Sudafrica viene liberato Nelson Mandela dopo 26 anni di carcere. Data simbolica per l'abolizione dell'apartheid • 2004 – L'imprenditore italiano Sergio Cragnotti viene arrestato per il crac della Cirio • 2011 – Egitto, Si dimette dopo 30 anni di presidenza il Presidente Hosni Mubarak in seguito alle proteste popolari sfociate contro il governo dittatoriale. • 2013 - Città del Vaticano: Il papa Benedetto XVI annuncia ufficialmente di rinunciare al soglio pontificio con efficacia effettiva il 28 febbraio 2013. • 2016 – Il team di scienziati del rilevatore Advanced LIGO dimostra l'esistenza delle onde gravitazionali tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: