Stampa E-mail Nasce l'11 febbraio La lista contiene circa 770 persone Shinobu Gotoh, scrittrice giapponese Al Mantiero, batterista italiano 1118 - Norandino, condottiero turco 1261 - Ottone III di Baviera 1380 - Poggio Bracciolini, storico italiano 1466 - Elisabetta di York, regina britannica 1494 - Takeda Nobutora, militare giapponese 1507 - Filippo II, religioso russo 1535 - Papa Gregorio XIV, papa 1568 - Honoré d'Urfé, scrittore francese 1600 - Girolamo Fantini, trombettista italiano 1610 - Giuseppe Battista, poeta italiano 1625 - Sigismondo III Gonzaga, nobile italiano 1626 - Emilia d'Assia-Kassel 1651 - Anne Scott, nobile scozzese 1657 - Bernard de Fontenelle, scrittore francese 1674 - Jean-Baptiste Du Halde, storico francese 1695 - Françoise de Graffigny, scrittrice francese 1699 - Bertrand de La Bourdonnais, politico francese 1701 - Carlo Lodi, pittore italiano 1706 - Nils Rosen von Rosenstein, medico svedese 1708 - Egidio Romualdo Duni, compositore italiano 1709 - William Courtenay, politico inglese 1713 - Diane Adélaïde de Mailly 1714 - Karl von Finckenstein, diplomatico prussiano 1715 - Margaret Harley, nobildonna inglese 1725 - Cristina Carlotta d'Assia-Kassel 1728 - Anton Bachschmidt, violinista tedesco 1728 - Carlo II Eugenio di Württemberg, nobile 1740 - Pierre-Victor Malouet, politico francese 1744 - Giovanni Ansani, tenore italiano 1755 - Albert Christoph Dies, pittore tedesco 1755 - Nicolas-Antoine Taunay, pittore francese 1757 - Charles de La Tour-Maubourg, politico francese 1758 - Franz Ignaz von Streber, vescovo tedesco 1759 - John Pratt, I marchese di Camden, politico inglese 1768 - Carlo Barabino, architetto e urbanista italiano 1768 - Luigi Fergola, disegnatore italiano 1768 - Marie de La Tour-Maubourg, generale francese 1770 - Francesco Tanadei, scultore e ebanista svizzero 1774 - Hans Järta, politico svedese 1776 - Giovanni Capodistria, politico greco 1790 - Ignaz Assmayer, compositore austriaco 1791 - Al andros Mavrokordatos, politico greco 1791 - Louis Visconti, architetto francese 1794 - Karl Proske, musicologo tedesco 1799 - Basile Moreau, presbitero francese 1800 - William Fox Talbot, inventore inglese 1802 - Lydia Child, scrittrice statunitense 1804 - Alessandro Negri di Sanfront, politico italiano 1804 - Gaetano Gallino, pittore italiano 1808 - Pëtr Vasil'evič Kireevskij, scrittore russo 1810 - László Teleki, politico ungherese 1811 - Benjamin F. Sands, ammiraglio statunitense 1812 - Francis Seymour-Conway, politico inglese 1812 - Al ander H. Stephens, politico statunitense 1813 - Harriet Ann Jacobs, scrittrice statunitense 1814 - Raffaele Gagliardi, vescovo italiano 1818 - Giacomo Franco, architetto italiano 1819 - Domenico Bolognese, poeta italiano 1819 - Samuel P. Tuckerman, compositore statunitense 1820 - Dominique Pierrat, ornitologo francese 1821 - Auguste Mariette, egittologo francese 1821 - Hermann Allmers, scrittore tedesco 1821 - Luigi Zini, politico italiano 1825 - Tammar Luxoro, pittore italiano 1830 - Peter Arnold Heise, compositore danese 1830 - Hans von Schellendorff, compositore tedesco 1833 - Melville Weston Fuller, politico statunitense 1835 - Henry Eliot, V conte di St. Germans, nobile inglese 1836 - Thomas Brassey, politico inglese 1839 - Willard Gibbs, fisico statunitense 1840 - Jonathan J. Wright, magistrato statunitense 1841 - Adolfo Farsari, fotografo italiano 1841 - Bartolo Longo, italiano 1841 - Domenico Milelli, poeta italiano 1842 - Erik Gustaf Boström, politico svedese 1842 - Antonio Ponsiglioni, politico italiano 1843 - Corrado Rizzone Tedeschi, politico italiano 1845 - Giulio Pinchetti, poeta italiano 1846 - Edward Villiers, politico inglese 1847 - Albert Woolson, militare statunitense 1847 - Giovanni Emanuel, attore italiano 1847 - Thomas A. Edison, inventore statunitense 1847 - Vittorio Ecclesia, fotografo italiano 1848 - Alceste Campriani, pittore italiano 1849 - Filadelfo Simi, pittore e scultore italiano 1853 - Rinaldo Carnielo, scultore italiano 1853 - Salvatore Pincherle, matematico italiano 1855 - Ellen Day Hale, pittrice statunitense 1858 - Antoni Nowowiejski, arcivescovo polacco 1858 - Carlo Vegezzi Bossi, organaro italiano 1859 - Charles Jules Brongniart, paleontologo francese 1860 - Rachilde, poetessa francese 1860 - Giulio Aristide Sartorio, scrittore italiano 1863 - John Francis Fitzgerald, politico statunitense 1869 - Else Lasker-Schüler, poetessa tedesca 1871 - Scipione Borghese, politico italiano 1874 - Elsa Beskow, scrittrice svedese 1876 - Eugénie Joubert, religiosa francese 1876 - Léon Huybrechts, velista belga 1876 - Olinto Marinelli, geografo italiano 1878 - Peder Lykkeberg, nuotatore danese 1878 - Étienne Balsan, giocatore di polo francese 1879 - Jean Gilbert, compositore tedesco 1881 - Carlo Carrà, pittore italiano 1881 - Emilio Salvi, politico italiano 1882 - Karl Meitinger, architetto tedesco 1882 - Valli Valli, attrice teatrale inglese 1883 - Alberto Crivelli, allenatore italiano 1883 - Paul von Klenau, compositore danese 1884 - Joe Brown, attore statunitense 1884 - Otto Hantschick, calciatore tedesco 1885 - Wenceslao Flórez, giornalista spagnolo 1885 - Alma Hinding, attrice danese 1886 - Raymond B. West, regista statunitense 1888 - Virgilia D'Andrea, anarchica italiana 1888 - Hanns Schwarz, regista tedesco 1889 - Enrico Ricci, fotografo italiano 1890 - Anton Giulio Bragaglia, regista italiano 1890 - Jan de Vries, storico olandese 1891 - Antonio Melandri, tenore italiano 1893 - Vincenzo Chiola, politico italiano 1894 - Pasquale Prestisimone, politico italiano 1894 - Vitalij Valentinovič Bianki, scrittore russo 1895 - Antonio Cattalinich, canottiere italiano 1895 - Carl Clemens Bücker, aviatore tedesco 1895 - Maurice Cottenet, calciatore francese 1896 - Aron Pollitz, calciatore svizzero 1896 - Bonaventura Tecchi, scrittore italiano 1896 - Giovanni Zambotto, calciatore italiano 1896 - Gunnar Lindström, atleta svedese 1896 - Józef Kałuża, calciatore polacco 1896 - Raffaele Bensi, presbitero italiano 1896 - Raffaele Stasi, militare italiano 1897 - Abram S. Gurvič, scacchista sovietico 1897 - Colgate W. Darden, politico statunitense 1897 - Denis Verschueren, ciclista belga 1897 - Emil Leon Post, matematico statunitense 1897 - Jan Paulin, calciatore cecoslovacco 1898 - Édouard Candeveau, canottiere svizzero 1898 - Émile Pelletier, politico francese 1898 - Leó Szilárd, inventore e scrittore ungherese 1898 - Vincenzo Bianco, politico italiano *1899 - Stanis Ruinas, giornalista italiano 1900 - Augusto Di Giovanni, attore italiano 1900 - Hans-Georg Gadamer, filosofo tedesco 1900 - Johann Klima, calciatore austriaco 1900 - Jōsei Toda, editore giapponese 1902 - Jan Hartong, scacchista olandese 1902 - Arne Jacobsen, designer danese 1902 - Ljubov' Petrovna Orlova, attrice sovietica 1902 - Ignaz Sigl, calciatore austriaco 1902 - Fernando Tassi, calciatore italiano 1903 - Irène Némirovsky, scrittrice francese 1904 - Francesco Cantuti Castelvetri, economista italiano 1904 - Keith Holyoake, politico neozelandese 1904 - Marta Renucci, giornalista francese 1904 - Henry Labouisse, diplomatico statunitense 1905 - Roberto Berthoud, partigiano italiano 1905 - Zdeněk Burian, pittore e illustratore ceco 1905 - Rodolfo Choperena, cestista messicano 1905 - Bratko Kreft, scrittore sloveno 1906 - Yves Baudrier, compositore francese 1906 - Emilio Giassetti, cestista italiano 1907 - Anita Garvin, attrice statunitense 1908 - Philip Dunne, regista statunitense 1908 - Ernest Vivian Fuchs, esploratore britannico 1908 - José Salinas, fumettista argentino 1909 - Max Baer, pugile e attore statunitense 1909 - Claude Chevalley, matematico francese 1909 - Siegfried Engel, militare tedesco 1909 - Jean Gautheroux, calciatore francese 1909 - Joseph L. Mankiewicz, regista statunitense 1909 - Luciano Neroni, basso italiano 1909 - Hans Tibulski, calciatore tedesco 1909 - Géza Toldi, calciatore ungherese 1909 - João Santos, calciatore portoghese 1910 - Cesare Blondet, calciatore italiano 1910 - Augusto Di Giovanni, attore italiano 1910 - Filippo Prato, calciatore italiano 1911 - Cesare Blondet, calciatore italiano 1911 - Carl Keenan Seyfert, astronomo statunitense 1912 - Juan Carlos Aramburu, cardinale cargentino 1912 - Robert Braet, calciatore belga 1912 - Rodolfo Brondi, calciatore italiano 1912 - Harvey Eisenberg, fumettista statunitense 1912 - Simón Lecue, calciatore spagnolo 1913 - Masaji Kiyokawa, nuotatore giapponese 1913 - Evgenij Umnov, scacchista russo 1913 - Romano Vio, scultore italiano 1914 - Luigi Durand de la Penne, politico italiano 1915 - Pat Welsh, attrice statunitense 1915 - Richard Hamming, matematico statunitense 1915 - Patrick Leigh Fermor, scrittore britannico 1915 - Pietro Pandiani, militare italiano 1916 - Walter Newman, sceneggiatore statunitense 1917 - Giuseppe De Santis, regista italiano 1917 - Sidney Sheldon, scrittore statunitense 1918 - Andrew Donald Booth, informatico britannico 1918 - Anne Stine Ingstad, archeologa norvegese 1919 - Ángel Acuña, cestista messicano 1919 - Gretchen Fraser, sciatrice statunitense 1919 - Eva Gabor, attrice ungherese 1920 - Faruq I d'Egitto 1920 - Fred Basolo, chimico statunitense 1920 - Voltolino Fontani, pittore italiano 1920 - Bruno Lepre, politico italiano 1920 - Ernst Specker, matematico svizzero 1921 - Lloyd Bentsen, politico statunitense 1921 - Livio Linzi, calciatore italiano 1921 - Corinne Luchaire, attrice francese 1921 - Ottavio Missoni, atleta italiano 1921 - Antony Padiyara, cardinale indiano 1922 - Giovanni Barbareschi, presbitero italiano 1922 - Cesare Bensi, politico italiano 1922 - Concetta Barra, attrice italiana 1922 - Tullio Oss Emer, pittore italiano 1922 - Lee Robbins, cestista statunitense 1922 - Ernesto Segura de Luna, avvocato spagnolo 1922 - Piera Sonnino, italiana 1923 - Antony Flew, filosofo britannico 1923 - Edoardo Martini, poliziotto italiano 1924 - Mario Gestri, ciclista su strada italiano 1924 - Budge Patty, tennista statunitense 1924 - Vladimír Pácl, rugbista cecoslovacco 1924 - José Lázaro Robles, calciatore brasiliano 1925 - Kim Stanley, attrice statunitense 1925 - Amparo Rivelles, attrice spagnola 1925 - Angelo Trentin, calciatore italiano 1926 - Paul Bocuse, cuoco francese 1926 - Al ander Gibson, direttore d'orchestra scozzese 1926 - Leslie Nielsen, attore canadese 1926 - Giorgio Taddei, imprenditore italiano 1927 - Ilse von Alpenheim, pianista austriaca 1927 - Pietro Bacchini, calciatore italiano 1927 - Dieter Eppler, attore tedesco 1927 - Albano Harguindeguy, politico argentino 1928 - Angelo Boccardi, calciatore italiano 1928 - Dag Henriksen, calciatore norvegese 1928 - Conrad Janis, musicista e attore statunitense 1928 - Charles Rutherford, attore statunitense 1929 - Vittorio Ercoli, calciatore italiano 1929 - Francesco Forte, politico italiano 1929 - Franca Maj, attrice italiana 1929 - Pere Portabella, regista spagnolo 1929 - Burhan Sargın, calciatore turco 1930 - Flaminia Jandolo, attrice italiana 1930 - Renzo Mantero, scrittore italiano 1930 - Tarcisio Pillolla, vescovo cattolico italiano 1930 - Leighton Durham Reynolds, latinista britannico 1931 - Ludovico Boetti Audifreddi, avvocato italiano 1931 - Buz Lukens, politico statunitense 1932 - Nanni Ricordi, produttore discografico italiano 1932- Jurij Aleksandrovič Šljapin, pallanuotista russo 1933 - Peppino Bocchio, calciatore italiano 1933 - Roger Closset, schermidore francese 1934 - Mel Carnahan, politico statunitense 1934 - Gioacchino Lanza Tomasi, musicologo italiano 1934 - Gordon Lish, scrittore statunitense 1934 - Tina Louise, attrice statunitense 1934 - Manuel Noriega, politico panamense 1934 - Francesco Pennisi, compositore italiano 1934 - Mary Quant, stilista inglese 1934 - John Surtees, motociclista britannico 1935 - Romano Alquati, scrittore italiano 1935 - Marcelo Etchegaray, calciatore argentino 1935 - Rudi Hoffmann, calciatore tedesco 1935 - Alfonso Hüppi, designer tedesco 1935 - Delena Kidd, attrice britannica 1935 - Giuseppe Lamonica, scacchista italiano 1935 - Gene Vincent, musicista statunitense 1936 - Boo Ellis, cestista statunitense 1936 - Romano Frigeri, calciatore italiano 1936 - Burt Reynolds, attore statunitense 1937 - Alessandro Argenton, cavaliere italiano 1937 - Maryse Condé, scrittrice francese 1937 - Greg Noll, surfista statunitense 1937 - Cēzars Ozers, cestista sovietico 1937 - Mauro Staccioli, scultore italiano 1938 - Simone de Oliveira, attrice portoghese 1938 - Joey Archer, pugile statunitense 1938 - Renato Bosatta, canottiere italiano 1938 - Edith Mathis, soprano svizzero 1938 - Bobby Pickett, attore statunitense 1938 - Manlio Santanelli, drammaturgo italiano 1938 - Cosimo Ventucci, politico italiano 1938 - Mohamed Gammoudi, atleta tunisino 1939 - Alcide Cerato, ciclista italiano 1939 - Gerry Goffin, cantante statunitense 1939 - John Heard, cestista australiano 1939 - Antonio Mancini, pittore e scultore italiano 1939 - Fritz-René Müller, vescovo cattolico svizzero 1940 - Kinryū Arimoto, doppiatore giapponese 1940 - Giancarlo Bagnasco, calciatore italiano 1940 - Calvin Fowler, cestista statunitense 1940 - Roberto Galeotti, calciatore italiano 1940 - Lord Tim Hudson, disc jockey inglese 1941 - Pier Antonio Bellina, giornalista italiano 1941 - Rudolf Brunnenmeier, calciatore tedesco 1941 - Marco Fazzi, calciatore italiano 1941 - Roberto Finzi, storico italiano 1941 - Franco Freda, editore italiano 1941 - Sonny Landham, politico statunitense 1941 - Pierluigi Magnaschi, giornalista italiano 1941 - Sérgio Mendes, pianista brasiliano 1941 - Gianfranco Porcelli, linguista italiano 1941 - Ria Valk, cantante olandese 1942 - Mike Markkula, informatico statunitense 1942 - Horacio Verbitsky, giornalista argentino 1943 - Serge Lama, cantautore francese 1943 - Pierre Matignon, ciclista su strada francese 1943 - Alan Rubin, trombettista statunitense 1943 - George Woods, atleta statunitense 1944 - Bernie Bickerstaff, allenatore di basket statunitense 1944 - Buddhadeb Dasgupta, regista indiano 1944 - Mike Oxley, politico statunitense 1944 - Lordan Zafranović, regista croato 1945 - Ralph Doubell, atleta australiano 1945 - Burhan Ghalyun, politico siriano 1945 - David Karako, calciatore israeliano 1945 - Michael Scott, informatico statunitense 1945 - Kenneth Walsh, nuotatore statunitense 1946 - Pierre Joly, tennista francese 1946 - Ian Porterfield, calciatore britannico 1946 - Giorgio Rondelli, atleta italiano 1947 - Gerd B. Achenbach, filosofo tedesco 1947 - Brian Capron, attore britannico 1947 - Yukio Hatoyama, politico giapponese 1947 - Abby Hoffman, atleta canadese 1947 - Edwin Luisi, attore brasiliano 1947 - Diego Masi, politico italiano 1947 - Ivano Michetti, musicista italiano 1947 - Silvano Michetti, batterista italiano 1947 - Paolo Pellion di Persano, fotografo italiano 1947 - Derek Shulman, cantante britannico 1948 - Principe Katsura, principe giapponese 1948 - Susan Bernard, attrice statunitense 1948 - Lew Morrison, hockeista canadese 1949 - Fernando Castro, calciatore colombiano 1949 - Sam Sibert, cestista statunitense 1949 - James Silas, cestista statunitense 1949 - Fausto Soravia, bobbista italiano 1950 - Massimo Cavezzali, fumettista italiano 1950 - Bernardino Fabbian, calciatore italiano 1950 - Evgenij Ellinovič Svešnikov, scacchista lettone 1950 - Sandro Vannucci, giornalista italiano 1950 - Paolo Viganò, calciatore italiano 1950 - Vaguinho, calciatore brasiliano 1951 - Giorgio Campagna, calciatore italiano 1951 - Cynthia Doerner, tennista australiana 1951 - Mike Leavitt, politico statunitense 1951 - Arno Tausch, politologo austriaco 1952 - Ermanno Beccati, calciatore italiano 1952 - Paul Norell, attore inglese 1952 - Jim O'Brien, allenatore di basket statunitense 1952 - Nancy Stark Smith, ballerina statunitense 1952 - Ludovico Vico, politico italiano 1953 - Jeb Bush, politico statunitense 1953 - Nello Greco, pallavolista italiano 1954 - Mario Di Carlo, politico italiano Maurizio Dianese, giornalista italiano Marco Fioramanti, artista italiano Erika Leonardi, saggista italiana Jean-Claude Romand, criminale francese 1954 - Wesley Strick, sceneggiatore statunitense 1955 - Behtash Fariba, calciatore iraniano 1955 - Anneli Jäätteenmäki, politica finlandese 1955 - Ilona Lőrincz, cestista ungherese 1955 - Gianpietro Zappa, calciatore svizzero 1956 - Rodolfo Bigotti, attore e scrittore italiano 1956 - Giorgio Cattini, cestista italiano 1956 - Catherine Hickland, attrice statunitense 1956 - Didier Lockwood, violinista francese 1956 - Mario Trejo, calciatore messicano 1957 - Willie Desjardins, hockeista canadese 1957 - Bobby Russell, calciatore scozzese 1958 - Alberto Bica, calciatore uruguaiano 1958 - Pepu Hernández, allenatore di basket spagnolo 1958 - Doc Lawson, calciatore statunitense 1958 - Pino Nazio, giornalista italiano 1958 - Corrado Roi, fumettista italiano 1958 - Luigi Sementa, ufficiale italiano 1958 - Hiroshi Yoshida, calciatore giapponese 1959 - Fausto Borin, calciatore italiano 1959 - Bradley Cole, attore statunitense 1959 - David López-Zubero, nuotatore spagnolo 1959 - Roberto Moreno, pilota automobilistico brasiliano 1959 - Rocco Mortelliti, attore italiano 1959 - René Müller, calciatore tedesco 1959 - Marco Nicoletti, calciatore italiano 1960 - Richard Mastracchio, astronauta statunitense 1960 - Frank Nigro, hockeista canadese 1960 - Åge Steen, calciatore norvegese 1961 - Edoardo Barbieri, bibliografo italiano 1961 - Andy Boulton, chitarrista britannico 1961 - Carey Lowell, attrice statunitense 1961 - Raimondo Marino, calciatore italiano 1961 - Gustavo Milano, rugbista argentino 1961 - Hroar Stjernen, sciatore norvegese 1962 - Sheryl Crow, cantautrice statunitense 1961 - Paal Fjeldstad, calciatore norvegese 1961 - Tammy Baldwin, politica statunitense 1961 - Paola Majano, attrice italiana 1961 - Mariana Najdenova, cestista bulgara 1961 - Marco Santin, conduttore radiofonico italiano 1961 - Eric Vanderaerden, ciclista belga 1963 - José Mari Bakero, calciatore spagnolo 1963 - Massimo Donadi, politico italiano 1963 - Ralf Falkenmayer, calciatore tedesco 1963 - Brian Damage, batterista statunitense 1963 - Doug Blair, chitarrista statunitense 1963 - Norm Odinga, calciatore canadese 1963 - Dan Osman, arrampicatore statunitense 1963 - Kazimierz Sokołowski, calciatore polacco 1964 - Adrian Hasler, politico liechtensteinese 1964 - Sarah Palin, politica statunitense 1964 - Kenneth Kilpatrick, wrestler statunitense 1964 - Fabrizio Lorieri, calciatore italiano 1964 - Semir Tuce, calciatore jugoslavo 1965 - Chadžimurad Kamalov, giornalista russo 1965 - Marcelo Milanesio, cestista argentino 1965 - Roberto Moya, atleta cubano 1965 - Michael Mio Nielsen, calciatore danese 1965 - Mary O'Neill, schermitrice statunitense 1965 - Álvaro Peña, calciatore boliviano 1965 - Eric Rush, rugbista neozelandese 1965 - Jacopo Schettini Gherardini, economista italiano 1966 - Tummas Hansen, calciatore faroese 1966 - Patrik Kühnen, tennista tedesco 1966 - Dieudonné M'bala M'bala, attore francese 1966 - Pierluigi Romeo di Colloredo, storico italiano 1967 - Gianluca Belardi, attore italiano 1967 - Uwe Daßler, nuotatore tedesco 1967 - Ciro Ferrara, calciatore italiano 1967 - Dyron Nix, cestista statunitense 1967 - Amedeo Pomilio, pallanuotista italiano 1967 - Giorgio Tartaro, giornalista italiano 1969 - Jennifer Aniston, attrice statunitense 1969 - Hannu-Pekka Björkman, attore 1969 - Yoshiyuki Hasegawa, calciatore giapponese 1969 - Vincenzo Montalbano, calciatore italiano 1969 - Takeshi Obata, designer giapponese 1969 - John Salako, calciatore nigeriano 1969 - Abdelhafid Tasfaout, calciatore algerino 1969 - Dino Toso, ingegnere italiano 1970 - Luca Bianchini, scrittore italiano 1970 - Juan Aguirre, musicista spagnolo 1970 - Adolf Hütter, allenatore di calcio austriaco 1970 - Milko Kazanov, canoista bulgaro 1970 - Carlo Ricchetti, calciatore italiano 1970 - Bernardo Segura, atleta messicano 1970 - Fredrik Thordendal, chitarrista svedese 1970 - Rob Woodall, politico statunitense 1971 - Sebastian Barrio, attore pornografico francese 1971 - Linda Wild, tennista statunitense 1971 - Christian Labit, rugbista francese 1971 - Damian Lewis, attore britannico 1971 - Darnell Mee, cestista statunitense 1971 - Samuel Michel, calciatore francese 1971 - John Parsons, criminale statunitense 1971 - Susi Susanti, giocatrice di badminton indonesiana 1972 - Giorgio Calcaterra, atleta italiano 1972 - Gerson Díaz, calciatore venezuelano 1972 - Marina Ferragut, cestista spagnola 1972 - Gabriele Grossi, calciatore italiano 1972 - Benoit Janssen, calciatore a 5 belga 1972 - Craig Jones, tastierista statunitense 1972 - Steve McManaman, calciatore britannico 1972 - Deborah Sporcich, cestista statunitense 1972 - Kelly Slater, surfista statunitense 1972 - Rachel Viollet, tennista britannica 1972 - Noboru Yamaguchi, scrittore giapponese 1972 - Eugenia Rico, scrittrice spagnola 1972 - Vaidotas Šlekys, calciatore lituano 1973 - Francesca Cola, atleta italiana 1973 - Mathias Fredriksson, fondista svedese 1973 - Shawn Hernandez, wrestler statunitense 1973 - Jeon Do-yeon, attrice sudcoreana 1973 - Varg Vikernes, cantante norvegese 1973 - Piotr Wadecki, ciclista polacco 1974 - D'Angelo, cantante statunitense 1974 - Nick Barmby, calciatore inglese 1974 - Al andru Curtianu, calciatore moldavo 1974 - Saša Gajser, calciatore sloveno 1974 - Flavio Giampieretti, calciatore italiano 1974 - Sébastien Hinault, ciclista francese 1974 - Al Jones, regista statunitense 1974 - Teemu Salo, giocatore di curling finlandese 1975 - Trine Bakke, sciatrice norvegese 1975 - Tatiana Basilio, politica italiana 1975 - Yumileidi Cumbá, atleta cubana 1975 - Pedro Emanuel, calciatore angolano 1975 - Matteo Sereni, calciatore italiano 1975 - Jacque Vaughn, cestista statunitense 1975 - Naomi Wakabayashi, doppiatrice giapponese 1975 - Marek Špilár, calciatore slovacco 1976 - Tony Battie, cestista statunitense 1976 - Alenka Dovžan, sciatrice slovena 1976 - Allison Feaster, cestista statunitense 1976 - Peter Hayes, chitarrista statunitense 1976 - Kamil Kowalczyk, calciatore polacco 1976 - Ricardo Pereira, calciatore portoghese 1976 - Al andra Neldel, attrice tedesca 1976 - Bryce Salvador, hockeista canadese 1976 - Tatsuya Yamaguchi, motociclista giapponese 1977 - Craig Branch, sciatore australiano 1977 - Ari Gold, cantautore statunitense 1977 - Raffaele Illiano, ciclista italiano 1977 - Rogério Mielo de Oliveira, calciatore a 5 brasiliano 1977 - Cataldo Montesanto, calciatore italiano 1977 - Ioannis Okkas, calciatore cipriota 1977 - Mike Shinoda, rapper statunitense 1978 - Simon Best, rugbista britannico 1978 - Soe Falimaua, calciatore samoano americano 1978 - Magda Gomes, showgirl e modella brasiliana 1978 - Michal Kordula, calciatore ceco 1979 - Elton Brand, cestista statunitense 1979 - William Camenzuli, calciatore maltese 1979 - Arnaud Di Pasquale, tennista francese 1979 - Natalija Isačenko, cestista ucraina 1979 - Brandy Norwood, attrice, statunitense 1979 - Adriano Paolucci, pallavolista italiano 1979 - Edgar Schurtz, calciatore a 5 brasiliano 1979 - Joachim Sørum, calciatore norvegese 1979 - Mabrouk Zaid, calciatore saudita 1980 - Mark Bresciano, calciatore australiano 1980 - André Buengo, calciatore angolano 1980 - Matthew Lawrence, attore statunitense 1980 - Pavol Masaryk, calciatore slovacco 1980 - Tiaoali Savea, calciatore samoano americano 1980 - Theresa Scholze, attrice tedesca 1981 - Rim Kun-U, calciatore nordcoreano 1981 - Aritz Aduriz, calciatore spagnolo 1981 - Emmanuele Cucchi, cuoco italiano 1981 - Jaroslav Levinský, tennista ceco 1981 - Christian Mair, hockeista italiano 1981 - Edoardo Molinari, golfista italiano 1981 - Espen Rian, combinatista nordico norvegese 1981 - Sonia Rolland, attrice francese 1981 - Kelly Rowland, cantautrice statunitense 1981 - Marco Stella, calciatore italiano 1981 - Michael Theoklitos, calciatore australiano 1981 - Shannon Torregrosa, pallavolista statunitense 1982 - Hussain Ali Baba, calciatore bahreinita 1982 - Daryn Colledge, giocatore football statunitense 1982 - Damien Crosse, attore pornografico statunitense 1982 - Natalie Dormer, attrice inglese 1982 - João Miguel Duarte Afonso, calciatore portoghese 1982 - Andrea Farri, compositore italiano 1982 - Jabari Greer, giocatore football statunitense 1982 - Ty Lattimore, regista statunitense 1982 - Boitumelo Mafoko, calciatore botswano 1982 - Christian Maggio, calciatore italiano 1982 - Dimitrios Miteloudis, pallanuotista greco 1982 - Hwayobi, cantante sudcoreana 1982 - Neil Robertson, giocatore di snooker australiano 1982 - Jamie Schaafsma, hockeista canadese 1983 - Federico Agliardi, calciatore italiano 1983 - David Aua, calciatore papuano 1983 - Nicki Clyne, attrice canadese 1983 - Yeshey Gyeltshen, calciatore bhutanese 1983 - Eric Osmundson, cestista statunitense 1983 - Alessandra Petrucci, pallavolista italiana 1983 - Hocine Ragued, calciatore tunisino 1983 - Rick Rickert, cestista statunitense 1983 - David Tarka, calciatore australiano 1983 - Rafael van der Vaart, calciatore olandese 1983 - Tihhon Šišov, calciatore estone 1984 - Tom Ashley, velista neozelandese 1984 - Artašes Baġdasaryan, calciatore armeno 1984 - Khaled Kharroubi, calciatore algerino 1984 - Doka Madureira, calciatore brasiliano 1984 - Marco Marcato, ciclista italiano 1984 - Aubrey O'Day, cantante statunitense 1984 - Jeremy Richardson, cestista statunitense 1984 - Maxime Talbot, hockeista canadese 1984 - Alando Tucker, cestista statunitense 1984 - Bastien Vivès, fumettista francese 1985 - Matteo Astarita, pallanuotista italiano 1985 - William Beckett, cantante statunitense 1985 - Luka Bogdanović, cestista serbo 1985 - Sarah Butler, attrice statunitense 1985 - Roy Contout, calciatore francese 1985 - Casey Dellacqua, tennista australiana 1985 - Erick Norales, calciatore honduregno 1985 - Sébastien Pourcel, pilota motociclistico francese 1985 - Líber Quiñones, calciatore uruguaiano 1985 - Adriana Reverón, modella spagnola 1985 - Mirko Selvaggi, ciclista italiano 1985 - Šárka Záhrobská, sciatrice ceca 1986 - Mesaad Al-Hamad, calciatore qatariota 1986 - Adrien Chareyre, pilota motociclistico francese 1986 - Katja Jontes, pallavolista slovena 1986 - Andrej Kerić, calciatore croato 1986 - Henrik Furebotn, calciatore norvegese 1986 - Kees Luijckx, calciatore olandese 1986 - Cheng Ming, arciera cinese 1986 - Francisco Silva, calciatore cileno 1987 - Luca Antonelli, calciatore italiano 1987 - Matt Besler, calciatore statunitense 1987 - Georgi Božilov, calciatore bulgaro 1987 - Juan Miguel Callejón, calciatore spagnolo 1987 - José María Callejón, calciatore spagnolo 1987 - Beat Feuz, sciatore alpino svizzero 1987 - Robert Fleßers, calciatore tedesco 1987 - Aleksandre K'obakhidze, calciatore georgiano 1987 - Brian Matusz, giocatore di baseball statunitense 1987 - Diego Santos Oliveira, calciatore brasiliano 1987 - Jan Smeekens, pattinatore olandese 1987 - Sun Sovannarith, calciatore cambogiano 1987 - Tun Sovanrithy, calciatore cambogiano 1987 - Ervin Zukanović, calciatore bosniaco 1987 - Ellen van Dijk, ciclista olandese 1988 - Wellington de Sousa, calciatore brasiliano 1988 - Jacob Banda, calciatore zambiano 1988 - Lars Helge Birkeland, biatleta norvegese 1988 - Florian Clara, slittinista italiano 1988 - Lorenzo D'Ercole, cestista italiano 1988 - Daniele Federici, calciatore italiano 1988 - Livia Lancelot, pilota motociclistica francese 1988 - Ivan Miličević, calciatore croato 1988 - Courtnay Pilypaitis, cestista e canadese 1988 - Andrij Pogrebnjak, schermidore ucraino 1988 - Carlos Quintana, calciatore argentino 1988 - Jazz Raycole, attrice e ballerina statunitense 1988 - Zoltán Supola, cestista ungherese 1988 - Doris Willette, schermitrice statunitense 1989 - Roman Bugaev, calciatore russo 1989 - Al ander Büttner, calciatore olandese 1989 - Jevon Demming, calciatore anglo-verginiano 1989 - Jordan Etov, calciatore bulgaro 1989 - Brett Morse, atleta britannico 1989 - Timo Perthel, calciatore tedesco 1989 - Bec Rawlings, artista marziale australiana 1989 - Marilyn Strobbe, pallavolista italiana 1989 - Maksim Vitus, calciatore bielorusso 1989 - Eamon Wood, tennista neozelandese 1989 - Mariusz Zawodziński, calciatore polacco 1989 - Josef de Souza Dias, calciatore brasiliano 1990 - Asia Cruise, cantante statunitense 1990 - Carlo Valdes, bobbista statunitense 1990 - Catherine Skinner, tiratrice australiana 1990 - Chansung, cantante e attore sudcoreano 1990 - Emilia Appelqvist, calciatrice svedese 1990 - Go Ara, attrice sudcoreana 1990 - Hwang Chan-sung, attore sudcoreano 1990 - Javier Aquino, calciatore messicano 1990 - Joe Tomane, rugbista australiano 1990 - Patrick Funk, calciatore tedesco 1990 - Tony Dye, giocatore football statunitense 1990 - Q'orianka Kilcher, attrice statunitense 1990 - Pavlos Kontides, velista cipriota 1990 - Ettore Mendicino, calciatore italiano 1990 - Rahim Moore, giocatore football statunitense 1990 - Alessandro Pittin, sciatore italiano 1990 - Giorgio Piunti, cestista italiano 1991 - Adrian Stoian, calciatore rumeno 1991 - Darwin Andrade, calciatore colombiano 1991 - Dmitrij Vasil'evič Kokarev, nuotatore russo 1991 - Edson Ndoniema, cestista angolano 1991 - Guillermo Ferracuti, calciatore argentino 1991 - Jari Monferone, hockeista italiano 1991 - Lauren Cook, pallavolista statunitense 1991 - Never Shout Never, musicista statunitense 1991 - Nicola Pesaresi, pallavolista italiano 1991 - Nikola Mirotić, cestista montenegrino 1991 - Sebastián Velásquez, calciatore colombiano 1991 - Shanina Shaik, supermodella australiana 1991 - Stepan Andrjukov, pallanuotista russo 1991 - Tafer, calciatore francese 1991 - Vitalis Chikoko, cestista zimbabwese 1991 - Yannis Tafer, calciatore francese 1991 - Zhang Yichan, pallavolista cinese 1992 - Cheick Diarra, calciatore maliano 1992 - Chris Smith, giocatore football statunitense 1992 - Christopher Avevor, calciatore tedesco 1992 - Elena Maria Petrini, triatleta italiana 1992 - Filippo Falco, calciatore italiano 1992 - Georgia Groome, attrice inglese 1992 - Harry Novillo, calciatore francese 1992 - He Chao, tuffatore cinese 1992 - Jake Matthews, giocatore football statunitense 1992 - Kabaso Chongo, calciatore zambiano 1992 - Lasse Norman Hansen, ciclista danese 1992 - Louis Labeyrie, cestista francese 1992 - Marc Warren, calciatore australiano 1992 - Priska Nufer, sciatrice svizzera 1992 - Rafael Freire Luz, cestista brasiliano 1992 - Rubén Belima, calciatore equatoguineano 1992 - Taylor Lautner, attore statunitense 1992 - Thomas Turgoose, attore inglese 1992 - Wayne Blackshear, cestista statunitense 1993 - Alejandro Vigil, pallavolista spagnolo 1993 - Aurimas Vilkaitis, calciatore lituano 1993 - Ben McLemore, cestista statunitense 1993 - Carola Saletta, hockeista italiana 1993 - Daniel Vinardell, calciatore andorrano 1993 - Hörður Magnússon, calciatore islandese 1993 - Houari Ferhani, calciatore algerino 1993 - Igor Dima, calciatore moldavo 1993 - Karl Geiger, sciatore tedesco 1993 - Micol Olivieri, attrice italiana 1993 - Monifa Jansen, modella olandese 1993 - Mustafa Saymak, calciatore olandese 1993 - Nitro, rapper italiano 1993 - Pape Seydou N'Diaye, calciatore senegalese 1994 - Ali Karimi, calciatore iraniano 1994 - Dominic Janes, attore statunitense 1994 - Joel Untersee, calciatore sudafricano 1994 - Luca Garritano, calciatore italiano 1994 - Marco Bortolato, atleta italiano 1994 - Musashi Suzuki, calciatore giapponese 1994 - Roman Zobnin, calciatore russo 1994 - Simmaco Tartaglione, pallavolista italiano 1995 - Clifford Aboagye, calciatore ghanese 1995 - Milan Škriniar, calciatore slovacco 1995 - Rick Karsdorp, calciatore olandese 1995 - Yang Zhaoxuan, tennista cinese 1997 - Elisabetta Bianchin, schermitrice italiana 1997 - Amanda Tampieri, calciatrice italiana 1998 - Luca Duriatti, calciatore lussemburghese 1998 - Andy Scott Harris, attore ucraino 1999 - Candace Hill, atleta statunitense 