Accade il 12 febbraio Il 12 febbraio è il 43º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 322 giorni alla fine dell'anno (323 negli anni bisestili) • 1049 – Papa Leone IX è consacrato papa dopo l'elezione del precedente dicembre. • 1233 – Celebrazione di Santo Amadio degli Amidei. • 1541 – Santiago del Cile viene fondata da Pedro de Valdivia. • 1554 – Nove giorni dopo aver preteso il trono d'Inghilterra, Lady Jane Grey viene decapitata per tradimento. • 1621 – Papa Gregorio XV è consacrato dopo l'elezione di tre giorni prima. • 1733 – L'inglese James Edward Oglethorpe fonda la 13a colonia americana, Georgia, e la sua prima città, Savannah. • 1817 – L'esercito patriottico cileno, dopo aver attraversato le Ande, sconfigge le truppe spagnole nella battaglia di Chacabuco. • 1818 – Bernardo O'Higgins firma la dichiarazione d'indipendenza del Cile nei pressi di Concepción. • 1825 – I Creek cedono l'ultimo dei loro territori in Georgia al governo degli Stati Uniti ed emigrano ad ovest. • 1832 – L'Ecuador annette le Galapagos. • 1854 – Un fortissimo terremoto sconvolge la Calabria. • 1892 – Il giorno del compleanno dell'ex presidente statunitense Abraham Lincoln viene dichiarato festa nazionale negli Stati Uniti. • 1912 - La Cina adotta il Calendario Gregoriano. • 1912 - L'ultimo Imperatore Cinese, Pu Yi abdica in favore della Repubblica. • 1915 – A Washington viene posata la prima pietra del Lincoln Memorial. • 1924 - Calvin Coolidge diventa il primo presidente statunitense a tenere un discorso per radio • 1924 -Esce il primo numero de L'Unità, organo del Partito Comunista Italiano, fondato da Antonio Gramsci. • 1941 – Benito Mussolini invita a Bordighera il Caudillo Francisco Franco e tenta di indurre la Spagna ad allearsi con l'Asse. • 1944 – L'Oria_(piroscafo), con a bordo circa 4200 soldati italiani prigionieri dei tedeschi, naufraga nei pressi dell'isola di Patroklou in Grecia. Si salvano in 37. • 1951 – La diciannovenne Soraya Esfandiary Bakhtiari sposa lo Scià d'Iran Reza Pahlavi nel Palazzo Golestan di Teheran. • 1973 – L'Ohio diventa il primo stato degli USA a usare le misure in unità SI sui cartelli stradali. • 1982 – Osservata la supernova SN 1982B nella galassia NGC 2268. • 1992 – Viene istituita in Ucraina la Repubblica autonoma di Crimea. • 1994 – A Lillehammer (Norvegia) si aprono i XVII Giochi olimpici invernali. • 1999 – Il presidente statunitense Bill Clinton viene prosciolto dal Senato nel suo processo per l'impeachment. • 2001 – La sonda NEAR Shoemaker atterra sull'asteroide 433 Eros. • 2002 - Il Segretario all'Energia degli USA prende la decisione per cui il Monte Yucca è adatto ad essere il deposito di scorie nucleari degli Stati Uniti. • 2002 - Inizia il processo dell'ex presidente jugoslavo Slobodan Milošević, davanti al tribunale delle Nazioni Unite per i crimini di guerra dell'Aia. • 2010 - Iniziano i XXI Giochi olimpici invernali a Vancouver, in Canada.

