Nasce il 12 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Nasce il 12 febbraio La lista contiene circa 810 persone 91 a.C. - Gaio Vibio Pansa, politico romano 41 - Tiberio Claudio Cesare Britannico, nobile romano 1028 - 'Abd al-Malik b. Yusuf al-Juwayni, giurista persiano 1074 - Corrado di Lorena, sovrano 1218 - Kujō Yoritsune, militare giapponese 1322 - Giovanni Enrico di Lussemburgo 1438 - Adolfo di Egmond, nobile tedesco 1480 - Federico II di Legnica, polacco 1506 - Marco Antonio Da Mula, cardinale italiano 1517 - Alvise Corner, cardinale italiano 1536 - Leonardo Donà 1562 - Maria del Lussemburgo, francese 1567 - Thomas Campion, compositore inglese 1580 - Giulio Cesare Fontana, architetto italiano 1585 - Caspar Bartholin il Vecchio, umanista danese 1603 - Federico Guglielmo II di Sassonia-Altenburg 1606 - John Winthrop il Giovane, politico inglese 1608 - Daniello Bartoli, gesuita, storico italiano 1618 - Olof Verelius, storico svedese 1636 - Herman Witsius, teologo olandese 1637 - Jan Swammerdam, entomologo olandese 1644 - Jakob Ammann, vescovo svizzero 1653 - Giovanni Francesco Grossi, italiano 1655 - Anna Isabella Gonzaga, nobile italiana 1663 - Cotton Mather, pastore protestante statunitense 1677 - Giovanni Battista Labanchi, vescovo italiano 1692 - Joseph Süß Oppenheimer, banchiere tedesco 1693 - Avdot'ja Ivanovna Rževskaja, nobildonna russa 1703 - Domenico Leonati, presbitero italiano 1704 - Charles Pinot Duclos, storico francese 1711 - Jacopo Marieschi, pittore italiano 1712 - Francesco Pettorelli Lalatta, vescovo cattolico italiano 1712 - Marie Louise Mignot, musicista francese 1728 - Étienne-Louis Boullée, architetto francese 1734 - Innocenzo Ansaldi, pittore, poeta italiano 1735 - Maria Cristina di Sassonia, principessa sassone 1738 - Alfonso Turconi, politico italiano 1741 - Marc Antoine de Granet, politico francese 1743 - Francis Seymour-Conway, , politico inglese 1751 - Giberto Borromeo, nobile italiano 1752 - Angelo Dalla Decima, matematico italiano 1752 - Josef Reicha, violoncellista ceco 1753 - François-Paul D'Aigalliers, ammiraglio francese 1756 - Baldassare Leone, vescovo cattolico italiano 1757 - Anton Maria Lamberti, scrittore italiano 1760 - Jan Ladislav Dussek, pianista ceco 1768 - Francesco II d'Asburgo-Lorena 1769 - Johann Friedrich Rochlitz, scrittore tedesco 1775 - Antonio Bertoloni, botanico italiano 1775 - Jacinto de Romarate, politico spagnolo 1775 - Louisa Adams, first lady statunitense 1777 - Bernard Courtois, chimico francese 1777 - Friedrich de la Motte Fouqué, scrittore tedesco 1788 - Karl Reichenbach, scienziato tedesco 1790 - Jean Nicolas Huot, geologo francese 1791 - Peter Cooper, inventore statunitense 1794 - Aleksandr Dmitrievič Petrov, scacchista russo 1795 - Lauretta Cipriani, nobile italiana 1800 - John Edward Gray, botanico inglese 1801 - Luigi Carrer, giornalista, scrittore italiano 1802 - Francesco Pellico, presbitero italiano 1803 - Giambattista Bazzoni, scrittore italiano 1804 - Heinrich Lenz, fisico russo 1808 - Felice Matteucci, ingegnere italiano 1808 - Virginio Vespignani, architetto italiano 1809 - Charles Darwin, geologo britannico 1809 - Abraham Lincoln, politico statunitense 1812 - Caterina Percoto, scrittrice italiana 1813 - James Dwight Dana, geologo statunitense 1813 - Otto Ludwig, scrittore e drammaturgo tedesco 1814 - Amatore Sciesa, patriota italiano 1814 - Carlo Verga, politico italiano 1814 - Jenny von Westphalen, nobildonna tedesca 1815 - Edward Forbes, naturalista mannese 1815 - Hermann Goedsche, scrittore tedesco 1819 - William W. Story, scultore statunitense 1820 - José Olallo Valdés, religioso cubano 1823 - Richard Belcredi, politico austriaco 1823 - Michelangelo Maiorfi, architetto italiano 1825 - Michelangelo Pittatore, pittore italiano 1828 - Robert Ransom, generale statunitense 1830 - Stephen Wilcox, inventore statunitense 1832 - Kolos Vaszary, cardinale ungherese 1834 - Giuseppe Torquato Gargani, poeta italiano 1836 - Boghos Bedros XII Sabbaghian 1836 - Giuseppe Brusati di Vergano, politico italiano 1837 - Andrea Angiulli, filosofo italiano 1837 - Eugenia Attendolo Bolognini Litta, italiana 1837 - Thomas Moran, pittore statunitense 1841 - Gijsbert Van Tienhoven, politico olandese 1842 - Anatole Leroy-Beaulieu, storico francese 1844 - Malinda Cramer, statunitense 1844 - Gianbattista Troiani, scultore italiano 1845 - Wilhelm H. Roscher, filologo classico tedesco 1846 - Fermo Rocca, politico italiano 1847 - Philipp zu Eulenburg, diplomatico tedesco 1848 - Otto Pettersson, oceanografo svedese 1850 - William Morris Davis, geologo statunitense 1851 - Eugen von Böhm-Bawerk, economista austriaco 1851 - Enrico Reinach, attore italiano 1851 - Enrico Carlo di Borbone-Parma 1854 - Angelo Menozzi, politico italiano 1855 - George C. Comstock, astronomo statunitense 1855 - Lamberto Loria, esploratore italiano 1856 - Eduard von Böhm-Ermolli, generale austro-ungarico 1857 - Eugène Atget, fotografo francese 1859 - Émile Meyerson, filosofo e chimico francese 1860 - Federico Cocuzza, politico italiano 1861 - Lou von Salomé, psicoanalista tedesca 1862 - Ettore Fenderl, inventore italiano 1863 - Alessandro Saporiti, politico italiano 1864 - Eulalia di Borbone-Spagna 1865 - Aleardo Villa, pubblicitario italiano 1865 - Enrico Millo, politico italiano 1865 - Kazimierz Tetmajer, giornalista polacco 1867 - Giuseppe Mazzei, pittore italiano 1868 - William Faversham, attore inglese 1869 - André Pirro, organista francese 1869 - Kiến Phúc, imperatore vietnamita *1870 - Adriano Alberti, politico italiano 1871 - Harry Kendall Thaw, criminale statunitense 1873 - Barnum Brown, paleontologo statunitense 1873 - Egidio Dabbeni, architetto italiano 1873 - Konstantin von Neurath, politico tedesco 1874 - Edward Marsh, canottiere statunitense 1874 - Auguste Perret, imprenditore francese 1876 - Thubten Gyatso 1876 - Antonino Calcagnadoro, pittore italiano 1876 - Paul Chack, scrittore francese 1876 - Fausto Ghigliotti, calciatore italiano 1879 - Ernesto De Galleani, calciatore italiano 1879 - Urban Gad, regista danese 1879 - Lyda Judson Hanifan, sociologo statunitense 1879 - Juan Rodríguez, politico cileno 1879 - Simon Rodia, architetto italiano 1880 - Arturo Bocchini, prefetto italiano 1880 - Vincent Victor Dereere, vescovo belga 1880 - Eugen Fürstenberger, ginnasta tedesco 1880 - Giorgio Preca, presbitero e santo maltese 1881 - Anna Pavlovna Pavlova, ballerina russa 1882 - Walter Nash, politico neozelandese 1882 - Edmondo Peluso, giornalista italiano 1882 - August Wester, lottatore statunitense 1883 - Steingrímur Steinþórsson, politico islandese 1883 - Licinio Refice, compositore italiano 1884 - Max Beckmann, pittore tedesco 1884 - Oddone Tomasi, pittore e incisore italiano 1885 - Paolo Paschetto, pittore italiano 1885 - Julius Streicher, politico tedesco 1886 - Giampaolo Piomarta, collezionista italiano 1886 - Margarita Fischer, attrice statunitense 1886 - Eva Mameli Calvino, botanica italiana 1886 - Seigō Nakano, politico giapponese 1886 - Arturo Vella, politico italiano 1887 - Alessandro Alvisi, cavaliere italiano 1887 - Edelmiro Julián Farrell, politico e militare argentino 1889 - Pietro Aschieri, ingegnere e architetto italiano 1889 - Enrico Bompiani, matematico italiano 1889 - Johnny Coulon, pugile canadese 1889 - Marjorie Newell Robb, statunitense 1890 - Vincenzo Errante, filologo, docente e traduttore italiano 1890 - John Bartholomew, cartografo e geografo scozzese 1890 - Bess Meredyth, sceneggiatrice, attrice e regista statunitense 1891 - Raffaele Cafiero, avvocato, armatore e politico italiano 1891 - Charles Loyd, generale inglese 1891 - Robert Porter Patterson, politico statunitense 1892 - Michele Camposarcuno, avvocato e politico italiano 1892 Maria Del Rio, medico, scienziata e storica italiana 1893 - Udaybhanu Singh 1893 - Boris Pavlovič Belousov, chimico e fisico sovietico 1893 - Omar Bradley, generale statunitense 1893 - Marcel Minnaert, astronomo belga 1893 - Giovanni Muzio, architetto italiano 1893 - Fred Albert Shannon, storico statunitense 1894 - Dorothy Kelly, attrice statunitense 1894 - Marcel Portout, imprenditore francese 1895 - Brian Desmond Hurst, regista britannico 1896 - Pete Herman, pugile statunitense 1897 - Fausto Boni, calciatore e medico italiano 1897- Lincoln LaPaz, astronomo statunitense 1897 - Vola Vale, attrice statunitense 1898 - Ranieri Bustelli, illusionista italiano 1898 - Wallace Ford, attore britannico 1898 - Boško Simonović, calciatore e allenatore di calcio jugoslavo 1898 - Sigurd Wathne, calciatore norvegese 1899 - Johan Grøttumsbråten, sciatore nordico norvegese 1899 - Hans Tomamichel, pittore svizzero 1900 - Pink Anderson, cantante e chitarrista statunitense 1900 - Jaroslav Vlček, calciatore cecoslovacco 1900 - Mario Bracci, giurista italiano 1900 - Ferenc Körmendi, scrittore ungherese 1900 - Vasilij Ivanovič Čujkov, generale sovietico 1901 - Giuseppe Grabbi, calciatore italiano 1901 - György Molnár, calciatore ungherese 1902 - William Collier Jr., attore e produttore cinematografico statunitense 1902 - Pinot Gallizio, pittore italiano 1902 - Mario Mafai, pittore italiano 1902 - Annibale Vitellozzi, architetto italiano 1903 - Lincoln Maazel, attore e cantante statunitense 1903 - Gerolamo Lino Moro, politico italiano 1903 - Joseph F. Biroc, direttore della fotografia statunitense 1903 - Stephen Brunauer, fisico e chimico ungherese 1903 - Albert Ströck, calciatore ungherese 1904 - Francesco Viscardi, calciatore italiano 1905 - Lyle R. Wheeler, scenografo statunitense 1906 - Rodolfo Caporali, pianista italiano 1907 - Joseph Kearns, attore e insegnante statunitense 1907 - Frederick McEvoy, bobbista britannico 1908 - Hasan Balyuzi, iraniano 1908 - Olga Benario, politica tedesca 1908 - Vittorio Godigna, calciatore e allenatore di calcio italiano 1808 - Jacques Herbrand, matematico francese 1908 - Julian Aleksandrovič Skrjabin, pianista e compositore russo 1909 - Sigmund Rascher, militare e medico tedesco 1909 - Mario Riva, calciatore italiano 1909 - Bernabé Ferreyra, calciatore argentino 1909 - Zoran Mušič, pittore e incisore sloveno 1910 - Gunnar Höckert, atleta finlandese 1910 - Lee Byung-chul, imprenditore sudcoreano 1910 - Abdullah bin Khalifa di Zanzibar, sultano 1910 - Olav Navestad, calciatore norvegese 1911 - Antonio Guzmán Fernández, politico dominicano 1911 - Charles Mathiesen, pattinatore su ghiaccio norvegese 1911 - Ernest Schmidt, cestista statunitense 1911 - Cearbhall Ó Dálaigh, politico irlandese 1912 - Leonízio Fantoni, calciatore brasiliano 1912 - Arduino Ferrari, calciatore italiano 1912 - Antonio Giuriolo, insegnante, militare e partigiano italiano 1912 - Adolf Rudnicki, scrittore polacco 1912 - Corneel Seys, calciatore belga 1912 - Vittoriano Cimmarrusti, militare e carabiniere italiano 1913 - Anthony Corallo, criminale statunitense 1913 - Anni Steuer, atleta tedesca 1914 - Tex Beneke, sassofonista, cantante e direttore d'orchestra statunitense 1914 - Renato Calzolai,calciatore e allenatore di calcio italiano 1914 - Nello Celio, politico svizzero 1914 - Lazar Koliševski, politico jugoslavo 1914 - Edmund Twórz, calciatore polacco 1915 - Ermelinda De Felice, attrice italiana 1915 - Antonio Giolitti, politico italiano 1915 - Lorne Greene, attore canadese 1915 - Corrado Masetti, militare, antifascista e partigiano italiano 1915 - Licio Visintini, militare italiano 1916 - Helmut Gröttrup, ingegnere tedesco 1917 - Al Cervi, cestista e allenatore di pallacanestro statunitense 1918 - Barnabás Berzsenyi, schermidore ungherese 1918 - Luigi Diamante, militare, calciatore e allenatore di calcio italiano 1918 - Adolfo Montoneri, ammiraglio italiano 1918 - Julian Schwinger, fisico e matematico statunitense 1918 - Elisa Springer, scrittrice austriaca 1918 - Ralph Vaughn, cestista statunitense 1918 - Milovan Ćirić, calciatore e allenatore di calcio jugoslavo 1919 - Bai Hong, attrice e cantante cinese 1919 - Miretta Mauri, attrice italiana 1919 - Gaetano Richelli, fotografo italiano 1919 - Adelmo Toffanetti, calciatore italiano 1919 - Forrest Tucker, attore statunitense 1919 - Ferruccio Valcareggi, calciatore e allenatore di calcio italiano 1920 - Alfonso Armada, militare spagnolo 1920 - Giovanni Cappelli, calciatore italiano 1920 - Heleno de Freitas, calciatore brasiliano 1920 - Agostino Scaglioni, calciatore italiano 1920 - Li Xianglan, cantante, attrice e conduttrice televisiva giapponese 1921 - Albert Axelrod, schermidore statunitense 1921 - Odoardo Baldi, fantino e driver italiano 1921 - Odd Fredriksen, calciatore norvegese 1921 - Eugenio Vélez-Troya, criminologo spagnolo 1922 - Carlo Castellani, medico italiano 1922 - Jean-Charles, umorista e scrittore francese 1922 - John Christopher, scrittore e autore di fantascienza inglese 1922 - Hank DeZonie, cestista statunitense 1922 - Celestino Russova, calciatore e allenatore di calcio italiano 1923 - Gennarino Ottogalli, calciatore italiano 1923 - Giuliano Todeschini, attore italiano 1923 - Franco Zeffirelli, regista, sceneggiatore e politico italiano 1924 - Mido Bimbi, calciatore e allenatore di calcio italiano 1924 - Costanzo Costantini, giornalista e scrittore italiano 1925 - Gastone Biggi, pittore, scrittore e poeta italiano 1926 - Irene Camber, schermitrice italiana 1926 - Francisco Flores Cordoba, calciatore messicano 1926 - Boris de Rachewiltz, egittologo, archeologo e esoterista italiano 1926 - Charles Van Doren, accademico statunitense 1927 - Ilario Canacci, partigiano italiano 1927 - Ann Gillis, attrice statunitense 1927 - H. M. Wynant, attore statunitense 1928 - John Fieldhouse, ammiraglio inglese 1929 - Willi Gerdau, calciatore tedesco occidentale 1930 - Harold Blitman, allenatore di pallacanestro statunitense 1931 - Antonio Casagrande, attore e doppiatore italiano 1931 - Antonino Denisi, presbitero e giornalista italiano 1931 - Agustín García-Gasco Vicente, cardinale cattolico spagnolo 1931 - Connie Morella, politica statunitense 1931 - Giancarlo Pallavicini, economista, manager e accademico italiano 1932 - Astrid di Norvegia 1933 - Paolo Clarotti, giurista italiano 1933 - Costa-Gavras, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico greco 1933 - Lukas Hottinger, paleontologo, geologo e biologo svizzero 1933 - Brian Pilkington, calciatore inglese 1933 - Bernard Rahis, calciatore francese 1934 - Piero Gardoni, calciatore italiano 1934 - Anne Krueger, economista statunitense 1934 - Valerio Ruggeri, attore e doppiatore italiano 1934 - Bill Russell, cestista e allenatore di pallacanestro statunitense 1935 - Giovanni Maria D'Erme, orientalista e accademico italiano 1935 - Nidia Pausich, cestista italiana 1935 - Marina Ricolfi Doria, sciatrice nautica svizzera 1936 - Joe Don Baker, attore statunitense 1936 - Toru Iwaya, artista e pittore giapponese 1936 - Fang Lizhi, accademico e fisico cinese 1936 - Franco Luxardo, imprenditore, dirigente sportivo e schermidore italiano 1936 - Paul Shenar, attore statunitense 1937 - Charles Dumas, atleta statunitense 1937 - Filippo Liardo, pittore e scultore italiano 1937 - Anatole Novak, ciclista su strada francese 1937 - Antonio Vinciguerra, pittore, scultore e disegnatore italiano 1937 - Vittorio Emanuele di Savoia, imprenditore italiano 1938 - Martinho da Vila, cantante, compositore e scrittore brasiliano 1938 - Ferdinando Baston, calciatore italiano 1938 - Luigi Buglioni, calciatore italiano 1938 - Carlo Dell'Omodarme, calciatore italiano 1939 - Carlo Crippa, calciatore italiano 1939 - Amedeo Fiorese, scultore italiano 1939 - John D. Hancock, regista statunitense 1939 - Michele Kalamera, attore e doppiatore italiano 1939 - Ray Manzarek, pianista statunitense 1939 - Bruno Solaroli, architetto e politico italiano 1939 - Wilson Sorio, calciatore brasiliano 1940 - Hank Brown, politico statunitense 1940 - Richard Lynch, attore statunitense 1940 - Wolfgang Solz, calciatore tedesco 1941 - Dominguinhos, musicista, cantante e compositore brasiliano 1941 - Nikolaus Lang, pittore tedesco 1941 - Ron Lyle, pugile statunitense 1941 - Dennis P. Sullivan, matematico statunitense 1942 - Ehud Barak, politico israeliano 1942 - Terry Bisson, scrittore e curatore editoriale statunitense 1942 - Salvatore Crocetta, politico italiano 1942 - Patricia Field, costumista e stilista statunitense 1942 - Giuseppe Morosi, calciatore italiano 1943 - Giovanni Battista Pichierri, arcivescovo cattolico italiano 1943 - Manfred Schäfer, calciatore e allenatore di calcio tedesco 1944 - Claudia Mori, attrice, cantante e produttrice discografica italiana 1944 - Charles Pasarell, tennista portoricano 1945 - Maud Adams, attrice e modella svedese 1945 - Mafu Kibonge, calciatore della Repubblica Democratica del Congo 1945 - Thilo Sarrazin, economista tedesco 1946 - Harald Irmscher, calciatore e allenatore di calcio tedesco-orientale 1946 - Ola Ljungberg, calciatore e allenatore di calcio svedese 1946 - Paolo Panerai, giornalista italiano 1946 - Ajda Pekkan, cantante e attrice turca 1946 - Pat Walkden, tennista sudafricana 1947 - Daniele Bertotto, compositore italiano 1947 - Jarnail Singh Bhindranwale, religioso indiano 1947 - Stephen Christmas, inglese 1947 - Aurio Tomicich, basso italiano 1948 - Aurelio Ferrari, politico italiano 1948 - Bernd Franke, calciatore tedesco occidentale 1948 - Raymond Kurzweil, inventore, informatico e saggista statunitense 1948 - Fidel Mbanga-Bauna, giornalista e personaggio televisivo italiano 1948 - Massimo Zanetti, imprenditore e politico italiano 1949 - Ashraf Ghani, politico, economista e antropologo afghano 1949 - John Blankenstein, arbitro di calcio olandese 1949 - Claude Gasnal, cestista francese 1949 - Robin Thomas, attore statunitense 1949 - Joaquín Sabina, cantautore e poeta spagnolo 1949 - Giuseppe Napolitano, scrittore italiano 1949 - Kazuo Yamazaki, regista giapponese 1950 - Gianni Bertolotti, cestista italiano 1950 - Angelo Branduardi, cantautore, violinista e chitarrista italiano 1950 - Steve Hackett, chitarrista e compositore britannico 1950 - Michael Ironside, attore e doppiatore canadese 1950 - Delfina Olek-Skąpska, schermitrice polacca 1950 - Jerry Pender, cestista statunitense 1950 - Salvatore Ruggeri, politico italiano 1950 - Beppe Scienza, matematico e saggista italiano 1951 - Rosy Bindi, politica italiana 1951 - Dieter Brock, giocatore di football americano statunitense 1951 - Mickey Coll, cestista portoricano 1951 - Pio Colonnello, filosofo italiano 1951 - Tom Ingelsby, cestista statunitense 1951 - Kjell Johansson, tennista svedese 1951 - Karl A. Lamers, politico tedesco 1951 - Steven Parent, statunitense 1951 - Antonia Pasqua Recchia, architetto italiano 1952 - Patrick Gaillard, pilota automobilistico francese 1952 - Simon MacCorkindale, attore britannico 1952 - Michael McDonald, cantante e tastierista statunitense 1952 - Salvador Pineda, attore messicano 1952 - Henry Rono, atleta keniota 1953 - Peter Andersson, attore svedese 1953 - Joanna Kerns, attrice e regista statunitense 1953 - Tom Kropp, cestista e allenatore di pallacanestro statunitense 1953 - Art Kuehn, giocatore di football americano canadese 1953 - Nabil Shaban, attore britannico 1953 - Helmut Wechselberger, ciclista su strada austriaco 1954 - Luciano Bodini, calciatore italiano 1954 - Maurizio Carrara, dirigente d'azienda italiano 1954 - Zach Grenier, attore statunitense 1954 - Luciano Muratori, italiano 1954 - Phil Zimmermann, crittografo statunitense 1955 - Renato Balduzzi, giurista, accademico e politico italiano 1955 - Paata Burchuladze, basso georgiano 1955 - Bill Laswell, bassista e produttore discografico statunitense 1955 - Daniele Masala, pentatleta italiano 1955 - Paolo Scotti, produttore teatrale, autore televisivo italiano 1956 - Francesco Congiu, fantino italiano 1956 - Paolo Dall'Oro, calciatore italiano 1956 - Arsenio Hall, cabarettista, attore e personaggio televisivo statunitense 1956 - Ricardo Mier, calciatore uruguaiano 1956 - Marco Pedrotti, cestista italiano 1956 - Brian Robertson, chitarrista scozzese 1956 - Velimir Zajec, calciatore e allenatore di calcio jugoslavo 1956 - Alfredo de los Santos, calciatore uruguaiano 1957 - Giorgio Melazzi, attore, doppiatore e comico italiano 1957 - Hitohiro Saito, artista marziale giapponese 1957 - Joseph Siravo, attore statunitense 1957 - Martin Ziguélé, politico centrafricano 1958 - Ernesto Assante, giornalista e critico musicale italiano 1958 - Nazzareno Marconi, vescovo cattolico e biblista italiano 1958 - Krzysztof Pawlak, calciatore e allenatore di calcio polacco 1959 - Imre Bujdosó, schermidore ungherese 1959 - Omar Hakim, batterista statunitense 1959 - Abdelmajid Lamris, calciatore marocchino 1959 - Federico Moro, storico, scrittore e drammaturgo italiano 1959 - Larry Nance, cestista statunitense 1959 - Erkin Maksudovič Šagajev, pallanuotista sovietico 1960 - Slađana Golić, cestista jugoslava 1960 - George Gray, wrestler statunitense 1960 - Enrico Luceri, scrittore italiano 1960 - Emanuele Molin, allenatore di pallacanestro italiano 1960 - Lisa Scaffidi, politica australiana 1960 - Bernd Schulz, calciatore tedesco orientale 1960 - Gianmario Tondato Da Ruos, dirigente d'azienda italiano 1961 - Mark Bortz, giocatore di football americano statunitense 1961 - Silvija Germanova, cestista bulgara 1961 - David Graeber, antropologo, anarchico e attivista statunitense 1961 - Jay Hilgenberg, giocatore di football americano statunitense 1961 - Savvas Kofidis, calciatore greco 1961 - Vanni Lauzana, sollevatore italiano 1961 - Michel Martelly, musicista e politico haitiano 1961 - Tom Thayer, giocatore di football americano statunitense 1962 - Francesco Anile, tenore italiano 1962 - Alessandra Celletti, matematica e astronoma italiana 1962 - Nana Ioseliani, scacchista georgiana 1962 - Ali LeRoi, produttore, attore e autore televisivo statunitense 1963 - Vincenzo Chiodo, criminale italiano 1963 - John Michael Higgins, attore statunitense 1963 - Brent Jones, giocatore di football americano statunitense 1963 - Ed Lover, rapper, attore e musicista statunitense 1963 - Borislav Mihajlov, dirigente sportivo e calciatore bulgaro 1963 - Ralph Palka, attore tedesco 1963 - Igor' Stel'nov, hockeista e allenatore di hockey su ghiaccio sovietico 1963 - Rüdiger Vollborn, calciatore tedesco 1964 - Eric Buffat, compositore, pianista e arrangiatore italiano 1964 - Stéphane Franke, atleta tedesco 1964 - Vittorio Pusceddu, calciatore e allenatore di calcio italiano 1964 - Raphael Sbarge, attore statunitense 1965 - Christine Elise, attrice statunitense 1965 - Badri Kvaratsxeliya, calciatore azero 1965 - Cesilio de los Santos, calciatore uruguaiano 1966 - Massimo Mariotto, calciatore e dirigente sportivo italiano 1966 - Lochlyn Munro, attore canadese 1966 - Mario Javier Saban, teologo argentino 1966 - Modesto Soruco, calciatore boliviano 1966 - Vincenzo Torrente, calciatore e allenatore di calcio italiano 1966 - William Téchoueyres, rugbista a 15 e imprenditore francese 1967 - Anna Rita Angotzi, atleta italiana 1967 - Anita Wachter, sciatrice alpina austriaca 1968 - Josh Brolin, attore statunitense 1968 - Mauricio Cienfuegos, calciatore e allenatore di calcio salvadoregno 1968 - Pasquale De Vincenzo, calciatore italiano 1968 - Chris Dyer, ingegnere australiano 1968 - Svein Enersen, calciatore norvegese 1968 - Xavi Fernández, cestista spagnolo 1968 - Christopher McCandless, viaggiatore statunitense 1968 - Giovanni Marchetti, hockeista e allenatore italiano 1968 - Chynna Phillips, cantante e attrice statunitense 1968 - Ioan Sabău, calciatore e allenatore di calcio rumeno 1968 - Carrie Steinseifer, nuotatrice statunitense 1969 - Hong Myung-Bo, calciatore e allenatore di calcio sudcoreano 1969 - Darren Aronofsky, regista, sceneggiatore statunitense 1969 - Steve Backley, atleta britannico 1969 - Jean-Pierre Cyprien, calciatore francese 1969 - Anneli Drecker, cantante e attrice norvegese 1969 - Petra Kronberger, sciatrice alpina austriaca 1969 - Joe Prunty, allenatore di pallacanestro statunitense 1969 - Byron Stroud, bassista canadese 1969 - Meja, cantante svedese 1970 - Jose Camejo, giocatore di calcio a 5 cubano 1970 - Flavio Chiti, calciatore e allenatore di calcio italiano 1970 - Dell Demps, cestista e allenatore di pallacanestro statunitense 1970 - Kentaro Ishikawa, calciatore giapponese 1970 - Dariusz Koseła, calciatore polacco 1970 - Bryan Roy, calciatore, allenatore di calcio, e dirigente sportivo olandese 1971 - Hayden, cantautore e chitarrista canadese 1971 - Vernon Forrest, pugile statunitense 1971 - Simon Lessing, triatleta britannico 1971 - Benjamin Sadler, attore tedesco 1971 - Thomas André Ødegaard, calciatore norvegese 1971 - Mate Šestan, calciatore croato 1972 - Antonio Adeva Alonso, giocatore di calcio a 5 spagnolo 1972 - Eugenio Amore, giocatore di beach volley e pallavolista italiano 1972 - Luigi Copello, fumettista italiano 1972 - Junichi Kogawa, combinatista nordico giapponese 1972 - Owen Nolan, hockeista su ghiaccio canadese 1972 - Rohnny Westad, calciatore norvegese 1972 - Sophie Zelmani, cantautrice svedese 1973 - Shunza, cantante e compositrice cinese 1973 - Radka Bobková, tennista cecoslovacca 1973 - Tara Strong, attrice e doppiatrice canadese 1973 - Marques Batista de Abreu, calciatore brasiliano 1974 - David Pirri, calciatore e allenatore di calcio spagnolo 1974 - Martin Annen, bobbista svizzero 1974 - Jerry Bohlander, artista marziale misto statunitense 1974 - Paolo Bravo, dirigente sportivo e calciatore italiano 1974 - Naseem Hamed, pugile inglese 1974 - Dmitrij Los'kov, calciatore russo 1974 - Rachel Marsden, giornalista canadese 1974 - Jacopo Massaro, politico italiano 1974 - Marco Morandi, cantante, attore e compositore italiano 1974 - Toranosuke Takagi, pilota automobilistico giapponese 1974 - Ángel Vivar Dorado, calciatore spagnolo 1975 - Hossam Abdelmoneim, calciatore egiziano 1975 - Cliff Bleszinski, autore di videogiochi e designer statunitense 1975 - Doudou Masta, attore e cantante francese 1975 - Luca Messi, pugile italiano 1975 - Scot Pollard, cestista statunitense 1975 - Andrea de Angelis, conduttore radiofonico e politico italiano 1976 - Remo Anzovino, compositore e musicista italiano 1976 - Mara Buzzanca, cestista e allenatrice di pallacanestro italiana 1976 - Christian Cullen, rugbista a 15 neozelandese 1976 - Ndjadi Kingombe, cestista danese 1976 - Vladimír Malár, calciatore ceco 1976 - Christopher Pettiet, attore statunitense 1976 - Silvia Saint, attrice pornografica ceca 1976 - Michele Totire, allenatore di pallavolo italiano 1976 - Moisés Villarroel, calciatore cileno 1977 - Raylene, attrice pornografica statunitense 1977 - Jimmy Conrad, calciatore statunitense 1977 - Omar Daf, calciatore senegalese 1977 - Joanna Podoba, pallavolista polacca 1977 - Liv Sansoz, arrampicatrice francese 1977 - Jabari Smith, cestista statunitense 1977 - Chad Villella, attore, regista e scenografo statunitense 1978 - A.J. Guyton, cestista e allenatore di pallacanestro statunitense 1978 - Daniela Pedali, cantante italiana 1978 - Svetoslav Petrov, calciatore bulgaro 1978 - Manuel Spinale, calciatore italiano 1978 - Hugo Morais, calciatore portoghese 1979 - Isabella Arrigoni, conduttrice televisiva italiana 1979 - Gérard Gnanhouan, calciatore ivoriano 1979 - André Leone, calciatore brasiliano 1979 - Patricio Ormazábal, calciatore cileno 1979 - Michela Ponza, biatleta italiana 1979 - Jesse Spencer, attore australiano 1979 - Fredrik Östberg, fondista svedese 1980 - Gianpiero Alicchio, attore e regista italiano 1980 - Juan Manuel Aróstegui, calciatore argentino 1980 - Baldur Ingimar Aðalsteinsson, calciatore islandese 1980 - Flinder Boyd, cestista statunitense 1980 - Heather Doerksen, attrice canadese 1980 - Rico Fata, hockeista su ghiaccio canadese 1980 - Juan Carlos Ferrero, tennista spagnolo 1980 - Enver Gjokaj, attore statunitense 1980 - Jerry Green, cestista statunitense 1980 - Ermal Kuqo, cestista albanese 1980 - Sarah Lancaster, attrice statunitense 1980 - Nicolai Lilin, scrittore russo 1980 - Miguel Montes, calciatore salvadoregno 1980 - Dariusz Pietrasiak, calciatore polacco 1980 - Christina Ricci, attrice statunitense 1980 - Marco Rossetti, cestista italiano 1980 - Andrew Sullivan, cestista britannico 1981 - Miah Davis, cestista statunitense 1981 - Raúl Entrerríos, pallamanista spagnolo 1981 - Miguel Ángel García Pérez-Roldán, calciatore spagnolo 1981 - Lisa Hannigan, cantante e musicista irlandese 1981 - Cathy Joens, cestista statunitense 1981 - Zhang Li, schermitrice cinese 1981 - Colin McMenamin, calciatore scozzese 1981 - Sara Pettinelli, rugbista a 15 e dirigente sportiva italiana 1981 - Enrico Pozzo, ginnasta italiano 1981 - Sean Wright, thaiboxer, kickboxer e artista marziale scozzese 1982 - Julius Aghahowa, calciatore nigeriano 1982 - Douglas Correia, giocatore di calcio a 5 brasiliano 1982 - Mahmoud Fathallah, calciatore egiziano 1982 - Markus Feulner, calciatore tedesco 1982 - Carter Hayden, attore e doppiatore canadese 1982 - Jonas Hiller, hockeista su ghiaccio svizzero 1982 - Bojan Jorgačević, calciatore serbo 1982 - Nienke Kingma, canottiera olandese 1982 - Steven Nyman, sciatore alpino statunitense 1982 - Loúis Tsátoumas, atleta greco 1983 - Vjačaslaŭ Hleb, calciatore bielorusso 1983 - Svetlana Korolёva, modella russa 1983 - Krešimir Lončar, cestista croato 1983 - Morten Skjønsberg, calciatore norvegese 1983 - Julien Rahier, cestista belga 1983 - Jacob Sørensen, calciatore danese 1983 - Iko Uwais, attore e artista marziale indonesiano 1983 - Romain Vadeleux, pallavolista francese 1983 - Hidetoshi Wakui, calciatore giapponese 1983 - Lukáš Zelenka, calciatore ceco 1984 - Morten Bertolt, calciatore danese 1984 - Alo Bärengrub, calciatore estone 1984 - Fabiana Dadone, politica italiana 1984 - Alandra Dahlström, attrice svedese 1984 - Cortland Finnegan, giocatore di football americano statunitense 1984 - Jordan Hristov, calciatore bulgaro 1984 - Caterine Ibargüen, atleta colombiana 1984 - Brad Keselowski, pilota automobilistico statunitense 1984 - Aylar Lie, attrice pornografica e modella iraniana 1984 - Manuel Maciel, calciatore paraguaiano 1984 - Kondwani Mtonga, calciatore zambiano 1984 - Jacob Mulenga, calciatore zambiano 1984 - Patryk Palasz, schermidore polacco 1984 - Davide Ricci Bitti, ciclista su strada italiano 1984 - Andrei Sidorenkov, calciatore estone 1984 - Peter Utaka, calciatore nigeriano 1984 - Peter Vanderkaay, nuotatore statunitense 1984 - Omar Vitelli, doppiatore italiano 1985 - Hoàng Anh Tuấn, sollevatore vietnamita 1985 - Saskia Burmeister, attrice australiana 1985 - Leandro Montera da Silva, calciatore brasiliano 1985 - Josphat Ndambiri, atleta keniota 1985 - Dritan Smajlaj, calciatore albanese 1985 - Przemysław Stańczyk, nuotatore polacco 1985 - Róbert Zeher, calciatore slovacco 1986 - Brandon Allen, giocatore di baseball statunitense 1986 - Valorie Curry, attrice statunitense 1986 - Ronald Gërçaliu, calciatore albanese 1986 - Marcel Heller, calciatore tedesco 1986 - Andi Lila, calciatore albanese 1986 - Albert Rodríguez, calciatore andorrano 1986 - Cezary Wilk, calciatore polacco 1986 - Diego Ângelo, calciatore brasiliano 1987 - Jérémy Chardy, tennista francese 1987 - Claudia Ciesla, modella tedesca 1987 - Koji, cantautore e chitarrista statunitense 1987 - Cristiano da Silva, calciatore brasiliano 1988 - Claudio Acosta, calciatore argentino 1988 - Afshan Azad, attrice inglese 1988 - Gregor Balažic, calciatore sloveno 1988 - Guillaume Borne, calciatore francese 1988 - Mathieu Dossevi, calciatore togolese 1988 - Nana Eikura, attrice e modella giapponese 1988 - Alberto Gómez, calciatore cubano 1988 - Nizami Hacıyev, calciatore azero 1988 - David Hubert, calciatore belga 1988 - Matteo Ingrosso, giocatore di beach volley italiano 1988 - Federico Lapenna, pallanuotista italiano 1988 - DeMarco Murray, giocatore di football americano statunitense 1988 - Nicolás Otamendi, calciatore argentino 1988 - Mike Posner, cantautore e produttore discografico statunitense 1988 - Jordan Robertson, calciatore inglese 1988 - Nicolas Schindelholz, calciatore svizzero 1988 - Dil'šod Vasiev, calciatore tagiko 1988 - Volodymyr Česnakov, calciatore ucraino 1988 - Nicoleta Daniela Șofronie, ginnasta rumena 1989 - Cornellius Carradine, giocatore di football americano statunitense 1989 - Josh Harrellson, cestista statunitense 1989 - Luis López García, giocatore di calcio a 5 spagnolo 1989 - Michał Masłowski, calciatore polacco 1989 - Evgenija Starceva, pallavolista russa 1989 - Keith Tandy, giocatore di football americano statunitense 1989 - Ron-Robert Zieler, calciatore tedesco 1989 - Rauf Əliyev, calciatore azero 1990 - Álex Hernández, cestista spagnolo 1990 - Camilla Cattaneo, sincronetta italiana 1990 - Federico Loschi, cestista italiano 1990 - Melanie Faißt, sciatrice tedesca 1990 - Michael Tumi, atleta italiano 1990 - Michelle Bartsch, pallavolista statunitense 1990 - Moussa Koné, calciatore ivoriano 1990 - Orlin Peralta, calciatore honduregno 1990 - Park Bo-young, attrice sudcoreana 1990 - Patrick Geering, hockeista svizzero 1990 - Robert Griffin III, giocatore football statunitense 1990 - Rudy Cardozo, calciatore boliviano 1990 - Sony Mustivar, calciatore francese 1991 - Aaron Craft, cestista statunitense 1991 - Bart Swings, pattinatore belga 1991 - DeVonte Holloman, giocatore football statunitense 1991 - Earvin N'Gapeth, pallavolista francese 1991 - Hakeem Araba, calciatore inglese 1991 - J.C. Tretter, giocatore football statunitense 1991 - Jean-Marc Doussain, rugbista francese 1991 - Jeff Tuel, giocatore football statunitense 1991 - Lea Jagodič, cestista slovena 1991 - Luis Leandro Castillo, calciatore argentino 1991 - Manuel Gulde, calciatore tedesco 1991 - Michael Schimpelsberger, calciatore austriaco 1991 - Patrick Herrmann, calciatore tedesco 1991 - Pietro Strafforello, pallanuotista italiano 1991 - Ragnhild Haga, fondista norvegese 1991 - Rukiye Yıldırım, taekwondoka turca 1991 - Sara Renda, ballerina italiana 1991 - Sarah Scherer, tiratrice statunitense 1991 - Tanaya Beatty, attrice canadese 1992 - Darko Brašanac, calciatore serbo 1992 - Ezgjan Alioski, calciatore macedone 1992 - Magda Linette, tennista polacca 1992 - Nadir Çiftçi, calciatore turco 1992 - Nicole Luis, attrice argentina 1992 - Soyou, cantante sudcoreana 1992 - Stefan Ristovski, calciatore macedone 1992 - Tobias Haitz, calciatore tedesco 1992 - Tornik'e Okriashvili, calciatore georgiano 1992 - Valentin Debise, pilota motociclistico francese 1992 - Vincenzo Pace, pallamanista italiano 1993 - Alvin Dupree, giocatore football statunitense 1993 - Anaïs Chevalier, biatleta francese 1993 - Benik Afobe, calciatore britannico 1993 - Giorgos Katidis, calciatore greco 1993 - Hekuran Kryeziu, calciatore svizzero 1993 - Jan Doležal, calciatore croato 1993 - Jennifer Stone, attrice statunitense 1993 - Lukáš Masopust, calciatore ceco 1993 - Marco Berardi, calciatore sammarinese 1993 - Pamela Ware, tuffatrice canadese 1993 - Paolo Faragò, calciatore italiano 1993 - Piqueti, calciatore portoghese 1993 - Rafael Alcántara, calciatore brasiliano 1993 - Wang Tong, calciatore cinese 1994 - Alex Galchenyuk, hockeista statunitense 1994 - Arman Hall, atleta statunitense 1994 - Hamdou Elhouni, calciatore libico 1994 - Levent Ayçiçek, calciatore tedesco 1994 - Matteo Imbrò, cestista italiano 1994 - Mauricio Alonso, calciatore uruguaiano 1995 - Alessandro Velotto, pallanuotista italiano 1995 - Andrea Manzaroli, calciatore sammarinese 1995 - Kent-Are Antonsen, calciatore norvegese 1996 - Alberth Elis, calciatore honduregno 1996 - Eddie Na, calciatore statunitense 1996 - Jonathan Tah, calciatore tedesco 1997 - Vasilīs Angelopoulos, calciatore greco 1997 - Giacomo Cannella, pallanuotista italiano 1997 - Francesca Durante, calciatrice italiana 1997 - Matteo Ferrari, pilota motociclistico italiano 1997 - Yijun Feng, tennistavolista statunitense 1998 - Alessandra Dri, calciatrice italiana 2000 - Shang Rong, ginnasta cinese tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: