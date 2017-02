Accade il 13 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Accade il 13 febbraio Il 13 febbraio è il 44º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 321 giorni alla fine dell'anno (322 negli anni bisestili) • 477 a.C. – Battaglia del Cremera (data incerta, secondo altre fonti è stata il 18 luglio): fu combattuta sulle sponde dell'omonimo fiume, fu piuttosto un agguato teso dai Veienti alle forze romane che stavano saccheggiando il loro territorio • 528 – Con la costituzione Haec quae necessario, Giustiniano dà il via alla redazione del Codice giustinianeo • 1131 – In Germania re Lotario incontra Innocenzo II per accompagnarlo a Roma e muovere guerra ai Normanni; dopo che il Papa gli ha promesso l'incoronazione ad Imperatore e l'investitura dei beni allodiali di Matilde di Canossa passati poi da Lotario al genero Enrico di Baviera • 1277 - Si sposano a Palermo Guglielmo II di Sicilia e Giovanna d'Inghilterra. Contestualmente quest'ultima viene incoronata regina di Sicilia • 1278 - Nell'arena di Verona vengono arsi vivi circa 200 (si parla di 166) Catari catturati presso la fortezza di Sirmione il 12 Novembre 1276 dove si erano rifugiati dopo il massacro di Montsegur. • 1503 – Si svolge la Disfida di Barletta che vide contrapposti 13 cavalieri italiani e altrettanti cavalieri francesi, mentre perdurava la guerra tra Francia e Spagna per le conquiste in Italia meridionale. • 1542 – Catherine Howard, quinta moglie di Enrico VIII d'Inghilterra, viene giustiziata per adulterio • 1547 – Sotto il pontificato di Paolo III ha luogo a Palermo un grande autodafé (atto di fede) contro i luterani siciliani. Un eretico viene condannato alla immurazione perpetua (murato vivo in una cella, senz'acqua né cibo) • 1633 – Galileo Galilei arriva a Roma per il suo processo davanti all'Inquisizione • 1668 – La Spagna riconosce l'indipendenza del Portogallo • 1689 – Guglielmo III e Maria II vengono proclamati co-regnanti d'Inghilterra • 1692 – Si svolge il massacro di Glencoe • 1790 – Rivoluzione francese: vengono emanate leggi che confiscano i terreni della Chiesa in favore dello Stato, per porre rimedio alla crisi economica della Francia. Leggi analoghe passano anche il 2 novembre 1789 e il 19 aprile 1790 • 1798 – Campagna d'Italia (occupazione francese di Roma): entrato a Roma da tre giorni, il generale Berthier vi proclama la repubblica (poi Repubblica Romana), chiedendo al papa Pio VI di rinunciare al potere temporale • 1843 – Viene pubblicato negli "Aneddoti per la recente filosofia e pubblicistica tedesca" il primo articolo di Karl Marx, Osservazioni sulle recenti istruzioni per la censura in Prussia, scritto tra il gennaio e il 10 febbraio 1842 per gli "Annali tedeschi" di Arnold Ruge, il quale però, prudentemente, non lo aveva pubblicato • 1861 – A Gaeta viene firmata la capitolazione della fortezza decretando la fine del Regno delle Due Sicilie • 1866 – Jesse James rapina la sua prima banca • 1869 – Friedrich Nietzsche ottiene la cattedra di lingua e letteratura greca dell'Università di Basilea • 1880 – Thomas Edison diventa la prima persona ad osservare l'effetto termoionico • 1890 – Alla morte del sayyid Khalifah bin Said Al-Busaid, terzo sultano di Zanzibar, gli succede il fratello Ali bin Said Al-Busaid • 1894 – Auguste e Louis Lumière brevettano il Cinematographe, una combinazione tra cinepresa e proiettore • 1900 – Marcel Proust inizia la collaborazione con Le Figaro per una serie di articoli mondani sui salotti parigini • 1914 – Viene fondata all'Hotel Claridge di New York la ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers), per proteggere i diritti d'autore delle composizioni musicali dei suoi membri • 1927 – Italia: viene istituita la tassa sul celibato • 1929 - Alexander Fleming presenta i risultati sulla penicillina al Medical Research Club • 1935 – Una giuria di Flemington (New Jersey), dichiara Bruno Hauptmann colpevole del rapimento e dell'uccisione del figlio neonato di Charles Lindbergh • 1936 - durante la Guerra d'Etiopia avviene l'Eccidio del cantiere Gondrand • 1945 - Israel Zolli, rabbino capo di Roma si converte al Cattolicesimo assumendo il nome di Eugenio (per ringraziare Pio XII per gli ebrei salvati) • 1945 - Fronte orientale, Seconda Guerra mondiale: le truppe sovietiche strappano Budapest ai nazisti; • 1945 - Offensiva sovietica gennaio-aprile 1945): sull'Oder, la piazzaforte di Głogów viene investita dall'Armata Rossa (capitolerà solo il 2 aprile); • 1945 - Prima fase del bombardamento di Dresda da parte della British Royal Air Force, si trattò di un massacro dalle dimensioni immani; • 1955 – Durante una conferenza stampa, il ministro israeliano comunica che tutti e 7 i manoscritti del Mar Morto della prima grotta sono in possesso dello Stato d'Israele e ne costituiscono patrimonio storico (altre fonti riportano 4 su 7, dettaglio difficile da verificare) • 1960 – Test nucleari: la Francia testa la sua prima bomba atomica nel Sahara, avviando una serie di 17 esperimenti nel deserto africano conclusasi il 16 febbraio 1966; • 1970 – L'etichetta discografica Vertigo pubblica l'album di debutto dei Black Sabbath; • 1971 – Guerra del Vietnam: appoggiate dall'artiglieria e dall'aviazione statunitensi, le truppe del Vietnam del Sud invadono il Laos; • 1972 – Si chiudono a Sapporo, in Giappone, i XI Giochi olimpici invernali; • 1976 – In Nigeria il generale Murtala Ramat Mohammed viene assassinato durante un tentativo di colpo di Stato; • 1978 – Tre membri della setta Ananda Marga, di prima mattina, fanno esplodere una bomba all'esterno dell'Hotel Hilton di Sydney, uccidendo due spazzini, un poliziotto e diverse altre persone; • 1980 - A Lake Placid, negli Stati Uniti, si aprono i XIII Giochi olimpici invernali; • 1980 - Lo stato di Vanuatu (ex Nuove Ebridi), divenuto indipendente, adotta la sua attuale bandiera; • 1983 - A Torino, prende fuoco il cinema Statuto uccidendo 64 spettatori, quasi tutti ragazzi; • 1983 - A Champoluc, in Valle d'Aosta, precipitano tre cabine di una funivia uccidendo 10 passeggeri; • 1984 – Konstantin Ustinovič Černenko succede a Jurij Vladimirovič Andropov come Segretario Generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica • 1988 – A Calgary (Alberta, Canada), si aprono i XV Giochi olimpici invernali • 1990 – Riunificazione tedesca: alla Conferenza Cieli Aperti di Ottawa viene raggiunto un accordo per un piano in due fasi di riunificazione della Germania • 1991 – Prima guerra del Golfo: due bombe intelligenti a guida-laser distruggono un bunker sotterraneo a Baghdad, uccidendo centinaia di civili iracheni • 1996 – Inizia la guerra del popolo nepalese • 1997 – Lavori di riparazione e di taratura del telescopio spaziale Hubble vengono iniziati dagli astronauti dello Space Shuttle Discovery. • 2001 - Un terremoto di magnitudo 6,6 della Scala Richter colpisce El Salvador (già colpito il 13 gennaio da un altro di magnitudo 7,6). • 2003 - Italia – Il presidente del consiglio Silvio Berlusconi è prosciolto nell'inchiesta sui fondi neri Fininvest per prescrizione del reato. • 2003 - Italia – La Corte d'assise d'appello di Perugia deposita le motivazioni della condanna a Giulio Andreotti, ritenuto l'ideatore dell'omicidio del giornalista ed editore Mino Pecorelli. • 2004 – Travis Metcalfe dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics scopre il diamante più grande dell'universo: è la stella nana bianca BPM 37093 