Stampa E-mail Nasce il 13 febbraio La lista contiene circa 740 persone 711 a.C. - Jinmu, imperatore giapponese 1269 - Negru Vodă, principe romeno 1440 - Hartmann Schedel, storico tedesco 1457 - Maria di Borgogna 1480 - Girolamo Aleandro, cardinale italiano 1495 - Giacomo Puteo, cardinale italiano 1518 - Antonín Brus z Mohelnice, arcivescovo tedesco 1533 - Christian Kruik van Adrichem, scrittore olandese 1539 - Elisabetta d'Assia, nobile tedesca 1547 - Aldo Manuzio il Giovane, editore italiano 1569 - Giovanni Reinardo I di Hanau-Lichtenberg, tedesco 1586 - Paride Lodron, arcivescovo cattolico austriaco 1599 - Papa Alessandro VII, papa 1620 - Girolamo Casanate, cardinale italiano 1638 - Federico di Meclemburgo-Schwerin 1645 - Vere Fane, politico inglese 1652 - Anton Domenico Gabbiani, pittore italiano 1652 - Augusto di Sonderburg-Beck, nobile tedesco 1652 - Johann zu Vollraths, vescovo tedesco 1670 - Giancarlo Aliberti, pittore italiano 1672 - Étienne-François Geoffroy, chimico francese 1674 - Prosper de Crébillon, poeta francese 1680 - Maria Elisabetta d'Asburgo 1683 - Giovanni Piazzetta, pittore italiano 1688 - Luca Melchiore Tempi, cardinale italiano 1692 - Luigi di Lorena, nobile francese 1695 - Francesco Maria Della Rovere, doge 1700 - Vittoria Tesi, contralto italiano 1706 - Giuseppe Antonio Orelli, pittore svizzero 1719 - George Rodney, ammiraglio britannico 1728 - John Hunter, medico scozzese 1734 - Yves Trémarec, navigatore francese 1738 - Antoine Louis, chirurgo francese 1739 - Charles Erskine of Kellie, cardinale italiano 1740 - Sophie Arnould, cantante e attrice francese 1743 - Joseph Banks, botanico inglese 1746 - Giuseppe Cambini, violinista italiano 1752 - Giovanni Fabbroni, economista italiano 1756 - Louis Caffarelli du Falga, generale francese 1759 - Giuseppe Carignani di Novoli, politico italiano 1764 - Vincenzo Fredianelli, storico italiano 1766 - Thomas Robert Malthus, economista inglese 1768 - Charles de La Sablonnière, generale francese 1768 - Édouard Joseph Mortier, generale francese 1768 - Ivan Andreevič Krylov, scrittore russo 1772 - Pierre de Suzannet, militare francese 1778 - Fernando Sor, chitarrista spagnolo 1780 - Lewis de Schweinitz, botanico statunitense 1783 - Guglielmo Pepe, patriota italiano 1783 - Hugh Fortescue, politico inglese 1783 - Władysław Grzegorz Branicki, generale polacco 1785 - Pietro Brielli, politico italiano 1791 - Sil'vestr Feodosievič Ščedrin, pittore russo 1793 - Nicolás Osorio, nobile spagnolo 1793 - Philipp Veit, pittore e scrittore tedesco 1794 - Pasquale Calvi, politico italiano 1797 - Léonard Victor Charner, ammiraglio francese 1802 - Lorenzo Ceppi, politico italiano 1803 - Pietro de Silvestri, cardinale italiano 1804 - Claude-Étienne Minié, militare francese 1805 - Peter Dirichlet, matematico tedesco 1805 - David Dudley-Field, avvocato statunitense 1806 - Vladimir Alekseevič Kornilov, ammiraglio russo 1810 - Eugenio Villoresi, ingegnere italiano 1811 - François Achille Bazaine, generale francese 1811 - Luigi Tosti, abate, storico italiano 1811 - Raffaele Mezzanotte, politico italiano 1813 - Emanuele Krakamp, flautista italiano 1814 - Emilio Broglio, politico italiano 1814 - Vincenzo Ricasoli, politico italiano 1818 - Michail Nikiforovič Katkov, giornalista russo 1818 - Angelica Van Buren, first lady statunitense 1819 - Diego Marongiu, politico italiano 1820 - Béla Kéler, compositore ungherese 1821 - Giuseppe Cianciafara, politico italiano 1822 - Lev Aleksandrovič Mej, poeta russo 1823 - Adolfo Targioni Tozzetti, botanico italiano 1823 - Arnold Rikli, medico svizzero 1823 - Franz Pichler von Deeben, militare austriaco 1824 - Maria Beatrice d'Asburgo-Este 1824 - Tommaso Lorenzone, pittore italiano 1825 - Alessandro Dorna, matematico italiano 1829 - Edward Henry Howard, cardinale britannico 1831 - Francesco Ceva Grimaldi, politico italiano 1831 - John Aaron Rawlins, politico statunitense 1833 - Giacinto Arcangeli, vescovo cattolico italiano 1834 - Heinrich Caro, chimico tedesco 1834 - Maurice Chaper, geologo francese 1835 - Mirza Ghulam Ahmad 1837 - Paul Brouardel, patologo francese 1839 - Albert Theisz, politico francese 1840 - Sophie Opel, imprenditrice tedesca 1841 - Giulio De Petra, archeologo italiano 1843 - Georg von Rosen 1846 - Ercole Rosa, scultore 1847 - Clelia Barbieri, religiosa italiana 1848 - Clemente Caldesi, politico italiano 1848 - Hermann von Eichhorn, generale prussiano 1849 - Randolph Henry Churchill, politico inglese 1849 - Wilhelm Voigt, criminale tedesco 1852 - John Dreyer, astronomo danese 1853 - Alberto Puschi, archeologo italiano 1853 - Francesco Finiguerra, generale italiano 1854 - Maximilián Pirner, pittore ceco 1855 - Paul Deschanel, politico francese 1856 - Giuseppe Sabalich, giornalista italiano 1856 - Annie Morrill Smith, botanica statunitense 1857 - Christian Pfister, medievista francese 1858 - Alessandro Di Rovasenda, politico italiano 1859 - Alberto Geisser, banchiere svizzero 1859 - Zsigmond Quittner, architetto ungherese 1860 - Nienke van Hichtum, scrittrice olandese 1861 - Luigi Giampietro, politico italiano 1862 - Milenko Vesnić, politico jugoslavo 1864 - Francesco De Sarlo, filosofo italiano 1864 - Paul von Hintze, politico tedesco 1865 - Theodor Kober, imprenditore tedesco 1867 - Giuseppe Manente, trombettista italiano 1867 - Harold Mahony, tennista irlandese 1869 - Cesare Alessandri, politico italiano 1869 - Vico Mantovani, politico italiano 1870 - Leopol'd Godovskij, pianista russo 1871 - Joseph Vollmer, ingegnere tedesco 1872 - Vincenzo Pilotti, architetto italiano 1872 - Kate Price, attrice irlandese 1873 - Fëdor Ivanovič Šaljapin, basso russo 1873 - Hans Leesment, generale estone 1873 - Red Wing, attrice statunitense 1874 - Giuseppe Pettine, musicista italiano 1877 - Sidney Smith, regista statunitense 1878 - Arnaldo Petretti, politico italiano 1880 - Lucio Tasca, politico italiano 1881 - Eleanor Farjeon, scrittrice britannica 1882 - Attilio Mariotti, politico italiano 1882 - Ignaz Friedman, pianista polacco 1883 - Evgenij Vachtangov, attore russo 1884 - Alfred C. Gilbert, atleta statunitense 1885 - George Fitzmaurice, regista statunitense 1885 - Bess Truman, first lady statunitense *1886 - Ricardo Güiraldes, scrittore argentino 1887 - Géza Csáth, scrittore ungherese 1887 - Elow Kihlgren, imprenditore svedese 1887 - Max Neufeld, attore austriaco 1888 - Georgios Papandreou, politico greco 1888 - Giovanni Innocenti, calciatore italiano 1889 - Georg Schrimpf, pittore tedesco 1889 - Leontine Sagan, regista tedesca 1891 - Ignazio Luè, nuotatore italiano 1891 - Kate Roberts, scrittrice gallese 1891 - Willie Ritchie, pugile statunitense 1891 - Grant Wood, pittore statunitense 1892 - Dora Menichelli, attrice e cantante italiana 1892 - Robert H. Jackson, politico statunitense 1893 - Edward A. Fitzgerald, vescovo statunitense 1893 - Ana Pauker, politica romena 1893 - Alfréd Schaffer, calciatore ungherese 1894 - Edi Bauer, calciatore austriaco 1895 - Arturo Ferrarin, aviatore italiano 1895 - Arnold Kuulman, calciatore estone 1895 - Giovanni Battista Podestà, artista italiano 1896 - Renato Punzo, politico italiano 1896 - Gino Rovetta, dirigente sportivo italiano 1897 - Domenico Mastini, inventore italiano 1898 - Carlo di Leiningen, principe tedesco 1898 - Paul Bourgeois, astronomo belga 1898 - Pietro Giampaoli, incisore italiano 1899 - Bruno Finzi, ingegnere italiano 1900 - Bernard Coy, criminale statunitense 1900 - Roy Harrod, economista britannico 1901 - Lewis Grassic Gibbon, scrittore scozzese 1901 - Paul Felix Lazarsfeld, sociologo statunitense 1901 - Cesare Migliorini, allenatore di calcio italiano 1902 - Piero Gadda Conti, giornalista italiano 1902 - Harold Lasswell, politologo statunitense 1903 - Mario Anelli, militare italiano 1903 - Georgij Beriev, militare sovietico 1903 - Georges Simenon, scrittore belga 1904 - Irene di Grecia 1904 - Pietro Ebner, storico italiano 1904 - Guillaume Lieb, calciatore francese 1904 - Guido Rigotti, calciatore italiano 1906 - Giuseppe Gracceva, partigiano italiano 1906 - Edward M. Wright, matematico inglese 1908 - Lennie Hayton, compositore statunitense 1908 - Sulo Nurmela, fondista finlandese 1909 - Salvatore Bindi, calciatore italiano 1909 - Mario Casariego y Acevedo, cardinale spagnolo 1910 - Elsa Barraine, compositrice francese 1910 - Ben Drinkwater, pilota motociclistico britannico 1910 - William Bradford Shockley, fisico statunitense 1911 - János Dudás, calciatore ungherese 1911 - Doxie Moore, allenatore di basket statunitense 1911 - Jean Muir, attrice statunitense 1911 - Bruno Rossi, calciatore italiano 1911 - Arvid Thörn, calciatore svedese 1912 - Giovanni Boscutti, aviatore italiano 1912 - Antonia Pozzi, poetessa italiana 1912 - José de Capriles, schermidore statunitense 1913 - Marco Cimatti, ciclista italiano 1913 - Oreste Cioni, calciatore italiano 1913 - Giuseppe Dossetti, politico italiano 1913 - Luigi Fiorentino, poeta italiano 1913 - Semën Lobov, ammiraglio sovietico 1913 - Adriano Mantelli, aviatore italiano 1913 - Roger Rio, calciatore francese 1913 - Khalid dell'Arabia Saudita 1914 - Renzo De Alandris, pittore italiano 1914 - Katarína Lazarová, scrittrice slovacca 1914 - Viktor Mihajlovič Ždanov, virologo sovietico 1915 - Lyle Bettger, attore statunitense 1915 - Harriet Bland, atleta statunitense 1915 - Antonio Mancini, politico italiano 1915 - Aung San, generale e politico birmano 1916 - Pietro Colella, politico italiano 1916 - James Griffith, attore statunitense 1916 - Fred Karger, musicista statunitense 1916 - Ed Melvin, cestista statunitense 1916 - Loris Nannini, aviatore italiano 1917 - Antonio Corzani, partigiano italiano 1917 - Alain Poiré, produttore francese 1918 - Kenei Mabuni, artista marziale giapponese 1918 - Nino Oliviero, compositore italiano 1919 - Tennessee Ernie Ford, cantante statunitense 1919 - Karl Plattner, pittore italiano 1920 - Zao Wou-Ki, pittore cinese 1920 - Eileen Farrell, soprano statunitense 1921 - Wardell Gray, sassofonista statunitense 1921 - José María Medina, calciatore uruguaiano 1922 - Vico Faggi, poeta italiano 1922 - Willi Heeks, pilota automobilistico tedesco 1922 - Jean Lechantre, calciatore francese 1922 - Hal Moore, scrittore statunitense 1922 - Leo Pine, statunitense 1922 - Francis Pym, politico britannico 1922 - Gordon Tullock, economista statunitense 1923 - Dan Kraus, cestista statunitense 1923 - Charles E. Yeager, aviatore statunitense 1924 - Dick Katz, pianista statunitense 1924 - Jean-Jacques Schreiber, politico francese 1925 - Cesarino Dante Cioce, politico italiano 1925 - Giuseppe Falcucci, giornalista italiano 1925 - Johannes Matzen, calciatore tedesco orientale 1925 - René Pleimelding, calciatore francese 1926 - Franco Moccagatta, giornalista italiano 1926 - Verner Panton, designer danese 1927 - Antonio Cossu, scrittore italiano 1927 - Luigi Orlando, imprenditore italiano 1929 - Eugène Parlier, calciatore svizzero 1929 - Frankie Sakai, attore giapponese 1929 - Omar Torrijos, politico panamense 1930 - Sergio Asteriti, fumettista italiano 1930 - Franco Audisio, calciatore italiano 1930 - Frank Buxton, attore statunitense 1930 - Ernst Fuchs, artista austriaco 1930 - Israel Kirzner, rabbino britannico 1931 - Ezio Galbiati, calciatore italiano 1931 - Joseph V. Perry, attore statunitense 1931 - Marcelino González, calciatore spagnolo 1932 - Vincenzo Biondo, calciatore italiano 1932 - Susan Oliver, attrice statunitense 1932 - Roberto Pariante, italiano 1933 - Roberto Amadei, vescovo italiano 1933 - Paul Biya, politico camerunese 1933 - Mario Caiano, regista italiano 1933 - Mirto Davoine, calciatore uruguaiano 1933 - Patrick Godfrey, attore britannico 1933 - Kim Novak, attrice statunitense 1933 - Emanuel Ungaro, stilista francese 1934 - George Segal, attore statunitense 1935 - Massimo Ferretti, giornalista italiano 1935 - Marcelino Oreja, politico spagnolo 1935 - Giulio Rinaldi, pugile e attore italiano 1936 - Pavol Molnár, calciatore cecoslovacco 1937 - Rupiah Banda, politico zambiano 1937 - Lello Bavenni, pittore italiano 1937 - Sigmund Jähn, cosmonauta tedesco 1937 - Hiroshi Ninomiya, calciatore giapponese 1937 - Aldo Secco, calciatore italiano 1938 - Giulio Castelli, giornalista italiano 1938 - Eugenio Guccione, storico italiano 1938 - Giulio Maceratini, politico italiano 1938 - Oliver Reed, attore britannico 1938 - Luigi Senesi, pittore italiano 1938 - Antonio Soncini, calciatore italiano 1939 - Giovanni Corridori, artista italiano 1939 - Vittoria Febbi, attrice italiana 1939 - Adolfo Gori, calciatore italiano 1939 - Beate Klarsfeld, giornalista tedesca 1939 - Valerij Roždestvenskij, cosmonauta sovietico 1940 - Giuseppe Cavallotto, vescovo cattolico italiano 1940 - Ettore De Carolis, musicista italiano 1941 - Marco Luberti, cantautore italiano 1941 - Sigmar Polke, artista tedesco 1941 - Rosario Rubbettino, editore italiano 1941 - Bo Svenson, attore svedese 1941 - Luisa Zille, storica italiana 1942 - Giulio Cesare Casali, calciatore sammarinese 1942 - Carol Lynley, attrice statunitense 1942 - Donald Edward Williams, astronauta statunitense 1943 - Ugo Chiti, regista italiano 1943 - Erik Fredriksson, arbitro di calcio svedese 1943 - Giovanni Lista, storico italiano 1943 - Elaine Pagels, docente statunitense 1943 - Kendall Rhine, cestista statunitense 1943 - Geoffrey Rowell, vescovo anglicano britannico 1943 - Donald Sumpter, attore britannico 1944 - Stockard Channing, attrice statunitense 1944 - Giuliano Giuman, pittore e scultore italiano 1944 - Jerry Pettway, cestista statunitense 1944 - Charles Spiteri, calciatore maltese 1944 - Jerry Springer, conduttore televisivo statunitense 1945 - Salvo Andò, politico italiano 1945 - Stefano Bonilli, giornalista italiano 1945 - Rubens Mattioli, chirurgo italiano 1945 - Simon Schama, storico britannico 1945 - Christos Terzanidis, calciatore greco 1946 - Richard Blumenthal, politico statunitense 1946 - Júlio Bressane, regista brasiliano 1946 - Artur Jorge, calciatore portoghese 1946 - Vazgen Manukyan, politico armeno 1946 - Giovanni Pirola, calciatore italiano 1946 - Pilar Velázquez, attrice spagnola 1947 - Bruno Berglund, copilota di rally svedese 1947 - Julien Cools, calciatore belga 1947 - Giorgi Gavasheli, calciatore sovietico 1947 - Mike Krzyzewski, cestista statunitense 1947 - Augusto Matine, calciatore portoghese 1947 - Leonid Romanov, schermidore sovietico 1947 - István Szőke, calciatore ungherese 1947 - Bogdan Tanjević, allenatore di basket montenegrino 1948 - Jim Crawford, pilota automobilistico britannico 1948 - Amedeo Laboccetta, politico italiano 1948 - Francesca Natividad, attrice messicana 1948 - Laura Pollán, politica cubana 1948 - Jackie Ridgle, cestista statunitense 1948 - Hans-Jörg Schellenberger, oboista tedesco 1949 - Roberto Cimetta, attore italiano 1949 - Dyble, cantante britannica 1949 - Mino Fuccillo, giornalista italiano 1949 - Fausto Silipo, calciatore italiano 1950 - Ewa Aulin, attrice e cantante svedese 1950 - Domenico Cornacchia, vescovo italiano 1950 - Bob Daisley, bassista australiano 1950 - Peter Gabriel, cantante britannico 1950 - Kees Krijgh, calciatore olandese 1950 - Rita Marchisio, atleta italiana 1950 - Albano Pera, tiratore italiano 1950 - Guido Renzi, cantante italiano 1950 - Keiko Takemiya, fumettista giapponese 1951 - Roberto Casone, calciatore italiano 1951 - Guido Grimod, politico italiano 1951 - Sandro Medici, politico italiano 1951 - David Naughton, attore statunitense 1951 - Michel Pollentier, ciclista belga 1951 - Manuela Righini, giornalista italiana 1952 - Freddy Maertens, ciclista belga 1953 - Antonio Batesta, sollevatore italiano 1953 - Vincenzo Magistà, giornalista italiano 1954 - Dominique Bathenay, calciatore francese 1954 - Nico D'Ascola, docente, politico italiano 1954 - Michael Majerus, entomologo britannico 1954 - Stefano Santospago, attore italiano 1955 - Albert Gemmrich, calciatore francese 1955 - Ramon Mantovani, politico italiano 1955 - Livia Turco, politica italiana 1956 - Mauricio Alfaro, calciatore salvadoregno 1956 - Stefano Bellon, compositore italiano 1956 - Liam Brady, calciatore irlandese 1956 - Paul Four, pentatleta francese 1956 - Peter Hook, bassista e cantante inglese 1956 - Yiannis Kouros, atleta greco 1956 - Chris Newton, tennista neozelandese 1956 - Jay Nixon, politico statunitense 1956 - Steve Pecher, calciatore statunitense 1957 - Mariano Barreto, allenatore di calcio portoghese 1957 - Didier Boubé, pentatleta francese 1957 - Heinz Gründel, calciatore tedesco 1957 - Donato Renato Mosella, politico italiano 1957 - Danny Salisbery, cestista statunitense 1957 - Andrea di Robilant, giornalista italiano 1958 - Giampaolo Cadalanu, giornalista italiano 1958 - Ernesto De Pascale, giornalista italiano 1958 - Donal Gibson, attore statunitense 1958 - Dominique Othenin-Girard, regista svizzero 1958 - Derek Riggs, illustratore inglese 1958 - Pernilla August, attrice svedese 1959 - Luis Hormazábal, calciatore cileno 1959 - Ida Sansone, attrice italiana 1959 - Paolo Vecchi, pallavolista italiano 1959 - Henry Waechter, giocatore football statunitense 1960 - Marco Bresciani, attore italiano 1960 - Pierluigi Collina, arbitro di calcio italiano 1960 - Franco Gabrielli, prefetto italiano 1960 - Artur Jusupov, scacchista russo 1960 - Pia Sundhage, calciatrice svedese 1960 - Serhij Tihipko, politico ucraino 1961 - Marc Crawford, hockeista canadese 1961 - Oļegs Karavajevs, calciatore lettone 1961 - Colomba Mongiello, politica italiana 1961 - Henry Rollins, cantante statunitense 1961 - Richard Tyson, attore statunitense 1962 - Aníbal Acevedo Vilá, politico portoricano 1962 - Claudine Emonet, sciatrice francese 1962 - Michael Mair, sciatore italiano 1962 - Héctor Morán, calciatore uruguaiano 1963 - Nicola Caricola, calciatore italiano 1963 - Wolfgang Egger, designer tedesco 1963 - Roberta Vasquez, attrice statunitense 1964 - Leo Andergassen, storico italiano 1964 - Pierre Bottero, scrittore francese 1964 - Stephen Bowen, astronauta statunitense 1964 - Rocco Tanica, musicista, scrittore italiano 1964 - Nicoletta Elmi, attrice italiana 1964 - Yamataka Eye, cantante giapponese 1964 - Don Mattrick, programmatore canadese 1964 - Mark Patton, attore statunitense 1964 - Erkka Petäjä, calciatore finlandese 1965 - Eldece Clarke-Lewis, atleta bahamense 1965 - Maurizio Colombi, cantante italiano 1965 - Sven Demandt, calciatore tedesco 1965 - Marco Gori, calciatore italiano 1965 - Kenny Harrison, atleta statunitense 1965 - Valerij Kirienko, biatleta russo 1965 - Ida Ladstätter, sciatrice austriaca 1965 - Dario Oppido, doppiatore italiano 1965 - Jurij Savičev, calciatore sovietico 1965 - Nikolaj Savičev, allenatore di calcio sovietico 1966 - Fausto Frigerio, atleta italiano 1966 - Alandre Sterling, attore francese 1966 - Jeff Waters, chitarrista canadese 1967 - Abdullah Al Thani, dirigente sportivo qatariota 1967 - Carolyn Lawrence, attrice statunitense 1967 - Arik Marshall, chitarrista statunitense 1967 - Tadayuki Okada, pilota motociclistico giapponese 1967 - Stanimir Stoilov, calciatore bulgaro 1968 - Kelly Hu, attrice statunitense 1968 - Niamh Kavanagh, cantante irlandese 1968 - Ken Leblanc, bobbista canadese 1968 - Alejandro Russo, calciatore argentino 1968 - Pedro Suárez-Vértiz, cantante peruviano 1968 - Yasuhiro Yamada, calciatore giapponese 1969 - Dževad Alihodžić, cestista bosniaco 1969 - Andrew Bryniarski, attore statunitense 1969 - Joyce DiDonato, mezzosoprano statunitense 1969 - Michael McDonald, cestista statunitense 1969 - Francesco Moneti, musicista italiano 1969 - Kate Pace, sciatrice alpina canadese 1969 - Joe Phillips, disegnatore statunitense 1969 - Adalberto Ribeiro, calciatore portoghese 1969 - Rudi Vata, calciatore albanese 1970 - Elmer Bennett, cestista statunitense 1970 - Valentina Gardellin, cestista italiana 1970 - Mika Halvari, atleta finlandese 1970 - Emi Kawabata, sciatrice alpina giapponese 1970 - Oleg Rebrov, pentatleta kazako 1970 - Tony Smith, cestista statunitense 1970 - Tom Kåre Staurvik, calciatore norvegese 1971 - Space One, rapper italiano 1971 - Matt Berninger, cantautore statunitense 1971 - Riccardo Biliotti, bassista italiano 1971 - Stefano Casale, calciatore italiano 1971 - Alon Harazi, calciatore israeliano 1971 - Todd Kauffman, disegnatore canadese 1971 - Matthias Klimsa, attore tedesco 1971 - Alander Quaderer, calciatore liechtensteinese 1971 - Elvis Sinosic, artista marziale australiano 1971 - Natal'ja Snytina, biatleta russa 1971 - Mats Sundin, hockeista svedese 1972 - Virgilijus Alekna, atleta lituano 1972 - Deimantas Bička, calciatore lituano 1972 - Thema, cantante italiano 1972 - Dev Narayan Chaudhary, calciatore nepalese 1972 - Elena Russo, attrice italiana 1972 - Manou Schauls, calciatore lussemburghese 1973 - Frédéric Gigon, calciatore liechtensteinese 1973 - Ronald Maul, calciatore tedesco 1973 - Bas Roorda, calciatore olandese 1974 - Jeff Duran, attore statunitense 1974 - Gus Hansen, giocatore di poker danese 1974 - Stefan Kobel, giocatore di beach volley svizzero 1974 - Robbie Williams, attore britannico 1975 - Ben Collins, pilota automobilistico inglese 1975 - Fábio Eduardo Cribari, calciatore brasiliano 1975 - Artemij Andreevič Lebedev, designer russo 1975 - Ivar Rønningen, calciatore norvegese 1975 - Daniel Strigel, schermidore tedesco 1975 - Barbara Tabita, attrice italiana 1975 - Aylin Yıldızoğlu, cestista turca 1976 - Sara Colzi, calciatrice italiana 1976 - Leslie Feist, cantautrice canadese 1976 - Nadir Lamyaghri, calciatore marocchino 1976 - Darrel Lewis, cestista statunitense 1976 - Giulia Montanarini, attrice e nuotatrice italiana 1976 - Dave Padden, cantante canadese 1976 - Mickaël Pichon, pilota motociclistico francese 1976 - Martín Sastre, regista e artista uruguaiano 1977 - Ivan Dudić, calciatore serbo 1977 - Tomáš Kučera, calciatore ceco 1977 - Randy Moss, giocatore football statunitense 1977 - Mihajlo Pjanović, calciatore serbo 1978 - Niklas Bäckström, hockeista finlandese 1978 - Stephan Ebn, batterista tedesco 1978 - Darío Figueroa, calciatore argentino 1978 - Sebastiano Grasso, cestista italiano 1978 - Philippe Jaroussky, controtenore francese 1978 - Rita Kuti-Kis, tennista ungherese 1978 - Tanja Nijmeijer, guerrigliera olandese 1978 - Edsilia Rombley, cantante olandese 1978 - Koen Schockaert, calciatore belga 1978 - Daniëlle de Bruijn, pallanuotista olandese 1978 - Warley Silva dos Santos, calciatore brasiliano 1979 - Ardit Beqiri, calciatore albanese 1979 - Markus Bock, alpinista tedesco 1979 - Anders Breivik, terrorista norvegese 1979 - Lucy Brown, attrice inglese 1979 - Valeria Molin Pradel, hockeista italiana 1979 - Rafael Márquez, calciatore messicano 1979 - Marianna Pepe, tiratrice italiana 1979 - La Mala Rodríguez, cantante spagnola 1979 - Adrian Sarkisian, calciatore uruguaiano 1979 - Jeryl Sasser, cestista statunitense 1979 - Mena Suvari, attrice e modella statunitense 1979 - Luca Tabbiani, calciatore italiano 1980 - Drew Henson, giocatore football statunitense 1980 - Chris Jefferies, cestista statunitense 1980 - Mami Kawada, cantante giapponese 1980 - Sebastian Kehl, calciatore tedesco 1980 - Zdeněk Kutlák, hockeista ceco 1980 - Laura Lazzari, cestista italiana 1980 - Cory Underwood, cestista statunitense 1981 - Matías Agüero, rugbista argentino 1981 - Milan Bjegović, cestista serbo 1981 - Daniel Braid, rugbista neozelandese 1981 - Yosuke Fujigaya, calciatore giapponese 1981 - Ljubo Miličević, calciatore australiano 1981 - Liam Miller, calciatore irlandese 1981 - Khaled Mouelhi, calciatore tunisino 1981 - Tenema N'Diaye, calciatore maliano 1981 - Mattia Nalesso, nuotatore italiano 1981 - Luke Ridnour, cestista statunitense 1981 - Arjan Sheta, calciatore albanese 1981 - Shane Told, cantautore canadese 1981 - Luisão, calciatore brasiliano 1982 - Tsuyoshi Abe, attore giapponese 1982 - Björn Andersson, calciatore svedese 1982 - Enrique Bologna, calciatore argentino 1982 - Lars Erik Fremming, calciatore norvegese 1982 - Gabriel Mureșan, calciatore rumeno 1982 - Miwako Okuda, cantante giapponese 1982 - Vanja Rogulj, nuotatore croato 1982 - Michael Turner, giocatore football statunitense 1982 - Margherita Zanatta, attrice italiana 1983 - Nicola Beati, calciatore italiano 1983 - Mladen Kašćelan, calciatore montenegrino 1983 - Vladislav Koršunov, rugbista russo 1983 - Megan Mahoney, cestista statunitense 1983 - Bojan Popović, cestista serbo 1983 - Manuela Roani, pallavolista italiana 1983 - Andrea Tricarico, calciatore italiano 1983 - Anna Watkins, canottiera britannica 1984 - LaToya Bond, cestista statunitense 1984 - Hayley Bowden, calciatrice neozelandese 1984 - Guillermo Cerda, calciatore messicano 1984 - Apoño, calciatore spagnolo 1984 - Giulia Innocenzi, giornalista italiana 1984 - Eirik Markegård, calciatore norvegese 1984 - Wanda Perdelwitz, attrice tedesca 1984 - Nico Pulzetti, calciatore italiano 1984 - Hinkelien Schreuder, nuotatrice olandese 1984 - Doris Tomasini, atleta italiana 1984 - Virginie Újlaki, schermitrice ungherese 1985 - Dan Coleman, cestista statunitense 1985 - Mathias Eikenes, calciatore norvegese 1985 - J.R. 1986 - Siniša Anđelković, calciatore sloveno 1986 - Joey van den Berg, calciatore olandese 1986 - Hamish Bond, canottiere neozelandese 1986 - Zachary Francis Condon, cantante statunitense 1986 - Susan Dunklee, biatleta e fondista statunitense 1986 - Rosalba Forciniti, judoka italiana 1986 - Aneika Henry, cestista giamaicana 1986 - Abdou Jammeh, calciatore gambiano 1986 - Jayden Jaymes, attrice pornografica statunitense 1986 - Luke Moore, calciatore inglese 1986 - Jamie Murray, tennista britannico 1986 - Elena Posevina, ginnasta russa 1986 - Aurélie Revillet, sciatrice francese 1986 - Aqib Talib, giocatore football statunitense 1986 - Anton Zacharov, tuffatore ucraino 1987 -Kris Boeckmans, ciclista belga 1987 -Eljero Elia, calciatore olandese 1987 -René Enders, pistard tedesco 1987 -Natal'ja Mjasoedova, cestista russa 1987 -Preston Parker, giocatore football statunitense 1987 -Ricardo dos Santos, calciatore brasiliano 1988 - David Bartek, calciatore ceco 1988 - Evgenij Garaničev, sciatore russo 1988 - Melanie Green, attrice argentina 1988 - Kévin Parsemain, calciatore francese 1988 - Margherita Vicario, attrice italiana 1989 - Rafael Acosta, calciatore venezuelano 1989 - Charles Clay, giocatore football statunitense 1989 - Arsen Žoraevič Galstjan, judoka russo 1989 - Igor' Gorbatenko, calciatore russo 1989 - Edward Jefferies, schermidore britannico 1989 - Dione Malone, calciatore olandese 1989 - Tahj Minniecon, calciatore australiano 1989 - Rodrigo Possebon, calciatore brasiliano 1989 - Julian Schieber, calciatore tedesco 1989 - Atanas Zehirov, calciatore bulgaro 1990 - Andy Rose, calciatore australiano 1990 - Christopher Gonzalez, calciatore americo-verginiano 1990 - Erling Jacobsen, calciatore faroese 1990 - Jenny Hjohlman, calciatrice svedese 1990 - John Riel Casimero, pugile filippino 1990 - Jung Yeon-joo, attrice sudcoreana 1990 - Kevin Strootman, calciatore olandese 1990 - Mamadou Sakho, calciatore francese 1990 - Marco Romizi, calciatore italiano 1990 - Marina Solopova, cestista lituana 1990 - Niklas Hult, calciatore svedese 1990 - Olivia Allison, sincronetta britannica 1990 - Paweł Olkowski, calciatore polacco 1990 - Qoigyijabu, monaco buddhista cinese 1990 - Szilárd Devecseri, calciatore ungherese 1990 - Yun Suk-Young, calciatore sudcoreano 1991 - Alan Patrick, calciatore brasiliano 1991 - Andrea Iannicelli, cestista italiano 1991 - Eliaquim Mangala, calciatore francese 1991 - Jasmin Agović, calciatore montenegrino 1991 - Marinus Kraus, sciatore tedesco 1991 - Milan Ferenčík, calciatore slovacco 1991 - Pontus Jansson, calciatore svedese 1991 - Siniša Babić, calciatore serbo 1992 - Banou Diawara, calciatore burkinabè 1992 - Bryan Dabo, calciatore francese 1992 - Daniel Portman, attore scozzese 1992 - Dorina Zele, cestista ungherese 1992 - Keith Appling, cestista statunitense 1992 - Kevin Lacruz, calciatore spagnolo 1992 - Marharyta Makhneva, canoista bielorussa 1992 - McKenzie Adams, pallavolista statunitense 1992 - Nikola Jovović, pallavolista serbo 1992 - Pavel Pilík, calciatore ceco 1992 - Rim Chang-Woo, calciatore sudcoreano 1992 - Tino-Sven Sušić, calciatore bosniaco 1993 - Abdulrahman Al-Shammari, calciatore kuwaitiano 1993 - Kasumi Arimura, attrice giapponese 1993 - Kevin Iannotta, attore tedesco 1993 - Sagesse Babélé, calciatore del Congo 1993 - Uroš Spajić, calciatore serbo 1993 - Yoryi Nuez, giocatore di baseball dominicano 1994 - Christoph Martschinko, calciatore austriaco 1994 - Frederik Børsting, calciatore danese 1994 - Gunnar Stefansson, calciatore islandese 1994 - Hakan Çinemre, calciatore turco 1994 - Ike Fofanah, calciatore sierraleonese 1994 - Klodian Gino, calciatore albanese 1994 - Memphis Depay, calciatore olandese 1994 - Nikola Janković, cestista serbo 1995 - Alex Mowatt, calciatore britannico 1995 - Bård Finne, calciatore norvegese 1995 - Frederik Børsting, calciatore danese 1995 - Georges-Kévin N'Koudou, calciatore francese 1995 - Lia Neal, nuotatrice statunitense 1995 - Nuno Santos, calciatore portoghese 1996 - Andrei Macrițchii, calciatore moldavo 1996 - Eduardo Bauermann, calciatore brasiliano 1996 - Erdal Rakip, calciatore svedese 1996 - Filip Kukuličić, calciatore montenegrino 1996 - Valerii Macrițchii, calciatore moldavo 1997 - Amer Gojak, calciatore bosniaco 