Nasce il 14 febbraio La lista contiene circa 745 persone 1313 - Thomas de Beauchamp, XI conte di Warwick 1408 - John FitzAlan, militare britannica 1448 - Nannina de' Medici 1452 - Pandolfo Petrucci, politico italiano 1468 - Johann Werner, cartografo tedesco 1483 - Babur 1515 - Federico III del Palatinato 1545 - Lucrezia di Cosimo I de' Medici 1565 - Alonso Butrón y Múgica, militare spagnolo 1568 - Cavalier d'Arpino, pittore italiano 1574 - Caterina Gonzaga, nobile italiana 1574 - Antonio Fermo, sacerdote italiano 1575 - Giovanni Andrea Donducci, pittore italiano 1580 - Maria d'Asburgo 1602 - Guglielmo V d'Assia-Kassel 1602 - Francesco Cavalli, compositore italiano 1614 - John Wilkins, scrittore e religioso britannico 1621 - Lamoral Claudio Francesco di Thurn und Taxis 1635 - René Gaultier de Varennes, militare francese 1648 - Francesco Ramírez, arcivescovo cattolico spagnolo 1652 - Camille d'Hostun, generale e nobile francese 1659 - Teodoro Eustachio del Palatinato-Sulzbach 1664 - Maria d'Asburgo 1680 - John Sidney, VI conte di Leicester 1690 - Jakob Kastelkorn, arcivescovo austriaco 1692 - Pierre de La Chaussée, drammaturgo francese 1701 - Enrique Flórez, storico e numismatico spagnolo 1704 - Ivan Ivanovič Beckoj, educatore russo 1707 - Claude-Prosper Jolyot de Crébillon 1717 - Esther Young, contralto inglese 1726 - Giuseppe Maria Scarampi, vescovo italiano 1734 - Luigi di Cossé-Brissac, militare francese 1741 - Joseph Marie de Gerbey, generale francese 1745 - Sarah Lennox, nobildonna inglese 1750 - René Louiche Desfontaines, botanico francese 1755 - Carlo Luigi di Baden, principe 1755 - Henry Phipps, politico britannico 1757 - Kazimierz Nestor Sapieha, militare polacco 1758 - François Lays, cantante lirico francese 1761 - Luigi Valentino Brugnatelli, inventore italiano 1772 - Vincenzo Riolo, pittore italiano 1773 - Charles Brudenell-Bruce, politico inglese 1773 - Benjamin Delessert, botanico francese 1776 - Christian von Esenbeck, botanico tedesco 1778 - Luigi de Cambray Digny, architetto italiano 1780 - Johann Friedrich Naumann, ornitologo tedesco 1781 - Valentín Gómez Farías, politico messicano 1791 - Hugues-Fleury Donzel, entomologo francese 1791 - Minh Mạng, imperatore vietnamita 1794 - Frank Abney Hastings, ammiraglio inglese 1797 - Fabrizio Lazari, politico italiano 1802 - Francesco Ronzani, architetto italiano 1802 - Józef Bohdan Zaleski, poeta polacco 1803 - Anastasius Hartmann, vescovo austriaco 1807 - Max Emanuel Ainmiller, pittore tedesco 1807 - Ernest Legouvé, drammaturgo francese 1813 - Aleksandr Dargomyžskij, compositore russo 1814 - Charles-Philippe Place, cardinale francese 1816 - Edward MacCabe, cardinale irlandese 1818 - Frederick Douglass, politico statunitense 1818 - Louisa Grace Bartolini, scrittrice britannica 1818 - Jean-Baptiste Montaudon, politico francese 1819 - Christopher Sholes, inventore statunitense 1824 - Winfield Scott Hancock, politico statunitense 1826 - Giuseppe Briganti Bellini, politico italiano 1827 - Valentín Berrio Ochoa, vescovo spagnolo 1828 - Edmond About, giornalista francese 1829 - Maximilian von Sterneck, ammiraglio austriaco 1829 - Jean Dufresne, scrittore tedesco 1835 - Piet Paaltjens, scrittore olandese 1837 - Napoleone Zanetti, patriota italiano 1839 - Hermann Hankel, matematico tedesco 1839 - Francesco Todaro, politico italiano 1842 - Edoardo Pantano, politicoitaliano 1842 - Luciano Bucci, vescovo cattolico italiano 1842 - Pasquale Del Giudice, politico italiano 1842 - William Stimpson, zoologo statunitense 1843 - Louis Diémer, pianista francese 1843 - Camille Langevin, operaio francese 1844 - Francesca Maria Rubatto, religiosa italiana 1844 - Robert Themptander, politico svedese 1845 - Cecil De Vere, scacchista scozzese 1846 - Dalmazio Peano, presbitero italiano 1847 - Giacomo Bresadola, micologo italiano 1848 - Benjamin Baillaud, astronomo francese 1850 - Keigo Kiyoura, politico giapponese 1850 - Mortimer Durand, scrittore inglese 1850 - Nikolaj Konstantinovič Romanov, nobile russo 1850 - Valentino Cerruti, politico italiano 1851 - Jacobus Johannes Hartman, poeta olandese 1853 - Bernardo Moreira de Sá, violinista portoghese 1855 - Christian Bohr, fisiologo danese 1855 - João Franco, politico portoghese 1855 - Vsevolod Garšin, scrittore russo 1856 - Frank Harris, scrittore irlandese 1856 - Friederich Preisigke, egittologo tedesco 1858 - Egidio Conti, glottologo italiano 1858 - Joseph Thomson, esploratore britannico 1859 - George Ferris, ingegnere statunitense 1860 - Alfonsa Clerici, religiosa italiana 1860 - Waldemar Lindgren, geologo svedese 1861 - Andrew C. McLaughlin, storico statunitense 1863 - Herby Arthur, calciatore inglese 1863 - Zenone Lavagna, pittore italiano 1864 - Robert Park, sociologo statunitense 1866 - William Townley, calciatore inglese 1867 - Sakichi Toyoda, inventore giapponese 1868 - Carlo Alberto Garufi, paleografo italiano 1868 - Clarice Tartufari, scrittrice italiana 1869 - Charles T. Rees Wilson, fisico britannico 1870 - Knut Frænkel, esploratore svedese 1871 - Carlo Formichi, orientalista italiano 1872 - Mario Abbiate, politico italiano 1873 - Georges Dillon-Cavanagh, schermidore francese 1873 - Giuseppe Petrelli, arcivescovo italiano 1874 - Louis de Breda Handley, nuotatore italiano 1875 - Giulio Bargellini, pittore italiano 1875 - Emil Komel, compositore sloveno 1876 - Albert Bruce Jackson, botanico britannico 1877 - Edmund Landau, matematico tedesco 1877 - Nikolaus von Üxküll-Gyllenband, militare tedesco 1878 - Hans Ledwinka, imprenditore austriaco 1878 - Koki Hirota, politico giapponese 1878 - Viktor Pavlovič Nogin, politico russo 1879 - Gaetano Catanoso, presbitero italiano 1880 - Romolo Onor, agronomo italiano 1881 - Valentine Grant, attrice statunitense 1882 - Giovanni Gagliardi, fisarmonicista italiano 1884 - Luca Albino, pittore italiano 1884 - Kostas Varnalis, scrittore greco 1886 - Aleksej Uverskij, calciatore russo 1886 - Theodor Werner, pittore tedesco *1887 - John Robert Roberts, calciatore inglese 1888 - Carlo Albizzati, archeologo italiano 1888 - Sven Ohlsson, calciatore svedese 1889 - Bartolomeo Costantini, aviatore italiano 1889 - Domenico Tripepi, politico italiano 1890 - Giovanni Del Curto, politico italiano 1892 - Radola Gajda, politico montenegrino 1892 - Tadeusz Pełczyński, militare polacco 1892 - Costantino Oggianu, politico italiano 1892 - Gino Sandri, pittore italiano 1893 - Amedeo Girard, attore italiano 1894 - Jack Benny, attore statunitense 1894 - Albert Dejonghe, ciclista belga 1895 - Pietro Bianchi, sollevatore italiano 1895 - Antonio Bruna, calciatore italiano 1895 - Wilhelm Burgdorf, generale tedesco 1895 - Max Horkheimer, filosofo tedesco 1895 - Aleksandr Mikulin, ingegnere sovietico 1896 - Johnny Duncan, calciatore scozzese 1896 - Alfred Gause, generale tedesco 1896 - Edward Arthur Milne, astronomo britannico 1896 - Andrew Wilson, calciatore britannico 1898 - Angela Bambace, sindacalista italiana 1898 - Valentino Gola, calciatore italiano 1898 - Bill Tilman, alpinista britannico 1898 - Fritz Zwicky, astronomo svizzero 1899 - John Valentine Butler, chimico inglese 1899 - Eugen Kling, calciatore tedesco 1899 - Lovro von Matačić, musicista croato 1900 - Mario Venzo, gesuita e pittore italiano 1901 - Alexandre Rignault, attore francese 1902 - Thelma Ritter, attrice statunitense 1902 - Fred Scott, attore statunitense 1902 - Giulio Turchi, politico italiano 1902 - Sofia di Lussemburgo, principessa 1903 - Ludovico Camangi, politico italiano 1903 - Stuart Erwin, attore statunitense 1905 - Valentino Degani, calciatore italiano 1905 - Frank Hussey, atleta statunitense 1905 - Ercole Foschini, calciatore italiano 1906 - Bruno Giordano Sanzin, poeta italiano 1907 - Sven Andersson, calciatore svedese 1908 - Robert Harbin, illusionista britannico 1909 - Aldo Bartocci, ingegnere italiano 1910 - Willard Schmidt, cestista statunitense 1911 - Lois Delander, modella statunitense 1911 - Willem Johan Kolff, medico olandese 1912 - Tyler McVey, attore statunitense 1912 - Italo Pizziolo, calciatore italiano 1912 - Joan Pujol García, agente segreto spagnolo 1912 - Tibor Sekelj, scrittore jugoslavo 1913 - Roberto De Leonardis, sceneggiatore italiano 1913 - Jimmy Hoffa, sindacalista statunitense 1914 - Ancillotto Ancillotti, calciatore italiano 1914 - Piero Colobini, militare italiano 1914 - Bayliss Levrett, automobilista statunitense 1914 - Nancy Harkness Love, aviatrice statunitense 1915 - Vincenzo De Crescenzo, poeta italiano 1915 - Irving Gordon, compositore statunitense 1916 - Marcel Bigeard, ufficiale francese 1916 - Yūichi Inoue, pittore giapponese 1916 - Masaki Kobayashi, regista giapponese 1916 - Edward Platt, attore statunitense 1917 - Andrea Baroni, meteorologo italiano 1917 - Angelo Cabrini, ammiraglio italiano 1917 - Herbert Hauptman, chimico statunitense 1919 - Valentino Gerratana, filosofo italiano 1919 - David Kyle, scrittore statunitense 1920 - Bruno Dante, calciatore italiano 1920 - Sergio Maggini, ciclista italiano 1921 - Albert Barillé, autore televisivo francese 1921 - Walter Brom, calciatore polacco 1921 - Giorgio Fioravanti, calciatore italiano 1921 - Raniero Panzieri, politico italiano 1922 - Giuseppe Macchiavelli, politico italiano 1922 - Nino Veglia, attore italiano 1923 - Juan Acuña, calciatore spagnolo 1923 - Andrea Bonomi, calciatore italiano 1924 - Hugh Howie, calciatore scozzese 1925 - Luciano Casadei, calciatore italiano 1925 - Brenno Milani, calciatore italiano 1925 - Helmut H. Schaefer, matematico tedesco 1926 - Ercole Castaldo, calciatore italiano 1926 - Carmen Franco, nobile spagnola 1926 - Guarraci, politico italiano 1926 - Alfred Körner, calciatore austriaco 1926 - Héctor Vilches, calciatore uruguaiano 1926 - Irvin Yeaworth, regista tedesco 1927 - Lois Maxwell, attrice canadese 1927 - Newton Mendonça, pianista brasiliano 1928 - Giovanni Fabris, calciatore italiano 1929 - Moustache, attore francese 1929 - Hirokazu Kobayashi, artista marziale giapponese 1930 - Yoel Kahn, rabbino, scrittore russo 1930 - Carlos Zara, attore brasiliano 1931 - Jonathan Adams, attore britannico 1931 - Brian Kelly, attore statunitense 1931 - Margarita Lozano, attrice spagnola 1931 - Nílton de Sordi, calciatore brasiliano 1932 - Harriet Andersson, attrice svedese 1932 - József Csermák, atleta ungherese 1932 – Raffaele Petrillo, traduttore itliano 1932 - Alexander Kluge, scrittore tedesco 1932 - Alberto Winkler, canottiere italiano 1933 - Georgi Panov, cestista bulgaro 1933 - Jesse Mashburn, atleta statunitense 1933 - Massimo Raffaello Scala, militare italiano 1934 - Neil Davis, fotoreporter australiano 1934 - Florence Henderson, attrice statunitense 1934 - Nicolaos Oikonomides, scrittore greco 1934 - Donato Tamburelli, fantino italiano 1934 - Herwig Wolfram, storico austriaco 1935 - Jorma Aalto, politico finlandese 1935 - Lorenzo Cappa, calciatore italiano 1935 - Gianni Meanti, calciatore italiano 1935 - Grigore Vieru, poeta moldavo 1936 - David Yonggi Cho, pastore sudcoreano 1936 - Anna German, cantante polacca 1936 - Joan O'Brien, attrice statunitense 1936 - Andrew Prine, attore statunitense 1936 - Henri Maïdou, politico centrafricano 1936 - Guido Scala, fumettista italiano 1937 - Carlos Campos Sánchez, calciatore cileno 1937 - Magic Sam, cantante statunitense 1938 - Katya Douglas, attrice polacca 1938 - Luciano Magistrelli, calciatore italiano 1938 - Eberhard Riedel, sciatore tedesco 1938 - Guglielmo Rositani, politico italiano 1939 - Sergio Bardotti, cantautore italiano 1939 - Bertus van Ellinkhuizen, pittore olandese 1939 - Eugene Fama, economista statunitense 1939 - José Fernández, calciatore peruviano 1939 - Enza Sampò, giornalista italiana 1940 - Nino Delli, cantautore italiano 1940 - Primo Luigi Galasi, calciatore italiano 1941 - Antonio Ballerio, attore italiano 1941 - Antonio Paiola, doppiatore italiano 1941 - Donna Shalala, politica statunitense 1941 - Paul Tsongas, politico statunitense 1942 - Michael Bloomberg, politico statunitense 1942 - Wali Jones, cestista statunitense 1942 - Roberto Mazzanti, calciatore italiano 1942 - Sergio Méndez, calciatore salvadoregno 1942 - Beppe Panada, judoka italiano 1942 - Dieter Pauly, arbitro di calcio tedesco 1942 - Ricardo de la Vega, automobilista messicano 1943 - Eric Andersen, cantautore statunitense 1943 - Justina Bricka, tennista statunitense 1943 - Maceo Parker, cantante statunitense 1944 - Carl Bernstein, giornalista statunitense 1944 - Jacques-Alain Miller, psicoanalista francese 1944 - Alan Parker, regista britannico 1944 - Ronnie Peterson, pilota automobilistico svedese 1944 - Josip Pirmajer, calciatore jugoslavo 1945 - Fred Carter, cestista statunitense 1945 - Ladislao Mazurkiewicz, calciatore uruguaiano 1945 - Larry Seiple, giocatore football statunitense 1945 - Jiří Zedníček, cestista cecoslovacco 1945 - Giovanni Adamo II del Liechtenstein 1946 - Gilbert Adler, regista statunitense 1946 - Tina Aumont, attrice statunitense 1946 - Manis Friedman, rabbino, scrittore cecoslovacco 1946 - Gregory Hines, attore e cantante statunitense 1946 - Hanni Ossott, scrittrice venezuelana 1946 - Erik Pedersen, allenatore di calcio norvegese 1946 - Mariela Pérez, modella venezuelana 1946 - Rodolfo Roberti, regista italiano 1946 - Amadito Valdés, percussionista cubano 1946 - Roberto Vieri, calciatore italiano 1947 - Tim Buckley, cantautore statunitense 1947 - Vartan Malakian, pittore statunitense 1947 - Heide Rosendahl, atleta tedesca occidentale 1947 - Phạm Tuân, cosmonauta vietnamita 1948 - Carlo Cifalà, giocatore di biliardo italiano 1949 - Zbigniew Matwiejew, schermidore polacco 1949 - Richard Neal, politico statunitense 1949 - William Smith, cestista statunitense 1949 - Amos Thomas, cestista statunitense 1950 - Daniel Borel, imprenditore svizzero 1950 - Alfredo Cazzola, politico italiano 1950 - Frank Collison, attore statunitense 1950 - Phil Dent, tennista australiano 1951 - Sylvain Sylvain, chitarrista statunitense 1951 - Lino Osvaldo Felissari, politico italiano 1951 - Kevin Keegan, calciatore britannico 1951 - Daniel Miller, produttore britannico 1951 - Graham White, nuotatore australiano 1952 - Hans Backe, calciatore svedese 1952 - Gwyneth Jones, scrittrice inglese 1952 - Mario Pezzolla, giornalista italiano 1953 - Hans Krankl, calciatore austriaco 1953 - Maurizio Orlandi, calciatore italiano 1954 - Luigi Bacialli, giornalista italiano 1954 - Richard Scott, politico inglese 1954 - Kōhei Tanaka, compositore giapponese 1955 - Salvatore Adduce, politico italiano 1955 - Stefano Ceri, informatico e docente italiano 1955 - Ronald Desruelles, atleta belga 1955 - James Eckhouse, attore statunitense 1955 - Jan Egil Hansen, calciatore norvegese 1955 - Francesco Manniello, politico italiano 1955 - Virginio Merola, politico italiano 1955 - Billy Milligan, criminale statunitense 1955 - Luigi Nocera, politico italiano 1955 - Ol'ga Sucharnova, cestista sovietica 1955 - Mitsuhisa Taguchi, calciatore giapponese 1956 - John Anderson, giocatore football statunitense 1956 - Rosa Castillo, cestista spagnola 1956 - Reinhold Hintermaier, calciatore austriaco 1956 - Luciano Miani, calciatore italiano 1956 - Judy Oakes, atleta britannica 1957 - Marina Arrate, poetessa cilena 1957 - Antonello Casula, fantino italiano 1957 - Sandro De Palma, pianista italiano 1957 - Reggie King, cestista statunitense 1957 - Jean-Luc Lagarce, attore francese 1957 - Rolando Navarrete, pugile filippino 1957 - Merja Rantamäki, cantante finlandese 1958 - Jan Enjebo, cestista svedese 1958 - Smbat Lputjan, scacchista armeno 1958 - Stefano Masciarelli, attore italiano 1958 - Ingo Voge, bobbista tedesco 1959 - Patrick Estève, rugbista francese 1959 - Renée Fleming, soprano statunitense 1959 - Matthias Hues, attore tedesco 1959 - Russell Osman, calciatore inglese 1959 - Ladislav Švanda, fondista cecoslovacco 1960 - Gennaro Cannavacciuolo, attore, italiano 1960 - Jim Kelly, giocatore football statunitense 1960 - Jocelyn Pook, pianista e violista britannica 1960 - Lucio Presta, ballerino italiano 1960 - Diego Ribon, attore italiano 1960 - Eric Shea, attore statunitense 1960 - Meg Tilly, attrice statunitense 1960 - Mahmud al-Mabhuh, terrorista palestinese 1961 - Daria Bignardi, giornalista italiana 1961 - Iginia Boccalandro, slittinista venezuelana 1961 - Valerij Horodov, calciatore ucraino 1961 - Antonio Palmieri, politico italiano 1961 - Marcela Skuherská, tennista cecoslovacca 1961 - Brian Slagel, produttore discografico statunitense 1961 - Rein van der Heuvel, calciatore a 5 olandese 1962 - Kevyn Aucoin, fotografo statunitense 1962 - Roberto Bosco, calciatore italiano 1962 - Josef Hader, attore austriaco 1962 - Michael Higgs, attore britannico 1962 - Luca Leoni Orsenigo, politico italiano 1962 - Porsche Lynn, attrice pornografica statunitense 1962 - Enrico Musso, politico italiano 1962 - Cinzia Petrini, showgirl italiana 1962 - Philippe Sella, rugbista francese 1962 - Romāns Sidorovs, calciatore lettone 1963 - Enrico Colantoni, attore canadese 1963 - Harald Czudaj, bobbista tedesco 1963 - John R. Dilworth, animatore statunitense 1963 - Guildo Horn, cantante e attore tedesco 1963 - Giovanna Maldotti, attrice italiana 1963 - Massimo Molea, attore italiano 1963 - Mike Reddick, cestista statunitense 1964 - Gianni Bugno, ciclista italiano 1964 - Frédéric Delcourt, nuotatore francese 1964 - Gustavo Dezotti, calciatore argentino 1964 - Zach Galligan, attore statunitense 1964 - Rostyn González, cestista venezuelano 1964 - John Gotti, Jr., criminale statunitense 1964 - Simone Mortier, triatleta tedesca 1964 - Tor Pedersen, calciatore norvegese 1964 - Petr Samec, calciatore ceco 1964 - Rodolfo Torre Cantú, politico messicano 1964 - Sigrid Wolf, sciatrice austriaca 1965 - Paolo Benvegnù, cantautore italiano 1965 - Peter Bonde, calciatore a 5 danese 1965 - Zinzan Brooke, rugbista neozelandese 1965 - Antonio Guzzone, cestista italiano 1965 - Andreas Stahle, canoista tedesco 1966 - Pieralberto Carrara, biatleta italiano 1967 - Elena Conti, biochimica italiana 1967 - Marc Dal Maso, rugbista francese 1967 - Manuela Maleeva, tennista bulgara 1967 - Stelios Haji-Ioannou, imprenditore britannico 1967 - Mark Rutte, politico olandese 1967 - Ernest Tapai, calciatore australiano 1967 - Alessandra Zambelli, pallavolista italiana 1968 - Göran Bergort, calciatore svedese 1968 - Alicia Borrachero, attrice spagnola 1968 - Diego Fortuna, atleta italiano 1968 - Raúl González Triana, allenatore di calcio cubano 1968 - Scott McClellan, scrittore statunitense 1968 - Bjarki Mohr, calciatore faroese 1968 - Donatella Poretti, politica italiana 1968 - Scott Sharp, pilota automobilistico statunitense 1969 - Olivier Allinéi, cestista francese 1969 - Stefano Di Battista, sassofonista italiano 1969 - David Holmes, musicista nordirlandese 1969 - Wilson Kuhn Minuci, cestista brasiliano 1969 - Andoni Lakabeg, calciatore spagnolo 1969 - Elio Maran, giocatore di curling italiano 1969 - Marianna Morandi, attrice italiana 1969 - Shana Zadrick, modella statunitense 1970 - Marco Di Lello, politico italiano 1970 - Xavier Girard, combinatista nordico francese 1970 - Giuseppe Guerini, ciclista italiano 1970 - Müşfiq Hüseynov, calciatore azero 1970 - Simon Pegg, attore inglese 1970 - Guillaume Raoux, tennista francese 1970 - Luca Tommassini, regista italiano 1971 - Jaime Barlucea Maldonado, politico portoricano 1971 - David Boals, modello statunitense 1971 - Thomas Buchmayer, tennista austriaco 1971 - Jorge Colina, giocatore di calcio a 5 uruguaiano 1971 - Michael Cutajar, calciatore maltese 1971 - Nelson Frazier, Jr., wrestler statunitense 1971 - Tom Laughlin, wrestler statunitense 1971 - Gheorghe Mureșan, cestista rumeno 1971 - Angela Robinson, regista statunitense 1971 - Noriko Sakai, cantante e attrice giapponese 1971 - Masaki Tokudome, motociclista giapponese 1971 - Lisa-Marie Vizaniari, atleta australiana 1972 - Drew Bledsoe, giocatore football statunitense 1972 - Jeru the Damaja, rapper statunitense 1972 - Dahlia Grey, attrice pornografica statunitense 1972 - Valerio Mastandrea, attore italiano 1972 - Najwa Nimri, attrice e cantante spagnola 1972 - Massimiliano Notari, calciatore italiano 1972 - Fernando Picún, calciatore uruguaiano 1972 - Ville Räikkönen, biatleta finlandese 1972 - Rob Thomas, cantautore statunitense 1972 - Saša Ćurčić, calciatore serbo 1973 - Kim Hyun-Soo, calciatore sudcoreano 1973 - David Aucagne, rugbista francese 1973 - Mustapha Chadili, calciatore marocchino 1973 - Tyus Edney, cestista statunitense 1973 - Steve McNair, giocatore football statunitense 1973 - Michael Sucsy, regista, statunitense 1973 - Sergej Nikolaevič Tivjakov, scacchista olandese 1973 - Ariel Vromen, regista israeliano 1973 - Viktor Zyemtsev, triatleta ucraino 1974 - Andrea Colombo, atleta italiano 1974 - Filippa Giordano, cantante italiana 1974 - David Latasa, ciclista spagnolo 1974 - Philippe Léonard, calciatore belga 1974 - Matt Redman, cantante britannico 1974 - Gürkan Sermeter, calciatore svizzero 1974 - Branko Sinđelić, cestista serbo 1974 - Valentina Vezzali, politica italiana 1975 - Xie Hui, calciatore cinese 1975 - Panjabi MC, cantante britannico 1975 - Hassen Bejaoui, calciatore tunisino 1975 - Alan Ferrari, politico italiano 1975 - Leandro Fonseca, calciatore brasiliano 1975 - Mirka Francia, pallavolista cubana 1975 - Scott Owen, contrabbassista australiano 1975 - Hiroko Suzuki, showgirl giapponese 1975 - Malik Zidi, attore francese 1976 - Brendon Dedekind, nuotatore sudafricano 1976 - Frank Dehne, pallavolista tedesco 1976 - Liv Kristine, soprano norvegese 1976 - Milan Hejduk, hockeista ceco 1976 - Erica Leerhsen, attrice statunitense 1976 - Moreno Longo, calciatore italiano 1976 - David Parenzo, giornalista italiano 1976 - Fabián Pumar, calciatore uruguaiano 1976 - Jens Arne Svartedal, fondista norvegese 1976 - Anthony Wright, giocatore football statunitense 1977 - Fróði Benjaminsen, calciatore faroese 1977 - Fabé Dia, atleta francese 1977 - Cadel Evans, ciclista australiano 1977 - Michael Lohai, calciatore papuano 1977 - Jim Jefferies, attore australiano 1977 - Angelo Paradiso, calciatore italiano 1977 - Darren Purse, calciatore inglese 1977 - Diana Romagnoli, schermitrice svizzera 1978 - Courtney Brown, giocatore football statunitense 1978 - DJ Double S, disc jockey italiano 1978 - Aleksej Frosin, schermidore russo 1978 - Dwele, cantante statunitense 1978 - Nicolás Gianella, cestista argentino 1978 - Ryan Griffiths, chitarrista australiano 1978 - Danai Gurira, attrice statunitense 1978 - Richard Hamilton, cestista statunitense 1978 - David Montoya, calciatore colombiano 1978 - Rie Rasmussen, attrice danese 1978 - Darius Songaila, cestista lituano 1979 - Piero Alva, calciatore peruviano 1979 - Alexánder Castro, calciatore costaricano 1979 - Cédric Fauré, calciatore francese 1979 - Panuwat Janta, calciatore a 5 thailandese 1979 - Lan Lixin, atleta cinese 1979 - Wesley Moodie, tennista sudafricano 1979 - Michele Moser, giocatrice di curling svizzera 1979 - Yuichiro Nagai, calciatore giapponese 1979 - Pablo Pallante, calciatore uruguaiano 1979 - Jocelyn Quivrin, attore francese 1979 - Spider Loc, attore statunitense 1980 - Frédéric Belaubre, triatleta francese 1980 - William Boaventura, calciatore brasiliano 1980 - César Navas, calciatore spagnolo 1980 - Henry Isaac, calciatore nigeriano 1980 - Volodymyr Lukašenko, schermidore ucraino 1980 - Alexandra Mueller, tennista statunitense 1980 - Shinsuke Nakamura, wrestler giapponese 1980 - Sayaka Yamaguchi, attrice giapponese 1981 - Patrick Bona, hockeista italiano 1981 - Matteo Brighi, calciatore italiano 1981 - Daniel Brückner, calciatore tedesco 1981 - Joe Cullen, hockeista statunitense 1981 - Randy De Puniet, motociclista francese 1981 - Ayako Hamada, cantante giapponese 1981 - Jindřišek, calciatore ceco 1981 - Kara Lawson, cestista statunitense 1981 - Matías Mantilla, calciatore argentino 1981 - Darroh Sudderth, cantante statunitense 1982 - Karim Fegrouch, calciatore marocchino 1982 - Robert Fultz, cestista italiano 1982 - Marián Gáborík, hockeista slovacco 1982 - Carlos Infante, calciatore messicano 1983 - Chiara Arcangeli, pallavolista italiana 1983 - Rocky Elsom, australiano 1983 - Sada Jacobson, schermitrice statunitense 1983 - Modou Jagne, calciatore gambiano 1983 - Nikola Kovačević, pallavolista serbo 1983 - Michele Lapenna, pallanuotista italiano 1983 - Julia Ling, attrice statunitense 1983 - Manuel Poggiali, motociclista sammarinese 1983 - Anthony Roberson, cestista statunitense 1983 - Marin Rozić, cestista croato 1983 - Bacary Sagna, calciatore francese 1983 - Riccardo Santolamazza, cestista italiano 1984 - Abdulla Al-Berik, calciatore qatariota 1984 - Matt Barr, attore statunitense 1984 - Rémi Gomis, calciatore francese 1984 - Stephanie Leonidas, attrice britannica 1984 - Edelfa Chiara Masciotta, showgirl italiana 1984 - Bernice Mosby, cestista statunitense 1984 - Hamed Namouchi, calciatore tunisino 1984 - John Prats, attore filippino 1984 - Norio Suzuki, calciatore giapponese 1985 - Havana Brown, cantante australiana 1985 - Karima Adebibe, modella inglese 1985 - Charles, calciatore brasiliano 1985 - Jurema Ferraz, modella angolana 1985 - Christoph Janker, calciatore tedesco 1985 - Anders Lund,ciclista danese 1985 - Adolfo Machado, calciatore panamense 1985 - Francesca Mariani, cestista italiana 1985 - Natalya Rudakova, attrice russa 1985 - Philippe Senderos, calciatore svizzero 1985 - Aleksandr Volkov, pallavolista russo 1985 - Maycon Vieira de Freitas, calciatore brasiliano 1986 - Gao Lin, calciatore cinese 1986 - Kang Min-Soo, calciatore sudcoreano 1986 - Djamel Abdoun, calciatore francese 1986 - Michael Ammermüller, pilota automobilistico tedesco 1986 - Jan Bakelants, ciclista belga 1986 - Daniel Conn, rugbista australiano 1986 - Marina Cvetanović, pallavolista slovena 1986 - Roberto Ganz, hockeista italiano 1986 - Markus Karl, calciatore tedesco 1986 - Johannes Ludwig, slittinista tedesco 1986 - Rich Ohrnberger, giocatore football statunitense 1986 - David Rodríguez Sánchez, calciatore spagnolo 1986 - Josh Shipp, cestista statunitense 1986 - Tiffany Thornton, attrice statunitense 1986 - Aschwin Wildeboer, nuotatore spagnolo 1987 - Muriel Gustavo Becker, calciatore brasiliano 1987 - Edinson Cavani, calciatore uruguaiano 1987 - Cubero, calciatore costaricano 1987 - Scott Dann, calciatore inglese 1987 - Pablo Herrera Barrantes, calciatore costaricano 1987 - Ben Kennedy, calciatore australiano 1987 - Roman Kireev, ciclista kazako 1987 - Sean O'Brien, rugbista a 15 irlandese 1987 - Joe Pichler, attore statunitense 1987 - Julija Stanislavovna Savičeva, cantante russa 1987 - Fabian Schönheim, calciatore tedesco 1987 - Son Seong-Cheol, tuffatore sudcoreano 1987 - Alfonso Sánchez Delgado, cestista spagnolo 1987 - Steven Thicot, calciatore francese 1987 - David Wheater, calciatore inglese 1987 - Candice Wiggins, cestista statunitense 1988 - Ángel Di María, calciatore argentino 1988 - Ruwen Filus, tennistavolista tedesco 1988 - Marc-Frédéric Habran, calciatore francese 1988 - Alena Kopets, atleta bielorussa 1988 - Evgenij Korolëv, tennista kazako 1988 - Siim Liivik, hockeista finlandese 1988 - Agim Shabani, calciatore norvegese 1988 - Muamer Svraka, calciatore bosniaco 1988 - Jiří Valenta, calciatore ceco 1988 - Olga Álava, modella ecuadoriana 1989 - Loïc Abenzoar, calciatore francese 1989 - Angela Bubba, scrittrice italiana 1989 - Néstor Calderón, calciatore messicano 1989 - Even Hovland, calciatore norvegese 1989 - Aljaksandr Karnickyj, calciatore bielorusso 1989 - Štěpán Koreš, calciatore ceco 1989 - Adam Matuszczyk, calciatore polacco 1989 - B.J. Mullens, cestista statunitense 1989 - Andrea Rossi, pallavolista italiano 1989 - Sten-Timmu Sokk, cestista estone 1989 - Jurij Tepeš, sciatore sloveno 1989 - Deonte Thompson, giocatore football statunitense 1989 - Konrad Warzycha, calciatore polacco 1990 - Adama Diomandé, calciatore norvegese 1990 - Alshon Jeffery, giocatore football statunitense 1990 - Brett Dier, attore canadese 1990 - Bruno Paulo, calciatore brasiliano 1990 - Chris Babb, cestista statunitense 1990 - Dino Murić, cestista sloveno 1990 - Gianluca Nijholt, calciatore olandese 1990 - Jake Weary, attore statunitense 1990 - J'Covan Brown, cestista statunitense 1990 - Kjetil Borch, canottiere norvegese 1990 - Mads Albæk, calciatore danese 1990 - Sascha Benecken, slittinista tedesco 1990 - Sefa Yılmaz, calciatore turco 1991 - Andrius Gudžius, atleta lituano 1991 - Dillon Powers, calciatore statunitense 1991 - Guillaume Van Keirsbulck, ciclista belga 1991 - J.J. Wilcox, giocatore football statunitense 1991 - Joshua Díaz, calciatore costaricano 1991 - Karl Sheppard, calciatore irlandese 1991 - Kelsey Barlow, cestista statunitense 1991 - Mariana Bayón, modella messicana 1991 - Michaela Čulová, calciatrice ceca 1992 - Agonit Sallaj, calciatore albanese 1992 - Andrea Blas, pallanuotista spagnola 1992 - Christian Eriksen, calciatore danese 1992 - Fernanda Brito, tennista cilena 1992 - Freddie Highmore, attore britannico 1992 - Iheb Mbarki, calciatore tunisino 1992 - Kenny Anderson, calciatore olandese 1992 - Ricardo Lucarelli, pallavolista brasiliano 1993 - Alberto Rosende, attore statunitense 1993 - Dar'ja Namok, cestista russa 1993 - Jadeveon Clowney, giocatore football statunitense 1993 - Martín Galván, calciatore messicano 1993 - Michael Pérez Ortíz, calciatore messicano 1993 - Nicolás Castillo, calciatore cileno 1993 - Shane Harper, attore, statunitense 1994 - Paul Butcher, attore statunitense 1994 - Veronica Fanciulli, velista italiana 1994 - Allie Grant, attrice statunitense 1994 - Evgenij Kirisov, calciatore russo 1994 - David García Zubiria, calciatore spagnolo 1994 - Mirko Salvi, calciatore svizzero 1995 - Charlotte Bonnet, nuotatrice francese 1995 - Christian Hackenberg, giocatore football statunitense 1995 - Diego Fagúndez, calciatore uruguaiano 1995 - Lukas Gugganig, calciatore austriaco 1995 - Nikita Tregubov, skeletonista russo 1996 - Lucas Hernández, calciatore francese 1996 - Michaela Annette, attrice statunitense 1996 - Roni Remme, sciatrice canadese 1996 - Simone Serafini, atleta italiano 1996 - Viktor Kovalenko, calciatore ucraino 1997 - Breel-Donald Embolo, calciatore camerunese 1998 - Sander Berge, calciatore norvegese 