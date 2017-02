Nasce il 15 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

1103 - Yue Fei, patriota e militare cinese 1368 - Sigismondo di Lussemburgo 1410 - Oddo Fortebracci, condottiero italiano 1443 - Giovanni II Bentivoglio 1472 - Piero il Fatuo, politico italiano 1506 - Giuliana di Stolberg, nobildonna tedesca 1525 - Rinaldo Corso, vescovo italiano 1534 - Alessandro Sauli, vescovo italiano 1539 - Alessandro Valignano, gesuita italiano 1539 - Giovan Battista Bertucci il Giovane, pittore italiano 1549 - Barnim X di Pomerania, tedesca 1557 - Vittoria Accoramboni, nobile italiana 1557 - Alfonso Fontanelli, scrittore italiano 1561 - Giovannetta di Sayn-Wittgenstein, nobile tedesca 1562 - Pierre-Antoine Rascas, antiquario francese 1564 - Galileo Galilei, astronomo italiano 1566 - Giambattista Basile, scrittore italiano 1571 - Michael Praetorius, compositore tedesco 1612 - Paul Chomedey de Maisonneuve, militare francese 1620 - Federico Guglielmo I di Brandeburgo 1655 - Augusto di Sassonia-Merseburg, nobile 1672 - Fabio di Colloredo, arcivescovo italiano 1673 - Johann von Schönborn, vescovo tedesco 1688 - Nicolas Fréret, storico e linguista francese 1695 - Saverio Canale, cardinale italiano 1697 - Vito Maria Amico, storico italiano 1699 - Giovanni Maria Morlaiter, scultore italiano 1705 - Charles-André van Loo, pittore francese 1710 - Luigi XV di Francia 1723 - John Witherspoo, politico scozzese 1724 - Pietro Biron 1734 - Domenico Grimaldi, filosofo italiano 1735 - Domenico De Angelis, pittore italiano 1739 - Alandre-Théodore Brongniart, architetto francese 1739 - Charles-Henri Sanson, ufficiale francese 1740 - Ernst Eichner, fagottista tedesco 1740 - Giuseppe Gorani, avventuriero, scrittore italiano 1740 - Juan Andrés, gesuita spagnolo 1748 - Jeremy Bentham, filosofo e giurista inglese 1750 - Antonino Maresca, ambasciatore italiano 1751 - Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, pittore tedesco 1754 - Pierre-Louis Roederer, politico francese 1755 - Jean-Nicolas Corvisart des Marets, medico francese 1757 - Francesco Saverio di Borbone-Spagna 1758 - Giuseppe Costantini, brigante italiano 1759 - Friedrich August Wolf, filologo tedesco 1761 - Luisa d'Assia-Darmstadt 1762 - Francis Buchanan-Hamilton, botanico scozzese 1764 - Jens Baggesen, poeta danese 1768 - Anthony Carlisle, chirurgo inglese 1770 - Ferdinand von Wintzingerode, militare tedesco 1774 - Guglielmo d'Orange-Nassau, generale olandese 1776 - Jean-Pierre Boyer, politico haitiano 1782 - William Miller, filosofo statunitense 1784 - 1787 - Ignacio Álvarez Thomas, politico argentino 1789 - Frederic Ernst Fesca, violinista tedesco 1796 - Pëtr Fëdorovič Anjou, esploratore russo 1797 - John Bell, politico statunitense 1798 - Michail Michajlovič Naryškin, nobile russo 1801 - Pietro Calà Ulloa, politico italiano 1801 - Giuseppe Luigi Trevisanato, patriarca italiano 1802 - Giovanni Battista Scapaccino, carabiniere italiano 1802 - James St Clair-Erskine, politico scozzese 1803 - John Sutter, imprenditore svizzero 1803 - Karl Friedrich Schimper, botanico tedesco 1803 - Pompeo Di Campello, politico italiano 1807 - François-Xavier Gautrelet, gesuita francese 1808 - Eduard Fenzl, botanico austriaco 1808 - Franz Anton Menge, entomologo tedesco 1808 - Karl Friedrich Lessing, pittore tedesco 1809 - André Dumont, geologo belga 1810 - Carmine Gori-Merosi, cardinale italiano 1810 - Giovanni Lanza, politico italiano 1811 - Domingo Faustino Sarmiento, politico argentino 1812 - Charles Lewis Tiffany, gioielliere statunitense 1812 - Cesare de Horatiis, patriota italiano 1813 - Persida Nenadović, sovrana serba 1815 - Antonio Michela Zucco, inventore italiano 1815 - Eugène-Louis Lequesne, scultore francese 1815 - Germain Sommeiller, ingegnere italiano 1817 - Pietro Fortunato Calvi, patriota italiano 1817 - Charles-François Daubigny, pittore francese 1819 - Louis Figuier, scrittore francese 1820 - Susan Anthony, saggista statunitense 1820 - Arvid Posse, politico svedese 1823 - Li Hongzhang, politico cinese 1826 - George Johnstone Stoney, fisico irlandese 1828 - Federico Fratini, politico italiano 1828 - Gustavus von Tempsky, giornalista polacco 1828 - Martino Beltrani Scalia, politico italiano 1828 - Paolo Volpi Manni, politico italiano 1830 - Alessio Olivieri, musicista italiano 1830 - Edoardo Giuseppe Rosaz, vescovo italiano 1831 - Adolf Deucher, politico svizzero 1833 - Giacomo Longo, compositore italiano 1835 - Adolfo Mussafia, glottologo italiano 1835 - Dīmītrios Vikelas, letterato greco 1837 - Arnaldo Cantani, politico italiano 1837 - Wilhelm Jensen, scrittore tedesco 1838 - Cesare Sambucetti, arcivescovo italiano 1839 - Bernardino Grimaldi, politico italiano 1840 - Titu Liviu Maiorescu, politico rumeno 1841 - Edward George Clarke, politico inglese 1841 - Michail Nikolaevič Raevskij, generale russo 1842 - Manuel de Campos Sales, politico brasiliano 1842 - Pompilio Grandi, politico italiano 1843 - André Alavoine, attivista francese 1843 - Paolo Emilio Bergamaschi, arcivescovo italiano 1845 - Elihu Root, politico statunitense 1847 - Stewart Headlam, religioso inglese 1848 - Antoine Magnin, botanico francese 1848 - Paul Groussac, scrittore argentino 1849 - Rickman Godlee, chirurgo inglese 1851 - Nicola Spada, politico italiano 1851 - Spiru Haret, politico rumeno 1852 - Francesco Zaboglio, religioso italiano 1852 - Maria di Battenberg 1853 - Frederick Treves, chirurgo inglese 1854 - Adolphe de Motylinski, orientalista francese 1854 - Eugen Geinitz, geologo tedesco 1854 - José Vives y Tutó, cardinale spagnolo 1855 - Francesco Colzi, chirurgo italiano 1855 - Jean-Joseph Carriès, scultore francese 1855 - Louisa Jane Grey, nobildonna inglese 1856 - Emil Kraepelin, psicologo tedesco 1856 - Pietro Vigo, scrittore italiano 1857 - Federico Halbherr, archeologo italiano 1858 - Augustin Nicolas Gilbert, medico francese 1858 - Marcella Sembrich, soprano polacco 1858 - William Henry Pickering, astronomo statunitense 1859 - Louis-Joseph Maurin, cardinale francese 1860 - Guido Fusinato, politico italiano 1860 - Vittorio Cavalleri, pittore italiano 1861 - Alfred North Whitehead, filosofo britannico 1861 - Charles Edouard Guillaume, fisico svizzero 1861 - Francesco Derosas, fuorilegge italiano 1861 - Halford Mackinder, politico inglese 1863 - Pietro Scoppetta, pittore italiano *1864 - George Mozart, attore inglese 1866 - Avancinio Avancini, giornalista italiano 1866 - Cormic Cosgrove, calciatore statunitense 1866 - Edward William shaw, velista britannico 1866 - Banister Fletcher, architetto inglese 1866 - Paolo Troubetzkoy, scultore e pittore italiano 1868 - Émile Fisseux, arciere francese 1869 - Henry Sylvester Williams, scrittore trinidadiano 1870 - Giuseppe De Capitani d'Arzago, politico italiano 1870 - August Deusser, pittore tedesco 1871 - Carlos de Candamo, tennista peruviano 1871 - Martin Knudsen, fisico danese 1873 - Hans von Euler-Chelpin, biochimico svedese 1873 - Camillo Tommasi di Scillato, politico italiano 1874 - Paolo Buzzi, poeta e scrittore italiano 1874 - Ernest Henry Shackleton, esploratore britannico 1875 - Marcello Grabau, politico italiano 1876 - Ignazio Majo Pagano, sportivo italiano 1877 - Louis Renault, imprenditore francese 1878 - Elena Lanzoni Prevost, imprenditrice italiana 1879 - Henny Hoobin, giocatore di lacrosse canadese 1879 - François Menno Knoote, calciatore olandese 1879 - Egisto Domenico Melchiori, arcivescovo italiano 1880 - Robert Montgomerie, schermidore britannico 1880 - Joseph Hergesheimer, scrittore statunitense 1881 - Luigi Siciliani, scrittore, politico italiano 1882 - John Barrymore, attore statunitense 1882 - Francesco Buffoni, politico italiano 1882 - Federico Chávez, politico paraguaiano 1883 - Fritz Michael Gerlich, giornalista tedesco 1883 - Sax Rohmer, scrittore britannico 1885 - Albert Jenicot, calciatore francese 1885 - Vittoria Lepanto, attrice italiana 1885 - Laurence Trimble, attore statunitense 1888 - Kuki Shūzō, filosofo, scrittore giapponese 1889 - George Arthur Smith, calciatore inglese 1890 - Robert Ley, politico tedesco 1890 - Cosme Rennella, aviatore italiano 1890 - Matome Ugaki, ammiraglio giapponese 1891 - Isaj A. Dobrovejn, compositore russo 1892 - Louis Brody, attore tedesco 1892 - James Vincent Forrestal, politico statunitense 1892 - Nickolas Muray, fotografo ungherese 1892 - Fausto Ricci, baritono italiano 1893 - Walter Donaldson, compositore statunitense 1893 - Josefa Edralin, insegnante filippina 1893 - James Phinney Baxter III, storico statunitense 1894 - Halfdan Ditlev-Simonsen, calciatore norvegese 1894 - Bud Jamison, attore statunitense 1894 - Friedrich Tessmann, politico italiano 1895 - Tommy Thomson, atleta canadese 1895 - Herbert Vollmer, pallanuotista statunitense 1896 - Leroy Ioas, religioso statunitense 1896 - Arthur Shields, attore irlandese 1897 - Giuseppe Bazzeghin, calciatore italiano 1897 - Bruno Bianchi, calciatore italiano 1897 - Gerrit Kleerekoper, ginnasta olandese 1898 - Totò, artista italiano 1898 - Enrico Cerulli, diplomatico italiano 1898 - Masuji Ibuse, scrittore giapponese 1898 - Hans Rheinfelder, filologo tedesco 1898 - Allen Woodring, atleta statunitense 1899 - Georges Auric, compositore francese 1899 - Iknadios Bedros XVI Batanian 1899 - Gale Sondergaard, attrice statunitense 1900 - Francesco Bertoglio, vescovo cattolico italiano 1900 - Erna Stahl, pedagoga e antifascista tedesca 1901 - Domenico Mancuso, giornalista italiano 1901 - Manlio Rho, pittore italiano 1903 - Ramón José Castellano, arcivescovo argentino 1903 - Luigi Mai, scacchista italiano 1903 - Bredo Wass, calciatore norvegese 1904 - László Kish, regista ungherese 1904 - Antonin Magne, ciclista francese 1904 - Keizō Miura, sciatore giapponese 1904 - Louis Robert, storico francese 1904 - George Taylor, botanico scozzese 1905 - Harold Arlen, compositore statunitense 1905 - Nise da Silveira, psicologa brasiliana 1906 - Musa Cälil, scrittore sovietico 1906 - Begum Om Habibeh Aga Khan, modella francese 1906 - Giovanni Pavanello, calciatore italiano 1906 - Alfredo Ramos, calciatore portoghese 1906 - Shigemaru Takenokoshi, calciatore giapponese 1907 - Ener Bettica, militare italiano 1907 - Célestin Delmer, calciatore francese 1907 - Jean Langlais, organista francese 1907 - Renato Pasturenti, arbitro di calcio italiano 1907 - Cesar Romero, attore statunitense 1907 - Theodore Cressy Skeat, bibliotecario britannico 1908 - Guido Cristoffanini, scacchista italiano 1909 - Jenny Addams, schermitrice belga 1909 Giovanni Braga, calciatore italiano 1909 Cesare Casirago, calciatore italiano 1909 Giuseppe Chittolina, calciatore italiano 1909 Miep Gies, olandese 1909 Guillermo Gorostiza, calciatore spagnolo 1910 - Irena Sendler, infermiera polacca 1910 - Georges de Bourguignon, schermidore belga 1912 - Pietro Ferraris, calciatore italiano 1912 - Franco Gazzera, diplomatico italiano 1912 - George Mikes, scrittore ungherese 1912 - Mario Zorzan, calciatore italiano 1913 - Enio Conti, giocatore football italiano 1913 - Erich Eliskases, scacchista austriaco 1913 - Livio Masciarelli, scultore italiano 1913 - Giuseppe Mazzullo, artista italiano 1913 - Frans Peeraer, calciatore belga 1913 - Franco Simone, linguista italiano 1913 - Willy Vandersteen, fumettista belga 1914 - Arthur de la Mare, diplomatico inglese 1914 - Enzo Bartolini, canottiere italiano 1914 - Hale Boggs, politico statunitense 1914 - Ernest Dubac, calciatore jugoslavo 1914 - Matteo La Grua, presbitero italiano 1914 - Kevin McCarthy, attore statunitense 1915 - Piero Rismondo, giornalista italiano 1915 - Antonio Zoli, partigiano italiano 1915 - Servílio, calciatore brasiliano 1916 - Ronnie Aldrich, pianista britannico 1916 - Carlo Casalegno, giornalista italiano 1916 - Franco Fabrizi, attore italiano 1917 - Emilio Bulgarelli, pallanuotista italiano 1917 - Gregorio Esperón, calciatore argentino 1917 - Jimmy Hull, cestista statunitense 1918 - Allan Arbus, attore statunitense 1918 - Guerrino Cucchi, sindacalista italiano 1919 - Vico Polotto, baritono italiano 1920 - René Guy Cadou, poeta francese 1920 - Velleda Cesari, schermitrice italiana 1920 - Anne-Catharina Vestly, scrittrice norvegese 1920 - Lino Zanussi, imprenditore italiano 1921 - Gianna Alfieri, cestista italiana 1921 - Mafalda Antonelli, partigiana italiana 1921 - Ciro Cirillo, politico italiano 1922 - Maria Chessa Lai, poetessa italiana 1922 - Jerry Fleishman, cestista statunitense 1922 - Muhammetnazar Gapurow, politico sovietico 1922 - Božin Laskov, calciatore bulgaro 1922 - Rudolf Teschner, scacchista tedesco 1922 - Raffaele Vanni, sindacalista italiano 1922 - Gualtiero Zanetti, giornalista italiano 1923 - Elena Bonner, attivista russa 1923 - Luis Carmona Barrales, pentatleta cileno 1924 - Lisetta Carmi, fotografa italiana 1924 - Robert Drew, regista statunitense 1925 - Ciccio Busacca, chitarrista italiano 1925 - Gene James, cestista statunitense 1925 - Bernard Ouchard, francese 1926 - Muhammad al-Badr 1926 - Piero Camporesi, filologo, storico italiano 1926 - Heinz Fröhlich, calciatore tedesco 1926 - Robert Guillin, cestista francese 1926 - Elio Sparano, giornalista italiano 1927 - Harvey Korman, attore statunitense 1927 - Carlo Maria Martini, cardinale italiano 1927 - Carlos Romero, attore statunitense 1927 - Mario Vulpiani, fotografo italiano 1928 - Don Asmonga, cestista statunitense 1928 - Norman Bridwell, scrittore statunitense 1928 - Fausto Gianfranceschi, giornalista italiano 1928 - Luis Posada Carriles, terrorista cubano 1929 - Graham Hill, pilota automobilistico britannico 1929 - James R. Schlesinger, politico statunitense 1930 - Günter Busch, calciatore tedesco 1930 - Cesarino Cervellati, calciatore italiano 1931 - Claire Bloom, attrice britannica 1931 - Gerhard Sessler, inventore tedesco 1932 - Voitto Hellsten, atleta finlandese 1932 - Troy Kennedy-Martin, sceneggiatore scozzese 1932 - Jean-Pierre Schmitz, ciclista lussemburghese 1932 - Sampei Shirato, fumettista giapponese 1933 - Kelvin Edward Felix, cardinale dominicense 1933 - Adolfo Sardinia, stilista cubano 1933 - Franz Swoboda, calciatore austriaco 1934 - Paul Ekman, psicologo statunitense 1934 - Willy Kurant, fotografo belga 1934 - Niklaus Wirth, informatico svizzero 1935 - John Rusling Block, politico statunitense 1935 - Valerio Castronovo, storico italiano 1935 - Roger Chaffee, astronauta statunitense 1935 - Cesare Geronzi, banchiere italiano 1935 - Gene Hickerson, giocatore football statunitense 1935 - Wallace Sargent, astronomo statunitense 1936 - Ruy Pauletti, politico brasiliano 1937 - Fulvio Canciani, archeologo italiano 1937 - Fausto Cigliano, cantante italiano 1937 - Raymundo Damasceno Assis, cardinale brasiliano 1937 - Gregory Mcdonald, scrittore statunitense 1937 - Coen Moulijn, calciatore olandese 1937 - Zoltán Peskó, direttore d'orchestra ungherese 1937 - Robert Ressler, agente segreto statunitense 1938 - Giuseppe Borsellino, imprenditore italiano 1939 - Robert Hansen, serial killer statunitense 1939 - William Van Horn, fumettista statunitense 1940 - Lokendra Bahadur Chand, politico nepalese 1940 - Scott Davie, cestista australiano 1940 - John Hadl, giocatore football statunitense 1940 - Ambrogio Pelagalli, calciatore italiano 1940 - Franco Valle, pugile italiano 1941 - Florinda Bolkan, attrice brasiliana 1941 - Brian Holland, cantautore statunitense 1941 - Ružica Meglaj, cestista jugoslava 1942 - Lamberto Nazzareno Gestri, politico italiano 1942 - Lucia Rizzi, scrittrice italiana 1943 - Dan Anderson, cestista statunitense 1943 - Griselda Blanco, criminale colombiana 1943 - Domenico Starnone, scrittore italiano 1944 - John Armstead, attore irlandese 1944 - Mick Avory, batterista britannico 1944 - Džokhar Dudaev, politico russo 1944 - Aleksandr Serebrov, cosmonauta sovietico 1944 - Henry Threadgill, sassofonista statunitense 1945 - John Helliwell, musicista britannico 1945 - Douglas Hofstadter, filosofo statunitense 1945 - Dotti Holmberg, cantante statunitense 1945 - Domenico Parola, calciatore italiano 1946 - Dick van Dijk, calciatore olandese 1946 - Matthieu Ricard, monaco buddhista francese 1946 - John Trudell, attore statunitense 1947 - John Adams, compositore statunitense 1947 - Antonio Andò, politico italiano 1947 - Viktor Ivanovič Belenko, aviatore russo 1947 - Marisa Berenson, attrice statunitense 1947 - David Brown, bassista statunitense 1947 - Randhir Kapoor, attore, regista indiano 1947 - Ezio Minigutti, calciatore italiano 1947 - Marisa Sannia, attrice italiana 1948 - Ignazio Arcoleo, calciatore italiano 1948 - Tino Insana, attore statunitense 1948 - Giuseppe Rossiello, politico italiano 1948 - Art Spiegelman, fumettista statunitense 1949 - Gerardo Amato, attore italiano 1949 - Ken Anderson, giocatore football statunitense 1949 - Samuele Gabai, pittore svizzero 1949 - George Howard, politico inglese 1949 - Francisco Maturana, calciatore colombiano 1950 - Tsui Hark, regista cinese 1950 - Franco Oppini, attore italiano 1950 - Giuseppe Pavone, calciatore italiano 1950 - Guy Touvron, trombettista francese 1951 - Markku Alén, pilota di rally finlandese 1951 - Erich Burgener, calciatore svizzero 1951 - Andrzej Górak, ingegnere polacco 1951 - Piero Ignazi, politologo italiano 1951 - Paul Kandel, attore statunitense 1951 - Jane Seymour, attrice britannica 1952 - Jens Jørn Bertelsen, calciatore danese 1952 - Tomislav Nikolić, politico serbo 1952 - Vincenzo Sansonetti, giornalista italiano 1952 - Fausto Stiz, ciclista italiano 1952 - Michel Talagrand, matematico francese 1953 - Gianni Beschin, arbitro di calcio italiano 1953 - Silvana Cruciata, atleta italiana 1953 - Coleen Dufresne, cestista canadese 1953 - Henry Glaß, sciatore tedesco 1953 - Sofija Pekić, cestista jugoslava 1953 - Maurizio Pupi Bracali, scrittore italiano 1954 - Fabio Contestabile, poeta svizzero 1954 - Matt Groening, fumettista statunitense 1954 - Massimo Lupini, calciatore italiano 1954 - João de Almeida Filho, calciatore brasiliano 1955 - Janice Dickinson, scrittrice statunitense 1955 - Christopher McDonald, attore statunitense 1955 - Hugh Padgham, produttore britannico 1955 - Zbigņevs Stankevičs, arcivescovo lettone 1956 - Chiara Grillo, cantautrice italiana 1956 - Nils Landgren, cantante svedese 1956 - Nikolaj Levnikov, arbitro di calcio russo 1956 - Carmelo Lo Monte, politico italiano 1956 - Olga Merediz, attrice statunitense 1956 - Radomir Savić, calciatore jugoslavo 1956 - Joe Whelton, cestista statunitense 1957 - David Langan, calciatore irlandese 1957 - Jake E. Lee, chitarrista statunitense 1957 - Gul Mohammed, indiano 1957 - Jordi Rebellón, attore spagnolo 1957 - Greer Stevens, tennista sudafricana 1957 - Dave Thompson, attore britannico 1957 - Marc Wilson, giocatore football statunitense 1958 - Jasem Bahman, calciatore kuwaitiano 1958 - Mark Hebden, scacchista britannico 1958 - Fabio Sturani, politico italiano 1958 - Leif Sundell, arbitro di calcio svedese 1958 - Tony Tubbs, pugile statunitense 1959 - Rafael Amador, calciatore messicano 1959 - Alessandro Bertoni, calciatore italiano 1959 - Franco Ceravolo, calciatore italiano 1959 - Antonio Galeazzo, rugbista italiano 1959 - Joseph R. Gannascoli, attore statunitense 1959 - Edoardo Margheriti, regista italiano 1959 - Doina Ruști, scrittrice rumena 1959 - Pete Verhoeven, cestista statunitense 1960 - Darrell Green, giocatore football statunitense 1960 - Tore Haugvaldstad, calciatore norvegese 1960 - Jock Hobbs, rugbista neozelandese 1960 - Lorenza Lei, dirigente pubblica italiana 1960 - Margeir Pétursson, scacchista islandese 1960 - Andrea Rigoni, politico italiano 1960 - Antonio Vettore, calciatore italiano 1961 - Faustino Alonso, calciatore paraguaiano 1962 - Santiago Amigorena, attore argentino 1962 - Eurico Carrapatoso, compositore portoghese 1962 - Luvanor Donizete Borges, calciatore brasiliano 1962 - Kurt McKinney, attore statunitense 1962 - Milo Đukanović, politico montenegrino 1963 - Monica Cirinnà, politica italiana 1963 - Edu Marangon, calciatore brasiliano 1963 - Steven Michael Quezada, attore statunitense 1963 - Miguel Segura, calciatore costaricano 1963 - Wang Jun, calciatore a 5 cinese 1963 - Oğuz Çetin, calciatore turco 1964 - Chris Farley, attore statunitense 1964 - Tiziana Foschi, attrice italiana 1964 - David Kato, attivista ugandese 1964 - Leland Melvin, astronauta statunitense 1964 - Mark Price, cestista statunitense 1964 - Kári Reynheim, calciatore faroese 1964 - Luca Toso, atleta italiano 1965 - Nate Blackwell, cestista statunitense 1965 - Eugenio Eugenio, rugbista italiano 1965 - Anne Meygret, schermitrice francese 1965 - Ihor Pokyd'ko, calciatore sovietico 1965 - Gustavo Quinteros, calciatore argentino 1965 - Dirk Schlächter, musicista tedesco 1965 - Luigi Simoni, calciatore italiano 1965 - Sergej Tarasov, biatleta russo 1965 - Viliam Vidumsky, calciatore slovacco 1965 - Tony White, cestista statunitense 1965 - Robert Ėmmijan, atleta sovietico 1966 - Rob Boyd, sciatore canadese 1966 - Petra Huber, tennista austriaca 1966 - Kim Myers, attrice statunitense 1966 - Julián Ortiz, cestista spagnolo 1966 - Zhao Lin, calciatore a 5 cinese 1967 - Vittorio Insanguine, calciatore italiano 1967 - George Karrys, giocatore di curling canadese 1967 - Maximilian Sciandri, ciclista italiano 1967 - Trond Egil Soltvedt, calciatore norvegese 1968 - Angelica Bella, pornostar ungherese 1968 - Gheorghe Craioveanu, calciatore rumeno 1968 - Ashutosh Gowariker, regista indiano 1968 - Axelle Red, cantautrice belga 1968 - Gloria Trevi, cantante messicana 1968 - Patrick Wolff, scacchista statunitense o Geli, calciatore spagnolo 1969 - Ahlam, cantante bahreinita 1969 - Roberto Balado, pugile cubano 1969 - Edgar Bennett, giocatore football statunitense 1969 - Juan Carlos Burbano, calciatore ecuadoriano 1969 - Ian Hunter, rugbista britannico 1969 - Sergio Martínez, calciatore uruguaiano 1969 - Eddy Seigneur, ciclista francese 1969 - Horst Siegl, calciatore ceco 1969 - Fulvio Valbusa, fondista italiano 1969 - Birdman, rapper statunitense 1970 - Titti De Simone, politica italiana 1970 - Megan Dodds, attrice statunitense 1970 - Shepard Fairey, illustratore statunitense 1970 - Jouni Hynynen, cantante finlandese 1970 - Gianfranco Martin, sciatore italiano 1970 - Beverly McDonald, atleta giamaicana 1970 - Ester Soldi, cavallerizza italiana 1970 - Yann Soloy, calciatore francese 1970 - Kuisma Taipale, fondista finlandese 1970 - Mark Warnecke, nuotatore tedesco 1971 - Al Borstein, attrice statunitense 1971 - Renée O'Connor, attrice statunitense 1971 - Lorenzo Pastrovicchio, fumettista italiano 1971 - Ray Sefo, kickboxer, pugile neozelandese 1971 - Paweł Sibik, calciatore polacco 1972 - Asle Andersen, calciatore norvegese 1972 - Stephen Arigbabu, cestista tedesco 1972 - Héctor Carabalí, calciatore ecuadoriano 1972 - David Casinos, atleta paralimpico spagnolo 1972 - Enrico Cassani, ciclista italiano 1972 - Jaromír Jágr, hockeista ceco 1972 - Jan Macháček, rugbista ceco 1972 - Margit Poertner, giocatrice di curling danese 1972 - Leopoldo Ruiz Moreno, cestista argentino 1973 - Raffaele Ametrano, calciatore italiano 1973 - Anna Dogonadze, ginnasta tedesca 1973 - Luis Filosa, calciatore venezuelano 1973 - Francesco Ingargiola, atleta italiano 1973 - Kateřina Neumannová, ciclista ceca 1973 - Amy Van Dyken, nuotatrice statunitense 1974 - Pavel Budínský, cestista ceco 1974 - Attilio Fontana, attore italiano 1974 - Miranda July, scrittrice statunitense 1974 - Gina Lynn, modella portoricana 1974 - Omarosa Manigault, attrice statunitense 1974 - Alberto Marcos Rey, calciatore spagnolo 1974 - Mr. Lordi, cantante finlandese 1974 - Alander Wurz, pilota automobilistico austriaco 1975 - Ghislain Akassou, calciatore ivoriano 1975 - Marcello Campolonghi, calciatore italiano 1975 - Ivan Cudin, atleta italiano 1975 - Mason Gordon, slamballer statunitense 1975 - Katarzyna Gujska, pallavolista polacca 1975 - Jens Knippschild, tennista tedesco 1975 - Kati Venäläinen, fondista finlandese 1976 - Brandon Boyd, cantante statunitense 1976 - Danijel Brezič, calciatore sloveno 1976 - Óscar Freire, ciclista spagnolo 1976 - Giōrgos Karagkoutīs, cestista greco 1976 - Henrik Nilsson, canoista svedese 1976 - Francisco Neri, calciatore brasiliano 1976 - Ronnie Vannucci, batterista statunitense 1976 - Aigars Vītols, cestista lettone 1977 - Milenko Ačimovič, calciatore sloveno 1977 - Rachida Brakni, attrice francese 1977 - Pierre-Emmanuel Dalcin, sciatore francese 1977 - Emőke Fűrész, cestista ungherese 1977 - Domenico Giampà, calciatore italiano 1977 - Volodymyr Hustov, ciclista ucraino 1977 - Al Tachie-Mensah, calciatore ghanese 1977 - Brooks Wackerman, batterista statunitense 1977 - Adrian W.-Strong, cestista statunitense 1978 - Yiruma, pianista sudcoreano 1978 - Riccardo Allegretti, calciatore italiano 1978 - Ralph Bundi, hockeista svizzero 1978 - Janet De Nardis, annunciatrice italiana 1978 - Kimberly Goss, cantante statunitense 1978 - Tuan Le, giocatore di poker vietnamita 1978 - Alejandro Lembo, calciatore uruguaiano 1978 - Kerstin Tzscherlich, pallavolista tedesca 1979 - James Harvey, cestista australiano 1979 - Jonay Hernández, calciatore venezuelano 1979 - Alenka Kejžar, nuotatrice slovena 1979 - Anouck Lepere, supermodella belga 1979 - Scott Severin, calciatore scozzese 1979 - Hervé Tum, calciatore camerunese 1980 - Giōrgos Diamantopoulos, cestista greco 1980 - Petr Elfimov, cantante bielorusso 1980 - Teddy Gipson, cestista statunitense 1980 - LuFisto, wrestler canadese 1980 - Samira Makhmalbaf, regista iraniana 1980 - Elvis Marecos, calciatore paraguaiano 1980 - Conor Oberst, cantautore statunitense 1980 - Elena Sergeevna Produnova, ginnasta russa 1980 - Brooks Sales, cestista statunitense 1980 - Josh Sole, rugbista italiano 1980 - Fabiano Bittar, pallavolista brasiliano 1981 - Oleksij Bjelik, calciatore ucraino 1981 - Florian Boucansaud, calciatore francese 1981 - Abdurrahman Dereli, calciatore turco 1981 - Heurelho da Silva Gomes, calciatore brasiliano 1981 - Emil Gărgorov, calciatore bulgaro 1981 - Luis Alberto Díaz, calciatore peruviano 1981 - Matt Hoopes, chitarrista statunitense 1981 - Giorgio Intoppa, rugbista italiano 1981 - Olivia, cantante statunitense 1981 - Diego Alfonso Martínez, calciatore messicano 1981 - Nicolas Rostoucher, nuotatore francese 1982 - Leonardo Araya, calciatore costaricano 1982 - Yoandri Betanzos, atleta cubano 1982 - Shameka Christon, cestista statunitense 1982 - Fabio Escobar, calciatore paraguaiano 1982 - Tahesia Harrigan, atleta anglo-verginiana 1982 - Helge Haugen, calciatore norvegese 1982 - Nikola Mijailović, calciatore serbo 1983 - Cristian Altinier, calciatore italiano 1983 - Eddie Basden, cestista statunitense 1983 - Rolando Bianchi, calciatore italiano 1983 - Ashley Cafagna-Tesoro, attrice statunitense 1983 - Don Cowie, calciatore scozzese 1983 - David Degen, calciatore svizzero 1983 - Philipp Degen, calciatore svizzero 1983 - Selita Ebanks, supermodella britannica 1983 - Jeanene Fox, attrice bahamense 1983 - Jérôme Lemoigne, calciatore francese 1983 - Curtis Stinson, cestista statunitense 1984 - Mink, cantante sudcoreana 1984 - Denis Boshnjaku, calciatore albanese 1984 - Erik Cadée, atleta olandese 1984 - Gary Clark Jr., attore statunitense 1984 - Francesca Ferretti, pallavolista italiana 1984 - Alejandro Frezzotti, calciatore argentino 1984 - Carlo Molfetta, taekwondoka italiano 1984 - Wescley Pina Gonçalves, calciatore brasiliano 1984 - Matthias Pompe, pallavolista tedesco 1984 - Dorota Rabczewska, cantante polacca 1984 - Emanuele Scagliusi, politico italiano 1984 - Peter A. Tambakis, attore statunitense 1984 - Marc de Maar, ciclista olandese 1985 - Elīna Galilējava, cestista lettone 1985 - Serkan Kırıntılı, calciatore turco 1985 - Natalie Morales, attrice statunitense 1985 - Cheick N'Diaye, calciatore senegalese 1985 - Tommaso Rinaldi, cestista italiano 1985 - Konstantin Shumov, pallavolista russo 1986 - Guðjón Baldvinsson, calciatore islandese 1986 - Valeri Božinov, calciatore bulgaro 1986 - Ivan Delić, calciatore montenegrino 1986 - Nick Eversman, attore statunitense 1986 - Ami Koshimizu, cantante giapponese 1986 - Paul Kruger, giocatore football statunitense 1986 - Jan Mair, hockeista italiano 1986 - Patrick Mevoungou, calciatore camerunese 1986 - Gabriel Paletta, calciatore argentino 1986 - Max Pelham, wrestler statunitense 1986 - Amber Riley, attrice statunitense 1987 - Azumi Asakura, doppiatrice giapponese 1987 - Fabián Bordagaray, calciatore argentino 1987 - Beatrix Boulsevicz, nuotatrice ungherese 1987 - Chris Cook, giocatore football statunitense 1987 - Raivis Hščanovičs, calciatore lettone 1987 - Shawn Martin, calciatore salvadoregno 1987 - Oleksandr Nedovjesov, tennista ucraino 1987 - Gelson Saiotti, calciatore a 5 brasiliano 1987 - Aleksandar Simčević, calciatore serbo 1987 - Ol'ga Bukreeva, pallavolista russa 1988 - Floyd Ayité, calciatore francese 1988 - Oded Brandwein, cestista israeliano 1988 - Jessica De Gouw, attrice australiana 1988 - Sarah El Khouly, modella egiziana 1988 - Marcus Gilbert, giocatore football statunitense 1988 - Iván González López, calciatore spagnolo 1988 - Alejandro Gómez, calciatore argentino 1988 - Azdren Llullaku, calciatore albanese 1988 - Rui Patrício, calciatore portoghese 1988 - Peetu Piiroinen, snowboarder finlandese 1988 - Paulão Prestes, cestista brasiliano 1988 - Marcin Siedlarz, calciatore polacco 1988 - Tadeusz Socha, calciatore polacco 1989 - Nasser Al-Shimli, calciatore omanita 1989 - Bonnie Dennison, attrice statunitense 1989 - D.J. Gay, cestista statunitense 1989 - Mo Tae-bum, pattinatore sudcoreano 1989 - Ziomara Morrison, cestista cilena 1989 - Eirik Mæland, calciatore norvegese 1989 - Benedetta Re, sincronetta italiana 1989 - Martin Rechsteiner, calciatore svizzero 1990 - Asmir Kajević, calciatore montenegrino 1990 - Charles Pic, pilota automobilistico francese 1990 - Cristian Daminuță, calciatore rumeno 1990 - Dejan Lazarević, calciatore sloveno 1990 - Ed Stinson, giocatore football statunitense 1990 - Fidel Martínez, calciatore ecuadoriano 1990 - Joana Flaviano, calciatrice spagnola 1990 - Masashi Ebinuma, judoka giapponese 1990 - Míchel Machado, calciatore brasiliano 1990 - Nina Torresi, attrice italiana 1990 - Noemi Signorile, pallavolista italiana 1990 - Omar Fonstad El Ghaouti, calciatore norvegese 1990 - Omar Wade, calciatore senegalese 1990 - Richie Rodriguez, giocatore di baseball statunitense 1990 - Stephanie Vogt, tennista liechtensteinese 1991 - Ángel Sepúlveda, calciatore messicano 1991 - Guillermo de los Santos, calciatore uruguaiano 1991 - Jérémy Nzeulie, cestista francese 1991 - Kenny Vaccaro, giocatore football statunitense 1991 - Kyle Hutton, calciatore scozzese 1991 - Leonard Stolz, calciatore tedesco 1991 - MattRach, chitarrista francese 1991 - Mickaël Facchinetti, calciatore svizzero 1991 - Panagiōtīs Tachtsidīs, calciatore greco 1991 - Rich Swann, wrestler statunitense 1991 - Richard Swann, wrestler statunitense 1991 - Simone Centanni, cestista italiano 1991 - Yu Nakajima, speedcuber giapponese 1992 - Alessandro De Vitis, calciatore italiano 1992 - Dorina Böczögő, ginnasta ungherese 1992 - Gian Marco Ferrari, calciatore italiano 1992 - Leandro Mercado, motociclista argentino 1992 - Matteo Tosetti, calciatore svizzero 1992 - Nicolas Le Goff, pallavolista francese 1992 - Stefan Nutz, calciatore austriaco 1992 - Terron Ward, giocatore football statunitense 1993 - Dame Diop, calciatore senegalese 1993 - Geoffrey Kondogbia, calciatore centrafricano 1993 - Manuel Lanzini, calciatore argentino 1993 - Olivier Hanlan, cestista canadese 1993 - Živko Petkov, calciatore bulgaro 1994 - Fabjan Beqja, calciatore albanese 1994 - Jin Se-yeon, attrice sudcoreana 1994 - Jesse Kriel, rugbista sudafricano 1994 - Luke McCullough, calciatore nordirlandese 1994 - Sandro Djurić, calciatore austriaco 1994 - Rodolfo Pizarro, calciatore messicano 1995 – Sara Däbritz, calciatrice tedesca 1995 - Carlotta Ferlito, ginnasta italiana 1995 - Tim Hölscher, calciatore tedesco 1995 - Haris Ribić, calciatore bosniaco 1995 - David Gamm, slittinista tedesco 1996 - Mohamed Fares, calciatore francese 1996 - Synne Sofie Kinden Jensen, calciatrice norvegese 1996 - Nemanja Radonjić, calciatore serbo 1997 - Marie Markussen, calciatrice norvegese 1997 - Alice Paba, cantautrice italiana 1998 - Wuilker Faríñez, calciatore venezuelano 1998 - Zachary Gordon, attore statunitense 2001 - Haley Tju, attrice statunitense 