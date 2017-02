Accade il 16 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 16 febbraio Il 16 febbraio è il 47º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 318 giorni alla fine dell'anno (319 negli anni bisestili) • 889 – Guido da Spoleto dopo aver sconfitto il rivale Berengario del Friuli, viene incoronato re d'Italia a Pavia. • 1106 – Appare nel cielo della Gran Bretagna la luminosa cometa X/1106 C1. • 1742 – Spencer Compton, conte di Wilmington, diventa Primo ministro del Regno Unito. • 1804 – Stephen Decatur guida una incursione per bruciare la fregata Philadelphia catturata dai pirati • 1862 – Guerra di secessione americana: il generale unionista Ulysses S. Grant cattura Fort Donelson, nel Tennessee • 1918 – La Lituania dichiara l'indipendenza da Russia e Germania • 1923 – Howard Carter, lo scopritore della tomba di Tutankhamon, toglie i sigilli alla camera funeraria del faraone • 1936 – A Garmisch-Partenkirchen, in Germania, si chiudono i IV Giochi olimpici invernali • 1937 – Wallace H. Carothers ottiene il brevetto per il nylon • 1943 – Seconda guerra mondiale: La Russia riconquista Kharkov • 1945 - Seconda guerra mondiale: forze statunitensi sbarcano sull'isola di Corregidor, nelle Filippine. • 1945 - Seconda guerra mondiale: forze statunitensi riconquistano la penisola di Bataan. • 1945 – Entra in funzione ENIAC primo computer general purpose della storia • 1952 – L'abetonese Zeno Colò conquista la medaglia d'oro per la discesa libera ai VI Giochi olimpici invernali • 1959 – Fidel Castro diventa Premier di Cuba dopo il rovesciamento del presidente Fulgencio Batista avvenuto il 1º gennaio • 1961 – Viene lanciata la sonda Explorer 9 • 1972 – Il giocatore di pallacanestro dell'NBA Wilt Chamberlain segna il suo 30.000 punto • 1978 – Il primo bulletin board system viene creato a Chicago • 1980 – Eclissi di Sole, totale. • 1986 – La nave da crociera sovietica Mikhail Lermontov naufraga a Marlborough Sounds, Nuova Zelanda • 1987 – Il processo di John Demjanjuk, accusato di essere la guardia nazista soprannominata "Ivan il terribile" del Campo di sterminio di Treblinka, inizia a Gerusalemme • 1989 – Volo Pan Am 103: Gli investigatori annunciano che la causa dello schianto fu una bomba nascosta all'interno di un apparecchio radio • 1991 – Prima guerra del Golfo: Aerei da guerra statunitensi e britannici bombardano la periferia di Bagdad, causando la morte di 3 civili e il ferimento di altri 11 • 1999 - In Uzbekistan esplode una bomba e si odono colpi d'arma da fuoco nei palazzi governativi, in un apparente tentativo di assassinare il presidente Islam Karimov. • 1999 - In Europa, ribelli curdi assaltano alcune ambasciate e prendono ostaggi, dopo che la Turchia ha arrestato uno dei loro capi, Abdullah Öcalan • 2005 – In Italia entra in vigore il trattato di Kyoto, con l'obiettivo di ridurre le quote di emissione dell'CO2 del 6,5% rispetto al 1990 entro il 2010. A fine 2003, queste erano aumentate del 7%

