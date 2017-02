Nasce il 16 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 16 febbraio La lista contiene circa 750 persone Faustina minore 1075 - Orderico Vitale, storico inglese 1204 - Enrico Raspe 1222 - Nichiren, monaco buddhista giapponese 1331 - Coluccio Salutati, politico italiano 1419 - Giovanni I di Kleve 1456 - Achille de Grassi, cardinale italiano 1470 - Eric I di Brunswick-Lüneburg, nobile tedesco 1497 - Filippo Melantone, teologo tedesco 1514 - Georg Joachim Rheticus, astronomo austriaco 1519 - Gaspard de Châtillon, militare francese 1536 - Margherita d'Asburgo 1543 - Kanō Eitoku, pittore giapponese 1580 - Giovanni Battista Deti, cardinale italiano 1602 - Eleonora Dorotea di Anhalt-Dessau 1639 - Giovanni Giacomo Cavallerini, cardinale italiano 1641 - Taddeo Luigi dal Verme, cardinale italiano 1655 - Carlo Emilio di Brandeburgo, principe 1679 - Federico Guglielmo di Sassonia-Meiningen 1684 - Bohuslav Matěj Černohorský, compositore ceco 1686 - Eleonora Maria di Rochefort, principessa tedesca 1692 - Giovanni Domenico Mansi, storico italiano 1698 - Pierre Bouguer, matematico francese 1700 - Pedro Messía de la Cerda 1707 - Wilhelm von der Asseburg, vescovo tedesco 1708 - Adam Friedrich von Seinsheim, vescovo tedesco 1711 - Aleksandra Ivanovna Panina, nobildonna russa 1713 - Francisco de Cardona, cardinale spagnolo 1716 - Matteo Jacuzio, scrittore italiano 1724 - Christopher Gadsden, politico statunitense 1727 - Nikolaus Joseph von Jacquin, botanico olandese 1731 - Marcello Bacciarelli, pittore italiano 1741 - Thomas Dundas, politico scozzese 1747 - Enrico XIII di Reuss-Greiz 1749 - Wilhelm Heinse, scrittore tedesco 1752 - Luigi Bottiglia Savoulx, cardinale italiano 1755 - Friedrich von Bülow, generale tedesco 1755 - Ignazio Falconieri, presbitero italiano 1758 - Julian Niemcewicz, politico polacco 1761 - Jean-Charles Pichegru, politico francese 1769 - Andrea de Jorio, archeologo italiano 1772 - Friedrich Gilly, architetto tedesco 1774 - Pierre Rode, violinista francese 1778 - John Colborne, generale britannico 1787 - Andreas Schelfhout, pittore olandese 1797 - Giuseppe Avezzana, generale e politico italiano 1798 - Filippo Artico, vescovo cattolico italiano 1799 - François Dauverné, trombettista francese 1799 - Friedrich Heinrich von Kittlitz, zoologo tedesco 1801 - Costantino di Hohenzollern-Hechingen 1802 - Phineas Quimby, filosofo statunitense 1803 - Louis-Antoine Garnier-Pagès, politico francese 1803 - Karl Emil von Schafhaeutl, fisico, geologo tedesco 1804 - Jules Janin, scrittore francese 1806 - Boulos Boutros Massaad, vescovo libanese 1810 - Pietro Francesco Casaretto, abate italiano 1810 - Francesco Scipione Fapanni, storico italiano 1811 - Béla Wenckheim, politico ungherese 1812 - Henry Wilson, politico statunitense 1815 - Giuseppe Piroli, politico italiano 1816 - Gaetano Fraschini, tenore italiano 1816 - Kaspar Gottfried Schweizer, astronomo svizzero 1817 - Girolamo Simoncelli, patriota italiano 1821 - Heinrich Barth, esploratore tedesco 1821 - Pietro Araldi Erizzo, politico e nobile italiano 1822 - Francis Galton, esploratore britannico 1822 - James Thomson, fisico, inventore britannico 1822 - Vittoria di Sassonia-Coburgo-Kohary 1824 - Peter Kozler, geografo austriaco 1826 - Julius Thomsen, chimico danese 1826 - Joseph Viktor von Scheffel, scrittore tedesco 1827 - Guido Calvi, fotografo italiano 1831 - Nikolaj Semënovič Leskov, giornalista russo 1832 - Nicola Gambetti, alchimista italiano 1832 - Camille Armand de Polignac, militare francese 1834 - Ernst Haeckel, filosofo tedesco 1834 - Henri Chouteau, operaio francese 1834 - Petter Adolf Karsten, micologo finlandese 1835 - Simone Schiaffino, patriota italiano 1838 - Henry Brooks Adams, storico statunitense 1841 - Jean-Baptiste Guillaumin, pittore francese 1843 - Corrado Avolio, romanziere italiano 1844 - James Guillaume, scrittore svizzero 1844 - Marija Meščerskaja, nobildonna russa 1845 - Maria Bonfanti, ballerina italiana 1845 - François-Virgile Dubillard, cardinale francese 1846 - Davide Albertario, giornalista italiano 1846 - Margherita d'Orléans, principessa francese 1846 - Raimundo Andueza Palacio, politico venezuelano 1848 - Octave Mirbeau, giornalista francese 1848 - Hugo de Vries, biologo olandese 1849 - Federico Capone, politico italiano 1852 - Charles Taze Russell, predicatore statunitense 1854 - Charles Webster Leadbeater, vescovo britannico 1854 - Clément Huart, orientalista francese 1854 - Horatio Brown, storico britannico 1854 - Vera Konstantinovna Romanova 1856 - Willem Kes, violinista olandese 1856 - Thomas Sorby, calciatore inglese 1858 - John A. Fordyce, dermatologo statunitense 1860 - Carl Venth, violinista tedesco 1862 - Miquel Utrillo, pittore spagnolo 1865 - Anastasio Alfaro, archeologo costaricano 1866 - Johann Strauss III, compositore austriaco 1867 - Clelia Garibaldi, scrittrice italiana 1867 - Guido Larcher, politico italiano 1867 - Václav Tille, scrittore ceco 1868 - Edward S. Curtis, esploratore statunitense 1868 - John Rogan 1868 - Wilhelm Schmidt, antropologo austriaco 1870 - Tony Smet, schermidore belga 1871 - Arthur Ponsonby, politico britannico 1871 - Radoje Domanović, scrittore serbo 1871 - Richard Gunn, pugile britannico 1872 - Gianni Bucceri, compositore italiano 1873 - Herman de By, nuotatore olandese 1875 - Antonio Cosulich, armatore italiano 1875 - John Duha, atleta e ginnasta statunitense 1875 - Pio Heredia Zubía, presbitero spagnolo 1875 - Valentine de Saint-Point, scrittrice francese 1876 - Dina Romano, attrice italiana 1876 - George Macaulay Trevelyan, storico britannico 1876 - Gioacchino Volpe, politico italiano 1876 - Guido Valerio, calciatore italiano 1876 - Léon Ambard, medico francese 1876 - Mack Swain, attore e statunitense 1877 - Angiolo Badiani, politico italiano 1878 - Giacomo Colosimo, criminale italiano 1878 - Silvio Parodi, generale e politico italiano 1879 - Secondina Cesano, numismatica italiana 1879 - Gustav Gräser, poeta tedesco 1880 - Clemente Gatti, religioso italiano 1880 - Egon Brecher, attore ceco 1880 - Léonce Quentin, arciere francese 1883 - Conrad Hommel, pittore tedesco 1883 - Maria Troncatti, religiosa italiana 1884 - Robert J. Flaherty, regista statunitense *1885 - Jimmy Lawrence, calciatore scozzese 1886 - Van Wyck Brooks, storico statunitense 1886 - Andy Ducat, calciatore inglese 1886 - Anna Rosemond, attrice statunitense 1887 - Ernesto Carpano Maglioli, avvocato e politico italiano 1887 - Benvenuto Maria Disertori, musicologo e incisore italiano 1887 - Jesse Oldendorf, ammiraglio statunitense 1890 - Francesco De Pinedo, aviatore e generale italiano 1890 - Makonnen Endelkachew, militare etiope 1891 - Filippo Burzio, giornalista, matematico e politologo italiano 1891 - Hans F.K. Günther, antropologo tedesco 1891 - Pietro Parente, cardinale, arcivescovo cattolico italiano 1892 - Joaquín Anselmo María Albareda y Ramoneda, cardinale spagnolo 1892 - Armando Fizzarotti, regista e sceneggiatore italiano 1892 - Gilbert Pratt, regista, sceneggiatore e attore statunitense 1892 - Mario Scalesi, poeta e critico letterario italiano 1892 - Ruggero Timeus, saggista e scrittore italiano 1893 - Katharine Cornell, attrice teatrale statunitense 1893 - Vsevolod Illarionovič Pudovkin, regista sovietico 1893 - Michail Nikolaevič Tuchačevskij, militare russo 1895 - John Douglas Carnegie, XII conte di Northesk, nobile scozzese 1895 - John Giles, criminale statunitense 1895 - Charles Graham, attore statunitense 1896 - Roberto Chery, calciatore uruguaiano 1896 - Giuseppe Carli, militare italiano 1899 - Leland Fuller, scenografo statunitense 1900 - Albert Hackett, sceneggiatore e attore statunitense 1900 - Albert Öijermark, calciatore svedese 1901 - Ernst Bantle, calciatore tedesco 1901 - Tito Manlio, paroliere italiano 1901 - Chester Morris, attore statunitense 1901 - Mario Pei, linguista statunitense 1902 - Karl Saur, ingegnere e politico tedesco 1902 - Yu-Che Chang, astronomo cinese 1902 - Carlo Diano, filosofo italiano 1902 - Bernard Lenoble, calciatore francese 1902 - Luciana Peverelli, giornalista e scrittrice italiana 1903 - Edgar Bergen, attore e conduttore radiofonico statunitense 1903 - Knud Harald Hannemann, compositore di scacchi danese 1903 - Ercole Patti, scrittore italiano 1903 - Beniamino Segre, matematico italiano 1904 - Attilio Alfieri, pittore italiano 1904 - James Baskett, attore statunitense 1904 - Josef Bühler, funzionario tedesco 1904 - George F. Kennan, storico statunitense 1904 - Carlo Torelli, politico italiano 1905 - Paul Le Drogo, ciclista dirigente sportivo francese 1905 - Onésimo Redondo Ortega, politico spagnolo 1905 - Ezio Vettori, calciatore italiano 1906 - Eraldo Giunchi, attore italiano 1906 - Vera Menchik, scacchista cecoslovacca 1906 - Kastor Notter, ciclista su strada e ciclocrossista 1906 - Tiberiu Popoviciu, matematico rumeno 1907 - Adriano Chicco, scacchista e compositore di scacchi italiano 1907 - Dobroslav Chrobák, scrittore slovacco 1907 - Giuseppe Pasquale, pugile, dirigente sportivo italiano 1907 - Fernando Previtali, direttore d'orchestra e compositore italiano 1907 - László Rajcsányi, schermidore ungherese 1907 - Tienno Pattacini, fisarmonicista, compositore e paroliere italiano 1908 - Giorgio Calza Bini, architetto italiano 1908 - Machito, musicista cubano 1908 - Guglielmo Righini, astronomo italiano 1909 - Hugh Beaumont, attore statunitense 1909 - Jeffrey Lynn, attore statunitense 1909 - Dick e Mac McDonald, imprenditore statunitense 1909 - Egidio Premiani, cestista italiano 1910 - Toni Benetton, scultore italiano 1910 - Hilyard M. Brown, scenografo statunitense 1910 - Evgenij Kirillovič Golubev, compositore russo 1910 - Eligio Vecchi, calciatore e allenatore di calcio italiano 1910 - Alfredo Welby, calciatore italiano 1911 - Pino Mercanti, regista e sceneggiatore italiano 1912 - Alfredo Valadas, calciatore e allenatore di calcio portoghese 1912 - Gian Carlo Testoni, paroliere e giornalista italiano 1913 - Guido Landra, antropologo italiano 1913 - Albert Frey, militare tedesco 1914 - Fulvio Setti, aviatore e militare italiano 1915 - Tommaso Palamidessi, astrologo e esoterista italiano 1915 - Michael Relph, regista e sceneggiatore britannico 1915 - Aleardo Ward, attore e doppiatore italiano 1916 - Julien Darui, calciatore francese 1916 - Giorgio Saviane, scrittore italiano 1916 - Alberto Sorrentino, attore italiano 1916 - Dương Văn Minh, politico e militare vietnamita 1917 - Chung Nam-Sik, calciatore e allenatore di calcio sudcoreano 1917 - Luigi De Laurentiis, produttore cinematografico italiano 1917 - George N. Neise, attore statunitense 1918 - Achille Castiglioni, architetto e designer italiano 1919 - Renato Marchiaro, calciatore italiano 1920 - Luigi Abeni, calciatore italiano 1920 - Vera Bergman, attrice tedesca 1920 - Tony Crook, pilota automobilistico britannico 1920 - Walt Faulkner, pilota automobilistico statunitense 1920 - Anna Mae Hays, generale statunitense 1920 - Francesco Moranino, partigiano e politico italiano 1921 - Hua Guofeng, politico cinese 1921 - Jean Behra, pilota motociclistico e pilota automobilistico francese 1921 - Geden Cappellari, pianista italiano 1921 - Vera Ellen, attrice e ballerina statunitense 1921 - Harold Kelley, sociologo e psicologo statunitense 1921 - Basso Ragni, pittore italiano 1921 - Rubes Triva, politico italiano 1922 - Claude Couinaud, chirurgo e anatomista francese 1922 - Ariodante Marianni, poeta, traduttore e pittore italiano 1922 - Luigi Meneghello, partigiano, accademico e scrittore italiano 1922 - Joseph Mermans, calciatore belga 1922 - Franco Pian, calciatore italiano 1922 - Heinz-Wolfgang Schnaufer, aviatore tedesco 1922 - Hans Zoller, bobbista svizzero 1923 - Bela Palfi, calciatore jugoslavo 1923 - Vincenzo Rossello, ciclista su strada italiano 1924 - Moreno Cambi, calciatore italiano 1924 - Orazio Costorella, partigiano italiano 1924 - Ada Pace, pilota automobilistica e pilota motociclistica italiana 1924 - Frank Saul, cestista statunitense 1925 - Romolo Bizzotto, calciatore e allenatore di calcio italiano 1925 - Marcello Castoldi, calciatore italiano 1925 - François-Xavier Ortoli, politico e funzionario francese 1925 - Carlos Paredes, musicista e compositore portoghese 1925 - Koichiro Tomita, astronomo giapponese 1926 - Gioacchino Calabrò, fantino e avvocato italiano 1926 - John Schlesinger, regista, attore e sceneggiatore britannico 1927 - Lorenzo Alessandri, pittore italiano 1927 - Thadée Cisowski, calciatore polacco 1927 - David Brion Davis, storico e docente statunitense 1927 - Alfredo Magarotto, vescovo cattolico italiano 1927 - Eliseo Milani, politico italiano 1928 - Poul Andersen, calciatore danese 1928 - Pedro Casaldáliga Plá, vescovo cattolico e teologo spagnolo 1928 - Lucio Manisco, giornalista e politico italiano 1929 - Gerhard Hanappi, calciatore e architetto austriaco 1929 - Christian Meier, storico tedesco 1929 - Peter Porter, poeta australiano 1930 - Artenik Arabadžijan, cestista, allenatore bulgaro 1930 - Justinas Marcinkevičius, poeta e drammaturgo lituano 1930 - Leopoldo Massimilla, ingegnere italiano 1930 - Antonio Mion, calciatore italiano 1930 - Valentino Pasqualin, politico italiano 1931 - Otis Blackwell, cantautore, compositore statunitense 1931 - Bobby Collins, calciatore scozzese 1931 - Vincenzo Occhetta, calciatore e allenatore di calcio italiano 1931 - George Sangmeister, politico statunitense 1931 - Ken Takakura, attore giapponese 1932 - Aharon Appelfeld, scrittore israeliano 1932 - Denis Houf, calciatore belga 1932 - Ahmad Tejan Kabbah, politico sierraleonese 1933 - Ljubomir Panov, cestista bulgaro 1933 - Yoshishige Yoshida, regista e sceneggiatore giapponese 1934 - Ken Brown, calciatore e allenatore di calcio inglese 1934 - Luigi Cascioli, scrittore italiano 1934 - Roberto Giannoni, scrittore e poeta italiano 1934 - Nikola Părčanov, calciatore bulgaro 1935 - Brian Bedford, attore inglese 1935 - Sonny Bono, cantante e politico statunitense 1935 - Edda Dell'Orso, cantante italiana 1935 - Alessio Nicolè, calciatore italiano 1936 - Carl Icahn, imprenditore statunitense 1936 - Eliahu Inbal, direttore d'orchestra israeliano 1936 - Mauro Severino, regista e sceneggiatore italiano 1936 - Fernando Ezequiel Solanas, regista e politico argentino 1937 - Paul Bailey, scrittore britannico 1937 - Valentin Bondarenko, aviatore e cosmonauta sovietico 1937 - Bogdan Gonsior, schermidore polacco 1937 - Jurij Manin, matematico russo 1937 - Abraham Shemtov, rabbino e mistico russo 1938 - Sammy Chapman, calciatore nordirlandese 1938 - John Corigliano, compositore statunitense 1938 - Pedro De Ciancio, calciatore argentino 1938 - Lorenzo Pellizzari, saggista e critico cinematografico italiano 1938 - Barry Primus, attore e regista statunitense 1939 - Adolfo Azcuna, magistrato e giurista filippino 1939 - Sergio Bianchetto, pistard e ciclista su strada italiano 1939 - Osvaldo Desideri, scenografo italiano 1939 - Angelo Infanti, attore italiano 1939 - Czesław Niemen, compositore e cantautore polacco 1939 - Vittorio Russo, calciatore e allenatore di calcio italiano 1940 - Alessandro Cortese, docente e traduttore italiano 1940 - Roberto Innocenti, illustratore italiano 1940 - Salvatore Lo Presti, giornalista italiano 1941 - Kim Jong-il, nordcoreano 1941 - Andrzej Perka, cestista polacco 1941 - Felipe Ruvalcaba, calciatore messicano 1944 - Gualtiero Bertelli, cantautore italiano 1944 - Dieter Brenninger, calciatore tedesco 1944 - Richard Ford, scrittore statunitense 1944 - Sigiswald Kuijken, violista belga 1944 - Chauncey Steele III, tennista statunitense 1945 - Jeremy Bulloch, attore inglese 1945 - Julio Morales, calciatore uruguaiano 1945 - August Starek, calciatore e allenatore di calcio austriaco 1946 - Giorgio Biasiolo, calciatore italiano 1946 - Laurie Mains, rugbista neozelandese 1947 - Ivajlo Kirov, cestista bulgaro 1947 - Giorgio Lopez, attore, doppiatore e dialoghista italiano 1947 - Franz West, artista austriaco 1948 - Angelo Calisti, calciatore italiano 1948 - Ladislav Hučko, vescovo cattolico slovacco 1948 - Luigi Mainolfi, scultore italiano 1948 - Armando Trasarti, vescovo cattolico italiano 1948 - Piet de Zwarte, pallanuotista olandese 1949 - Renzo Bariviera, cestista italiano 1949 - Marc de Jonge, attore francese 1949 - Dominique Loiseau, orologiaio francese 1949 - Luciano Roffi, attore, doppiatore e dialoghista italiano 1950 - Paolo Giaccio, giornalista, italiano 1950 - Jorge Massó, calciatore cubano 1951 - Giuseppe Buttari, atleta italiano 1951 - Gian Carlo Corada, politico italiano 1951 - Larry Finch, cestista e allenatore statunitense 1951 - William Katt, attore statunitense 1951 - Pietro Laureano, architetto e urbanista italiano 1951 - Juan Carlos Oblitas, calciatore e allenatore peruviano 1951 - Federico Righi, calciatore italiano 1951 - Alain Rousset, politico francese 1951 - Bob Wylie, allenatore di football americano statunitense 1952 - John Feaver, tennista britannico 1952 - Gustavo Fernández, calciatore uruguaiano 1952 - James Ingram, cantante e compositore statunitense 1952 - Francesca Michelotti, politica sammarinese 1953 - Franchino, disc jockey e cantante italiano 1953 - Faustino Fernández Ovies, ciclista su strada spagnolo 1953 - Evi Mittermaier, sciatrice alpina tedesca occidentale 1953 - Gian Mario Spacca, politico italiano 1953 - Jaakko Teppo, cantautore finlandese 1953 - Roberta Williams, autrice di videogiochi statunitense 1954 - Gloria Banditelli, mezzosoprano italiano 1954 - Iain Banks, scrittore scozzese 1954 - Gianni Canova, giornalista e scrittore italiano 1954 - Mario D'Aleo, carabiniere italiano 1954 - Amedeo Goria, giornalista e conduttore televisivo italiano 1954 - Margaux Hemingway, attrice statunitense 1954 - Stuart John Parker, calciatore britannico 1954 - Gianpaolo Silvestri, politico e giornalista italiano 1955 - Pietro Gorini, autore televisivo e scrittore italiano 1955 - Claudio Pellegrini, calciatore italiano 1955 - Steve Roach, musicista e compositore statunitense 1956 - Gian Piero Alloisio, cantautore e drammaturgo italiano 1956 - Carlos Aragonés, calciatore e allenatore boliviano 1956 - Maurizio Fabbri, attore, circense e regista italiano 1956 - Nikolaj Kolesov, calciatore russo 1956 - Stein Kollshaugen, calciatore norvegese 1956 - Lew Massey, cestista statunitense 1956 - Rina Mor, modella israeliana 1956 - Piero Valenti, cestista italiano 1957 - Joe Aquilina, calciatore maltese 1957 - Cloris Brosca, attrice italiana 1957 - LeVar Burton, attore e regista statunitense 1957 - Malcolm Shotton, calciatore e allenatore inglese 1958 - Ice-T, rapper, cantante e attore statunitense 1958 - Andrij Bal', calciatore e allenatore di calcio ucraino 1958 - Oscar Schmidt, cestista brasiliano 1958 - Alberto Górriz, calciatore spagnolo 1958 - Nobutoshi Kaneda, calciatore giapponese 1958 - Lisa Loring, attrice statunitense 1958 - Lois Pereiro, poeta e scrittore spagnolo 1958 - John Totleben, illustratore e fumettista statunitense 1958 - Herb Williams, cestista statunitense 1958 - Ricardo Ycaza, tennista ecuadoriano 1958 - Maurizio Zanolla, alpinista italiano 1959 - Hazelle Goodman, attrice trinidadiana 1959 - Gordon Herbert, cestista canadese 1959 - John McEnroe, tennista statunitense 1959 - Art'owr Mkrtčyan, politico armeno 1959 - Aza Petrović, cestista e allenatore jugoslavo 1959 - Tony Simms, cestista canadese 1959 - Richard Steinmetz, attore statunitense 1959 - Kelly Tripucka, cestista statunitense 1960 - Abdullah Al-Buloushi, calciatore kuwaitiano 1960 - Rosaria Capacchione, giornalista e politica italiana 1960 - Mowafak Ibrahim, giocatore di calcio a 5 egiziano 1960 - Alfredo Núñez, calciatore cileno 1960 - Antonio Ravot, calciatore e allenatore di calcio italiano 1960 - Said Naciri, comico, attore e regista marocchino 1960 - Pete Willis, chitarrista e compositore inglese 1960 - Luciano Zerbini, atleta italiano 1960 - Vincenzo De Falco, scrittore, regista italiano 1961 - Massimo Colombo, pianista e compositore italiano 1961 - Luigino Dal Prà, calciatore italiano 1961 - Elena Golovina, biatleta sovietica 1961 - Bona Mangangu, scrittore del Congo 1961 - Maritza Sayalero, modella venezuelana 1961 - Jörg Schmidt, canoista tedesco 1961 - Andy Taylor, chitarrista, cantante inglese 1962 - John Balance, cantante, compositore britannico 1962 - Alessandro Fusco, rugbista e allenatore italiano 1962 - Alejandro Hisis, calciatore cileno 1962 - Hirokazu Sasaki, calciatore giapponese 1963 - Claudio Amendola, attore italiano 1963 - Daniele Bigliardo, fumettista italiano 1963 - Hugo Castaneira, giocatore di calcio a 5 argentino 1963 - Massimo Ciancimino, imprenditore italiano 1963 - Annalisa Coltorti, schermitrice italiana 1963 - Luigi Fontana, cantautore, paroliere e arrangiatore italiano 1963 - Ines Geißler, nuotatrice tedesca 1963 - Pierre Guichot, schermidore francese 1963 - Paola Marella, conduttrice televisiva italiana 1963 - Forrest McKenzie, cestista statunitense 1963 - Antonio Serra, fumettista italiano 1963 - Faran Tahir, attore statunitense 1964 - Bebeto, politico e calciatore brasiliano 1964 - Christopher Eccleston, attore inglese 1964 - Valentina Egorova, atleta russa 1964 - Davide Grassi, scrittore e giornalista italiano 1964 - Sean Lau, attore cinese 1964 - Renzo Masoero, politico italiano 1964 - Max Morinière, atleta francese 1964 - Craig Neal, cestista e allenatore statunitense 1964 - Richard Rellford, cestista statunitense 1964 - Sören Tallhem, atleta svedese 1965 - Jan Peter Bremer, scrittore tedesco 1965 - Dave Lombardo, batterista statunitense 1965 - Alberto Marcheselli, giurista, scrittore e magistrato italiano 1965 - Pasquale Minuti, calciatore e allenatore di calcio italiano 1965 - Martin Nessley, cestista statunitense 1965 - Valérie Trierweiler, giornalista francese 1966 - Vítor Paneira, calciatore portoghese 1966 - Noureddine Moukrim, calciatore marocchino 1966 - Peter Neustädter, calciatore kazako 1966 - Niklas Zennström, filantropo e imprenditore svedese 1967 - Henrik Forsberg, sciatore nordico svedese 1967 - Shunichi Ikenoue, calciatore giapponese 1967 - Johnny Keur, giocatore di calcio a 5 olandese 1967 - Gary Leonard, cestista statunitense 1967 - Gaby Nestler, fondista tedesca orientale 1967 - Arianna Secondini, giornalista italiana 1968 - Warren Ellis, fumettista, giornalista britannico 1968 - Normunds Sējējs, hockeista lettone 1968 - Olena Žyrko, cestista ucraina 1969 - Fermín Cacho, atleta spagnolo 1969 - David Heath, wrestler statunitense 1969 - Jurijs Hudjakovs, calciatore lettone 1969 - Anne Igartiburu, conduttrice televisiva spagnola 1969 - Dimas Teixeira, calciatore portoghese 1970 - Ichico, cantante e compositrice giapponese 1970 - Mark Atkinson, calciatore neozelandese 1970 - Angelo Cipolloni, atleta italiano 1970 - Vladan Lukić, calciatore jugoslavo 1970 - Angelo Peruzzi, calciatore e allenatore italiano 1970 - Alicia Rio, attrice pornografica messicana 1970 - Maurizio Rossi, calciatore e allenatore italiano 1970 - Peter Schlickenrieder, dirigente sportivo e fondista tedesco 1970 - Armand Van Helden, musicista e disc jockey statunitense 1970 - Jang Yoon-jeong, modella sudcoreana 1971 - Sabrina Corabi, attrice italiana 1971 - Amanda Holden, attrice britannico 1971 - Paolo Poggi, calciatore italiano 1972 - Jerome Bettis, giocatore football statunitense 1972 - Grit Breuer, atleta tedesca 1972 - Sarah Clarke, attrice statunitense 1972 - Dirk Dier, tennista tedesco 1972 - Naomi Nishida, attrice e modella giapponese 1972 - Sabina Panzanini, sciatrice alpina italiana 1972 - Orlando Prado, calciatore peruviano 1973 - Christian Bassedas, calciatore argentino 1973 - Cathy Freeman, atleta australiana 1973 - Rebecca Lord, attrice pornografica francese 1973 - Gianluca Valoti, dirigente sportivo e ciclista su strada italiano 1973 - Yoon Jong-Hwan, calciatore e allenatore di calcio sudcoreano 1973 - Harald Zingerle, hockeista su ghiaccio italiano 1974 - Tisir Al-Antaif, calciatore saudita 1974 - Mahershala Ali, attore statunitense 1974 - Jean de Azevedo, pilota motociclistico brasiliano 1974 - Fanis Katergiannakis, calciatore greco 1974 - Nico Ramírez, calciatore messicano 1975 - Cédric Gohy, schermidore belga 1975 - Jersson González, calciatore colombiano 1975 - Angel Grau Rodriguez, pilota motociclistico spagnolo 1975 - Sandro Lo Piccolo, criminale italiano 1975 - Christos Pashialis, calciatore cipriota 1976 - AlBraga, musicista, conduttore radiofonico e televisivo italiano 1976 - Hnat Domenichelli, hockeista su ghiaccio canadese 1976 - Dragan Mladenović, calciatore serbo 1976 - Tooru Niimura, cantante e poeta giapponese 1976 - Richard Núñez, calciatore uruguaiano 1976 - Joe Odagiri, attore giapponese 1976 - Henrik Rydström, calciatore svedese 1976 - Tuomas Sammelvuo, pallavolista e allenatore finlandese 1976 - Andrea Tonti, dirigente sportivo e ciclista su strada italiano 1976 - Janet Varney, attrice, doppiatrice statunitense 1977 - David Fernández Domingo, ciclista spagnolo 1977 - Ahman Green, giocatore football e attore statunitense 1977 - Trina Jackson, nuotatrice statunitense 1977 - Rodrigo Roncero, rugbista a 15 argentino 1977 - Hinako Saeki, attrice e modella giapponese 1977 - Sergej Stanislavovič Udal'cov, attivista russo 1977 - Brad Walst, bassista e cantante canadese 1977 - Dong Yanmei, atleta cinese 1978 - Frédéric Amorison, ciclista su strada belga 1978 - Gustavo Boccoli, calciatore brasiliano 1978 - Héctor Bracamonte, calciatore argentino 1978 - Albert Duro, calciatore albanese 1978 - Nicolas Florentin, calciatore francese 1978 - Tia Hellebaut, atleta belga 1978 - Eric Ladin, attore statunitense 1978 - Stefano Mercuri, calciatore italiano 1978 - Aikaterini Oikonomopoulou, pallanuotista greca 1978 - Philipp Plein, stilista tedesco 1978 - Diego Pozo, calciatore argentino 1978 - Alberto Rivera Pizarro, calciatore spagnolo 1978 - Ekaterina Volkova, atleta russa 1979 - Sara Caroli, pallavolista italiana 1979 - Stéphane Dalmat, calciatore francese 1979 - Zelg Galešić, artista marziale misto croato 1979 - Maki Kawanishi, schermitrice giapponese 1979 - Eric Mun, cantante, rapper e attore sudcoreano 1979 - Valentino Rossi, pilota motociclistico italiano 1979 - Simone Vanni, schermidore italiano 1980 - Jason Horton, giocatore football statunitense 1980 - Peter Hudnut, pallanuotista statunitense 1980 - Ashley Lelie, giocatore football statunitense 1980 - Serhij Nazarenko, calciatore ucraino 1980 - Vitalij Ošarov, schermidore ucraino 1980 - Longineu Parsons III, musicista statunitense 1980 - Jang Yoon Jeong, cantante sudcoreana 1981 - Olivier Deschacht, calciatore belga 1981 - Susanna Kallur, atleta svedese 1981 - Vincenza Labriola, politica italiana 1981 - Jean-Sébastien Legros, calciatore belga 1981 - Giovanni Nicchi, criminale italiano 1981 - Edik' Sajaia, calciatore georgiano 1981 - Matías Urbano, calciatore argentino 1981 - Qyntel Woods, cestista statunitense 1981 - Jaroslav Šedivec, calciatore ceco 1982 - Anis Ayari, calciatore tunisino 1982 - Milica Dabović, cestista serba 1982 - Roland Dervishi, calciatore albanese 1982 - Lupe Fiasco, rapper e cantante statunitense 1982 - Bobbie Friberg da Cruz, calciatore svedese 1982 - Rickie Lambert, calciatore inglese 1982 - Francesco Modesto, calciatore italiano 1982 - Nena Ristić, modella, showgirl e attrice serba 1983 - Ustaritz Aldekoaotalora, calciatore spagnolo 1983 - Quincy Davis, cestista statunitense 1983 - Pietro De Giorgio, calciatore italiano 1983 - Agyness Deyn, supermodella, attrice e musicista britannica 1983 - Yony Flores, calciatore guatemalteco 1983 - Anthony Fuqua, cestista statunitense 1983 - Sherwin Leo George, calciatore dominicense 1983 - Dennis Jonsson, calciatore svedese 1983 - Toni Koskela, calciatore finlandese 1983 - Maurizio Micheluz, pilota motociclistico italiano 1983 - Tuomo Ruutu, hockeista su ghiaccio finlandese 1983 - Alessio Stamilla, calciatore italiano 1983 - Dino Đulbić, calciatore australiano 1984 - Youssouf Agnaou, calciatore marocchino 1984 - Sofia Arvidsson, tennista svedese 1984 - Sascha Boller, calciatore tedesco 1984 - Brent Bookwalter, ciclista statunitense 1984 - Aleksandr Chorošilov, sciatore alpino russo 1984 - Mike Di Stefano, hockeista su ghiaccio canadese 1984 - Miloš Dimitrijević, calciatore serbo 1984 - Oussama Mellouli, nuotatore tunisino 1984 - Michał Przysiężny, tennista polacco 1985 - Hong 10, ballerino sudcoreano 1985 - Kim Jin-Kyu, calciatore sudcoreano 1985 - Blumio, rapper tedesco 1985 - Song Yoo-Geol, calciatore sudcoreano 1985 - Khaled Al-Qahtani, calciatore kuwaitiano 1985 - Simon Francis, calciatore inglese 1985 - Larry Grant, giocatore football statunitense 1985 - Brana Ilić, calciatore serbo 1985 - Guillaume Le Floch, ciclista su strada francese 1985 - Fabio Piscopiello, ciclista su strada italiano 1985 - Ron Vlaar, calciatore olandese 1985 - Juliano Laurentino dos Santos, calciatore brasiliano 1986 - Walter Acevedo, calciatore argentino 1986 - Willian Magrão, calciatore brasiliano 1986 - Julio César Chávez Jr., pugile messicano 1986 - Ciprian Deac, calciatore rumeno 1986 - Diego Godín, calciatore uruguaiano 1986 - Cameron Jackson, attore pornografico ceco 1986 - Pavel Malchárek, calciatore ceco 1986 - Mauricio Sperduti, calciatore argentino 1986 - Shawne Williams, cestista statunitense 1986 - Nevin Yanıt, atleta turca 1986 - Hjálmar Þórarinsson, calciatore islandese 1987 - Willy Aubameyang, calciatore francese 1987 - Luc Bourdon, hockeista su ghiaccio canadese 1987 - Juan Francisco Guerra, calciatore venezuelano 1987 - Ziggy Hood, giocatore football statunitense 1987 - Calvin Jefford, calciatore britannico 1987 - Yuu Kashii, attrice e modella giapponese 1987 - Aurélien Salmon, cestista francese 1987 - Hasheem Thabeet, cestista tanzaniano 1988 - Kim Soo-hyun, attore, cantante e modello sudcoreano 1988 - Chris Butler, ciclista su strada statunitense 1988 - Diego Capel, calciatore spagnolo 1988 - Vegard Forren, calciatore norvegese 1988 - Zhang Jike, tennistavolista cinese 1988 - Ricardo Laborde, calciatore colombiano 1988 - Oskars Melbārdis, bobbista lettone 1988 - Denílson Pereira Neves, calciatore brasiliano 1988 - Andrea Ranocchia, calciatore italiano 1989 - Mu Kanazaki, calciatore giapponese 1989 - Johan Mårtensson, calciatore svedese 1989 - Elizabeth Olsen, attrice statunitense 1989 - Andy Plank, sciatore alpino italiano 1989 - Nathaniël Will, calciatore olandese 1989 - Ria van Dyke, modella neozelandese 1990 - Balázs Erdélyi, pallanuotista ungherese 1990 - Giovanni Drenthe, calciatore surinamese 1990 - Jonas Ahlstrand, ciclista svedese 1990 - Kevin Murphy, giocatore ootball statunitense 1990 - Liu Xiaotong, pallavolista cinese 1990 - Mamadou Samassa, calciatore maliano 1990 - Nia Sanchez, modella statunitense 1990 - Nico Abegglen, calciatore svizzero 1990 - The Weeknd, musicista canadese 1990 - Trenton Robinson, giocatore football statunitense 1990 - Yaqoob Abdul-Karim, calciatore omanita 1991 - Alexandra di Lussemburgo, lussemburghese 1991 - Johnny Hale, calciatore samoano 1991 - Kalifa Traoré, calciatore maliano 1991 - Katarzyna Piter, tennista polacca 1991 - Luis Solignac, calciatore argentino 1991 - Paul B. Parkinson, pattinatore canadese 1991 - Saddem Hmissi, pallavolista tunisino 1991 - Scott Kevorken, pallavolista statunitense 1991 - Sergio Canales, calciatore spagnolo 1991 - Tat'jana Ivanova, slittinista russa 1991 - Terrence Boyd, calciatore statunitense 1991 - Vincent Sasso, calciatore francese 1992 - Aleksandar Stevanović, calciatore serbo 1992 - André Ramalho Silva, calciatore brasiliano 1992 - Andrew Jean-Baptiste, calciatore statunitense 1992 - Eric Herrera, calciatore panamense 1992 - Jiří Mareš, calciatore ceco 1992 - Karl Niamamoukoko, cestista del Congo 1992 - Kyle Fuller, giocatore football statunitense 1992 - Marquis Flowers, giocatore football statunitense 1992 - Mattias Johansson, calciatore svedese 1992 - Nestor Colonia, sollevatore filippino 1992 - Nicolai Boilesen, calciatore danese 1992 - Peter van Ooijen, calciatore olandese 1992 - Pietro Ceccarelli, rugbista a 15 italiano 1992 - Sabrina Hering, canoista tedesca 1992 - Simen Rafn, calciatore norvegese 1992 - Sophia Sergio, modella italiana 1992 - Steffani Brass, attrice statunitense 1993 - Ayoub Abdellaoui, calciatore algerino 1993 - Cody Cropper, calciatore statunitense 1993 - Danny Elliscasis, hockeista italiano 1993 - Giorgi Papava, calciatore georgiano 1993 - Ken Matsubara, calciatore giapponese 1993 - Lucas Silva, calciatore brasiliano 1993 - Matteo De Vettori, sciatore italiano 1993 - Michy Batshuayi, calciatore belga 1993 - Mike Weinberg, attore statunitense 1993 - Raphael Holzhauser, calciatore austriaco 1994 - Adriano Louzada, calciatore brasiliano 1994 - Annika Beck, tennista tedesca 1994 - Edgar Abreu, calciatore portoghese 1994 - Federico Bernardeschi, calciatore italiano 1994 - Giulia Ghiretti, nuotatrice italiana 1994 - Jang Kuk-Chol, calciatore nordcoreano 1994 - Kiril Kulish, attore statunitense 1994 - Matthew Knight, attore canadese 1994 - Philipp Orter, sciatore austriaco 1995 - Carina Witthöft, tennista tedesca 1995 - Davide Cesarini, calciatore sammarinese 1995 - Jānis Ikaunieks, calciatore lettone 1995 - Katy Dunne,tennista britannica 1995 - Vladimir Fedoseev, scacchista russo 1996 - Eleonora Goldoni, calciatrice italiana 1996 - Nana Komatsu, attrice giapponese 1997 - Dragoș Nedelcu, calciatore rumeno 