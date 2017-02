Accade il 17 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Accade il 17 febbraio Il 17 febbraio è il 48º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 317 giorni alla fine dell'anno (318 negli anni bisestili) • 1448 - Concordato di Vienna fra Federico III d'Asburgo e papa Niccolò V (in vigore fino al 1806) • 1600 - Giordano Bruno viene messo al rogo per eresia a Roma in Campo de' Fiori • 1621 - Miles Standish viene nominato come primo comandante della Colonia di Plymouth • 1801 - Thomas Jefferson viene eletto Presidente degli Stati Uniti e Aaron Burr vice presidente, dopo che il pareggio ottenuto alle elezioni viene risolto dalla Camera dei Rappresentanti • 1820 - La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti promulga il Compromesso del Missouri • 1848 - Carlo Alberto con le Lettere Patenti riconosce ai Valdesi diritti civili e politici • 1854 - Il Regno Unito riconosce l'indipendenza dello Stato Libero di Orange • 1865 - Guerra di secessione americana: Columbia, della Carolina del Sud, brucia mentre le truppe confederate fuggono davanti all'avanzata delle truppe unioniste • 1867 - La prima nave attraversa il Canale di Suez • 1925 - Esce la prima edizione dell'Enciclopedia Treccani • 1933 - Il Blaine Act pone fine al proibizionismo negli Stati Uniti • 1933 - Il periodico Newsweek viene pubblicato per la prima volta • 1944 - Seconda guerra mondiale: Inizia la Battaglia dell'Atollo Eniwetok. Finirà con una vittoria statunitense il 22 febbraio • 1947 - Propaganda: Voice of America inizia le trasmissioni radio verso l'Unione Sovietica • 1952 - Oslo, Norvegia: Giuliana Minuzzo è la prima italiana a vincere una medaglia, bronzo nella discesa libera, nella storia dei Giochi olimpici invernali • 1968 - A Springfield, nel Massachusetts, apre il Naismith Memorial Basketball Hall of Fame • 1972 - Le vendite del Volkswagen Maggiolino superano quelle della Ford Modello T • 1979 - La Cina invade il Vietnam • 1980 - Prima ascensione invernale dell'Everest (Leszek Cichy e Krzysztof Wielicki) • 1984 - Prima mondiale di C'era una volta in America di Sergio Leone in Canada • 1990 - Istituita la giornata internazionale del gatto • 1992 - Una corte di Milwaukee, nel Wisconsin, condanna all'ergastolo il serial killer Jeffrey Dahmer • 1992 - A Milano il socialista Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato dopo aver incassato una tangente di 7 milioni da un'impresa di pulizia in cambio della concessione di un appalto. Comincia l'inchiesta Mani pulite. • 1996 - A Filadelfia, nella Pennsylvania, il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov batte il supercomputer Deep Blue • 2005 - L'Università di Bologna conferisce una laurea honoris causa in Ingegneria aerospaziale a Ermanno Bazzocchi, padre dei jet d'addestramento Aermacchi MB-326 e Aermacchi MB-339 • 2008 - Il governo provvisorio del Kosovo proclama unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia, dando vita alla Repubblica del Kosovo. • 2009 - Walter Veltroni si dimette dalla carica di segretario del Partito Democratico. • 2011 - La "giornata della collera" dà il via alle sommosse popolari in Libia contro il regime di Mu'ammar Gheddafi. • 2014 - Paura su un volo dell'Ethiopian Airlines tra Addis Abeba e Roma. Il copilota dirotta l'aereo a Ginevra perché voleva chiedere asilo politico in Svizzera. È stato arrestato per sequestro di persona.

