Nasce il 17 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Nasce il 17 febbraio La lista contiene circa 750 persone Mario Hirzinger, tastierista austriaco 624 - Imperatrice Wu 1443 - Rudolf Agricola, umanista olandese 1451 - Raffaele Maffei, storico italiano 1490 - Carlo III di Borbone-Montpensier, nobile 1508 - Bernardo Salviati, condottiero italiano 1517 - Antonio Agustín, storico spagnolo 1524 - Carlo di Lorena, cardinale francese 1530 - Luigi III di Löwenstein-Wertheim 1577 - Augusto di Sassonia-Lauenburg, nobile 1581 - Fausto Poli, cardinale italiano 1591 - Jusepe de Ribera, pittore spagnolo 1605 - Luca da Reggio, pittore italiano 1653 - Arcangelo Corelli, violinista italiano 1697 - Charles de la Roche-Aymon, cardinale francese 1699 - Georg von Knobelsdorff, architetto tedesco 1704 - Giovanni Gotha-Altenburg, militare tedesco 1717 - Adam Friedrich Oeser, pittore austriaco 1723 - Lev Aleksandrovič Puškin, ufficiale russo 1723 - Tobias Mayer, astronomo tedesco 1740 - John Sullivan, politico statunitense 1740 - Horace-Bénédict de Saussure, alpinista svizzero 1742 - Dositej Obradović, scrittore serbo 1743 - François Cacault, politico francese 1743 - Saverio Landolina, archeologo italiano 1752 - Friedrich Maximilian Klinger, scrittore tedesco 1754 - Nicolas Baudin, esploratore francese 1757 - Antonio Calegari, compositore italiano 1759 - Vincenzo Chiarugi, medico italiano 1765 - James Ivory, astronomo scozzese 1767 - Antonio Busca 1769 - Joseph Varin, gesuita francese 1769 - Johannes Baptista von Albertini, botanico tedesco 1772 - Angelo Pezzana, storico italiano 1774 - Mihail Lewicki, cardinale polacco 1778 - Vincenzo Pucitta, compositore italiano 1781 - Gustavo d'Assia-Homburg 1781 - René Laennec, medico francese 1783 - Sergej Sergeevič Golicyn, ufficiale russo 1792 - Karl von Baer, biologo tedesco 1794 - Karel Presl, botanico ceco 1795 - Gian Battista Rini, chirurgo italiano 1796 - Frederick W. Beechey, cartografo inglese 1796 - Giovanni Pacini, compositore italiano 1796 - Philipp Franz von Siebold, botanico tedesco 1797 - Heinrich Steinweg, pianista tedesco 1801 - Antonio Provolo, presbitero italiano 1803 - Edgar Quinet, politico francese 1804 - Louis de Carné, politico francese 1810 - Alfred Guillard, museologo francese 1814 - Giacomo Astengo, politico italiano 1815 - Giuseppe Finzi, politico italiano 1817 - Angiolo Tricca, illustratore italiano 1817 - Édouard Thilges, politico lussemburghese 1817 - Guglielmo III dei Paesi Bassi 1819 - Philipp Jaffé, storico tedesco 1820 – Elzéar Taschereau, cardinale canadese 1820 - Henri Vieuxtemps, violinista belga 1821 - Enrichetta Caracciolo, scrittrice italiana 1821 - Lola Montez, attrice irlandese 1822 - Paola di Braganza, nobile brasiliana 1827 - Maria Francesca Rossetti, critica letteraria inglese 1827 - Manuel Villacampa del Castillo, generale spagnolo 1832 - William Keay, calciatore scozzese 1833 - Angelo Martinengo di Villagana, politico italiano 1836 - Gustavo Adolfo Bécquer, scrittore spagnolo 1837 - Pierre Auguste Cot, pittore francese 1844 - Giorgio Sonnino, politico italiano 1845 - Antonia di Braganza, principessa portoghese 1845 - Ernesto Padova, matematico italiano 1845 - Pilotell, disegnatore francese 1848 - Giuseppe Franchi-Verney, scrittore italiano 1850 - Georg Gaffky, medico tedesco 1851 - Jules Röthlisberger, ingegnere svizzero 1853 - Jaroslav Vrchlický, editore ceco 1854 - Friedrich Alfred Krupp, imprenditore tedesco 1855 - Beauchamp Duff, generale britannico 1855 - Otto Liman von Sanders, generale tedesco 1856 - J. H. Rosny aîné, scrittore belga 1857 - Johannes Abromeit, botanico tedesco 1858 - Vincenzo Ferroni, compositore italiano 1858 - Rocco Lentini, pittore italiano 1860 - Jean de Francqueville, pittore francese 1860 - Kate Bruce, attrice statunitense 1860 - Teodoro Mayer, politico italiano 1860 - Tom Seeberg, tiratore norvegese 1861 - Elena Pyrmont, nobile tedesca 1862 - Eugen Schmidt, atleta danese 1862 - Gustave Glotz, storico francese 1862 - Ōgai Mori, scrittore giapponese 1863 - Milovan Milovanović, politico serbo 1863 - Fëdor Sologub, scrittore russo 1864 - Banjo Paterson, giornalista australiano 1864 - Francesco Todaro, politico italiano 1864 - Josef Murgaš, presbitero slovacco 1865 - Giuseppe Simili, giornalista italiano 1865 - Ernst Troeltsch, storico tedesco 1868 - Félix Díaz, politico messicano 1868 - Pavel Huyn, arcivescovo cattolico ceco 1869 - Melville Stewart, attore inglese 1869 - Gago Coutinho, aviatore portoghese 1870 - Georgij Apollonovič Gapon, politico russo 1871 - Jovan Dučić, scrittore serbo 1872 - Giuseppe Gaudenzi, politico italiano 1873 - Alberto La Pegna, politico italiano 1874 - Thomas J. Watson, manager statunitense 1875 - Adolph Weber, atleta tedesco 1875 - Luisa di Danimarca, principessa danese 1877 - Adelaide Ametis, pittrice italiana 1877 - André Maginot, politico francese 1877 - Isabelle Eberhardt, scrittrice svizzera 1878 – Paul Häberlin, filosofo svizzero 1879 - Raffaello De Rensis, musicologo italiano 1880 - Ernest Linton, calciatore canadese 1880 - Giovanni Díaz Nosti, presbitero spagnolo 1880 - Theodore Gross, ginnasta statunitense 1881 - Gustavino, illustratore italiano 1881 - Mary Breckinridge, infermiera statunitense 1883 - George Edwin Cooke, calciatore statunitense 1883 - Willard Schrader, ginnasta statunitense 1884 - Emilio Mantelli, pittore italiano 1884 - Reinier Beeuwkes, calciatore olandese 1884 - Salomon Zeldenrust, schermidore olandese 1885 - Murray Marble, scacchista statunitense 1885 - Romano Guardini, scrittore italiano 1885 - Umberto Merlin, politico italiano 1886 - Amerigo Crispo, politico italiano 1887 - Joseph Bech, politico lussemburghese 1887 - Leevi Madetoja, compositore finlandese 1888 - Hans Blüher, giornalista tedesco 1888 - Otto Stern, fisico tedesco 1888 - Ronald Knox, scrittore britannico 1888 - Vincenzo Bellezza, musicista italiano 1890 - Gustave Buchard, schermidore francese 1890 - Ronald Fisher, biologo britannico 1891 - Adolf Fraenkel, matematico tedesco 1891 - J. Harold Murray, baritono statunitense 1891 - Willi Fick, calciatore tedesco 1892 - Maria Jacobini, attrice italiana 1892 - Josyp Slipyj, cardinale ucraino 1893 - Ezio Cortesia, ciclista italiano 1893 - Alfredo Montori, scenografo italiano *1894 - Nuccio Fiorda, compositore italiano 1896 - Alfredo Guida, editore italiano 1896 - Isidoro La Bruna, calciatore italiano 1896 - Eugenio Artom, politico italiano 1897 - Pedro Beltrán Espantoso, politico peruviano 1899 - Edoardo Colombo, calciatore italiano 1899 - Zaccaria Negroni, politico italiano 1899 - Giulio Panicali, attore italiano 1900 - Richard Gedlich, calciatore tedesco 1900 - Janko Rodin, calciatore jugoslavo 1901 - Helmut Kahl, pentatleta tedesco 1901 - Ugo Morin, matematico italiano 1901 - Carlo Capra, pianista italiano 1901 - Fulvio Zamponi, politico italiano 1902 - Lojze Bratuž, compositore sloveno 1902 - Luigi Migliavacca, pittore italiano 1903 - Sadegh Hedayat, scrittore iraniano 1903 - Nikifor Tarasovič Vasjanka, editore russo 1904 - Milton R. Krasner, fotografo statunitense 1904 - Hans Morgenthau, politologo statunitense 1904 - Erna Sondheim, schermitrice tedesca 1905 - Pietro Ceccato, imprenditore italiano 1905 - Osvald Käpp, lottatore estone 1905 - Rózsa Péter, matematica ungherese 1906 - Mary Brian, attrice statunitense 1906 - Galo Plaza, politico ecuadoriano 1906 - Osvaldo Valenti, attore italiano 1907 - Giovanni Faccenda, calciatore italiano 1907 - Gerhard Hirschfelder, presbitero tedesco 1908 - Ferenc Fleck, scacchista ungherese 1908 - Jacobus van Egmond, ciclista olandese 1908 - Théodore Nouwens, calciatore belga 1908 - Yves Renouard, storico francese 1908 - Bo Yibo, politico cinese 1909 - Gertrude Abercrombie, pittrice statunitense 1909 - Marc Lawrence, attore statunitense 1909 - Arturo Michelini, politico italiano 1909 - Jef Scherens, pistard belga 1910 - Cecilia Eusepi, italiana 1910 - Arthur Hunnicutt, attore statunitense 1910 - Achille Rigamonti, politico italiano 1910 - Dallas Bixler, ginnasta statunitense 1910 - Marc Lawrence, attore statunitense 1911 - Robert Nünlist, ufficiale svizzero 1911 - Giorgio Prosperi, regista italiano 1911 - Margaret St. Clair, scrittrice statunitense 1912 - Otto Bökle, calciatore tedesco 1912 - Anna Maria Dossena, attrice italiana 1912 - Andre Norton, scrittrice statunitense 1912 - Antonino Pinci, arcivescovo italiano 1912 - Tommy Wood, motociclista britannico 1913 - Roberto Battaglia, storico italiano 1913 - Wallace H. Coulter, inventore statunitense 1913 - David Duncan, scrittore statunitense 1913 - Gustav Lehner, calciatore croato 1913 - René Leibowitz, musicista francese 1914 - Arthur Kennedy, attore statunitense 1914 - Wayne Morris, attore statunitense 1914 - René Vietto, ciclista francese 1915 - Mariangelo da Cerqueto, scrittore italiano 1915 - Franco Vegliani, giornalista italiano 1916 - Vivian McGrath, tennista australiano 1916 - Aleksandr Obolenskij, aviatore britannico 1916 - Helmut Schubert, calciatore tedesco 1916 - Raf Vallone, attore italiano 1916 - Karl Wald, arbitro di calcio tedesco 1917 - Albert Lester Lehninger, biochimico statunitense 1917 - Joseph Aloysius Sullivan, funzionario statunitense 1918 - Leila Mourad, cantante e attrice egiziana 1919 - Kathleen Freeman, attrice statunitense 1919 - Joe Hunt, tennista statunitense 1920 - Ivo Caprino, regista norvegese 1920 - Eugenio Carmi, pittore italiano 1920 - Antonio Covolo, ciclista italiano 1920 - Curt Swan, fumettista statunitense 1921 - Matteo Matteotti, politico italiano 1921 - Martina von Trapp, cantante austriaca 1922 - Giovanni Borin, calciatore italiano 1922 - Angelo Cesselon, pittore italiano 1922 - Ray Kuka, cestista statunitense 1922 - Mario Lodi, scrittore italiano 1922 - Giuliana Donati Petténi, scrittrice italiana 1922 - Adalberto Sifredi, calciatore argentino 1923 - Giuseppe Ajmone, pittore italiano 1923 - John Marco Allegro, docente britannico 1923 - Ninu Calleja, calciatore maltese 1923 - Giovanni Consiglio, tenore italiano 1923 - Buddy DeFranco, clarinettista statunitense 1923 - Jun Fukuda, regista giapponese 1924 - Raimon Carrasco, imprenditore spagnolo 1924 - Giulio Donnini, attore italiano 1924 - Bruno Kessler, politico italiano 1924 - Ferdinando Terruzzi, ciclista italiano 1924 - Mario Uggeri, fumettista italiano 1924 - Gevork Vartanian, agente segreto russo 1924 - Aksel Wiin-Nielsen, meteorologo danese 1925 - Ron Goodwin, musicista britannico 1925 - Hal Holbrook, attore statunitense 1925 - Erich Retter, calciatore tedesco 1925 - Ken Wiesner, atleta statunitense 1926 - Albert Brenner, scenografo statunitense 1926 - Jeremy Slate, attore statunitense 1926 - Tullio Zuppet, calciatore italiano 1927 - Juan Almeida Bosque, politico cubano 1927 - Sergio Sega, calciatore italiano 1928 - Conor Fahy, filologo britannico 1928 - Renato Scala, scrittore italiano 1929 - Emanuele Dalla Fontana, calciatore italiano 1929 - Alejandro Jodorowsky, scrittore cileno 1929 - Omar Monza, cestista argentino 1929 - Chaim Potok, rabbino statunitense 1929 - Miguel Angel Repetto, fumettista argentino 1929 - Patricia Routledge, attrice britannica 1929 - Giorgio Vestri, politico italiano 1930 - Sergio Campanato, matematico italiano 1930 - Gene Dyker, cestista statunitense 1930 - Giovanni Ferraro, calciatore italiano 1930 - Ruth Rendell, scrittrice britannica 1930 - Basava Premanand, divulgatore scientifico indiano 1931 - Alfio Balbiano, calciatore italiano 1931 - Mario Medas, attore italiano 1931 - Yves Pouliquen, saggista francese 1933 - Craig Thomas, politico statunitense 1934 - Alan Bates, attore britannico 1934 - Anner Bijlsma, violoncellista olandese 1934 - Romano Farinelli, calciatore italiano 1934 - Barry Humphries, attore australiano 1934 - Giovanni Mialich, calciatore italiano 1934 - Bengt Nilsson, atleta svedese 1935 - Silvano Larini, architetto italiano 1935 - Gianpiero Mangiarotti, calciatore italiano 1935 - Christina Pickles, attrice inglese 1935 - Bob Santini, cestista statunitense 1936 – Ercole, genio 1936 - Stacey Arceneaux, cestista statunitense 1936 - Jim Brown, attore statunitense 1936 - Joe Haverty, calciatore irlandese 1937 - Shun'ya Itō, regista giapponese 1937 - Willi Koslowski, calciatore tedesco 1937 - Carla Macelloni, attrice italiana 1937 - Hans Mathisen, calciatore norvegese 1937 - Yvonne Sassinot de Nesle, costumista francese 1937 - Benjamin Whitrow, attore britannico 1938 - Péter Bakonyi, schermidore ungherese 1938 - Jorge Humberto Raggi, calciatore portoghese 1938 - Saul Malatrasi, calciatore italiano 1938 - Dario Penne, attore italiano 1939 - Mary Ann Mobley, attrice statunitense 1939 - Luigi Tonani, calciatore italiano 1940 - Italo Del Negro, calciatore italiano 1940 - Vicente Fernández, , attore messicano 1940 - Willi Holdorf, atleta tedesco 1940 - Andrzej Kotkowski, regista polacco 1940 - Gene Pitney, cantante statunitense 1940 - Loveleen Tandan, regista indiana 1941 - Herbie Lewis, contrabbassista statunitense 1941 - Julia McKenzie, attrice inglese 1942 - Iolu Abil, politico vanuatuano 1942 - Enrico Ferri, politico italiano 1942 - Dieter Laser, attore tedesco 1942 - Huey Newton, attivista statunitense 1942 - Paul Polansky, scrittore statunitense 1942 - Augusto Ponzio, filosofo italiano 1942 - Marino Rossetti, calciatore italiano 1942 - Alexandre Baptista, calciatore portoghese 1943 - Renato Caocci, calciatore italiano 1943 - Romano Cazzaniga, calciatore italiano 1943 - Germana Francioli, attrice italiana 1943 - Franco Javarone, attore italiano 1943 - Gérard Rinaldi, attore francese 1944 - Francesco Gnerre, saggista italiano 1944 - Idriz Hošić, calciatore jugoslavo 1944 - Karl Jenkins, musicista gallese 1944 - Francesco Vidic, pittore italiano 1944 - Neil Young, calciatore inglese 1945 - Daniel Cantillon, schermidore statunitense 1945 - Brenda Fricker, attrice irlandese 1945 - Salvatore Grillo, politico italiano 1945 - Bernard Rapp, regista francese 1945 - Anatolij Šul'ženko, calciatore sovietico 1946 - Alice Dona, cantautrice francese 1946 - André Dussollier, attore francese 1946 - John Kirkbride, cantante britannico 1946 - Shahrnush Parsipur, scrittrice iraniana 1946 - Kjell-Erik Ståhl, atleta svedese 1946 - Valdomiro, calciatore brasiliano 1947 - Luigi Abete, banchiere italiano 1947 - Giuseppe Ardizzone, atleta italiano 1947 - Ido Sgrazzutti, calciatore italiano 1948 - Valentin Ceaușescu, fisico rumeno 1948 - Rick Majerus, allenatore di basket statunitense 1948 - José José, cantante messicano 1949 - Gianni Belleno, batterista italiano 1949 - Fred Frith, compositore inglese 1949 - Jeffrey Simpson, giornalista canadese 1950 - Ernesto Bergamasco, pugile italiano 1950 - Massimo De Luca, giornalista italiano 1950 - Rickey Medlocke, chitarrista statunitense 1950 - Rod Smallwood, manager britannico 1951 - Katia Bellillo, politica italiana 1951 - Octavian Bellu, ginnasta romeno 1951 - Roland Collombin, sciatore svizzero 1951 - Hubert Corbin, scrittore francese 1951 - Alessio Gelsini Torresi, fotografo italiano 1951 - Barzan Ibrahim al-Tikriti, agente segreto iracheno 1951 - Don Woods, giocatore football statunitense 1952 - Randy Forbes, politico statunitense 1952 - José Ignacio Oñaederra, calciatore spagnolo 1952 - Sombath Somphone, ambientalista laotiano 1953 - Becky Ann Baker, attrice statunitense 1953 - Pertti Karppinen, canottiere finlandese 1953 - Marina Silvestri, giornalista italiana 1954 - Miki Berkovich, cestista israeliano 1954 - Don Coscarelli, regista statunitense 1954 - Rene Russo, attrice statunitense 1955 - Mo Yan, scrittore cinese 1955 - Benedetta Buccellato, attrice italiana 1955 - Francesco Cavina, vescovo cattolico italiano 1955 - Erasmo D'Angelis, politico italiano 1955 - Francisco Chagas Eloia, calciatore brasiliano 1955 - Alberto Ferrarini, chitarrista italiano 1955 - Marcelo Trobbiani, calciatore argentino 1955 - Marcello Veneziani, giornalista italiano 1955 - Masao Yoshida, ingegnere giapponese 1956 - Noga Alon, matematico israeliano 1956 - Peter Gunterberg, cestista svedese 1956 - Richard Karn, attore statunitense 1956 - Nicodemo Oliverio, politico italiano 1956 - Éric Pécout, calciatore francese 1956 - Malcolm Wilson, pilota di rally britannico 1957 - Federica Dassù, golfista italiana 1957 - Loreena McKennitt, cantautrice canadese 1957 - Alessandro Profumo, banchiere italiano 1957 - Laura Puppato, politica italiana 1958 - Serhij Baltača, calciatore sovietico 1958 - Milton Fernández, attore uruguaiano 1958 - Andrea Fluttero, politico italiano 1958 - Peter Palúch, calciatore cecoslovacco 1958 - Vasil Ruci, calciatore albanese 1959 - Germano Bonazzi, fumettista italiano 1959 - Mike Coughlan, progettista britannico 1959 - Rowdy Gaines, nuotatore statunitense 1959 - Benkali Kaba, cestista francese 1959 - Petros Michos, calciatore greco 1959 - Giovanna Sorbi, pianista italiana 1960 - Rodolfo Bisatti, regista italiano 1960 - Hermann Joha, produttore tedesco 1961 - Ariane Ehrat, sciatrice svizzera 1961 - Daniele Falleri, regista italiano 1961 - Jens Howe, schermidore tedesco 1961 - Thomas Kemenater, sciatore italiano 1961 - Andrej Korotaev, storico russo 1961 - Guy McIntyre, giocatore football statunitense 1961 - Zoran Radović, cestista jugoslavo 1961 - Panna Rittikrai, attore thailandese 1962 - Samuel Bayer, regista statunitense 1962 - Serge Brammertz, magistrato belga 1962 - Suzan DelBene, politica statunitense 1962 - Antonello Giacomelli, politico italiano 1962 - Hennie Meijer, calciatore olandese 1962 - Christian Orlainsky, sciatore austriaco 1962 - Lou Diamond Phillips, attore statunitense 1963 - Michael Jordan, cestista statunitense 1963 - Guido De Luigi, pallavolista italiano 1963 - Jeffrey Foree, calciatore a 5 olandese 1963 - Jen-Hsun Huang, manager taiwanese 1963 - Bernard McNally, calciatore nordirlandese 1963 - Mai Shanley, modella statunitense 1963 - Gellert Tamas, giornalista svedese 1963 - Larry the Cable Guy, attore statunitense 1964 - Raúl Avilés, calciatore ecuadoriano 1964 - Fabrizio D'Aloia, ingegnere italiano 1964 - Jim Jordan, politico statunitense 1964 - Thierry Laurey, calciatore francese 1964 - Enrico Lucci, giornalista italiano 1964 - Mike Painter, organista italiano 1965 - Toshiyuki Arakaki, motociclista giapponese 1965 - Michael Bay, regista statunitense 1965 - Jonathan Breck, attore statunitense 1965 - Rosita Celentano, attrice italiana 1965 - Mitsuru Fukikoshi, attore giapponese 1965 - Leonardo Pieraccioni, attore italiano 1965 - Nazim Süleymanov, calciatore azero 1966 - Quorthon, cantante svedese 1966 - Artan Bano, calciatore albanese 1966 - Ronny Bayer, cestista belga 1966 - Anna Ferruzzo, attrice italiana 1966 - Giannīs Kalitzakīs, calciatore greco 1966 - Albert Lanièce, politico italiano 1966 - Michael LePond, bassista statunitense 1966 - Zbigniew Pawela, calciatore a 5 polacco 1966 - Denez Prigent, cantautore francese 1966 - Robert Reid, copilota di rally scozzese 1966 - Luc Robitaille, hockeista canadese 1966 - Michel Sauthier, calciatore svizzero 1966 - Jákup Simonsen, calciatore faroese 1966 - Atle Skårdal, sciatore norvegese 1966 - Alberto Toso Fei, giornalista italiano 1967 - Gary Fleming, calciatore nordirlandese 1967 - Mike Higgins, cestista statunitense 1967 - Roberto Sighel, pattinatore italiano 1968 - Wuerkaixi, attivista cinese 1968 - Cheong Chau, calciatore a 5 hongkonghese 1968 - Jérôme Gnako, calciatore francese 1968 - Marco Marsilio, politico italiano 1968 - Mainoumi Shuhei, lottatore di sumo giapponese 1968 - Giuseppe Signori, calciatore italiano 1969 - Sergio Berti, calciatore argentino 1969 - Levon Kirkland, giocatore football statunitense 1969 - Răzvan Lucescu, calciatore rumeno 1969 - Tony Underwood, rugbista e aviatore britannico 1969 - Marzena Wysocka, atleta polacca 1970 - Yari Allnutt, calciatore statunitense 1970 - Philippe Bernat-Salles, rugbista francese 1970 - Mario Calabresi, giornalista italiano 1970 - Thomas Frischknecht, ciclista svizzero 1970 - Aleksej Gerasimenko, calciatore russo 1970 - Marcela Kalistová, cestista slovacca 1970 - Tommy Moe, sciatore statunitense 1970 - Kenneth Nysæther, calciatore norvegese 1970 - Dominic Purcell, attore britannico 1970 - Hiroaki Samura, fumettista giapponese 1971 - Carlos Gamarra, calciatore paraguaiano 1971 - Ilija Ivić, calciatore serbo 1971 - Clinton Larsen, calciatore sudafricano 1971 - SaRenna Lee, attrice pornografica statunitense 1971 - Arnaud Petit, alpinista francese 1971 - François Petit, attore statunitense 1971 - Denise Richards, attrice statunitense 1971 - Monica Roccaforte, pornostar ungherese 1971 - Vasil Spassov, scacchista bulgaro 1972 - YUKI, cantante giapponese 1972 - Billie Joe Armstrong, cantautore statunitense 1972 - Lloy Ball, pallavolista statunitense 1972 - Helge Brendryen, sciatore norvegese 1972 - Philippe Candeloro, pattinatore francese 1972 - Kinga Czigány, canoista ungherese 1972 - Massimiliano Fanesi, calciatore italiano 1972 - William Floyd, giocatore football statunitense 1972 - Taylor Hawkins, batterista statunitense 1972 - Cezary Kucharski, calciatore polacco 1972 - Luca Marelli, arbitro di calcio italiano 1972 - Valeria Mazza, showgirl argentina 1972 - Elena Minaeva, cestista russa 1972 - Nani Roma, pilota di rally spagnolo 1973 - Drew Barry, cestista statunitense 1973 - Goran Bunjevčević, calciatore serbo 1973 - Raphaël Ibañez, politico francese 1973 - Kent Karlsen, calciatore norvegese 1973 - David McIntosh, calciatore venezuelano 1973 - Massimo Pauletto, architetto italiano 1974 - Al-Muhtadee Billah 1974 - Frédéric Bolley, pilota motociclistico francese 1974 - Edvin Marton, violinista ungherese 1974 - Joy McNichol, cestista canadese 1974 - Maria Monsè, attrice italiana 1974 - Kaoru Niikura, chitarrista giapponese 1974 - Jerry O'Connell, attore statunitense 1975 - Wish Bone, rapper statunitense 1975 - Ronald Brunmayr, calciatore austriaco 1975 - Steve Hansell, cestista britannico 1975 - Michiko Kichise, attrice giapponese 1975 - Harisu, cantante, attrice sudcoreana 1975 - Rafael Mea Vitali, calciatore venezuelano 1975 - Laura Squizzato, giornalista italiana 1975 - Silvia Squizzato, giornalista italiana 1975 - Cláudia das Neves, cestista brasiliana 1976 - Edmilson Alves, calciatore brasiliano 1976 - Svein Berge, cantante norvegese 1976 - Kelly Carlson, attrice statunitense 1976 - Đuro Ostojić, cestista montenegrino 1976 - Peter Robertson, triatleta australiano 1977 - Erin Cardillo, attrice statunitense 1977 - Siniša Dobrasinović, calciatore montenegrino 1977 - Brandy Reed, cestista statunitense 1977 - Martín Rivas, calciatore uruguaiano 1978 - Laura Agea, politica italiana 1978 - Amir Hadad, tennista israeliano 1978 - Ashton Holmes, attore statunitense 1978 - Rory Kinnear, attore britannico 1978 - Anders Nordberg, orientista norvegese 1978 - Maurizio Peccarisi, calciatore italiano 1978 - Kekko Silvestre, cantautore italiano 1979 - Xu Yunlong, calciatore cinese 1979 - HIZAKI, chitarrista giapponese 1979 - Cara Black, tennista zimbabwese 1979 - Maurizio Bobbato, atleta italiano 1979 - Eva Catherine Gardner, bassista statunitense 1979 - Jackson Hurst, attore statunitense 1979 - Juan de Dios Ibarra, calciatore messicano 1979 - Bear McCreary, musicista statunitense 1979 - Aleksey Stukas, calciatore azero 1979 - Josh Willingham, giocatore di baseball statunitense 1980 - Linor Abargil, modella israeliana 1980 - Brian Andrews, cantante statunitense 1980 - Rasim Başak, cestista azero 1980 - Zachary Bennett, attore canadese 1980 - Lucas Borges, rugbista argentino 1980 - Salvatore D'Alterio, calciatore italiano 1980 - Stefano Dacastello, atleta italiano 1980 - Eva Dyrberg, tennista danese 1980 - Aya Endō, doppiatrice giapponese 1980 - Darren Fenn, cestista statunitense 1980 - Juan Jesús Robles, calciatore spagnolo 1980 - Al Harrington, cestista statunitense 1980 - Sergiy Kukshin, pentatleta ucraino 1980 - Wolfgang Mair, calciatore austriaco 1980 - Jason Ritter, attore statunitense 1980 - Klemi Saban, calciatore israeliano 1980 - Alvon Schwedler, calciatore cileno 1981 - Federico Bobba, hockeista italiano 1981 - Tiberiu Bălan, calciatore rumeno 1981 - Bernhard Eisel, ciclista austriaco 1981 - Joseph Gordon-Levitt, attore statunitense 1981 - John Hassall, bassista britannico 1981 - Paris Hilton, attrice statunitense 1981 - Pontus Segerström, calciatore svedese 1981 - Gennaro Volpe, calciatore italiano 1981 - Paul Wasicka, giocatore di poker statunitense 1982 - Vanessa Atler, ginnasta statunitense 1982 - Thimothée Atouba, calciatore camerunese 1982 - Brooke D'Orsay, attrice canadese 1982 - Franciel Rodrigo Hengemühle, calciatore brasiliano 1982 - Tomáš Hrdlička, calciatore ceco 1982 - Eunice Jepkorir, atleta keniota 1982 - Adriano Leite Ribeiro, calciatore brasiliano 1982 - Nicolás Medina, calciatore argentino 1982 - Daniel Merriweather, cantautore australiano 1982 - Janvier Ndikumana, calciatore burundese 1982 - Marco Passera, cestista italiano 1982 - Guy Shepherdson, rugbista a 15 australiano 1982 - Gustavo Sondermann, pilota automobilistico brasiliano 1982 - Irena Więckowska, schermitrice polacca 1983 - Abbey Brooks, attrice pornografica statunitense 1983 - Gérald Cid, calciatore francese 1983 - Toni Dijan, cestista croato 1983 - Émilie Fer, canoista francese 1983 - Mohammad Massad, calciatore saudita 1983 - Fëdor Nemirovič, schermidore bielorusso 1983 - Chelsea Newton, cestista statunitense 1983 - Kevin Rudolf, cantante statunitense 1983 - Alain Schultz, calciatore svizzero 1983 - Bruno Amaro Sousa, calciatore portoghese 1984 - Jennifer Fleischer, cestista statunitense 1984 - Marcin Gortat, cestista polacco 1984 - Jones Joubert, calciatore seychellese 1984 - Kenta Kamakari, attore giapponese 1984 - Iacopo La Rocca, calciatore italiano 1984 - Kurt Looby, cestista antiguo-barbudano 1984 - Julija Merkulova, pallavolista russa 1984 - Azman Ilham Noor, calciatore bruneiano 1984 - Walter Proch, ciclista italiano 1985 - Pape-Philippe Amagou, cestista francese 1985 - Mario Bolatti, calciatore argentino 1985 - Idong Ibok, cestista nigeriano 1985 - Anders Jacobsen, sciatore norvegese 1985 - Ion Vélez, calciatore spagnolo 1986 - Metodi Ananiev, pallavolista bulgaro 1986 - Chiara Boggiatto, nuotatrice italiana 1986 - Martina Carletti, attrice italiana 1986 - Grigoriy Dobrygin, attore russo 1986 - Joey O'Brien, calciatore irlandese 1986 - Steven Old, calciatore neozelandese 1986 - Nathan Roberts, pallavolista australiano 1986 - Jesús Rodríguez, wrestler statunitense 1986 - Marko Stanković, calciatore austriaco 1986 - Josephine Terlecki, atleta tedesca 1987 - Eliran Atar, calciatore israeliano 1987 - Thomas Ayasse, calciatore francese 1987 - Brodie Dupont, hockeista canadese 1987 - AlFrost, attore statunitense 1987 - Slobodan Janjić, calciatore a 5 serbo 1987 - Sam Jenkins, calciatore neozelandese 1987 - Joe Jensen, hockeista statunitense 1987 - Maria Kamiyama, modella giapponese 1987 - Peter Oldring, attore canadese 1987 - Miral Samardžič, calciatore sloveno 1987 - Arisa Takada, pallavolista giapponese 1987 - Ante Tomić, cestista croato 1987 - Faton Toski, calciatore tedesco 1987 - Tiquan Underwood, giocatore football statunitense 1987 - Tando Velaphi, calciatore australiano 1988 - Daniel Georgievski, calciatore macedone 1988 - Arin Ilejay, batterista statunitense 1988 - Natascha Kampusch 1988 - Case Keenum, giocatore football statunitense 1988 - Vasyl' Lomačenko, pugile ucraino 1988 - Francesca Soro, calciatrice italiana 1988 - Daniils Turkovs, calciatore lettone 1989 - Wang Gang, calciatore cinese 1989 - Rebecca Adlington, nuotatrice britannica 1989 - Paolino Ambrosino, giocatore di baseball italiano 1989 - Christofer Eriksson, biatleta svedese 1989 - David Maneiro, calciatore andorrano 1989 - Stacey McClean, attrice britannica 1989 - Chord Overstreet, attore, statunitense 1989 - Bernardo Tengarrinha, calciatore portoghese 1989 - Jeremy Stewart, giocatore football statunitense 1990 - Attila Fiola, calciatore ungherese 1990 - Brad McDonald, calciatore papuano 1990 - DeAngelo Casto, cestista statunitense 1990 - Edin Višća, calciatore bosniaco 1990 - Eleonora Binazzi, calciatrice italiana 1990 - Marianne St-Gelais, pattinatrice canadese 1990 - Rúben Ferreira, calciatore portoghese 1990 - Stephan Feck, tuffatore tedesco 1991 - Andrea Saino, attore italiano 1991 - Bonnie Wright, attrice britannica 1991 - Ed Sheeran, cantautore britannico 1991 - Jonny Mosquera, calciatore colombiano 1991 - Marco D'Alessandro, calciatore italiano 1991 - Marvin Sordell, calciatore inglese 1991 - Phil Pressey, cestista statunitense 1991 - Regina George, atleta statunitense 1991 - Riccardo Pinelli, pallavolista italiano 1991 - Taylor Gabriel, giocatore football statunitense 1992 - Denis Prychynenko, calciatore tedesco 1992 - Francesco Ardizzone, calciatore italiano 1992 - Jacopo Bonanni, doppiatore italiano 1992 - Leroy Mathiot, calciatore seychellese 1992 - Liam Bertazzo, ciclista italiano 1992 - Matías Orihuela, calciatore argentino 1992 - Meaghan Martin, attrice statunitense 1992 - Molly Kreklow, pallavolista statunitense 1992 - Monika Grigalauskytė, cestista lituana 1992 - Motaz Hawsawi, calciatore saudita 1992 - Stephanie Salas, pallavolista portoricana 1993 - Abdullah Jaber, calciatore palestinese 1993 - Devin Logan, sciatrice statunitense 1993 - Elhaida Dani, cantante albanese 1993 - Emil Jonassen, calciatore norvegese 1993 - Harrison Mojica, calciatore colombiano 1993 - Jannes Vansteenkiste, calciatore belga 1993 - Marc Márquez, pilota motociclistico spagnolo 1993 - Matej Rojc, cestista sloveno 1993 - Nick Boyle, giocatore football statunitense 1993 - Nicola Leali, calciatore italiano 1993 - Philip Wiegratz, attore tedesco 1993 - Sam Oldham, ginnasta britannico 1994 - Eri Hozumi, tennista giapponese 1994 - Kyle Ebecilio, calciatore olandese 1994 - Neilton, calciatore brasiliano 1994 - Nikola Žižić, cestista montenegrino 1994 - Willyan da Silva Barbosa, calciatore brasiliano 1995 - Alun Evans, calciatore neozelandese 1995 - Brandon Brosher, giocatore di baseball statunitense 1995 - Madison Keys, tennista statunitense 1995 - Marvin da Graça, calciatore lussemburghese 1995 - Stéphane Sparagna, calciatore francese 1996 - Elisa Zanette, pallavolista italiana 1996 - Erika Fasana, ginnasta italiana 1996 - Sasha Pieterse, attrice sudafricana 1997 - Derrick Jones, cestista statunitense 1997 - Flaminia Simonetti, calciatrice italiana 1999 - Alex De Minaur, tennista australiano tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: