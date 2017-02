Accade il 18 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Ascolta questo testo

Ascolta questo testo Stampa

Stampa E-mail Accade il 18 febbraio Il 18 febbraio è il 49º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 316 giorni alla fine dell'anno (317 negli anni bisestili) • 1248 – Sconfitta dell'Imperatore Federico II di Svevia nella Battaglia di Parma (XIII secolo) • 1478 – Giorgio, Duca di Clarence, condannato per tradimento nei confronti del fratello maggiore Edoardo IV d'Inghilterra, viene giustiziato nella Torre di Londra • 1685 – Fort St. Louis viene fondata da un francese a Matagorda Bay, costituirà le basi delle pretese francesi sul Texas • 1814 – Battaglia di Montereau • 1861- A Montgomery (Alabama) Jefferson Davis si insedia come primo e unico presidente degli Stati Confederati d'America. • 1861- Vittorio Emanuele II di Savoia convoca il primo parlamento del Regno d'Italia • 1865 – Gli elettori del Delaware rigettano il XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e scelgono di continuare a praticare la schiavitù. (Il Delaware ratificherà l'emendamento il 12 febbraio 1901) • 1885 – Viene pubblicato Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain • 1911 – Il primo volo ufficiale trasportante posta aerea viene effettuato a Allahabad, India Britannica, quando Henri Pequet, un pilota di 23 anni, consegna 6.500 lettere aNaini, a circa 10 km di distanza • 1912 – Nasce l'Unione Sportiva Alessandria Calcio 1912 • 1913 – Raymond Poincaré diventa presidente della Francia • 1925 - Giovanni Treccani fonda l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, l'istituto pubblicherà, dal 1929 al 1937, l'Enciclopedia Italiana, costituita da 35 volumi di testo e uno di indici. Sarà la prima grande enciclopedia biografica italiana. • 1929 – Vengono annunciati i primi Academy Awards • 1930 – Il pianeta Plutone viene scoperto da Clyde Tombaugh • 1932 – Il Giappone dichiara la Manciuria indipendente dalla Cina • 1943 – I Nazisti arrestano i membri del movimento della Rosa Bianca • 1948 – Eamon de Valera si dimette da Presidente d'Irlanda • 1952 – La Grecia e la Turchia entrano a far parte della NATO (Organizzazione del Trattato Nord Atlantico) dando vita al primo allargamento dalla data della fondazione. • 1953- Lucille Ball e Desi Arnaz firmano un contratto da 8 milioni di dollari per continuare la serie televisiva I Love Lucy fino al 1955. • 1953- Unione europea: nell'ambito della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio viene aperto il mercato del carbone • 1960 – Si aprono a Squaw Valley, in California, gli VIII Giochi olimpici invernali • 1965 – Il Gambia ottiene l'indipendenza dal Regno Unito • 1972 – La Corte Suprema della California annulla la pena di morte nello Stato e commuta tutte le sentenze dei reclusi nel braccio della morte in ergastoli • 1977 – Il veicolo di test dello Space Shuttle Enterprise effettua il suo primo volo fissato al dorso di un Boeing 747 • 1984 – Viene firmato l'accordo di villa Madama, il nuovo concordato tra Italia e Santa Sede • 1995 – Massimo Moratti acquista la società sportiva "FC Internazionale", riportandola in famiglia visto che era già stata di proprietà del padre Angelo negli anni sessanta. • 1998 – Due separatisti bianchi vengono arrestati in Nevada e accusati di progettare un attacco biologico alla Metropolitana di New York • 2001 – L'agente dell'FBI Robert Hanssen viene arrestato e accusato di aver spiato per la Russia negli ultimi 15 anni • 2003 – A Seul uno squilibrato incendia un vagone della metropolitana, causando circa 150 morti • 2004- Circa 300 persone, tra cui quasi 200 soccorritori, muoiono nei pressi di Neyshabur in Iran, quando un treno merci che trasporta zolfo, petrolio e fertilizzante prende fuoco ed esplode. • 2004- Italia: Arrestato Giuseppe Morabito, capo della 'ndrangheta calabrese, dopo 12 anni di latitanza • 2008 – A Pellaro (Reggio Calabria), i reparti del ROS arrestano il boss della ndrangheta Pasquale Condello, detto il Supremo, dopo 18 anni di latitanza. tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. Grazie Per esprimere un commento, è sufficiente registrarsi Nome utente Password Password dimenticata? Nome utente dimenticato? Registrati Gli articoli pubblicati sono espressioni dei singoli estensori e si declina ogni responsabilità sul loro contenuto. Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica ilprimato@ilprimato.com

Link consigliati Fedam

Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Federazione Abruzzo Molise delle Banche di Credito Cooperativo Maico

Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio Maico, apparecchi acustici, sentire bene è vivere meglio PASQUALE SCARPITTI

Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Pasquale Scarpitti giornalista poeta letterato nato a Castel di Sangro vissuto a Pescara Abruzzo. Per ogni visitatore viene conteggiato solo il primo ingresso Calcola il giorno Giorno (1-31): Mese (1-12): Anno (es. 1960): Data inserita: Giorno della settimana: