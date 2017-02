Nasce il 18 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 18 febbraio La lista contiene circa 770 persone Riya, cantante giapponese Federica De Boni, cantante italiana 142 a.C. - Tolomeo IX, sovrano egizio 1238 - Enrico Carlotto di Sicilia 1348 - Giovanni Sercambi, scrittore italiano 1360 - Giovanni di Bicci de' Medici, banchiere italiano 1372 - Ibn Hajar al-'Asqalani, giurista arabo 1374 - Edvige di Polonia, ungherese 1404 - Leon Battista Alberti, scrittore italiano 1468 - Francesca Bentivoglio 1515 - Valerius Cordus, botanico tedesco 1516 - Maria I d'Inghilterra 1530 - Uesugi Kenshin, militare giapponese 1543 - Carlo III di Lorena, nobile 1559 - Isaac Casaubon, filologo francese 1566 - Francesco Erizzo, doge 1584 - Philippe de Carteret II 1589 - Maarten Gerritsz Vries, cartografo olandese 1602 - Per Brahe il Giovane, politico svedese 1609 - Edward Hyde, politico inglese 1615 - Maria Farnese, nobile 1626 - Francesco Redi, naturalista italiano 1632 - Giovanni Battista Vitali, violinista italiano 1634 - Louis Parrocel, pittore francese 1635 - Johan Gyllenstierna, politico svedese 1658 - Charles de Saint-Pierre, scrittore francese 1658 - Johann von Stauffenberg, arcivescovo tedesco 1675 - Ferdinando Sanfelice, nobile italiano 1677 - Jacques Cassini, astronomo francese 1686 - Pietro Ligari, pittore italiano 1692 - Johann Michael Fischer, architetto tedesco 1703 - Giuseppe Maria Brignole Sale 1715 - Eleonora Wiesenburg, nobildonna tedesca 1716 - Augustus Berkeley, nobile inglese 1716 - Gaspard Fritz, violinista svizzero 1717 - Ádám Patačić, arcivescovo croato 1729 - William Fleming, politico statunitense 1731 - Carlo Denina, storico italiano 1732 - Giovanni Borgi, artigiano italiano 1732 - Johann Christian Kittel, organista tedesco 1734 - Jean-Marie Roland, politico francese 1742 - Giovan Battista Corniani, commediografo italiano 1745 - Alessandro Volta, fisico italiano 1751 - Adolf Ulrik Wertmüller, pittore svedese 1755 - James Hamilton, VII duca di Hamilton 1770 - Christian Heinrich Rinck, organista tedesco 1772 - Gian Battista Brocchi, geologo italiano 1775 - Thomas Girtin, pittore britannico 1783 - Gabriele Rossetti, poeta italiano 1786 - Angelo Antonio Scotti, arcivescovo italiano 1788 - Giuliana Sofia di Danimarca 1795 - George Peabody, banchiere statunitense 1796 - Vincenzo Santucci, cardinale italiano 1798 - José Hilario López, politico colombiano 1802 - Gustave Leberecht Flügel, orientalista, tedesco 1807 - Lorenzo Sforza Cesarini, politico italiano 1807 - Giovanni Verità, presbitero italiano 1809 - Francisque Michel, storico francese 1817 - Lewis Addison Armistead, militare statunitense 1818 - Carlo Pulcrano, avvocato, politico italiano 1820 - Alexandre Schoenewerk, scultore francese 1822 - Giuseppe Boldini, pittore e patriota italiano 1823 - Jasper Francis Cropsey, pittore statunitense 1824 - Joseph-Antoine Boullan, presbitero francese 1825 - Mór Jókai, scrittore ungherese 1827 - Heinrich Karl Brugsch, archeologo tedesco 1827 - Filiberto Frescot, politico italiano 1830 - Lisiade Pedroni, politico italiano 1831 - Oskar von Alvensleben, pittore tedesco 1831 - Teresa Macaluso, religiosa italiana 1832 - Octave Chanute, pioniere dell'aviazione francese 1834 - Lev Ivanovič Ivanov, coreografo russo 1835 - Joseph Duc, arcivescovo, alpinista italiano 1836 - Ramakrishna, mistico indiano 1838 - Ernst Mach, filosofo austriaco 1839 - Agostino Gaetano Riboldi, cardinale italiano 1839 - Harry Seeley, paleontologo britannico 1839 - Pascual Cervera y Topete, ammiraglio spagnolo 1840 - Francesco Paternostro, politico italiano 1842 - Charles E. Smith, politico statunitense 1844 - Jacob Lüroth, matematico tedesco 1844 - Saitō Hajime, militare giapponese 1846 - Giovanni Battista Lugari, cardinale italiano 1847 - Ulrico Hoepli, editore italiano 1848 - Lorenzo Bonazzi, politico italiano 1848 - Louis Comfort Tiffany, designer statunitense 1849 - Alexander Kielland, politico norvegese 1849 - Francesco Paolo Palazzotto, architetto italiano 1849 - Jérôme Eugène Coggia, astronomo francese 1850 - George Henschel, musicista britannico 1852 - Antonio Intreccialagli, arcivescovo italiano 1853 - Ernest Fenollosa, orientalista statunitense 1853 - Francesco Torraca, politico italiano 1853 - Rita Josefa Pujalte Sánchez, religiosa spagnola 1854 - Herbert John Gladstone, politico britannico 1855 - Jean Jules Jusserand, storico francese 1855 - Antonino Liberi, ingegnere italiano 1857 - Max Klinger, pittore e scultore tedesco 1858 - Luisa Maria del Belgio, principessa belga 1859 - Luca Montuori, politico italiano 1860 - Anders Zorn, pittore svedese 1860 - Vittorio Rolandi Ricci, politico italiano 1860 - Wladimir von Gieslingen, diplomatico austriaco 1861 - Giuseppe Di Stefano Napolitani, politico italiano 1862 - Albert Welti, pittore svizzero 1862 - Ermenegildo Pistelli, presbitero italiano 1862 - Hans Larsson, accademico svedese 1864 - Arturo Triangi, politico italiano 1864 - Bolesław Twardowski, arcivescovo polacco 1867 - Diego Avarelli, magistrato italiano 1868 - Ludovico Nicola di Giura, traduttore italiano 1869 - Gabino Olaso Zabala, presbitero spagnolo 1870 - Edwin Denby, politico statunitense 1871 - George Udny Yule, statistico britannico 1871 - Harry Brearley 1872 - Matti Aikio, poeta norvegese 1872 - Carlo Alfonso Nallino, accademico italiano 1873 - Alfonso Rubilli, politico italiano 1874 - Aleksandr Čuprov, statistico russo 1874 - Jean Beauverie, botanico francese 1875 - Arnaldo Agnelli, politico italiano 1876 - Bonaventura Ibáñez, attore spagnolo 1876 - Andrea Ossoinack, politico italiano 1877 - Domenico Giuliotti, scrittore italiano 1878 - Georges Fleury, ciclista francese 1879 - Luigi Gurakuqi, politico albanese 1880 - Webster Cullison, regista statunitense 1882 - Anna Schäffer, santa 1882 - Jacques Ochs, schermidore belga 1882 - Petre Dumitrescu, generale rumeno 1882 - Rudolf Krummer, calciatore boemo 1883 - Ignazio Pisciotta, scultore italiano 1883 - Jacques Ochs, schermidore belga 1883 - Nikos Kazantzakis, scrittore greco 1885 - Arthur Rodgers, calciatore inglese 1885 - Henri Laurens, illustratore francese *1886 - Clare Jacobs, atleta statunitense 1887 - Gaja Gaj, generale sovietico 1887 - Santi Quasimodo, generale italiano 1888 - Ferdinand Bie, atleta norvegese 1888 - Ernesto Cappa, generale italiano 1889 - Gerhard Marcks, scultore tedesco 1889 - Aloysius J. Muench, cardinale statunitense 1890 - Mario Almirante, attore italiano 1890 - Edward Arnold, attore statunitense 1890 - Adolphe Menjou, attore statunitense 1890 - Hector Tiberghien, ciclista belga 1891 - Henry George, pistard belga 1891 - Artur Artuzov, agente segreto russo 1891 - Giovanni Maver, linguista italiano 1891 - Oreste Puliti, schermidore italiano 1892 - Matteo Gaudioso, politico italiano 1892 - Wendell Willkie, politico statunitense 1893 - Juan Culiolo, imprenditore argentino 1894 - Vincenzo La Rocca, politico italiano 1894 - Luigi Polacchi, scrittore italiano 1894 - Rafael Sánchez Mazas, politico spagnolo 1894 - Volrico Travaglini, economista italiano 1895 - Ettore Bellotto, ginnasta italiano 1895 - Marga Boodts 1895 - Renzo Morigi, tiratore italiano 1895 - Semën Tymošenko, generale sovietico 1898 - Enzo Ferrari, imprenditore, italiano 1898 - Pasquale Marconi, politico italiano 1898 - Luis Muñoz Marín, politico portoricano 1898 - Denis Vaucher 1900 - Cecil Griffiths, atleta britannico 1901 - Paul Berlenbach, pugile statunitense 1901 - Giovanni Galeati, arbitro di calcio italiano 1901 - Raimondo Manzini, politico italiano 1902 - Meindert Niemeijer, scacchista olandese 1902 - Garry Owen, attore statunitense 1902 - Frank Vaughn, calciatore statunitense 1903 - George Givot, attore statunitense 1903 - Tokihiko Okada, attore giapponese 1903 - Nikolaj Podgornyj, politico sovietico 1904 - Giorgio Bianchi, attore italiano 1904 - Agostino Ernesto Castrillo, vescovo italiano 1904 - Riccardo Pacifici, rabbino italiano 1904 - Otto Rahn, storico e militare tedesco 1905 - Secondo Finotto, calciatore italiano 1905 - Battista Visconti, ciclista italiano 1905 - Queenie Leonard, attrice statunitense 1906 - Hans Asperger, pediatra austriaco 1906 - Heinrich Ewers, teologo e giurista tedesco 1906 - Sverre Fredriksen, calciatore norvegese 1906 - Libero Lenti, banchiere italiano 1907 - Oscar Brodney, sceneggiatore statunitense 1907 - Helen Varcoe, nuotatrice britannica 1908 - Battling Battalino, pugile statunitense 1908 - Carlos Rodrigues, calciatore portoghese 1909 - Matti Järvinen, atleta finlandese 1909 - Kay Hammond, attrice inglese 1909 - Wallace Stegner, storico statunitense 1910 - Jean René Guibé, naturalista francese 1910 - Mariuccia Medici, attrice svizzero 1910 - Fernand Sardou, attore francese 1911 - Margaret Furse, costumista inglese 1911 - Leopoldo Pantieri, partigiano italiano 1911 - Hans Woellke, atleta tedesco 1912 - Vittoriano Cimmarrusti, carabiniere italiano 1912 - Grete Olsen, schermitrice danese 1913 - Artur Axmann, militare tedesco 1913 - Federico Barbaro, traduttore italiano 1913 - Auguste Le Breton, scrittore francese 1913 - Erich Mußfeldt, militare tedesco 1914 - Lido Bagni, scultore e pittore italiano 1914 - Mario D'Agostini, aviatore italiano 1914 - Sándor Képíró, militare ungherese 1915 - Phyllis Calvert, attrice britannica 1915 - Donald A. Darling, statistico statunitense 1915 - Giordano Malagoli, calciatore italiano 1915 - Giulio Pellegrino, calciatore italiano 1915 - Giuseppina Suriano, religiosa italiana 1915 - Germano Zanca, calciatore italiano 1916 - Antonio Piccininno, cantante italiano 1916 - Franco Ricci, cantante e attore italiano 1917 - Gina Amendola, attrice italiana 1917 - Philippe Charbonneaux, designer francese 1918 - Holly Bane, attore statunitense 1918 - Gastone Darè, politico italiano 1918 - Francesco Meregalli, calciatore italiano 1919 - David Berg, religioso statunitense 1919 - Carlo Marchetto, aviatore italiano 1919 - Jack Palance, attore statunitense 1919 - José de Jesús Rodríguez, cardinale colombiano 1919 - Clifford Truesdell, storico statunitense 1920 - José Bravo Domínguez, calciatore spagnolo 1920 - Franco Silva, attore italiano 1920 - Eddie Slovik, militare statunitense 1921 - Tito Celani, calciatore italiano 1921 - Alfredo Martini, ciclista italiano 1921 - Carmelo Russo, calciatore italiano 1922 - Francesco Renda, politico italiano 1922 - Aleksandr Semënov, pittore russo 1922 - Luigi Squarzina, regista italiano 1922 - Sergio Stefanini, cestista italiano 1922 - Bruno Tussani, calciatore italiano 1923 - Dante Cattaneo, calciatore italiano 1924 - Humberto Morán, medico venezuelano 1924 - Mario Gallo, giornalista, italiano 1924 - Lêdo Ivo, poeta, giornalista brasiliano 1924 - Nicola Rizzuto, criminale italiano 1924 - Armando Romeo, cantautore italiano 1925 - Sebastiano Addamo, scrittore italiano 1925 - George Kennedy, attore statunitense 1925 - Rudolf Zibrínyi, calciatore cecoslovacco 1926 - Len Ford, giocatore football statunitense 1926 - Rita Gorr, mezzosoprano e contralto belga 1927 - Rik Battaglia, attore italiano 1927 - Osvaldo Bayer, giornalista argentino 1927 - Rossana Beccari, cantante italiana 1927 - Marv Schatzman, cestista statunitense 1927 - John William Warner, politico statunitense 1928 - Salvatore Boniello, storico italiano 1928 - John Ostrom, paleontologo statunitense 1929 - Pierre Colnard, atleta francese 1929 - Len Deighton, scrittore inglese 1929 - Ivana Gattei, ballerina italiana 1929 - Mario Pastore, giornalista italiano 1929 - Günther Schramm, attore, tedesco 1929 - Johanna Termeulen, nuotatrice olandese 1930 - Arne Bakker, calciatore norvegese 1930 - Theodore Freeman, astronauta statunitense 1931 - Johnny Hart, fumettista statunitense 1931 - Toni Morrison, scrittrice statunitense 1931 - Piergiorgio Nesti, arcivescovo italiano 1931 - Filippo Nicoletti, calciatore italiano 1931 - Bob St. Clair, giocatore football statunitense 1931 - Lucio Urtubia, anarchico spagnolo 1932 - Miloš Forman, regista attore ceco 1932 - Duane Michals, fotografo statunitense 1932 - Alim Morozov, storico russo 1933 - Venelin Alaikov, scacchista bulgaro 1933 - Vincenzo Consolo, giornalista italiano 1933 - Tullio Grimaldi, politico e magistrato italiano 1933 - Yōko Ono, artista, cantautrice giapponese 1933 - Bobby Robson, calciatore inglese 1933 - Mary Ure, attrice scozzese 1934 - Aldo Ceccato, direttore d'orchestra italiano 1934 - Anna Maria Ferrero, attrice italiana 1934 - Audre Lorde, scrittrice statunitense 1934 - Gianfranco Paolucci, schermidore italiano 1934 - Viktor Ivanovič Čepižnij, scacchista ucraino 1935 - Antonio Marzano, politico italiano 1936 - Jean M. Auel, scrittrice statunitense 1936 - Tonino Domenicali, ciclista italiano 1936 - Achille Tartaro, critico letterario italiano 1936 - Jozef Vengloš, calciatore cecoslovacco 1937 - Graziano Mancinelli, cavaliere italiano 1937 - Roberto Ruffilli, politico italiano 1937 - Vittorio Salerno, regista italiano 1938 - Louis-Marie Billé, cardinale francese 1938 - László Kaszás, calciatore ungherese 1938 - Gino Stacchini, calciatore italiano 1938 - István Szabó, regista ungherese 1939 - Francesco Caltagirone, imprenditore italiano 1939 - Arne Jakobsen, calciatore norvegese 1939 - Joaquim Jorge, calciatore mozambicano 1940 - Fabrizio De André, cantautore italiano 1940 - Werner Drews, calciatore tedesco 1940 - Osbourne Fleming, politico britannico 1940 - Peter Meyer, calciatore tedesco 1940 - Vladimir Ponomarëv, calciatore sovietico 1941 - Francesco Di Carlo, criminale italiano 1941 - Michał Jagosz, presbitero polacco 1941 - Irma Thomas, cantante statunitense 1942 - Armando Cavaliere, attore italiano 1942 - Maurice Lévy, manager francese 1943 - Carmine Alfieri, criminale italiano 1943 - Graeme Garden, attore scozzese 1943 - Ricky Gianco, cantante italiano 1943 - Karl Hammar, arcivescovo luterano svedese 1943 - Borislav Paravac, politico bosniaco 1943 - Wilfried Puis, calciatore belga 1944 - Angelo Bernabucci, attore italiano 1944 - Giovanni Console, calciatore italiano 1944 - Volodymyr Levčenko, calciatore sovietico 1944 - Giorgi Sich'inava, calciatore sovietico 1944 - Bill Turner, cestista statunitense 1945 - Maurizio Battistini, allenatore di calcio italiano 1945 - Pat Frink, cestista statunitense 1945 - Mauro Nardoni, calciatore italiano 1945 - Vittorio Voglino, politico italiano 1945 - Bohdan Zadura, scrittore polacco 1945 - Stefano Zecchi, giornalista italiano 1946 - Aleksej Barkalov, pallanuotista sovietico 1946 - Dario Calimani, accademico italiano 1946 - Giulio Capiozzo, batterista italiano 1946 - Jean-Claude Dreyfus, attore francese 1946 - Angéla Németh, atleta ungherese 1946 - Wietse Veenstra, calciatore olandese 1947 - Delfo, cantante italiano 1947 - José Luis Cuerda, attore spagnolo 1947 - Augusto Daolio, cantante italiano 1947 - Eliot Engel, politico statunitense 1947 - Carlos Lopes, atleta portoghese 1947 - Cristina di Orange-Nassau 1947 - Jos Schurgers, pilota motociclistico olandese 1947 - Flemming Serritslev, calciatore danese 1947 - Gary Sheerer, pallanuotista statunitense 1947 - Gilbert Sinoué, scrittore francese 1948 - Jim Hayes, cestista statunitense 1948 - Steve Phillips, cantautore britannico 1948 - Enrico Preziosi, imprenditore italiano 1948 - Agostino Puppo, rugbista italiano 1948 - Francine Shapiro, psicologa statunitense 1948 - Marv Winkler, cestista statunitense 1949 - Randy Denton, cestista statunitense 1949 - Gianfranco Gamba, attore italiano 1949 - Gary Ridgway, assassino seriale statunitense 1949 - Antonio Zanoletti, attore italiano 1950 - Jan Benigier, calciatore polacco 1950 - John Hughes, regista statunitense 1950 - Cybill Shepherd, attrice statunitense 1951 - Komal Rajya Lakshmi Devi 1951 - Boško Abramović, scacchista serbo 1951 - Gus Bailey, cestista statunitense 1951 - Isabel Preysler, modella filippina 1951 - Dick Stockton, tennista statunitense 1952 - Federico Cafiero De Raho, magistrato italiano 1952 - Randy Crawford, cantante statunitense 1952 - Maurice Lucas, cestista statunitense 1952 - Juice Newton, cantante statunitense 1952 - Johann Schneider-Ammann, politico svizzero 1952 - Lamberto Sposini, giornalista italiano 1953 - Giancarlo Cucchiella, rugbista a 15 italiano 1953 - Rudolf Elsener, calciatore svizzero 1953 - Fausto Mesolella, chitarrista italiano 1953 - Roberto Mostarda, giornalista italiano 1953 - Gérard Rancinan, fotografo francese 1953 - Fly Williams, cestista statunitense 1954 - Ciro Alfano, politico italiano 1954 - Leonora Fani, attrice italiana 1954 - Virginio Quartuccio, arbitro di calcio italiano 1954 - Paul Rendall, rugbista britannico 1954 - Maurizio Romani, politico italiano 1954 - John Travolta, attore statunitense 1955 - Walter De Vecchi, calciatore italiano 1955 - Donna Gurr, nuotatrice canadese 1955 - Brian James, chitarrista inglese 1955 - Cheetah Chrome, musicista statunitense 1955 - Raymond Rougeau, wrestler canadese 1956 - Ernesto Abaterusso, politico italiano 1956 - Rüdiger Abramczik, calciatore tedesco 1956 - Fulvio Albanese, pallanuotista italiano 1956 - Claudio Azzali, calciatore italiano 1956 - Norman Buttigieg, calciatore maltese 1956 - Bidzina Ivanishvili, politico georgiano 1956 - George David Low, astronauta statunitense 1956 - Mauro Salvaneschi, cestista italiano 1957 - Stefano Andreani, cestista italiano 1957 - Marita Koch, atleta tedesca 1957 - Erasmo Lucido, calciatore italiano 1957 - Sylvester Norris, cestista statunitense 1957 - George P. Pelecanos, scrittore statunitense 1957 - Christiane Torloni, attrice brasiliana 1957 - Vanna White, attrice statunitense 1958 - Massimo Gaudioso, attore italiano 1958 - Peter Kremer, attore tedesco 1958 - Giovanni Lavaggi, pilota automobilistico italiano 1958 - Louise Ritter, atleta statunitense 1958 - Gar Samuelson, batterista statunitense 1959 - Jayne Atkinson, attrice inglese 1959 - Michael Doven, attore statunitense 1959 - Vladimir Lapickij, schermidore sovietico 1960 - Tony Anselmo, animatore statunitense 1960 - Eleonora Brigliadori, attrice italiana 1960 - Maury Buford, giocatore football statunitense 1960 - Agatino Cuttone, calciatore italiano 1960 - Marcello De Angelis, politico italiano 1960 - Gazebo, cantante italiano 1960 - Greta Scacchi, attrice italiana 1960 - Nicholas Schmassmann, pilota motociclistico svizzero 1960 - Maria Rita Silvestrelli, storica italiana 1961 - Roland Brant, disc jockey italiano 1961 - Wolfranco Crescenzi, calciatore a 5 italiano 1961 - Hironobu Kageyama, cantante giapponese 1961 - Alycia Moulton, tennista statunitense 1961 - Luigino Pasciullo, calciatore italiano 1961 - Susanna Petruni, giornalista italiana 1961 - Nenad Trajković, allenatore di basket serbo 1962 - Simon Fletcher, giocatore football statunitense 1962 - Giovanni Gorno Tempini, manager italiano 1962 - Scott Kalitta, pilota automobilistico statunitense 1962 - Tommaso Labranca, scrittore italiano 1962 - Tom Sluby, cestista statunitense 1962 - Julie Strain, attrice statunitense 1962 - Josh Thompson, biatleta statunitense 1962 - Sulo Vaattovaara, calciatore svedese 1963 - Rob Andrew, rugbista britannico 1963 - Laura Cannavò, giornalista italiana 1963 - Carmine Della Pietra, calciatore italiano 1963 - Michel Der Zakarian, calciatore armeno 1963 - Fortunato Di Noto, presbitero italiano 1963 - Anders Frisk, arbitro di calcio svedese 1963 - László Fábián, schermidore ungherese 1963 - Angelika Niebler, politica tedesca 1963 - Grzegorz Schetyna, politico polacco 1963 - Henry Winter, giornalista inglese 1964 - Matt Dillon, attore statunitense 1964 - Michael Gobal Gokum, vescovo nigeriano 1964 - Brett Guthrie, politico statunitense 1964 - Jared Huffman, politico statunitense 1964 - Francesca Menarini, imprenditrice italiano 1964 - Gustavo Piga, economista italiano 1964 - Marco Scapinello, hockeista italiano 1964 - Gilmar Popoca, calciatore brasiliano 1964 - Eduard Son, calciatore kazako 1965 - Dr. Dre, beatmaker, rapper statunitense 1965 - Roberto Drovandi, bassista italiano 1965 - Henrik Jørgensen, calciatore danese 1965 - Gianluca Leoni, calciatore italiano 1966 - Dmitrij Konyšev, ciclista sovietico 1966 - Pasquale Logarzo, calciatore italiano 1966 - Luis Ramos, calciatore venezuelano 1966 - Tetsushi Tanaka, attore giapponese 1967 - Roberto Baggio, calciatore italiano 1967 - Paolo Calissano, attore italiano 1967 - Colin Jackson, atleta britannico 1967 - Marco dos Santos, calciatore brasiliano 1968 - Pierpaolo Capovilla, cantautore italiano 1968 - Molly Ringwald, attrice statunitense 1968 - Silvia Rocca, modella e disc jockey italiana 1968 - Gianluigi Valleriani, calciatore italiano 1969 - Aleksandr Mogil'nyj, hockeista sovietico 1969 - Sun Nan, cantante cinese 1970 - Susan Egan, attrice statunitense 1970 - Junko Iwao, cantante giapponese 1970 - Luca Luzardi, calciatore italiano 1970 - Raine Maida, cantante canadese 1970 - Stefano Marelli, giornalista svizzero 1970 - Massimo Taibi, calciatore italiano 1971 - Thomas Bjørn, golfista danese 1971 - David Brocken, calciatore belga 1971 - Aldo Buonaiuto, presbitero italiano 1971 - Magnus Ingesson, fondista svedese 1971 - Constantin Popa, cestista romeno 1972 - Khalid Al Qassimi, pilota di rally emiratino 1972 - Anton Blasbichler, slittinista italiano 1972 - Jennifer Brown, cantante svedese 1972 - Murat Konuk, cestista turco 1972 - Vladimir Kulik, calciatore russo 1972 - Fabian Picardo, politico britannico 1972 - Leigh Scott, attore statunitense 1972 - Henry van der Vegt, calciatore olandese 1973 - Hans Berggren, calciatore svedese 1973 - Carlo Caione, rugbista italiano 1973 - Claudio Cupellini, regista italiano 1973 - Ivana Iozzia, atleta italiana 1973 - Claude Makélélé, calciatore francese 1973 - Patrizia Spuri, atleta italiana 1974 - Valentina Bisti, giornalista italiana 1974 - Ronaldo Guiaro, calciatore brasiliano 1974 - Julia Butterfly Hill, scrittrice statunitense 1974 - Urška Hrovat, sciatrice slovena 1974 - Evgenij Kafel'nikov, tennista russo 1974 - Nadine Labaki, attrice libanese 1974 - Donzell Rush, cestista statunitense 1974 - José Suárez Rivas, calciatore spagnolo 1974 - Radek Černý, calciatore ceco 1975 - Sarah Brown, attrice statunitense 1975 - Serhij Fedorov, calciatore ucraino 1975 - Keith Gillespie, calciatore nordirlandese 1975 - Hristo Jivkov, attore bulgaro 1975 - Amber Neben, ciclista statunitense 1975 - Gary Neville, calciatore britannico 1976 - Daniele Gregori, calciatore italiano 1976 - Denis Hickie, rugbista irlandese 1976 - Sjaak Polak, calciatore olandese 1976 - Chanda Rubin, tennista statunitense 1976 - Thomas Schmidt, canoista tedesco 1977 - Silke Bachmann, sciatrice italiana 1977 - Ike Barinholtz, attore statunitense 1977 - Hugo Cunha, calciatore portoghese 1977 - Meredith Ostrom, attrice statunitense 1977 - Kristoffer Polaha, attore statunitense 1977 - Anastasios Schizas, pallanuotista greco 1977 - Sean Watkins, chitarrista statunitense 1977 - Chrissie Wellington, triatleta britannica 1978 - Marcus Faison, cestista statunitense 1978 - Kenneth Løvlien, calciatore norvegese 1978 - Rubén Xaus, pilota motociclistico spagnolo 1978 - Josip Šimunić, calciatore croato 1979 - Mikel Aranburu, calciatore spagnolo 1979 - Julia Greville, nuotatrice australiana 1979 - Michael Kauter, schermidore svizzero 1979 - Román Montañez, cestista spagnolo 1979 - Jean-Philippe Roy, sciatore canadese 1979 - Jason Scotland, calciatore trinidadiano 1979 - Juraj Tarr, canoista slovacco 1980 - Aivar Anniste, calciatore estone 1980 - Carlos Arias, calciatore boliviano 1980 - Franco Chiavarini, calciatore argentino 1980 - Riccardo Fissore, calciatore italiano 1980 - Florian Jarjat, calciatore francese 1980 - Jimi Manuwa, artista marziale nigeriano 1980 - Simone Mereu, fantino italiano 1980 - Cezar, contraltista e pianista romeno 1980 - Regina Spektor, pianista statunitense 1980 - Edwin Villatoro, calciatore guatemalteco 1980 - Cyril Yapi, calciatore francese 1981 - Matteo Burgsthaler, pallavolista italiano 1981 - Christian De Lorenzi, biatleta italiano 1981 - Youssef El Akchaoui, calciatore marocchino 1981 - Raffaele Gragnaniello, calciatore italiano 1981 - Kim Jae-won, attore sudcoreano 1981 - Andrej Kirilenko, cestista russo 1981 - Ericka Lorenz, pallanuotista statunitense 1981 - AlRíos, giocatore di baseball statunitense 1981 - Alje Schut, calciatore olandese 1981 - Ivan Sproule, calciatore nordirlandese 1982 - Kaspars Cipruss, cestista lettone 1982 - Hannah Collin, tennista britannica 1982 - Aleksandr Dmitrijev, calciatore estone 1982 - Markus Eichler, ciclista tedesco 1982 - Marcos Ferreira Xavier, calciatore brasiliano 1982 - Steven Hammell, calciatore scozzese 1982 - Dora Kiskapusi, schermitrice ungherese 1982 - Dmitrij Kokariev, scacchista russo 1982 - Edmond Mouele, calciatore gabonese 1982 - Krisztián Pars, atleta ungherese 1982 - José Rujano, ciclista venezuelano 1982 - Juelz Santana, rapper statunitense 1982 - Viktorija Tereščuk, pentatleta ucraina 1982 - Christian Tiffert, calciatore tedesco 1982 - Kristian Ystaas, calciatore norvegese 1982 - Douglas dos Santos, calciatore brasiliano 1983 - Néstor Ayala, calciatore paraguaiano 1983 - Kara Braxton, cestista statunitense 1983 - Lara Comi, politica italiana 1983 - Edis Elkasević, e atleta croato 1983 - Monique Henderson, atleta statunitense 1983 - Joel Huiqui, calciatore messicano 1983 - Jermaine Jenas, calciatore inglese 1983 - Bruno Lança de Andrade, calciatore brasiliano 1983 - Federico Lestini, cestista italiano 1983 - Jason Maxiell, cestista statunitense 1983 - Tyrone Mears, calciatore inglese 1983 - Il'ja Rosljakov, saltatore con gli sci russo 1983 - David Vaughan, calciatore gallese 1983 - Roberta Vinci, tennista italiana 1983 - Rhys Webb, tastierista britannico 1983 - Aleksandar Čanović, calciatore serbo 1984 - Stéphanie de Lannoy, nobile belga 1984 - Hansjörg Auer, alpinista austriaco 1984 - Marcelo Barovero, calciatore argentino 1984 - Darrick Brown, giocatore football statunitense 1984 - Gonzalo García, rugbista argentino 1984 - Vernon Goodridge, cestista statunitense 1984 - Idriss Carlos Kameni, calciatore camerunese 1984 - Juan Carlos Menseguez, calciatore argentino 1984 - Sölvi Ottesen, calciatore islandese 1984 - Anastasija Skultan, giocatrice di curling russa 1984 - Sabeur Trabelsi, calciatore tunisino 1984 - Genelle Williams, attrice canadese 1984 - Kathrin Wörle, tennista tedesca 1985 - Song Jae-rim, attore sudcoreano 1985 - Amélie Caze, pentatleta francese 1985 - Arianna Criscione, calciatrice statunitense 1985 - Drissa Diakité, calciatore maliano 1985 - Jos van Emden, ciclista olandese 1985 - Anton Ferdinand, calciatore britannico 1985 - Johan Fransson, hockeista svedese 1985 - Juan González-Vigil, calciatore peruviano 1985 - Chelsea Hobbs, attrice canadese 1985 - Jonathan Holland, giocatore football statunitense 1985 - Perianne Jones, fondista canadese 1985 - Valeria Magrini, calciatrice italiana 1985 - Tony Mårtensson, hockeista svedese 1985 - Drew Naymick, cestista statunitense 1985 - Brad Newley, cestista australiano 1985 - Fabio Sabatini, ciclista italiano 1985 - Cristiano Salerno, ciclista italiano 1985 - Luca Verdini, pilota motociclistico italiano 1985 - Merter Yüce, calciatore turco 1986 - Brandon Flowers, giocatore football statunitense 1986 - Vika Jigulina, cantante moldava 1986 - Alessandra Mastronardi, attrice italiana 1986 - Omid Norouzi, lottatore iraniano 1986 - Marc Torrejón, calciatore spagnolo 1986 - Kyle Weaver, cestista statunitense 1986 - Wanderson do Carmo, calciatore brasiliano 1987 - Moddi, cantautore, musicista norvegese 1987 - Davide Bruttini, cestista italiano 1987 - Jasmin Burić, calciatore bosniaco 1987 - Michela Cerruti, pilota automobilistica italiana 1987 - Skin Diamond, pornostar statunitense 1987 - Vicente Guaita, calciatore spagnolo 1987 - Pierre Kohumoetini, calciatore francese 1987 - Sung Si-bak, pattinatore sudcoreano 1987 - Cristian Tănase, calciatore rumeno 1988 - Ri Chol-Myong, calciatore nordcoreano 1988 - Keammar Daley, calciatore giamaicano 1988 - Mark Davies, calciatore inglese 1988 - Francesco Evotti, cestista italiano 1988 - Khalfan Ibrahim, calciatore qatariota 1988 - Jevgēņijs Kosmačovs, calciatore lettone 1988 - Dimitri Nance, giocatore football statunitense 1988 - Bibras Natkho, calciatore israeliano 1988 - Roman Neustädter, calciatore ucraino 1988 - Michael Siegfried, calciatore svizzero 1988 - Stefan Struve, artista marziale olandese 1988 - Antonio Veić, tennista croato 1988 - Kiril Văžarov, hockeista bulgaro 1988 - Maiara Walsh, attrice statunitense 1988 - Andreas Wank, sciatore tedesco 1988 - Ermin Zec, calciatore bosniaco 1989 - Marco Calderoni, calciatore italiano 1989 - Pietro Dutto, biatleta italiano 1989 - Aleksej Ionov, calciatore russo 1989 - Sonja Petrović, cestista serba 1989 - Margie Santimaria, triatleta italiana 1989 - Samuel Souprayen, calciatore francese 1989 - Bruno Leonardo Vicente, calciatore brasiliano 1989 - Xue Chen, giocatrice di beach volley cinese 1990 - Bryan Oviedo, calciatore costaricano 1990 - David Guzmán, calciatore costaricano 1990 - Gustavo Bou, calciatore argentino 1990 - Kang So-ra, attrice sudcoreana 1990 - Laura Dijkema, pallavolista olandese 1990 - Luca Campani, cestista italiano 1990 - Lucas Porcar, calciatore spagnolo 1990 - Maicon Marques Bitencourt, calciatore brasiliano 1990 - Monica Aksamit, schermitrice statunitense 1990 - Park Shin-hye, attrice e cantante sudcoreana 1990 - Sungbong Choi, cantante sudcoreano 1990 - Taner Yalçın, calciatore tedesco 1990 - Zsanett Jakabfi, calciatrice ungherese 1991 - Brandon Thomas, giocatore football statunitense 1991 - Daimion Stafford, giocatore football statunitense 1991 - Danielle Hayes, modella neozelandese 1991 - Dion Sims, giocatore football statunitense 1991 - Henry Surtees, pilota automobilistico inglese 1991 - Jeremy Allen White, attore statunitense 1991 - Luciano Ospina, calciatore colombiano 1991 - Malese Jow, attrice e cantante statunitense 1991 - Marek Kaljumäe, calciatore estone 1991 - Nicola Bellomo, calciatore italiano 1991 - Sebastian Neumann, calciatore tedesco 1992 - Daniel Offenbacher, calciatore austriaco 1992 - Dawrin Frias, giocatore di baseball dominicano 1992 - Đorđe Šušnjar, calciatore serbo 1992 - Jaquiski Tartt, giocatore football statunitense 1992 - Le'Veon Bell, giocatore football statunitense 1992 - Lisa Zecchin, pallavolista italiana 1992 - Logan Miller, attore statunitense 1992 - Mahatma Heberpio, calciatore brasiliano 1992 - Matteo Montano, cestista italiano 1992 - Patrick Malo, calciatore burkinabè 1992 - Rory Donnelly, calciatore nordirlandese 1992 - Shpend Matoshi, calciatore albanese 1993 - Bruno Dita, calciatore albanese 1993 - Cristian Borja, calciatore colombiano 1993 - Daniel Yule, sciatore alpino svizzero 1993 - Francesca Pomeri, pallanuotista italiana 1993 - Ivajlo Čočev, calciatore bulgaro 1993 - Kentavious Caldwell-Pope, cestista statunitense 1993 - Lissa Labiche, atleta seychellese 1993 - Stefano Ghisolfi, arrampicatore italiano 1994 - Abbubaker Mobara, calciatore sudafricano 1994 - Haris Hajradinović, calciatore bosniaco 1994 - Jatavis Brown, giocatore football statunitense 1994 - Jennifer Onasanya, bobbista austriaca 1994 - John Lundstram, calciatore inglese 1994 - Nicolás Freire, calciatore argentino 1994 - Pascal Gregor, calciatore danese 1994 - Paul Zipser, cestista tedesco 1994 - Rose Williams, attrice britannica 1994 - Ulrik Munther, cantante svedese 1995 - Caroline Hansen, calciatrice norvegese 1995 - Matheus Reis, calciatore brasiliano 1995 - Michail Koljada, pattinatore russo 1995 - Nathan Aké, calciatore olandese 1995 - Pol García, calciatore spagnolo 1995 - Rosie Taylor-Ritson, attrice britannica 1995 - Samantha Crawford, tennista statunitense 1997 - Tercious Malepe, calciatore sudafricano 1997 - Uendi Veçaj, calciatore albanese 2000 - Giada Greggi, calciatrice italiana 