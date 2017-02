Nasce il 19 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 19 febbraio La lista contiene circa 780 persone Nagamu Nanaji, fumettista giapponese 1403 - Giacomo Badoer, politico italiano 1461 - Domenico Grimani, cardinale italiano 1473 - Niccolò Copernico, astronomo polacco 1526 - Carolus Clusius, botanico francese 1532 - Jean Antoine de Baïf, poeta francese 1552 - Melchior Khlesl, cardinale austriaco 1594 - Enrico Federico Stuart 1611 - Andries de Graeff, politico olandese 1619 - Giulio Cesare Arresti, musicista italiano 1634 - Francesco De Lemene, librettista italiano 1642 - Sofia Luisa di Württemberg 1671 - Charles-Hubert Gervais, compositore francese 1690 - Agostino Maria Neuroni, vescovo svizzero 1695 - Konstancja Czartoryska, nobildonna polacca 1717 - David Garrick, attore inglese 1732 - Richard Cumberland, scrittore inglese 1733 - Daniel Carlsson Solander, botanico svedese 1734 - Francisco Valdá, cardinale spagnolo 1740 - Giacomo Giorgio Angaran, politico italiano 1741 - Johann Stephanie, librettista austriaco 1743 - Luigi Boccherini, violoncellista italiano 1744 - Francesco Maria Pignatelli, cardinale italiano 1752 - Simone Assemani, numismatico e italiano 1752 - Francesco Ruspoli, principe italiano 1754 - Matteo Babini, tenore italiano 1754 - Vincenzo Monti, scrittore italiano 1770 - Maximilian Wimpffen, militare austriaco 1772 - Juan Bautista Azopardo, corsaro maltese 1775 - Giovan Battista Comolli, scultore italiano 1777 - Francesco Macdonald, politico italiano 1782 - Paolina di Sagan, principessa tedesca 1782 - Maria Crocifissa delle Piaghe di Gesù, religiosa 1785 - Vincenzo De Grazia, filosofo italiano 1787 - Giacomo Buzzi Leone, architetto italiano 1787 - Giulio Rasponi, politico italiano 1792 - Roderick Impey Murchison, geologo scozzese 1793 - Sidney Rigdon, presbitero statunitense 1799 - Ferdinand Reich, chimico e fisico tedesco 1800 - Émilie Tavernier Gamelin, religiosa canadese 1801 - Antonio Caimo Dragoni, politico italiano 1802 - Wilhelm Matthias Naeff, politico svizzero 1804 - Karl von Rokitansky, politico boemo 1805 - Luigi Melegari, politico italiano 1810 - Lauro Rossi, compositore italiano 1811 - Andreas Müller, pittore tedesco 1811 - Jules Sandeau, scrittore francese 1811 - William Hamilton, nobile scozzese 1812 - Zygmunt Krasiński, scrittore polacco 1812 - Andrew Murray, botanico britannico 1816 - Aleksej Ivanovič Butakov, geografo russo 1816 - Louis-Guillaume Perreaux, inventore francese 1819 - Angelo Piola Caselli, generale italiano 1820 - Carolina Coronedi Berti, scrittrice italiana 1821 - August Schleicher, linguista tedesco 1821 - Enrico Cernuschi, banchiere italiano 1821 - Frank P. Blair Jr. politico statunitense 1821 - Lodovico Caldesi, politico italiano 1826 - Émile Oudet, operaio francese 1828 - Ludwig Kugelmann, attivista tedesco 1831 - Michele Chiesa, politico italiano 1833 - Élie Ducommun, politico svizzero 1833 - Therese von Wüllenweber, religiosa tedesca 1834 - Hermann Snellen, medico olandese 1835 - Antonio Crico, pittore e patriota italiano 1838 - Enrico Matteo Zuzzi, patriota italiano 1838 - Lydia Thompson, attrice inglese 1838 - Vincenzo Julia, filosofo italiano 1839 - Giuseppe Ria, medico e docente italiano 1840 - Andrew Ryan McGill, politico statunitense 1841 - Felipe Pedrell, compositore spagnolo 1843 - Adelina Patti, soprano italiano 1843 - Giuseppe Baldo, presbitero italiano 1843 - Leonardo De Mango, pittore italiano 1843 - Théophile Seyrig, ingegnere belga 1844 - Aleksej Pavlovič Fedčenko, naturalista russo 1844 - Alice Hoschedé 1846 - Antonio Tami, politico italiano 1848 - Bruno Piglhein, pittore tedesco 1849 - Hans Dahl, pittore norvegese 1849 - Giovanni Passannante, anarchico italiano 1850 - Richard M. Brewer, criminale statunitense 1852 - Hans Emil Alexander Gaede, generale tedesco 1853 - Francesco Maria Di Francia, presbitero italiano 1855 - Goffredo di Crollalanza, giornalista italiano 1856 - Gian Antonio Maggi, fisico italiano 1858 - Tobias A. Matthay, compositore inglese 1858 - Herbrand Russell, politico inglese 1859 - Celso Cianchi, fantino italiano 1859 - Svante Arrhenius, chimico e fisico svedese 1860 - Giuseppe Ciscato, astronomo italiano 1861 - Henry Horne, generale inglese 1863 - Augusto Leguía y Salcedo, politico peruviano 1863 - Axel Thue, matematico norvegese 1864 - Đồng Khánh, imperatore vietnamita 1864 - Jean Verdier, cardinale francese 1865 - Sven Hedin, geografo svedese 1865 - Ferdinand Löwe, direttore d'orchestra austriaco 1867 - Michele Barbi, filologo e letterato italiano 1867 - Roberto De Vito, politico italiano 1868 - Enrico Annibale Butti, scrittore italiano 1869 - Camille de Morlhon, regista francese 1869 - Hovhannes Tumanjan, poeta armeno 1969 - Andreas Michelsen, ammiraglio tedesco 1870 - John Campbell, calciatore scozzese 1870 - Moisè Cecconi, scrittore italiano 1871 - William D. Matthew, paleontologo statunitense 1871 - Ludvig Kornerup, arbitro di calcio danese 1872 - Elisar von Kupffer, storico estone 1872 - Johan Pitka, militare estone 1873 - Louis Feuillade, regista francese 1874 - Carl Stockdale, attore statunitense 1874 - Josef Šusta, storico cecoslovacco 1874 - Rose Gelbert, golfista francese 1876 - Arthur von Gerlach, regista tedesco 1876 - Campbell Brown, golfista statunitense 1876 - Constantin Brâncuși, scultore rumeno 1876 - Giulio Casalini, politico italiano 1876 - Henri Hérouin, arciere francese 1876 - Niels Høeg, scacchista danese 1877 - Gabriele Münter, pittrice tedesca 1877 - George Melford, attore statunitense 1877 - Louis Aubert, musicista francese 1877 - Victor Willems, schermidore belga 1878 - Kristofer Uppdal, scrittore norvegese 1879 - Alfredo Bennicelli, militare italiano 1879 - Ángel Cabrera, zoologo spagnolo 1880 - Álvaro Obregón, politico messicano 1881 - Gabino Coria Peñaloza, scrittore argentino 1881 - Giuseppe La Duca, scacchista italiano 1882 - Ercole Luigi Morselli, scrittore italiano *1883 - Hugo Atzwanger, artista austriaco 1884 - John King Davis, esploratore britannico 1884 - Rosa Porten, attrice tedesca 1884 - Maciej Rataj, politico polacco 1886 - Nils Hellsten, schermidore svedese 1887 - Vladimiro Arangio-Ruiz, filosofo italiano 1887 - Kate Gillou, tennista francese 1887 - Paul Terry, regista statunitense 1888 - John G. Adolfi, attore statunitense 1888 - Baldo Baldi, schermidore italiano 1888 - Paolo Cappa, politico italiano 1888 - Franz von Salomon, politico tedesco 1888 - Thomas Phillips, ammiraglio britannico 1888 - José Rivera, scrittore colombiano 1888 - Aurora Quezón, infermiera filippina 1889 - Raffaele Guariglia, politico italiano 1889 - Ernest Marsden, fisico neozelandese 1890 - Heinrich Deubel, ufficiale tedesco 1893 - Guido Brunner, militare italiano 1893 - Cedric Hardwicke, attore britannico 1893 - John Hawkesworth, generale britannico 1893 - Pietro Pancrazi, scrittore italiano 1893 - Giuseppe Ugo Papi, economista italiano 1894 - Silvio Monfrini, scultore italiano 1895 - Louis Calhern, attore statunitense 1895 - Gustav Roller, calciatore tedesco 1896 - André Breton, poeta francese 1896 - Ottavio Mastrojanni, politico italiano 1896 - Alberto Simonini, politico italiano 1898 - Adolfo Contoli, calciatore italiano 1898 - Saverio Montalto, scrittore italiano 1899 - Kārlis Bone, calciatore lettone 1899 - Lucio Fontana, pittore italiano 1899 - Luciano Gottardi, politico italiano 1899 - Josep Tarradellas, politico spagnolo 1900 - Ranuccio Bianchi Bandinelli, storico italiano 1900 - James Nance, imprenditore statunitense 1901 - Claude Ashton, calciatore inglese 1901 - Florence Green, militare britannica 1901 - Alfredo Signoretti, giornalista italiano 1901 - József Vértesy, pallanuotista ungherese 1902 - Kay Boyle, scrittrice statunitense 1902 - Erling Lunde, calciatore norvegese 1902 - Francis O. Matthiessen, critico statunitense 1902 - Humfry Payne, archeologo britannico 1904 - Leland E. Cunningham, astronomo statunitense 1904 - Giovanni Zanni, calciatore italiano 1904 - Milan Gorkić, politico jugoslavo 1905 - Herbie Roberts, calciatore inglese 1905 - José Tapia, allenatore di calcio cubano 1906 - Grace Mary Williams, compositrice britannica 1907 - Joseph Gonzales, calciatore francese 1908 - Alfredo Notti, calciatore italiano 1909 - Harold Smith, tuffatore statunitense 1910 - Aleksandr Konstantinopolskij, scacchista sovietico 1910 - Vittorio Schweiger, pittore italiano 1911 - Luigi Gastone d'Orléans-Braganza 1911 - Bill Bowerman, imprenditore statunitense 1911 - Artur Kejrans, scacchista lettone 1911 - Merle Oberon, attrice britannica 1911 - Armando Preti, calciatore italiano 1912 - Fabio Battesini, ciclista italiano 1912 - Carmelo Buonocore, calciatore italiano 1912 - Anton Buttigieg, politico maltese 1912 - Saul Chaplin, compositore statunitense 1912 - Arsenio Dacquati, calciatore italiano 1912 - Dorothy Janis, attrice statunitense 1912 - Henny Schermann, tedesca 1912 - Giulio Turcato, pittore italiano 1913 - Pedro Gastão d'Orléans-Braganza 1913 - Fritz-Julius Lemp, militare tedesco 1913 - Frank Tashlin, regista statunitense 1914 - Luigi Castelli, calciatore italiano 1914 - Jacques Dufilho, attore francese 1914 - Enrico Opocher, filosofo italiano 1915 - Friedo Dörfel, calciatore tedesco 1915 - Cesare Augusto Fanelli, politico italiano 1915 - Frank Glazer, pianista statunitense 1915 - Daniel Pettit, calciatore inglese 1916 - Luigi Carraro, politico italiano 1917 - Carson McCullers, scrittrice statunitense 1918 - Edzo Toxopeus, politico olandese 1919 - Sam Falle, diplomatico inglese 1919 - Pietro Boccabella, giornalista italiano 1920 - Jürgen von Beckerath, egittologo tedesco 1920 - Gianetto Biondini, pittore italiano 1920 - Jaan Kross, scrittore estone 1920 - George Rose, attore inglese 1920 - Beat Rüedi, hockeista svizzero 1920 - Massimo Sallusti, attore italiano 1920 - Protogene Veronesi, politico italiano 1921 - Ernie McCoy, pilota automobilistico statunitense 1921 - Ann Savage, attrice statunitense 1921 - Boris Trachtenbrot, matematico israeliano 1922 - Władysław Bartoszewski, politico polacco 1922 - Leopoldo Fagnani, partigiano italiano 1923 - Adriano Bompiani, politico italiano 1923 - Tommy Byrnes, cestista statunitense 1923 - Giulio Cabianca, pilota automobilistico italiano 1923 - Giovanni Dolino, politico italiano 1923 - Bruno Rosettani, cantante italiano 1924 - David Ionovič Bronštejn, scacchista sovietico 1924 - Ferdinand Marschall, arbitro di calcio austriaco 1924 - Lee Marvin, attore statunitense 1924 - Renzo Vespignani, illustratore italiano 1924 - Federico Zanolla, calciatore italiano 1924 - Michele Zuccalà, politico italiano 1925 - Ugo Gregorin, calciatore italiano 1925 - Giuseppe Santonastaso, politico italiano 1926 - Salvatore Centorame, calciatore italiano 1926 - Roberto Jucci, generale italiano 1926 - György Kurtág, compositore ungherese 1926 - Angelo Marsiano, storico italiano 1926 - Egisto Pandolfini, calciatore italiano 1926 - Ross Thomas, scrittore statunitense 1927 - Philippe Boiry, giornalista francese 1927 - Daniel Carpentier, calciatore francese 1927 - Francesco Macedonio, regista italiano 1927 - Mario Plascencia, calciatore messicano 1928 - Léon Glovacki, calciatore francese 1928 - Nicolas Hayek, imprenditore svizzero 1928 - John Wansbrough, storico statunitense 1929 - Francesco di Cossé-Brissac, nobile francese 1929 - Jacques Deray, regista francese 1929 - Heinz Rudolf Pagels, fisico statunitense 1929 - Max Alvarado, attore filippino 1930 - John Frankenheimer, regista statunitense 1930 - Pietro Mezzapesa, politico italiano 1930 - Milenko Stefanović, clarinettista serbo 1931 - Camillo Ruini, cardinale italiano 1931 - Gisella Sofio, attrice italiana 1931 - Georgij Vladimov, giornalista sovietico 1932 - Joseph Kerwin, astronauta statunitense 1932 - Jean-Pierre Ponnelle, regista francese 1933 - Helmar Frank, matematico tedesco 1934 - Giuseppe Barbieri, calciatore italiano 1934 - Pierre Barouh, attore francese 1934 - Benito Boldi, calciatore italiano 1934 - Georges Groine, pilota di rally francese 1934 - Bonifazio Incisa di Camerana, generale italiano 1934 - Ramón Mayeregger, calciatore paraguaiano 1934 - Paco Rabanne, stilista spagnolo 1934 - Herbert Rosendorfer, scrittore tedesco 1935 - Michel Aoun, politico libanese 1936 - Renato Filippelli, scrittore italiano 1936 - Josip Generalić, pittore croato 1936 - Giovanni Palombarini, magistrato italiano 1936 - Brad Steiger, giornalista statunitense 1937 - Claudia Giannotti, attrice italiana 1937 - Egon Hansen, calciatore danese 1937 - Jørgen Rasmussen, calciatore danese 1937 - Klim Ivanovič Čurjumov, scienziato ucraino 1938 - Mario Andreo, cestista italiano 1938 - Valentin Rudenko, scacchista ucraino 1938 - Lobsang Gyaltsen, monaco tibetano 1938 - Bill Wood, cantante statunitense 1939 - Erin Pizzey, scrittrice britannica 1939 - Pat Crerand, calciatore scozzese 1939 - Fermo Ferrara, calciatore italiano 1939 - Francesco Scaratti, calciatore italiano 1939 - Gwen Taylor, attrice inglese 1940 - Saparmyrat Nyýazow, politico turkmeno 1940 - Italo Rizza, calciatore italiano 1940 - Smokey Robinson, cantante statunitense 1940 - Chico Vaughn, cestista statunitense 1941 - Italo Celoro, attore italiano 1941 - Rinaldo Amorim, calciatore brasiliano 1941 - David Gross, fisico statunitense 1941 - Diego Peano, cantante italiano 1942 - Paul Krause, giocatore football statunitense 1942 - Howard Stringer, imprenditore statunitense 1943 - Laurie Allan, batterista britannico 1943 - Homer H. Hickam jr., scrittore statunitense 1943 - R. Timothy Hunt, biochimico britannico 1943 - Augusto Massa, politico italiano 1943 - Wil Tirion, cartografo olandese 1943 - Stefania Toczyska, mezzosoprano polacco 1943 - Jan de Rooy, pilota di rally olandese 1944 - Gianfranco De Turris, giornalista italiano 1944 - Donald F. Glut, attore statunitense 1945 - Barbara Adams, egittologa inglese 1945 - Tor Alsaker-Nøstdahl, calciatore norvegese 1945 - Olga Antonetti, modella venezuelana 1945 - Annamaria Rivera, scrittrice italiana 1946 - Carolyn B. Maloney, politica statunitense 1946 - Luis Puenzo, regista argentino 1947 - Rajko Aleksić, calciatore jugoslavo 1947 - Giorgio Braglia, calciatore italiano 1947 - Raffaele Calabrò, politico italiano 1947 - Jackie Curtis, attore statunitense 1947 - Roberto Melgrati, calciatore italiano 1947 - Betty Ting Pei, attrice taiwanese 1948 - Pim Fortuyn, politico olandese 1948 - Raúl Grijalva, politico statunitense 1948 - Tony Iommi, chitarrista britannico 1948 - Byron Lichtenberg, astronauta statunitense 1948 - John Minton, attore statunitense 1948 - Luca Sardella, attore italiano 1948 - Peter Silvester, calciatore inglese 1948 - Ray Tomlinson, cestista australiano 1949 - Hans Brandner, slittinista tedesco 1949 - Danielle B. Berry, autrice di videogiochi statunitense 1949 - Aida Cooper, cantante italiana 1949 - Gianni Di Gregorio, attore italiano 1949 - Fabio Vacchi, compositore italiano 1951 - Horace Andy, cantante giamaicano 1951 - Suzanne Angly, modella francese 1951 - Mohammad Tahir-ul-Qadri, giurista pakistano 1951 - Shigeru Umebayashi, compositore giapponese 1952 - Michail An, calciatore sovietico 1952 - Guido Cervo, romanziere italiano 1952 - Luigi Cesaro, politico italiano 1952 - Paolo Cornaglia Ferraris, giornalista italiano 1952 - Steve James, attore statunitense 1952 - Ryū Murakami, regista giapponese 1952 - Oscar Raise, atleta italiano 1952 - Claudio Simonetti, musicista italiano 1952 - Stephen South, pilota automobilistico britannico 1952 - Amy Tan, scrittrice statunitense 1952 - Danilo Türk, politico e diplomatico sloveno 1952 - Rodolfo Neri Vela, astronauta messicano 1952 - Marion d'Amburgo, attrice italiana 1953 - Corrado Barazzutti, tennista italiano 1953 - Attilio Bettega, pilota di rally italiano 1953 - Cristina Fernández de Kirchner, politica argentina 1953 - George Hardie, tennista statunitense 1953 - Bonaventura Lamacchia, politico italiano 1953 - Massimo Troisi, attore italiano 1954 - Francis Buchholz, bassista tedesco 1954 - Christine Böhm, attrice austriaca 1954 - Michael Gira, cantautore statunitense 1954 - Sócrates, calciatore e medico brasiliano 1955 - Lewis Brown, cestista statunitense 1955 - Jeff Daniels, attore statunitense 1955 - Siri Hustvedt, scrittrice statunitense 1955 - Armando Marchi, editore italiano 1956 - Kathleen Beller, attrice statunitense 1956 - Gian Carlo Capicchioni, politico sammarinese 1956 - Pietro Colonnella, politico italiano 1956 - Fiordaliso, cantante italiana 1956 - Víctor Frattini, cestista uruguaiano 1956 - Peter Holsapple, musicista statunitense 1956 - Russ Howard, giocatore di curling canadese 1956 - Walter Jordan, cestista statunitense 1956 - David Lavi, calciatore israeliano 1956 - Roderick MacKinnon, biochimico statunitense 1956 - Pierluigi Mantini, politico italiano 1956 - Marita Redondo, tennista statunitense 1957 - Falco, cantante e musicista austriaco 1957 - Patrizia Giugno, showgirl italiana 1957 - Philip Lawson, cantante inglese 1957 - Carlo Trevisanello, calciatore italiano 1957 - Ray Winstone, attore britannico 1958 - Abel Alves, calciatore argentino 1958 - Helen Fielding, scrittrice inglese 1958 - Martin Hewitt, attore statunitense 1958 - Mišo Krstičević, calciatore croato 1958 - Rudy Macklin, cestista statunitense 1958 - Reina Reech, attrice austriaca 1959 - Marco Airaghi, politico italiano 1959 - Mourad Amara, calciatore algerino 1959 - Anatolij Dem"janenko, calciatore ucraino 1959 - Uwe Dotzauer, sciatore tedesco 1959 - Lasse Eriksen, calciatore norvegese 1959 - Giorgio Ghedina, bobbista italiano 1959 - Roger Goodell 1959 - Mitsuaki Hoshino, attore giapponese 1959 - Wendy Laidlaw, cestista australiana 1960 - Andrea, duca di York, nobile 1960 - Tiziana Aristarco, regista italiana 1960 - Franco Arminio, regista italiano 1960 - Cristiano Fioravanti, terrorista italiano 1960 - Carlo Guarrera, scrittore italiano 1960 - Ed Nealy, cestista statunitense 1960 - Steve Poltz, cantautore canadese 1960 - Giorgio Salomone, pallavolista italiano 1961 - Justin Fashanu, calciatore inglese 1961 - Simone Gnaga, politico italiano 1961 - John Pinone, cestista statunitense 1961 - Andy Wallace, pilota automobilistico inglese 1962 - Slobodan Dubajić, calciatore jugoslavo 1962 - Hana Mandlíková, tennista ceca 1962 - Santino Mirabella, scrittore italiano 1962 - Roberto Nencini, basso-baritono italiano 1963 - Seal, cantante britannico 1963 - Tom Angelripper, cantante tedesco 1963 - Ron Backes, atleta statunitense 1963 - Giuseppe Giacobazzi, attore italiano 1963 - Laurell K. Hamilton, scrittrice statunitense 1963 - Jessica Tuck, attrice statunitense 1963 - Solvita Āboltiņa, politica lettone 1964 - Doug Aldrich, chitarrista statunitense 1964 - Paolo Costella, regista italiano 1964 - Renzo Davoli, accademico italiano 1964 - Jonathan Lethem, scrittore statunitense 1964 - Jim McInally, calciatore britannico 1964 - Mauro Nardini, calciatore italiano 1964 - Nik Novecento, attore italiano 1964 - Hugh Panaro, attore statunitense 1964 - Fabio Pietroiusti, giornalista italiano 1964 - Roberto Policano, calciatore italiano 1965 - Jaime Bayly, giornalista peruviano 1965 - Jon Fishman, batterista statunitense 1965 - Thomas Greanias, scrittore statunitense 1965 - Rubén Darío Hernández, calciatore colombiano 1965 - Antonio Pentangelo, avvocato italiano 1965 - Veronica Pivetti, attrice italiana 1965 - Maurizio Poggiali, ufficiale italiano 1966 - Annamaria Ancora, calciatrice italiana 1966 - Justine Bateman, attrice statunitense 1966 - Paul Haarhuis, tennista olandese 1966 - Christian Iansante, attore italiano 1966 - Vincenzo Scifo, calciatore belga 1966 - Miroslav Đukić, calciatore serbo 1967 - Park Jung-Bae, calciatore sudcoreano 1967 - Alexander Baburin, scacchista russo 1967 - Francesco Forlani, scrittore italiano 1967 - Sven Erik Kristiansen, cantautore norvegese 1967 - Benicio del Toro, attore portoricano 1968 - Mark Hudis, produttore statunitense 1968 - Stochelo Rosenberg, chitarrista olandese 1968 - Francesco Venuto, produttore italiano 1968 - Bøddel, bassista statunitense 1968 - Gianpaolo Zandegiacomo, giocatore di curling italiano 1969 - Burton C. Bell, musicista statunitense 1969 - Marlon Maxey, cestista statunitense 1969 - Stefano Nava, calciatore italiano 1970 - Joacim Cans, cantante svedese 1970 - Tatiana Carelli, musicista italiana 1970 - Ellis Ferreira, tennista sudafricano 1970 - Lord Finesse, rapper statunitense 1970 - Miguel Sánchez, calciatore spagnolo 1970 - Hiroko Kasahara, doppiatrice giapponese 1970 - Manuela Mandracchia, attrice italiana 1970 - Antonio Marasco, calciatore italiano 1970 - Antonio Martorella, calciatore italiano 1970 - Riccardo Maspero, calciatore italiano 1970 - Vadzim Sašuryn, biatleta bielorusso 1970 - Kjetil Sigurdsen, calciatore norvegese 1970 - Bellamy Young, attrice statunitense 1971 - Mathilde Bonetti, scrittrice italiana 1971 - Massimo Giordano, tenore italiano 1971 - William Henderson, giocatore football statunitense 1971 - Jeff Kinney, scrittore statunitense 1971 - Maurice Ruah, tennista venezuelano 1971 - Gil Shaham, violinista statunitense 1971 - Martin van der Spoel, nuotatore olandese 1971 - Jeff Webster, cestista statunitense 1972 - Pietro Assennato, calciatore italiano 1972 - Francine Fournier, wrestler statunitense 1972 - Malky Mackay, calciatore scozzese 1972 - Sunset Thomas, attrice pornografica statunitense 1973 - Hassan Kachloul, calciatore marocchino 1973 - Eric Lange, attore statunitense 1973 - Nikos Oikonomou, cestista greco 1973 - Terrence Rencher, cestista statunitense 1974 - Karen Cross, tennista britannica 1974 - Christian Flindt-Bjerg, calciatore danese 1974 - Kastriot Peqini, calciatore albanese 1974 - Renivaldo de Jesus, calciatore brasiliano 1974 - Pierfilippo Rossi, cestista italiano 1974 - Tanja Schneider, sciatrice austriaca 1974 - Ilaria Sciorelli, nuotatrice italiana 1974 - Daniel Tjernström, calciatore svedese 1974 - Justino Victoriano, cestista angolano 1975 - Daniel Adair, batterista canadese 1975 - Lucifer Chu, scrittore taiwanese 1975 - Daniela Fazzolari, attrice italiana 1975 - Angeliki Karapataki, pallanuotista greca 1975 - Mikko Kavén, calciatore finlandese 1975 - Wilfried Knight, attore pornografico francese 1975 - André Luiz Ladaga, calciatore brasiliano 1975 - Kjetil Nilsen, calciatore norvegese 1975 - Katja Schuurman, attrice olandese 1976 - Lorenzo Basso, politico italiano 1976 - Maxime Chattam, scrittore francese 1976 - Ivo Heuberger, tennista svizzero 1976 - Andrew Pitt, pilota motociclistico australiano 1976 - Brian Price, canottiere canadese 1976 - Teddy Thompson, cantautore britannico 1976 - Jahidi White, cestista statunitense 1977 - Ola Salo, cantante svedese 1977 - Eloy Azorín, attore spagnolo 1977 - Ivan Emilianov, atleta moldavo 1977 - Vittorio Grigolo, tenore italiano 1977 - Gianluca Zambrotta, calciatore italiano 1977 - Teo Đogaš, pallanuotista croato 1978 - Unai Alba, calciatore spagnolo 1978 - Matt Bettinelli-Olpin, attore statunitense 1978 - Immortal Technique, rapper peruviano 1978 - Ibrahima Gueye, calciatore senegalese 1978 - Hiromi Hirata, doppiatrice giapponese 1978 - Corinna A. Horn, attrice tedesca 1978 - Michalis Konstantinou, calciatore cipriota 1978 - Mark Muñoz, artista marziale statunitense 1978 - Luboš Pecka, calciatore ceco 1978 - Joško Poljak, cestista croato 1978 - Alioum Saidou, calciatore camerunese 1978 - Heðin á Lakjuni, calciatore faroese 1979 - Brian Brown, cestista statunitense 1979 - Steve Cherundolo, calciatore statunitense 1979 - Carlos Eduardo Ferrari, calciatore brasiliano 1979 - Miki Furukawa, cantante giapponese 1979 - Pablo Islas, calciatore argentino 1979 - Séverine Liénard, pallavolista francese 1979 - Igor Mitreski, calciatore macedone 1979 - Luis Prieto Zalbidegoitia, calciatore spagnolo 1979 - Sarah Schleper, sciatrice statunitense 1979 - Rubén Suárez Estrada, calciatore spagnolo 1979 - Vitas, cantautore ucraino 1979 - Mohammed Zaboul, calciatore marocchino 1980 - Christoph Alster, sciatore austriaco 1980 - Tal Burstein, cestista israeliano 1980 - Flavio Crespi, arrampicatore italiano 1980 - Pierre Ebede, calciatore camerunese 1980 - Dwight Freeney, giocatore football statunitense 1980 - David Gandy, supermodello britannico 1980 - Spyridon Gianniotis, nuotatore greco 1980 - Dino Lanaro, attore italiano 1980 - Ma Lin, tennistavolista cinese 1980 - Mike Miller, cestista statunitense 1980 - Safet Nadarević, calciatore bosniaco 1980 - Cabore, calciatore brasiliano 1981 - Ronnie Arniell, wrestler canadese 1981 - Laura Azcurra, attrice argentina 1981 - Thomas Buffel, calciatore belga 1981 - Omar Charef, calciatore marocchino 1981 - Emanuele Cozzolino, politico italiano 1981 - Denis Evsikov, calciatore russo 1981 - R.T. Guinn, cestista statunitense 1981 - Thomas Holm, calciatore norvegese 1981 - Benny Lekström, calciatore svedese 1981 - Kyle Martino, calciatore statunitense 1981 - Miguel Mea Vitali, calciatore venezuelano 1981 - Beth Ditto, cantante statunitense 1981 - Tina Pisnik, tennista slovena 1981 - Nicky Shorey, calciatore britannico 1981 - Aleksandr Stukalin, schermidore russo 1981 - Uros Vico, tennista italiano 1981 - Andreas Vinciguerra, tennista svedese 1982 - Roberto Cortellini, calciatore italiano 1982 - Gustavo Schiavolin, calciatore brasiliano 1982 - Yssouf Koné, calciatore ivoriano 1982 - Nili Latu, rugbista tongano 1982 - Kirk Morrison, giocatore football statunitense 1982 - Mattias Nilsson, sciatore svedese 1982 - Mihăiță Pleșan, calciatore rumeno 1982 - Camelia Potec, nuotatrice rumena 1983 - Wu Hao, calciatore cinese 1983 - Răzvan Cociș, calciatore romeno 1983 - Affo Erassa, calciatore togolese 1983 - Marek Gancarczyk, calciatore polacco 1983 - Wissam Joubran, liutaio israeliano 1983 - Kotooshu, lottatore di sumo bulgaro 1983 - Daigo Kobayashi, calciatore giapponese 1983 - Niccolò Lattanzi, pallavolista italiano 1983 - Mika Nakashima, attrice giapponese 1983 - Mihai Neșu, calciatore rumeno 1983 - Miriam Odemba, modella tanzaniana 1983 - Manny Ramirez, giocatore football statunitense 1983 - Jawad Williams, cestista statunitense 1983 - Darold Williamson, atleta statunitense 1983 - Nick Zoričić, sciatore jugoslavo 1984 - Liz Carmouche, artista marziale statunitense 1984 - David Fleurival, calciatore francese 1984 - Michael Flückiger, hockeista svizzero 1984 - Antons Jemeļins, calciatore lettone 1984 - Srećko Mitrović, calciatore australiano 1984 - Erminio Rullo, calciatore italiano 1985 - Haylie Duff, attrice statunitense 1985 - Dan Joye, slittinista statunitense 1985 - Arielle Kebbel, attrice statunitense 1985 - Marc McCarroll, tennista britannico 1985 - Kosta Perović, cestista serbo 1985 - Sławomir Peszko, calciatore polacco 1985 - Milovan Raković, cestista serbo 1985 - Cristian Sosa, calciatore uruguaiano 1985 - Jelle Vanendert, ciclista belga 1986 - Michele Antonutti, cestista italiano 1986 - Sebastián Dubarbier, calciatore argentino 1986 - Amber Kuo, attrice taiwanese 1986 - Ophelia Lovibond, attrice inglese 1986 - Maria Mena, cantautrice norvegese 1986 - Luke Nevill, cestista australiano 1986 - Jayde Nicole, modella canadese 1986 - Andreea Orosz, cestista rumena 1986 - Amadou Sidibé, calciatore maliano 1986 - Marta Vieira da Silva, calciatrice brasiliana 1987 - Ahmed Adly, scacchista egiziano 1987 - Luca Beccaris, rugbista italiano 1987 - Martin Büchel, calciatore liechtensteinese 1987 - Anna Cappellini, danzatrice italiana 1987 - Alexandra Eremia, ginnasta rumena 1987 - Beñat Etxebarria, calciatore spagnolo 1987 - Patrick Oboya, calciatore keniota 1987 - Sam Reid, attore australiano 1987 - Jesús Rueda, calciatore spagnolo 1987 - Suad Šehović, cestista montenegrino 1988 - Bruce Carter, giocatore football statunitense 1988 - Miyu Irino, doppiatore giapponese 1988 - Mike Jensen, calciatore danese 1988 - Kyle N. Caballero, giocatore football statunitense 1988 - Christian Sivebæk, calciatore danese 1989 - Wu Xi, calciatore cinese 1989 - Danielle Adams, cestista statunitense 1989 - Sone Aluko, calciatore nigeriano 1989 - Pavel Dvořák, calciatore ceco 1989 - Fernando Marçal, calciatore brasiliano 1989 - Giōrgos Mpogrīs, cestista greco 1989 - Nurudeen Orelesi, calciatore nigeriano 1989 - Luke Pasqualino, attore britannico 1989 - Dwayne Sandy, calciatore sanvincentino 1989 - Josh Trank, regista statunitense 1990 - Borja García, calciatore spagnolo 1990 - Jurij Aleksandrovič Kunakov, tuffatore russo 1990 - Kehinde Fatai, calciatore nigeriano 1990 - Khalid Wooten, giocatore football statunitense 1990 - Kosta Barbarouses, calciatore greco 1990 - Luke Newberry, attore britannico 1990 - Luke Pasqualino, attore britannico 1990 - Mattia Casse, sciatore italiano 1990 - Renato González, calciatore cileno 1990 - Ryad Boudebouz, calciatore algerino 1990 - Saad Al Sheeb, calciatore qatariota 1990 - Yu Shulong, cestista cinese 1991 - Adreian Payne, cestista statunitense 1991 - Aleksandar Stankov, calciatore macedone 1991 - Antonio Stankov, calciatore macedone 1991 - Aree Davis, attrice statunitense 1991 - Christoph Kramer, calciatore tedesco 1991 - Constantin Mandricenco, calciatore moldavo 1991 - Cristian Chivilli, giocatore di baseball dominicano 1991 - Ethan Mitchell, pistard neozelandese 1991 - Fabio Daprelà, calciatore svizzero 1991 - Imad Najah, calciatore marocchino 1991 - Kenny van der Weg, calciatore olandese 1991 - Matteo Appiani, rugbista italiano 1991 - Tomás Berra, calciatore argentino 1991 - Trevor Bayne, pilota automobilistico statunitense 1992 - Cody Parkey, giocatore football statunitense 1992 - Georgi Milanov, calciatore bulgaro 1992 - Ilija Milanov, calciatore bulgaro 1992 - Kaili Thorne, attrice statunitense 1992 - Kareem Martin, giocatore football statunitense 1992 - Martina Capelli, calciatrice italiana 1992 - Niels Vets, calciatore belga 1992 - Paulina Gaitan, attrice messicana 1993 - Berat Djimsiti, calciatore svizzero 1993 - Jason Holt, calciatore scozzese 1993 - Martín Alaníz, calciatore uruguaiano 1993 - Mauro Icardi, calciatore argentino 1993 - Mike Davis, giocatore football statunitense 1993 - Nikos Giannakopoulos, calciatore greco 1993 - Victoria Justice, attrice statunitense 1994 - Eseosa Desalu, atleta italiano 1994 - Laura Oprea, canottiera rumena 1994 - Nikola Ivanović, cestista montenegrino 1994 - Nikola Jokić, cestista serbo 1994 - Riido Reiman, calciatore estone 1994 - Tsubura Sato, pallavolista giapponese 1995 - Adam Pecháček, cestista ceco 1995 - Daly Santana, pallavolista portoricana 1995 - Marcus Monsen, sciatore norvegese 1995 - Mikkel Desler, calciatore danese 1995 - Nichelle Prince, calciatrice canadese 1995 - Nikola Jokić, cestista serbo 1996 - Cui Ziting, pallavolista cinese 1996 - Li Mohua, pallavolista cinese 1996 - Tommaso Zafferani, calciatore sammarinese 1997 - Andreas Vaikla, calciatore estone 1997 - Christopher Pereira, calciatore lussemburghese 1997 - Shqiprim Taipi, calciatore macedone 1998 - Nikolai Laursen, calciatore danese 1999 - Quinn Lord, attore canadese 1999 - Jackson Pace, attore statunitense 2000 - Keishon Bean, calciatore britannico 2000 - Blanche, cantante belga 2001 - David Mazouz, attore statunitense 2004 - Millie Bobby Brown, attrice britannica tutti pazzi per la Civita Vai su Per poter effettuare un commento è necessario accedere con il proprio nome e password. 