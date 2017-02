Nasce il 20 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 20 febbraio La lista contiene circa 790 persone 1358 - Eleonora d'Aragona 1469 - Tommaso De Vio, cardinale italiano 1549 - Francesco Maria II Della Rovere, condottiero italiano 1574 - Elisabetta di Lorena 1631 - Thomas Osborne, I duca di Leeds, politico inglese 1651 - Filippo Pasquali, pittore italiano 1659 - Nicola Gaetano Spinola, cardinale cattolico italiano 1668 - Giovanni Battista Cotta, presbitero e scrittore italiano 1676 - Jean Balon, danzatore francese 1680 - Federico di Nassau-Siegen, principe tedesco 1698 - Bernardo Tanucci, politico italiano 1705 - Nicolas Chédeville, oboista francese 1707 - Mathieu-François de Mairobert, giornalista francese 1726 - William Prescott, ufficiale statunitense 1727 - Vito Maria Giovenazzi, archeologo italiano 1729 - Fëdor Grigor'evič Volkov, attore russo 1733 - Szymon Bogumił Zug, architetto tedesco 1734 - Franz Beck, compositore tedesco 1744 - Alessandro Mattei, cardinale italiano 1745 - Johann Peter Salomon, violinista tedesco 1749 - Georg von Fechenbach, vescovo tedesco 1750 - Giuseppe Raffaelli, avvocato italiano 1752 - Johann Carl Wilhelm Voigt, geologo tedesco 1755 - Stephen Rochefontaine, militare statunitense 1756 - Angelica Schuyler Church 1757 - John Fuller, politico britannico 1759 - Johann Christian Reil, psichiatra tedesco 1763 - Vincenzo Dalberti, politico svizzero 1763 - Adalbert Gyrowetz, compositore ceco 1773 - Ferdinando Paini, compositore italiano 1775 - Guy-Victor Duperré, ammiraglio francese 1782 - Friedrich Ernst von Fischer, botanico russo 1785 - Carlo di Hohenzollern-Sigmaringen, principe 1788 - Giuseppe Cosenza, cardinale italiano 1789 - Eleuterio Foresti, patriota, italiano 1791 - Emile Deschamps, poeta francese 1792 - Eliza Courtney, nobildonna inglese 1796 - Lázár Mészáros, generale ungherese 1798 - Adolf Brix, matematico tedesco 1802 - Charles Auguste de Bériot, violinista belga 1803 - Henry Stanberry, politico statunitense 1805 - Michele Alberto Bancalari, fisico italiano 1807 - Ernest Bazin, dermatologo francese 1807 - John Leonard Riddell, botanico statunitense 1808 - Pierre Dumoulin-Borie, vescovo francese 1809 - Pietro Racchetti, pittore italiano 1810 - Henri Martin, politico francese 1811 - Henry Hastings Sibley, politico statunitense 1815 - Louis Le Chatelier, ingegnere francese 1816 - Robert Jocelyn, politico irlandese 1819 - Alexandre Beauprêtre, militare francese 1819 - Alfred Escher, politico svizzero 1820 - Nicola Palizzi, pittore italiano 1821 - Niccolò Cusa, politico italiano 1823 - Vincenzo Sprovieri, politico italiano 1826 - Teodoro Salzillo, patriota italiano 1826 - Ivannicius, religioso russo 1829 - Antonio Blanco, politico venezuelano 1829 - Luigi Andreotti, patriota italiano 1829 - Odo Russell, diplomatico inglese 1831 - Arthur Ranc, politico francese 1833 - Vincenzo Runcini, scrittore italiano 1835 - Alessandro D'Ancona, politico italiano 1835 - Antonio Gandolfi, politico italiano 1835 - Robert Hart, diplomatico nordirlandese 1838 - Alberto Lepidi, religioso italiano 1843 - Claud Hamilton, politico scozzese 1843 - Antonio Gui, politico italiano 1844 - Ernesto Monaci, filologo italiano 1844 - Joshua Slocum, navigatore statunitense 1844 - Ludwig Boltzmann, matematico austriaco 1844 - Mihály Munkácsy, pittore ungherese 1845 - Rosalind Stanley, nobildonna inglese 1847 - Pietro Cantini, architetto italiano 1847 - Giacinto Pannella, storico italiano 1849 - Ivan Gešov, politico bulgaro 1850 - Wilhelm Braune, filosofo tedesco 1851 - Giuseppe Martino, politico italiano 1853 - Sidney Herbert, politico britannico 1855 - Giuseppe Trischitta, storico italiano 1857 - Leonida Bissolati, politico italiano 1858 - Alexander Koenig, ornitologo tedesco 1858 - Dante Bertelli, anatomista italiano 1858 - Howard A. Kelly, ginecologo statunitense 1858 - Viktor Parma, compositore sloveno 1859 - Giuseppe Ridolfi, arcivescovo italiano 1860 - Luigi Anelli, letterato, editore e archeologo italiano 1862 - Alexander Ludovic Duff, ammiraglio inglese 1862 - Clement Mitchell, calciatore inglese 1862 - Edward O'Connor, attore irlandese 1862 - Luigi Basso, politico italiano 1864 - Henry Rawlinson, militare britannico 1867 - Dionisio Anzilotti, giurista italiano 1867 - Luisa, principessa reale, nobile inglese 1868 - Pompeu Fabra, linguista spagnolo 1870 - Pieter Cornelis Boutens, poeta olandese 1870 - Johann Baptist Moroder, scultore austriaco 1871 - Boris Galërkin, ingegnere russo 1871 - Michele Romano, politico italiano 1871 - Virginia Guerrini, mezzosoprano italiano 1872 - William Lygon, politico britannico 1873 - Adolfo Cetto, bibliotecario italiano 1874 - Salvatore Cardillo, compositore italiano 1874 - Mary Garden, soprano britannico 1876 - Fëdor Stepanovič Akimenko, musicista sovietico 1876 - Hertha von Hagen, attrice austriaca 1878 - Domenico Pacini, meteorologo italiano 1878 - Gustav Rau, atleta tedesco 1878 - John Joseph Gabriel O'Byrne, militare francese 1879 - Hod Stuart, hockeista canadese 1879 - Fidenzio Dall'Ora, politico italiano 1880 - Jacques Fersen, scrittore francese 1881 - Jānis Balodis, politico lettone 1882 - Nicolai Hartmann, filosofo tedesco 1883 - Frédéric Lazard, scacchista francese 1883 - Shiga Naoya, scrittore giapponese 1884 - Pietro Abbo, politico italiano 1885 - George Wall, calciatore inglese 1885 - Roland West, regista statunitense 1885 - Vittorio Cini, politico italiano 1886 - Alfredo Biagini, artista italiano 1886 - Béla Kun, politico ungherese 1886 - Josef Bělka, calciatore boemo 1886 - Luciano Morpurgo, scrittore italiano 1886 - Takuboku Ishikawa, poeta giapponese 1887 - Robert Firth, calciatore inglese 1887 - Santi Quasimodo, generale italiano 1888 - Georges Bernanos, scrittore francese 1888 - Marie Rambert, ballerina polacca 1888 - Martin Hawkins, atleta statunitense 1889 - Hulusi Behçet, dermatologo turco 1889 - Laureano Castro, politico colombiano 1889 - Vigilio De Grassi, urbanista italiano 1890 - Victoria Gucovsky, giornalista argentina 1890 - Alma Richards, atleta statunitense 1893 - Russel Crouse, scrittore statunitense 1893 - Martin Johansen, calciatore norvegese 1894 - Alfredo Pizzoni, politico italiano 1894 - Bokuzen Hidari, attore giapponese 1894 - Consalvo Ceci, politico italiano 1894 - Ivan Puni, pittore russo 1894 - Jarosław Iwaszkiewicz, scrittore polacco *1895 - Giuseppe Bifolchi, anarchico italiano 1896 - Henri-Marie de Lubac, cardinale francese 1896 - Emil Vodder, medico danese 1898 - Cristiano di Schaumburg-Lippe, tedesco 1898 - Semën Kirlian, inventore russo 1898 - Jimmy Yancey, pianista statunitense 1899 - Mohammad Hassan Mirza 1899 - Alfons Julen 1899 - Giuseppe Pacotto, scrittore italiano 1899 - Humphrey Ward, calciatore inglese 1900 - Bernard Knowles, regista britannico 1901 - Mario Andreini, cantastorie italiano 1901 - René Dubos, biologo e filosofo francese 1901 - Henry Eyring, chimico messicano 1901 - Josef Hofbauer, calciatore austriaco 1901 - Louis Kahn, architetto statunitense 1901 - Gino Morici, scenografo italiano 1901 - Muhammad Naguib, politico egiziano 1901 - Andrea Simontacchi, calciatore italiano 1902 - Ansel Adams, fotografo statunitense 1902 - Bertus Freese, calciatore olandese 1902 - Herbert Grundmann, storico tedesco 1902 - Wilhelm Guddorf, giornalista belga 1903 - Aniela Jaffé, psicologa tedesca 1903 - Jorge Basadre, storico peruviano 1903 - Luigi De Michele, politico italiano 1903 - Libero Lodolo, calciatore italiano 1903 - Ella Maillart, scrittrice svizzera 1903 - Tullio Odorizzi, politico italiano 1903 - Charles Pélissier, ciclista francese 1903 - Joseph Schröffer, cardinale cattolico tedesco 1904 - Oliver MacDonald, atleta statunitense 1904 - Herbert Brownell, politico statunitense 1905 - Edgardo Bassi, calciatore italiano 1905 - Izaak Opatowski, scienziato polacco 1907 - Malcolm Atterbury, attore statunitense 1907 - Giovanni Ciusa Romagna, pittore italiano 1908 - Giovanni Gasparini, calciatore italiano 1908 - Alf Nilsen, calciatore norvegese 1909 - Diego de Henriquez 1909 - Vítor Silva, calciatore portoghese 1910 - Godfred Bysheim, calciatore norvegese 1910 - Jean Rousset, critico letterario svizzero 1911 - Luciano Anceschi, filosofo italiano 1911 - Margot Grahame, attrice britannica 1911 - Giulio Panzeri, calciatore italiano 1911 - André Saeys, calciatore belga 1912 - Pierre Boulle, scrittore francese 1912 - Arrigo Pelliccia, musicista italiano 1912 - Bruno Vattovaz, canottiere italiano 1914 - Arnold Denker, scacchista statunitense 1914 - Felice Fanetti, canottiere italiano 1914 - Giuseppe Grandi, militare italiano 1914 - Piero Guelfi, baritono italiano 1914 - Carlo Protti, politico italiano 1915 - Elba de Pádua Lima, calciatore brasiliano 1915 - Hans Christian Blech, attore tedesco 1915 - Giovanni Lovrovich, storico italiano 1916 - Amerigo Salati, calciatore italiano 1917 - Primo Andrighetto, calciatore italiano 1917 - Louisa Matthíasdóttir, pittrice islandese 1918 - Min Byung-Dae, calciatore sudcoreano 1918 - Leonore Annenberg, filantropa statunitense 1918 - Lukas Aurednik, calciatore austriaco 1918 - Joseph Jadrejak, calciatore francese 1918 - Roy Zimmerman, giocatore football statunitense 1919 - Luis Bedoya, politico peruviano 1919 - Calogero Lauricella, arcivescovo italiano 1920 - Karl Albrecht, imprenditore tedesco 1920 - Evgenij Dragunov, progettista sovietico 1920 - Cesare Dujany, politico italiano 1920 - Francis Chen-Ping, vescovo cattolico cinese 1920 - Kathleen Agnes Kennedy 1920 - Carl Schwende, schermidore canadese 1921 - Louis Biesbrouck, calciatore olandese 1921 - Chen Shoushan, militare cinese 1921 - Buddy Rogers, wrestler statunitense 1921 - Joseph A. Walker, astronauta statunitense 1922 - Pierre Ansart, scrittore francese 1922 - Jean Diederich, ciclista lussemburghese 1922 - Salvatore Nicolosi, vescovo cattolico italiano 1923 - Forbes Burnham, politico guyanese 1923 - Vladimír Venglár, calciatore cecoslovacco 1924 - Rubén Menini, cestista argentino 1924 - Gloria Vanderbilt, designer statunitense 1925 - Robert Altman, regista statunitense 1925 - Thales Monteiro, cestista brasiliano 1925 - Girija Prasad Koirala, politico nepalese 1926 - Vittorio Bachelet, politico italiano 1926 - Whitney Blake, attrice statunitense 1926 - Gillian Lynne, attrice britannica 1926 - Richard Matheson, scrittore statunitense 1926 - Bob Richards, atleta statunitense 1926 - Luigi Saccavino, calciatore italiano 1926 - María Isabel Romero, religiosa spagnola 1926 - Alfonso Sastre, scrittore spagnolo 1927 - Giorgio Berti, giurista italiano 1927 - Ibrahim Ferrer, musicista cubano 1927 - Carlos González, calciatore argentino 1927 - Sidney Poitier, attore statunitense 1928 - Bruno Bosio, calciatore italiano 1928 - Samuel Cuburu, calciatore messicano 1928 - Lino Jannuzzi, politico italiano 1928 - Jean Ann Kennedy, diplomatica statunitense 1928 - Friedrich Wetter, cardinale cattolico tedesco 1929 - Amanda Blake, attrice statunitense 1929 - Luigi Crocetti, bibliotecario italiano 1929 - Madan Lal Puri, statistico indiano 1930 - Pietro Citati, scrittore italiano 1930 - Willie Cunningham, calciatore nordirlandese 1930 - Gianfranco Parolini, regista italiano 1931 - John Milnor, matematico statunitense 1931 - Boris Dmitrievič Pankin, politico kirghiso 1931 - Andy Sidaris, regista statunitense 1932 - Rino Di Fraia, calciatore italiano 1932 - Roger Haudegand, cestista francese 1932 - Giulio Sanguineti, vescovo cattolico italiano 1933 - Mehmet Dinçer, calciatore turco 1933 - Zygmunt Kamiński, arcivescovo cattolico polacco 1933 - Jerzy Szotmiller, vescovo vetero-cattolico polacco 1934 - Bobby Unser, pilota automobilistico statunitense 1935 - Jordan Cronenweth, fotografo statunitense 1935 - Erich Hasenkopf, calciatore austriaco 1935 - James Moore, pentatleta statunitense 1936 - Marj Dusay, attrice statunitense 1936 - Shigeo Nagashima, giocatore di baseball giapponese 1936 - Sergio Navarro, calciatore cileno 1937 - David Acevedo, calciatore argentino 1937 - Johnny Dorelli, cantante italiano 1937 - Robert Owen Evans, astronomo australiano 1937 - Robert Huber, chimico tedesco 1937 - Ghiorgos Leonardos, giornalista greco 1937 - Roger Penske, automobilista statunitense 1937 - Alfredo Rojas, calciatore argentino 1938 - Giandomenico Baldisseri, calciatore italiano 1938 - Richard Beymer, attore statunitense 1938 - André Chorda, calciatore francese 1938 - Mahmoud El-Gohary, calciatore egiziano 1938 - András Katona, pallanuotista ungherese 1938 - Paolo Romeo, cardinale italiano 1938 - Aldo Silvagna, calciatore italiano 1939 - William Bayer, scrittore statunitense 1939 - Enrico Masseroni, arcivescovo italiano 1939 - Giorgio Merighi, tenore italiano 1939 - Paolo Morosi, calciatore italiano 1939 - Maurizio Teucci, diplomatico italiano 1940 - Rudolf Edlinger, politico austriaco 1940 - Christoph Eschenbach, pianista tedesco 1940 - Kazimierz Frelkiewicz, cestista polacco 1940 - Jimmy Greaves, calciatore inglese 1940 - Renato Romano, attore, calciatore italiano 1940 - Buffy Sainte-Marie, cantautrice canadese 1941 - Claudio Costa, medico italiano 1941 - David Dickson, nuotatore australiano 1941 - Nicolás Fuentes, calciatore peruviano 1941 - Alan Furst, giornalista statunitense 1941 - Juan Olivares, calciatore cileno 1942 - Ugo De Siervo, giurista e accademico italiano 1942 - Charlie Gillett, musicologo britannico 1942 - Mitch McConnell, politico statunitense 1942 - Claude Miller, regista francese 1942 - Ignazio Sanna, arcivescovo italiano 1943 - Aleksandr Aleksandrov, cosmonauta sovietico 1943 - Franco Cordelli, scrittore italiano 1943 - Jean-Pierre Giudicelli, pentatleta francese 1943 - Antonio Inoki, politico giapponese 1943 - Mike Leigh, regista britannico 1943 - Remo Masini, attore italiano 1943 - Diana Paxson, scrittrice statunitense 1944 - Willem van Hanegem, calciatore olandese 1944 - Adam Lisewski, schermidore polacco 1945 - Andrew Bergman, romanziere statunitense 1945 - Randa Haines, regista statunitense 1945 - Brion James, attore statunitense 1945 - Toni Orlandi, attore italiano 1945 - George Smoot, astrofisico statunitense 1945 - Enrique Abulí, fumettista francese 1945 - Aldo Tagliapietra, cantante italiano 1946 - Brenda Blethyn, attrice britannica 1946 - Giuseppe Carnovale, criminale italiano 1946 - Riccardo Cocciante, cantautore italiano 1946 - Jacky Del Rio, attrice pornografica brasiliana 1946 - Sandy Duncan, attrice statunitense 1946 - Vladimir Martynov, compositore russo 1946 - Robert Michaels, organista inglese 1947 - José Broissart, calciatore francese 1947 - Mario Manera, calciatore italiano 1947 - Ivana Monti, attrice italiana 1947 - Peter Osgood, calciatore britannico 1947 - Orlando Portento, autore televisivo italiano 1947 - Douglas Russell, nuotatore statunitense 1947 - Peter Strauss, attore statunitense 1948 - Pierre Bouchard, hockeista canadese 1948 - Ivano Dionigi, latinista italiano 1948 - Valerij Kopij, calciatore sovietico 1948 - Jennifer O'Neill, attrice statunitense 1948 - Christopher Pissarides, economista britannico 1948 - Mathieu Pustjens, ciclista olandese 1948 - Larry Rapp, attore statunitense 1949 - Mario Lega, pilota motociclistico italiano 1949 - Stefan Waggershausen, cantante tedesco 1949 - Ivana Trump, personaggio televisivo statunitense 1950 - Pino Aprile, giornalista italiano 1950 - Alberto Barbera, critico italiano 1950 - Walter Becker, chitarrista statunitense 1950 - Rodolfo Cimenti, calciatore italiano 1950 - Enrico Cucchiani, banchiere italiano 1950 - Gary Manuel, calciatore australiano 1950 - Tony Wilson, giornalista britannico 1951 - Edward Albert, attore statunitense 1951 - Antonio Battaglia, politico italiano 1951 - Gordon Brown, politico britannico 1951 - Randy California, chitarrista statunitense 1951 - Dionisio Collavini, calciatore italiano 1951 - Suzue Miuchi, fumettista giapponese 1951 - Phil Neal, calciatore britannico 1951 - Giuliano Soria, letterato e scrittore italiano 1952 - Rino Lavezzini, allenatore di calcio italiano 1953 - Roberto Ampuero, giornalista cileno 1953 - Riccardo Chailly, direttore d'orchestra italiano 1953 - Roberto Ciotti, chitarrista italiano 1953 - Roberto Da Crema, personaggio televisivo italiano 1953 - Gaëtan Dugas 1953 - Diego Gualtiero Rosa, religioso italiano 1953 - Tom Rüsz Jacobsen, calciatore norvegese 1953 - Romano Trevisani, chitarrista italiano 1953 - Tony Zerafa, calciatore maltese 1954 - Pierpaolo Bibbò, cantautore italiano 1954 - Jon Brant, bassista statunitense 1954 - Vasilij Vasil'evič Cibliev, cosmonauta russo 1954 - Glynis Coles, tennista britannica 1954 - Ida Maria Dentamaro, politica italiana 1954 - Anthony Head, attore britannico 1954 - Patricia C. Hearst, attrice e criminale statunitense 1955 - Ennio Fantastichini, attore italiano 1955 - Eufemiano Fuentes, medico spagnolo 1955 - Marina Giordana, attrice italiana 1955 - Wendee Lee, doppiatrice statunitense 1955 - Michael Maguire, attore statunitense 1955 - Franco Marcelletti, allenatore basket italiano 1955 - Néstor Montelongo, calciatore uruguaiano 1955 - Frank Oleynick, cestista statunitense 1955 - Klas Östergren, scrittore svedese 1956 - François Bréda, critico letterario rumeno 1956 - Larry Charles, regista statunitense 1956 - Oddvar Kristensen, calciatore norvegese 1956 - Roberto Landi, calciatore italiano 1956 - Craig Pollock, manager britannico 1956 - Giulio Scarpati, attore italiano 1956 - Lodovico Sonego, politico italiano 1957 - Dominique Bedel, tennista francese 1957 - Giovanni Brusca, criminale italiano 1957 - Paulo Luiz Campos, allenatore di calcio brasiliano 1957 - Mario Grech, vescovo cattolico maltese 1957 - Paulo Bonfim, calciatore a 5 brasiliano 1957 - Renato Pagliaro, banchiere e imprenditore italiano 1957 - Corrado Ruggeri, giornalista italiano 1957 - Beejong Sisson, tennista filippino 1957 - Giovanni Storti, attore italiano 1958 - Félix Lacuesta, calciatore francese 1958 - Sean Michaels, attore pornografico statunitense 1958 - Tiziano Quarella, calciatore italiano 1958 - James Wilby, attore britannico 1959 - Henri Bossi, calciatore lussemburghese 1959 - Sergej Viktorovič Dolmatov, scacchista russo 1960 - Rubén Agüero, calciatore argentino 1960 - Shōji Kawamori, regista giapponese 1960 - Olivier Lenglet, schermidore francese 1960 - Kee Marcello, chitarrista svedese 1960 - Mariano Marchetti, calciatore italiano 1960 - Ennio Marchetto, attore italiano 1960 - Hardy Mertens, compositore olandese 1960 - Giorgio Quadri, nuotatore italiano 1960 - David Speedie, calciatore scozzese 1960 - Claudio Venturi, calciatore italiano 1961 - Viktor Berežnyj, cestista ucraino 1961 - Michael Fancutt, tennista australiano 1961 - Steve Lundquist, nuotatore statunitense 1961 - Petăr Petrov, calciatore bulgaro 1961 - Peter Sandrini, accademico italiano 1962 - Stephan van den Berg, velista olandese 1962 - Rocco Carbone, scrittore italiano 1962 - Ersilio Cerone, calciatore italiano 1962 - Silvano Danzi, allenatore di atletica leggera italiano 1962 - Jerry DeGregorio, allenatore di basket statunitense 1962 - Ray Lopes, cestista statunitense 1962 - Curtis Macdonald, tastierista statunitense 1962 - Pierre Quinon, atleta francese 1962 - Fiorenzo Toso, linguista italiano 1963 - Charles Barkley, cestista statunitense 1963 - Herman Beyers, calcitore a 5 belga 1963 - Ian Brown, musicista e compositore inglese 1963 - Jon Lynn Christensen, politico statunitense 1963 - Jaromír Navrátil, calciatore ceco 1963 - Joakim Nyström, tennista svedese 1963 - Milt Wagner, cestista statunitense 1964 - Romanas Brazdauskis, cestista lituano 1964 - Rudi Garcia, calciatore francese 1964 - Willie Garson, attore statunitense 1964 - Peter Gordeno, bassista britannico 1964 - Rodney Rowland, attore statunitense 1965 - Michel Ansermet, tiratore svizzero 1965 - Ron Eldard, attore statunitense 1965 - Federica Moro, attrice italiana 1965 - Roberto Vian, fumettista italiano 1966 - Perica Bukić, pallanuotista croato 1966 - Cindy Crawford, attrice statunitense 1966 - Urs Fischer, calciatore svizzero 1966 - Esther Haase, fotografa tedesca 1966 - Christina Meier-Höck, sciatrice tedesca 1966 - Dennis Mitchell, atleta statunitense 1966 - Bin Muhamad Mudzar, calciatore a 5 malese 1966 - Rudolf Nierlich, sciatore alpino austriaco 1967 - Paul Accola, sciatore alpino svizzero 1967 - Christer Allgårdh, tennista svedese 1967 - Emidio Clementi, cantante, scrittore italiano 1967 - Kurt Cobain, cantautore statunitense 1967 - Louis Ferreira, attore portoghese 1967 - David Herman, attore statunitense 1967 - Barnaby Holm, attore statunitense 1967 - Eduardo González, arbitro di calcio spagnolo 1967 - Spiros Marangos, calciatore greco 1967 - Nenad Maslovar, calciatore jugoslavo 1967 - Paweł Mąciwoda, bassista polacco 1967 - Andrew Shue, attore e calciatore statunitense 1967 - Kath Soucie, doppiatrice statunitense 1967 - Lili Taylor, attrice statunitense 1967 - Conka Vajsilova, cestista bulgara 1967 - Oleg Šatunov, pallavolista russo 1968 - Ha Seok-Ju, calciatore sudcoreano 1968 - Simone Bianchetti, velista italiano 1968 - Laure Guibert, attrice francese 1968 - Francisco Javier Luke, calciatore spagnolo 1969 - Jason Blum, produttore statunitense 1969 - Kjell Ove Hauge, atleta norvegese 1969 - Mohammad Khakpour, calciatore iraniano 1969 - Attilio Manca, medico italiano 1969 - Siniša Mihajlović, calciatore serbo 1969 - Giacomo Stucchi, politico italiano 1969 - Danis Tanović, regista bosniaco 1969 - Víctor de Carvalho, cestista angolano 1970 - Jean-Yves Cuendet, sciatore svizzero 1970 - Julia Franck, scrittrice tedesca 1971 - Pulpul, cantante e chitarrista spagnolo 1971 - Calpernia Addams, attrice statunitense 1971 - Marcelo Corrales, calciatore cileno 1971 - Jari Litmanen, calciatore finlandese 1971 - Luca Ragazzi, giornalista italiano 1971 - Duncan J. Watts, scienziato australiano 1971 - Joost van der Westhuizen, rugbista sudafricano 1972 - Jan Boven, ciclista olandese 1972 - K-os, cantante canadese 1972 - Robert Churchwell, cestista statunitense 1972 - Arnar Grétarsson, calciatore islandese 1972 - Gianluca Manunza, attore italiano 1972 - Ruben Nembhard, cestista statunitense 1972 - Uroš Pavlovčič, sciatore sloveno 1972 - Carlo Sonego, atleta italiano 1972 - Jason Vincent, pilota motociclistico britannico 1972 - Anton Nikolaevič Škaplerov, cosmonauta russo 1973 - Orlando Antigua, cestista dominicano 1973 - Kimberley Davies, attrice australiana 1973 - Mike Dierickx, disc jockey belga 1973 - Jostein Grindhaug, calciatore norvegese 1973 - Elena Pšikova, cestista russa 1973 - Lorena Sánchez, calciatrice spagnola 1974 - Karim Bagheri, calciatore iraniano 1974 - Fabio Gentile, giocatore football italiano 1974 - Vera Il'ina, tuffatrice russa 1974 - Radoslav Kráľ, calciatore slovacco 1974 - Andrea Meneghin, cestista italiano 1974 - Maciej Murawski, calciatore polacco 1974 - Antti Sumiala, calciatore finlandese 1974 - Ophélie Winter, attrice francese 1975 - Foster Bastios, calciatore ghanese 1975 - Michaël Isabey, calciatore francese 1975 - Ismael Kirui, atleta keniota 1975 - Brian Littrell, cantante statunitense 1975 - Rahman Rezaei, calciatore iraniano 1976 - Saeed Al Kass, calciatore emiratino 1976 - Johanna Beisteiner, chitarrista austriaca 1976 - Gianpaolo Calvarese, arbitro di calcio italiano 1976 - Erick Fion, calciatore a 5 guatemalteco 1976 - João Vieira, atleta portoghese 1976 - Ali Latifi, calciatore iraniano 1976 - Zdravko Lazarov, calciatore bulgaro 1976 - Marek Nikl, calciatore ceco 1976 - Vasileios Polymeros, canottiere greco 1976 - Enrico Ravaglia, cestista italiano 1976 - Sebastián Riep, calciatore argentino 1976 - Yari Silvera, calciatore uruguaiano 1977 - Mayer Candelo, calciatore colombiano 1977 - Nicolas Dessum, sciatore francese 1977 - Ed Graham, musicista inglese 1977 - Marius Gullerud, calciatore norvegese 1977 - Gail Kim, attrice canadese 1977 - Bartosz Kizierowski, nuotatore polacco 1977 - Stephon Marbury, cestista statunitense 1977 - Chris McIntosh, giocatore football statunitense 1977 - Sarah Ryan, nuotatrice australiana 1978 - Lauren Ambrose, attrice statunitense 1978 - Cory Spinks, pugile statunitense 1978 - Joël Epalle, calciatore camerunese 1978 - Thomas Florschütz, bobbista tedesco 1978 - Jay Hernandez, attore statunitense 1978 - Julia Jentsch, attrice tedesca 1978 - Andrea Michelori, cestista italiano 1978 - Tony Sun, cantante, attore taiwanese 1979 - Song Chong-Gug, calciatore sudcoreano 1979 - Roberto de Figueiredo, calciatore brasiliano 1979 - Moussa N'Diaye, calciatore senegalese 1980 - Jorginho Paulista, calciatore brasiliano 1980 - Arthur Abraham, pugile tedesco 1980 - Artur Boruc, calciatore polacco 1980 - Imanol Harinordoquy, rugbista francese 1980 - Salvatore Micillo, politico italiano 1980 - Yūichi Nakamura, doppiatore giapponese 1980 - Rousimar Palhares, artista marziale brasiliano 1980 - Guillermo Ariel Pereyra, calciatore argentino 1980 - Luis Gabriel Rey, calciatore colombiano 1980 - Rodrigo Pinto, pallavolista brasiliano 1980 - Dušan Đokić, calciatore serbo 1981 - Daniele Casadei, cestista italiano 1981 - Majandra Delfino, attrice statunitense 1981 - Giovanni Favia, politico italiano 1981 - Elisabeth Görgl, sciatrice austriaca 1981 - Jovan Harris, cestista statunitense 1981 - Tony Hibbert, calciatore inglese 1981 - Moisés Hurtado, calciatore spagnolo 1981 - Fred Jackson, giocatore football statunitense 1981 - Adrian Lamo, informatico statunitense 1981 - Franklin Lucena, calciatore venezuelano 1981 - Roberto Meloni, judoka italiano 1981 - Crocefisso Miglietta, calciatore italiano 1981 - Akona Ndungane, rugbista sudafricano 1981 - Odwa Ndungane, rugbista sudafricano 1981 - Alessia Patacconi, attrice italiana 1981 - Nicolas Penneteau, calciatore francese 1981 - Chris Thile, musicista statunitense 1981 - Chen Xiaoli, cestista cinese 1982 - Terry Dunfield, calciatore canadese 1982 - Felo Feoto, calciatore tuvaluano 1982 - Monica Gamba, calciatrice italiana 1982 - Abel Gómez Moreno, calciatore spagnolo 1982 - Marco Killingsworth, cestista statunitense 1982 - Josef Laštovka, calciatore ceco 1982 - Rawle Marshall, cestista guyanese 1982 - Hélio Pinto, calciatore portoghese 1982 - Walter Vílchez, calciatore peruviano 1983 - Joakim Austnes, calciatore norvegese 1983 - Landry Bonnefoi, calciatore francese 1983 - Faris Efendić, calciatore bosniaco 1983 - Jeremy Foley, attore statunitense 1983 - Emad Meteab, calciatore egiziano 1983 - Jessie Mueller, attrice statunitense 1983 - Alfred Osmani, calciatore albanese 1983 - Fredrik Persson, calciatore svedese 1983 - Jorge Pina Roldán, calciatore spagnolo 1983 - Nicolás Spolli, calciatore argentino 1984 - Park Ju-Sung, calciatore sudcoreano 1984 - Martin Bergvold, calciatore danese 1984 - Rachid Bouaouzan, calciatore olandese 1984 - Riccardo Chiarini, ciclista italiano 1984 - Cristiana Frixione, modella nicaraguense 1984 - Keisuke Koide, attore giapponese 1984 - Ines Kresović, cestista serba 1984 - Pat Lee, giocatore football statunitense 1984 - Dario Spada, conduttore radiofonico italiano 1984 - Leonardo Tavares, tennista portoghese 1984 - Tamás Vaskó, calciatore ungherese 1984 - Elisa Zizioli, calciatrice italiana 1985 - Petter Andersson, calciatore svedese 1985 - Ihor Chudob"jak, calciatore ucraino 1985 - Sergio Festa, hockeista italiano 1985 - Alex King, cestista tedesco 1985 - Kamel Larbi, calciatore algerino 1985 - Alan O'Brien, calciatore irlandese 1985 - Jake Richardson, attore statunitense 1985 - Julija Volkova, cantante e attrice russa 1986 - Agnieszka Bednarek, pallavolista polacca 1986 - Ignacio Canuto, calciatore argentino 1986 - Lukáš Diviš, pallavolista slovacco 1986 - Ramadan Alagab, calciatore sudanese 1986 - Nick Plastino, hockeista su ghiaccio canadese 1986 - Marco Salvatore, calciatore italiano 1986 - Petr Tomašák, calciatore ceco 1986 - Benjamin Totori, calciatore salomonese 1987 - Estrella Cabeza Candela, tennista spagnola 1987 - Guillaume Faivre, calciatore svizzero 1987 - Zuriñe Gil García, calciatrice spagnola 1987 - James Johnson, cestista statunitense 1987 - Neven Marković, calciatore croato 1987 - Daniella Pineda, attrice, scrittrice statunitense 1987 - Mátyás Pásztor, pallanuotista ungherese 1987 - Tim Sparv, calciatore finlandese 1987 - Miles Teller, attore statunitense 1987 - Patrick Tischler, calciatore austriaco 1987 - Jan Šimůnek, calciatore ceco 1988 - Moreno Costanzo, calciatore svizzero 1988 - Mbilla Etame, calciatore camerunese 1988 - Rihanna, attrice barbadiana 1988 - Ivan Kelava, calciatore croato 1988 - Ki Bo-bae, arciera sudcoreano 1988 - Ruben Kristiansen, calciatore norvegese 1988 - Gabriela Markus, modella brasiliana 1988 - Kealoha Pilares, giocatore football statunitense 1988 - Kurt Roberts, atleta statunitense 1988 - Tracy Spiridakos, attrice canadese 1988 - Krste Velkoski, calciatore macedone 1988 - Taylor Whitenton, giocatore di baseball statunitense 1989 - Ashley Benson, pallavolista statunitense 1989 - Nate Bussey, giocatore football statunitense 1989 - Chris DiDomenico, hockeista canadese 1989 - Rod Issac, giocatore football statunitense 1989 - Žygimantas Janavičius, cestista lituano 1989 - Melanie Leishman, attrice statunitense 1989 - Eddy Sidra, calciatore sudanese 1989 - Stefan Stojačić, cestista serbo 1989 - Enrico Valentini, calciatore tedesco 1989 - Iga Wyrwal, modella e attrice polacca 1989 - Zhang Yangyang, canottiera cinese 1989 - Anselmo de Moraes, calciatore brasiliano 1990 - Abdelatif Noussir, calciatore marocchino 1990 - Abdoul Camara, calciatore guineano 1990 - Ciro Immobile, calciatore italiano 1990 - Fabrício Silva Dornellas, calciatore brasiliano 1990 - Jonas Wohlfarth-Bottermann, cestista tedesco 1990 - Markus Dürager, sciatore alpino austriaco 1990 - Vítor Benite, cestista brasiliano 1991 - Abraham Cabrera, calciatore boliviano 1991 - Adalberto Lombardo, attore italiano 1991 - Aleksander de Faria, calciatore brasiliano 1991 - Alexandru Lazăr, calciatore rumeno 1991 - Amani Makoe, calciatore figiano 1991 - Antonio Pedroza, calciatore inglese 1991 - David Davis, calciatore inglese 1991 - Denis Markaj, calciatore svizzero 1991 - Hidilyn Diaz, sollevatrice filippina 1991 - Jocelyn Rae, tennista britannica 1991 - Peniel Mlapa, calciatore togolese 1991 - Renato Ibarra, calciatore ecuadoriano 1991 - Robert Gucher, calciatore austriaco 1991 - Valerija Savinych, tennista russa 1991 - Wilson Morante, calciatore ecuadoriano 1992 - Aaron Appindangoyé, calciatore gabonese 1992 - Alexandre Coeff, calciatore francese 1992 - Blaž Vrhovec, calciatore sloveno 1992 - Grégoire Puel, calciatore francese 1992 - Jordan Hooper, cestista statunitense 1992 - Juary Soares, calciatore guineense 1992 - Kévin Thalien, cestista francese 1992 - Lindsey Sporrer, attrice statunitense 1992 - Mikalaj Sihnevič, calciatore bielorusso 1992 - Nastassja Burnett, tennista italiana 1992 - Philipp Neumann, cestista tedesco 1992 - Thomas Drage, calciatore norvegese 1992 - Tricia Liston, cestista statunitense 1993 - Bruno Vides, calciatore argentino 1993 - Dominik Fischnaller, slittinista italiano 1993 - Fausto Grillo, calciatore argentino 1993 - Mauricio Martínez, calciatore argentino 1993 - Samuel Alazar, calciatore eritreo 1994 - Djibril Zidnaba, calciatore burkinabè 1994 - Ilaria Spirito, pallavolista italiana 1994 - Kateryna Kozlova, tennista ucraina 1994 - Sofia Henriksson, fondista svedese 1994 - Stephanie Brunner, sciatrice austriaca 1994 - Zakaria Draoui, calciatore algerino 1995 - Artëm Simonjan, calciatore russo 1995 - Daniel Avramovski, calciatore macedone 1995 - Kire Markoski, calciatore macedone 1995 - Simon Maurberger, sciatore italiano 1995 - Vegard Bergan, calciatore norvegese 1996 - Iván Leszczuk, calciatore argentino 1997 - Mansoor Khan, calciatore pakistano 1997 - Vanja Milinković-Savić, calciatore serbo 1998 - Elisa Cinti, calciatrice italiana 2001 - Ren Qian, tuffatrice cinese 2014 - Leonore di Svezia 