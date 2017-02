Nasce il 21 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Stampa E-mail Nasce il 21 febbraio La lista contiene circa 790 persone 711 - Su Zong, imperatore cinese 921 - Abe no Seimei, astrologo giapponese 1296 - Margherita di Boemia, nobildonna boema 1363 - Elisabetta Plantageneta, duchessa di Exeter 1397 - Isabella d'Aviz 1413 - Ludovico di Savoia 1424 - Benedetto degli Alessandri, nobile italiano 1484 - Gioacchino I di Brandeburgo 1490 - Hans Dürer, illustratore tedesco 1532 - Alfonso Ceccarelli, scrittore italiano 1541 - Filippo V di Hanau-Lichtenberg, tedesco 1554 - Alessandro di Sassonia, principe tedesco 1559 - Giulio Mancini, scrittore italiano 1559 - Nurhaci, nobile e militare cinese 1591 - Girard Desargues, matematico francese 1594 - Giovanni Ernesto I di Sassonia-Weimar 1609 - Raimondo Montecuccoli, politico italiano 1612 - Lorenzo Imperiali, cardinale italiano 1621 - Rebecca Nurse, artigiana statunitense 1622 - Camillo Maria Pamphili, cardinale italiano 1627 - Nicolò Beregan, poeta italiano 1632 - Aegidius Strauch II, matematico tedesco 1651 - Silvio II Federico di Württemberg-Oels 1659 - Carlo Sernicola, teologo italiano 1665 - Benedikt Aufschnaiter, compositore austriaco 1679 - Carlo Calcagnini, cardinale italiano 1682 - Filippo Balatri, sopranista italiano 1684 - Justus van Effen, scrittore olandese 1703 - Mary Toft, truffatrice britannica 1705 - Edward Hawke, ammiraglio britannico 1728 - Pietro III di Russia, sovrano 1742 - Carlo Alberto II di Hohenlohe, principe 1744 - Eise Eisinga, astronomo olandese 1748 - Richard Howard, IV conte di Effingham 1765 - Grigorij Aleksandrovič Demidov, nobile russo 1770 - Georges Mouton, generale francese 1770 - Antonio Pasini, pittore italiano 1776 - Vincenzo Lavigna, compositore italiano 1779 - Friedrich Carl von Savigny, politico tedesco 1783 - Caterina di Württemberg, sovrana 1783 - Domenico Lo Faso Pietrasanta, archeologo italiano 1783 - Fëdor Petrovič Tolstoj, pittore russo 1783 - Francesco Serra-Cassano, cardinale italiano 1783 - Michelangelo Castagna, patriota italiano 1788 - Giovanni Battista Gallini, politico italiano 1791 - Carl Czerny, pianista austriaco 1791 - John Mercer, chimico britannico 1791 - Nicola Manfroce, compositore italiano 1794 -José María Bocanegra, politico messicano 1794 - Antonio de Santa Anna, politico messicano 1795 - Francisco da Silva, compositore brasiliano 1796 - Giorgio Bernardo di Anhalt-Dessau 1801 - Heinrich Fleischer, arabista tedesco 1801 - Jan Křtitel Václav Kalivoda, violinista ceco 1801 - John Henry Newman, filosofo inglese 1801 - William George Hay, nobile scozzese 1805 - Timotei Cipariu, presbitero rumeno 1808 - Federico di Württemberg, generale 1809 - Carl Ernst Bock, anatomista tedesco 1814 - Nicolò Gabrielli, musicista italiano 1815 - Ernest Meissonier, pittore francese 1816 - Ebenezer Rockwood Hoar, politico statunitense 1817 - Domenico Ghirardelli, imprenditore italiano 1817 - José Zorrilla, poeta spagnolo 1817 - Reginald Sackville, nobile inglese 1818 - Ermolao Rubieri, politico italiano 1820 - Reinhart Dozy, orientalista olandese 1821 - Elisabeth Rachel Félix, attrice francese 1822 - Oliver Wolcott Gibbs, chimico statunitense 1824 - Raffaele Galli, flautista italiano 1827 - Giulio Frisari, politico italiano 1829 - Théophane Vénard, presbitero francese 1830 - Addison Brown, botanico statunitense 1830 - Henry Wallis, pittore, scrittore inglese 1831 - Francesco Failla, patriota italiano 1831 - Henri Meilhac, librettista francese 1831 - Jacopo Caponi, giornalista italiano 1834 - Guido San Martino Valperga, politico italiano 1836 - Léo Delibes, compositore francese 1838 - Vito Leto, e inventore italiano 1844 - Alphonse Humbert, politico francese 1844 - Charles-Marie Widor, organista francese 1846 - Svatopluk Čech, scrittore ceco 1850 - Vittorio Avanzi, pittore italiano 1851 - Karl Wilhelm Diefenbach, pittore tedesco 1852 - Friedrich Krafft, chimico tedesco 1852 - Giovanni Lanzalone, scrittore italiano 1852 - Hermann von Rohden, archeologo tedesco 1853 - Armand du Paty de Clam, ufficiale francese 1854 - Pasquale Leonardi Cattolica, politico italiano 1855 - Elizabeth Pennell, scrittrice statunitense 1855 - Vincenzo Valente, compositore italiano 1856 - Hendrik Berlage, architetto olandese 1856 - Maria Carolina di Borbone-Due Sicilie, principessa 1857 - Nikolaj Nikolaevič Figner, tenore russo 1857 - Jules de Trooz, politico belga 1858 - Ardolph Loges Kline, politico statunitense 1858 - Edmondo Sanjust di Teulada, politico italiano 1858 - Oldfield Thomas, zoologo britannico 1859 - George Lansbury, politico britannico 1859 - Michail Vladimirovič Rodzjanko, politico russo 1860 - Giuseppe D'Abundo, neurologo italiano 1860 - Karel Matěj Čapek-Chod, scrittore ceco 1860 - Raffaele Cotugno, politico italiano 1861 - Stanley Colville, ammiraglio scozzese 1861 - Charles Ferrers Townshend, militare britannico 1862 - Cleonte Chinarelli, scultore italiano 1863 - Aleksandr Vasil'evič Galitskij, scacchista russo 1864 - Coelho Neto, scrittore brasiliano 1864 - Paolo Ferretti, pittore italiano 1865 - Walter Boveri, imprenditore tedesco 1865 - Ettore Mazzucco, politico italiano 1866 - Francesco Vivona, filologo italiano 1866 - August von Wassermann, medico tedesco 1867 - Ferruccio Corradetti, baritono italiano 1869 - Jack Reynolds, calciatore britannico 1869 - Lino Carrara, politico italiano 1871 - Paul Cassirer, collezionista d'arte tedesco 1871 - Osbert Molyneux, politico irlandese 1874 - Oluf Landnes, ginnasta statunitense 1875 - Jeanne Calment, supercentenaria francese 1875 - Charles-François-Prosper Guérin, pittore francese 1877 - Réginald Garrigou-Lagrange, religioso francese 1877 - Félix Paiva, politico paraguaiano 1878 - Mirra Alfassa, mistica francese 1879 - Guglielmo Nasi, politico italiano 1880 - Giovanni Modugno, pedagogista italiano 1880 - Otto Christman, calciatore canadese 1880 - Waldemar Bonsels, scrittore tedesco *1881 - Domenico Stella, compositore italiano 1882 - Mykolas Sleževičius, politico lituano 1882 - William Tuttle, nuotatore statunitense 1885 - Sacha Guitry, attore francese 1885 - Hermann Pister, criminale di guerra tedesco 1886 - Fernand Herrmann, attore francese 1886 - Domenico Rambelli, scultore italiano 1887 - Korechika Anami, generale giapponese 1887 - Savelij Grigor'evič Tartakover, scacchista polacco 1888 - José Félix Estigarribia, politico paraguaiano 1888 - Clemence Dane, romanziera inglese 1888 - Luigi Fabbri, politico italiano 1889 - Felix Aylmer, attore inglese 1889 - Ormi Hawley, attrice statunitense 1889 - Walter Fischer, calciatore tedesco 1889 - Victor Nysted, calciatore norvegese 1889 - Otto Wallburg, attore tedesco 1890 - Wheeler Oakman, attore statunitense 1891 - Salvatore Rebecchini, politico italiano 1892 - Harry Sullivan, psichiatra statunitense 1893 - Hanna Honthy, attrice ungherese 1893 - Gunnar Malmquist, astronomo svedese 1893 - Andrés Segovia, chitarrista spagnolo 1893 - Remo Vigorelli, politico italiano 1894 – Carlo Rostagno, generale italiano 1894 - Leopoldo Gasparini, politico italiano 1895 - Friedrich Friedrichs, aviatore tedesco 1895 - Henrik Carl Peter Dam, biochimico danese 1895 - Charles King, attore statunitense 1895 - Erich Knauf, giornalista tedesco 1896 - Charles Wagenheim, attore statunitense 1897 - Celia Lovsky, attrice austriaca 1897 - Victor S. Summerhayes, botanico britannico 1898 - Vito Casalinuovo, militare italiano 1898 - Ray Moyer, scenografo statunitense 1899 - Brajo Fuso, pittore e scultore italiano 1899 - Bernard William Griffin, cardinale inglese 1899 - Edwin L. Marin, regista statunitense 1899 - József Zilisy, calciatore ungherese 1900 - Jeanne Aubert, attrice francese 1900 - Pietro Maria Bardi, giornalista italiano 1900 - Flavio Calzavara, regista italiano 1900 - Giambattista Fanales, politico italiano 1900 - Madeleine Renaud, attrice francese 1901 - Emilio Comici, alpinista italiano 1901 - Elena Lunda, attrice italiana 1901 - Paride Pasqualetto, calciatore italiano 1902 - Margherita Bagni, attrice italiana 1902 - Émile Friess, calciatore francese 1903 - Scrapper Blackwell, chitarrista statunitense 1903 - Anaïs Nin, scrittrice statunitense 1903 - Raymond Queneau, scrittore francese 1903 - Martin Weiss, militare tedesco 1904 - Heinrich Hergert, calciatore tedesco 1904 - Aleksej Nikolaevič Kosygin, politico sovietico 1905 - Lev Konstantinovič Atamanov, regista sovietico 1905 - George Mitchell, attore statunitense 1906 - Fernand Picard, progettista francese 1906 - Leonida Frascarelli, ciclista italiano 1906 - Giuseppe Perentin, nuotatore italiano 1907 - Angelo Giacomazzi, compositore italiano 1907 - Wystan Hugh Auden, poeta britannico 1907 - Artemio Prati, vescovo cattolico italiano 1908 - Umberto Ilariuzzi, sindacalista italiano 1909 - Andrew Anderson, calciatore scozzese 1909 - Hans Erni, pittore, scultore svizzero 1909 - Auguste Jordan, calciatore austriaco 1909 - Nino Marchetti, attore italiano 1909 - Kōtoku Wamura, politico giapponese 1909 - Frank Wels, calciatore olandese 1910 - Douglas Bader, aviatore britannico 1910 - Paul Bryar, attore statunitense 1910 - Carmine Galante, criminale statunitense 1911 - Szilárd Ignác Bogdánffy, vescovo rumeno 1911 - Pietro De Vico, attore italiano 1911 - Giovanni Semerano, linguista italiano 1912 - P. Schuyler Miller, scrittore statunitense 1912 - Coriolano Pontiggia, calciatore italiano 1913 - Glenn M. Anderson, politico statunitense 1913 - Roger Laurent, pilota di Formula 1 belga 1913 - Lucio Lazzarino, ingegnere italiano 1913 - Ross Rocklynne, scrittore statunitense 1913 - Mario Vicini, ciclista italiano 1914 - Osvaldo Ferrini, calciatore italiano 1914 - Ilmari Juutilainen, aviatore finlandese 1915 - Godfrey Brown, atleta britannico 1915 - Evgenij Michajlovič Lifšic, fisico sovietico 1915 - Ann Sheridan, attrice statunitense 1916 - Italo Romagnoli, calciatore italiano 1917 - Lucille Bremer, attrice statunitense 1917 - Tadd Dameron, pianista statunitense 1917 - Otto Kittel, aviatore tedesco 1917 - Victor Marijnen, politico olandese 1917 - Oberdan Ussello, calciatore italiano 1917 - Juan Vallet de Goytisolo, giurista spagnolo 1918 - Renato Pastori, calciatore italiano 1918 - Johan Saksvik, calciatore norvegese 1919 - Nelson Cenci, scrittore italiano 1919 - Ernst Plener, calciatore tedesco 1920 - André Chastagnol, storico francese 1920 - Pëtr Ivanovič Dolgov, aviatore sovietico 1920 - Franca Helg, designer italiano 1920 - Friedel Holz, calciatore tedesco 1920 - Ruggero Jacobbi, scrittore italiano 1920 - Tony Jaros, cestista statunitense 1920 - Robert Johnson, aviatore statunitense 1920 - Ishigaki Rin, poetessa giapponese 1920 - Leo Scheffczyk, cardinale tedesco 1921 - Mario Barera, calciatore italiano 1921 - Ettore Costantini, alpinista italiano 1921 - Antonio María Ortas, cardinale spagnolo 1921 - Zdeněk Miler, regista ceco 1921 - Franco Ponti, architetto svizzero 1921 - John Rawls, filosofo statunitense 1922 - Riccardo Fellini, attore italiano 1922 - Pierre Hadot, scrittore francese 1922 - Rudolf Illovszky, calciatore ungherese 1922 - Athos Miniati, calciatore italiano 1922 - Mario Zafred, compositore italiano 1923 - Charles Adcock, calciatore inglese 1923 - Charles Howard, militare inglese 1924 - Alessandro Acerbi, cestista italiano 1924 - Ferruccio Bolognesi, pittore, scultore italiano 1924 - Vicente Colino, calciatore spagnolo 1924 - Robert Mugabe, politico zimbabwese 1924 - Silvano Piovanelli, cardinale italiano 1924 - Miroslav Zuzánek, calciatore cecoslovacco 1925 - Tom Gehrels, astronomo olandese 1925 - Aleksej Paramonov, calciatore sovietico 1925 - Sam Peckinpah, regista statunitense 1925 - Jack Ramsay, cestista statunitense 1925 - Štefan Vrablec, vescovo cattolico slovacco 1926 - José García, calciatore uruguaiano 1927 - Erma Bombeck, scrittrice statunitense 1927 - Hubert de Givenchy, stilista francese 1928 - Roberto Leydi, etnomusicologo italiano 1928 - Gino Pariani, calciatore statunitense 1928 - Elda Pucci, politica italiana 1928 - Martim Francisco, allenatore di calcio brasiliano 1928 - Cecil Sandford, pilota motociclistico britannico 1929 - Ennio Cardoni, calciatore italiano 1929 - Angelo Carossino, politico italiano 1929 - Roberto Gómez Bolaños, attore messicano 1929 - Silvana Pierucci, atleta italiana 1929 - Massimo Rinaldi, inventore italiano 1930 - Mario Sabbieti, giornalista italiano 1930 - Germano Travagini, calciatore italiano 1931 - Giovanni Migliorini, calciatore italiano 1931 - Giacomo Vaccari, regista italiano 1932 - Cosimo Damiano Fonseca, storico italiano 1933 - Imre Nagy, pentatleta ungherese 1933 - Bob Rafelson, regista, statunitense 1933 - Nina Simone, cantante statunitense 1934 - Manuel González Etura, calciatore spagnolo 1934 - Rue McClanahan, attrice statunitense 1934 - Mario Perrucci, compositore italiano 1935 - Giuseppe Alleruzzo, criminale italiano 1935 - Gianni Fermi, calciatore italiano 1935 - Mark McManus, pugile scozzese 1936 - Alvaro Amici, cantante italiano 1936 - Michael O'Kennedy, politico irlandese 1936 - Orazio Svelto, ingegnere italiano 1937 - Harald V di Norvegia 1937 - Jack Binion, imprenditore statunitense 1937 - Ron Clarke, politico australiano 1937 - Gary Lockwood, attore statunitense 1937 - Antonio Palazzo, giurista italiano 1938 - François Heutte, calciatore francese 1938 - Hans Plenk, slittinista tedesco occidentale 1939 - Giovanni Fanello, calciatore italiano 1939 - Jón Baldvin Hannibalsson, politico islandese 1939 - Luigi Mannelli, pallanuotista italiano 1939 - Fausto Pocar, giurista italiano 1939 - Paul Westhead, allenatore di basket statunitense 1940 - Bruno Bolchi, calciatore italiano 1940 - Peter Gethin, pilota di Formula 1 britannico 1940 - John Lewis, politico statunitense 1940 - Keith Prentice, attore statunitense 1941 - Margot, cantautrice italiana 1942 - Paolo Mario Virgilio Atzei, arcivescovo italiano 1942 - Dario Cavallito, calciatore italiano 1942 - Margarethe von Trotta, attrice tedesca 1942 - Chris von Wangenheim, fotografo tedesco 1943 - Gastone Cavazzana, giocatore di biliardo italiano 1943 - Roberto Faenza, regista italiano 1943 - David Geffen, produttore statunitense 1943 - Bruno Ghedina, hockeista italiano 1943 - Louis Jauffret, sciatore francese 1943 - Ljudmila Ulickaja, scrittrice russa 1944 - Robin Blakelock, tennista britannica 1944 - Zulma Faiad, attrice argentina 1944 - Mike Laughton, hockeista canadese 1944 - Peter Lee Lawrence, attore tedesco 1944 - Harald Sunde, calciatore norvegese 1944 - Lajos Sătmăreanu, calciatore rumeno 1944 - Kitty Winn, attrice statunitense 1945 - Walter Esser, pentatleta tedesco 1945 - Faustino Goffi, calciatore italiano 1945 - Sam Mangwana, cantante del Congo 1945 - Walter Momper, politico tedesco 1945 - Paul Newton, bassista britannico 1946 - Tyne Daly, attrice statunitense 1946 - Anthony Daniels, attore inglese 1946 - Francesco Lamanna, politico italiano 1946 - Alan Rickman, attore britannico 1946 - Vito Rizzuto, criminale italiano 1947 - Robert David Hall, attore statunitense 1947 - Mauro Macario, scrittore italiano 1947 - Lidia Bastianich, scrittrice italiana 1947 - Giorgio Piccirillo, prefetto italiano 1947 - Guido Sagliocca, attore italiano 1947 - Olympia Snowe, politica statunitense 1948 - Enrico Gurioli, giornalista italiano 1948 - Marco Lombardo Radice, scrittore italiano 1948 - Luigi Manconi, politico italiano 1948 - Roberto de Mattei, storico italiano 1948 - Diego Mosna, imprenditore italiano 1948 - Christian Vander, batterista francese 1949 - Jerry Harrison, chitarrista statunitense 1949 - Ronnie Hellström, calciatore svedese 1949 - Franco Miseria, ballerino italiano 1949 - Enrique Wolff, calciatore argentino 1950 - Larry Drake, attore statunitense 1950 - Håkan Nesser, scrittore svedese 1951 - Pino Arlacchi, politico italiano 1951 - Otello Catania, calciatore italiano 1951 - Bill Olds, giocatore football statunitense 1951 - Victor Togliani, illustratore italiano 1951 - Erik Van Dillen, tennista statunitense 1951 - Dario Venegoni, giornalista italiano 1952 - Pedro Aicart, calciatore peruviano 1953 - Christine Ebersole, attrice statunitense 1953 - William Petersen, attore statunitense 1954 - Fabrizio Gorin, calciatore italiano 1954 - Christopher Mayer, attore statunitense 1954 - Michele Scandroglio, politico italiano 1954 - Søren Skov, calciatore danese 1954 - Ivo Van Damme, atleta belga 1955 - Irene Aderenti, politica italiana 1955 - Sandro Bellucci, atleta italiano 1955 - Kelsey Grammer, attore statunitense 1955 - Wojciech Rosiński, cestista polacco 1955 - Silvana Urroz, tennista cilena 1955 - Vicente Vega, calciatore venezuelano 1956 - Eraldo Affinati, scrittore italiano 1956 - Eugenio Allegri, attore italiano 1956 - Andrej Babčan, calciatore cecoslovacco 1956 - Giovanni Battaglia, politico italiano 1956 - Charles Boustany, politico statunitense 1956 - Stefano Di Chiara, calciatore italiano 1956 - Sally Jewell, politica britannica 1956 - Ha Jin, scrittore, poeta cinese 1957 - Piermarco Cannarsa, docente italiano 1957 - Stijn Coninx, regista belga 1957 - Carlos Renato Frederico, calciatore brasiliano 1957 - Fabrizio Matteucci, politico italiano 1957 - Raymond Roche, pilota motociclistico francese 1957 - Alessandro Russo, violinista italiano 1957 - Ivan Vyšnevs'kyj, calciatore sovietico 1958 - Jake Burns, cantante nordirlandese 1958 - Mary C. Carpenter, cantautrice statunitense 1958 - Kim Coates, attore canadese 1958 - Jack Coleman, attore statunitense 1958 - Salvatore Cuffaro, politico italiano 1958 - Ulf Eriksson, calciatore svedese 1958 - María Kóllia-Tsarouchá, politica greca 1958 - Frank McDougall, calciatore britannico 1958 - John Shimkus, politico statunitense 1958 - Jake Steinfeld, attore statunitense 1958 - Sandro Vitiello, giocatore football italiano 1959 - Marcel Fässler, bobbista svizzero 1959 - Axel Zitzmann, sciatore tedesco 1960 - David Chabala, calciatore zambiano 1960 - Jan Hellström, calciatore svedese 1960 - Carina Ljungdahl, nuotatrice svedese 1960 - Zoran Marić, calciatore serbo 1960 - Marco Martino, atleta italiano 1960 - Silke Matthias, attrice tedesca 1960 - Plamen Orešarski, politico bulgaro 1960 - Dave Rodgers, cantautore italiano 1960 - Yoshiki Takaya, fumettista giapponese 1960 - Zé Beto, calciatore portoghese 1960 - Steve Wynn, cantautore statunitense 1961 - Christopher Atkins, attore statunitense 1961 - Sergio De Caprio, carabiniere italiano 1961 - Davenia McFadden, attrice statunitense 1961 - Toni Nadal, allenatore di tennis spagnolo 1961 - Yobes Ondieki, atleta keniota 1962 - Mark Arm, cantante statunitense 1962 - Volodymyr Bahmut, calciatore ucraina 1962 - Marco Figueroa, calciatore cileno 1962 - Lars Knudsen, crittografo danese 1962 - Randy Lerner, imprenditore statunitense 1962 - Chuck Palahniuk, scrittore statunitense 1962 - Gary Plummer, cestista statunitense 1962 - David Foster Wallace, scrittore statunitense 1963 - William Baldwin, attore statunitense 1963 - Luigi Borgato, artigiano italiano 1963 - Ute Maria Lerner, attrice tedesca 1963 - Pierfrancesco Pavoni, atleta italiano 1963 - Madeleine Philion, schermitrice canadese 1963 - Radosław Sikorski, politico polacco 1964 - Geir Andersen, sciatore norvegese 1964 - Daniele Baldini, calciatore italiano 1964 - Alberto Borsari, armonicista italiano 1964 - Scott DesJarlais, politico statunitense 1964 - Mark Kelly, astronauta statunitense 1964 - Scott Joseph Kelly, astronauta statunitense 1964 - Elisabeth Persson, giocatrice di curling svedese 1964 - Maurizio Ragazzi, cestista italiano 1964 - Elena Vesnaver, scrittrice italiana 1965 - Evair, calciatore brasiliano 1965 - Håkan Norebrink, pentatleta svedese 1965 - Argyrīs Papapetrou, cestista greco 1966 - Dejan Brđović, pallavolista serbo 1966 - Rachid Daoudi, calciatore marocchino 1966 - Angelo Gilardi, cestista italiano 1966 - Roberto Martínez Celigüeta, calciatore spagnolo 1966 - Michaela Marzola, sciatrice italiana 1966 - Alfredo Sorichetti, musicista italiano 1967 - José Miguel Antúnez, cestista spagnolo 1967 - Leroy Burrell, atleta statunitense 1967 - Sari Essayah, politica finlandese 1967 - Maura Paparo, ballerina italiana 1967 - Telis Tsingis, calciatore cipriota 1968 - James Allison, ingegnere inglese 1968 - Aureli Altimira, calciatore spagnolo 1968 - Dan Calichman, calciatore statunitense 1968 - Ivan Cotroneo, scrittore italiano 1968 - Miguel Ángel Echenausi, calciatore venezuelano 1968 - Patrick Gallagher, attore canadese 1968 - Werner Haim, saltatore con gli sci austriaco 1968 - Özcan Melkemichel, calciatore svedese 1968 - Donizete Oliveira, calciatore brasiliano 1969 - James Dean Bradfield, cantante britannico 1969 - Aunjanue Ellis, attrice statunitense 1969 - Kaj Eskelinen, calciatore svedese 1969 - Marco Lillo, giornalista italiano 1969 - Alexander Marent, fondista austriaco 1969 - Tony Meola, calciatore statunitense 1969 - Kjetil Sælen, arbitro di calcio norvegese 1969 - Lukas Túdor, calciatore cileno 1970 - Trond Einar Elden, sciatore norvegese 1970 - Gaetano Fontana, calciatore italiano 1970 - Kléber Guerra Marques, calciatore brasiliano 1970 - Maria Giovanna Luini, scrittrice italiana 1970 - Steven Palazzo, politico statunitense 1970 - John Pérez, calciatore colombiano 1970 - Jess Thorup, calciatore danese 1971 - Randy Blythe, cantante statunitense 1971 - Jason Cirone, hockeista canadese 1971 - Davide De Marinis, cantautore italiano 1971 - Hugo Ovelar, calciatore paraguaiano 1971 - Mark Psaila, calciatore maltese 1971 - Leonard White, cestista statunitense 1972 - Mark Andrews, rugbista sudafricano 1972 - Florinda Bortolami, cestista italiana 1972 - Capucho, calciatore portoghese 1972 - Gert Claessens, calciatore belga 1972 - Big Fish, disc jockey italiano 1972 - Seo Taiji, cantautore sudcoreano 1972 - Jeanette Malm, pentatleta svedese 1972 - Petter Myhre, calciatore norvegese 1972 - Reza Shahroudi, calciatore iraniano 1973 - Andrei Frascarelli, calciatore brasiliano 1973 - Cosimo Grottoli, karateka italiano 1973 - Heri Joensen, chitarrista faroese 1973 - Paulo Rink, calciatore brasiliano 1973 - Justin Sane, cantante statunitense 1973 - Robert Schörgenhofer, arbitro di calcio austriaco 1973 - Bowie Tsang, scrittrice taiwanese 1974 - Gilbert Agius, calciatore maltese 1974 - Giuliano Tadeu Aranda, calciatore brasiliano 1974 - Kevin Blom, arbitro di calcio olandese 1974 - Iván Campo, calciatore spagnolo 1974 - Luigi Sala, calciatore italiano 1974 - Tomáš Votava, calciatore ceco 1975 - Bosson, cantante svedese 1975 - Joey Beard, cestista statunitense 1975 - Tuomas Ketola, tennista finlandese 1975 - Sergio Gabriel Martinez, pugile argentino 1975 - Matteo Mecacci, politico italiano 1975 - Scott Miller, nuotatore australiano 1975 - Derek Moore, cestista australiano 1975 - Richard Morales, calciatore uruguaiano 1975 - Igoris Morinas, calciatore lituano 1975 - Shane Norval, pilota motociclistico sudafricano 1976 - Rajmund Fodor, pallanuotista ungherese 1976 - Tomasz Kiełbowicz, calciatore polacco 1976 - Merwin Mondesir, attore canadese 1976 - Giovanni Riina, criminale italiano 1976 - Vita St'opina, atleta ucraina 1976 - Donald Suxho, pallavolista albanese 1976 - Bassala Touré, calciatore maliano 1977 - Cyrine Abdelnour, attrice libanese 1977 - Simona Baldanzi, scrittrice italiana 1977 - Daniele Di Donato, calciatore italiano 1977 - Jonathan Safran Foer, scrittore statunitense 1977 - Steve Francis, cestista statunitense 1977 - Marina Graziani, showgirl italiana 1977 - Chad Hutchinson, giocatore football statunitense 1977 - Owen King, scrittore statunitense 1977 - Francesca Mannucci, cestista italiana 1977 - Kevin Rose, informatico statunitense 1977 - Itoro Umoh, cestista statunitense 1978 - Erick Barkley, cestista statunitense 1978 - Ralf Bartels, atleta tedesco 1978 - Alfonso Camorani, calciatore italiano 1978 - Stefano Caselli, fumettista italiano 1978 - Jörg Fiedler, schermidore tedesco 1978 - Kim Ha-neul, attrice sudcoreana 1978 - Daniel Kuzmin, fondista israeliano 1978 - Janaina Lima, cantante brasiliana 1978 - Nicole Parker, attrice statunitense 1978 - Miki Sakai, attrice e cantante giapponese 1979 - Pascal Chimbonda, calciatore francese 1979 - Carly Colón, wrestler portoricano 1979 - Nathalie Dechy, tennista francese 1979 - Ayumi Hara, calciatrice giapponese 1979 - Jennifer Love Hewitt, attrice statunitense 1979 - Marin Ivanov, schermidore bulgaro 1979 - Alessandro Motti, tennista italiano 1979 - Tobias Müller, doppiatore tedesco 1979 - Bryan Lee O'Malley, musicista canadese 1979 - Simone Spoladori, imprenditore italiano 1979 - Zaur Tağızadə, calciatore azero 1980 - Caterina Balivo, conduttrice televisiva italiana 1980 - Bronislava Borovičková, cestista slovacca 1980 - Emanuele Della Rosa, pugile italiano 1980 - James Fanchone, calciatore francese 1980 - Tiziano Ferro, cantautore italiano 1980 - Darrell Ioane, calciatore samoano americano 1980 - Claude Mattocks, calciatore maltese 1980 - George Murdoch, wrestler statunitense 1980 - Brendan Sexton III, attore statunitense 1980 - Vladyslav Tretjak, schermidore ucraino 1980 - Jigme Khesar Namgyel Wangchuck 1981 - Thomas Beck, calciatore liechtensteinese 1981 - Juan José Cobo, ciclista spagnolo 1981 - Floor Jansen, soprano olandese 1981 - Jun Kaname, attore giapponese 1981 - Eugene Katchalov, giocatore di poker ucraino 1981 - Malgosia Majewska, modella canadese 1981 - Tsuyoshi Wada, giocatore di baseball giapponese 1982 - Andre Barrett, cestista statunitense 1982 - Filippo Campioli, atleta italiano 1982 - Thomas Hall, canoista canadese 1982 - Kayode Odejayi, calciatore nigeriano 1982 - Mario Sara, calciatore austriaco 1983 - Wesley Brisco, wrestler statunitense 1983 - Paul Daley, kickboxer britannico 1983 - Braylon Edwards, giocatore football statunitense 1983 - Kosta Janev, calciatore bulgaro 1983 - Adam Johansson, calciatore svedese 1983 - Vegar Landro, calciatore norvegese 1983 - Mélanie Laurent, attrice francese 1983 - Benoît Lesoimier, calciatore francese 1983 - Eoin Macken, attore irlandese 1983 - Mitja Mörec, calciatore sloveno 1983 - Alasdair Strokosch, rugbista britannico 1983 - Filip Trojan, calciatore ceco 1983 - Chris Hill, cestista statunitense 1984 - Kirsty Balfour, nuotatrice britannica 1984 - Elena Ballerini, attrice italiana 1984 - Andrew Ellis, rugbista neozelandese 1984 - Olu Famutimi, cestista canadese 1984 - Shingo Kunieda, tennista giapponese 1984 - Erazem Lorbek, cestista sloveno 1984 - Damien Molony, attore irlandese 1984 - Karina Nose, attrice giapponese 1984 - David Odonkor, calciatore tedesco 1984 - Marco Paoloni, calciatore italiano 1984 - Antti Ruuskanen, atleta finlandese 1984 - Andreas Seppi, tennista italiano 1984 - Jay Tabb, calciatore irlandese 1985 - Orjad Beqiri, calciatore albanese 1985 - Massimo Colaci, pallavolista italiano 1985 - Antoine Devaux, calciatore francese 1985 - Svetlana Krjučkova, pallavolista russa 1985 - Tommy Mercer, wrestler statunitense 1985 - Dame N'Doye, calciatore senegalese 1985 - Giorgos Samaras, calciatore greco 1985 - Andre Smith, cestista statunitense 1985 - Martin Velits, ciclista slovacco 1985 - Peter Velits, ciclista slovacco 1985 - Gabriel Wikström, politico svedese 1986 - Charlotte Church, attrice britannica 1986 - Garra Dembélé, calciatore maliano 1986 - Stanley Gumut, cestista nigeriano 1986 - Ai Kawashima, cantante giapponese 1986 - Besik' Lezhava, cestista georgiano 1986 - Chris O'Neill, giocatore football statunitense 1986 - Aleksandr Porsev, ciclista russo 1986 - Michal Smejkal, calciatore ceco 1986 - Amedeo del Belgio, principe 1987 - Burgess Abernethy, attore australiano 1987 - Carlos Carmona, calciatore cileno 1987 - Ashley Greene, attrice statunitense 1987 - Tomáš Okleštěk, calciatore ceco 1987 - Joel Pettyfer, wrestler inglese 1987 - Ellen Page, attrice canadese 1987 - Anas Sharbini, calciatore croato 1987 - Cecile Sinclair, modella inglese 1987 - Javier Smith, calciatore anglo-verginiano 1988 - Jaime Ayoví, calciatore ecuadoriano 1988 - Adil Chihi, calciatore marocchino 1988 - Damir Dugonjič, nuotatore sloveno 1988 - Giorgi Ganugrava, calciatore georgiano 1988 - Donté Greene, cestista statunitense 1988 - Cenk Gönen, calciatore turco 1988 - Ávine, calciatore brasiliano 1988 - Marco Maurer, hockeista svizzero 1988 - D'Andra Moss, cestista statunitense 1988 - Niels Vorthoren, calciatore olandese 1988 - Matthias de Zordo, atleta tedesco 1989 - Jake Bequette, giocatore football statunitense 1989 - Roman Bezjak, calciatore sloveno 1989 - Corbin Bleu, attore statunitense 1989 - Sebastián Charquero, calciatore uruguaiano 1989 - Federico Fernández, calciatore argentino 1989 - Kristin Herrera, attrice statunitense 1989 - Paul Jatta, calciatore gambiano 1989 - Jem Karacan, calciatore turco 1989 - Demetri McCamey, cestista statunitense 1989 - Juan Neira, calciatore argentino 1989 - Ike Opara, calciatore statunitense 1989 - Dmytro Pundyk, schermidore ucraino 1989 - Thomas Singer, sciatore svizzero 1989 - Scout Taylor-Compton, attrice statunitense 1989 - Brian Tyms, giocatore football statunitense 1989 - Josh Walker, calciatore inglese 1989 - Brandon Williams, giocatore football statunitense 1989 - Darko Zec, calciatore sloveno 1990 - Airton Ribeiro Santos, calciatore brasiliano 1990 - Cory Kennedy, modella statunitense 1990 - Daniel Didavi, calciatore tedesco 1990 - David Addy, calciatore ghanese 1990 - Dawoud Sulaiman, calciatore emiratino 1990 - Diogo Rosado, calciatore portoghese 1990 - Flavio Aquilone, attore italiano 1990 - Giacomo Bloise, cestista italiano 1990 - Helene Olafsen, snowboarder norvegese 1990 - Jannis Skondras, calciatore greco 1990 - Kang Ha-neul, attore sudcoreano 1990 - Marcus Hansson, calciatore svedese 1990 - Mattias Tedenby, hockeista svedese 1990 - Milan Mišůn, calciatore ceco 1990 - Nicholas Williams, giocatore football statunitense 1990 - Paulo Vinícius, calciatore brasiliano 1990 - Peter Wunderer, hockeista italiano 1990 - Valentina Zago, pallavolista italiana 1991 - Brandon Triche, cestista statunitense 1991 - Eli Babalj, calciatore australiano 1991 - Henri Toivomäki, calciatore finlandese 1991 - Jaime Vásquez, calciatore peruviano 1991 - Jens Stryger Larsen, calciatore danese 1991 - Ji So-yun, calciatrice sudcoreana 1991 - Markel Starks, cestista statunitense 1991 - Matěj Podstavek, calciatore slovacco 1991 - Molla Wague, calciatore francese 1991 - Mord Fustang, disc jockey estone 1991 - Olesja Malašenko, cestista ucraina 1991 - Pavel Maslák, atleta ceco 1991 - Petar Slišković, calciatore croato 1991 - Philip Heintz, nuotatore tedesco 1991 - Riyad Mahrez, calciatore algerino 1991 - Yvonne Nauta, pattinatrice olandese 1992 - Andrew Young, fondista britannico 1992 - Iain Henderson, rugbista britannico 1992 - Ilir Azemi, calciatore albanese 1992 - Klemen Čebulj, pallavolista sloveno 1992 - Louis Meintjes, ciclista sudafricano 1992 - Philip Anthony Jones, calciatore inglese 1992 - Sebastián Villa Castañeda, tuffatore colombiano 1992 - Sianoa Smit-McPhee, attrice australiana 1993 - Davy Klaassen, calciatore olandese 1993 - Derik Osede, calciatore spagnolo 1993 - Kristýna Černá, biatleta ceca 1993 - Arlen López, pugile 1994 - Artem Filimonov, calciatore ucraino 1994 - Charīs Maurias, calciatore greco 1994 - Idriss Mhirsi, calciatore tunisino 1994 - Iris Ikangi, cestista italiano 1994 - Joshua Garnett, giocatore football statunitense 1994 - Lenny Nangis, calciatore francese 1994 - Tang Haochen, tennista cinese 1995 - Aleksej Nikolić, cestista sloveno 1995 - Ana Carolina Cannone, calciatrice brasiliana 1995 - Franco Nicolás Escobar, calciatore argentino 1995 - Mario Piccinocchi, calciatore italiano 1996 - Noah Rubin, tennista statunitense 1996 - Norbert Balogh, calciatore ungherese 1996 - Sophie Turner, attrice britannica 1997 - Óttar Magnús Karlsson, calciatore islandese 1999 - Virginia Di Giammarino, calciatrice italiana 2001 - Isabella Acres, attrice statunitense 