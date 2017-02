Accade il 23 febbraio Anniversari - Anniversari Scritto da Storicus Condividi Condividi Twitter Mister Wong Digg Del.icio.us Slashdot Furl Yahoo Technorati Newsvine Blinklist Facebook Wikio Segnalo

Il 23 febbraio è il 54º giorno del Calendario Gregoriano Mancano 311 giorni alla fine dell'anno (312 negli anni bisestili) • 155 – Viene ucciso il vescovo di Smirne, Policarpo, la cui morte viene narrata nel Martirio di San Policarpo • 303 – Inizio della persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano • 1455 – Data tradizionale di pubblicazione della Bibbia di Gutenberg, il primo libro occidentale stampato con caratteri mobili • 1548 – i rappresentanti dei comuni appartenenti al Marchesato di Saluzzo, dopo aver deposto il marchese Gabriele, si sottomettono alla Francia • 1574 – La quinta guerra santa contro gli Ugonotti inizia in Francia • 1660 – Carlo XI diventa Re di Svezia • 1732 – A Londra si tiene la prima esecuzione dell'Orlando di George Frideric Handel • 1778 – Guerra d'indipendenza americana: Il Barone von Steuben arriva a Valley Forge, Pennsylvania per aiutare ad addestrare l'Esercito Continentale • 1820 – Cospirazione di Cato Street: Viene svelato un piano per assassinare tutti i ministri del gabinetto britannico • 1836 – A San Antonio (Texas) inizia la Battaglia di Alamo • 1847 – Guerra Messicano-Americana: Battaglia di Buena Vista. In Messico, le truppe statunitensi sconfiggono il generale messicano Antonio López de Santa Anna • 1848 – A Parigi gli operai insorgono • 1861 – Il presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln arriva in segreto a Washington, dopo aver subito un tentativo di assassinio a Baltimora • 1870 – Finisce il controllo militare del Mississippi; lo stato viene riammesso negli USA • 1883 – L'Alabama diventa il primo stato degli USA a far entrare in vigore la legge antitrust • 1887 – Il sud-est della Francia e la provincia di Imperia sono scossi da un intenso terremoto che provoca circa 2.000 vittime • 1893 – Rudolf Diesel ottiene il brevetto per il motore Diesel • 1898 – Émile Zola viene imprigionato dopo aver scritto il J'accuse, una lettera che accusava il governo francese di antisemitismo e di aver ingiustamente condannato al carcere Alfred Dreyfus • 1900 – Battaglia di Hart's Hill: In Sudafrica si scontrano le truppe boere e britanniche • 1903 – Cuba affitta la Baia di Guantanamo agli Stati Uniti "in perpetuo" • 1904 – Per 10 milioni di dollari, gli Stati Uniti ottengono il controllo della zona del Canale di Panama • 1909 – Stati Uniti: si svolge la prima Giornata internazionale della donna • 1917 – Inizia la Rivoluzione russa il 23 febbraio del calendario ortodosso (8 marzo del gregoriano) • 1919 – Benito Mussolini forma il Partito Fascista • 1927 – La Federal Radio Commission (in seguito ribattezzata Federal Communications Commission) inizia a regolare l'uso delle frequenze radio negli USA • 1934 – Leopoldo III diventa re del Belgio • 1940 – Seconda guerra mondiale: Le truppe dell'Unione Sovietica conquistano l'Isola di Lasi • 1945 - A seguito della vittoria statunitense nella Battaglia di Iwo Jima, un gruppo di Marines raggiunge la vetta del Monte Surabachi e viene fotografato mentre issa la bandiera a stelle e strisce. La foto vincerà poi il Premio Pulitzer • 1945 - Seconda guerra mondiale: La capitale delle Filippine, Manila, viene liberata dalle forze statunitensi • 1945 - Seconda guerra mondiale: La guarnigione tedesca della città di Poznan capitola, la città viene liberata da forze sovietiche e polacche • 1947 – Viene fondata l'Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO) 1955 • 1955 - Primo incontro della Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) • 1955 - Edgar Faure diventa primo ministro di Francia • 1956 – Nikita Khruščёv attacca la venerazione di Josif Stalin come un culto della personalità • 1958 – Ribelli Cubani rapiscono il 5 volte campione del mondo di formula 1 Juan Manuel Fangio • 1966 – Un golpe militare in Siria rimpiazza il precedente governo • 1974 – L'Esercito di Liberazione Simbionese richiede 4 milioni di dollari per la liberazione di Patty Hearst • 1980 – L'Ayatollah Ruhollah Khomeini dichiara che il parlamento Iraniano deciderà del destino degli ostaggi nell'ambasciata statunitense • 1981 – Antonio Tejero tenta un colpo di Stato catturando la camera dei deputati spagnola • 1982 – In Spagna il governo socialista di Felipe González e Miguel Boyer nazionalizza la Rumasa, una holding di José María Ruiz Mateos • 1987 – Viene osservata una supernova (denominata 1987a) nella Grande Nube di Magellano • 1991 - Guerra del Golfo: le truppe di terra attraversano il confine dell'Arabia Saudita ed entrano in Iraq • 1991 - Thailandia: Il generale Sunthorn Kongsompong guida un colpo di Stato incruento, deponendo il primo ministro Chatichai Choonhavan • 1992 – A Albertville, in Francia, si chiudono i XVI Giochi olimpici invernali • 1998 - Netscape Communications Corporation annuncia la fondazione di mozilla.org, per coordinare lo sviluppo open source del browser Mozilla • 1998 - Osama bin Laden emette una fatwa dichiarando una jihad contro tutti gli ebrei e i crociati • 1999 - Il leader dei ribelli Curdi Abdullah Öcalan viene accusato di tradimento ad Ankara, Turchia • 1999 - Una valanga distrugge il villaggio Austriaco di Galtür, 31 vittime • 2008 - Il B-2 "Spirit of Kansas" precipita durante il decollo ad Andersen • 2014 - A Soči, in Russia, si chiudono i XXII Giochi olimpici invernali 